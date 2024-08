Notion vs. Jira: Quale strumento di gestione dei progetti è il migliore?

Se siete un project manager, avete un'attività che sembra impossibile: essere sempre ovunque. Fisicamente è impossibile. Ma virtualmente è un'altra storia, e un buon software per il project management può farlo. Il trucco sta nel sapere quale software lavora meglio per la vostra azienda e il vostro stile di gestione.

Poiché il vostro comando è costituito da un gran numero di attività e di compiti da svolgere, avete bisogno di strumenti per la produttività che offrono funzioni significative. Tuttavia, poiché le attività possono essere svolte da molti colleghi e dipendenti diversi, è necessario un software intuitivo che possa essere utilizzato da tutti. Ci sono così tante opzioni che anche il nostro elenco dei 10 migliori strumenti per la produttività software gratuiti per il project management si è gonfiata fino a diventare la top 25.

Tuttavia, alcuni giganti salgono in cima anche a questa élite. Due dei più popolari programmi di project management sono Notion e Jira. In questa guida completa al confronto Notion vs. Jira, abbiamo messo alla prova i due strumenti per vedere quale ne esce vincitore. Abbiamo poi messo a confronto Notion e Jira con un terzo strumento, Notion e Jira di project management che offre una dura lotta, insieme a tutti gli strumenti necessari per gestire un maggior numero di progetti.

Che cos'è Notion?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Example-Sprint-board-organized-in-Notion-1400x862.png Esempio di sprint board organizzato in Notion /$$$img/

Via NotionNotion è un database libero che si può usare per varie attività, come prendere note, gestire attività ricorrenti e project management. I campi di informazione inseriti in un database si collegano bidirezionalmente ad altri campi, pagine e database.

È possibile visualizzare le informazioni sotto forma di tabelle, tabelloni, elenchi e calendari, con ogni collegamento che apre a una pagina più approfondita. Notion ha anche iniziato il lancio di strumenti di intelligenza artificiale (IA) che possono aiutare a prendere appunti e a creare idee.

La sua interfaccia ingannevolmente semplice permette agli utenti di creare praticamente qualsiasi ecosistema per le note, i to-dos e i contenuti. I project manager possono creare pianificazioni, sviluppare flussi di lavoro per attività ripetitive, assegnare compiti ai compagni di squadra e verificare la produttività nel tempo.

Funzionalità/funzione di Notion

Notion è una piattaforma di project management ricca di funzionalità che va ben oltre la semplice app per prendere appunti. Passiamo in rassegna tre delle sue funzionalità/funzione chiave.

Gestione delle attività

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Using-task-management-features-in-Notion-to-manage-OKRs-1400x875.png Utilizzo delle funzionalità di gestione delle attività in Notion per gestire gli OKR /$$$img/

Tramite Notion

Create nuove attività o trasformate gli elementi in attività pianificate con pochi clic. Gli utenti possono aggiungere caselle di controllo agli elenchi puntati, trasformando le idee in azioni in sospeso, mentre i manager possono creare schede Kanban per progetti di grandi dimensioni. Questo database centralizzato assicura un completamento efficiente delle attività e mantiene una cronologia di chi ha apportato modifiche e quando.

Collaborazione all'interno della piattaforma

I database di Notion consentono a tutti gli utenti di apportare modifiche alle attività e ai progetti in corso. Ciò include lo spostamento dei lavori da "in stato" a "terminato" sulle Bacheche, l'aggiunta di commenti alle pagine per la collaborazione all'interno dei documenti e il caricamento di note video. Queste funzionalità sono particolarmente preziose per i team remoti e ibridi, in quanto consentono di comunicare quando e dove si svolge il lavoro.

Funzionalità/funzione di ricerca che trasformano i progetti passati in una base di conoscenza

Sviluppate all'interno di Notion una risorsa di conoscenza per i diversi utenti della vostra organizzazione. Le attività passate possono diventare esempi di flussi di lavoro. È anche possibile cercare esperti legacy in concetti di nicchia e creare repository di note. La versatile funzione di ricerca di Notion permette anche di cercare termini in campi diversi, compresi i titoli dei progetti e i vecchi commenti.

