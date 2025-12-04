ClickUp vs. Monday: Alat Manajemen Proyek Mana yang Tepat untuk Anda?

Memilih alat manajemen proyek yang andal berarti Anda harus bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Taruhannya tinggi.

Alat yang salah tidak hanya membuat tim Anda frustrasi; alat tersebut juga berkontribusi pada kerugian miliaran dolar setiap tahun akibat pelaksanaan proyek yang buruk. Sebaliknya, alat yang tepat dapat meningkatkan peluang tim Anda untuk mencapai target tepat waktu dan tetap sesuai anggaran.

Di antara ClickUp dan Monday, dua pilihan populer, pertanyaan sebenarnya adalah mana yang paling sesuai dengan kebutuhan sehari-hari tim Anda.

Meskipun salah satunya menawarkan daftar fitur canggih yang hampir tak ada habisnya (apa pun yang Anda inginkan, kemungkinan besar ada di sana), yang lain sedikit lebih mudah untuk diadopsi dan digunakan. Dan sementara yang satu menghemat waktu Anda, yang lain menjaga kesehatan mental Anda.

Kompromi yang harus diambil tidak selalu jelas (setidaknya di permukaan).

Berikut ini ulasan mendalam tentang ClickUp vs. monday.com, sehingga Anda dapat memutuskan mana yang sebenarnya sesuai dengan kebutuhan Anda.

ClickUp vs. Monday Sekilas

Berikut ini adalah gambaran singkat mengenai perbedaan utama (dan kesamaan) antara ClickUp dan Monday:

Aspek ClickUp monday.com Hierarki proyek Hierarki Proyek yang Mendalam dengan beberapa tingkatan (Spaces → Folder → Daftar → Tugas → Subtugas). Dirancang untuk alur kerja yang kompleks. Struktur yang lebih datar dengan tingkat penumpukan tugas yang terbatas. Lebih mudah dikelola untuk alur kerja yang sederhana, tetapi kurang cocok untuk struktur proyek berlapis-lapis. Fleksibilitas penyesuaian Sangat dapat disesuaikan: tampilan, status, bidang, alur kerja, otomatisasi, ClickApps, izin. Ideal untuk tim yang menginginkan kontrol yang mendetail. Cukup dapat disesuaikan: papan, kolom, alur kerja, dan otomatisasi yang intuitif. Mengutamakan kesederhanaan daripada konfigurasi yang mendalam. Pengalaman pengguna & kemudahan adopsi Kaya fitur tetapi memiliki kurva pembelajaran yang lebih curam. Dirancang untuk tim yang bersedia berinvestasi dalam pengaturan demi efisiensi jangka panjang. Sangat intuitif dan ramah pemula. Sering dipuji karena antarmuka pengguna yang rapi dan proses orientasi yang cepat. Tampilan proyek Pilihan yang beragam (Daftar, Papan, Gantt, Garis Waktu, Kalender, Tabel, Papan Tulis, Peta Pikiran, dll.), dengan navigasi yang lancar antar tampilan. Papan visual yang kuat (Kanban, Timeline, Gantt) dengan tata letak yang rapi dan bersih. Jenis tampilan khusus yang lebih sedikit dibandingkan dengan ClickUp. Kolaborasi Dokumen bawaan, papan tulis, obrolan dalam tugas, komentar, komentar yang ditugaskan, bukti, anotasi gambar, dan dokumen yang terhubung dengan tugas. Mengurangi kebutuhan akan alat eksternal. Bagian komentar dan pembaruan yang kuat. Lebih mengandalkan integrasi (Slack/Teams/Google Docs) untuk kolaborasi yang lebih mendalam. Otomatisasi Pembuat otomatisasi yang tangguh dengan pemicu, kondisi, tindakan, dan opsi yang didukung AI. Mendukung alur kerja sederhana maupun lanjutan, serta otomatisasi berbasis bahasa alami. Pembuat otomatisasi yang andal dengan resep yang intuitif. Cocok untuk otomatisasi alur kerja rutin; logika lanjutan mungkin memerlukan pengaturan yang lebih rumit. Fitur AI Menyediakan bantuan AI untuk konten, ringkasan, dan saran alur kerja. Belum mencakup agen otonom atau AI yang sangat kontekstual dan sadar ruang kerja. Menyediakan bantuan AI untuk konten, ringkasan, dan saran alur kerja. Belum mencakup agen otonom atau AI yang sangat kontekstual dan sadar ruang kerja. Ruang kerja terintegrasi Sungguh all-in-one: tugas, dokumen, tujuan, dasbor, papan tulis, obrolan, basis pengetahuan, dan otomatisasi dalam satu platform. Secara utama, ini adalah sistem operasi kerja yang berfokus pada papan tugas. Dokumen, formulir, dan dasbor juga tersedia, namun kurang terintegrasi dibandingkan dengan ClickUp. Skalabilitas untuk tim yang kompleks Unggul dalam pengaturan multi-tim dan multi-ruang kerja serta dataset besar berkat hierarki, izin, dan kedalaman penyesuaian. Cocok untuk tim yang menginginkan kejelasan dan konsistensi, namun struktur multi-tim yang kompleks mungkin memerlukan lebih banyak duplikasi atau solusi alternatif. Integrasi Menawarkan serangkaian integrasi yang kuat serta alat internal yang mengurangi ketergantungan pada integrasi tersebut. Ekosistem integrasi yang sangat kuat; sangat bergantung pada koneksi eksternal untuk kolaborasi, obrolan, dokumentasi, dan alur kerja lanjutan. Laporan & dasbor Dasbor yang andal dengan kartu kustom, tampilan portofolio, manajemen beban kerja, ketergantungan, dan pelacakan kemajuan. Dasbor yang rapi dengan visual yang jelas; lebih sederhana daripada ClickUp tetapi sangat ramah pengguna bagi eksekutif dan pengguna non-teknis. Pengalaman seluler & lintas perangkat Pengalaman seluler semakin baik; powerful namun mungkin memerlukan waktu untuk terbiasa karena banyaknya fitur. Antarmuka seluler yang sangat rapi dan intuitif; sangat cocok untuk pembaruan cepat dan visibilitas saat bepergian. Pilihan terbaik untuk Tim yang membutuhkan struktur yang terstruktur, koordinasi lintas fungsi, alur kerja canggih, dokumen/pengetahuan terintegrasi, atau ruang kerja all-in-one. Ideal untuk tim pemasaran, produk, agensi, operasional, teknik, dan organisasi yang banyak menangani proyek. Tim yang menginginkan alat yang rapi, sederhana, dan sangat visual yang mudah diadopsi. Ideal untuk tim penjualan, HR, tim kecil, manajemen acara, tim yang berinteraksi langsung dengan klien, dan organisasi yang lebih mengutamakan kesederhanaan daripada penyesuaian yang rumit.

