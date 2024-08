10 Migliori alternative a Mindgrasp AI nel 2024 (Recensioni e prezzi)

Quando si impara qualcosa di nuovo, può sembrare un lavoro duro. Bisogna ascoltare o leggere bene, prendere note dettagliate, dare un senso a ciò che si è scritto, riepilogare/riassumere e poi cercare di ricordare tutto. È molto. 👀

Fortunatamente, l'ascesa dell'intelligenza artificiale ci ha dato Strumenti di IA per rendere l'esperienza di apprendimento molto più semplice sia per gli studenti che per gli insegnanti. Strumenti come Mindgrasp.IA, per esempio, o una delle tante alternative di Mindgrasp IA.

Mindgrasp è un Strumento di IA per la presa di note che legge documenti o ascolta contenuti video (compresi i video di YouTube) e poi presenta note riepilogate/riassunte. È possibile porre domande per aiutare l'utente a comprendere ed elaborare le informazioni, oltre a creare flashcard e quiz per aiutarlo a ricordare.

Mindgrasp è incredibilmente utile, ma non è l'unico strumento che app per prendere note o strumento di studio IA. Alcune alternative a Mindgrasp IA offrono anche altre funzioni che potrebbero essere utili sia agli studenti che agli insegnanti. 🧑‍🎓

Esploriamo alcune delle funzionalità/funzioni offerte da questi tipi di assistenti allo studio guidati dall'IA, in modo da sapere di cosa sono capaci. Poi vedremo alcune eccellenti alternative a Mindgrasp IA per migliorare il vostro modo di studiare (o di insegnare).

Cosa dovresti cercare in una Alternativa a Mindgrasp?

È sempre bene conoscere le proprie opzioni, e in più si potrebbero scoprire strumenti di cui non si conosceva l'esistenza. Ecco alcune delle funzionalità/funzioni chiave da ricercare quando si ricercano alternative a Mindgrasp IA:

Strumenti di IA per la trascrizione che convertono il testo o il parlato in formato scritto

Capacità di gestione dei documenti per organizzare le note in modo da poter trovare facilmente ciò che serve

Automazioni di processi come il riepilogare/riassumere contenuti lunghi in pochi punti chiave, risparmiando così tempo

Collegamenti bidirezionali in modo da poter sempre ritrovare le informazioni correlate

Semplicestrumenti di condivisione della conoscenza in modo da poter costruire una base di conoscenze di cui possano beneficiare anche gli altri 📚

Personalizzazione per modificare il formato e lo stile delle note in modo che lavorino meglio per voi

Un'interfaccia utente per gli strumenti di IA in modo da poter essere rapidamente operativi

È possibile utilizzare Mindgrasp per alcuni di questi casi d'uso, ma non per tutti, quindi esploriamo alcune altre opzioni.

Le 10 migliori Mindgrasp IA alternative da usare nel 2024

Queste alternative a Mindgrasp IA offrono ciascuna funzioni diverse. Considerate i punti di forza e di debolezza di ciascuna di esse per aiutarvi a decidere quale strumento, o quale combinazione di strumenti, funzionerà meglio per voi.

Utilizzare ClickUp AI per modificare, riepilogare, controllare l'ortografia o regolare la lunghezza dei contenuti all'interno di Documenti

ClickUp è un'eccellente alternativa a Mindgrasp AI e molto di più. È uno strumento di produttività online all-in-one, progettato per semplificare i flussi di lavoro e migliorare la collaborazione tra team. ✨ ClickUp Brain è un assistente IA che supporta ogni aspetto dello studio, dal pianificare, prendere appunti e riepilogare fino alla creazione di contenuti e allo spazio di archiviazione dei documenti.

Utilizzate uno dei tanti Modelli di project management di ClickUp per creare un piano di studio e e poi monitorare il proprio stato rispetto ai propri obiettivi. Mentre studiate, approfittate del software di assistenza alla scrittura guidato dall'IA per prendere note su una Blocco note di ClickUp o in un file ClickUp Documento . Estraete i punti chiave e create riepiloghi dalle vostre note o da altre risorse con ClickUp Brain. 📝

Quando si è pronti per iniziare a lavorare su un compito, è possibile generare rapidamente idee utilizzando uno dei tanti strumenti a disposizione modelli per il brainstorming o creare una mappa mentale panoramica su un file ClickUp Lavagna online . ClickUp AI Writer for Work è di nuovo utile per generare contenuti dalla bozza, modificarli e formattare un documento professionale e privo di errori.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Utilizzate la funzione integrataSoftware per la lavagna online per visualizzare come tutto si incastra e aiutare a conservare le informazioni

