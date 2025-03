10 Alat dan Asisten Pengkodean AI Terbaik di Tahun 2025

Sebagai pengembang perangkat lunak, kami tahu bahwa teknologi seharusnya membuat hidup lebih mudah. Dan ya, kami ingin membuat hidup pelanggan kami lebih mudah dengan mengembangkan produk terbaik. Buuuuttttttt... alangkah baiknya jika kita bisa membuat hidup kita - dan proses pengembangan produk kita - menjadi lebih mudah ketika melakukannya. Di situlah alat kode AI berperan... atau apakah mereka selalu ada di sini, dan keberadaan ini hanyalah simulasi yang rumit? 🤯

Jujur saja, ketika kita telah menatap potongan kode yang sama selama 30 menit, kita tidak berada dalam kondisi pikiran yang tepat untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang besar ini. Kami lebih suka masuk ke dalam matriks dan meminta bantuan bot yang ramah. 🤖

Dan dengan lompatan maju dalam teknologi AI baru-baru ini, ada banyak bot ramah yang siap membantu kita. Alat pengkodean AI dapat menulis, meninjau, dan men-debug kode, dan yang harus kita lakukan adalah menjelaskan apa yang kita butuhkan dari mereka menggunakan kata-kata manusia biasa.

Berikut adalah 10 alat kode AI yang membuktikan bahwa kecerdasan buatan adalah teman kita.

Apa itu Alat Pengkodean AI?

Alat pengkodean AI adalah program perangkat lunak yang menggunakan kecerdasan buatan dan algoritme pembelajaran mesin untuk membantu pengembang dalam tugas-tugas pengkodean mereka. Alat-alat ini dapat melakukan berbagai tugas seperti menulis dan men-debug kode, menganalisis kualitas kode, dan bahkan menyarankan perbaikan atau solusi untuk masalah pengkodean.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alat Kode AI?

Untuk mendapatkan hasil maksimal dari asisten AI Anda, Anda perlu memastikan bahwa asisten tersebut dapat menangani tugas-tugas pengkodean yang dilakukan tim Anda setiap hari. Asisten ini juga harus mendukung alat dan bahasa yang Anda gunakan. Jadi, sebelum Anda berinvestasi pada alat kode AI, pastikan fitur-fitur ini sesuai dengan alur kerja Anda. 💪

Pembuatan kode vs. tinjauan kode: Apakah Anda ingin teknologi AI menulis kode atau hanya membantu Anda men-debug dan memecahkan masalah kode yang sudah ada? Beberapa generator kode AI melakukan keduanya, tetapi yang lain akan mengkhususkan diri pada salah satunya

10 Alat Pengkodean AI Terbaik yang Akan Digunakan pada Tahun 2024

10 alat ini akan membantu Anda menghasilkan kode, meninjau kode, dan men-debug lebih cepat. Mereka bekerja dengan tim pengembangan perangkat lunak Anda untuk membuat hidup mereka lebih mudah dan tidak terlalu membuat frustrasi.

1. ClickUp

Coba ClickUp Brain

</div>

Hasilkan Kode Dengan ClickUp Brain

ClickUp adalah satu aplikasi untuk menggantikan semuanya. Ini adalah alat AI, sebuah alat pengembangan perangkat lunak , alat manajemen proyek, alat perencanaan sprint alat pengembangan bisnis, alat pengembangan bisnis, dan alat curah pendapat (dengan Papan Tulis ClickUp ) semua dalam satu.

Selain menyediakan AI untuk mempercepat alur kerja Anda, program ini juga menawarkan templat manajemen produk dan templat tangkas . Bahkan ada juga formulir untuk pelaporan bug yang terperinci permintaan fitur, dan tinjauan kode. Jadi, jika Anda mencari AI untuk meningkatkan efisiensi tim perangkat lunak Anda, ini adalah opsi yang paling efisien dalam daftar. ✨ ClickUp Brain disesuaikan dengan peran masing-masing individu dalam organisasi Anda. Ini diprogram dengan ratusan permintaan yang dibuat dengan tangan dan didukung penelitian sehingga pengembang perangkat lunak Anda dapat meminta bantuan untuk membuat kode, meninjau kode, atau menjalankan tes unit. Teknologi AI ini akan segera menjadi alat yang paling berguna dalam kotak peralatan pengembangan Anda. 🛠️

