I 10 Migliori Software di Gestione dell'Inventario del 2025

Da fare per tenere sotto controllo l'inventario?

La lotta è reale quando si tratta di gestire manualmente i livelli delle scorte. Il risultato? Errori, elementi fuori posto e problemi nell'evadere gli ordini in tempo.

Con l'aumento del numero di scorte e dei canali di distribuzione, lo stress della gestione dei livelli di inventario si aggrava.

La maggior parte delle scorte invendute deriva da problemi evitabili di valutazione delle scorte. Una spina dorsale operativa debole può offuscare l'erogazione del servizio, causando un'esperienza negativa per i clienti e una percezione negativa del marchio che può danneggiare l'azienda.

Fortunatamente, l'utilizzo di un sistema di gestione basato su cloud è il metodo più efficiente per monitorare le scorte, tracciandole dall'acquisizione alle vendite.

Sebbene esistano numerosi software di gestione dell'inventario online, la domanda cruciale rimane: quanti di essi hanno davvero avuto un impatto significativo sulle catene di approvvigionamento?

Che siate rivenditori, manager o titolari di un'azienda, dopo un'accurata ricerca abbiamo selezionato i migliori sistemi di gestione dell'inventario per ottimizzare le operazioni di magazzino e aziendali.

Cosa cercare negli strumenti di gestione dell'inventario

Una buona gestione dell'inventario lo strumento di gestione dell'inventario deve dare la priorità all'accuratezza. I seguenti attributi sono indicatori essenziali di un sistema o di un software di gestione dell'inventario affidabile e valido da prendere in considerazione:

Facilità d'uso: Considerate piattaforme con un'interfaccia di facile utilizzo e una curva di apprendimento minima

Considerate piattaforme con un'interfaccia di facile utilizzo e una curva di apprendimento minima Sincronizzazione in tempo reale: I dati relativi alle scorte devono essere attivi in tutti i magazzini e canali commerciali, con regolazioni in tempo reale

I dati relativi alle scorte devono essere attivi in tutti i magazzini e canali commerciali, con regolazioni in tempo reale **Scansione dei codici a barre: il sistema deve supportare la scansione dei codici a barre per facilitare l'identificazione e il monitoraggio dei prodotti

Notifiche sulle scorte: Supporta impostazioni di notifica e di allerta per indicare quando un prodotto non è più in vendita e deve essere rifornito

Supporta impostazioni di notifica e di allerta per indicare quando un prodotto non è più in vendita e deve essere rifornito Scalabilità : Le aziende crescono nel tempo. Cercate uno strumento che possa crescere con la vostra azienda, in grado di gestire una maggiore complessità di monitoraggio dei dati e dell'inventario

: Le aziende crescono nel tempo. Cercate uno strumento che possa crescere con la vostra azienda, in grado di gestire una maggiore complessità di monitoraggio dei dati e dell'inventario Accessibilità mobile: La mobilità nella gestione dell'inventario aumenta l'adattabilità; pertanto, cercate sistemi di inventario che siano compatibili con un ampio intervallo di dispositivi

La mobilità nella gestione dell'inventario aumenta l'adattabilità; pertanto, cercate sistemi di inventario che siano compatibili con un ampio intervallo di dispositivi Automazioni: Scegliete piattaforme che automatizzino la gestione dell'inventarioattività ripetitive e che riducono la dipendenza dagli input umani a causa della possibilità di errori umani

Scegliete piattaforme che automatizzino la gestione dell'inventarioattività ripetitive e che riducono la dipendenza dagli input umani a causa della possibilità di errori umani Capacità di integrazione: Scegliete strumenti che si integrino con altri strumenti aziendali per garantire un flusso di lavoro semplificato

I 10 migliori software di gestione dell'inventario da utilizzare nel 2024

1. ClickUp

Utilizzate ClickUp per gestire in modo efficiente i vostri progetti con oltre 15 visualizzazioni, modelli predefiniti e numerose funzionalità/funzione di collaborazione Inventario di ClickUp è un software di gestione delle operazioni di inventario che semplifica la gestione di inventari grandi o complessi. Analizza le tendenze vitali dell'inventario per prendere decisioni guidate dai dati sulle necessità di rifornimento.

ClickUp offre modelli già pronti e di comprovata efficienza per gli utenti.

Il ClickUp Dashboard consentono di visualizzare a 360° le informazioni sui prodotti. Il dashboard offre un'interfaccia personalizzabile con stati, tabelle e strumenti di reportistica su misura. È possibile aggiungere facilmente widget di dashboard per accedere a dati utili, come i tempi di monitoraggio e i dati relativi alla produzione velocità dello sprint e godetevi l'efficienza dell'inventario!

