10 Template Strategi Masuk Pasar Gratis

51% CEO mengatakan bahwa mereka berencana melakukan investasi internasional pada tahun mendatang.

Masuk ke pasar saat ini melibatkan penetapan harga, positioning, kesesuaian dengan pasar lokal, pilihan saluran distribusi, tekanan dari pesaing, jadwal, pemeriksaan hukum, dan ratusan keputusan yang bisa menjadi mahal jika diambil dalam urutan yang salah.

Itulah mengapa Anda membutuhkan templat strategi masuk pasar. Templat ini memberi Anda ruang untuk memikirkan langkah Anda sebelum mengambil keputusan, sehingga rencana ekspansi Anda tidak hanya bergantung pada asumsi.

Dalam postingan blog ini, kita akan membahas beberapa templat strategi masuk pasar gratis, apa saja yang dapat dibantu oleh masing-masing templat dalam perencanaan Anda, serta cara memilih templat yang tepat untuk jenis ekspansi yang Anda kejar.

10 Template Strategi Masuk Pasar Sekilas

Apa Itu Template Strategi Masuk Pasar?

Template strategi masuk pasar adalah kerangka kerja siap pakai yang membantu Anda merencanakan bagaimana sebuah bisnis, produk, atau layanan akan memasuki pasar baru dan menghubungkan rencana tersebut dengan strategi go-to-market yang lebih luas.

Templat ini biasanya mengorganisir keputusan-keputusan penting yang perlu Anda ambil, seperti:

Pasar sasaran: Siapa yang ingin Anda jadikan target penjualan

Posisi: Bagaimana Anda akan menonjol di antara pesaing

Penetapan harga dan penawaran: Berapa harga yang akan Anda tetapkan dan bagaimana Anda akan menyajikan penawaran tersebut

Saluran: Cara Anda menjangkau pelanggan

Langkah-langkah go-to-market: Langkah-langkah, jadwal, dan penanggung jawab untuk peluncuran

Mengapa Template Strategi Masuk Pasar Penting bagi Tim Lintas Fungsi

Tim produk Anda memiliki satu rencana, tim pemasaran memiliki rencana lain, dan tim penjualan beroperasi berdasarkan asumsi dari rapat kuartal lalu. Ketidakselarasan tim ini berarti semua orang bekerja keras, tetapi tidak bekerja sama.

👀 Tahukah Anda: Penelitian Gartner menunjukkan bahwa tim pemasaran dan penjualan hanya berkolaborasi dalam 3 dari 15 aktivitas komersial.

Template strategi masuk pasar yang dibagikan, terutama yang ada di dalam platform kolaboratif, menghilangkan sekat-sekat ini dan menciptakan panduan tunggal bagi semua orang.

Inilah cara templat terpadu mengubah alur kerja Anda:

Keselarasan antar departemen: Semua orang bekerja berdasarkan kerangka kerja yang sama, sehingga mengurangi perdebatan mengenai ruang lingkup, jadwal, dan tanggung jawab

Waktu peluncuran yang lebih cepat: Struktur yang sudah jadi menghilangkan masalah "halaman kosong" dan membantu tim fokus pada strategi daripada arsitektur dokumen

Mengurangi penyebaran informasi: Alih-alih mencari-cari di utas Slack dan rantai email, semua keputusan masuk pasar terpusat di satu tempat

Proses yang dapat diulang: Setelah Anda berhasil memasuki satu pasar, templat ini menjadi panduan untuk ekspansi berikutnya, sehingga menciptakan proses yang dapat diulang

Visibilitas risiko: Templat yang dilengkapi dengan bagian analisis persaingan dan penetapan harga meningkatkan visibilitas risiko dan memaksa tim untuk mengatasi potensi titik buta sebelum peluncuran

Alih-alih kekacauan, Anda akan mendapatkan peluncuran yang lancar dan terkoordinasi. Setiap orang memahami bagaimana pekerjaan mereka memengaruhi orang lain, sehingga setiap masuk pasar menjadi dapat diprediksi dan dapat diulang. 🤩

10 Template Strategi Masuk Pasar Terbaik

Setiap templat yang Anda temukan di sini mencakup fase atau fungsi tertentu, sehingga Anda dapat menggabungkan dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan. Bagian terbaiknya? Semuanya terintegrasi dengan mulus ke dalam alur kerja yang lebih besar yang Anda jalankan di ClickUp.