Fitur terbaik ClickUp

Berbagai kasus penggunaan: Bukan hanya alat pengkodean, ClickUp Brain dapat digunakan di setiap departemen di organisasi Anda mulai dari pengkodean hinggaPembuatan konten AI Otomatisasi khusus: Dengan ClickUp ClickApps anda dapat memilih dari pustaka otomatisasi atau memprogram sendiri untuk menyelesaikan tugas kode yang berulang secara otomatis

Bukan hanya alat pengkodean, ClickUp Brain dapat digunakan di setiap departemen di organisasi Anda mulai dari pengkodean hinggaPembuatan konten AI Sprint otomatis: ClickApps juga dapat membuat sprint pengembangan perangkat lunak Anda secara otomatis untuk meningkatkan alur kerja Anda

ClickApps juga dapat membuat sprint pengembangan perangkat lunak Anda secara otomatis untuk meningkatkan alur kerja Anda Integrasi: Anda dapat menggunakan ClickUp untuk mengganti banyak tumpukan teknologi Anda, tetapi jika Anda memiliki alat yang tidak dapat Anda jalani tanpanya, Anda juga dapat menghubungkannya ke ClickUp dengan lebih dari 1.000 integrasi yang didukung Ekstensi Chrome: Tambahkan kekuatan ClickUp ke peramban Anda dengan ekstensiEkstensi Chrome yang membuat fitur-fiturnya mudah diakses di mana pun Anda membutuhkannya

Anda dapat menggunakan ClickUp untuk mengganti banyak tumpukan teknologi Anda, tetapi jika Anda memiliki alat yang tidak dapat Anda jalani tanpanya, Anda juga dapat menghubungkannya ke ClickUp dengan lebih dari 1.000 integrasi yang didukung Papan tulis:Tim produk dapat menggunakan papan tulis untuk bertukar pikiran dan merencanakan peluncuran produk

Keterbatasan ClickUp

Kurva pembelajaran: Karena ClickUp menawarkan begitu banyak fungsi dan sepenuhnya dapat disesuaikan dengan peran individu, pengguna baru mungkin memerlukan waktu untuk mempelajari cara menggunakan aplikasi ini secara maksimal

Harga ClickUp

Gratis Selamanya: Terbaik untuk penggunaan pribadi

Terbaik untuk penggunaan pribadi Tak Terbatas: $7 per anggota per bulan, terbaik untuk tim kecil

$7 per anggota per bulan, terbaik untuk tim kecil Bisnis: $12 per anggota per bulan, terbaik untuk tim menengah

$12 per anggota per bulan, terbaik untuk tim menengah Enterprise: Hubungi kami untuk harga khusus, terbaik untuk banyak tim besar

Hubungi kami untuk harga khusus, terbaik untuk banyak tim besar Klik Otak: Tersedia di semua paket berbayar seharga $5 per Ruang Kerja per anggota per bulan

Peringkat dan ulasan ClickUp

2. ChatGPT

melalui ChatGPT Mungkin yang paling terkenal Alat AI chatGPT dirancang untuk menjawab pertanyaan Anda, mengajukan pertanyaan lanjutan, menantang ide yang salah, dan menolak permintaan yang tidak sesuai. Jadi, dalam beberapa hal, bekerja dengan ChatGPT seperti memantulkan ide dari rekan kerja yang pintar.

Karena tujuan utamanya adalah untuk menjawab pertanyaan Anda, Anda dapat menerapkannya ke berbagai macam kasus penggunaan - mulai dari menulis kode, melakukan debug, hingga merencanakan proses pengembangan produk . Dan meskipun ChatGPT mungkin tidak membuat lebih sedikit kesalahan daripada alat kode AI lainnya, ChatGPT diprogram untuk mengakui kesalahannya, jadi kami akan memberikan poin bonus untuk kerendahan hati. 🤭

Teknologi AI ini juga telah menerima peningkatan terbaru ke model GPT-4. Dibandingkan dengan GPT-3, GPT-4 dapat mengikuti instruksi yang lebih rumit, memahami sintaks yang lebih rumit, dan memecahkan masalah yang lebih sulit.

Lihat ini_ Template AI dengan perintah ChatGPT !

