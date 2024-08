10 Migliori alternative a Chatsonic nel 2024 (Recensioni e prezzi)

Trovare un strumento di scrittura che padroneggi la SEO e tenga impegnato il pubblico non è facile. Con una moltitudine di opzioni per la codifica, la scrittura e la traduzione, decidere di sceglierne uno solo può essere una vera sfida.

ChatSonic è un ottimo strumento di creazione di contenuti, traduzione e SEO. Questo strumento alimentato dall'intelligenza artificiale assistente di scrittura aiuta a creare testi e post accattivanti in pochi minuti.

Tuttavia, gli scrittori moderni non si accontentano di attenersi a un unico strumento. Alcuni strumenti sfornano dati imprecisi, mentre altri producono contenuti poco brillanti e dal suono artificiale. Affidarsi esclusivamente a ChatSonic non soddisfa questa esigenza.

Per questo motivo, abbiamo raccolto una serie di strumenti di Strumenti di scrittura AI ognuno con punti di forza e limiti unici. Queste alternative a ChatSonic creano contenuti di alta qualità in modo altrettanto solido e forse anche migliore!

Vediamo di trovare il software di scrittura perfetto in base alle caratteristiche, alle limitazioni, ai prezzi e alle recensioni.

**Cosa cercare nelle alternative a Chatsonic?

L'economicità e i limiti di parole sono gli unici fattori da considerare quando si cerca un'alternativa a ChatSonic? Non proprio. Un assistente di scrittura perfetto ha bisogno di molto di più di questi fattori.

Ecco un elenco di suggerimenti da prendere in considerazione al momento della scelta:

Non lasciate che il conteggio delle parole limiti la vostra creatività! Scegliete un'opzione che non limiti la creazione di contenuti con un conteggio di parole prestabilito

conteggio di parole prestabilito Modelli di contenuto : Scegliete uno strumento di scrittura AI con modelli di contenuto che stimolano le idee e semplificano il processo di creazione dei contenuti

: Scegliete uno strumento di scrittura AI con modelli di contenuto Funzioni di editing : Scegliete un software con un copy editor potenziato dall'intelligenza artificiale in grado di formattare correttamente i vostri contenuti di alta qualità e di rimuovere gli errori semantici e sintattici

: Scegliete un software con un potenziato dall'intelligenza artificiale in grado di formattare correttamente i vostri contenuti di alta qualità e di rimuovere gli errori semantici e sintattici Generatore di idee : scegliete una soluzione che non soffochi la vostra creatività. Cercatene uno che aiutia fare brainstorming di idee per contenuti sia brevi che lunghi, aiutando a pianificare, strategizzare e altro ancora

: scegliete una soluzione che non soffochi la vostra creatività. Cercatene uno che aiutia fare brainstorming di idee per contenuti sia brevi che lunghi, aiutando a pianificare, strategizzare e altro ancora Infine, assicuratevi che offra una grande mobilità per accedere al vostro partner AI in movimento, utilizzando qualsiasi dispositivo nelle vicinanze

Le 10 migliori alternative a Chatsonic da utilizzare nel 2024

1. Clickup

Utilizzate l'assistente di scrittura AI di ClickUp per creare contenuti lunghi, post di blog, brainstorming di idee, comporre e-mail e molto altro ancora

ClickUp funge da strumento di generazione di contenuti AI, fornendo ai creatori un potente kit di strumenti di scrittura, tra cui un generatore di idee e vari strumenti di curatela dei contenuti. Per questo è uno dei migliori strumenti di sviluppo di contenuti AI.

Scrivete, riassumete e fate brainstorming senza sforzo da qualsiasi luogo grazie al suo copy editor AI e alla sua versatile compatibilità. Le funzioni AI di ClickUp offrono un'eccellente compatibilità, consentendo l'accesso da qualsiasi angolo del mondo. Sfruttate tutto il suo potenziale con La gestione dei progetti di ClickUp caratteristiche!

