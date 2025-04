9 Migliori software di gestione universitaria per l'istruzione superiore nel 2025

Sia che si gestisca una scuola K-12 o un istituto di istruzione superiore, mantenere tutti al sicuro, produttivi e supportati non è un'impresa da poco. In qualità di coordinatori scolastici, può essere difficile gestire tutte le attività legate all'università, soprattutto se si gestisce tutto da un'agenda cartacea, da una lavagna online o da un elenco mentale.

Vediamo di introdurre un po' di sanità mentale nel processo di gestione dell'università, che ne dite?

Il software è il modo più semplice per gestire gli studenti, le attività delle strutture, il personale e altro ancora. Conserva i dati relativi alle prestazioni in un unico posto, automatizza gli ordini di lavoro più complicati e crea un sistema di gestione delle risorse umane flussi di lavoro ottimizzati per la produttività con il giusto software di gestione delle strutture universitarie. 🛠️

Tuttavia, esistono molte soluzioni software di gestione universitaria sul mercato e scegliere l'opzione giusta non è affatto semplice. In questa guida, condivideremo una rapida lista di controllo per aiutarvi a trovare il giusto software di gestione universitaria e le nostre nove migliori scelte di software del 2024.

Cosa bisogna cercare nel software di gestione delle strutture universitarie ?

Ogni istituto ha esigenze diverse, ma queste funzionalità/funzione essenziali sono un vero e proprio salvavita per i coordinatori scolastici:

Moduli aggiuntivi: Amiamo i software modulari per la gestione delle strutture universitarie perché è possibile personalizzare i sistemi di gestione per fare esattamente ciò di cui si ha bisogno. Cercate moduli che gestiscano tutti gli aspetti della gestione della scuola, tra cui le iscrizioni, le informazioni sugli studenti, la gestione dei corsi e dei programmi, la gestione delle tasse e la gestione delle presenze

Soluzioni basate su cloud : le soluzioni on-premise sono costose e datate. Se possibile, scegliete un software di gestione delle strutture universitarie basato su cloud, a cui potete accedere da qualsiasi luogo. È sufficiente una connessione a Internet per monitorare tutto, dalle prestazioni degli studenti alla manutenzione generale

Ottimizzazione del flusso di lavoro: Avete un sacco di cose da fare, quindi lasciate che il sistema di gestione universitaria faccia un po' del lavoro pesante per voi. Scegliete strumenti che offranoautomazioni del flusso di lavoro/IA, o altri moduli di gestione dell'istruzione pratica

**A volte è necessario visualizzare le metriche in tempo reale per le operazioni di manutenzione, la frequenza degli studenti o la programmazione del personale. Cercate un software per il project management universitario che progetti i dati in tempo reale per avere le informazioni più aggiornate

Interfaccia di facile utilizzo: Il sistema viene utilizzato per i processi amministrativi, ma potrebbe anche essere utilizzato da studenti, genitori e personale. La facilità d'uso è sempre importante, ma è ancora più importante se si chiede a una popolazione numerosa di utilizzare lo stesso strumento. Scegliete un software di gestione universitaria che abbia una curva di apprendimento molto bassa

I 9 migliori software di gestione universitaria da utilizzare nel 2024

I software di gestione universitaria gestiscono un po' di tutto, dalla gestione degli spazi delle aule alla scelta degli orari per l'anno accademico. Naturalmente, anche la scelta di uno strumento affidabile è importante. Ecco le nove migliori soluzioni software per la gestione delle scuole nel 2024.

1. ClickUp

Formattare e collaborare facilmente su Teams insieme al team senza sovrapposizioni in ClickUp

ClickUp è conosciuta come la soluzione di project management preferita al mondo, ma Da fare è molto di più. Gli educatori si fidano di ClickUp per gestire le risorse accademiche e amministrative in un unico luogo, per un sistema di gestione dell'istruzione all'avanguardia.

Utilizzo Documenti ClickUp per creare syllabi, costruire basi di conoscenza o wiki e memorizzare i dettagli delle lezioni. Gli studenti potrebbero non riuscire a consegnare i compiti in tempo, ma Attività di ClickUp rendono molto più facile per gli studenti e per i docenti ricordare le scadenze. 👀

Invece di isolare le conversazioni nelle email o nei messaggi di Slack, riunite tutte le vostre conversazioni in un'unica cartella ClickUp Chattare per parlare con singoli o gruppi. È anche possibile connettere la propria email a ClickUp e convertire i messaggi in attività di ClickUp con un solo clic.