Mari kita lihat 👇

1. Template Strategi Go to Market ClickUp

Mengelola seluruh rencana go-to-market di berbagai spreadsheet dan dokumen yang tersebar adalah resep untuk keterlambatan tenggat waktu dan miskomunikasi. Template Strategi Go-to-Market ClickUp mengatasi hal itu dengan menyatukan seluruh siklus hidup GTM Anda di satu tempat.

Template ini mencakup analisis pasar, target audiens, positioning, pesan pemasaran, strategi saluran, dan jadwal peluncuran. Template ini sangat cocok untuk tim yang meluncurkan produk baru atau memperluas produk yang sudah ada ke wilayah baru.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Bidang Kustom ClickUp yang Sudah Siap Pakai : Lacak segmen pasar, posisi kompetitif, dan tonggak peluncuran tanpa perlu pengaturan manual

Berbagai tampilan: Biarkan tim Anda bekerja sesuai keinginan mereka dengan Biarkan tim Anda bekerja sesuai keinginan mereka dengan Tampilan ClickUp seperti Daftar, Papan, atau Garis Waktu, sambil tetap terkoordinasi dengan sempurna

Ketergantungan tugas bawaan: Identifikasi hambatan sebelum menghambat peluncuran Anda dengan membuat hubungan yang menunjukkan tugas mana yang menghalangi tugas lainnya

✅ Cocok untuk: Manajer pemasaran produk yang meluncurkan produk baru atau memasuki pasar geografis baru.

2. Template Strategi Go-to-Market oleh ClickUp

Rencana linier berbasis teks terkadang dapat menghambat proses brainstorming kreatif yang diperlukan untuk masuk pasar yang kuat. Itulah mengapa Template Strategi Go to Market dari ClickUp dilengkapi dengan papan tulis visual.

Platform ini menyediakan ruang kolaboratif dengan fitur seret dan lepas bagi tim untuk merancang strategi sebelum memulai pelaksanaannya.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Elemen seret dan lepas: Peta segmen pasar, profil pelanggan, dan posisi kompetitif pada kanvas tak terbatas

Ubah ide menjadi tindakan: Ubah bentuk, catatan tempel, atau teks dari Ubah bentuk, catatan tempel, atau teks dari Papan Tulis ClickUp Anda langsung menjadi Tugas ClickUp yang dapat ditindaklanjuti tanpa perlu membuat ulang pekerjaan apa pun

Konteks terpusat: Sematkan dokumen, tautan, dan hasil riset langsung di kanvas untuk memastikan sesi perencanaan Anda kaya akan informasi

✅ Cocok untuk: Sesi perencanaan tahap awal di mana Anda perlu mencapai keselarasan lintas fungsi terkait peluang pasar.

3. Template Komunikasi Strategi Go-to-Market ClickUp

Ketika pesan Anda tidak konsisten di berbagai saluran, Anda membingungkan pelanggan dan melemahkan merek Anda. Template Komunikasi Strategi Go to Market ClickUp memastikan strategi dan pelaksanaan eksternal Anda konsisten di mana pun.

Gunakan templat ini untuk menetapkan posisi inti sejak dini, lalu gunakan kembali blok pesan yang sama di seluruh brief kampanye, komunikasi dengan mitra, dan pembaruan yang ditujukan kepada pelanggan seiring berjalannya peluncuran.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Bagian pesan terstruktur: Pastikan tim Anda tetap selaras dengan area khusus untuk pesan inti, proposisi nilai, dan poin pembicaraan yang disesuaikan dengan audiens

Konsistensi pesan yang lebih baik: Dokumentasikan kata-kata yang tepat, bukti pendukung, dan catatan audiens yang harus digunakan tim Anda di seluruh saluran

Pelacakan versi yang jelas: Lihat dengan tepat bagaimana posisi Anda telah berkembang dan alasannya melalui Riwayat Versi ClickUp, sehingga menghilangkan kebingungan mengenai pesan mana yang saat ini berlaku

✅ Cocok untuk: Pemimpin tim komunikasi yang mengoordinasikan peluncuran multi-saluran di seluruh tim pemasaran, penjualan, dan mitra.

4. Template Analisis Kompetitif ClickUp

Jika Anda sedang menyusun strategi masuk pasar tetapi tidak memiliki analisis persaingan yang jelas, maka Anda akan bertindak tanpa arah yang jelas.

