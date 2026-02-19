10 Alternatif Terbaik Stepfun AI untuk [tahun]

Seperti kebanyakan alat AI mandiri, Stepfun AI memiliki kelebihannya. Namun, tim yang menggunakannya sering kali harus berpindah antar tab untuk menyelesaikan pekerjaan.

Anda harus menyalin-tempel konteks dari rencana proyek Anda ke dalam AI, lalu mengembalikan hasilnya ke daftar tugas Anda. Akibatnya? Anda kehilangan waktu dan fokus berharga setiap kali beralih.

Penelitian ClickUp menemukan bahwa 42% gangguan di tempat kerja berasal dari berpindah-pindah platform, mengelola email, dan berpindah-pindah antara rapat. Jika Anda berada di sini, Anda mungkin juga menyadari bahwa alat yang terisolasi dari pekerjaan Anda hanya menambah beban kerja.

Jadi, jika tim Anda mencari alat AI untuk membantu Anda bekerja lebih cepat, panduan ini akan memandu Anda melalui 10 alternatif Stepfun AI yang praktis, mulai dari model open-source untuk pengembang hingga Converged AI Workspace—platform terintegrasi dengan AI yang tertanam sebagai lapisan kecerdasan untuk memahami pekerjaan Anda. (Spoiler alert: Itu adalah ClickUp )

Alternatif Terbaik Stepfun AI dalam Sekilas

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga* ClickUp Tim yang ingin mengintegrasikan AI ke dalam manajemen pekerjaan sehari-hari ClickUp Brain, ClickUp Automations, ClickUp Docs, 15+ tampilan Rencana gratis tersedia; penyesuaian tersedia untuk perusahaan. DeepSeek Pengembang yang membutuhkan model penalaran sumber terbuka DeepSeek-R1, bobot sumber terbuka, kemampuan pemrograman Harga berbasis API Qwen Tim multibahasa yang membutuhkan AI Mandarin/Inggris Qwen2. 5 model, dukungan multimodal, konteks panjang Open-source; API cloud tersedia Zhipu AI Perusahaan Tiongkok yang membutuhkan AI yang sesuai dengan peraturan Seri GLM-4, API perusahaan, Pengiriman dokumen Harga untuk perusahaan Minimax Tim kreatif yang berfokus pada suara AI dan pembangkitan konten Hailuo 2.3 mesin video, Speech 2.8, AI percakapan Harga berbasis API Moonshot Tim yang membutuhkan konteks panjang untuk analisis dokumen Asisten Kimi, jendela konteks jutaan token, pemrosesan dokumen Tingkat gratis dan berbayar Baichuan Perusahaan Tiongkok yang membutuhkan model bahasa besar (LLM) yang disesuaikan secara lokal Model Baichuan, implementasi perusahaan, halusinasi adaptif Harga untuk perusahaan ModelBest Peneliti yang mengeksplorasi model kecil yang efisien Keluarga MiniCPM, deployment tepi, sumber terbuka Open-source Infinigence AI Tim yang membutuhkan inferensi yang dioptimalkan Optimasi inferensi, Model Omni, Mesin FlashDecoding++ Harga kustom Notion AI Tim yang sudah menggunakan Notion Tanya Jawab tentang ruang kerja, bantuan penulisan, dan pengisian otomatis Add-on atau termasuk dalam paket berbayar

Mengapa Memilih Alternatif Stepfun AI?

Meskipun Stepfun menunjukkan kemampuan generasi video yang mengesankan dan harga yang kompetitif di pasar domestiknya, Anda mungkin menemukan diri Anda mencari alternatif. Hal ini sering terjadi ketika hambatan praktis memicu Work Sprawl. Hal ini memaksa tim Anda untuk mengelola alat-alat yang tersebar dan tidak terintegrasi, alih-alih menyelesaikan pekerjaan sebenarnya.

Model AI mandiri memerlukan keahlian teknis untuk diimplementasikan, mengubah kebutuhan sederhana akan bantuan AI menjadi proyek pengembangan yang kompleks. Jika tim Anda tidak memiliki pengembang khusus, hal ini menjadi hambatan yang signifikan. Anda tidak perlu membangun jembatan hanya untuk menggunakan alat Anda; Anda membutuhkan AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat tanpa membuat tumpukan alat Anda menjadi rumit.

Alternatif yang tepat tergantung pada konfigurasi teknis Anda:

Jika Anda seorang pengembang yang terbiasa dengan API dan ingin membangun aplikasi kustom, model open-source seperti DeepSeek atau Qwen mungkin ideal.

Jika Anda adalah tim yang ingin menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, ruang kerja terintegrasi dengan AI bawaan akan menghilangkan kerumitan integrasi dan memungkinkan Anda fokus pada pekerjaan.

📮ClickUp Insight: Tim dengan kinerja rendah empat kali lebih mungkin menggunakan 15+ alat, sementara tim dengan kinerja tinggi mempertahankan efisiensi dengan membatasi alat mereka hingga 9 platform atau kurang. Tapi bagaimana jika menggunakan satu platform? Sebagai aplikasi serba guna untuk kerja, ClickUp menggabungkan tugas, proyek, dokumen, wiki, obrolan, dan panggilan dalam satu platform, dilengkapi dengan alur kerja yang didukung AI. Siap bekerja lebih cerdas? ClickUp cocok untuk setiap tim, membuat pekerjaan lebih transparan, dan memungkinkan Anda fokus pada hal yang penting sementara AI menangani sisanya.

