Ketika tim Anda berjumlah lima orang, Anda dapat mengelola proyek hanya dengan tekad dan komunikasi minimal. Namun, saat tim berkembang menjadi dua puluh orang, pendekatan yang sama akan menimbulkan hambatan. Anda mulai kehilangan waktu untuk koordinasi—mengalihkan tugas secara manual, memperbarui status, dan menghadiri rapat lagi.

Ini adalah masalah skalabilitas yang disamarkan sebagai ketidaknyamanan. Kini, ruang kerja Anda tidak hanya perlu menyimpan informasi; ia juga perlu mengelolanya. Kami telah mengidentifikasi 12 manfaat unik ClickUp Automation untuk bisnis yang sedang berkembang untuk mengubah daftar tugas statis Anda menjadi ekosistem yang beroperasi secara mandiri.

Baca selengkapnya untuk mengotomatisasi pertumbuhan bisnis Anda!

Apa Itu ClickUp Automation?

ClickUp Automations adalah fitur bawaan di ClickUp yang memungkinkan tindakan dilakukan secara otomatis ketika kondisi tertentu terpenuhi.

Mereka beroperasi berdasarkan logika sederhana: ketika pemicu tertentu terjadi (seperti klien mengisi formulir ClickUp ), tindakan tertentu akan dilakukan (seperti menerapkan templat proyek dan menetapkan tanggal jatuh tempo). Sistem ini dirancang untuk tim yang ingin menghentikan pemborosan waktu pada tugas-tugas manual dan berulang tanpa perlu menggabungkan berbagai alat yang berbeda.

Mengapa Bisnis yang Sedang Berkembang Membutuhkan Otomatisasi Alur Kerja

Pertumbuhan adalah paradoks; Anda memiliki lebih banyak talenta di gaji, namun segalanya tampak berjalan lebih lambat. Hal ini terjadi karena beban koordinasi tumbuh secara eksponensial, bukan linier. Lebih banyak orang berarti lebih banyak serah terima proyek, lebih banyak pengecekan status, dan lebih banyak peluang untuk hal-hal yang tidak berjalan lancar.

Otomatisasi alur kerja menghilangkan hambatan manusia dari proses-proses yang dapat diprediksi dan berulang. Hal ini memungkinkan tim Anda untuk fokus pada pekerjaan yang memerlukan pemecahan masalah kreatif dan pemikiran strategis. Dengan kata lain, sementara kurangnya infrastruktur otomatisasi meningkatkan biaya operasional, kehadirannya membuat alur kerja manual menjadi terkelola dan berkelanjutan.

🤝 Studi kasus: Bagaimana Red Sky mengotomatisasi 42% proses HR mereka dengan ClickUp Automations Sebelum menggunakan ClickUp, tim Red Sky kewalahan dengan koordinasi manual. Proses perekrutan dan onboarding mereka tersebar di email dan catatan fisik, yang mengakibatkan pertemuan terus-menerus hanya untuk mengetahui status pekerjaan. Implementasi ClickUp Automations dan Forms mengubah operasional internal mereka: Kecepatan perekrutan: Mempercepat proses perekrutan mereka hingga 3 kali lipat, dari siklus 21 hari menjadi hanya 7 hari.

Pengurangan rapat: Mengurangi total waktu rapat hingga 80% karena status tugas dan serah terima ditangani secara otomatis oleh platform.

Efisiensi proses: Telah berhasil mengotomatisasi 42% alur kerja HR mereka, memungkinkan tim untuk fokus pada strategi talenta daripada penginputan data. 📌 Poin penting: Red Sky berfokus pada pembangunan infrastruktur otomatisasi yang memungkinkan mereka mengembangkan budaya perusahaan tanpa menambah beban administratif. Ingin mencapai hasil serupa untuk tim Anda?

12 Manfaat ClickUp Automation untuk Tim yang Berkembang

Inilah cara mengotomatisasi tugas-tugas rutin dengan ClickUp membantu Anda menghilangkan beban koordinasi dan mengembalikan fokus tim Anda.

Manfaat #1: Semua pekerjaan dalam satu tempat tanpa perlu menggunakan banyak alat

Otomatisasi hanya seandal data yang dapat diaksesnya. Ketika pekerjaan Anda tersebar di ratusan aplikasi, alur kerja otomatis Anda terpaksa bergantung pada perangkat lunak pihak ketiga yang rumit. Penyebaran alat ini menyebabkan otomatisasi yang rapuh—di mana pembaruan tunggal di satu alat dapat mengganggu urutan di alat lain, meninggalkan Anda dengan lebih banyak pekerjaan pemeliharaan daripada waktu yang sebenarnya Anda hemat.

Biaya dari Work Sprawl adalah perpindahan konteks yang menguras fokus dan energi Anda.