Ottimizzate i vostri risultati per raggiungere più velocemente contenuti migliori utilizzando il reprompting in ClickUp AI

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Scrivere meglio e più velocemente: Il versatile assistente AI di ClickUp vi permette di essere più predittivi, aiutandovi a creare ampi piani di lavoro per la scrittura, a generare idee, a produrre elementi d'azione o a riassumere quei lunghi, noiosi blocchi di testo in pezzetti di testo per dirvi esattamente ciò che dovete sapere. Il tutto in pochi clic!

Il versatile assistente AI di ClickUp vi permette di essere più predittivi, aiutandovi a creare ampi piani di lavoro per la scrittura, a generare idee, a produrre elementi d'azione o a riassumere quei lunghi, noiosi blocchi di testo in pezzetti di testo per dirvi esattamente ciò che dovete sapere. Il tutto in pochi clic! Copy Editor integrato: Perfezionate le vostre attività di scrittura con l'editor AI di ClickUp. Migliorate il vostro documento in tempo reale, ricevete suggerimenti sulle idee e correggete automaticamente gli errori grammaticali per una prosa raffinata ed efficace.

Perfezionate le vostre attività di scrittura con l'editor AI di ClickUp. Migliorate il vostro documento in tempo reale, ricevete suggerimenti sulle idee e correggete automaticamente gli errori grammaticali per una prosa raffinata ed efficace. Compatibilità con i dispositivi: Utilizzate ClickUp da qualsiasi dispositivo e anche in viaggio, sfruttando la sua eccellente compatibilità con diversi dispositivi e piattaforme

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle e-mail e altro ancora

Strumenti AI pre-costruiti: Assistere ogni reparto, indipendentemente dal ruolo e dal caso d'uso, utilizzando centinaia di strumenti di ricerca creati a mano

Limitazioni di ClickUp

Può dare risposte generiche

Può fraintendere alcune conversazioni

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Prezzi personalizzati

Prezzi personalizzati ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/mese membro dello spazio di lavoro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. OpenAI

via OpenAI OpenAI GPT-4 e DALL-E 3 eccellono nella creazione di testi e immagini. GPT affronta compiti intricati sfruttando la sua vasta conoscenza, interpretando senza sforzo gli input visivi per didascalie e analisi.

La gestione di grandi volumi di dati non è un problema: gestisce oltre 25.000 parole alla volta. GPT-4 e DALL-E 3 eccellono nella creazione di contenuti (short-form e long-form) e nella risoluzione di problemi per creare contenuti variegati, risolvere problemi complessi e innovare in diversi campi.

Le migliori caratteristiche di OpenAI

Piattaforma API: Imparate a costruire chatbot e strumenti di intelligenza artificiale senza sforzo con la piattaforma API di OpenAI. Imparate la generazione di testo, l'ingegneria dei messaggi, la creazione di immagini, il text-to-speech e molto altro ancora

Imparate a costruire chatbot e strumenti di intelligenza artificiale senza sforzo con la piattaforma API di OpenAI. Imparate la generazione di testo, l'ingegneria dei messaggi, la creazione di immagini, il text-to-speech e molto altro ancora GPT-4: Aumenta il tuo livello di creatività e codifica con l'ultimo chatbot di OpenAI, uno strumento di intelligenza artificiale di altissimo livello. Godetevi la libertà dei generosi limiti di parole nella versione gratuita

Aumenta il tuo livello di creatività e codifica con l'ultimo chatbot di OpenAI, uno strumento di intelligenza artificiale di altissimo livello. Godetevi la libertà dei generosi limiti di parole nella versione gratuita DALL-E 3: Trasforma le tue idee in immagini perfette con questa estensione OpenAI. Non c'è bisogno di preoccuparsi che le parole o le descrizioni vengano trascurate: un passo avanti rispetto ai tipici sistemi text-to-image

Limitazioni OpenAI

Conoscenza interrotta da gennaio 2022

Finestra di contesto limitata

Non può adattare nuove conoscenze in tempo reale

Ha la tendenza a usare ripetutamente frasi riempitive

Prezzi OpenAI

GPT-4 Turbo: $0,01 / 750 parole (input) e $0,03 / 750 parole (output)