Fitur terbaik ChatGPT

Fleksibilitas: Anda dapat menggunakan chatbot AI ini untuk lebih dari sekadar pengkodean. Karena ini hanyalah alat tanya-jawab, ini dapat merampingkan alur kerja di setiap peran dalam organisasi Anda

Anda dapat menggunakan chatbot AI ini untuk lebih dari sekadar pengkodean. Karena ini hanyalah alat tanya-jawab, ini dapat merampingkan alur kerja di setiap peran dalam organisasi Anda Pertanyaan tindak lanjut: Beberapa generator pengkodean AI gagal pada rintangan pertama karena tidak memahami konteks penuh dari pertanyaan Anda. Karena ChatGPT mengajukan pertanyaan tindak lanjut, ChatGPT dapat membantu Anda mengidentifikasi informasi yang perlu Anda berikan untuk mendapatkan respons yang akurat

Beberapa generator pengkodean AI gagal pada rintangan pertama karena tidak memahami konteks penuh dari pertanyaan Anda. Karena ChatGPT mengajukan pertanyaan tindak lanjut, ChatGPT dapat membantu Anda mengidentifikasi informasi yang perlu Anda berikan untuk mendapatkan respons yang akurat Tinjauan kode: ChatGPT sangat mahir dalam mengidentifikasi kesalahan dalam kode Anda dan membantu Anda memperbaikinya

Keterbatasan ChatGPT

Konteks terbatas: Beberapa pengguna mengeluh bahwa, dalam percakapan yang lebih panjang, chatbot ini memiliki kecenderungan untuk kehilangan alur cerita. Ia mungkin melupakan informasi yang Anda berikan di awal percakapan dan gagal memberikan jawaban yang koheren

Beberapa pengguna mengeluh bahwa, dalam percakapan yang lebih panjang, chatbot ini memiliki kecenderungan untuk kehilangan alur cerita. Ia mungkin melupakan informasi yang Anda berikan di awal percakapan dan gagal memberikan jawaban yang koheren Respon yang umum: Beberapa juga mengatakan bahwa program ini memiliki kecenderungan untuk memberikan respon yang sama berulang kali, bahkan ketika konteksnya berbeda

Harga ChatGPT

ChatGPT : Gratis

Gratis ChatGPT Plus: $ 20 per bulan

Peringkat dan ulasan ChatGPT

G2 : 4.6/5 (200+ ulasan)

4.6/5 (200+ ulasan) Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

Periksa ini Alternatif ChatGPT !

3. CodeT5

melalui Kode sumber terbuka CodeT5 di GitHub CodeT5 memiliki model enkoder dan model dekoder bawaan yang memungkinkannya untuk menerjemahkan bahasa alami ke dalam kode (seperti ChatGPT), tetapi juga menerjemahkan kode ke dalam bahasa alami. Jadi, Anda tidak hanya dapat memberi tahu CodeT5 apa yang harus dilakukan, tetapi juga dapat memberi tahu Anda apa yang dilakukan oleh potongan kode tertentu. Ini adalah percakapan dua arah. 🗣️

Ilmuwan data di Salesforce merancang program ini untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang bahasa pemrograman. Tujuan mereka adalah untuk menutupi beberapa kekurangan pada alat kode AI lainnya, yang mereka yakini terlalu berfokus pada pemrosesan bahasa alami dalam data pelatihan mereka dan tidak cukup fokus pada bahasa.

Hasilnya adalah sebuah alat sumber terbuka gratis yang dapat melakukan peringkasan kode, pembuatan kode, penyempurnaan kode, dan penerjemahan kode-ke-kode.

Fitur terbaik CodeT5

Pembuatan kode dari teks ke kode: Seperti halnya chatbot AI, Anda dapat memberikan perintah kepada CodeT5, dan CodeT5 akan menulis kode yang sesuai dengan permintaan Anda

Seperti halnya chatbot AI, Anda dapat memberikan perintah kepada CodeT5, dan CodeT5 akan menulis kode yang sesuai dengan permintaan Anda Terjemahan kode-ke-kode: Jika tim Anda bekerja dalam berbagai bahasa program, CodeT5 dapat mengambil kode Anda dalam satu bahasa, seperti Python, dan menerjemahkannya ke dalam bahasa lain, seperti JavaScript

