7 Templat Prompt AI Gratis untuk ChatGPT

Generatif Alat AI seperti ChatGPT dapat meningkatkan efisiensi berbagai proses bisnis, baik itu pembuatan konten, pemasaran, atau pengembangan produk. Dapatkah ChatGPT menulis kampanye email untuk Anda? Ya. Bagaimana dengan menyusun promosi penjualan? Tentu saja!

ChatGPT dapat mengurangi biaya tenaga kerja dan memasukkan ide-ide inovatif ke dalam campuran pekerjaan Anda. Namun, inilah masalahnya-Anda harus tahu cara "berbicara" dengannya untuk membuatnya bekerja dengan baik.

Karena responsnya didasarkan pada pemrosesan bahasa alami (NLP), Anda perlu membisikkan kombinasi kata yang tepat - umumnya dikenal sebagai "petunjuk" - ke telinga AI-nya untuk menghasilkan respons yang konstruktif. 👂

Benar saja, menyusun prompt untuk mengekstrak informasi yang tepat dari ChatGPT adalah seni tersendiri. Orang-orang menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mempelajari seluk beluk perangkat lunak, menonton tutorial, atau mendaftar ke kelas-tetapi Anda bisa mengambil jalan pintas dengan templat AI.

Dalam artikel ini, kami memberikan Anda tujuh templat AI gratis terbaik dengan perintah ChatGPT yang disesuaikan dengan berbagai konteks dan skenario. Kami juga akan menjelaskan cara menggunakan alat ini dengan percaya diri!

Apa yang dimaksud dengan Prompt AI?

Menurut Andrej Karpathy (mantan kepala Tesla AI, sekarang bekerja untuk pencipta ChatGPT, OpenAI), " Bahasa pemrograman baru yang terpanas adalah bahasa Inggris ." Alih-alih pengkodean yang rumit, Anda dapat menggunakan bahasa percakapan sehari-hari dengan AI (kecerdasan buatan) untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, baik menulis buku atau merancang strategi pemasaran .

Namun, menulis petunjuk AI lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.

Chatbot seperti ChatGPT dirancang untuk terus belajar, sehingga respons mereka terhadap permintaan yang tidak terstruktur bisa saja salah. Terkadang, Anda mendapatkan respons yang terperinci dan koheren dengan input sederhana. Di lain waktu, Anda harus puas dengan jawaban yang salah secara faktual atau tidak masuk akal.

Sekarang, bayangkan sebuah templat AI sebagai salinan untuk berkomunikasi dengan ChatGPT dan alat AI serupa. 🤖

Alat ini berisi petunjuk yang dibuat oleh para ahli yang dirancang untuk membuat keajaiban dengan model bahasa AI. Anda mendapatkan respons yang tepat sasaran tanpa upaya manual ekstra, yang pada akhirnya membantu Anda bekerja lebih cepat dan lebih cerdas.

Apa yang Membuat Templat Prompt AI yang Baik?

Templat AI (kecerdasan buatan) yang berguna haruslah demikian:

Mudah digunakan : Template tidak boleh berisi instruksi yang sulit diikuti untuk mencari atau membuat prompt. Dalam banyak kasus, template menawarkan petunjuk siap pakai yang dimodelkan untuk menghasilkan respons yang ditargetkan

: Template tidak boleh berisi instruksi yang sulit diikuti untuk mencari atau membuat prompt. Dalam banyak kasus, template menawarkan petunjuk siap pakai yang dimodelkan untuk menghasilkan respons yang ditargetkan Tepat : Templat yang tepat harus menyertakan petunjuk yang jelas dan spesifik yang dapat Anda salin dan tempelkan ke kotak obrolan AI dengan sedikit perubahan. Masukan harus memiliki panjang dan struktur yang sesuai, terutama untuk ChatGPT