Apa itu ClickUp?

Kelola semua dokumen, proyek, percakapan, dan lainnya di satu platform yang komprehensif dengan ClickUp

ClickUp adalah Ruang Kerja AI Terintegrasi pertama di dunia , sebuah lingkungan digital terpadu yang menggabungkan berbagai alat dan alur kerja ke dalam satu platform.

Ini berarti ClickUp bukan sekadar salah satu alat manajemen proyek biasa. ClickUp juga merupakan platform kolaborasi dokumen dan bahkan aplikasi komunikasi tim Anda. ClickUp menggabungkan segala hal mulai dari pelacakan tugas dan manajemen pengetahuan hingga penetapan tujuan dan otomatisasi ke dalam satu ruang kerja yang dapat disesuaikan dan didukung oleh AI.

Filosofi inti ClickUp berpusat pada fleksibilitas penyesuaian, di mana setiap ruang kerja dapat disesuaikan agar sesuai dengan alur kerja spesifik tanpa memaksa tim untuk menggunakan templat yang kaku (terlepas dari seberapa kompleks atau rumit alur kerja Anda).

📮 Wawasan ClickUp: 16% manajer kesulitan mengintegrasikan pembaruan dari berbagai alat ke dalam tampilan yang terpadu. Ketika pembaruan tersebar, Anda akhirnya menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan informasi dan kurang waktu untuk memimpin. Hasilnya? Beban administratif yang tidak perlu, wawasan yang terlewatkan, dan ketidakselarasan. Dengan ruang kerja all-in-one ClickUp, manajer dapat memusatkan tugas, dokumen, dan pembaruan, sehingga mengurangi pekerjaan yang tidak penting dan menampilkan wawasan yang paling penting, tepat saat dibutuhkan. 💫 Hasil Nyata: Mengumpulkan 200 profesional ke dalam satu ruang kerja ClickUp, menggunakan templat yang dapat disesuaikan dan pelacakan waktu untuk mengurangi biaya operasional dan mempercepat waktu penyelesaian di berbagai lokasi.