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Dashboard personalizzati : Gestire l'inventario analizzando i prodotti disponibili e quelli esauriti con dashboard personalizzate

: Gestire l'inventario analizzando i prodotti disponibili e quelli esauriti con dashboard personalizzate Vista Tabella di ClickUp **Creare un layout strutturato utilizzando righe e colonne per gestire budget, inventari e informazioni sui client

Reportistica : Generazione di reportistica sull'inventario per identificare l'efficienza dei prodotti o dei servizi, le limitazioni dei prodotti e molto altro

: Generazione di reportistica sull'inventario per identificare l'efficienza dei prodotti o dei servizi, le limitazioni dei prodotti e molto altro Calendario e Sequenza: Visualizzare la pianificazione delle consegne degli ordini e le attività in tempo reale con le sequenze temporali e i calendari collaborativicalendari delle risorse

Monitoraggio delle prestazioni dell'inventario in tempo reale con ClickUp

Piano di produttività : Identifica e monitora rapidamente le vendite commerciali dei prodotti con un lavoro pratico erisorse per il piano delle capacità, tra cuimodelli pronti per l'uso Automazioni personalizzabili : Si è dimostrato il miglior software di gestione dell'inventario, consentendo di automatizzare le consegne e le assegnazioni commerciali

: Identifica e monitora rapidamente le vendite commerciali dei prodotti con un lavoro pratico erisorse per il piano delle capacità, tra cuimodelli pronti per l'uso

Limiti di ClickUp

ClickUp potrebbe non funzionare velocemente su alcuni telefoni cellulari (ancora)

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Unlimitato : $7 al mese per utente

: $7 al mese per utente Business : $12 al mese per utente

: $12 al mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/Mese

Recensioni e valutazioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (3.000+ recensioni)

2. Inventario Zoho

via Inventario Zoho Zoho è una suite software all-in-one che offre una serie di applicazioni, tra cui Zoho CRM, una piattaforma di helpdesk e il sistema Zoho Inventory.

Zoho Inventory offre il monitoraggio dell'inventario, gestione degli ordini e la gestione del magazzino, più adatti solo alle piccole e medie imprese.

Zoho offre una tonnellata di integrazioni con piattaforme di e-commerce come Shopify, Amazon, Etsy, eBay marketplace e Zoho Commerce. Nonostante il limite delle integrazioni, Zoho offre un prezzo competitivo rispetto ad altri sistemi di gestione dell'inventario strumenti di gestione dell'inventario .

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho

Ideale per piccole aziende, spedizionieri e piccole società di e-commerce

Si integra facilmente con le altre applicazioni della suite di software Zoho per l'inventario

Piani Free e a basso costo a partire da $29

Accesso alle valutazioni di spedizione in tempo reale dai principali vettori di trasporto in tutto il mondo

Limiti di Zoho

Meno piattaforme di e-commerce e integrazioni con i marketplace

I prezzi dipendono dagli ordini mensili, in quanto un aumento della capacità dell'azienda richiede un upgrade del piano

Prezzi di Zoho

Piano Free : (50 ordini e 1 solo utente)

: (50 ordini e 1 solo utente) Standard : $29 mensili (per organizzazione con 500 ordini mensili e 2 utenti)

: $29 mensili (per organizzazione con 500 ordini mensili e 2 utenti) Professionale : $79 (per organizzazione con 3000 ordini mensili e 2 utenti)

: $79 (per organizzazione con 3000 ordini mensili e 2 utenti) Premium : $129 (per un'organizzazione con 7500 ordini mensili e 2 utenti)

: $129 (per un'organizzazione con 7500 ordini mensili e 2 utenti) Enterprise: $249 (per organizzazione con 15000 ordini mensili e 7 utenti)

Valutazioni e recensioni su Zoho

G2 : 4.3/5 (80+ recensioni)

: 4.3/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (350+ recensioni)

3. Cin7

via Cin7 Cin7 è una soluzione di inventario cloud disponibile gratis per i negozi di e-commerce Shopify e dispone di diverse funzionalità/funzione e connettori di piattaforma.

La soluzione basata sul web gestione delle operazioni la piattaforma utilizza la tecnica Kanban per il rifornimento e il riordino delle scorte e offre funzionalità di account come il metodo first in, first out (FIFO).