Alternatif Stepfun AI Terbaik yang Dapat Digunakan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Kami telah menganalisis kandidat teratas berdasarkan cara mereka mengatasi hambatan nyata di dunia nyata, mulai dari efisiensi infrastruktur hingga penelitian dengan konteks panjang, untuk membantu Anda menemukan alat yang sesuai dengan stack teknologi spesifik Anda.

Berikut adalah rekomendasi terbaik kami:

1. ClickUp (Terbaik untuk tim yang ingin AI terintegrasi dalam pekerjaan sehari-hari tanpa pengaturan teknis)

Coba ClickUp secara gratis Akses AI Kontekstual yang dibangun di atas tugas, dokumen, dan proyek Anda di ClickUp

Alternatif Stepfun AI umumnya berupa model mentah yang memerlukan Anda untuk membangun antarmuka di sekitarnya. ClickUp membalikkan hal ini dengan menjadikan AI sebagai rekan tim bawaan dalam alat yang sudah Anda gunakan. Ini adalah Ruang Kerja AI Terintegrasi yang menggabungkan tugas, proyek, dokumen, dan obrolan tim Anda dalam satu platform. Lapisan AI bawaan ClickUp berada di atas semua konteks ini dan benar-benar memahami pekerjaan Anda.

AI yang sadar konteks yang beroperasi di tempat Anda bekerja

Butuh AI untuk bekerja di tab yang sama saat Anda sedang menyusun dokumen atau memperbarui status tugas?

ClickUp Brain memungkinkan Anda melakukan itu, sebagai asisten AI paling lengkap dan sadar konteks di dunia. Karena beroperasi di atas data proyek aktual Anda, ia dapat merangkum pembaruan tugas selama sebulan atau menyusun ringkasan proyek menggunakan riwayat spesifik tim Anda, tanpa perlu menyalin-tempel konteks.

Dapatkan jawaban yang sesuai dengan konteks proyek dan ruang kerja Anda dengan ClickUp Brain

Anda bahkan dapat mengakses mesin AI terkemuka (seperti ChatGPT, Claude, Gemini, dan lainnya) langsung dari dalam ClickUp. Dengan cara ini, Anda mendapatkan jawaban atau draf terbaik untuk kebutuhan Anda tanpa perlu berlangganan layanan terpisah.

Gunakan beberapa model bahasa besar (LLM) dari satu antarmuka dengan ClickUp Brain

Ini menghilangkan AI Sprawl, di mana Anda harus menggunakan beberapa alat AI untuk tugas-tugas yang berbeda.

💡 Tips Pro: Ingin alat AI yang mengintegrasikan konteks tidak hanya di dalam ClickUp tetapi juga dari aplikasi kerja lain seperti Google Drive, HubSpot, Figma, dll.? Coba Brain MAX. Aplikasi desktop AI Super ini memungkinkan Anda mencari di seluruh ruang kerja ClickUp dan aplikasi terhubung lainnya dari satu tempat. Anda juga dapat menggunakan fitur Talk to Text bawaan untuk mendikte tugas, catatan, dan dokumen—4 kali lebih cepat daripada mengetik!

Agen yang mengelola alur kerja dari awal hingga akhir

Alih-alih mempekerjakan pengembang untuk mengintegrasikan AI ke dalam alur kerja Anda, ClickUp menggunakan Super Agents untuk meringankan beban kerja. Ini adalah rekan kerja AI yang dapat Anda tugaskan ke tugas-tugas atau picu melalui otomatisasi tanpa kode untuk menyortir pekerjaan, memantau hambatan, dan menghasilkan laporan.

Mereka menangani pekerjaan kompleks dari awal hingga akhir tanpa Anda perlu mengarahkan mereka. Dan mereka bekerja 24/7, jadi Anda tidak perlu melakukannya. Hal ini menjadikan ClickUp sebagai satu-satunya alternatif Stepfun AI yang mengubah AI dari eksperimen kreatif menjadi mesin otomatis untuk pekerjaan sehari-hari Anda.

🎥 Pelajari lebih lanjut tentang cara kerjanya dalam video penjelasan singkat ini:

Fitur terbaik ClickUp

ClickUp Automations : Buat aturan otomatisasi kustom tanpa menulis satu baris kode pun menggunakan ClickUp AI Automation Builder Buat aturan otomatisasi kustom tanpa menulis satu baris kode pun menggunakan ClickUp AI Automation Builder

ClickUp Docs : Buat dan kolaborasikan rencana proyek, catatan rapat, dan wiki langsung di dalam ruang kerja Anda, memungkinkan Anda untuk menyematkan tugas langsung dan menggunakan AI untuk mengedit konten secara real-time. Buat dan kolaborasikan rencana proyek, catatan rapat, dan wiki langsung di dalam ruang kerja Anda, memungkinkan Anda untuk menyematkan tugas langsung dan menggunakan AI untuk mengedit konten secara real-time.

ClickUp Tasks : Atur pekerjaan dengan Status Kustom, subtugas bertingkat, dan ketergantungan tugas untuk memastikan setiap proyek tetap sesuai jadwal dan anggota tim tahu persis apa yang harus dilakukan selanjutnya. Atur pekerjaan dengan Status Kustom, subtugas bertingkat, dan ketergantungan tugas untuk memastikan setiap proyek tetap sesuai jadwal dan anggota tim tahu persis apa yang harus dilakukan selanjutnya.

ClickUp Views : Visualisasikan pekerjaan Anda dalam lebih dari 15 cara berbeda, termasuk tampilan Daftar ClickUp, Visualisasikan pekerjaan Anda dalam lebih dari 15 cara berbeda, termasuk tampilan Daftar ClickUp, tampilan Papan ClickUp kalender ClickUp , dan tampilan Gantt ClickUp , memungkinkan setiap departemen melihat data yang sama melalui sudut pandang yang mereka sukai.