Jika tim Anda bekerja dalam berbagai bahasa program, CodeT5 dapat mengambil kode Anda dalam satu bahasa, seperti Python, dan menerjemahkannya ke dalam bahasa lain, seperti JavaScript Peringkasan kode: Program ini dapat menjelaskan apa yang dilakukan oleh sebuah kode dalam bahasa yang sederhana, yang dapat membantu pengembang perangkat lunak yang sudah berpengalaman sekalipun untuk mempelajari bahasa dan kerangka kerja baru

Keterbatasan CodeT5

Risiko keamanan yang mungkin terjadi: Tim yang mendesain CodeT5 mengatakan bahwa perangkat lunak ini mungkin berisi informasi pribadi yang sensitif, seperti alamat dan nomor ID, dan dapat menghasilkan kode yang rentan

Harga CodeT5

Gratis dan terbuka untuk semua

Peringkat dan ulasan CodeT5

G2: Tidak ada ulasan yang tersedia

Tidak ada ulasan yang tersedia Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

4. Codiga

melalui Codiga Jika tim pengembangan perangkat lunak Anda sangat menekankan pada kualitas dan keamanan, maka Codiga mungkin adalah teman (buatan) terbaik Anda yang baru.

Asisten kode yang didukung oleh AI ini lebih fokus pada tinjauan kode daripada pembuatan kode. Ia dapat menghasilkan potongan kode tetapi tidak dirancang untuk menulis seluruh baris kode. Sebaliknya, apa yang dilakukan Codiga dengan baik adalah membersihkan kode tim Anda. 🧹

Codiga dapat meninjau dan memperbaiki masalah yang ditemukannya secara otomatis dalam kode Anda, dan Anda dapat mengajarkan aturan peninjauan kode apa pun yang ingin Anda terapkan. Selain itu, Anda dapat dengan mudah membagikan aturan baru dan potongan kode kepada seluruh tim Anda.

Fitur terbaik Codiga

Tinjauan kode : Codiga menyediakan tinjauan kode menyeluruh yang dapat mengurangi jumlah pelanggaran dan kerentanan dalam kode Anda

Codiga menyediakan tinjauan kode menyeluruh yang dapat mengurangi jumlah pelanggaran dan kerentanan dalam kode Anda Kustomisasi : Buat aturan khusus untuk tinjauan kode Anda dalam waktu kurang dari lima menit dan kemudian bagikan dengan tim Anda sehingga semua orang berada di halaman yang sama 📖

Buat aturan khusus untuk tinjauan kode Anda dalam waktu kurang dari lima menit dan kemudian bagikan dengan tim Anda sehingga semua orang berada di halaman yang sama 📖 Fokus keamanan: Codiga memeriksa perangkat lunak Anda untuk semua ancaman umum dan dapat secara otomatis memperbaiki kerentanan keamanan di IDE Anda

Keterbatasan Codiga

Jumlah integrasi IDE yang terbatas: Codiga hanya terintegrasi dengan VS Code, JetBrains, Visual Studio, GitHub, GitLab, dan Bitbucket. Jika Anda menggunakan IDE yang berbeda, alat kecerdasan buatan ini tidak akan bekerja dengan alur kerja Anda saat ini

Codiga hanya terintegrasi dengan VS Code, JetBrains, Visual Studio, GitHub, GitLab, dan Bitbucket. Jika Anda menggunakan IDE yang berbeda, alat kecerdasan buatan ini tidak akan bekerja dengan alur kerja Anda saat ini Keterbatasan PHP: Meskipun Codiga mendukung 15 bahasa yang berbeda, beberapa pengguna mengeluh bahwa Codiga tidak bekerja dengan baik dalam PHP

Harga Codiga

Dasar: Gratis

Gratis Pro: $14 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Codiga

G2 : 4.6/5 (20+ ulasan)

4.6/5 (20+ ulasan) Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

5. OpenAI Codex

melalui OpenAI Codex Perusahaan yang sama di balik ChatGPT, OpenAI memiliki tujuan besar untuk kecerdasan buatan: Mereka ingin mengembangkan AI yang dapat memecahkan masalah tingkat manusia. Sistem mereka menggunakan deep-learning large language models (LLMs), sebuah proses yang melibatkan pengajaran AI untuk melakukan tugas - dalam hal ini, tugas-tugas pengkodean - dengan memberinya sejumlah besar data.