Template Analisis Kompetitif ClickUp membantu Anda meneliti, mendokumentasikan, dan memantau pesaing sehingga Anda dapat memposisikan produk Anda untuk memenangkan persaingan. Ini merupakan masukan penting bagi tim mana pun yang melakukan penilaian pasar awal.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Pengumpulan data yang terstandarisasi: Gunakan kolom yang sudah disiapkan untuk Gunakan kolom yang sudah disiapkan untuk melacak kekuatan , kelemahan, harga, posisi, dan pangsa pasar pesaing secara konsisten

Perbandingan sekilas: Lihat dengan mudah bagaimana penawaran Anda bersaing dengan pesaing di dimensi-dimensi kunci yang paling Anda prioritaskan, menggunakan Lihat dengan mudah bagaimana penawaran Anda bersaing dengan pesaing di dimensi-dimensi kunci yang paling Anda prioritaskan, menggunakan Tampilan Kustom ClickUp pilihan Anda

Informasi terkini: Pastikan data kompetitif Anda selalu terbaru dengan pengingat otomatis menggunakan Pastikan data kompetitif Anda selalu terbaru dengan pengingat otomatis menggunakan ClickUp Recurring Tasks , sehingga wawasan Anda tidak pernah ketinggalan zaman

✅ Cocok untuk: Pemimpin strategi yang sedang mengevaluasi pesaing sebelum memasuki pasar baru atau memperluas kategori produk.

5. Template Riset Pasar ClickUp

Template Riset Pasar ClickUp membantu Anda mengatur riset yang membentuk rencana masuk pasar yang lebih cerdas, mulai dari mendefinisikan masalah hingga memilih metode pengumpulan data yang tepat dan mendokumentasikan temuan Anda.

Template ini sangat berguna terutama saat Anda perlu memvalidasi permintaan, memahami perilaku pelanggan, atau menguji asumsi sebelum memasuki pasar baru. Dengan subtugas untuk cakupan, pertanyaan, jadwal, dan pelaksanaan, template ini memastikan penelitian tetap praktis dan terintegrasi dengan pengambilan keputusan.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Bagian penelitian yang komprehensif: Pastikan Anda mencakup semua aspek penting dengan bagian khusus untuk estimasi ukuran pasar (TAM, SAM, SOM), segmen pelanggan, tren industri, dan pertimbangan regulasi

Pelacakan berbasis data: Lacak sumber penelitian, tingkat keyakinan, dan keakuratan data dengan ClickUp Custom Fields, sehingga Anda selalu tahu seberapa andal wawasan Anda

Sintesis kolaboratif: Bekerja sama secara real-time untuk menyintesis temuan menggunakan Bekerja sama secara real-time untuk menyintesis temuan menggunakan ClickUp Docs kolaboratif yang terintegrasi langsung dalam tugas penelitian Anda

✅ Cocok untuk: Manajer riset pasar dan tim strategi produk yang ingin memvalidasi permintaan pelanggan sebelum memasuki pasar baru.

6. Template Penentuan Posisi Produk ClickUp

Jika Anda tidak dapat menjelaskan posisi produk Anda dengan jelas, Anda akan tersesat di pasar yang ramai.

Template Penentuan Posisi Produk ClickUp membantu Anda menentukan bagaimana produk Anda harus dipromosikan ke pasar baru. Template ini mengumpulkan semua informasi penting dalam satu tempat, termasuk visi, misi, segmen pasar, tagline, masalah utama, USP, dan branding.

Ini adalah hal yang wajib dimiliki oleh tim pemasaran produk yang perlu mengidentifikasi proposisi nilai unik produk mereka sebelum peluncuran.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Pemikiran strategis yang terarah: Bagian-bagian terstruktur mengenai target pasar, faktor pembeda utama, alternatif kompetitor, dan pernyataan positioning akhir akan memandu Anda melalui proses ini

Segmentasi audiens: Gunakan bidang segmen pasar bawaan untuk mendokumentasikan siapa target pasar produk tersebut sebelum Anda menyusun pesan pemasaran dan rencana peluncuran

Perbandingan positioning: Tinjau berbagai arah produk atau strategi masuk pasar dalam satu daftar terstruktur, lalu lacak mana yang sedang dalam perencanaan, sedang berjalan, atau ditunda

✅ Cocok untuk: Ahli strategi merek yang sedang menyempurnakan positioning untuk pasar atau audiens baru.