Cin7 si distingue inoltre per i suoi prezzi accessibili ad aziende di ogni tipo e per la capacità di avere infinite unità di stoccaggio (SKU).

Le migliori funzionalità/funzione di Cin7

Migrare facilmente le scorte tra i magazzini

Creazione rapida di ordini di acquisto grazie alla funzionalità/funzione di acquisto automatizzata

Abilita i sistemi POS e la scansione dei codici a barre su tutti i piani

Limiti di Cin7

Il piano base non include connessioni EDI (Electronic Data Interchange) e configurazioni 3PL

Non esiste un piano Free né un'opzione di prova gratuita

Prezzi di Cin7

Cin7 Core Standard : $349 mensili Pro : $599 mensili Avanzato : $999 mensili

Cin7 Omn: Prezzo personalizzato

Cin7 valutazioni e recensioni

Cin7 Core G2: 4.1/5 (75+ recensioni) Capterra: 4.3 /5 (oltre 400 recensioni)

Cin7 Omni G2: 3.7/5 (75+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (oltre 550 recensioni)



4. ShipBob WMS

via NaveBob ShipBob Warehouse Management System (WMS) è una soluzione all-in-one per la gestione dell'inventario che lavora bene con la logistica di terzi (3PL) e l'adempimento ibrido.

Gli strumenti per la catena di approvvigionamento, l'inventario e la spedizione forniti dal software di gestione del magazzino rendono semplice e senza problemi la gestione e la spedizione degli ordini da varie posizioni da parte dei corrieri.

Le migliori funzionalità/funzione di ShipBob WMS

Ideale per le grandi aziende di commercio all'ingrosso B2B e omnichannel che necessitano di una gestione end-to-end della catena di approvvigionamento

Sistemi automatici di ritiro e imballaggio degli ordini

Limiti di ShipBob WMS

I piani tariffari sono incoerenti e non trasparenti

Lo strumento ha una curva di apprendimento molto ripida

Prezzi di ShipBob WMS

I piani tariffari di ShipBob dipendono dalle funzionalità/funzione dell'inventario e dalle esigenze di evasione totali. Per ottenere un prezzo personalizzato è necessario rivolgersi direttamente al team commerciale, fornendo dettagli specifici sulla propria azienda e sui requisiti di inventario.

Valutazioni e recensioni di ShipBob WMS

G2 : 3.6/5 (100+ recensioni)

: 3.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 3.7/5 (90+ recensioni)

5. Katana MRP

via Katana MRP Katana MRP è un software intelligente per la produzione e la gestione dell'inventario che offre molte funzionalità/funzione, tra cui il monitoraggio dell'inventario, gestione degli ordini e la gestione della produttività.

I suoi diversi livelli di prezzo e piani sono competitivi, in quanto ciascuno di essi fornisce una tonnellata di servizi di magazzino e di gestione della produzione gestione del flusso di lavoro a un costo ragionevole.

Di conseguenza, il sistema di gestione del magazzino Katana è ideale per le aziende manifatturiere, in quanto offre funzionalità/funzione esclusive come il monitoraggio dei pezzi con codice a barre, un potente controllo dell'inventario, il monitoraggio dell'assemblaggio, lo spazio di archiviazione e i sistemi di gestione dell'inventario in officina.

Le migliori funzionalità/funzione di Katana MRP

Ideale per aziende manifatturiere e rivenditori multicanale

Sistema di gestione del magazzino in tempo reale con opzione di prova gratuita di 14 giorni

Connessione perfetta con altre piattaforme di e-commerce, marketplace e sistemi di spedizione

Limiti di Katana MRP

Gli utenti aggiuntivi comportano costi aggiuntivi e i piani tariffari possono essere considerati costosi per le piccole aziende

Secondo le recensioni dei clienti, Katana non dispone di un supporto telefonico in tempo reale, risultando un'esperienza di assistenza clienti difficile da gestire

Prezzi di Katana MRP

Essenziale : 129 dollari al mese (include 500 righe di ordini commerciali spediti)

: 129 dollari al mese (include 500 righe di ordini commerciali spediti) Avanzato : $349 al mese (include 5000 linee di ordine commerciale spedite)

: $349 al mese (include 5000 linee di ordine commerciale spedite) Professionale : Il prezzo scontato di 799 dollari al mese (ha 25.000 ordini commerciali spediti)

: Il prezzo scontato di 799 dollari al mese (ha 25.000 ordini commerciali spediti) Azienda: Prezzo personalizzato

Katana MRP valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (35+ recensioni)

: 4.4/5 (35+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (150+ recensioni)

6. Inventario della boccia di pesce

via Peschiera Fishbowl Inventory è un software di inventario end-to-end basato su cloud che si integra perfettamente con i sistemi Quickbooks e Xero.