$0,01 / 750 parole (input) e $0,03 / 750 parole (output) GPT-4: $0,03 / 750 parole (input) e $0,06 / 750 parole (output)

$0,03 / 750 parole (input) e $0,06 / 750 parole (output) GPT-3.5 Turbo: $0,0010 / 750 parole (input) e $0,0020 / 750 parole (output)

$0,0010 / 750 parole (input) e $0,0020 / 750 parole (output) Assistenti API: $0,03 per sessione (gratuito fino al 12/1/2024)

$0,03 per sessione (gratuito fino al 12/1/2024) Modelli di incorporazione: $0,0001 / 750 parole

$0,0001 / 750 parole Costruzioni personalizzate: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di OpenAI

G2: 4.7/5 (400+ recensioni)

4.7/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

3. TestoCorteccia

via TestoCorteccia Personalizzate TextCortex per adattarlo completamente al vostro stile di scrittura unico e alle vostre esigenze specifiche. TextCortex crea un'intelligenza artificiale personalizzata al 100% in base alle vostre conoscenze e ai vostri input. Consente di risparmiare tempo gestendo i compiti in modo rapido.

Genera diverse idee creative e aumenta la produzione di testi quando si soffre di blocco dello scrittore. Godetevi tutte le funzioni più comuni, come la parafrasi delle frasi, il controllo grammaticale e ortografico in oltre 25 lingue di supporto.

Le migliori caratteristiche di TextCortex

Personalizzabilità: Personalizza il tuo assistente AI per adattarlo alle tue esigenze specifiche utilizzando il chatbot e gli strumenti di scrittura flessibili di TextCortex, basati sull'AI. Zeno impara dai vostri input e dal vostro stile individuale, trasformando il modo in cui interagite con lui

Personalizza il tuo assistente AI per adattarlo alle tue esigenze specifiche utilizzando il chatbot e gli strumenti di scrittura flessibili di TextCortex, basati sull'AI. Zeno impara dai vostri input e dal vostro stile individuale, trasformando il modo in cui interagite con lui Creatività basata sull'utente: Porta la tua creatività a un livello superiore con il generatore di testo dinamico di TextCortex. Si adatta al vostro stile di scrittura, aiutandovi a superare i blocchi creativi e ispirandovi nuove idee, pur rimanendo fedeli alle vostre preferenze di composizione

Porta la tua creatività a un livello superiore con il generatore di testo dinamico di TextCortex. Si adatta al vostro stile di scrittura, aiutandovi a superare i blocchi creativi e ispirandovi nuove idee, pur rimanendo fedeli alle vostre preferenze di composizione Funzionalità di integrazione: Utilizzate TextCortex su ogni dispositivo, piattaforma e applicazione con oltre 30.000 opzioni di integrazione per interfacce desktop, mobili e browser

Limitazioni di TextCortex

Non è in grado di gestire volumi di testo elevati

A volte produce contenuti ripetitivi

Richiede alcuni tentativi prima di adattarsi al proprio stile di creazione

Non può produrre informazioni utili per le recensioni dei prodotti

Prezzi di TextCortex

**Gratuito per sempre

Unlimited: $83,99/mese per utente

$83,99/mese per utente Lite: $23,99/mese per utente (fino a 125.000 parole)

Valutazioni e recensioni di TextCortex

G2: 4.7/5 (190+ recensioni)

4.7/5 (190+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (90+ recensioni)

4. Bardo

via Bardo Bard di Google è un servizio sperimentale di intelligenza artificiale conversazionale progettato per il brainstorming di idee e l'ispirazione. La sua caratteristica distintiva è la multimodalità, che significa che comprende e genera contenuti in diversi formati. Bard soddisfa le diverse preferenze degli utenti, migliorando l'accessibilità, l'esperienza degli utenti e promuovendo la creatività in diversi settori.