: Templat yang tepat harus menyertakan petunjuk yang jelas dan spesifik yang dapat Anda salin dan tempelkan ke kotak obrolan AI dengan sedikit perubahan. Masukan harus memiliki panjang dan struktur yang sesuai, terutama untuk ChatGPT Dapat beradaptasi : Ini harus memungkinkan Anda untuk mengedit, menggabungkan, menghapus, atau menambahkan prompt untuk membuat perpustakaan input yang unik yang sesuai dengan kebutuhan Anda

: Ini harus memungkinkan Anda untuk mengedit, menggabungkan, menghapus, atau menambahkan prompt untuk membuat perpustakaan input yang unik yang sesuai dengan kebutuhan Anda Kolaboratif : Anda dapat menyoroti, mengelompokkan, dan berbagi petunjuk yang berharga dengan tim Anda untuk mengurangi proses trial and error dalam proses pemberian masukan

: Anda dapat menyoroti, mengelompokkan, dan berbagi petunjuk yang berharga dengan tim Anda untuk mengurangi proses trial and error dalam proses pemberian masukan Kontekstual dengan peran : Karena cakupan permintaan AI yang sangat luas, sebaiknya pilih templat yang sesuai dengan peran atau keahlian tertentu, seperti:

Penulisan naskah Pemasaran Pengembangan aplikasi Manajemen proyek

: Karena cakupan permintaan AI yang sangat luas, sebaiknya pilih templat yang sesuai dengan peran atau keahlian tertentu, seperti:

Mengapa Anda Membutuhkan Prompt AI yang Baik?

Dalam konteks AI, petunjuk bertindak sebagai lampu pemandu yang penting, mengarahkan AI untuk menghasilkan konten berkualitas tinggi yang diinginkan. Petunjuk ini membantu memanfaatkan potensi penuh alat AI seperti ChatGPT. Di bawah ini adalah beberapa alasan mengapa prompt AI yang terstruktur dengan baik merupakan bagian integral dari pengalaman AI Anda.

Ketepatan: Prompt yang baik membantu menjaga keakuratan output AI dengan menentukan pedoman yang jelas untuk tugas tersebut. Hasilnya adalah konten berkualitas tinggi yang secara tepat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Efisiensi waktu: Prompt yang tepat menghilangkan kebutuhan untuk melakukan koreksi terus-menerus, sehingga membantu menghemat waktu yang berharga. Hal ini berkontribusi pada produktivitas secara keseluruhan.

Kontrol: Perintah yang efektif memungkinkan Anda untuk mengarahkan AI ke arah tertentu, sehingga Anda memiliki kontrol lebih besar atas outputnya dan memastikan keselarasannya dengan kebutuhan Anda.

Relevansi: Permintaan yang berkualitas membantu menghasilkan respons yang koheren dan relevan. Tanpa mereka, tanggapan bisa menyimpang dari kebutuhan Anda yang sebenarnya, membuang-buang sumber daya.

Pembelajaran: Permintaan membentuk landasan untuk memahami alat AI dengan lebih baik. Saat Anda menyempurnakan prompt Anda, Anda mengungkap kemampuan dan keterbatasan AI, sehingga membuka potensi penuhnya.

Prompt AI yang baik pada akhirnya akan menghasilkan hasil yang lebih baik dan berkualitas lebih tinggi, mengoptimalkan waktu, dan memastikan Anda memanfaatkan alat AI secara maksimal. Intinya, ini adalah pintu gerbang Anda menuju pengalaman AI yang bermanfaat.

7 Template Prompt AI Gratis untuk Digunakan di ChatGPT

Kami telah memilih sendiri tujuh templat AI teratas dari ClickUp untuk meningkatkan penggunaan alat bantu seperti ChatGPT oleh tim Anda. Setiap templat berfokus pada permintaan untuk spesialisasi tertentu:

Pemasaran SDM & Perekrutan Manajemen Produk Penulisan Penulisan Naskah Manajemen Proyek Teknik

Templat-templat ini dapat membantu membuka berbagai kemungkinan menarik untuk bisnis Anda. Mari kita cari tahu cara kerjanya dan jelajahi aplikasi yang relevan untuk masing-masingnya.