Estrarre automaticamente i punti di azione dalle note per creare attività tracciabili

Strutturare e organizzare le note con pagine annidate e tag

Salvare tutti i documenti in modo centralizzato sulla piattaforma ClickUp

Tradurre i contenuti in numerose lingue, tra cui inglese, francese, spagnolo, italiano e arabo

Utilizzate ClickUp su dispositivi mobili iOS o Android o su desktop

Limiti di ClickUp

ClickUp Brain non è disponibile nella versione gratis, quindi è necessario un piano a pagamento per utilizzarlo

Con così tante funzionalità/funzioni, può essere un po' difficile imparare per i nuovi utenti

ClickUp prezzo

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.100+ recensioni)

4,7/5 (9.100+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.900+ recensioni)

2. OpenAI

via OpenAI OpenAI è un'azienda che si occupa di ricerca e implementazione dell'IA a beneficio dell'umanità. È nota soprattutto per aver sviluppato ChatGPT, un chatbot IA che genera risposte alle domande, rispondendo in modo molto umano. L'API di ChatGPT è ora utilizzata da molte altre app in tutto il mondo. 🤖

L'API OpenAI Whisper è solo una delle tante altre applicazioni e trasforma il parlato in testo, rendendola una valida alternativa a Mindgrasp IA. Questo strumento alimentato dall'IA ha anche altre capacità che lo rendono un valido aiuto allo studio.

OpenAI migliori funzionalità/funzione

Trascrivere lezioni, podcast, riunioni di Zoom o registrazioni di webinar in modo da averne una traccia scritta

Ottenere risposte rapide a qualsiasi domanda sull'argomento che si sta studiando (o su qualsiasi altra cosa)

Utilizzatelo come unassistente alla scrittura per creare contenuti al vostro posto

Chiedergli di creare un quiz per testare le vostre conoscenze

OpenAI limiti

Il testo generato non è sempre accurato al 100% e potrebbe non superare il controllo di plagio

Il sistema può accedere solo ai dati del suo ultimo aggiornamento, quindi potrebbe non essere aggiornato sull'attualità

OpenAI prezzo

Pagamenti a consumo

OpenAI valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (400+ recensioni)

4.7/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)

3. Google per l'istruzione

via Google per l'istruzione Piuttosto che essere un'alternativa diretta a Mindgrasp IA, Google for Education è progettato per gestire il materiale didattico per classi e scuole. Come parte dell'area di lavoro di Google, fornisce anche una piattaforma per studenti e insegnanti per comunicare e collaborare online.

Il pacchetto gratuito Fundamentals offre funzionalità di base come Documenti, Fogli, Moduli e Slides, oltre a strumenti di comunicazione come Gmail, Google Meet e Chattare. Le opzioni a pagamento consentono agli istituti scolastici di accedere a funzionalità/funzione avanzate come sicurezza, controllo degli accessi e analisi, oltre a integrazioni e riunioni con centinaia di partecipanti. 🧑‍🏫

Le migliori funzionalità/funzione di Google per l'istruzione

Caricare i nuovi compiti sulla piattaforma, che si collega al Google Calendar integrato, in modo che tutti sappiano quando devono essere consegnati

Scaricare i compiti completati e le valutazioni direttamente dalla piattaforma

Utilizzare il Report sull'originalità per verificare che gli invii degli studenti non siano plagiati

Accedere al sistema basato su cloud da qualsiasi luogo

Limiti di Google per l'istruzione

Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia utente sia difficile da navigare

Poiché è online, le difficoltà tecniche possono interrompere il processo di apprendimento

Google per l'istruzione prezzi

Contattare per i prezzi

Google for Education valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (300+ recensioni)

4.7/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (16 recensioni)

4. Kami

via Kami Kami è un altro strumento che supporta gli insegnanti e aiuta a personalizzare l'apprendimento in modo che sia più coinvolgente per tutti. Si integra con il sistema di gestione dell'apprendimento (LMS) e può essere utilizzato sia per le lezioni che per i compiti. ✅

Utilizzate gli strumenti di annotazione per rendere il materiale didattico molto più interessante e incoraggiate i vostri studenti a fare lo stesso. Sia gli studenti che gli insegnanti possono anche usare il sistema per fare e rispondere rapidamente alle domande o condividere registrazioni vocali o video.