Fitur ClickUp

Yang membedakan ClickUp dari alat manajemen proyek lainnya adalah sifatnya yang inklusif. Aplikasi ini sama efektifnya bagi wirausahawan tunggal yang mengelola daftar tugas sederhana maupun bagi tim perusahaan yang menangani proyek kompleks dan berlapis. Aplikasi ini dapat disesuaikan dengan mulus seiring pertumbuhan tim dan alur kerja Anda.

Fitur #1: Manajemen proyek dan tugas

Gunakan ClickUp Tasks untuk mengatur dan memprioritaskan pekerjaan proyek dengan lebih baik

Solusi perangkat lunak manajemen proyek ClickUp adalah peningkatan terbaik bagi tim. Solusi ini menggabungkan pengawasan proyek tingkat tinggi dengan kontrol tugas yang terperinci, sehingga Anda dapat merencanakan dan melaksanakan setiap tahap pekerjaan di satu tempat.

Sistem manajemen tugasnya beroperasi pada berbagai tingkatan hierarki yang sulit ditandingi oleh platform manajemen proyek lainnya. Dengan sistem ini, Anda dapat membuat ruang kerja yang disesuaikan dan membaginya menjadi Ruang khusus untuk tim yang berbeda, masing-masing dengan Folder sendiri untuk proyek yang berbeda, Daftar untuk mengelompokkan Tugas yang serupa, serta Tugas individu dengan subtugas yang bersarang.

Ingin membagi proyek besar menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola? ClickUp Tasks memungkinkan Anda melakukannya, sambil tetap menjaga konteks dan keterkaitan dengan gambaran besarnya.

Inilah yang dapat Anda lakukan dengan fitur manajemen tugas ClickUp:

Tambahkan beberapa penugas dan pengamat : Berikan tugas kolaboratif kepada beberapa anggota tim sekaligus sambil tetap memberi tahu pemangku kepentingan melalui pemberitahuan pengamat

Kolom Kustom dan Status Tugas Kustom : Tambahkan Kelola pekerjaan dengan: Tambahkan Kolom Kustom untuk melacak data spesifik proyek seperti anggaran, informasi klien, atau spesifikasi teknis langsung di dalam tugas. Pantau kemajuan dengan Status Tugas Kustom seperti “Ideasi”, “Dalam Peninjauan”, “Disetujui”, dan lainnya

ketergantungan tugas dan gambarkan jalur kritis : Gunakan Tentukan: Gunakan Fitur Ketergantungan ClickUp untuk menghubungkan tugas-tugas terkait di berbagai proyek dan tetapkan tonggak penting untuk mengatur pelaksanaan dalam urutan yang tepat

Lacak waktu yang dihabiskan untuk setiap tugas dan proyek oleh setiap anggota tim: Catat jam kerja langsung pada tugas dengan fitur timer otomatis dan pelaporan canggih

templat untuk standarisasi: Gunakan Siapkan (atau gunakan yang sudah ada): Gunakan templat manajemen proyek siap pakai untuk menerapkan alur kerja yang konsisten untuk sprint agile, proyek klien, atau operasi internal tanpa perlu membuatnya dari awal. Atur Tugas Berulang untuk pekerjaan rutin yang secara otomatis muncul sebagai daftar tugas pada jadwal yang ditentukan

Kontrol yang terperinci ini memungkinkan manajer proyek untuk menelusuri detail tugas tertentu sambil tetap memantau keseluruhan portofolio proyek.

Kelola tanggal mulai dan jatuh tempo, penugas, pemberitahuan, dan lainnya dalam satu tampilan terpusat dengan ClickUp Tasks

Secara umum, ClickUp untuk tim Manajemen Proyek memungkinkan Anda merencanakan, melacak, dan mengelola proyek berskala besar sambil memvisualisasikan dampaknya melalui lebih dari 15 Tampilan ClickUp. Beralih antara diagram Gantt, Tabel, dan Papan Kanban. Dan pilih dari lebih dari 50 kartu dasbor yang dapat disesuaikan untuk mendapatkan tampilan real-time mengenai kesehatan proyek, kapasitas tim, dan hambatan proyek.

Fitur manajemen proyek Agile, seperti papan Scrum, alat perencanaan sprint, dan grafik burndown, juga sudah terintegrasi. Anda tidak perlu lagi menghadapi silo dan biaya add-on yang mahal, sehingga tim pengembangan dapat mengelola backlog dan menjalankan retrospektif tanpa harus berpindah-pindah antar alat yang berbeda.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp sebagai sumber informasi utama tim Anda. Hubungkan tugas secara langsung ke ClickUp Docs untuk konteks, berikan komentar tepat di tempat pekerjaan berlangsung, dan beri anotasi pada lampiran tugas (seperti gambar dan PDF) dengan pembaruan yang tepat—sehingga setiap keputusan, revisi, dan konteks tetap terpusat di satu tempat.