1. ClickUp ChatGPT Prompts untuk Templat Pemasaran

ClickUp ChatGPT Prompts untuk Templat Pemasaran

Ingin meningkatkan upaya pemasaran Anda ke tingkat berikutnya? Tidak perlu mencari lagi selain Permintaan ChatGPT untuk Templat Pemasaran . Ini adalah peti harta karun berisi 600+ petunjuk untuk membantu Anda memulai kampanye yang inovatif, berinteraksi dan memberikan nilai kepada audiens target, dan meningkatkan penjualan.

Baik saat Anda menulis tajuk utama Iklan Google atau membutuhkan ide tombol ajakan bertindak, templat yang mudah digunakan ini adalah pilihan tepat. Templat ini membagi petunjuk ke dalam 40+ kategori, termasuk:

Pencitraan Merek dan Pemosisian

Pemasaran Afiliasi

Salinan Iklan Facebook

Instagram

Pemasaran Acara

Katakanlah Anda menjual perhiasan secara online dan harus menulis deskripsi produk untuk kalung zirkonia yang sangat cocok dengan pakaian kasual apa pun.

Dalam kasus ini, Anda akan membuka templat, menemukan kategori Deskripsi Produk, dan menyelami kumpulan kata yang tersedia. Opsi yang kompatibel bisa jadi: "_Silakan tuliskan deskripsi produk yang sesuai untuk situs web kami dan sertakan [informasi yang dapat disesuaikan] tentang [produk/layanan] kami."

Untuk pemasaran SEO, cobalah petunjuk yang membantu Anda menulis deskripsi produk yang kaya kata kunci untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi dalam hasil mesin pencari. Anda juga memiliki opsi untuk memasukkan persona pengguna permintaan dalam prompt.

Punya ide untuk lebih banyak konversi prospek? Padu padankan untuk membuat prompt yang dipersonalisasi di dalam templat dan simpan untuk digunakan di masa mendatang!

2. ClickUp ChatGPT Prompts untuk Template SDM & Perekrutan

ClickUp ChatGPT Prompts untuk Template HR & Perekrutan

Para profesional HR sering kali menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk melakukan tugas-tugas administratif yang berulang-ulang. Dengan ChatGPT Meminta Template SDM anda dapat memanfaatkan saran yang didukung AI untuk:

Mengembangkan strategi untuk menavigasi berbagai proses SDM

Membuat rencana pengembangan karier untuk karyawan

Membuat draf konten seperti deskripsi pekerjaan,buku pegangan karyawansurat lamaran, atau pengumuman

Templat ini membagi 140+ templat ke dalam 10 kelompok fokus, termasuk daftar pekerjaan, panduan orientasi dan tinjauan kinerja . Edit dan sesuaikan templat untuk menambahkan petunjuk baru yang menurut Anda berguna bagi organisasi Anda. Bagikan kebijaksanaan SDM Anda dengan tim Anda dalam satu klik! 🦉

Misalkan Anda adalah seorang asisten HR yang mencoba membuat kegiatan membangun tim untuk tim penjualan Anda. Buka petunjuk untuk Rapat Tim dan gunakan: "Buatlah daftar aktivitas team building yang menarik dan pemecah kebekuan untuk rapat tim penjualan, yang bertujuan untuk mendorong kolaborasi dan memperkuat dinamika tim."

Templat ini penuh dengan sumber daya untuk membantu Anda membangun lingkungan tempat kerja yang positif. Jelajahi pilihan untuk mendorong berbagi ide, memberikan pengakuan dan penghargaan, mengumpulkan umpan balik dari karyawan, atau mempromosikan keseimbangan kehidupan kerja!