🌟 Hasil Nyata: Alih-alih membayangkan bagaimana ini bekerja, lihatlah Seequent. Sebelum mengintegrasikan aplikasi, tim pemasaran mereka kesulitan dengan alat yang terpisah-pisah yang membuat visibilitas proyek hampir tidak mungkin. Setelah mereka memindahkan semuanya ke ekosistem ClickUp yang terintegrasi dan mengorganisir tugas-tugas mereka, mereka menggandakan produktivitas mereka.

📮 ClickUp Insight: 1 dari 4 karyawan menggunakan empat atau lebih alat hanya untuk membangun konteks di tempat kerja. Rincian penting mungkin tersembunyi dalam email, dijelaskan dalam thread Slack, dan didokumentasikan dalam alat terpisah, memaksa tim untuk membuang waktu mencari informasi daripada menyelesaikan pekerjaan. ClickUp mengintegrasikan seluruh alur kerja Anda ke dalam satu platform terpadu. Dengan fitur seperti ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs, dan ClickUp Brain, semua hal tetap terhubung, sinkron, dan dapat diakses secara instan. Ucapkan selamat tinggal pada "bekerja tentang pekerjaan" dan rebut kembali waktu produktif Anda. 💫 Hasil Nyata: Tim dapat menghemat 5+ jam setiap minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat diciptakan tim Anda dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

Manfaat #2: Otomatisasi bertenaga AI dengan ClickUp Brain dan Super Agents

Otomatisasi tradisional kaku dan mengharuskan Anda untuk memprediksi setiap skenario yang mungkin dalam alur kerja Anda. Jika permintaan klien tidak sesuai persis dengan aturan 'If-Then' Anda, proses akan terhenti.

ClickUp Brain menghilangkan hambatan ini dengan menambahkan lapisan logika ke alur kerja Anda. Alih-alih hanya memindahkan tugas dari titik A ke titik B, AI menganalisis kontennya untuk menentukan langkah selanjutnya yang harus diambil. Fitur ini mendukung fungsi seperti AI Assign dan AI Prioritize, di mana AI secara otomatis mengurutkan dan mengalokasikan tugas ke anggota tim yang relevan berdasarkan instruksi Anda + penilaiannya tentang kesesuaian.

🎥 Lihat demonya:

AI kontekstual yang memahami pekerjaan Anda

Masalah dengan sebagian besar alat AI adalah mereka beroperasi secara terpisah, sepenuhnya terputus dari proyek dan tujuan tim Anda. Hal ini menghasilkan saran yang generik dan tidak berguna. Karena ClickUp Brain memiliki pemahaman semantik tentang seluruh ruang kerja Anda, ia tidak memerlukan briefing.

📌 Misalnya, ClickUp Brain sudah tahu proyek mana yang Anda maksudkan karena telah mengindeks tugas-tugas ClickUp, dokumen ClickUp, dan bahkan riwayat obrolan ClickUp Anda.

Inilah mengapa Anda dapat menggunakan ClickUp Brain dan Automations untuk:

Generate jawaban yang sesuai dengan ruang kerja: Tanyakan Tanyakan kepada ClickUp AI tentang pembaruan status suatu inisiatif tertentu dan dapatkan respons yang dikutip langsung dari data proyek real-time.

Jembatani kesenjangan konteks lintas fungsi: Gunakan AI untuk merangkum sprint teknis untuk pemangku kepentingan pemasaran, memastikan semua orang tetap sejalan tanpa pertemuan manual.

Hapus entri data manual: Gunakan AI untuk mengisi otomatis Gunakan AI untuk mengisi otomatis Bidang Kustom atau mengkategorikan permintaan masuk berdasarkan sentimen komentar tugas.

Buat keputusan penting berdasarkan konteks ruang kerja dengan mengajukan pertanyaan kepada ClickUp Brain.

Agen AI yang memastikan tugas terus berjalan 24/7

👀 Tahukah Anda? Di bisnis yang sedang berkembang, pekerjaan tidak berhenti pada pukul 5 sore, terutama dengan 30% pertemuan kini mencakup zona waktu yang berbeda. Dalam hal ini, menunggu serah terima manual atau persetujuan dapat menyebabkan penundaan yang signifikan. Mengimplementasikan otomatisasi adaptif akan memastikan proyek terus berjalan bahkan ketika anggota tim kunci sedang offline atau fokus pada pekerjaan mendalam.

Otomatisasi tradisional membantu—tetapi masih bergantung pada pemicu yang telah ditentukan sebelumnya. ClickUp melangkah lebih jauh dengan AI Super Agents.

Super Agents adalah rekan kerja yang didukung AI yang beroperasi langsung di dalam ruang kerja ClickUp Anda, dengan pemahaman penuh tentang tugas, dokumen, percakapan, dan alur kerja Anda. Alih-alih menunggu instruksi, mereka dapat melacak pekerjaan secara real-time, mengambil tindakan, dan menjaga proyek tetap berjalan secara mandiri.

📌 Misalnya, seorang Super Agent dapat:

Pantau kemajuan tugas di seluruh proyek dan secara otomatis ingatkan pemilik tugas sebelum batas waktu terlewat.