Incorpora una sottile personalizzazione per allinearsi alle preferenze dell'utente. Non è necessario conoscere un linguaggio di richiesta speciale, rendendo Bard facile e intuitivo.

Le migliori caratteristiche di Bard

**Siete interessati a trasformare il vostro modo di interagire con Bard? Esplorate la sua versatile funzione di multimodalità, che vi permette di scegliere tra testo, immagini o audio per un'esperienza di comunicazione più varia

Personalizzazione: Personalizzate Bard per adattarlo alle vostre vibrazioni: più vi impegnate, più diventa intelligente. L'apprendimento in tempo reale significa che si sintonizza sulle vostre scelte e sul vostro stile, fornendo contenuti di alta qualità che colpiscono nel segno

Personalizzate Bard per adattarlo alle vostre vibrazioni: più vi impegnate, più diventa intelligente. L'apprendimento in tempo reale significa che si sintonizza sulle vostre scelte e sul vostro stile, fornendo contenuti di alta qualità che colpiscono nel segno Accessibilità: Rinunciate all'ingegneria dei prompt di apprendimento e ottenete esattamente ciò che desiderate utilizzando un semplice linguaggio umano

Limitazioni di Bard

Manca di comprensione del contesto

È molto probabile che abbia allucinazioni o non risponda

Occasionalmente fornisce informazioni errate

Il contenuto può essere poco fantasioso, ripetitivo e parziale

Prezzi del bardo

Gratuito per sempre

Valutazioni e recensioni di Bard

G2: 4.3/5 (30+ recensioni)

4.3/5 (30+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza valutazioni

5. Landbot

via Landbot Il chatbot AI di LandBot eccelle nella soddisfazione del cliente e nella qualificazione dei lead. Crea chatbot personalizzati per la conversione e la qualificazione automatica dei lead.

LandBot assicura un tocco personalizzato in ogni conversazione con i clienti grazie alla sua funzione di logica condizionale. Il costruttore è visuale e non richiede codifica, consentendo a chiunque non abbia esperienza di codifica di creare chatbot potenti ed efficaci.

Le migliori caratteristiche di LandBot

Sistemi di assistenza clienti: Migliora il tuo servizio clienti utilizzando i bot AI personalizzabili di LandBot, progettati per automatizzare i processi di generazione e conversione dei clienti

Migliora il tuo servizio clienti utilizzando i bot AI personalizzabili di LandBot, progettati per automatizzare i processi di generazione e conversione dei clienti Funzione di logica condizionale: Personalizzate ogni conversazione che il vostro chatbot AI ha con clienti e utenti utilizzando la funzione di logica condizionale. Ogni utente riceve la migliore esperienza in base alle proprie esigenze

Personalizzate ogni conversazione che il vostro chatbot AI ha con clienti e utenti utilizzando la funzione di logica condizionale. Ogni utente riceve la migliore esperienza in base alle proprie esigenze Creazione di chatbot visivi: Create il vostro chatbot senza sforzo con Landbot in pochi clic, senza bisogno di competenze di codifica. Personalizzate le conversazioni in base al tono desiderato e personalizzate l'interfaccia della chat in base alle vostre preferenze

Limitazioni di LandBot

La funzione Salto parole chiave deve essere migliorata

Necessita della possibilità di utilizzare icone personalizzate per il pulsante di risposta

Necessita di una migliore integrazione e di strutture a comparsa

Prezzi di LandBot

Sandbox: Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Starter: €40/mese per utente

€40/mese per utente Pro: €100/mese per utente

€100/mese per utente Business: €400/mese per utente con prezzi personalizzati

LandBot valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (280+ recensioni)

4.7/5 (280+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (60+ recensioni)

6. Gaspare

via Gaspare Il chatbot di Jasper è un copilota end-to-end che aiuta i team di marketing a ottenere risultati migliori durante l'intero ciclo di vendita.

Create un hub centrale di conoscenza per i vostri team e aggiungete la voce del vostro marchio, rimanere produttivi e mantenere il vostro messaggio coerente su tutte le piattaforme. Sviluppate facilmente contenuti on-brand con il suo modello completo di lancio delle campagne.