7. Template Penetapan Harga Produk ClickUp

Jika Anda memasuki pasar baru dengan strategi penetapan harga yang lemah, Anda bisa mengalami kerugian di kedua sisi. Harga terlalu tinggi, dan adopsi produk terhenti. Harga terlalu rendah, dan Anda merugikan margin keuntungan Anda bahkan sebelum peluncuran selesai.

Template Penetapan Harga Produk ClickUp membantu Anda mengatur keputusan penetapan harga untuk berbagai produk, merek, jenis, dan ukuran. Template ini memberikan gambaran kepada tim Anda tentang struktur katalog Anda, yang membantu membandingkan tingkatan harga, mengidentifikasi celah, dan menyiapkan model penetapan harga yang sesuai dengan pasar yang akan Anda masuki.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Pengambilan keputusan berbasis data: Bagian-bagian mengenai analisis biaya, tolok ukur harga kompetitif, dan pertimbangan penetapan harga berbasis nilai mendukung strategi yang kokoh

Struktur katalog: Kelompokkan produk berdasarkan kategori, merek, jenis, dan ukuran agar keputusan penetapan harga tetap terkait dengan variasi produk yang sebenarnya

Perbandingan harga: Bandingkan SKU serupa secara berdampingan saat Anda perlu membandingkan rentang harga atau menyesuaikan harga untuk pasar baru

✅ Cocok untuk: Manajer penetapan harga dan tim produk yang menetapkan harga tingkat kategori sebelum memasuki pasar baru.

8. Template Panduan Strategi Penjualan ClickUp

Strategi masuk pasar yang brilian akan sia-sia jika tim penjualan Anda tidak memiliki strategi penjualan yang jelas untuk melaksanakannya.

Template Panduan Strategi Penjualan ClickUp menjembatani kesenjangan antara positioning pemasaran dan upaya tim penjualan di lapangan. Template ini menerjemahkan strategi tingkat tinggi Anda menjadi panduan penjualan yang dapat ditindaklanjuti, yang dapat digunakan oleh perwakilan penjualan untuk menutup transaksi.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Materi siap jual: Mencakup bagian-bagian mengenai akun target, tahapan proses penjualan, penanganan keberatan, dan kartu perbandingan kompetitor untuk melengkapi tim Anda sepenuhnya

Pelacakan aset pendukung penjualan: Lacak pembuatan dan status semua aset pendukung penjualan Anda

Alur kerja terintegrasi: Integrasikan strategi penjualan Anda dengan manajemen pipeline menggunakan Integrasikan strategi penjualan Anda dengan manajemen pipeline menggunakan integrasi ClickUp yang relevan

✅ Cocok untuk: Manajer pemberdayaan penjualan dan pemimpin penjualan regional yang ingin mengubah rencana masuk pasar baru menjadi panduan lapangan yang praktis.

9. Template Daftar Periksa Peluncuran Produk ClickUp

Seiring mendekatnya hari peluncuran, daftar periksa peluncuran produk dapat mencegah risiko terlewatnya tugas-tugas kecil namun penting.

Template Daftar Periksa Peluncuran Produk ClickUp mengubah rencana masuk pasar Anda menjadi panduan peluncuran bertahap, dengan pekerjaan dikelompokkan berdasarkan kategori dan dilacak melalui Status Kustom ClickUp.

Gunakan templat ini untuk mengelompokkan setiap tugas peluncuran ke dalam kategori (seperti Analisis Pasar, Target Audiens, dan Penetapan Harga), lalu lanjutkan pekerjaan melalui tahapan yang konsisten mulai dari perencanaan hingga penyelesaian.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Daftar tugas yang komprehensif: Daftar Periksa ClickUp yang sudah disiapkan mencakup tugas-tugas peluncuran di bidang pemasaran, penjualan, produk, dukungan, dan operasional

Urutan yang diwajibkan: Pastikan siaran pers tidak dapat diterbitkan sebelum produk diluncurkan, sehingga mencegah kesalahan yang merugikan, dengan Pastikan siaran pers tidak dapat diterbitkan sebelum produk diluncurkan, sehingga mencegah kesalahan yang merugikan, dengan Fitur Ketergantungan Tugas di ClickUp

Akuntabilitas otomatis: Pastikan tim tetap pada jalurnya dengan pelacakan tenggat waktu dan Pastikan tim tetap pada jalurnya dengan pelacakan tenggat waktu dan pengingat otomatis ClickUp seiring mendekatnya tanggal peluncuran

✅ Cocok untuk: Manajer pemasaran produk dan pemilik peluncuran yang mengoordinasikan peluncuran multi-alur kerja ke pasar baru.