Perbarui status tugas dan buat ringkasan real-time tentang kemajuan.

Identifikasi risiko atau hambatan sejak dini agar manajer dapat bertindak lebih cepat.

Koordinasikan langkah selanjutnya di seluruh tim dengan menugaskan tugas tindak lanjut atau berbagi pembaruan.

Karena agen-agen ini memanfaatkan pengetahuan tentang ruang kerja Anda dan terus memperbarui memorinya, mereka dapat menjalankan alur kerja multi-langkah di seluruh tim tanpa pengawasan manusia yang terus-menerus.

Hasilnya? Tim Anda akan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengejar pembaruan dan lebih banyak waktu untuk keputusan kreatif dan strategis yang sebenarnya dapat mengembangkan bisnis.

Studi kasus: ClickUp X Bell Direct Tim operasional Bell Direct menghabiskan terlalu banyak waktu untuk "pekerjaan tentang pekerjaan." Dengan lebih dari 800 email klien yang masuk setiap hari, setiap pesan harus dibaca, dikategorikan, diprioritaskan, dan diarahkan secara manual—hal ini memperlambat tim dan menekan kualitas layanan. Alih-alih menambahkan solusi terpisah, Bell Direct mengonsolidasikan operasinya di ClickUp dan mengimplementasikan AI Super Agent yang mereka sebut Delegator. Berperilaku seperti rekan tim yang otonom, agen ini membaca setiap email masuk, mengklasifikasikan tingkat urgensi dan konteksnya, serta mengalihkan pekerjaan ke orang yang tepat secara real-time—tanpa intervensi manusia. Otomatiskan alur kerja secara end-to-end dengan AI Super Agents tanpa kode di ClickUp Hasilnya: Peningkatan efisiensi operasional sebesar 20%, kapasitas setara dengan dua karyawan penuh waktu yang dibebaskan, dan layanan pelanggan yang lebih cepat dan konsisten dalam skala besar. Ingin hasil yang sama untuk bisnis Anda yang sedang berkembang?

🎥 Bonus: Untuk melihat contoh praktis bagaimana otomatisasi bertenaga AI dapat mengubah pengelolaan tugas Anda, tonton panduan langkah demi langkah ini tentang cara memanfaatkan AI untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang dan memperlancar alur kerja Anda.

Manfaat #3: Alur kerja kustom yang berjalan secara otomatis

Setiap tim memiliki cara uniknya sendiri dalam menyelesaikan tugas. Namun, masalah terbesar dengan otomatisasi siap pakai adalah bahwa otomatisasi tersebut mengasumsikan bisnis Anda bekerja seperti bisnis lainnya. Hal ini dapat menyebabkan solusi sementara yang canggung dan tim yang frustrasi, yang sepenuhnya menghilangkan tujuan otomatisasi.

ClickUp Automation Builder adalah solusi tanpa kode yang dirancang untuk menyesuaikan diri dengan Anda, bukan sebaliknya. Ini memungkinkan Anda untuk membuat urutan pemicu-tindakan yang spesifik yang mencerminkan SOP unik tim Anda.

Buat otomatisasi ClickUp kustom dengan pembuat tanpa kode

💡 Tips Pro: Meskipun membuat otomatisasi selalu menjadi opsi, Anda juga dapat memulai dengan salah satu dari 100+ resep alur kerja yang sudah jadi untuk terbiasa dengan ClickUp Automations. Either way, hal ini mendukung tujuan Anda untuk menghilangkan hambatan manusia dari proses yang dapat diulang.

Tim Anda terdiri dari individu-individu yang beragam dengan cara berpikir yang berbeda. Hal ini mengakibatkan cara kerja yang berbeda-beda.

📌 Misalnya, pemimpin proyek Anda mungkin lebih menyukai tampilan daftar ClickUp yang sederhana untuk melihat gambaran keseluruhan semua tugas yang harus diselesaikan, sedangkan desainer atau insinyur Anda mungkin lebih memilih papan Kanban ClickUp yang visual untuk melacak permintaan yang tertunda dan pekerjaan yang sudah selesai. Memaksa semua orang untuk bekerja dengan tampilan tunggal yang kaku membuat mereka sulit untuk bekerja dengan optimal.

Dengan ClickUp, setiap anggota tim dapat bekerja di tampilan ClickUp favorit mereka sambil tetap menjaga konsistensi data yang mutlak di seluruh sistem.

Pilih di antara 15+ tampilan proyek di ClickUp

Bagian terbaiknya adalah semua tampilan ini didukung oleh data dasar yang sama.

📌 Misalnya, bayangkan tim produk yang meluncurkan fitur baru. Seorang pengembang menyelesaikan pekerjaannya dan mencentang “Backend API selesai” di tampilan daftar mereka.

Tindakan tersebut memicu ClickUp Automation yang secara otomatis memperbarui status tugas menjadi “Siap untuk QA.”