Fitur #2: ClickUp Brain

Gunakan ClickUp Brain, AI yang memahami konteks, untuk merangkum utas tugas atau catatan, membuat konten, mengumpulkan ide, atau mengajukan pertanyaan terkait ruang kerja

ClickUp Brain adalah asisten AI kontekstual terkemuka di dunia yang menghubungkan tugas, dokumen, anggota tim, dan pengetahuan perusahaan Anda ke dalam satu ruang kerja cerdas. Ia mengotomatiskan alur kerja, mempermudah pembaruan, dan menjawab pertanyaan dengan mengambil informasi dari percakapan nyata tim Anda, riwayat proyek, dan dokumentasi.

Berikut cara mengoptimalkan manajemen proyek Anda menggunakan Brain.

Dengan ClickUp Brain, Anda dapat:

Dapatkan ringkasan proyek secara instan : Tanyakan “Bagaimana status rencana pemasaran kuartal ketiga?” dan dapatkan ringkasan yang jelas mengenai tugas, dokumen, dan pembaruan

Buat dan sempurnakan konten tertulis : Buat deskripsi tugas, pembaruan email, dokumentasi proyek, ringkasan serah terima, dan catatan internal dalam hitungan detik (sesuai gaya bahasa perusahaan Anda)

Buat konten berdasarkan konteks : Buat agenda rapat atau rencana proyek yang merujuk pada pekerjaan nyata dari ClickUp Docs dan basis data proyek Anda

Otomatiskan komunikasi tim : Atur balasan cerdas dan asisten virtual untuk menjawab pertanyaan berulang seperti “Di mana roadmap terbaru?” atau “Siapa yang menangani bug ini?” dengan mengambil jawaban secara real-time dari ruang kerja Anda

Buat penugasan tugas yang cerdas : Dapatkan saran yang didukung AI mengenai siapa yang sebaiknya mengerjakan suatu tugas berdasarkan beban kerja saat ini dan ketersediaan peran

Template prompt siap pakai: Hindari proses tanya-jawab yang berulang dengan menggunakan Hindari proses tanya-jawab yang berulang dengan menggunakan template prompt AI siap pakai yang dirancang untuk memberikan hasil yang konsisten

📍 Bonus: Pengguna ClickUp Brain dapat memilih dari berbagai model AI eksternal, termasuk model terbaru dari GPT, Claude, dan Gemini untuk berbagai tugas penulisan, penalaran, dan pemrograman, langsung dari dalam platform ClickUp mereka! Maksimalkan efisiensi proyek dengan model AI pilihan Anda menggunakan ClickUp! Gunakan beberapa LLM dari satu antarmuka di dalam ClickUp

Fitur #3: Otomatisasi

Otomatiskan tugas-tugas berulang dengan memilih pemicu dan tindakan dari menu tarik-turun yang sederhana menggunakan ClickUp

Otomatisasi ClickUp membantu menghilangkan pekerjaan manual yang membosankan dengan memungkinkan Anda membuat alur kerja berbasis pemicu yang menangani tindakan berulang, seperti menugaskan tugas, memperbarui status, memposting komentar, atau memindahkan item antar daftar.

Anda dapat membuat otomatisasi melalui antarmuka yang ramah pengguna dengan templat otomatisasi siap pakai dan opsi yang dapat disesuaikan untuk membantu Anda menguasainya.

Dan setelah Anda melakukannya, Anda akan bisa:

Otomatiskan penugasan tugas dan pemberitahuan: Misalnya, ketika sebuah tugas berpindah ke status “Dalam Peninjauan,” tugas tersebut secara otomatis ditugaskan kepada peninjau dan mereka akan diberi tahu

Sederhanakan tugas berulang: Buat aturan yang menghasilkan laporan mingguan atau pengecekan bulanan dengan tanggal dan kolom yang telah ditentukan

Kelola ketergantungan tugas: Saat satu tugas selesai, perbarui tugas yang terkait atau pindahkan ke tahap berikutnya

Terhubung dengan alat lain: Kirim pembaruan ke Slack, sinkronkan dengan GitHub, atau perbarui catatan CRM di HubSpot secara otomatis

👀 Tahukah Anda? Anda dapat menggunakan ClickUp Brain untuk mengatur otomatisasi. Cukup ketik apa yang Anda inginkan, seperti “Pindahkan tugas ke ‘Review’ saat status berubah menjadi ‘Ready’”, dan ClickUp Brain akan membuat aturan otomatisasi untuk Anda berdasarkan perintah bahasa alami tersebut.