Le migliori caratteristiche di Jasper

Copilot end-to-end: Il vostro team può contare su un assistente che fornisce approfondimenti basati sui dati durante l'intero ciclo di vendita. Semplifica l'accesso alle conoscenze aziendali, riduce le comunicazioni errate, velocizza l'esecuzione delle idee e offre supporto analitico

Il vostro team può contare su un assistente che fornisce approfondimenti basati sui dati durante l'intero ciclo di vendita. Semplifica l'accesso alle conoscenze aziendali, riduce le comunicazioni errate, velocizza l'esecuzione delle idee e offre supporto analitico **Infusione della voce del marchio: scansionate la voce del vostro marchio con Jasper per integrare questo stile in tutte le vostre comunicazioni future e creare automaticamente contenuti unici e coinvolgenti

Creazione di campagne: Trasforma un breve brief in una campagna multicanale grazie all'assistenza AI di Jasper. Trasformate brevi brief in vere e proprie campagne multicanale e supportatele con immagini adeguate

Limitazioni di Jasper

Necessita dell'opzione di aggiunta di tag title e meta tag durante la composizione delle pagine Contatti e Informazioni su di noi

Periodo di prova molto breve di 7 giorni

L'interfaccia utente deve essere migliorata

Molti utenti lo ritengono un po' troppo costoso

Prezzi di Jasper

Creator: $39/mese per utente

$39/mese per utente Team: $99/mese per utente

$99/mese per utente Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper

G2: 4,7/5 (1.230+ recensioni)

4,7/5 (1.230+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1820+ recensioni)

7. Replika

via Replika Replika è molto più di un assistente di chat AI: è il vostro confidente virtuale. Con la sua parlata simile a quella umana e la sua capacità di adattamento, Replika diventa il vostro compagno di chat personalizzato, integrandosi perfettamente nel vostro mondo.

Cosa la rende unica? La possibilità di condividere esperienze di vita reale in varie modalità multimediali aggiunge un tocco autentico a ogni conversazione. È possibile utilizzare questa piattaforma per generare testi simili a quelli umani che si adattano perfettamente ai blog e ai post sui social media.

Le migliori caratteristiche di Replika

**Scegliete tra gli avatar di Replika per un'interazione simile a quella umana. Replika eccelle nel creare una connessione unica con il pubblico, anche se altre scelte potrebbero essere più adatte a compiti tecnici

Adattabilità superiore: Sfrutta la struttura incentrata sull'uomo di Replika per ottenere informazioni sul tuo pubblico. Replika salva un "diario" per ogni utente e formula "memorie" utilizzate nel corso delle interazioni

Sfrutta la struttura incentrata sull'uomo di Replika per ottenere informazioni sul tuo pubblico. Replika salva un "diario" per ogni utente e formula "memorie" utilizzate nel corso delle interazioni Condivisione di esperienze reali: Toccate vite umane grazie al sistema di generazione di esperienze reali di Repllika. Lo strumento di intelligenza artificiale crea pseudo-ricordi progettati per entrare in contatto con gli individui e sviluppati in base alle interazioni precedenti

Limitazioni di Replika

Il modello di prezzo è un po' caro

Alcuni utenti hanno dichiarato che le sue funzionalità sono limitate

Gli utenti hanno espresso preoccupazione per le politiche sulla privacy

C'è la possibilità che le conversazioni vengano fraintese

Prezzi di Replika

**Gratuito per sempre

Piano mensile: $7,99/mese per utente

Replika valutazioni e recensioni

G2: 4.9/5 (30+ recensioni)

4.9/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (40+ recensioni)

8. GetGenie

via GetGenie GetGenie vi copre per il successo SEO nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (SERP). Grazie alle funzioni NLP per le parole chiave e ai dati di analisi delle SERP, GetGenie vi aiuta a creare contenuti SEO che si posizionano in alto nei motori di ricerca.