Karena setiap tampilan ClickUp mengambil data tugas yang sama, perubahan akan langsung tercermin di seluruh ruang kerja. Di tampilan papan tim QA, tugas secara otomatis berpindah ke kolom "Siap untuk Pengujian". Pada saat yang sama, dasbor kepemimpinan produk diperbarui untuk menampilkan satu fitur lagi yang masuk ke tahap pengujian.

Tidak ada yang perlu memperbarui tampilan secara manual atau memberi tahu tim berikutnya. Otomatisasi memastikan orang yang tepat melihat pembaruan di tampilan yang mereka gunakan.

Manfaat #5: Kolaborasi bawaan yang terintegrasi dengan tugas-tugas ClickUp

Ketika percakapan tentang pekerjaan terjadi dalam rantai email yang tersebar atau thread Slack yang tak berujung, percakapan tersebut menjadi terputus dari pekerjaan itu sendiri dan menyebabkan Work Sprawl. Hal ini menciptakan pemborosan waktu yang besar (hingga 61% dari waktu Anda!) saat Anda mencoba menemukan keputusan atau umpan balik tertentu.

ClickUp mengatasi hal ini dengan menjadikan komunikasi sebagai fitur bawaan ClickUp, bukan aplikasi terpisah. Melalui komentar berurutan dan ClickUp Chat, setiap diskusi secara fisik terhubung dengan pekerjaan yang dijelaskannya.

Sorot teks dan pilih 'komentar' untuk menambahkan pendapat ke dokumen.

Komunikasi yang terhubung dengan tugas ini juga memastikan bahwa ketika Anda @menyebutkan rekan tim atau Super Agent, mereka akan melihat pesan tersebut. Namun, fitur ini juga menjamin visibilitas penuh terhadap seluruh riwayat, lampiran, dan status tugas, secara instan.

Gunakan @mentions di ClickUp untuk menemukan anggota tim yang relevan atau melakukan tindakan spesifik dalam hitungan detik.

Karena platform ini membaca diskusi pada tugas, Anda dapat menetapkan aturan otomatisasi spesifik yang memungkinkan kata-kata Anda mengendalikan alur kerja. Misalnya, Anda dapat menetapkan otomatisasi untuk memantau kata kunci tertentu seperti revisi hukum atau siap untuk klien. Anda juga dapat menetapkan otomatisasi untuk memindahkan tugas ke daftar pribadi penugas saat penugas tersebut ditambahkan.

Dengan cara ini, ClickUp dapat secara instan melibatkan pemangku kepentingan yang diperlukan, mengalihkan tugas ke manajer, dan bahkan mengirimkan pembaruan email otomatis kepada klien.

Manfaat #6: Pelacakan Waktu ClickUp yang Lebih Cerdas dan Perencanaan Beban Kerja

Seiring pertumbuhan bisnis Anda, hampir tidak mungkin untuk menebak ke mana sebenarnya waktu tim Anda terpakai. Tanpa data yang akurat, perkiraan proyek menjadi tidak dapat diandalkan, dan Anda berisiko mengalokasikan sumber daya secara berlebihan, yang dapat menyebabkan kelelahan tim dan keterlambatan tenggat waktu.

Dapatkan gambaran jelas tentang kapasitas tim Anda dengan ClickUp Time Tracking dan ClickUp Time Estimates. Anda dapat melacak waktu langsung pada tugas dan bahkan memicu otomatisasi berdasarkan waktu yang dicatat.

Hubungkan Pelacakan Waktu di ClickUp dengan Automations. Dapatkan pemberitahuan penting untuk pengelolaan sumber daya yang lebih baik.

📌 Misalnya, Anda dapat mengatur aturan untuk secara otomatis memberi tahu manajer ketika waktu yang dilacak pada suatu tugas mendekati Perkiraan Waktu, sehingga mereka dapat bertindak sebelum proyek keluar dari jalur. Data terkait waktu secara mulus terintegrasi ke dalam Tampilan Beban Kerja, mengubah perencanaan kapasitas Anda dari tebak-tebakan menjadi strategi berbasis data.

Manfaat #7: Keamanan tingkat perusahaan yang dapat diskalakan

Memperluas bisnis membawa risiko kecelakaan otomatisasi—seperti karyawan baru yang secara tidak sengaja memicu ekspor data massal atau sinkronisasi keuangan yang tidak disetujui. Hal ini dapat menyebabkan pertanyaan keamanan klien, persyaratan kepatuhan industri, dan masalah tata kelola data yang serius.

ClickUp mencegah kesalahan ini dengan memperluas izin granular langsung ke mesin otomatisasi Anda melalui:

ClickUp Single Sign-On (SSO) : Integrasikan dengan penyedia seperti Google, Microsoft, dan Okta untuk mempermudah akses pengguna. Integrasikan dengan penyedia seperti Google, Microsoft, dan Okta untuk mempermudah akses pengguna.