Le migliori funzionalità/funzione di Kami

Creare o personalizzare facilmente i materiali didattici e condividerli con la classe

Guardate i vostri studenti lavorare insieme online in tempo reale e controllate con loro per mantenere il monitoraggio

Generare quiz e valutazioni e valutarli in un'unica visualizzazione

Integrazione con altri strumenti didattici popolari, come Google Classroom, Teams, OneDrive e Schoology

Limiti di Kami

Il piano base consente di accedere ad alcune funzioni, ma è necessario un piano a pagamento per le funzionalità avanzate come la digitazione vocale o la valutazione e il monitoraggio

Alcuni insegnanti ritengono che il prezzo sia un po' alto se pagano Kami da soli

Kami prezzo

Basic: Free

Free Insegnante: $99/anno

$99/anno Scuola o distretto: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Kami

G2: 4.3/5 (50+ recensioni)

4.3/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (30+ recensioni)

5. EnhanceDocs

via MiglioramentoDocs EnhanceDocs utilizza funzioni di ricerca in linguaggio naturale per aiutare le persone a trovare informazioni. Utilizzatelo per formare il vostro team, per l'inserimento dei nuovi assunti o per offrire supporto clienti fornendo agli utenti risposte rapide alle loro query.

Per rispondere a una domanda, questo potente strumento cerca nella documentazione aziendale e nelle basi di conoscenza esistenti, su piattaforme come Microsoft 365, Google Drive, Notion, One Drive, SharePoint e Confluence. Quindi collega la query direttamente al documento pertinente. Inoltre, identifica le domande più frequenti e formula le risposte, risparmiando ore di ricerca.

Le migliori funzionalità/funzioni di EnhanceDocs

Semplificate il flusso di lavoro del vostro team fornendo loro un accesso rapido ai dati necessari per completare le loro attività

Utilizzate EnhanceDocs direttamente da strumenti di chat come Teams, Discord o Slack

Estrarre dati da documenti di ogni tipo, compresi i PDF

State tranquilli sapendo che la sicurezza di livello aziendale sta proteggendo tutte le informazioni sensibili della vostra azienda 🔐

Limiti di EnhanceDocs

Non ci sono ancora abbastanza recensioni per sapere se questo strumento funziona bene

Il prezzo è elevato per una piccola azienda

EnhanceDocs prezzo

Free

Pro: $1.000/mese

$1.000/mese Business: $2.500/mese

$2.500/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di EnhanceDocs

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Chatbase

via Chatbase Chatbase utilizza GPT per creare chatbot interattivi personalizzati per la vostra azienda. In alternativa a Mindgrasp IA, prende "note" da un intervallo di origini dati, tra cui documenti PDF e siti web, poi va oltre e trasforma questi dati in conversazioni con i chatbot.

Le potenti analisi consentono di identificare e segnalare facilmente i potenziali problemi prima che si aggravino, contribuendo a semplificare i percorsi degli utenti e a migliorare la soddisfazione dei clienti. 😊

Le migliori funzionalità/funzione di Chatbase

Utilizzatelo per coinvolgere e supportare i clienti o per generare contatti

Sfruttate il modello freemium per provare il sistema prima di acquistarlo

Pagate solo i componenti aggiuntivi, come crediti per messaggi extra o chatbot, se ne avete bisogno

Integrazione con strumenti di chattare o social media come WhatsApp, Slack, Facebook Messenger e Zapier

Limiti di Chatbase

Gli utenti non tecnici spesso trovano la curva di apprendimento un po' ripida

È necessario pagare un extra per rimuovere il marchio Chatbase o utilizzare un dominio personalizzato

Chatbase prezzo

**Gratis

Hobby: $19/mese per 2 chatbot

$19/mese per 2 chatbot Standard: $99/mese per 5 chatbot

$99/mese per 5 chatbot Unlimited: $399/mese per 10 chatbot

Valutazioni e recensioni di Chatbase

G2: N/A

N/A Capterra: 4.3/5 (70 recensioni)

7. LockDown Browser

via Browser LockDown Lockdown Browser mette in sicurezza l'ambiente di test online sui sistemi di gestione dell'apprendimento. È usato principalmente dagli istituti di istruzione superiore per garantire l'integrità durante gli esami.