L'intelligenza artificiale di GetGenie consente di filtrare e ottenere parole chiave efficaci. Può anche analizzare più siti web concorrenti per colmare le lacune dei vostri contenuti.

Le migliori caratteristiche di GetGenie

Generazione di parole chiave efficaci: Infonde nei vostri contenuti le parole chiave più efficaci e pertinenti. Utilizzate l'analisi approfondita di GetGenie che elabora i dati di tendenza, il volume di ricerca delle parole chiave, la competitività e il CPC per darvi le parole chiave preferite da Google

Infonde nei vostri contenuti le parole chiave più efficaci e pertinenti. Utilizzate l'analisi approfondita di GetGenie che elabora i dati di tendenza, il volume di ricerca delle parole chiave, la competitività e il CPC per darvi le parole chiave preferite da Google Analisi dei dati SERP: Sfruttate l'analisi dei dati SERP di GetGenie per analizzare rapidamente i siti web e i concorrenti più quotati. Ottimizzate il vostrocreazione di contenuti utilizzando queste informazioni, aumentando la probabilità di assicurarsi un posto di primo piano nella prima pagina di Google

Sfruttate l'analisi dei dati SERP di GetGenie per analizzare rapidamente i siti web e i concorrenti più quotati. Ottimizzate il vostrocreazione di contenuti utilizzando queste informazioni, aumentando la probabilità di assicurarsi un posto di primo piano nella prima pagina di Google Ottimizzazione SEO alimentata dall'AI: Ottimizza qualsiasi contenuto creato con un solo clic in 60 secondi. Scrivete in massa e create articoli e contenuti efficaci basati sulla SEO, aumentando il vostro rango e la vostra credibilità

Limitazioni di GetGenie

Limitazione del numero di parole nella versione gratuita

Gli utenti segnalano problemi nell'accedere alla scheda del punteggio dei contenuti durante la scrittura

I modelli dell'IA non tengono conto del tipo di contenuto inserito

L'IA manca di funzioni di automazione

Prezzi di GetGenie

**Gratuito per sempre

Scrittore: $11,4/mese per utente

$11,4/mese per utente Pro: $29,4/mese per utente

$29,4/mese per utente Agenzia illimitata: $49,5/mese per utente

Valutazioni e recensioni di GetGenie

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Valutazione non sufficiente

9. LaMDa

via Google LaMDa Sebbene non sia una piattaforma AI convenzionale attualmente disponibile per l'uso, LaMDA, abbreviazione di Language Model for Dialogue Applications, è il modello di linguaggio AI sperimentale di Google costruito su Transformer. LaMDA è stato momentaneamente disponibile per le masse attraverso un sistema a inviti a cui ci si poteva iscrivere per parlare con il modello di IA più avanzato mai creato.

Anche se attualmente non è possibile utilizzarlo, LaMDA ha trovato un posto nella nostra lista grazie al suo enorme potenziale. Il futuro dell'intelligenza artificiale è luminoso e non dovreste perdervi le pietre miliari del suo viaggio nel tempo.

Le migliori caratteristiche di LaMDA

Natura aperta: Le conversazioni con LaMDA sono coinvolgenti e iniziano e finiscono in punti diversi. Le conversazioni sono fluide e naturali

Le conversazioni con LaMDA sono coinvolgenti e iniziano e finiscono in punti diversi. Le conversazioni sono fluide e naturali Approccio dialogico: Parlate con LaMDA proprio come fareste con una persona normale. Grazie al suo approccio dialogico alla conversazione, LaMDA continuerà a porre domande all'utente mentre risponde alle sue, creando un dialogo coinvolgente

Parlate con LaMDA proprio come fareste con una persona normale. Grazie al suo approccio dialogico alla conversazione, LaMDA continuerà a porre domande all'utente mentre risponde alle sue, creando un dialogo coinvolgente Supporto per Bard: L'intelligenza artificiale di Google, Bard, è stata costruita su LaMDA. Se verrà reso open source, sarà possibile utilizzarlo per creare un'interfaccia utente altrettanto sofisticata

Limitazioni di LaMDA

È un modello di intelligenza artificiale e non un software autonomo. È necessario avere competenze tecniche per ottenere il meglio da esso

Prezzi di LaMDA

**Non disponibile per l'acquisto

Valutazioni e recensioni di LaMDA

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Valutazione non sufficiente

10. You.com

via Tu You è un motore di ricerca con intelligenza artificiale che è anche il vostro assistente. Combina le funzionalità di un motore di ricerca con quelle di un chatbot alimentato dall'intelligenza artificiale, rendendo la vostra esperienza interattiva e continua.