ClickUp Two-Factor Authentication (2FA) : Tambahkan lapisan keamanan tambahan ke akun pengguna melalui SMS atau aplikasi autentikator. Tambahkan lapisan keamanan tambahan ke akun pengguna melalui SMS atau aplikasi autentikator.

Akses berdasarkan peran: Kendalikan dengan tepat siapa yang dapat melihat dan melakukan apa di ruang kerja Anda.

Anda dapat mengonfigurasi otomatisasi sensitif agar hanya berfungsi saat dipicu oleh peran tertentu, seperti admin atau manajer. Hal ini memastikan bahwa tindakan berisiko tinggi, seperti mengirim faktur atau mengubah batas waktu yang dihadapi klien, memerlukan pengawasan manusia yang berwenang.

Dengan mengintegrasikan Single Sign-On (SSO) dan Two-Factor Authentication (2FA), Anda memastikan bahwa akses ke urutan otomatis ini dikelola dari satu titik masuk yang aman.

Tidak ada satu alat pun yang bisa melakukan segalanya, dan tim Anda kemungkinan besar bergantung pada serangkaian aplikasi khusus untuk hal-hal seperti CRM, email, dan penyimpanan file.

🧠 Fakta Menarik: Pekerja beralih antar aplikasi 1.200 kali sehari — hampir 4 jam seminggu untuk mengatur ulang perhatian, atau 9% dari waktu kerja tahunan pekerja.

Masalahnya adalah menghubungkan alat-alat ini seringkali memerlukan konektor pihak ketiga yang mahal dan tidak dapat diandalkan. Hal ini menyebabkan blok data terisolasi dan memaksa tim Anda untuk melakukan Work Sprawl dengan secara manual menyalin data antar platform.

Untuk mengatasi hal ini, hubungkan alat-alat yang sudah Anda gunakan secara mulus dengan ClickUp Integrations. Dengan demikian, Anda dapat membangun otomatisasi lintas platform yang bekerja atas nama Anda di berbagai aplikasi. Artinya, pemicu di satu alat dapat memicu urutan tindakan di ClickUp, atau sebaliknya, tanpa Anda perlu repot-repot.

Sinkronkan seluruh ekosistem teknologi Anda dengan ClickUp Integrations

Integrasi ClickUp dapat membantu Anda:

Sinkronkan pengembangan dengan manajemen proyek: Hubungkan GitHub atau GitLab sehingga saat membuka pull request, tugas ClickUp secara otomatis berpindah ke status ‘In Review’ dan memberi notifikasi kepada pemimpin QA yang ditugaskan di Slack.

Jembatani penjualan dan pelaksanaan: Gunakan integrasi HubSpot untuk secara otomatis membuat folder ‘Client Onboarding’ dari templat saat sebuah kesepakatan ‘Ditutup’ di CRM Anda.

Sentralisasi penerimaan dan dukungan: Gunakan pemicu webhook untuk mengubah tiket Zendesk atau pengiriman formulir Google menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti, sehingga umpan balik pelanggan tetap terpusat.

💡Tips Pro: Untuk otomatisasi lintas platform yang sangat spesifik, gunakan ClickUp Public API. Ini memungkinkan tim teknis Anda untuk membangun sinkronisasi dua arah dengan perangkat lunak proprietary, seperti menghubungkan alat akuntansi internal Anda ke ClickUp untuk mengotomatisasi pelacakan faktur dan perencanaan anggaran sumber daya.

📌Baca apa yang dapat Anda lakukan dengan API ClickUp, jika Anda siap melampaui resep bawaan dan ingin membangun mesin kustom untuk bisnis Anda. Anda akan belajar segala hal mulai dari mengautentikasi permintaan Anda hingga mengatur sinkronisasi dua arah antara ClickUp dan perangkat lunak eksternal terpenting Anda.

Manfaat #9: Otomatisasi tugas berulang yang menghemat waktu

Pikirkan semua tugas berulang yang ditangani tim Anda setiap minggu: mengirim laporan mingguan, menyiapkan agenda rapat tim, atau mengikuti perkembangan klien. Di banyak alat, hal ini memerlukan seseorang untuk secara manual mengulang tugas yang sama berulang kali. Ini adalah proses yang membosankan dan sangat menguras produktivitas.

Hapus pekerjaan administratif yang membosankan ini dengan fitur Tugas Berulang ClickUp.

Atur Tugas Berulang ClickUp daripada membuat ulang tugas yang berulang setiap kali.

Alih-alih membuat ulang setiap tugas, Anda dapat mengaturnya untuk berulang pada jadwal tertentu—harian, mingguan, bulanan, atau bahkan dengan interval kustom. Saat Anda mengatur tugas untuk berulang, Anda dapat mengonfigurasinya agar secara otomatis membawa semua propertinya, termasuk penugas, Daftar Periksa Tugas, dan tanggal jatuh tempo, sehingga Anda tidak perlu mengaturnya secara manual.