Meskipun templat ini terutama melayani para profesional HR, templat ini juga dapat membantu para pencari kerja dengan petunjuk untuk membuat surat lamaran, lamaran kerja, dan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan wawancara yang umum.

3. ClickUp ChatGPT Prompt untuk Templat Manajemen Produk

ClickUp ChatGPT Prompt untuk Templat Manajemen Produk

Sebagai manajer produk anda harus terus-menerus menganalisis pasar, kondisi persaingan, dan longsoran umpan balik pelanggan sebelum mengembangkan strategi berikutnya. Sangat mudah untuk membuat Anda kewalahan dan melupakan gambaran besarnya.

Hal ini dapat membuat Anda kehilangan fokus dan tidak fokus Permintaan ChatGPT untuk Templat Manajemen Produk dapat membantu Anda keluar dari kebiasaan, menghemat waktu Anda dengan 130+ petunjuk yang rumit. Petunjuk-petunjuk tersebut tersebar di 13 kategori, yang meliputi manajemen produk kasus penggunaan seperti:

Pengembangan fitur

Halaman arahan

Pengujian pengguna

Desain UX

Peluncuran produk

Katakanlah Anda berencana melakukan riset perilaku pengguna untuk aplikasi produktivitas untuk remaja. Templat ini akan menyiapkan Anda dengan beberapa petunjuk ChatGPT yang terperinci untuk Wawancara Pengguna. Anda dapat menggunakan petunjuk yang sama persis dengan templatnya atau melakukan penyesuaian eksperimental.

Pertanyaan yang sudah selesai dapat terlihat seperti ini: "Jelaskan proses merancang dan melakukan wawancara pengguna untuk aplikasi produktivitas untuk remaja, memberikan panduan untuk menyiapkan pertanyaan wawancara, memilih peserta, dan mengelola proses wawancara."

Kami sarankan untuk mencoba petunjuk Analisis Kualitatif pada templat jika Anda kesulitan mengidentifikasi tema dominan dalam data penelitian. Mereka bisa sangat membantu dalam membuat ChatGPT menafsirkan narasi kompleks yang mempengaruhi produk Anda. 📢

Catatan Rilis adalah kumpulan petunjuk lain yang berguna untuk menyelesaikan masalah seputar fitur baru, peningkatan, dan perbaikan bug dengan bantuan AI.

4. Klik Permintaan ChatGPT untuk Menulis Templat

ClickUp ChatGPT Prompt untuk Menulis Template

Blok penulis tidak pernah menyenangkan. Anda menatap kertas (atau layar) selama berjam-jam dan mengurung diri Anda sendiri-tetapi gagal menemukan sedikit pun inspirasi. Percayalah pada ChatGPT Meminta Template Penulisan untuk menyalakan kembali semangat kreatif Anda dan memamerkan warna asli Anda! ✍️

Sebelum membahas apa yang ditawarkan templat ini, mari kita perjelas bahwa ini bukanlah tongkat ajaib untuk mendukung para penjiplak yang ingin mengemas ulang karya orang lain.

Sebaliknya, template ini dirancang untuk mendukung seluruh proses penulisan, terutama di empat area berikut ini:

Menghasilkan ide untukmembuat semua jenis kontentermasuk posting blog dan panduan Menawarkan perspektif baru untuk melibatkan pembaca target Anda Menjelajahi pendekatan baru untuk menulis artikel tertentu Memberikan wawasan yang mendetail tentang gaya penulisan Anda

Templat ini memungkinkan Anda mengakses 200+ petunjuk dalam 20 kategori, mulai dari blog dan biografi hingga tesis dan fiksi penggemar.

Mari kita bahas aplikasi tipikal dari templat ini: Menulis novel!

Kita sebut saja penulis kita Riley. Mereka sedang mengerjakan sebuah karya fantasi yang keren tapi menemukan diri mereka menunda-nunda yang merupakan produk sampingan yang mengerikan dari blok penulis.