Questo strumento rimuove tutte le opzioni del menu e della barra degli strumenti, tranne quelle assolutamente necessarie, e impedisce agli studenti di accedere ad altri strumenti che potrebbero essere utilizzati per imbrogliare. ❎

Le migliori funzionalità/funzione di LockDown Browser

Si integra con un intervallo di sistemi LMS, tra cui Moodle, Brightspace, Blackboard Learn e Canvas

Blocca gli studenti dal passare ad altre applicazioni

Rendere impossibile la copia e la condivisione delle domande d'esame

Utilizzare Lockdown Browser su dispositivi Mac, Windows, iPad e Chromebook

Limiti di LockDown Browser

Non è facilmente accessibile agli studenti disabili

Alcuni utenti hanno segnalato bug e problemi che aggiungono stress al processo d'esame

LockDown Browser prezzo

I prezzi si basano sul numero di studenti del vostro campus

LockDown Browser valutazioni e recensioni

G2: 3.7/5 (40+ recensioni)

3.7/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (11 recensioni)

8. Spiega come se avessi cinque anni

via Spiegare come se avessi cinque anni Explain Like I'm Five è uno strumento di IA che spiega argomenti complessi in un linguaggio molto semplice, in modo che anche un bambino possa capirli. Viene utilizzato dagli studenti per imparare nuovi concetti e dagli insegnanti per aiutarli a spiegarli.

La base di conoscenze dell'IA è creata da persone di tutto il mondo che contribuiscono con le loro intuizioni personali, garantendo un intervallo di punti di vista diversi. 💡

Spiega come se fossi Cinque le migliori funzionalità/funzione

Ricevere tre domande gratis al giorno

Ricevere risposte rapide a qualsiasi domanda si scelga di fare

Specificare il livello di comprensione: base, intermedio, avanzato o esperto

Scegliere di attivare o disattivare il sarcasmo, a seconda di ciò che si sta cercando

Spiega come se avessi cinque limiti

Poiché non esiste un'unica fonte di verità, l'affidabilità dei contenuti varia

Non ci sono ancora abbastanza recensioni per giudicare l'efficacia del lavoro di Explain Like I'm Five

Spiega come sono cinque prezzo

Just Curious: $3.99/mese

$3.99/mese Dimmi tutto: $6,99/mese

Spiega come se fossi cinque valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Academia

via Accademico Academia è una base di conoscenza costituita da documenti di ricerca. Gli accademici possono caricare i loro articoli e misurarne l'impatto, mentre chiunque può seguire le ricerche degli altri per rimanere aggiornato sugli ultimi sviluppi nel proprio campo di studi. 📰

Le migliori funzionalità/funzione del mondo accademico

Impostazione di avvisi di ricerca per gli argomenti di interesse

Scaricare gratis milioni di documenti quando ci si iscrive

Sfruttare l'analisi integrata per monitorare l'impatto dei documenti di ricerca caricati

Utilizzate questa alternativa a Mindgrasp IA per fornire riepiloghi dettagliati dei contenuti di ricerca

Limiti accademici

È necessario effettuare l'accesso per cercare e accedere ai documenti

Alcuni utenti ritengono che la funzione di ricerca non sia molto semplice da utilizzare

Accademia prezzo

**Gratuito

Premio per le istituzioni: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni accademiche

G2: 4.1/5 (20+ recensioni)

4.1/5 (20+ recensioni) Capterra: N/A

10. Flip

via Flip Precedentemente nota come Flipgrid, Flip è un'app di Microsoft che consente agli studenti di registrare i compiti in video per poi modificarli e condividerli. È uno strumento di studio alternativo per gli studenti che preferiscono parlare piuttosto che scrivere, o per incoraggiare gli studenti a trovare la propria voce. 🙋

Le migliori funzionalità/funzioni

Invitate gli studenti a unirsi a un gruppo e a controllare le informazioni a cui hanno accesso

Aumentare il coinvolgimento pubblicando prompt con testo o video e invitando gli studenti a condividere le loro idee

Incoraggiare la collaborazione con i compagni di classe per aiutarli a costruire le loro idee

Usare Flip come app per il web o per il cellulare

Limiti di Flip

Il sistema può essere un po' confusionario per i nuovi utenti

Gli studenti possono rispondere solo tramite video, non ci sono altre opzioni

Flip prezzo

Gratis

Flip valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (40+ recensioni)

4.6/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (50+ recensioni)

Strumenti di IA Rendono l'apprendimento più divertente

Gli strumenti di IA per lo studio possono rendere il processo di apprendimento più efficace - e spesso anche più divertente - sia per gli studenti che per gli insegnanti. Dalle app per prendere appunti e trascrivere, ai chatbot e alle basi di conoscenza di ogni tipo, c'è un'alternativa IA di Mindgrasp per ogni tipo di attività di apprendimento. 🙌

ClickUp è uno dei migliori strumenti di IA per lo studio disponibili al momento. Offre modelli di pianificazione dello studio, app per prendere appunti e strumenti di brainstorming, oltre a un assistente di scrittura IA in grado di riepilogare/riassumere le note, generare testi e formattare il compito in modo da renderlo perfetto. Iscrivetevi gratuitamente per ClickUp e iniziate oggi stesso a lavorare per ottenere il massimo dei voti. 💯