Prezzi di Notion

Gratis

Plus: 8 dollari/utente/mese (con fatturazione annuale)

Business: $15/utente/mese (fatturati annualmente)

Azienda: contattare per i prezzi

Notion IA: 8 dollari/mese in più per i piani a pagamento

Che cos'è Jira?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Creating-a-Kanban-board-for-onboarding-in-Jira-1400x656.png Creare una bacheca Kanban per l'onboarding in Jira /$$$img/

Via JiraJira è un software di project management all-in-one per team agili. Offre strumenti per le campagne di marketing, gli obiettivi di sviluppo trimestrali, il lancio di prodotti e tutto il resto.

Jira lavora come fonte centralizzata per organizzare e monitorare i progetti e assegnare le attività. È possibile visualizzare progetti individuali e collaborativi attraverso calendari, elenchi, schede e altre viste; inoltre, il software può ospitare guide, risorse di abilitazione commerciale e risorse basate su pagine.

È possibile anche automatizzare gli aspetti critici del project management, tra cui la ricerca di efficienza dei processi . Assegnate automaticamente le attività man mano che raggiungono le diverse fasi, ricevete avvisi sullo stato di stallo e reportistica sull'andamento del vostro team, tutto in un'unica soluzione.

In quanto parte dell'ecosistema Atlassian, Jira si integra bene con altri strumenti Atlassian che la vostra organizzazione potrebbe già avere nel suo stack tecnologico.

Funzionalità/funzione di Jira

Jira si rivolge agli architetti di progetto, ai project manager e a tutti i membri del team agile, offrendo un intervallo di strumenti per mantenere tutti allineati e produttivi.

Modelli personalizzabili per semplificare l'avvio dei progetti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Using-Scrum-templates-in-Jira-to-complete-projects.png Utilizzo dei modelli Scrum in Jira per completare i progetti /$$$img/

Tramite Jira

Vi state arrovellando all'inizio di diversi progetti? Jira offre una libreria di modelli modificabili e configurazioni del flusso di lavoro che possono essere duplicati, modificati e sviluppati in base allo stile di lavoro del team. In questo modo ogni progetto inizia in modo strutturato e tutti possono iniziare più velocemente.

Robuste funzioni di reportistica

Generate automaticamente reportistica per misurare lo stato di avanzamento e trovare aree di miglioramento. Poiché gli utenti usano Jira per assegnare attività, aggiornare lo stato delle attività e collaborare con i colleghi, si tratta di un ambiente ricco di dati che fornisce ai project management informazioni generali e dettagliate. Grazie a questi report, è possibile monitorare facilmente i carichi di lavoro, individuare gli ostacoli e assicurarsi che tutto sia sulla buona strada per tagliare il traguardo.

Dashboard personalizzati per ogni utente

I grandi strumenti di project management non si limitano a ospitare i project manager, ma dispongono di strumenti di collaborazione per gestire attività, modelli e risorse di cui tutti hanno bisogno per lavorare in modo efficiente.

I membri del team possono personalizzare facilmente i loro dashboard per avere sempre a portata di mano le loro visualizzazioni preferite. Le funzionalità/funzione del dashboard di Jira includono elenchi di attività in sospeso, calendari e viste in stile Kanban o Gantt per decidere a quali attività dare priorità.

Prezzi di Jira

Free: $0/utente/mese

Standard: 8,15 dollari/utente/mese

Premium: $16/utente/mese

Enterprise: contattare per i prezzi

Notion vs. Jira: Funzionalità/funzione a confronto

Notion e Jira sono potenti strumenti di project management. Ma quale dei due ha la meglio?

La verità è che entrambi gli strumenti possono funzionare in base alle esigenze del team. Notion si presenta come un modulo libero per tutti, compresi studenti, freelance, agenzie e organizzazioni non profit. Jira si basa sui concetti fondamentali dell'Agile e dello sviluppo software, ma si espande per lavorare praticamente per qualsiasi tipo di lavoro. Per decretare il vincitore, analizziamo le diverse funzionalità/funzione per vedere se una supera l'altra.