10. Template Rencana Peluncuran Contoh ClickUp

Template Rencana Peluncuran Contoh ClickUp memberi Anda pelacak peluncuran bertahap yang dapat Anda jalankan seperti program peluncuran yang sesungguhnya. Selain itu, setiap item pekerjaan terhubung dengan pemilik, jadwal, departemen, dan anggaran. Template ini sangat berguna ketika masuk pasar bergantung pada urutan pelaksanaan uji coba, pengembangan, dan peluncuran akhir yang melibatkan beberapa tim.

Anda dapat memetakan peluncuran ke dalam fase-fase (seperti Awal, Pengembangan, dan Pengujian Akhir), lalu melacak apa yang telah selesai, tertunda, dibatalkan, atau belum dimulai tanpa kehilangan visibilitas di seluruh alur kerja.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Struktur peluncuran bertahap: Atur peluncuran Anda ke dalam beberapa fase dengan Atur peluncuran Anda ke dalam beberapa fase dengan Milestone ClickUp yang jelas dan kriteria keberhasilan untuk setiap tahap

Peningkatan berkelanjutan: Bagian retrospektif yang terintegrasi membantu Anda mencatat pelajaran dari setiap fase sebelum melanjutkan ke fase berikutnya

Garis waktu visual: Visualisasikan seluruh proses peluncuran dan lihat ketergantungan antar fase dengan Visualisasikan seluruh proses peluncuran dan lihat ketergantungan antar fase dengan Tampilan Garis Waktu ClickUp

✅ Cocok untuk: Pimpinan operasional yang mengoordinasikan rencana peluncuran lintas tim untuk peluncuran pasar baru atau ekspansi regional.

Ubah Perencanaan Masuk Pasar Menjadi Tindakan dengan ClickUp

Strategi masuk pasar hanya berguna jika terbukti efektif saat pekerjaan sesungguhnya dimulai.

Riset, asumsi, dan perencanaan memang penting. Namun, hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan juga tak kalah penting: menyelaraskan tim, memantau keputusan, memperbarui jadwal, dan memastikan setiap bagian tetap terhubung saat Anda memasuki pasar baru.

ClickUp membantu Anda melakukan semua itu di satu tempat. Mulailah dengan templat, bentuk strategi di Docs, ubah prioritas menjadi Tugas, dan pantau kemajuan saat rencana berpindah dari analisis ke peluncuran. Dengan AI yang terintegrasi dalam alur kerja, tim Anda juga dapat merangkum penelitian, menyempurnakan rencana, dan menentukan langkah selanjutnya dengan lebih cepat tanpa menambah kerumitan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Strategi masuk pasar adalah rencana tingkat tinggi mengenai apakah dan bagaimana memasuki pasar baru, sedangkan strategi GTM adalah rencana pelaksanaan spesifik untuk meluncurkan produk di pasar tersebut. Anggaplah strategi masuk pasar sebagai “mengapa” dan GTM sebagai “bagaimana.”

Tim lintas fungsi menggunakan templat bersama sebagai sumber kebenaran tunggal, dengan menugaskan bagian-bagian yang berbeda kepada pemilik yang relevan—seperti tim produk untuk penentuan posisi dan tim pemasaran untuk pesan. Hal ini memastikan semua orang dapat melihat ketergantungan dan kemajuan di satu tempat, sehingga mencegah ketidakselarasan.

Mulailah dengan Template Riset Pasar untuk memvalidasi peluang, lalu gunakan template Analisis Persaingan dan Penentuan Posisi Produk untuk menentukan strategi Anda. Terakhir, gunakan Template Strategi Go-to-Market dan Daftar Periksa Peluncuran Produk untuk pelaksanaan.

Ya, tetapi untuk ekspansi internasional, Anda perlu menyesuaikannya dengan faktor-faktor spesifik pasar, seperti regulasi, lokalisasi, dan kondisi persaingan yang berbeda di berbagai wilayah. Template Rencana Peluncuran Contoh sangat berguna di sini, karena mendukung masuk ke pasar secara bertahap di berbagai negara.