Yang perlu dilakukan Riley hanyalah membuka bagian Novels. Mereka dapat menyesuaikan dan memasukkan permintaan berikut ke dalam ChatGPT: "_Bantulah saya mengembangkan jadwal penulisan untuk novel [genre] saya, yaitu tentang [topik/tema utama novel], dengan mengingat bahwa saya dapat mendedikasikan [jumlah jam per minggu] untuk menulis."

Bagaimana jika Riley kehabisan ide untuk alur cerita? Mungkin pertanyaan ini bisa membantu: "Apa saja ide plot yang inovatif untuk sebuah novel [genre] baru yang dapat memberikan sentuhan unik pada narasi tradisional?"

Untuk penulis yang dikejar tenggat waktu, templat ini menawarkan pelacakan waktu pengingat, dan alat estimasi waktu untuk membantu pengiriman terjadwal.

5. ClickUp ChatGPT Prompt untuk Template Copywriting

ClickUp ChatGPT Prompt untuk Template Copywriting

ChatGPT adalah salah satu yang paling mumpuni Alat-alat copywriting AI di luar sana, tetapi hanya sebaik petunjuk yang diberikan oleh pengguna. Kembalilah ke halaman Permintaan ChatGPT untuk Templat Copywriting untuk mendapatkan manfaat dari penulisan yang didukung AI dan melibatkan pembaca Anda dengan salinan yang berkualitas dan informatif.

Templat AI gratis ini menawarkan 600+ petunjuk untuk membantu Anda membuat konten berkelas berdasarkan kelompok target, seperti milenial, penggemar kesehatan, pemilik bisnis, atau investor.

Berikut ini cara menggunakan templat ini:

Luncurkan templat dan buka bagian Penulisan Naskah Temukan subkategori prompt yang Anda minati, seperti deskripsi episode podcast, salinan halaman arahan, iklan media sosial, atau skrip video Pilih petunjuk yang sesuai dengan tujuan Anda, misalnya, membuat pembaca membeli produk, menghadiri acara, atau mendaftar ke layanan Ganti variabel dalam tanda kurung dengan info yang relevan Salin perintah tersebut ke ChatGPT

Anda dapat menambahkan elemen pembangun kepercayaan pada salinan Anda dengan prompt untuk mengintegrasikan kutipan pelanggan, kisah sukses, atau data berguna lainnya yang memvalidasi produk Anda!

6. ClickUp ChatGPT Prompt untuk Templat Manajemen Proyek

ClickUp ChatGPT Prompt untuk Template Manajemen Proyek

Alat bantu yang didukung AI telah menyederhanakan kerumitan manajemen proyek (PM). Sebagai contoh, ChatGPT dapat melakukan pekerjaan berat yang berhubungan dengan data untuk Anda ketika membuat rencana proyek atau mengelola jadwal tim . Semakin tepat petunjuk Anda, semakin baik saran yang dapat Anda harapkan.

Memanfaatkan Permintaan ChatGPT untuk Templat Manajemen Proyek untuk mensimulasikan solusi potensial untuk masalah PM sehari-hari. Terdapat sekitar 200 petunjuk untuk membantu Anda:

Memilih yang idealmetodologi manajemen proyek (seperti lincah atau air terjun)

Membuat tugas dan mengotomatiskan tugas yang berulang

Kembangkan jadwal penyelesaian

Melakukan curah pendapat (brainstorming)strategi untuk pelaksanaan proyek Sesuaikan solusi berdasarkan penilaian risiko dananalisis pemangku kepentingan Mengembangkan sistem pelacakan



Jika Anda mencoba mencari solusi dalam keterbatasan waktu atau anggaran, jelajahi koleksi templat yang tersedia untuk Penganggaran dan Pengendalian Biaya, Metode Jalur Kritis, dan Manajemen Sumber Daya.