Fitur #4: ClickUp Chat

Hubungkan proyek dengan percakapan dan ubah pesan menjadi tugas menggunakan ClickUp Chat

ClickUp Chat adalah sistem pesan bawaan yang memungkinkan Anda mendiskusikan proyek, berbagi pembaruan, dan berkoordinasi dengan anggota tim secara langsung di dalam Ruang, Daftar, atau Folder proyek Anda. Sistem obrolan ini beroperasi di berbagai tingkatan—mulai dari pengumuman perusahaan hingga saluran khusus proyek hingga pesan langsung pribadi.

Anda dapat mendiskusikan masalah proyek secara real-time, merujuk pada tugas terkait, berbagi file secara asinkron, dan mengambil keputusan tanpa kehilangan alur percakapan atau konteks. Jika diperlukan, Anda juga dapat mengubah pesan apa pun menjadi tugas atau menyalin detail ke dalam dokumen melalui perangkat lunak kolaborasi manajemen proyek ClickUp.

📮 ClickUp Insight: Sekitar 41% profesional lebih memilih pesan instan untuk komunikasi tim. Meskipun memungkinkan pertukaran pesan yang cepat dan efisien, pesan sering kali tersebar di berbagai saluran, utas, atau pesan langsung, sehingga menyulitkan pencarian informasi di kemudian hari. Dengan solusi terintegrasi seperti ClickUp Chat, utas obrolan Anda dipetakan ke proyek dan tugas tertentu, sehingga percakapan Anda tetap dalam konteks dan mudah diakses.

Fitur #5: Agen AI ClickUp

Gunakan ClickUp AI Agents untuk mengotomatiskan tugas, menjawab pertanyaan, dan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan

ClickUp dilengkapi dengan Agen AI Bawaan dan Kustom yang dirancang untuk menangani pekerjaan sehari-hari secara mandiri di berbagai peran. Hal ini bisa mencakup tugas sederhana seperti memposting pembaruan proyek di saluran Obrolan yang terhubung pada akhir setiap hari, hingga proses yang kompleks dan bertahap dalam meninjau atau menyaring permintaan proyek baru yang masuk berdasarkan kriteria penerimaan tertentu.

Agen-agen ini sadar konteks, artinya mereka mengambil informasi dari ruang kerja Anda dan menggunakannya untuk mendukung apa pun yang ingin Anda capai.

Delegasikan pekerjaan rutin Anda kepada ClickUp AI Agents

Anda juga dapat bereksperimen dan membuat agen menggunakan instruksi bahasa alami tanpa kode. Beberapa ide termasuk agen untuk:

Manajer proyek → Rangkum pembaruan atau perubahan status dari tugas dan obrolan

Insinyur → Tulis cerita pengguna, buat kasus uji

Ops → Buat laporan atau rencana tindakan dari catatan rapat

HR → Menjawab pertanyaan karyawan mengenai kebijakan perusahaan berdasarkan konteks ruang kerja

Harga ClickUp

👀 Tahukah Anda? Lebih dari setengah (54%) profesional manajemen proyek tidak memiliki alat kolaborasi yang efektif. Dan situasinya semakin buruk: 36% menghabiskan waktu 4 jam hingga satu hari penuh setiap bulan untuk mengumpulkan pembaruan proyek secara manual. Itu berarti hingga 100 jam per tahun per orang, terbuang percuma untuk tugas-tugas yang berulang.

Apa itu Monday?

Monday adalah alat manajemen proyek visual yang membantu Anda mengatur pekerjaan menggunakan papan dengan kode warna, kolom yang dapat disesuaikan, dan otomatisasi dasar. Alat ini memungkinkan Anda membuat alur kerja yang fleksibel untuk mengelola tugas, melacak jadwal, melaksanakan proyek, dan berkolaborasi dengan tim tanpa membuat Anda kewalahan.

Monday berfokus pada antarmuka yang ramah pengguna sehingga tim dapat menggunakannya dengan cepat tanpa proses orientasi yang panjang. Tata letak visualnya memudahkan siapa pun, mulai dari tingkat eksekutif hingga karyawan lini depan, untuk memantau status proyek secara sekilas.

Fitur Monday

Monday.com, sebagai perangkat lunak manajemen proyek, berfokus pada pembuatan alur kerja yang dapat disesuaikan, yang terlihat sederhana di permukaan namun dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan pekerjaan Anda. Perangkat lunak ini dirancang untuk membantu Anda merencanakan, melacak, dan mengelola tim serta pekerjaan tanpa perlu bimbingan terus-menerus.