Grazie all'elaborazione del linguaggio naturale e all'IA conversazionale all'avanguardia, diventa una base di conoscenza sempre aggiornata. È il vostro punto di riferimento per la generazione di codice, la traduzione e la scrittura creativa.

La sua funzione di ricerca sociale esplora anche i siti sociali più popolari per trovare le informazioni desiderate.

Le migliori caratteristiche di You.com

Integrazione con i motori di ricerca: Porta la tua ricerca a un livello superiore con You.com, un assistente di ricerca intuitivo basato su browser. Andando oltre le tipiche funzioni di chatbot con intelligenza artificiale, migliora la ricerca offrendo suggerimenti simili a quelli umani, aiutandovi a raggiungere più velocemente i vostri obiettivi

Porta la tua ricerca a un livello superiore con You.com, un assistente di ricerca intuitivo basato su browser. Andando oltre le tipiche funzioni di chatbot con intelligenza artificiale, migliora la ricerca offrendo suggerimenti simili a quelli umani, aiutandovi a raggiungere più velocemente i vostri obiettivi Ricerca sociale: Sfrutta la straordinaria funzione di ricerca sociale per raccogliere informazioni specifichepost sui social media e dati specifici. Utilizzate queste informazioni per potenziare la vostra presenza sui social, collaborare con personalità di rilievo ed esplorare molte altre possibilità

Sfrutta la straordinaria funzione di ricerca sociale per raccogliere informazioni specifichepost sui social media e dati specifici. Utilizzate queste informazioni per potenziare la vostra presenza sui social, collaborare con personalità di rilievo ed esplorare molte altre possibilità Integrazione con YouCode: Creare codice in pochi secondi utilizzando semplici istruzioni linguistiche. Sebbene funzioni come YouWrite e YouImagine siano utili, le capacità di codifica di YouCode sono eccezionali e si distinguono per un livello completamente diverso

Limitazioni di You.com

A volte può commettere errori di codifica

L'interfaccia utente è un po' disordinata

A volte si interrompe a metà frase

Può presentare ritardi quando si tenta di caricare simultaneamente grandi quantità di dati

Prezzi di You.com

**Gratuito per sempre

YouPro: $9,99/mese per utente

$9,99/mese per utente Organizzazioni: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di You.com

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Valutazione non sufficiente

**Quale alternativa a ChatSonic dovresti scegliere?

Anche se vi piace girare i contenuti da soli, non avvalervi dell'assistenza dell'IA per compiti banali come il riassunto, l'editing o la correzione di contenuti significa perdere un sacco di convenienza ed efficienza. E chi vorrebbe dire di no a tutto questo?

Questo elenco abilmente curato delle migliori alternative a ChatSonic presenta alcune delle più potenti e avanzate alternative a ChatSonic Strumenti di intelligenza artificiale per far sì che i vostri contenuti coprano nuovi orizzonti.

Lo strumento di scrittura avanzato di ClickUp non si limita a soddisfare le esigenze SEO o a creare snippet di codice. Riassume testi lunghi e aiuta a creare nuove idee per il blog senza alcuno sforzo.

Inoltre, è possibile utilizzarlo come traduttore per passare da una lingua all'altra. Massimizzate il potenziale di Tecnologia AI di ClickUp con funzioni all'avanguardia come il copy editing, i suggerimenti intelligenti di contenuti, la formattazione e la denominazione delle caratteristiche.= Tutto ciò che vorresti fosse il tuo assistente di scrittura!