Kelebihan dan kekurangan ClickUp

Kelebihan:

AI yang memahami konteks kerja Anda: Berbeda dengan model mandiri, ClickUp Brain memiliki akses ke ruang kerja Anda, sehingga dapat memberikan jawaban akurat tentang Berbeda dengan model mandiri, ClickUp Brain memiliki akses ke ruang kerja Anda, sehingga dapat memberikan jawaban akurat tentang proyek dan tugas ClickUp spesifik Anda.

Mengurangi penggunaan alat yang berlebihan: Dengan menggabungkan manajemen proyek, dokumen, Dengan menggabungkan manajemen proyek, dokumen, ClickUp Chat , dan AI dalam satu tempat, Anda dapat menghilangkan penggunaan alat yang berlebihan—perpindahan konstan antar aplikasi yang mengganggu konsentrasi dan menciptakan silo informasi.

Sangat dapat disesuaikan tanpa keahlian teknis: Anda dapat menyesuaikan ClickUp sesuai kebutuhan tim Anda menggunakan Anda dapat menyesuaikan ClickUp sesuai kebutuhan tim Anda menggunakan ClickUp Custom Fields , Automations, dan ClickUp Templates tanpa perlu pengembang.

Kekurangan:

Jumlah fitur yang begitu banyak bisa terasa membingungkan bagi pengguna baru, jadi sebaiknya mulai dengan template dan jelajahi dari sana.

Aplikasi seluler ini sangat powerful, tetapi tidak memiliki semua fitur yang tersedia di versi desktop.

Mengatur otomatisasi yang sangat kompleks dan bertahap dapat memakan waktu untuk disempurnakan.

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (11.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Umpan balik dari pengguna G2:

Saya suka cara ClickUp menggabungkan manajemen tugas, dokumen, dan kolaborasi tim dalam satu platform. Sangat fleksibel dan memungkinkan saya menyesuaikan alur kerja, status, dan tampilan sesuai dengan cara tim saya sebenarnya bekerja. Memiliki semuanya dalam satu tempat membantu mengurangi perpindahan alat dan menjaga proyek tetap terorganisir.

Saya suka cara ClickUp menggabungkan manajemen tugas, dokumen, dan kolaborasi tim dalam satu platform. Sangat fleksibel dan memungkinkan saya menyesuaikan alur kerja, status, dan tampilan sesuai dengan cara tim saya sebenarnya bekerja. Memiliki semuanya dalam satu tempat membantu mengurangi perpindahan alat dan menjaga proyek tetap terorganisir.

👀 Tahukah Anda? Perusahaan rata-rata menggunakan 101 aplikasi untuk menyelesaikan pekerjaan! Ini adalah akar penyebab penyebaran alat yang berlebihan.

2. DeepSeek (Pilihan terbaik untuk pengembang yang membutuhkan model penalaran open-source dengan biaya lebih rendah)

melalui DeepSeek

Jika Anda seorang pengembang, frustrasi Anda dengan model AI berbeda. Anda mungkin sudah bosan dengan API yang mahal dan membatasi yang tidak memberikan kontrol yang Anda butuhkan. DeepSeek mengatasi masalah ini secara langsung.

Sementara Stepfun berfokus pada pembangkitan video sinematik, DeepSeek berfokus pada penalaran teknis ber kinerja tinggi dan pembangkitan kode. Dengan merilis bobot modelnya secara publik, DeepSeek memungkinkan Anda untuk menghindari API cloud yang membatasi dan menjalankan kecerdasan buatan tersebut di infrastruktur Anda sendiri.

Ini memberi Anda kebebasan untuk memeriksa model, memodifikasinya sesuai kebutuhan Anda, dan menghindari biaya API yang tidak terduga. Kemampuan ini juga menjadikannya pesaing ideal untuk Hugging Face.

Fitur terbaik DeepSeek

Model penalaran DeepSeek-R1: Model ini dirancang khusus untuk penalaran kompleks, unggul dalam soal matematika, Model ini dirancang khusus untuk penalaran kompleks, unggul dalam soal matematika, pembangkitan kode , dan analisis logis.

Bobot model open-source: DeepSeek merilis bobot modelnya, memungkinkan Anda mengunduh dan menjalankannya di perangkat keras Anda sendiri untuk kontrol penuh dan efisiensi biaya.

Kemampuan pemrograman yang kuat: Model-model ini berkinerja baik pada benchmark pemrograman, menjadikannya berguna untuk penyelesaian kode, debugging, dan pembangkitan boilerplate.

Kelebihan dan kekurangan DeepSeek

Kelebihan:

Efisiensi biaya: Menjalankan inferensi secara lokal menghilangkan biaya API per permintaan, yang merupakan penghematan besar untuk aplikasi dengan volume tinggi.

Privasi data: Memisahkan model secara fisik memastikan kode proprietary Anda tidak pernah meninggalkan lingkungan internal Anda.

Akurasi teknis tinggi: Konsisten dengan model terdepan dalam benchmark pemrograman dan penalaran logis.

Kekurangan:

Membutuhkan keahlian teknis yang signifikan untuk diimplementasikan dan dikelola, sehingga tidak cocok untuk tim non-teknis.

Dokumentasi dan dukungan masih kurang matang dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh penyedia layanan Barat yang sudah mapan.

Menjalankan model secara lokal memerlukan konfigurasi GPU yang kuat.