Mereka melatih sistem Codex dengan kemampuan pemrosesan bahasa alami dari platform GPT-3 mereka dan dengan miliaran baris kode. Proses pelatihan yang mendalam ini memungkinkan Codex untuk menerjemahkan perintah tertulis Anda menjadi kode berkualitas tinggi secara real-time.

Tetapi asisten pengkodean AI ini lebih baik dalam menyediakan potongan kode daripada kode lengkap.

Fitur terbaik OpenAI Codex

Penyiapan cepat: Karena OpenAI telah menghabiskan banyak waktu untuk melatih sistem pengkodeannya, sebagian besar pengembang perangkat lunak dapat langsung terjun tanpa harus memberikan dataset pelatihan mereka sendiri kepada Codex

Karena OpenAI telah menghabiskan banyak waktu untuk melatih sistem pengkodeannya, sebagian besar pengembang perangkat lunak dapat langsung terjun tanpa harus memberikan dataset pelatihan mereka sendiri kepada Codex Alat penyelesaian kode AI: Saat Anda bekerja, Codex dapat berfungsi sebagai alat penyelesaian kode yang cerdas, menyarankan potongan kode untuk menyelesaikan tugas-tugas kode yang umum secara otomatis

Saat Anda bekerja, Codex dapat berfungsi sebagai alat penyelesaian kode yang cerdas, menyarankan potongan kode untuk menyelesaikan tugas-tugas kode yang umum secara otomatis Bahasa alami prompting: Anda dapat menulis prompt yang meminta Codex untuk menyelesaikan masalah pengkodean, dan akan merespons dengan saran kode

Keterbatasan OpenAI Codex

Beberapa bahasa yang didukung: Codex bekerja paling baik dengan Python. Meskipun juga mendukung JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift, TypeScript, dan Shell, saran kode mungkin kurang akurat dalam bahasa-bahasa ini

Codex bekerja paling baik dengan Python. Meskipun juga mendukung JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift, TypeScript, dan Shell, saran kode mungkin kurang akurat dalam bahasa-bahasa ini Tidak ada kode review: OpenAi Codex pada dasarnya adalah AI generatif. Ini tidak dirancang untuk menyarankan perbaikan pada kode yang sudah Anda tulis

Harga OpenAI Codex

Gratis dan terbuka untuk semua

Peringkat dan ulasan OpenAI Codex

Karena OpenAI Codex merupakan platform sumber terbuka, tidak ada ulasan pengguna pada platform perangkat lunak pada umumnya. Tetapi karena gratis, tidak ada kekurangan untuk mencobanya dan memutuskan sendiri.

G2: Tidak ada ulasan yang tersedia

Tidak ada ulasan yang tersedia Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

6. PolyCoder

melalui Kode sumber terbuka PolyCoder di GitHub Sebuah alat kode sumber terbuka untuk menyaingi Codex, Polycoder berbeda dengan alat sumber terbuka lainnya karena tidak hanya AI-nya yang tersedia untuk umum secara gratis, tetapi juga semua data pelatihannya. Jadi, siapa pun yang ingin menambah atau meningkatkan dataset dapat melakukannya-ini adalah AI yang terbuka untuk peningkatan berkelanjutan . 2. Peneliti di Universitas Carnegie Mellon merancang PolyCoder berdasarkan bahasa GPT-2 OpenAI, dan mereka mengklaim bahwa AI ini lebih baik dalam menulis kode dalam bahasa C daripada AI pembelajaran mesin dan penghasil kode lainnya di luar sana.

AI ini dilatih dalam 12 bahasa pemrograman secara total berdasarkan 2,7 miliar parameter.