📮 ClickUp Insight: 21% orang mengatakan lebih dari 80% waktu kerja mereka dihabiskan untuk tugas-tugas berulang. Dan 20% lainnya mengatakan tugas-tugas berulang menghabiskan setidaknya 40% waktu mereka. Itu hampir setengah dari waktu kerja mingguan (41%) yang dihabiskan untuk tugas-tugas yang tidak memerlukan banyak pemikiran strategis atau kreativitas (seperti email tindak lanjut 👀). Agen AI ClickUp membantu menghilangkan rutinitas yang membosankan. Bayangkan pembuatan tugas, pengingat, pembaruan, catatan rapat, penulisan email, dan bahkan pembuatan alur kerja end-to-end! Semua itu (dan lebih banyak lagi) dapat diotomatisasi dengan cepat menggunakan ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan Anda. 💫 Hasil Nyata: Lulu Press menghemat 1 jam per hari, per karyawan dengan menggunakan ClickUp Automations—mengakibatkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%.

Manfaat #10: Template siap pakai untuk pengaturan yang lebih cepat

Ketika Anda adalah bisnis yang sedang berkembang, Anda tidak punya waktu untuk membangun setiap alur kerja dari awal. Mengulang-ulang proses umum seperti onboarding klien atau pelacakan bug adalah pemborosan waktu dan energi yang besar. Hal ini juga menyebabkan eksekusi yang tidak konsisten di seluruh tim Anda.

Pusat Template ClickUp memungkinkan Anda melewati pengaturan manual dan meluncurkan proyek menggunakan blueprint yang sudah teruji. Ini adalah ruang kerja yang sepenuhnya terintegrasi, dibuat oleh para ahli proses. Saat Anda memuat template untuk suatu kasus penggunaan, Anda akan mendapatkan ekosistem lengkap yang dirancang khusus untuk tujuan tersebut.

Template ini juga dilengkapi dengan Automation Recipes. Alih-alih harus memikirkan logika sendiri, template ini sudah dilengkapi dengan aturan If-Then yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Begitu Anda menerapkan template ini, perubahan status, penugasan tugas, dan pemberitahuan kepada pemangku kepentingan akan langsung aktif.

Ini adalah cara cerdas untuk memastikan tim Anda mengikuti proses standar tanpa perlu melalui periode coba-coba saat membangunnya sendiri.

Manfaat #11: Skalabilitas untuk tim dengan ukuran apa pun

Alat manajemen proyek berfungsi dengan baik saat tim Anda masih kecil, tetapi mulai mengalami kendala begitu Anda menambahkan lapisan manajemen atau departemen lintas fungsi. Perubahan ini biasanya terasa saat kinerja mulai menurun atau saat biaya meningkat hingga merekrut 10 karyawan berikutnya terasa seperti beban tambahan.

ClickUp dirancang untuk menangani transisi ini tanpa penurunan kinerja. Platform ini menggunakan struktur hierarkis —Spaces, Folders, dan Lists—yang memungkinkan Anda menambahkan kedalaman organisasi sesuai kebutuhan. Ini berarti strategi otomatisasi Anda dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan jumlah karyawan.

Organisir setiap file dengan mudah menggunakan Hierarki Proyek ClickUp, memastikan akses yang mudah kapan pun Anda membutuhkannya.

Ini tidak memaksa Anda untuk menggunakan pengaturan yang seragam; Anda dapat membuat aturan sederhana untuk satu proyek dan secara bertahap menambahkan urutan tindakan yang kompleks dan lintas fungsi. Akibatnya, operasional Anda menjadi lebih canggih.

Manfaat #12: Akses seluler untuk menjaga pekerjaan tetap berjalan

Pekerjaan terkadang melampaui meja kerja Anda. Persetujuan mendesak dan pembaruan kritis seringkali tidak memiliki waktu untuk diproses sebelum muncul di layar Anda. Jadi, jika sistem otomatisasi Anda terikat pada laptop Anda, Anda menjadi penghalang, membuat seluruh tim menunggu hingga Anda kembali online.

Itulah mengapa kami membantu Anda menjaga alur kerja tetap lancar dari mana saja dengan aplikasi seluler ClickUp. Anda mendapatkan akses penuh ke tugas, dokumen, dan notifikasi, sehingga Anda dapat merespons alur kerja yang sensitif waktu saat sedang bepergian. Aplikasi ini juga memicu notifikasi push dari pemicu otomatis, menyetujui permintaan dengan satu ketukan, dan menjaga Anda tetap terinformasi tentang kemajuan proyek tanpa perlu membuka komputer. Dengan sinkronisasi lintas perangkat yang lengkap, ruang kerja Anda selalu terupdate.

Intinya? Pertumbuhan tidak selalu harus disertai dengan masalah awal. Dengan ClickUp Automations, Anda dapat menciptakan fondasi operasional yang membantu tim Anda berkembang secara efisien.

Bagaimana Tim yang Berkembang Menggunakan ClickUp Automation

Berikut adalah cara berbagai departemen dalam bisnis yang sedang berkembang dapat menerapkan manfaat otomatisasi ini untuk menyelesaikan masalah nyata di dunia kerja.