Harga DeepSeek

Harga berdasarkan API:

1 juta token input (cache hit): $0,028

1 juta token input (cache miss): $0,28

1 juta token output: $0,42

Peringkat dan ulasan DeepSeek

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Trustpilot: 2. 3/5 (110+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang DeepSeek?

Seorang pengguna Trustpilot memberikan umpan balik yang campur aduk:

Bagi pengguna rata-rata yang membutuhkan bantuan dalam menyusun surat atau saran umum, misalnya tentang tempat-tempat yang layak dikunjungi saat liburan, ini sangat berguna. Ini juga bagus untuk menyelesaikan masalah matematika. Mungkin tidak terlalu cocok untuk programmer atau masalah politik yang sensitif, tetapi untuk penggunaan umum, ini gratis dan cukup praktis. Saya sangat menyukainya dan sering menggunakannya.

Bagi pengguna rata-rata yang membutuhkan bantuan dalam menyusun surat atau saran umum, misalnya tentang tempat-tempat yang layak dikunjungi saat liburan, ini sangat berguna. Ini juga bagus untuk menyelesaikan masalah matematika. Mungkin tidak terlalu cocok untuk programmer atau masalah politik yang sensitif, tetapi untuk penggunaan umum, ini gratis dan cukup praktis. Saya sangat menyukainya dan sering menggunakannya.

3. Qwen (Terbaik untuk tim multibahasa yang membutuhkan kinerja AI yang kuat dalam bahasa Mandarin dan Inggris)

melalui Qwen

Alat AI yang terfragmentasi seringkali mengecewakan jika tim Anda beroperasi di pasar Barat dan Tiongkok. Hal ini menyebabkan kualitas yang tidak konsisten, upaya yang terduplikasi, dan alur kerja yang rumit. Ini adalah tantangan umum bagi tim global yang membutuhkan AI bilingual sejati, bukan yang hanya menawarkan terjemahan biasa-biasa saja.

Qwen, keluarga model bahasa besar Alibaba Cloud, adalah opsi open-source yang mumpuni untuk tim-tim semacam itu. Berbeda dengan fokus Stepfun pada video, Qwen unggul dalam pemahaman teks, pembangkitan kode, dan tugas multimodal yang menggabungkan pemrosesan teks dan gambar.

Dengan Qwen, Anda dapat menganalisis dokumen bisnis yang ditulis dalam bahasa Mandarin dan mengajukan pertanyaan lanjutan dalam bahasa Inggris tanpa kehilangan konteks. Rilis open-weights juga berarti Anda dapat mengimplementasikannya di infrastruktur Anda sendiri untuk kontrol maksimal.

Fitur terbaik Qwen

Agen Multimodal Asli (Qwen3-VL): Melampaui pengenalan gambar sederhana untuk bertindak sebagai agen visual yang dapat mengoperasikan antarmuka pengguna PC atau mobile secara mandiri untuk menyelesaikan tugas.

Model Qwen3-Coder-Next: Menyeimbangkan penalaran lambat dan hati-hati dengan eksekusi cepat, menyaingi model terdepan dalam tugas rekayasa perangkat lunak multi-putaran.

Jendela konteks panjang: Dapatkan jendela konteks asli dengan kapasitas 256K token (dapat diperluas hingga 1 juta), memungkinkan sistem untuk memproses buku teks lengkap atau video berdurasi berjam-jam dan mengambil detail spesifik.

Kelebihan dan kekurangan Qwen

Kelebihan:

Kinerja multibahasa yang kuat: Dioptimalkan untuk bahasa Mandarin dan Inggris, memberikan kualitas konsisten di seluruh bahasa.

Fleksibilitas sumber terbuka: Anda dapat mengimplementasikan model secara lokal untuk kontrol yang lebih baik dan menghindari ketergantungan pada API.

Didukung oleh penyedia cloud terkemuka: Keterlibatan Alibaba Cloud memastikan pengembangan berkelanjutan dan opsi dukungan untuk perusahaan.

Kekurangan:

Menggunakan API yang dikelola dari luar China mungkin menimbulkan latensi atau masalah kepatuhan data bagi beberapa tim.

Beberapa dokumentasi mungkin terutama dalam bahasa Mandarin, sehingga memerlukan terjemahan.

Dukungan tingkat perusahaan lebih mapan untuk pasar Tiongkok

Harga Qwen

Qwen-Max: $6

Qwen-Plus: $1,2

Qwen-Flash: $0,4

Qwen-Coder: $1,5

Catatan: Harga ini dihitung per 1 juta token yang diproses*

Peringkat dan ulasan Qwen

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Trustpilot: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Qwen?

Seorang pengguna Capterra membagikan pengalamannya:

Alibaba Cloud adalah platform cloud yang hebat yang dapat beradaptasi dengan berbagai lingkungan: IaaS, PaaS, SaaS, FaaS, dll. Ini adalah produk yang sempurna untuk pemula dalam komputasi awan, dengan tim dukungan dan dokumentasi yang hebat dan efisien (utama dalam bahasa Inggris).

Alibaba Cloud adalah platform cloud yang hebat yang dapat beradaptasi dengan berbagai lingkungan: IaaS, PaaS, SaaS, FaaS, dll. Ini adalah produk yang sempurna untuk pemula dalam komputasi awan, dengan tim dukungan dan dokumentasi yang hebat dan efisien (utama dalam bahasa Inggris).

👀 Tahukah Anda? Teknologi AI generatif dan teknologi lain saat ini memiliki potensi untuk mengotomatisasi aktivitas kerja yang saat ini menghabiskan 60% hingga 70% waktu karyawan.