Fitur terbaik PolyCoder

Pembelajaran berkelanjutan: Siapa pun dapat meningkatkan PolyCoder dengan mengajarinya bahasa program baru, memberinya kumpulan data dari repositori pengkodean tambahan, atau meningkatkan pemahaman bahasa alami, menjadikannya salah satu proyek sumber terbuka paling menarik sejak WordPress

Siapa pun dapat meningkatkan PolyCoder dengan mengajarinya bahasa program baru, memberinya kumpulan data dari repositori pengkodean tambahan, atau meningkatkan pemahaman bahasa alami, menjadikannya salah satu proyek sumber terbuka paling menarik sejak WordPress Pengkodean bahasa C: Meskipun PolyCoder mahir dalam 12 bahasa program, PolyCoder terkuat dalam bahasa C. Alat kode AI lainnya mungkin berkinerja lebih baik di Java, Python, atau SQL, tetapi Anda selalu dapat melatih PolyCoder untuk meningkatkan kemampuannya dalam bahasa yang Anda sukai

Keterbatasan PolyCoder

kerentanan: Karena bersifat open-source, pembuat PolyCoder khawatir para programmer dapat mengajarkan perilaku berbahaya kepada AI atau memperkenalkan kerentanan keamanan ke dalam kode sumber

Harga PolyCoder

Gratis dan terbuka untuk semua

Peringkat dan ulasan

G2: Tidak ada ulasan yang tersedia

Tidak ada ulasan yang tersedia Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

7. Tabnine

melalui Tabnine Asisten AI ini dirancang khusus untuk pengembang perangkat lunak. Ini adalah alat bantu penyelesaian kode AI yang mempercepat alur kerja Anda dengan menulis fungsi penuh dan seluruh baris kode. Alat ini dapat memprediksi dan menyarankan baris kode berikutnya berdasarkan sintaks Anda.

Anggap saja seperti saran SMS pada ponsel cerdas Anda. Saran tersebut mungkin tidak selalu sesuai dengan apa yang Anda pikirkan, tetapi jika sudah sesuai, yang harus Anda lakukan adalah mengkliknya dan mengirimkannya. Kemudian Anda dapat melanjutkan ke bagian kode berikutnya. ⛵️

Alat ini juga dapat belajar dari pola pengkodean Anda untuk secara konsisten memberikan saran yang lebih akurat.

Fitur terbaik Tabnine

Pengkodean prediktif: Fitur penghemat waktu terbaik dari Tabnine adalah kemampuannya untuk menyarankan baris kode berikutnya saat Anda mengetik melalui fitur prediktif pembelajaran mesinnya

Fitur penghemat waktu terbaik dari Tabnine adalah kemampuannya untuk menyarankan baris kode berikutnya saat Anda mengetik melalui fitur prediktif pembelajaran mesinnya Hosting yang fleksibel: Anda dapat menjalankan Tabnine dari laptop Anda, dari server yang dilindungi firewall, atau dari cloud, sehingga alat ini akan sesuai dengan protokol keamanan perusahaan Anda

Anda dapat menjalankan Tabnine dari laptop Anda, dari server yang dilindungi firewall, atau dari cloud, sehingga alat ini akan sesuai dengan protokol keamanan perusahaan Anda Berbagai bahasa pemrograman: Tabnine mendukung bahasa program utama dan khusus, termasuk JavaScript, Python, TypeScript, Rust, Go, dan Bash

Keterbatasan Tabnine

Kemampuan terbatas dalam UI frameworks : Beberapa pengguna mengeluh bahwa jika Anda bekerja dengan kerangka kerja UI JavaScript, sarannya kurang akurat dan sering kali salah

: Beberapa pengguna mengeluh bahwa jika Anda bekerja dengan kerangka kerja UI JavaScript, sarannya kurang akurat dan sering kali salah Menggunakan banyak penyimpanan: Program ini menggunakan banyak RAM dan terkadang membutuhkan lebih dari 1GB memori untuk menjalankannya

Harga Tabnine

Pemula: Gratis

Gratis Pro: $12 per pengguna per bulan

$12 per pengguna per bulan Perusahaan: Hubungi Tabnine untuk harga

Peringkat dan ulasan Tabnine

8. Kode Snyk

melalui Snyk Alat AI ini berasal dari Snyk, aplikasi pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada keamanan. Sama seperti produk Snyk lainnya, alat ini secara khusus difokuskan untuk membantu Anda membuat kode yang aman.

Snyk Code tidak menulis kode atau membantu Anda mengotomatiskan tugas, tetapi melakukan pengujian keamanan aplikasi statis secara real-time. Alat ini mengidentifikasi kerentanan dan memberikan saran remediasi sehingga tim Anda bisa memperbaiki masalah keamanan dengan segera. Karena berjalan secara real-time, tim Anda tidak perlu menunggu laporan SAST untuk mengatasi masalah keamanan.