Mari kita lihat lebih dekat fitur manajemen pekerjaan Monday:

Fitur #1: Otomatisasi

Sistem otomatisasi Monday menggunakan format isian sederhana di mana pengguna memilih pemicu dan tindakan dari menu tarik-turun. Sistem ini juga menawarkan resep otomatisasi siap pakai untuk kasus penggunaan umum seperti penyerahan tugas, pemberitahuan tenggat waktu, dan perubahan status, sehingga membantu tim untuk segera memulai.

🧠 Fakta Menarik: Meskipun Monday memungkinkan Anda mengatur otomatisasi multi-langkah (beberapa tindakan per aturan), pengguna sering melaporkan bahwa platform ini kurang memiliki dukungan yang kuat untuk logika percabangan yang kompleks (seperti AND/OR/IF-ELSE pada beberapa kondisi) — sehingga alur kerja yang sangat bergantung pada kondisi menjadi lebih sulit atau rumit. Untuk otomatisasi yang sangat kompleks, melibatkan banyak aplikasi, dan sarat dengan kondisi, Anda mungkin memerlukan solusi alternatif atau alat eksternal.

Fitur #2: Dasbor dan pelaporan

Monday menawarkan dasbor yang dapat disesuaikan yang mengambil data dari berbagai papan untuk menghasilkan grafik, tabel, kalender, dan indikator kemajuan. Hal ini memberi Anda gambaran terpadu mengenai pekerjaan Anda di berbagai proyek.

Visualisasinya yang menggunakan kode warna membantu memantau kesehatan proyek, status tugas, dan jadwal, sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi hambatan.

Fitur #3: Papan visual dan tampilan

Sistem papan Monday berfungsi sebagai prinsip pengorganisasian inti platform ini. Setiap papan berfungsi seperti spreadsheet yang disempurnakan dengan kolom yang dapat disesuaikan, tetapi menyajikan informasi melalui antarmuka yang menarik secara visual dan langsung familiar bagi sebagian besar pengguna.

Anda dapat beralih antara tampilan Kanban, Kalender, Garis Waktu (gaya Gantt), Beban Kerja, dan Tabel untuk melacak garis waktu, indikator status, lampiran file, dan tugas yang ditugaskan.

Harga Monday

Paket gratis selamanya

Paket Dasar: $12/bulan per pengguna

Paket Standar: $14 per bulan per pengguna

Pro: $24/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

ClickUp vs. Monday: Perbandingan Fitur

Baik ClickUp maupun Monday.com telah berkembang menjadi alat manajemen kerja yang lengkap, yang memungkinkan tim merencanakan proyek, melacak pencapaian, dan berkolaborasi di seluruh alur kerja menggunakan berbagai fitur intuitif.

ClickUp adalah Ruang Kerja AI Terintegrasi serba guna yang telah digunakan oleh 41% tim untuk menggantikan 3 alat atau lebih. Di sisi lain, Monday berfokus pada manajemen proyek, sehingga membuatnya sederhana dan intuitif.

Mari kita lihat perbedaan antara keduanya (ClickUp vs. Monday.com) dalam hal fitur-fitur utama.

Fitur #1: AI

AI Kontekstual ClickUp Brain menghubungkan tugas, dokumen, pembaruan, dan pengetahuan tim Anda. Anda dapat memintanya untuk mendukung fungsi dasar di seluruh peran, seperti merangkum dokumen atau membuat daftar tugas dari rencana proyek. Namun, AI ini juga dapat melakukan tugas-tugas kompleks dengan sama baiknya. AI ini membuat dan menyempurnakan konten produk, cerita pengguna, materi pendukung kampanye, dan banyak lagi. AI Fields secara otomatis menetapkan tugas, mengatur prioritas, dan memperbarui kemajuan tugas untuk Anda. Brain bahkan memetakan hubungan pengetahuan di antara berbagai aset di ruang kerja ClickUp dan aplikasi yang terhubung. Selain itu, Brain memberi Anda akses ke berbagai model AI dengan harga satu!

Monday AI menghadirkan bantuan yang berguna ke dalam papan, dokumen, dan pembaruan Anda. Fitur ini mendukung fungsi sehari-hari di berbagai peran, seperti merangkum pembaruan yang panjang atau menyusun draf konten tertulis di dalam tugas. Fitur ini dapat membantu dalam tugas rutin seperti menyarankan otomatisasi atau menyempurnakan teks. Perbedaannya terletak pada kedalaman—kemampuannya lebih berfokus pada dukungan tingkat permukaan daripada penalaran yang sepenuhnya kontekstual atau sadar ruang kerja. Untuk alur kerja yang lebih canggih atau proses multi-langkah, Anda masih harus mengandalkan pengaturan manual atau integrasi eksternal.