Ad esempio, con ClickUp è facile inviare ordini ai team di manutenzione, per evitare che i guasti al sistema HVAC si verifichino.

Inoltre, non dovrete più passare ore a progettare e formattare dashboard, reportistica e altri documenti. Modelli ClickUp consentono di creare documenti e dashboard chiari e professionali in pochissimo tempo.

Utilizzate il Modello di proposta di progetto per il sistema di gestione universitaria ClickUp University per monitorare tutto, dalle iscrizioni alle valutazioni delle prestazioni del personale, fino al monitoraggio delle spese.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

ClickUp offre sconti accademici a studenti, amministratori ed educatori

Creazione di moduli personalizzati per il processo di ammissione, l'invio dei corsi e altro ancora

Utilizzo ClickUp AI t per scrivere annunci e riepilogare/riassumere le note delle riunioni

I report di ClickUp visualizzano la capacità delle aule, le metriche delle prestazioni e la gestione dell'inventario in pochi click

Limiti di ClickUp

ClickUp ha così tante funzionalità/funzione che i nuovi utenti a volte lo trovano un po' opprimente... ma noi sappiamo che ce la potete fare!

ClickUp AI è disponibile solo nei piani a pagamento

ClickUp prezzo

**Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.100+ recensioni)

4,7/5 (9.100+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.900+ recensioni)

2. Sweedu

via Sweedu Sweedu si presenta come una piattaforma di risorse aziendali (ERP) completa per l'istruzione. Con sede in India, questa azienda supporta le comunicazioni interne ed esterne, la gestione delle presenze in classe e persino soluzioni di gestione delle strutture universitarie come il monitoraggio dei pacchi.

Le migliori funzionalità/funzione di Sweedu

Sweedu supporta funzionalità/funzione di sicurezza come scanner biometrici, cancelli, schede ID, scanner RFID e altro ancora

Invia ordini di lavoro IT, richieste di manutenzione delle strutture e qualsiasi altro problema in un'unica piattaforma

Inviare messaggi SMS o WhatsApp a studenti, personale e principali

Accettare pagamenti per mense scolastiche, rette per le infermiere e altro ancora attraverso il gateway di pagamento online di Sweedu

Utilizzare l'app mobile Sweedu per Android o iOS

Limiti di Sweedu

Ha sede in India, quindi se vi trovate negli Stati Uniti i tempi di risposta del supporto potrebbero non essere ottimali

Sweedu non ha molte recensioni rispetto ad altri sistemi di gestione universitaria presenti in questo elenco

Sweedu prezzo

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Sweedu

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Scuola HDS

via Ipermotore Hyper Drive è un'azienda tecnologica che produce prodotti per saloni, ristoranti, magazzini e, naturalmente, scuole. HDSchool aiuta a gestire i registri e i dati degli studenti, a controllare i libri in biblioteca, a gestire le presenze, a monitorare i tempi registrati e molto altro ancora. 📚

Le migliori funzionalità/funzione di HDSchool

Gestione delle tasse scolastiche, dei costi della mensa e delle spese per le uniformi

Assegnazione dei compiti a casa e invio agli studenti di promemoria via SMS o email

Generare orari a livello scolastico per ogni classe e gestire senza sforzo le pause pranzo per assicurare la copertura

Elaborazione delle buste paga per il personale docente e non docente

Software di gestione della biblioteca per tenere facilmente traccia dei media

Limiti della scuola

HDSchool non ha molte recensioni

Produce software per vari settori industriali, quindi potrebbe non essere così ben informato sulle esigenze dei processi di manutenzione delle scuole e delle università

HDSchool prezzo

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di HDSchool

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Gibbon

via Gibbon Forse non è la soluzione più elegante del blocco, ma Gibbon è una piattaforma di gestione scolastica gratuita e open-source fatta da educatori, per educatori. Utilizzate Gibbon per raccogliere dati sul rendimento degli studenti, per dare a tutte le parti interessate l'accesso a un'unica piattaforma e per tradurre i contenuti in 22 lingue diverse.