4. Zhipu AI (Pilihan terbaik untuk perusahaan China yang membutuhkan AI siap produksi dengan kepatuhan lokal)

melalui Zhipu AI

Berbeda dengan fokus kreatif Stepfun, Zhipu berfokus pada aplikasi perusahaan: AI percakapan, manajemen pengetahuan, dan otomatisasi bisnis, semuanya dioptimalkan untuk nuansa bahasa Mandarin.

Jika perusahaan Anda beroperasi di China, Anda akan dihadapkan pada berbagai peraturan kepatuhan, undang-undang residensi data, dan dukungan lokal yang terbatas. Menggunakan model yang dihosting di luar negeri bisa menjadi pilihan yang tidak memungkinkan, sehingga tim Anda tidak memiliki alat AI yang dibutuhkan untuk tetap kompetitif.

Zhipu AI dirancang khusus untuk skenario ini. Berasal dari Universitas Tsinghua, Zhipu AI mendukung ChatGLM, salah satu sistem AI percakapan paling populer di China. Zhipu AI menyediakan AI siap produksi yang sesuai dengan program AI China, beserta infrastruktur dukungan lokal yang dibutuhkan oleh bisnis.

Fitur terbaik Zhipu AI

Seri model GLM-4: Model terbaru Zhipu menawarkan kinerja yang kuat dalam tugas-tugas bahasa Mandarin, penalaran, dan pembangkitan kode.

API Perusahaan dengan SLA: Menyediakan akses API tingkat perusahaan dengan jaminan waktu operasional dan dukungan khusus untuk industri yang diatur.

Pengiriman dokumen end-to-end: Kemampuan bawaan untuk mengubah prompt atau data mentah menjadi file berformat .docx, .pdf, dan .xlsx, menjadikannya alat fungsional untuk menghasilkan file.

Kelebihan dan kekurangan Zhipu AI

Kelebihan:

Siap untuk pasar Tiongkok: Dilengkapi dengan penyimpanan data lokal dan sertifikasi kepatuhan yang diperlukan untuk perusahaan Tiongkok.

AI percakapan yang kuat: ChatGLM telah disempurnakan melalui umpan balik pengguna yang luas, menghasilkan percakapan yang alami dan efektif.

Dukungan perusahaan dan penyesuaian: Menyediakan layanan penyesuaian dan opsi deployment khusus yang tidak dimiliki oleh model open-source.

Kekurangan:

Fokus utama pada pasar Tiongkok, sehingga kurang dapat diakses oleh tim internasional.

Harga untuk perusahaan memerlukan koordinasi dengan tim penjualan, yang kurang transparan dibandingkan dengan API self-service.

Kurang cocok untuk tim yang bekerja terutama dalam bahasa Inggris atau bahasa lain.

Harga Zhipu AI

Harga kustom

Ulasan dan peringkat Zhipu AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

TrustPilot: Tidak cukup ulasan

5. Minimax (Terbaik untuk tim kreatif yang berfokus pada konten yang dihasilkan AI dan suara)

melalui Minimax

Minimax adalah pesaing kreatif utama Stepfun, yang memfokuskan perhatian dari pemrosesan teks mentah ke produksi multimedia berkualitas tinggi. Teknologi mereka mendukung aplikasi populer Talkie, yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan karakter AI, menunjukkan kemampuan mereka untuk mempertahankan kepribadian dan konteks selama percakapan yang panjang.

Platform ini berfokus pada "agent universe"—ruang di mana AI menulis skrip dan menghasilkan audio yang terdengar alami serta video berbasis fisika yang sesuai.

Fitur terbaik Minimax

Hailuo 2.3 video engine: Menggunakan simulasi fisika khusus untuk menangani pencahayaan realistis, dinamika fluida, dan ekspresi mikro yang kompleks, sehingga meningkatkan kualitas klip yang dihasilkan.

MiniMax Speech 2.8: Generasi teks-ke-suara (text-to-speech) menghasilkan suara berkualitas tinggi dan alami dalam berbagai gaya, sempurna untuk narasi suara dan konten audio.

AI percakapan dengan konsistensi karakter: Model-model ini dirancang untuk mempertahankan kepribadian yang konsisten, memungkinkan aplikasi seperti teman AI atau karakter cerita interaktif.

Kelebihan dan kekurangan Minimax

Kelebihan:

Kemampuan suara dan audio yang kuat: Kualitas teks-ke-suara cocok untuk konten tingkat produksi.

Percakapan yang didorong oleh karakter: Kemampuan untuk mempertahankan persona yang konsisten memungkinkan aplikasi unik yang tidak dapat ditangani oleh chatbot generik.

Validasi aplikasi konsumen: Kesuksesan aplikasi Talkie mereka membuktikan bahwa teknologi mereka berfungsi di dunia nyata.

Kekurangan:

Fokusnya yang sempit membuatnya kurang cocok untuk tugas analitis atau pemrograman.

Dokumentasi API dan sumber daya pengembang mungkin tidak sekomprehensif penyedia yang lebih besar.

Fokus pasar utama adalah China, jadi dukungan internasional mungkin terbatas.