🏆 Pemenang: ClickUp AI unggul berkat kasus penggunaan yang terintegrasi secara mendalam. Alat ini telah mendapatkan ulasan positif yang kuat dari pengguna karena benar-benar menghemat waktu dan mengurangi upaya manual.

Fitur #2: Kolaborasi tim

ClickUp menawarkan opsi obrolan bawaan, yang memungkinkan tim melakukan diskusi terkait tugas langsung di dalam ruang kerja. Dengan ClickUp Chat, Anda dapat menandai anggota dalam pesan, berbagi file, menetapkan pesan sebagai tindakan yang harus dilakukan, dan memberikan umpan balik visual langsung pada gambar dan dokumen. Anda juga mendapatkan ClickUp Clips, alat perekaman layar bawaan untuk merekam dan berbagi panduan langkah demi langkah dengan tim Anda.

Di sisi lain, Monday memungkinkan kolaborasi tim melalui komentar, penyebutan, berbagi file, dan pembaruan status yang terintegrasi dalam setiap tugas. Anda dapat menandai rekan tim dan melampirkan file yang relevan untuk menjaga konteks dalam tugas Anda. Namun, untuk percakapan real-time atau pembaruan berbasis email, Anda harus mengandalkan integrasi eksternal seperti Slack atau Gmail, yang berarti komunikasi Anda akan tetap terpisah-pisah alih-alih terjadi langsung di tempat pekerjaan dilakukan.

🏆 Pemenang: ClickUp unggul karena menawarkan lebih banyak fitur kolaborasi, kontrol notifikasi, dan obrolan bawaan untuk kolaborasi real-time maupun asinkron.

Fitur #3: Integrasi

ClickUp mendukung lebih dari 1.000 integrasi dengan alat seperti Slack, Google Drive, Zoom, Figma, GitHub, dan HubSpot. Anda dapat menggunakan integrasi ini untuk menghubungkan aplikasi eksternal Anda langsung ke ruang kerja Anda dan bahkan membuat otomatisasi yang merespons peristiwa lintas platform, seperti memperbarui tugas saat ada perubahan di CRM Anda.

Monday juga menawarkan integrasi dengan lebih dari 200 aplikasi, termasuk Zoom, Outlook, Jira, dan Slack. Namun, penggunaan integrasi dibatasi oleh paket langganan. Tim yang membutuhkan otomatisasi lebih intensif mungkin merasa batasan ini menghambat.

🏆 Pemenang: ClickUp unggul berkat kemampuan integrasinya yang lengkap dan aksesibilitas yang lebih luas.

Fitur #4: Template dan tampilan

ClickUp menawarkan lebih dari 1.000 templat yang dapat disesuaikan untuk berbagai alur kerja, termasuk peta jalan produk, orientasi klien, perencanaan sprint agile, dan kalender konten. Aplikasi ini juga menyediakan lebih dari 15 opsi tampilan, termasuk Daftar, Papan, Gantt, Kalender, Beban Kerja, dan Garis Waktu. Anda juga memiliki ClickUp Mind Maps, yang memungkinkan Anda melakukan brainstorming secara visual dan mengatur ide secara real-time.

Di sisi lain, Monday menyediakan templat yang mudah digunakan dan cepat diterapkan untuk berbagai macam kasus penggunaan. Namun, dalam hal visualisasi pekerjaan, Monday tetap berpegang pada fitur-fitur dasar—tampilan Kanban, Timeline, Gantt, Kalender, Tabel, dan Beban Kerja. Sebagian besar fitur ini hanya tersedia di paket Pro dan Enterprise, dan fitur seperti papan pribadi juga terbatas pada paket tingkat atas.

🏆 Pemenang: Tergantung pada kebutuhan Anda! ClickUp cocok untuk tim yang membutuhkan templat berlapis dan berbagai opsi tampilan seperti Mind Maps. Namun, pilihlah Monday jika yang Anda butuhkan hanyalah visualisasi data yang sederhana.

Fitur #5: Pengalaman pengguna dan penyesuaian

ClickUp menawarkan penyesuaian tingkat granular. Anda dapat menyesuaikan setiap aspek ruang kerja Anda, mulai dari Bidang Kustom dan tampilan hingga dasbor, izin berbasis peran, dan subtugas bersarang. Meskipun fleksibel, tingkat kontrol yang mendalam ini disertai dengan kurva pembelajaran yang curam, terutama bagi pengguna baru.