Sebagai contoh, Anda mencoba memprediksi tantangan penganggaran yang mungkin muncul dalam proyek perangkat lunak baru. Buka petunjuk Penganggaran dan Kontrol Biaya dan coba opsi ini: "Jelaskan tantangan umum yang dihadapi saat mengelola anggaran dan biaya proyek dalam pengembangan perangkat lunak, dan berikan solusi potensial untuk kesulitan-kesulitan ini."

Gunakan masukan yang telah diubah dan lihatlah ChatGPT merancang cara-cara untuk menghindari konflik anggaran. Jika Anda menyukai saran yang tidak biasa, Anda dapat melanjutkan percakapan dengan ChatGPT untuk mendapatkan wawasan dalam mengimplementasikan solusi tersebut. 💡

7. Klik Permintaan ChatGPT untuk Templat Rekayasa

ClickUp ChatGPT Prompt untuk Template Teknik

Mengkomunikasikan masalah teknik bisa jadi sangat rumit, tetapi Permintaan ChatGPT untuk Templat Rekayasa membuatnya lebih mudah.

Salah satu kemampuan terkuat dari templat ini adalah prompt untuk data yang tidak terstruktur. Hal ini biasanya merupakan tantangan untuk dihadapi, dan benar-benar dapat menggunakan perspektif AI.

Katakanlah Anda adalah memimpin tim teknik yang besar dan menyadari bahwa karyawan Anda tidak berada dalam gelombang yang sama. Hal ini dapat menyebabkan konflik yang tidak tertangani dan hasil yang kontraproduktif, namun bagaimana cara mengatasinya?

Daripada membuang waktu berjam-jam untuk mencari solusi yang tidak jelas, buka saja templatnya dan coba permintaan ini: "Kembangkan sebuah alat yang meningkatkan kolaborasi antara anggota tim, memfasilitasi komunikasi dan meningkatkan proses pengembangan secara keseluruhan."

Anda memiliki 200+ permintaan ChatGPT untuk memulai, tetapi tidak perlu menelusuri semuanya. ClickUp mengkategorikannya ke dalam lebih dari selusin kasus penggunaan, termasuk Pengkodean AI laporan bug, analisis data, spesifikasi teknis, dan tinjauan ulang sprint . Anda bahkan memiliki satu untuk petunjuk penulisan teknis, ideal untuk membuat panduan pengguna, proposal, dan laporan penelitian yang terlihat profesional!

Prompt yang tersedia dirancang dengan mempertimbangkan tren dan teknologi terbaru, sehingga Anda bisa memikirkan sebanyak mungkin aplikasi yang bisa Anda bayangkan. Pengguna templat ini sebagian besar adalah pengembang perangkat lunak, ilmuwan data, pemrogram, desainer, dan Penguji QA .

Praktik Terbaik AI Prompt

Sebelum Anda menyelami dunia templat dan prompt AI, berikut ini beberapa praktik terbaik yang perlu diingat:

Jaga agar prompt Anda singkat dan jelas. Ingat, ChatGPT dan alat AI lainnya memiliki rentang perhatian yang terbatas!

Jangan hanya menyalin-tempel permintaan dari pustaka templat. Buatlah perubahan yang sesuai dengan konteks Anda. Hal ini akan membantu alat AI lebih memahami maksud Anda dan memberikan hasil yang lebih relevan.

Bereksperimenlah dengan berbagai prompt untuk memicu respons yang unik. Prompt yang sama dapat memiliki banyak interpretasi, jadi mencampurnya dapat menghasilkan saran yang beragam.

Jangan hanya mengandalkan AI. Gunakan penilaian dan pengalaman Anda sendiri untuk mengevaluasi hasil.

Catat petunjuk mana yang paling cocok untuk Anda dan gunakan kembali di masa mendatang.

Bersabarlah denganAlat-alat AI seperti ChatGPT. Mungkin diperlukan beberapa kali percobaan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, tetapi ketekunan akan membawa kesuksesan!