Le migliori funzionalità/funzione di Gibbon

Essendo open-source, potete modificare questo software di gestione universitaria secondo le vostre esigenze

Estendete le funzioni di Gibbon con moduli open-source per il badge, la gestione degli alumni, l'iscrizione alle lezioni, la programmazione delle cliniche, l'help desk, le politiche e altro ancora

Utilizzate i blocchi intelligenti per pianificare rapidamente le lezioni con fonti multimediali

Visualizzare gli orari di tutti gli insegnanti e degli studenti in una sola volta

Aggiungete moduli amministrativi per la gestione delle risorse, le richieste di lavoro e la gestione dei servizi per tutte le vostre proprietà

Limiti di Gibbon

Le recensioni su Gibbon sono contrastanti

Gli utenti affermano che è difficile ottenere aggiornamenti tempestivi o un supporto tecnico significativo

Gibbon prezzo

Gratis

Valutazioni e recensioni di Gibbon

G2: 3.5/5 (1 recensione)

3.5/5 (1 recensione) Capterra: 4.5/5 (2 recensioni)

5. Campus infinito

via Campus infinito Infinite Campus è un tipo di soluzione software per la gestione delle strutture universitarie che consente di gestire l'analisi degli studenti, l'apprendimento digitale e la gestione dei fornitori, miglioramento dei processi e dati di budgeting.

Se desiderate un supporto maggiore, Infinite Campus offre anche formazione, assistenza dedicata, servizi tecnici e implementazione a pagamento.

Le migliori funzionalità/funzione di Infinite Campus

Questo sistema informativo per studenti (SIS) gestisce l'apprendimento online, il servizio di ristorazione, l'elaborazione dei pagamenti e le comunicazioni del distretto

Infinite Campus utilizza algoritmi predittivi specializzati per identificare gli studenti a rischio di abbandono scolastico

Costruire webinar online con il suo sistema di gestione dell'apprendimento (LMS) completamente integrato

Eliminazione della rilevazione manuale delle presenze per una maggiore precisione

Limiti di Infinite Campus

Infinite Campus non ha le migliori valutazioni

Avrete comunque bisogno di un sistema separato per la rilevazione delle presenzegestione delle attività per tenere sotto controllo i vostri impegni quotidiani

Infinite Campus prezzo

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Campus Infinito

G2: 3.7/5 (oltre 200 recensioni)

3.7/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.3/5 (120+ recensioni)

6\\code(0144)}. openSIS

via openSIS openSIS è un software di gestione universitaria ospitato su cloud che semplifica il processo di onboarding e accelera il time to value. Questa piattaforma gestisce tutto, dagli interventi sugli studenti ai database del personale, fino alla fatturazione e alla gestione disciplinare.

Lavorate sui piani delle lezioni, prendete le presenze e gestite tutte le necessità delle strutture scolastiche in un'unica piattaforma organizzata .

Le migliori funzionalità/funzione di OpenSIS

openSIS ha raramente tempi di inattività, con una garanzia di uptime del 99,99%

Creazione di un dashboard personalizzato che visualizza le notifiche e le metriche chiave

Creazione di un catalogo dei corsi ricercabile

Questo software per la gestione delle strutture universitarie semplifica la registrazione dei dati delle aule, completata da funzionalità/funzione per la gestione delle capacità e dei piani,documentazione del flusso di lavoroe attività di manutenzione

openSIS dispone di integrazioni API con Stripe, HubSpot, l'area di lavoro di Google e molto altro ancora

limiti di openSIS

openSIS non ha le migliori recensioni

Il software viene aggiornato solo poche volte all'anno, il che potrebbe costituire un problema di sicurezza

openSIS prezzo

Core / Startup: Free per cinque dipendenti e 50 studenti

Free per cinque dipendenti e 50 studenti Annuale essenziale: $$$a mese per utente con un minimo di cinque utenti, fatturato annualmente

$$$a mese per utente con un minimo di cinque utenti, fatturato annualmente Annuale avanzato: $$$a mese per utente con un minimo di 10 utenti, con fatturazione annuale

valutazioni e recensioni di OpenSIS

G2: 3.8/5 (3 recensioni)

3.8/5 (3 recensioni) Capterra: N/A

7. EduSys

via EduSys EduSys supporta quasi 1 milione di studenti in 900 scuole in 11 paesi. È una soluzione ERP all-in-one, CRM e LMS che unisce la gestione delle risorse, l'apprendimento online e la gestione dei dati degli studenti in un unico pacchetto.

Forse non è la soluzione più sofisticata, ma EduSys semplifica le attività quotidiane come le casse della biblioteca, le buste paga, la gestione degli alunni e le schede ID intelligenti.