Tim pemasaran yang mengotomatisasi alur kerja kampanye

Tim pemasaran dapat membuat formulir ClickUp untuk permintaan kampanye baru. Saat formulir dikirimkan, otomatisasi secara instan membuat tugas baru di daftar penerimaan kampanye mereka.

Kemudian, sistem ini menerapkan templat komprehensif yang mencakup semua subtugas dan Daftar Periksa ClickUp yang diperlukan untuk peluncuran. Secara bersamaan, otomatisasi juga mengidentifikasi jenis permintaan untuk menugaskan manajer kampanye yang tepat.

Sementara itu, tim kreatif Anda juga akan menerima pemberitahuan di saluran obrolan ClickUp khusus mereka, menandakan bahwa brief sudah siap untuk direview. Otomatisasi proses penerimaan dan penugasan ini menghilangkan proses penyaringan manual dan memastikan tidak ada permintaan yang terlewat di kotak masuk.

🎥 Inilah cara tim pemasaran menggunakan ClickUp Automations dalam kehidupan nyata:

Brand Right Marketing Agency sangat merekomendasikan ClickUp Automations dan Templates untuk alur kerja mereka:

Ketika penulis kami selesai menulis, dia menetapkan tugas ke opsi tertentu yang secara otomatis meneruskannya ke orang berikutnya yang bertanggung jawab untuk meninjau konten tersebut. Orang tersebut kemudian secara otomatis menerima email yang memberitahu bahwa konten ini siap untuk ditinjau, beserta tautan ke situs web yang kami tulis untuknya dan tautan ke Tugas ClickUp, sehingga sangat mudah bagi kami untuk melacak segala sesuatunya. Saya baru saja mulai menggunakan otomatisasi yang saya atur untuk penjualan untuk membantu kami saat menghubungi seseorang jika mereka tertarik bekerja sama dengan kami dalam proyek website atau paket branding. Kami mengaturnya agar mereka menerima delapan tindak lanjut yang dikirim secara otomatis sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan—ini adalah otomatisasi baru yang saya tunggu-tunggu untuk melihat hasilnya bagi kami. 😊🙏

Ketika penulis kami selesai menulis, dia menetapkan tugas ke opsi tertentu yang secara otomatis meneruskannya ke orang berikutnya yang bertanggung jawab untuk meninjau konten tersebut. Orang tersebut kemudian secara otomatis menerima email yang memberitahu bahwa konten ini siap untuk ditinjau, beserta tautan ke situs web yang kami tulis untuknya dan tautan ke Tugas ClickUp, sehingga sangat mudah bagi kami untuk melacak segala sesuatunya. Saya baru saja mulai menggunakan otomatisasi yang saya atur untuk penjualan untuk membantu kami saat menghubungi seseorang jika mereka tertarik bekerja sama dengan kami dalam proyek website atau paket branding. Kami mengaturnya agar mereka menerima delapan tindak lanjut yang dikirim secara otomatis sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan—ini adalah otomatisasi baru yang saya tunggu-tunggu untuk melihat hasilnya bagi kami. 😊🙏

Tim produk yang mengoptimalkan manajemen sprint

Bagi tim produk yang menggunakan alur kerja agile, otomatisasi dapat diatur di papan sprint mereka. Ketika seorang pengembang menyeret tugas ke kolom status "Siap untuk QA", tugas tersebut secara otomatis dialihkan ke penguji QA utama dan menambahkan komentar yang menandai mereka untuk tinjauan.

Otomatisasi serah terima yang sederhana ini memastikan bahwa upacara sprint tetap fokus pada keputusan strategis, bukan hanya pembaruan status verbal. Tindakan yang sama juga memperbarui Papan Kanban ClickUp, Daftar Tugas Sprint ClickUp, dan Tampilan Waktu secara bersamaan.

🎥 Berikut beberapa inspirasi otomatisasi untuk tim teknik dan produk:

Tim operasional yang berkembang tanpa menambah jumlah karyawan

Anda dapat mengotomatisasi seluruh proses onboarding vendor untuk tim operasional Anda. Ketika vendor mengirimkan formulir ClickUp, sistem secara otomatis memicu templat dan mengisi daftar periksa standar yang berisi persyaratan yang diperlukan.

Alih-alih pemimpin operasional secara manual mendelegasikan tugas, otomatisasi mengidentifikasi tahap kepatuhan dan menugaskan Subtugas ClickUp kepada tim hukum untuk direview. Bahkan, sistem ini menjadwalkan pengingat tindak lanjut selama tujuh hari untuk memastikan proses terus berjalan.

Setelah item terakhir dicentang, otomatisasi akan memindahkan tugas ke daftar Arsip untuk menjaga ruang kerja Anda tetap terorganisir. Alur kerja otomatis ini memungkinkan Anda menangani volume vendor yang semakin besar tanpa perlu merekrut lebih banyak orang untuk mengelola serah terima.