A differenza di altri fornitori di software per la gestione dell'inventario, Fishbowl permette agli utenti di controllare tutti gli acquisti dei fornitori, tracciare l'inventario, gli ordini di acquisto, il magazzino e i dati di monitoraggio dell'inventario in un unico luogo, rendendoli accessibili a tutti gli utenti.

Funzionalità/funzione migliori di Fishbowl Inventory

Offre una versione di prova gratuita del software di gestione dell'inventario della durata di 14 giorni, con opzioni di modulo complete, che consentono di ottimizzare il sistema di magazzino

Facile integrazione con software di account come QuickBooks e Xero

Software ideale per aziende di spedizione e produttori su larga scala

Limiti di Fishbowl Inventory

Troppo costoso per le aziende con più utenti

Le funzionalità/funzione aggiuntive richiedono un costo aggiuntivo

Prezzi di Fishbowl Inventory

Fishbowl Drive : $$$a/mese (con un'opzione di $$3950 su base annuale)

: $$$a/mese (con un'opzione di $$3950 su base annuale) Fishbowl Advanced: $429/mo (con un'opzione di $5150 su base annua)

Valutazioni e recensioni dell'inventario Fishbowl

G2 : 4.0/5 (190+ recensioni)

: 4.0/5 (190+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (800+ recensioni)

7. inFlow

via inFlusso inFlow è un software avanzato per la gestione dell'inventario adatto alle aziende B2B e all'ingrosso che necessitano di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze di produttori e rivenditori.

La sua funzionalità/funzione di showroom virtuale consente alle aziende di determinare i dati mostrati ai vari client, come i prezzi e i tempi di spedizione.

Inoltre, inFlow supporta funzionalità/funzione B2B essenziali come preventivi e fatturazione, ordini di acquisto automatizzati, gestione e instradamento degli ordini e flussi di produzione dei produttori.

le migliori funzionalità/funzione di #### inFlow

Automazioni per gli ordini di acquisto e l'instradamento degli ordini commerciali

Componente gateway per showroom virtuale protetto da password per le vendite B2B

limiti di inFlow

Gli aggiornamenti del piano dipendono dalla crescita dell'azienda; ad esempio, un aumento delle vendite mensili può rendere necessario il passaggio a un nuovo piano

I livelli di piano più alti contengono funzionalità/funzione più importanti, come gli showroom virtuali

Prezzi di inFlow

Imprenditore : $$$a al mese (con posizioni illimitate nell'inventario e l'opzione di 2 membri del team)

: $$$a al mese (con posizioni illimitate nell'inventario e l'opzione di 2 membri del team) Piccole aziende : $$$a al mese (con posizioni illimitate nell'inventario e l'opzione con 5 membri del team)

: $$$a al mese (con posizioni illimitate nell'inventario e l'opzione con 5 membri del team) Midsize : $$$$a al mese (con posizioni di inventario illimitate e possibilità di 10 membri del team)

: $$$$a al mese (con posizioni di inventario illimitate e possibilità di 10 membri del team) Azienda: 1319 dollari al mese (con posizioni illimitate nell'inventario e l'opzione di 25 membri del team)

valutazioni e recensioni su #### inFlow

G2 : 4.1/5 (30+ recensioni)

: 4.1/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (450+ recensioni)

8. Estensione

via Estensione Precedentemente noto come Skubana, Extensiv è un'architettura multifunzionale per la gestione dell'inventario basata su cloud che assiste i commercianti ad alto volume su piattaforme di e-commerce come Amazon con problemi di monitoraggio e spazio di archiviazione dell'inventario.

Extensiv offre funzionalità complete per la gestione di inventario, ordini, magazzino, reportistica, monitoraggio delle risorse e attività dei fornitori.