Le migliori funzionalità/funzione di EduSys

Visualizza in tempo realedati sulle presenze Integrazione di dispositivi biometrici e RFID nell'edificio fisico

Valutazione dei compiti e rilascio di schede di valutazione dalla stessa piattaforma

Se lavorate in una scuola con più sedi o franchising, utilizzate EduSys Multi-Branch Management per semplificare la gestione delle operazioni

Limiti di EduSys

EduSys non ha molte recensioni

Ha molte funzionalità/funzione, ma anche in questo caso non monitora le attività amministrative, quindi avrete bisogno di un programma separato per la gestione delle attivitàuna soluzione di project management separata EduSys prezzo

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di EduSys

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Edumarshal

via Edumarshal Edumarshal è un software ERP e di gestione universitaria basato su cloud, con quasi 50 moduli e supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per i college e le università, Edumarshal gestisce la gestione delle ammissioni, le attività accademiche e persino la gestione degli esami di laboratorio.

La sua soluzione per la gestione delle scuole K-12 ha funzionalità/funzione come la gestione centralizzata dei programmi, la gestione delle classi, la gestione degli orari, le presenze e molto altro ancora. 🙌

Le migliori funzionalità/funzione di Edumarshal

Estendete le funzionalità/funzione di Edumarshal con moduli per la gestione finanziaria, la reportistica, le comunicazioni, le risorse umane e la gestione degli studenti

Visualizzare rapidamente le prestazioni degli studenti a un livello elevato con reportistica con codice colore

Creazione di un portale personalizzato per la formazione degli insegnanti e del personale

Edumarshal supporta la gestione dei trasporti e della flotta, completando il monitoraggio del veicolo in tempo reale

Limiti di Edumarshal

Ha molte funzionalità/funzione, ma a questa piattaforma manca ancora un modo coesivo per gli amministratori di gestire i loro carichi di lavoro

Edumarshal non ha molte recensioni

Edumarshal prezzo

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Edumarshal

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. feKara

via feKara feKara è un software gratuito per la gestione delle università che gestisce tutto, dalle ammissioni alle schede. Si presenta come una soluzione all-in-one per l'amministrazione scolastica, in grado di gestire il piano accademico, la pianificazione finanziaria e i portali personalizzati per studenti e genitori.

Le migliori funzionalità/funzione di feKara

Estensione delle funzioni di feKara con moduli per la gestione delle presenze, delle ammissioni, degli orari, dei trasporti e della biblioteca

feKara è disponibile sul web e su dispositivi mobili Android o iOS

Se dovete servire una popolazione studentesca eterogenea, feKara supporta più lingue e offre strumenti di traduzione

Passare facilmente alle classi virtuali con le integrazioni di Zoom e gli avvisi personalizzati di feKara

limiti di feKara

Diversi utenti riferiscono di un servizio clienti lento o poco reattivo

Il livello gratis supporta solo 50 studenti

feKara prezzo

**Gratis

Monthly Unlimited: $39,50/mese per 600 studenti e insegnanti illimitati

$39,50/mese per 600 studenti e insegnanti illimitati Yearly Unlimited: $100/anno per 600 studenti e insegnanti illimitati, più $295 di configurazione

valutazioni e recensioni di FeKara

G2: 5/5 (1 recensione)

5/5 (1 recensione) Capterra: 4/5 (6 recensioni)

Streamline Your Educational Facility: Vai con ClickUp

Aumentate la produttività degli amministratori e del personale della vostra scuola razionalizzando le attività e utilizzando le visualizzazioni ClickUp adattabili per organizzare e monitorare tutti i tipi di lavoro

Sia che abbiate bisogno di controllare i costi operativi, sia che vogliate impegnarvi per l'esito positivo degli studenti, il giusto strumento di gestione dell'ambiente scolastico vi porterà dove dovete andare. Le opzioni elencate qui sono ottime, ma quando avete bisogno di una soluzione che faccia tutto e anche di più, scegliete ClickUp. ✨

Con ClickUp è facile - e oseremmo dire anche divertente - gestire gli immobili fisici della scuola, l'apprendimento virtuale, gli impegni quotidiani, gli orari dei membri del team, il curriculum e molto altro ancora in un'unica piattaforma.

Ma non credeteci sulla parola: provate voi stessi ClickUp per vedere la differenza. Create ora la vostra area di lavoro di ClickUp gratuita -senza carta di credito.