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari Saat Meminta Bantuan AI

Meminta AI secara akurat adalah sebuah seni, tetapi beberapa kesalahan umum dapat menghambat proses dan menurunkan kualitas output. Mari kita telusuri jebakan utama yang harus dihindari:

Instruksi yang tidak jelas: Instruksi yang tidak jelas dapat membingungkan AI dan menghasilkan respons yang kurang berguna. Pastikan petunjuk Anda spesifik dan terdefinisi dengan baik.

Instruksi yang tidak jelas dapat membingungkan AI dan menghasilkan respons yang kurang berguna. Pastikan petunjuk Anda spesifik dan terdefinisi dengan baik. Instruksi yang Terlalu Panjang: Membebani AI dengan instruksi yang terlalu panjang sering kali menyebabkan hilangnya fokus. Cobalah untuk ringkas namun terperinci dalam petunjuk Anda.

Membebani AI dengan instruksi yang terlalu panjang sering kali menyebabkan hilangnya fokus. Cobalah untuk ringkas namun terperinci dalam petunjuk Anda. Sintaks yang Salah: Kesalahan sintaks dalam perintah dapat secara signifikan mengganggu kemampuan AI untuk memahami konteks. Periksa kembali instruksi Anda untuk masalah sintaksis.

Kesalahan sintaks dalam perintah dapat secara signifikan mengganggu kemampuan AI untuk memahami konteks. Periksa kembali instruksi Anda untuk masalah sintaksis. Kurangnya Konteks: Memberikan konteks yang tidak memadai dapat mengakibatkan respons yang salah. Selalu sertakan detail konteks yang penting dalam petunjuk Anda.

Memberikan konteks yang tidak memadai dapat mengakibatkan respons yang salah. Selalu sertakan detail konteks yang penting dalam petunjuk Anda. Terlalu Mengandalkan AI: Meskipun alat bantu AI dapat berguna, penting untuk tidak memberikan tugas-tugas rumit yang bukan untuk mereka. Gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti.

Meskipun alat bantu AI dapat berguna, penting untuk tidak memberikan tugas-tugas rumit yang bukan untuk mereka. Gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti. Mengabaikan Saran AI: Terkadang, AI mungkin menyarankan perubahan yang cepat. Saran-saran ini bisa sangat berharga, jadi terbukalah untuk melakukan revisi.

Dengan menghindari kesalahan umum ini, Anda dapat secara efektif menggunakan saran AI untuk menghasilkan tanggapan yang paling akurat dan berguna.

Contoh Permintaan AI untuk ChatGPT

Membuat prompt yang tepat dapat secara signifikan meningkatkan interaksi Anda dengan program AI seperti ChatGPT. Untuk membantu Anda memulai, berikut adalah beberapa contoh untuk berbagai kasus penggunaan:

Contoh Prompt AI Pemasaran

"Buatlah 5 tagline unik untuk produk perawatan kulit organik baru yang menarik bagi konsumen yang sadar lingkungan."

"Buatlah baris subjek email yang persuasif untuk buletin yang menyoroti koleksi fesyen terbaru kami."

"Buat deskripsi meta yang menarik untuk rangkaian produk kebugaran baru kami yang berfokus pada penurunan berat badan."

"Sarankan teks yang menarik untuk unggahan Instagram yang mempromosikan restoran vegan baru kami."

"Buatlah teks untuk iklan Facebook yang menarik yang mempromosikan penjualan musim panas tahunan kami yang akan datang."

Contoh Permintaan SDM & Perekrutan AI

"Tolong buatkan deskripsi pekerjaan untuk peran insinyur perangkat lunak tingkat pemula di organisasi kami."

"Sarankan beberapa aktivitas pembangunan tim yang menarik untuk rapat virtual kita berikutnya."

"Siapkan tanggapan email kepada kandidat yang ditolak setelah babak wawancara terakhir."