Harga Minimax

Starter: $10/bulan

Plus: $20/bulan

Max: $50/bulan

Peringkat dan ulasan Minimax

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

TrustPilot: Tidak cukup ulasan

6. Moonshot (Terbaik untuk tim yang membutuhkan konteks sangat panjang untuk analisis dokumen)

melalui Moonshot

Seringkali, model bahasa besar memiliki jendela konteks yang terbatas, artinya mereka hanya dapat mengingat beberapa halaman teks sekaligus. Hal ini memaksa Anda untuk membagi dokumen menjadi bagian-bagian kecil, memasukkannya ke AI satu per satu, dan kemudian menggabungkan jawaban-jawaban tersebut. Kami tidak perlu memberitahu Anda betapa frustrasi dan rentan kesalahan proses ini. Dan Anda mungkin setuju: hal ini menghilangkan tujuan penggunaan AI sejak awal.

Moonshot AI, penawaran AI asal China lainnya, menarik perhatian dengan menawarkan jendela konteks panjang yang dapat menangani jutaan token, setara dengan ribuan halaman. Dengan asisten obrolan Kimi mereka, Anda dapat mengunggah sebuah buku secara utuh dan mengajukan pertanyaan detail yang memerlukan pemahaman teks secara keseluruhan dari awal hingga akhir.

Fitur terbaik Moonshot

Jendela konteks yang sangat panjang: Memproses dokumen dengan jutaan token, memungkinkan analisis buku utuh atau basis kode besar dalam satu kueri.

Kimi chat assistant: Antarmuka yang rapi dan dioptimalkan untuk analisis dokumen dan penelitian, di mana Anda dapat mengunggah file dan berinteraksi dengannya secara percakapan.

Kemampuan pemrosesan dokumen: Dukungan bawaan untuk berbagai format file dengan fitur yang dirancang untuk pekerjaan pengetahuan profesional.

Kelebihan dan kekurangan Moonshot

Kelebihan:

Panjang konteks yang tak tertandingi: Menghilangkan kebutuhan untuk membagi atau meringkas dokumen panjang, yang seringkali menyebabkan hilangnya informasi.

Desain berfokus pada penelitian: Sangat cocok untuk pekerja pengetahuan, peneliti, dan analis.

Alur kerja dokumen praktis: Fitur-fitur ini dirancang berdasarkan kebutuhan analisis dokumen di dunia nyata.

Kekurangan:

Fokus khusus ini membuatnya kurang ideal untuk tugas-tugas kreatif atau pemrograman.

Produk ini terutama tersedia di pasar Tiongkok, sehingga akses internasional dapat terbatas.

Memproses dokumen yang sangat panjang dapat lebih lambat daripada kueri standar

Harga Moonshot

Harga kustom

Peringkat dan ulasan Moonshot

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Trustpilot: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Moonshot?

Seorang pengguna G2 meninjau Moonshot:

Hal terbaik tentang menggunakan perangkat lunak ini adalah antarmukanya yang mudah digunakan.

Hal terbaik tentang menggunakan perangkat lunak ini adalah antarmukanya yang mudah digunakan.

7. Baichuan (Terbaik untuk perusahaan Tiongkok yang membutuhkan deployment LLM yang disesuaikan secara lokal)

melalui Baichuan

Apakah Anda membutuhkan model yang memahami terminologi bisnis lokal, mematuhi undang-undang residensi data, dan dilengkapi dengan dukungan tingkat perusahaan? Baichuan Intelligence, mesin pencari besar asal China, dapat membantu!

Perusahaan ini berfokus pada pengembangan LLMs yang dioptimalkan untuk kasus penggunaan praktis di perusahaan Tiongkok, seperti layanan pelanggan, manajemen pengetahuan, dan pencarian internal.

Berbeda dengan alat kreatif Stepfun, platform ini menawarkan opsi deployment dan fitur kepatuhan yang dirancang khusus untuk perusahaan yang beroperasi di China, menjadikannya pilihan yang andal bagi perusahaan yang membutuhkan solusi AI yang disesuaikan dan didukung secara lokal.

Fitur terbaik Baichuan

Baichuan-M3 medical reasoning: Model vertikal khusus yang outperform dokter manusia dalam penyelidikan klinis dan akurasi diagnostik

Deploymen Hybrid Cloud (InfiniCore): Memungkinkan perusahaan untuk mengimplementasikan model di server on-premise dan cloud pribadi

Penekanan Halusinasi Adaptif: Dilengkapi dengan arsitektur asli yang minim halusinasi, yang memverifikasi fakta secara internal tanpa bergantung pada tambalan eksternal.

Kelebihan dan kekurangan Baichuan

Kelebihan:

Infrastruktur siap untuk perusahaan: Menyediakan opsi deployment dan struktur dukungan yang dirancang untuk kebutuhan bisnis di Tiongkok.

Optimasi bahasa Mandarin yang superior: Berperforma lebih baik pada tugas-tugas spesifik domain dibandingkan model multibahasa umum.

Fokus bisnis praktis: Fitur-fitur dirancang untuk menyelesaikan masalah nyata di lingkungan perusahaan.

Kekurangan:

Relevansi terbatas untuk tim yang bekerja terutama di luar China

Dukungan komunitas yang lebih sedikit dibandingkan dengan alternatif yang lebih dikenal secara internasional

Harga untuk perusahaan memerlukan kontak langsung dengan tim penjualan.

Harga Baichuan

Harga berdasarkan API dalam CNY

Ulasan dan peringkat Baichuan

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

TrustPilot: Tidak cukup ulasan

8. ModelBest (Terbaik untuk peneliti yang mengeksplorasi model bahasa kecil yang efisien)

👀 Tahukah Anda? Survei kematangan AI ClickUp menunjukkan bahwa akses ke AI di tempat kerja masih terbatas—36% orang sama sekali tidak memiliki akses, dan hanya 14% yang mengatakan sebagian besar karyawan dapat benar-benar bereksperimen dengannya.