Di sisi lain, Monday berfokus pada kesederhanaan. Antarmukanya cukup intuitif sehingga sebagian besar pengguna dapat menavigasi dan mengatur berbagai hal tanpa harus bergantung pada dokumen bantuan atau tutorial. Monday menawarkan opsi penyesuaian, termasuk memodifikasi kolom, mengatur tata letak papan, dan menyesuaikan alur kerja. Namun, perubahan tingkat lanjut memerlukan solusi alternatif atau peningkatan ke paket berlangganan tingkat yang lebih tinggi.

🏆 Pemenang: ClickUp karena tingkat penyesuaiannya yang mendetail, dan Monday karena pengalaman pengguna yang sederhana dan intuitif dengan kurva pembelajaran yang landai.

ClickUp vs. Monday di Reddit

Untuk menyimpulkan perdebatan ini, kami membawanya ke Reddit. Meskipun tidak ada utas khusus yang membandingkan kedua alat ini secara mendalam, berikut adalah beberapa pendapat pengguna mengenai kedua alat tersebut.

Salah satu pengguna Reddit yang beralih dari Monday merasa fitur Obrolan bawaan ClickUp sangat membantu dalam menghindari gangguan.

ClickUp memiliki integrasi Gmail/email yang memungkinkan Anda membuat atau menambahkan tugas tanpa harus berhenti dan berpindah jendela (atau berhenti sejenak untuk mencatat sesuatu). Saya merasa fitur ini merupakan peningkatan yang sangat besar dibandingkan dengan apa pun yang saya lakukan dengan Monday.com. Saya sangat sensitif terhadap gangguan dan hal-hal yang mengalihkan perhatian, jadi semakin lama saya bisa tetap fokus, semakin baik.

Seorang pengguna lain yang beralih ke ClickUp menilai bahwa pilihan tampilan yang luas di ClickUp menjadi keunggulan dibandingkan Monday.

Kami beralih ke ClickUp pada bulan April, dan ini benar-benar alat terbaik, dan tim kami yang terdiri dari 29 pengguna juga sangat menyukainya. Alat ini memungkinkan Anda membuat daftar sebagai proyek atau daftar untuk orang-orang (atau keduanya), dan Anda dapat memilih cara yang Anda inginkan untuk melihat informasi tersebut (kalender, gantt, daftar, tabel, atau semuanya).

Meskipun Monday mendapat beberapa ulasan positif, satu keluhan umum yang kami temukan di banyak ulasan adalah aksesnya yang terbatas. Menurut salah satu pengguna,

Sepertinya setiap fitur dasar kini tersembunyi di balik sistem berlangganan berbayar. Kami memiliki paket PRO, yang pada dasarnya adalah paket tertinggi sebelum naik ke level “enterprise”, namun kami tetap tidak bisa membatasi akses ke item tertentu di papan, dan kami juga tidak mendapatkan fitur sederhana seperti “Proyek” dan “Portofolio”. Anda mungkin mengira dengan paket PRO, Anda akan mendapatkan semuanya.

🧠 Fakta Menarik: Sejak beralih ke ClickUp, tim melaporkan: Menghemat lebih dari 3 jam setiap minggu ( 60,2% pelanggan

Penghematan biaya (54,7% pelanggan)

Efisiensi yang lebih baik (96,7% pelanggan)

Kolaborasi yang lebih baik (87,9% pelanggan)

Alat Manajemen Proyek Mana yang Paling Unggul?

Hasilnya sudah keluar, dan kita punya pemenangnya! Itu adalah ClickUp! 👑

Meskipun Monday memiliki antarmuka yang rapi dan intuitif, platform ini hanya ideal untuk tim kecil yang mengelola alur kerja sederhana hingga cukup kompleks. Ya, Anda bisa melakukan pengaturan dengan cepat dan bahkan mendapatkan tingkat penyesuaian tertentu.

Namun, saat skala pekerjaan Anda bertambah, alat yang Anda gunakan harus mampu melakukan lebih banyak hal. ClickUp, sebagai sistem operasi manajemen kerja all-in-one, menyederhanakan semuanya untuk Anda. Anda dapat mengelola pekerjaan, berkomunikasi dengan tim, melacak kemajuan, dan mengotomatiskan sebagian besar alur kerja manual Anda hanya dengan satu alat.

Dengan ClickUp yang mengelola semuanya untuk Anda di latar belakang, Anda bisa benar-benar fokus menyelesaikan pekerjaan.