Personalizzazione

I progetti hanno forme e dimensioni diverse. A volte si ha bisogno di una sandbox completamente aperta per creare flussi di lavoro. Altre volte, invece, è necessaria una struttura più rigida per mettere i bastoni tra le ruote. Per quanto riguarda la personalizzazione, Notion e Jira adottano approcci simili ma diversi.

Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Example-engineering-wiki-created-through-Notions-freeform-features-1400x875.png Esempio di wiki ingegneristico creato con le funzionalità/funzione di Notion /$$$img/

Tramite Notion

Notion punta tutto sulla flessibilità dei processi aziendali. Tutto inizia quando si crea un'area di lavoro e si aggiungono pagine e database. Ma questi semplici blocchi possono diventare schede Kanban, per passare dalla fase di ideazione a quella di completamento.

È possibile creare contatti e grafici per i flussi di comunicazione, creare roadmap che coinvolgano i membri del team e creare automaticamente un elenco di risorse indispensabili. Ci sono migliaia di modelli a cui si può apportare un numero qualsiasi di modifiche, ma si può anche iniziare a costruire da zero.

Anche i campi dei dati possono essere incredibilmente fluidi, in quanto è possibile modificare qualsiasi campo, dalle note ai collegamenti bidirezionali, agli elenchi puntati o alle attività da fare. Questo grado di personalizzazione può essere eccessivo o esattamente quello di cui avete bisogno.

Jira

Anche Jira è ricco di funzionalità/funzione, ma si concentra sulla metodologia Agile piuttosto che sulla pura creazione. I modelli, le visualizzazioni e i dashboard sono orientati all'utilizzo dei fondamenti di Agile per creare progetti di sviluppo software. Sebbene offra funzionalità di progetto che esulano da questa storia, come ad esempio i progetti di social media marketing, ha comunque lo stesso sapore.

Questo è utile per i project manager di organizzazioni con un flusso di progetti più rigido. Sono disponibili molte opzioni di personalizzazione, in modo che gli utenti possano modificare i modelli e le reportistiche standard. Jira offre molto in termini di gestione del flusso di lavoro personalizzato, ma Notion offre di più in termini di personalizzazione generale.

Quando si parla di personalizzato, Notion si aggiudica il primato.

Funzionalità di monitoraggio dei problemi

Una delle principali responsabilità delle aziende di sviluppo software e tecnologiche è il monitoraggio dei problemi. Per questi processi sono necessarie le giuste funzionalità/funzioni, soprattutto se sono in gioco la conformità agli accordi sul livello di servizio e la reputazione del marchio.

Notion

Notion ha creato migliaia di modelli ufficiali per diverse aziende oggetti del progetto e la comunità ne ha creati e condivisi ancora di più. Questi strumenti vi permettono di costruire o modificare qualsiasi processo per adattarlo ai vostri requisiti di monitoraggio dei problemi e al vostro flusso di lavoro ideale.

Tuttavia, la piattaforma non fornisce un approccio guidato al monitoraggio dei problemi; semplicemente non è il caso d'uso principale di Notion. I project manager con esperienza nel monitoraggio dei problemi e nella risoluzione dei bug sanno di cosa ha bisogno la loro organizzazione e possono assicurarsi che faccia parte dell'ecosistema. Ma i nuovi project manager possono avere difficoltà a includere tutte le parti di cui hanno bisogno, portando a revisioni del processo per colmare queste lacune.

Jira

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Using-premade-templates-for-issue-tracking-in-Jira-1400x798.png Utilizzo di modelli predefiniti per il monitoraggio dei problemi in Jira /$$$img/

Tramite Jira

È qui che Jira brilla. Il software si concentra sul project management e sul monitoraggio dei problemi, quindi include tutti gli strumenti e le visualizzazioni multiple per fare proprio questo, senza il rumore e la sensazione organica di "hit or miss" che si ha ricreando gli stessi processi in Notion. Offre una struttura incentrata sul team in cui ognuno può monitorare i propri impegni, il loro impatto su progetti più ampi e gli obiettivi generali del team.