Jika ukuran dan biaya model frontier yang besar membuat eksperimen AI menjadi tidak mungkin bagi Anda, Anda tidak sendirian. Baik Anda sedang membangun chatbot asli atau mengimplementasikan AI pada perangkat tepi seperti ponsel pintar, ModelBest menawarkan solusi dengan keluarga model MiniCPM-nya.

Organisasi yang berfokus pada penelitian ini berfokus pada peningkatan model bahasa skala kecil. Model-model ini cukup efisien untuk dijalankan pada perangkat keras kelas konsumen, yang membuka berbagai kemungkinan bagi tim dengan anggaran terbatas.

ModelBest membuktikan bahwa Anda tidak selalu membutuhkan model terbesar untuk menyelesaikan tugas, menjadikannya alternatif open-source yang hebat bagi peneliti dan pengembang yang tertarik pada AI yang efisien.

ModelBest fitur terbaik

Keluarga model MiniCPM: Serangkaian model bahasa kecil yang efisien yang membutuhkan jauh lebih sedikit sumber daya dibandingkan dengan model yang lebih besar.

Fokus pada sumber terbuka: Model, kode pelatihan, dan penelitian semuanya tersedia secara publik, mendorong kolaborasi komunitas.

Kemampuan deployment di tepi: Model-model ini cukup kecil untuk dijalankan di perangkat seluler atau perangkat keras deployment tepi lainnya, memungkinkan Model-model ini cukup kecil untuk dijalankan di perangkat seluler atau perangkat keras deployment tepi lainnya, memungkinkan aplikasi AI offline dan latensi rendah.

ModelBest kelebihan dan kekurangan

Kelebihan:

Efisiensi sumber daya: Anda dapat menjalankan model AI yang mumpuni pada perangkat keras yang sederhana tanpa infrastruktur yang mahal.

Transparansi penelitian: Pendekatan sumber terbuka memungkinkan pemeriksaan mendalam dan studi akademis terhadap model-model tersebut.

Opsi deployment edge: Ideal untuk aplikasi yang perlu dijalankan secara lokal tanpa koneksi cloud.

Kekurangan:

Model yang lebih kecil memiliki keterbatasan dan tidak cocok untuk tugas-tugas penalaran yang paling kompleks.

Ini adalah organisasi yang berorientasi pada penelitian dengan dukungan perusahaan yang lebih sedikit dibandingkan penyedia komersial.

Dokumentasi ini ditujukan untuk audiens teknis.

Model dengan harga terbaik

Harga kustom

ModelBest peringkat dan ulasan

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

TrustPilot: Tidak cukup ulasan

9. Infinigence AI (Terbaik untuk tim yang membutuhkan inferensi AI yang dioptimalkan dan deployment di tepi)

Infinigence AI berfokus pada lapisan infrastruktur dari tumpukan AI, mengatasi cara menjalankan model ber kinerja tinggi dengan biaya yang jauh lebih rendah dari biasanya. Teknik optimasi mereka dapat secara signifikan mengurangi biaya komputasi awan dan meningkatkan latensi, sehingga aplikasi AI real-time menjadi mungkin.

Ini adalah pilihan yang tepat untuk tim teknis yang kesulitan dengan aspek operasional implementasi AI.

Fitur terbaik Infinigence AI

Infrastruktur heterogen MxN: Paradigma komputasi khusus yang memungkinkan satu tugas AI berjalan secara bersamaan di berbagai jenis chip.

Model Infini-Megrez-Omni: Model on-device dengan 3 miliar parameter yang mencapai akurasi terdepan dalam pemahaman gambar dan audio.

Mesin FlashDecoding++: Memberikan peningkatan kecepatan hingga 3x untuk dekoding LLM, memungkinkan respons real-time dalam aplikasi percakapan.

Kelebihan dan kekurangan Infinigence AI

Kelebihan:

Penghematan biaya: Optimasi inferensi dapat menghasilkan penghematan signifikan pada tagihan cloud untuk aplikasi dengan volume tinggi.

Peningkatan latensi: Respons yang lebih cepat memungkinkan penggunaan real-time yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan.

Fleksibilitas implementasi: Optimasi tepi memungkinkan AI berjalan di lingkungan tanpa koneksi internet yang andal.

Kekurangan:

Ini bukan solusi lengkap; Anda perlu menyediakan model AI sendiri dan memiliki keahlian teknis untuk mengimplementasikannya.

Hasil optimasi dapat bervariasi tergantung pada model dan kasus penggunaan.

Hal ini kurang relevan bagi tim yang kebutuhan utamanya adalah kemampuan AI yang lebih baik, bukan efisiensi deployment yang lebih baik.

Harga Infinigence AI

Harga kustom

Peringkat dan ulasan Infinigence AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

TrustPilot: Tidak cukup ulasan

10. Notion AI (Terbaik untuk tim yang sudah menggunakan Notion dan ingin bantuan AI terintegrasi)

Notion AI mengintegrasikan asisten AI langsung ke dalam ruang kerja yang sudah Anda gunakan untuk dokumen, catatan rapat, dan rencana proyek. Tidak ada alat baru yang perlu dipelajari atau integrasi yang perlu disetel. AI tersebut sudah ada di antarmuka, siap membantu Anda menulis, merangkum, dan menemukan informasi di dalam halaman Notion Anda.