È inoltre possibile beneficiare della funzionalità/funzione di sincronizzazione della piattaforma, che consente alle aziende di distribuire gli ordini in più magazzini e centri di evasione in più posizioni nel mondo.

funzionalità/funzione migliori di #### Extensiv

Distribuzione efficiente degli ordini in un numero illimitato di magazzini e centri di evasione

Connessione perfetta con ogni piattaforma di e-commerce

Perfetto per gli utenti di drop shippers e Fulfillment by Amazon

Con ogni piano tariffario, un mese di software di gestione dell'inventario è gratis. Fate un giro sulla piattaforma prima di investire

Limiti di Extensiv

Comprende diversi prodotti, tra cui Extensiv 3PL Warehouse Manager, Extensiv Order Manager, Extensiv Integration Manager e così via, il che rende difficile per le aziende utilizzare le funzionalità di ogni strumento da una posizione centrale

Il piano tariffario è vago, in quanto le aziende non possono determinare quale prodotto copre ogni piano tariffario

Prezzi di Extensiv

Merchant : $$$a mensili (con un mese gratis in tutti i piani)

: $$$a mensili (con un mese gratis in tutti i piani) EDI Merchant : $99 mensili

: $99 mensili 3PL : $99 mensili

: $99 mensili Master Account: $199 mensili

Extensiv valutazioni e recensioni

G2 : 4.3/5 (100+ recensioni)

: 4.3/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (100+ recensioni)

9. Ordoro

via Ordoro Ordoro è un programma completo di gestione dell'inventario software che ottimizza e migliora le operazioni di magazzino per le aziende commerciali in crescita.

Sia che la vostra azienda spedisca più di 100 elementi in inventario o 500.000 ordini al mese, Ordoro fornisce un sistema di account completo per la struttura dei dati di esportazione di cui avete bisogno per gestire l'intero processo di inventario.

Ordoro è molto popolare tra le aziende di commercio elettronico, in quanto consente di migliorare l'efficienza di tutte le operazioni coinvolte in un processo commerciale multicanale.

Le migliori funzionalità di Ordoro

La contemporanea funzionalità/funzione di automazione degli acquisti

Si integra facilmente con i più diffusi negozi di e-commerce e marketplace

Le aziende con più magazzini possono gestirlo da un'unica posizione centrale

Limiti di Ordoro

A differenza della maggior parte dei software di inventario, Ordoro non ha una versione mobile

I prezzi sono costosi per le piccole aziende

Prezzi di Ordoro

Essenziale : Free (con etichette di spedizione illimitate)

: Free (con etichette di spedizione illimitate) Avanzato : $59/mo (con etichette di spedizione e utenti illimitati)

: $59/mo (con etichette di spedizione e utenti illimitati) Premium: $129/mo (contiene accesso API)

Ordoro valutazioni e recensioni

G2 : Non ci sono abbastanza valutazioni

: Non ci sono abbastanza valutazioni Capterra: 4.8/5 (70+ recensioni)

10. Ordinatamente

via Ordinatamente Sortly è uno strumento di gestione dell'inventario di facile utilizzo, progettato per la semplicità e la facilità d'uso.

Questo software di controllo dell'inventario dà priorità all'accessibilità mobile, fornendo un comodo accesso alle informazioni dell'inventario su più dispositivi mobili.

Le migliori funzionalità/funzione di Sortly

Accessibilità all'inventario basata su cloud da più dispositivi

Categorie personalizzabili per una facile organizzazione dei processi aziendali e per l'accesso offline

Aggiornamenti in tempo reale sulle scorte in esaurimento e avvisi di ordine

Ideale per le piccole aziende di vendita al dettaglio e per il monitoraggio degli asset

Limiti di Sortly

La reportistica degli utenti segnala che gli aggiornamenti del sistema causano spesso problemi, con conseguente perdita di elementi

Curva di apprendimento ripida

Prezzi di Sortly

Free

Avanzato : $29 mensili

: $29 mensili Ultra : $59 mensili

: $59 mensili Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Sortly

G2 : 4.4/5 (20+ recensioni)

: 4.4/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (250+ recensioni)

Il miglior software di gestione dell'inventario per la vostra azienda

Con la crescita delle aziende, il monitoraggio manuale dell'inventario diventa sempre più difficile. Questo porta a errori, elementi fuori posto e ritardi nell'evasione degli ordini, tutti fattori che possono danneggiare la vostra azienda. Il passaggio a sistemi di gestione basati su cloud può cambiare le carte in tavola per la vostra azienda. I sistemi di gestione cloud possono cambiare le carte in tavola per la vostra azienda: rendono il monitoraggio dell'inventario più gestibile, aiutandovi a rendere la vostra attività più efficiente e agile.

Se siete responsabili dell'inventario o titolari di un'azienda, ClickUp alleggerisce il carico di lavoro della gestione delle scorte. Esplorate il nostro Modello di gestione dell'inventario e personalizzarlo in base alle proprie esigenze. Iscriviti gratis oggi stesso e accedete a strumenti già pronti per aiutarvi a gestire l'inventario.