Gli strumenti di personalizzazione del flusso di lavoro incorporati in Jira fanno anche gran parte del lavoro pesante, consentendo di l'ottimizzazione del flusso di lavoro fino ai dettagli tecnici. I project manager possono modificare i modelli e i predefiniti esistenti per correlarli a ruoli o progetti specifici ed estrarre informazioni specifiche.

Se volete uno strumento di monitoraggio dei problemi che possa rafforzare le vostre aziende ora e in futuro, la presenza consolidata di Jira negli spazi è vincente.

Facilità d'uso

Quando siete un project manager, non si tratta solo della vostra abilità tecnica. Potreste sentirvi a vostro agio nell'immergervi nei dettagli di una complessa soluzione di project management, ma se il vostro team non riesce a fare il proprio lavoro in modo efficace, la soluzione non è adatta. Vediamo come Notion e Jira si posizionano in termini di facilità d'uso.

Notion

Notion presenta un design di facile utilizzo, che consente a singoli, team e organizzazioni professionali di usarlo subito. L'enorme numero di funzionalità/funzione e di possibilità può rendere la creazione di database e di database un'esperienza travolgente per i nuovi utenti monitoraggio dei progetti ma i nuovi utenti possono prosperare all'interno di spazi ricostruiti. Gli utenti possono anche trasformare facilmente i database in nuove visualizzazioni e strutture, man mano che imparano.

Notion è accessibile e facile da usare, con molte risorse ufficiali e create dalla comunità per guidare i nuovi utenti.

Jira

Jira è una piattaforma tecnica robusta. Offre una matrice di strumenti potenti, ma gli utenti devono sapere come usarli al meglio. Ciò significa una curva di apprendimento potenzialmente ripida, soprattutto per gli utenti non tecnici che non hanno familiarità con i software di project management.

Questo ha senso perché Jira è relativamente specializzato, ma può frustrare o sopraffare gli utenti e ostacolare lo stato.

Notion vs. Jira su Reddit

Notion e Jira hanno punti di forza ed entrambi sono programmi popolari che condividono molti strumenti e funzioni. Ma quando si tratta di project management, gli utenti di Reddit non vedono molte sovrapposizioni.

Quando gli utenti della comunità r/jira hanno condiviso le loro riflessioni su se Notion potesse essere un buon sostituto per Jira, un utente ha notato: "Notion sembra più uno strumento di tipo Confluence che Jira. Se stanno pensando di passare da Jira, allora non stanno affatto usando Jira"

Altri utenti sono d'accordo: un utente ha detto: "Usiamo Notion dal punto di vista di wiki, ma non riesco a vedere l'esecuzione di sprints o la gestione di ticket con esso"

I redditor di r/projectmanagement concordano, notando che Notion e Jira gestiscono aspetti diversi del project management, concludendo il dibattito Notion vs. Jira con: "Notion è un wiki, Jira è il monitoraggio dei progetti"

La vostra organizzazione potrebbe prosperare utilizzando entrambe le piattaforme. Riservare Jira allo sviluppo del software o al monitoraggio dei problemi e utilizzare Notion per la base di conoscenza e il project management in generale offre il meglio dei due mondi.

Riunione ClickUp - La migliore alternativa a Notion e Jira

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Visualizzazioni di ClickUp che mostrano le attività di progetto in diversi formati /$$$img/

Organizzate e gestite tutti i vostri progetti grazie agli strumenti di collaborazione, alle molteplici opzioni di visualizzazione e alle funzionalità di project management di ClickUp

Il problema di utilizzare due diverse piattaforme software specializzate per la gestione di più progetti è che i programmi non dialogano tra loro come se si utilizzasse un unico ambiente di project management completamente integrato. I diversi utenti trascorreranno la maggior parte del tempo in spazi diversi e la comunicazione e la collaborazione possono iniziare a incrinarsi.