🌟 Hasil Nyata: Perusahaan perangkat lunak yang berkembang pesat, Pigment, meningkatkan efisiensi onboarding mereka sebesar 88% dengan ClickUp. Dengan beralih dari email bolak-balik, pesan Slack, dan daftar periksa Notion statis ke proses yang lebih efektif menggunakan ClickUp Automations, mereka memberikan sumber daya kepada karyawan baru untuk memulai pekerjaan mereka jauh lebih cepat!

Cara Memulai dengan ClickUp Automations

Anda tidak perlu menjadi ahli teknis untuk mulai menghemat waktu dengan ClickUp Automations. Berikut adalah langkah-langkah sederhana dalam empat tahap untuk memulai alur kerja pertama Anda. ✨

Mulailah dengan satu proses yang menyulitkan: Identifikasi satu tugas berulang yang dilakukan tim Anda setiap minggu—ini bisa berupa apa saja, mulai dari mengelola prospek baru hingga menyiapkan laporan mingguan.

Gunakan Automation Builder: Klik tombol Automate dari Space, Folder, atau List mana pun di ClickUp, lalu pilih pemicu (bagian 'ketika') dan tindakan (bagian 'kemudian') dari menu dropdown yang sederhana.

Aktifkan tindakan yang tepat secara otomatis dan jalankan operasional dengan lancar menggunakan ClickUp Automations

Uji coba pada skala kecil: Sebelum menerapkan otomatisasi pada seluruh ruang kerja, terapkan terlebih dahulu pada tugas atau daftar tunggal yang tidak kritis untuk menguji logika dan memastikan semuanya berfungsi sesuai harapan.

Iterasi berdasarkan hasil: Sesuaikan pemicu dan kondisi berdasarkan implementasi otomatisasi Anda dan buatnya menjadi lebih efektif.

💡 Tips Pro: Jika Anda tidak yakin tugas manual mana yang harus diotomatisasi terlebih dahulu, biarkan ClickUp Brain menganalisis perilaku tim Anda. AI dapat mengidentifikasi pola alur kerja yang berulang dan menyarankan resep otomatisasi kustom yang dirancang khusus untuk menghilangkan hambatan unik Anda. Gunakan ClickUp Brain untuk membuat otomatisasi yang lebih cerdas dan disesuaikan dengan alur kerja Anda.

Otomatiskan Operasional Anda bahkan saat bisnis Anda berkembang

Pertumbuhan bisnis dan pekerjaan rutin tidak harus berjalan beriringan. Faktanya, yang terakhir hampir pasti akan menghambat yang pertama.

ClickUp Automations dapat membebaskan Anda dan tim Anda dari pekerjaan berulang yang tidak berdampak besar, yang menguras energi dan kreativitas Anda.

Seiring pertumbuhan bisnis Anda, Anda akan menghadapi tantangan koordinasi yang semakin kompleks, dan proses manual tidak akan mampu mengikutinya. ClickUp Automations memberikan solusi yang memungkinkan tim Anda meningkatkan produktivitas tanpa perlu menambah jumlah karyawan secara proporsional.

Manfaat ini juga terus bertambah seiring waktu: lebih banyak waktu yang dihemat, lebih sedikit kesalahan yang mahal, visibilitas yang lebih baik di seluruh organisasi, dan kapasitas yang lebih besar untuk pekerjaan yang bermakna yang mendorong bisnis Anda maju.

Mulai gunakan ClickUp secara gratis dan terapkan optimasi alur kerja ke dalam fondasi proses Anda hari ini. Itulah cara Anda akan mengungguli pesaing besok.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

ClickUp Automations adalah mesin berbasis aturan yang mengikuti perintah if-this-then-that untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang. ClickUp Brain adalah lapisan kecerdasan buatan (AI) yang membuat otomatisasi tersebut lebih cerdas dengan memahami konteks dan beradaptasi dengan pekerjaan Anda.

Anda dapat mengatur otomatisasi dasar ClickUp, seperti perubahan status atau penugasan tugas, dalam hitungan menit menggunakan templat yang sudah disiapkan. Alur kerja yang lebih kompleks dan bertahap mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk dikonfigurasi, tetapi waktu yang dihemat akan segera terbayar dengan sendirinya.

Untuk alur kerja yang sepenuhnya berlangsung di dalam ClickUp, otomatisasi bawaan ClickUp dapat menangani hampir semua skenario tanpa memerlukan alat eksternal. Zapier tetap menjadi opsi yang cocok untuk menghubungkan ClickUp dengan aplikasi yang tidak memiliki integrasi bawaan.

Tentu saja. ClickUp Automation sangat berharga bagi tim kecil karena menghilangkan beban koordinasi yang dapat memberatkan tim yang ramping secara tidak proporsional. Menerapkan Automation sejak dini membantu Anda membangun kebiasaan efisien yang akan mendukung bisnis Anda saat berkembang.