Ini berarti Anda tidak perlu melakukan integrasi yang diperlukan oleh model mandiri. Komprominya? Anda terikat pada ekosistem Notion. Dan, jika pekerjaan Anda mencakup beberapa platform, konteks Notion AI terbatas pada apa yang ada di dalam Notion (berbeda dengan alternatif seperti ClickUp, di mana Brain MAX menggabungkan konteks multi-aplikasi ke dalam satu tempat!).

melalui Notion AI

Fitur terbaik Notion AI

Tanya Jawab di ruang kerja Anda: Ajukan pertanyaan dan dapatkan jawaban yang diambil langsung dari halaman Notion dan basis data Anda.

Bantuan penulisan: Buat draf, edit, dan ringkas konten langsung di halaman Notion tanpa perlu beralih ke alat lain.

Fitur pengisian otomatis: Mengisi otomatis kolom basis data berdasarkan konten halaman, yang membantu mengurangi pengisian data manual.

Kelebihan dan kekurangan Notion AI

Kelebihan:

Tidak memerlukan integrasi: AI ini siap digunakan langsung jika Anda sudah menjadi pengguna Notion.

Respons yang sadar konteks: Jawaban relevan karena diambil dari dokumen asli Anda.

Alur kerja yang mulus: Bantuan AI tersedia tepat di tempat Anda sudah bekerja

Kekurangan:

Fitur ini terbatas pada ekosistem Notion dan tidak dapat mengakses informasi dari alat lain.

Kemampuan AI difokuskan pada penulisan dan pengambilan informasi, bukan penalaran kompleks atau pembangkitan.

Harga Notion

Rencana gratis: Uji coba AI terbatas

Plus: $12/bulan per orang + uji coba AI terbatas

Bisnis: $24/bulan per orang

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Notion AI

G2: 4.6/5 (10.000+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.500+ ulasan)

TrustPilot: 2.5/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion AI?

Seorang pengguna Capterra berbagi pengalamannya:

Ruang kerja yang dapat disesuaikan ini menjaga semuanya tetap terorganisir, dan fitur AI Tanya Jawab membantu saya menemukan informasi dengan cepat, menghemat waktu selama hari-hari sibuk.

Ruang kerja yang dapat disesuaikan ini menjaga semuanya tetap terorganisir, dan fitur AI Tanya Jawab membantu saya menemukan informasi dengan cepat, menghemat waktu selama hari-hari sibuk.

Pilih AI yang Tepat untuk Alur Kerja Anda yang Sebenarnya

Memilih alternatif Stepfun AI bukan tentang mencari model "terbaik" di papan peringkat. Ini tentang memilih alat yang tepat untuk tugas yang perlu dilakukan oleh tim Anda. Pilihan-pilihan tersebut terbagi ke dalam beberapa kategori yang jelas.

Untuk pengembang: Jika Anda memiliki tim teknis dan ingin membangun aplikasi AI kustom, model open-source seperti DeepSeek, Qwen, dan ModelBest menawarkan fleksibilitas luar biasa dan kontrol biaya yang optimal.

Untuk perusahaan di China: Jika Anda beroperasi di China, penyedia seperti Zhipu AI dan Baichuan menawarkan solusi yang disesuaikan dan sesuai peraturan dengan dukungan perusahaan yang Anda butuhkan.

Untuk tugas khusus: Jika Anda memiliki kebutuhan spesifik, seperti menghasilkan konten suara atau menganalisis dokumen besar, alat khusus seperti Minimax dan Moonshot dirancang khusus untuk kasus penggunaan tersebut.

Namun, jika tim Anda tidak ingin menjadi ahli AI, kami memiliki solusi lain. Masalah dengan model AI mandiri adalah mereka menciptakan lebih banyak pekerjaan—Anda harus mengelola alat lain, memberikan konteks, dan secara manual memindahkan informasi bolak-balik. Ruang Kerja AI Terintegrasi dengan AI bawaan menyelesaikan masalah ini.

AI yang terintegrasi dalam alat harian Anda, yang sudah memahami proyek, dokumen, dan alur kerja Anda, membantu Anda bekerja lebih cepat tanpa beban tambahan. Alih-alih menciptakan lebih banyak pekerjaan, AI ini mulai menangani tugas-tugas untuk Anda.

Mulai gunakan ClickUp secara gratis untuk melihat bagaimana AI terintegrasi dan kontekstual dapat mempercepat pekerjaan Anda.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Stepfun AI adalah perusahaan kecerdasan buatan (AI) asal Tiongkok yang berspesialisasi dalam generasi video dan model bahasa besar. Tim sering mencari alternatif karena keterbatasan akses di luar Tiongkok, kebutuhan akan kemampuan AI yang berbeda seperti pemrosesan teks, atau persyaratan residensi data.

Penyedia model AI menawarkan model dasar melalui API yang digunakan pengembang untuk membangun aplikasi kustom. Platform kerja bertenaga AI seperti ClickUp mengintegrasikan AI langsung ke dalam alat produktivitas, memberikan bantuan dalam alur kerja Anda tanpa perlu integrasi teknis.

Tergantung. Model open-source seperti Qwen dan DeepSeek dapat diunduh dan dijalankan di infrastruktur Anda sendiri di mana saja. Namun, API cloud dari penyedia China mungkin mengalami latensi, masalah kepatuhan, atau akses untuk tim internasional, jadi Anda harus memeriksa kebijakan residensi data dan dukungan mereka untuk wilayah Anda.

Bagi tim non-teknis, ClickUp adalah pilihan terbaik karena ClickUp menyediakan bantuan AI langsung di dalam ruang kerja Anda. Tidak perlu integrasi API atau pengaturan prompt, sehingga Anda mendapatkan AI yang memahami konteks pekerjaan Anda tanpa perlu membangun apa pun sendiri.