È qui che entra in gioco ClickUp. Si tratta di un unico spazio dedicato al project management, alle note e a tutto ciò che serve per terminare il lavoro.

Se dovessimo classificare ClickUp nel mercato della produttività del lavoro, probabilmente la definiremmo un'app per il project management. In realtà si tratta di un'area di lavoro all-in-one con funzionalità di project management.

È possibile organizzare progetti complessi, assegnare attività a diversi utenti e misurare lo stato durante e dopo gli sprint. I project manager hanno a disposizione tutto ciò di cui hanno bisogno e con le oltre 15 visualizzazioni, tra cui grafici di Gantt, calendari, dashboard personalizzabili e modelli pronti per il lavoro, tutti i membri del team hanno a disposizione gli strumenti essenziali.

Funzionalità/funzione rivale di ClickUp #1: ClickUp Kanban Bacheca

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Kanban-Bacheca-View-1400x768.png utilizzo della vista ClickUp Kanban Bacheca per gestire le attività di roadmap e backlog /$$$img/

Tenere sotto controllo ogni parte del progetto con la visualizzazione ClickUp Kanban Bacheca

Se amate la gestione dei progetti con la visualizzazione Bacheca, amerete ClickUp Bacheca Kanban di ClickUp è una delle tante visualizzazioni che si possono usare per monitorare la velocità con cui le attività si stanno completando.

Implementate la vostra metodologia Kanban e abbracciate i concetti Agile nella stessa area di lavoro dei membri del team che potrebbero avere preferenze organizzative diverse: ognuno può utilizzare le proprie visualizzazioni preferite e stili di lavoro preferiti in modo indipendente, pur collaborando.

Le bacheche dei progetti possono iniziare con modelli che si aggiornano e si modificano man mano, oppure si può partire da zero. Questo sistema offre la libertà di Notion e la complessità di Jira.

Funzionalità/funzione rivale di ClickUp #2: ClickUp Documenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Docs.gif Formattazione ricca e comandi slash in ClickUp Documenti /$$$img/

Utilizzate ClickUp Teams per gestire documenti importanti e favorire la collaborazione del team

Creare documenti e wiki con ClickUp Documenti è la nostra soluzione integrata nella piattaforma per la creazione di pagine, risorse di conoscenza e guide che si collegano ad attività e flussi di lavoro. È possibile creare una solida documentazione e allegarla automaticamente a ogni attività adiacente. Utilizzate poi i nostri modelli per le comunicazioni con i client, la produzione di contenuti e le consegne dei progetti.

Funzionalità/funzione rivale di ClickUp #3: ClickUp AI

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-AI.gif /IA ClickUp AI GIF panoramica /$$$img/

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente, riepilogare/riassumere testi, generare risposte alle email e molto altro ancora L'IA è qui ed è pronta a rendere più efficienti i vostri processi organizzativi. ClickUp AI offre centinaia di nicchie Strumenti di IA per i team per snellire il lavoro ed eliminare le attività ripetitive e noiose.

I project manager possono creare automaticamente Sequenze con date di scadenza, trasformare i pensieri in brief di progetto ben formatati e monitorare i budget. Ci sono anche strumenti per i mercati, i team di prodotto, gli account e tutti gli altri. Abbiamo già menzionato che ClickUp è il software giusto per tutti?

Guarda come può essere il project management in ClickUp

Se tirate un sospiro ogni volta che aprite il vostro attuale strumento di project management, è ora di cambiare piattaforma.

In ClickUp creiamo sempre nuovi strumenti, modelli e funzioni per i team agili, con tutte le caratteristiche e la potenza reale di cui avete bisogno per portare avanti le vostre attività. Ancora meglio, potete registrarvi per un account Free Forever e iniziare immediatamente a esplorare o costruire i vostri processi. Create il vostro account oggi stesso e scoprite quanto può essere piacevole il project management.