"Ciptakan satu set lima pertanyaan wawancara perilaku umum."

"Buatlah panduan untuk memberikan umpan balik selama tinjauan kinerja."

Contoh Permintaan AI Manajemen Produk

"Buatlah garis besar rencana peluncuran produk baru untuk aplikasi pengeditan foto."

"Sarankan lima cara untuk mengumpulkan dan memasukkan umpan balik pelanggan dalam strategi pengembangan produk kami."

"Tulislah serangkaian catatan rilis untuk fitur pemulihan bencana baru perangkat lunak kami."

"Temukan faktor risiko potensial yang dapat menunda peningkatan perangkat lunak kita."

"Kembangkan pesan singkat kepada pelanggan yang menjelaskan potensi masalah selama migrasi produk."

Menulis Contoh Permintaan AI

"Berikan tiga alur cerita yang menarik untuk novel fiksi ilmiah."

"Tulis paragraf pembuka yang menegangkan untuk misteri pembunuhan."

"Buatlah garis besar postingan blog perjalanan yang menarik yang menampilkan destinasi yang tidak biasa."

"Buatlah pertanyaan-pertanyaan yang menggugah untuk diskusi klub buku tentang buku terlaris baru-baru ini."

"Buatlah lima akhir cerita yang berbeda untuk sebuah novel roman."

Contoh Perintah AI Penulisan Naskah

"Tuliskan deskripsi produk yang menarik untuk rangkaian lilin buatan tangan kami yang baru."

"Buatlah judul papan iklan yang menarik untuk kampanye pemasaran pusat kebugaran."

"Buat ajakan bertindak yang persuasif untuk email penggalangan dana."

"Buatlah penggoda yang menarik untuk produk yang akan kami luncurkan."

"Buatlah siaran pers yang menarik untuk mengumumkan pencatatan saham perusahaan kami."

Contoh Perintah AI Manajemen Proyek

"Tulis proposal proyek singkat untuk mengembangkan aplikasi mobile banking."

"Buatlah serangkaian tugas untuk fase desain dari proyek desain ulang situs web."

"Buatlah garis besar rencana komunikasi untuk proyek pengembangan perangkat lunak selama enam bulan."

"Menyusun pernyataan ruang lingkup proyek untuk peluncuran aplikasi perusahaan rintisan."

"Susun agenda untuk pertemuan awal proyek."

Contoh Permintaan Rekayasa AI

"Menguraikan pernyataan masalah untuk membuat model pembelajaran mesin untuk memprediksi harga saham."

"Jelaskan peta jalan solusi langkah demi langkah untuk mengoptimalkan waktu muat situs web e-commerce."

"Buatlah draf panduan pemecahan masalah perangkat lunak untuk menyelesaikan masalah login pengguna."

"Buatlah penjelasan teknis tentang teknologi baterai baru untuk mobil listrik."

"Menulis laporan kemajuan untuk proyek pengembangan infrastruktur selama enam bulan."

Selesaikan Lebih Banyak Hal dalam Waktu Lebih Singkat dengan Template Prompt AI Terbaik

Ini masih hari-hari awal, tetapi Anda dapat melihat bahwa Generator seni AI dan asisten penulis telah membuat kreasi dapat diakses oleh semua orang.

Templat perintah AI yang terdaftar dapat menghemat waktu dan uang Anda untuk proses bisnis penting seperti pemasaran dan layanan pelanggan. Namun jika Anda mencari dukungan yang lebih praktis yang didukung AI untuk tujuan Anda, cobalah ClickUp AI sebuah asisten bertenaga AI.

ClickUp AI dapat membantu Anda menghasilkan ide dan bekerja lebih cepat tanpa harus membuka ChatGPT. Gunakan untuk bertukar pikiran ide untuk perusahaan rintisan , membuat ringkasan proyek, menyempurnakan tulisan Anda menyusun surat lamaran, dan masih banyak lagi! ✏️