Fitur terbaik Snyk

Keamanan yang ditingkatkan: Karena fokus utamanya pada kode yang aman, aplikasi ini melakukan keamanan dengan sangat baik

Karena fokus utamanya pada kode yang aman, aplikasi ini melakukan keamanan dengan sangat baik Mudah digunakan: Sebagian besar pengguna dapat mulai menggunakan program ini dengan segera tanpa kurva pembelajaran ke alat pembelajaran mesin

Sebagian besar pengguna dapat mulai menggunakan program ini dengan segera tanpa kurva pembelajaran ke alat pembelajaran mesin Terintegrasi dengan sebagian besar IDEs : Snyk menawarkan plugin untuk JetBrains, Visual Studio, VS Code, dan Eclipse

Keterbatasan Snyk

Fitur terbatas: Karena Snyk Code hanya berfokus pada keamanan, Anda mungkin perlu menambahkan alat kode AI kedua jika Anda menginginkan chatbot yang dapat menulis baris penuh untuk membuat kode berkualitas tinggi

Karena Snyk Code hanya berfokus pada keamanan, Anda mungkin perlu menambahkan alat kode AI kedua jika Anda menginginkan chatbot yang dapat menulis baris penuh untuk membuat kode berkualitas tinggi Tidak mendukung bahasa khusus: Snyk Code mendukung 10 bahasa program yang paling populer, termasuk Apex, C#, C++, Go, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby, dan TypeScript. Jika Anda lebih suka bekerja dalam bahasa yang lebih khusus, Anda mungkin memerlukan alat pembelajaran mesin yang berbeda

Harga Snyk

Gratis: $ 0 dengan pengembang yang berkontribusi tanpa batas

$ 0 dengan pengembang yang berkontribusi tanpa batas Tim: $25 per bulan untuk hingga 10 kontributor

$25 per bulan untuk hingga 10 kontributor Perusahaan: Hubungi Snyk untuk harga

Peringkat dan ulasan Snyk

G2 : 4.6/5 (100+ ulasan)

4.6/5 (100+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (15+ ulasan)

9. Kopilot GitHub

via Kopilot GitHub GitHub Copilot dibangun di atas API OpenAI Codex, yang mungkin membuat Anda bertanya-tanya mengapa Anda harus membayar alat pengkodean AI ini jika Anda dapat menggunakan alat kode sumber terbuka Codex secara gratis.

Ketika GitHub membangun produknya di atas OpenAI Codex, mereka memperluas kemampuan program. Jadi Copilot mendukung lebih banyak model bahasa pemrograman dan menghasilkan kode yang lebih lengkap daripada Codex. Copilot bahkan dapat membantu tim Anda belajar bahasa pemrograman dan kerangka kerja baru dengan lebih cepat.🧑‍✈️

Fitur terbaik Copilot

Berbagai bahasa pemrograman: Fitur kecerdasan buatan GitHub akan menghasilkan kode dalam berbagai macam bahasa pemrograman, termasuk Python, JavaScript, Go, C++, dan TypeScript

Fitur kecerdasan buatan GitHub akan menghasilkan kode dalam berbagai macam bahasa pemrograman, termasuk Python, JavaScript, Go, C++, dan TypeScript Pemrogram pasangan AI: Asisten pengkodean dengan pembelajaran mesin ini merespons perintah bahasa alami dalam lusinan bahasa

Asisten pengkodean dengan pembelajaran mesin ini merespons perintah bahasa alami dalam lusinan bahasa Integrasi: Anda bisa memasangkan Copilot dengan editor kode favorit Anda. Ini terintegrasi dengan Visual Studio Code, JetBrains IDE, dan Neovim

Keterbatasan Copilot

Proses orientasi dan kinerja yang lambat: Beberapa pengguna mengeluh bahwa mengajarkan Copilot proses Anda memakan waktu dan membutuhkan banyak data pelatihan. Setelah aktif dan berjalan, fitur kecerdasan buatannya yang real-time membuat kode dengan kecepatan yang lebih lambat daripada alat AI lainnya

Beberapa pengguna mengeluh bahwa mengajarkan Copilot proses Anda memakan waktu dan membutuhkan banyak data pelatihan. Setelah aktif dan berjalan, fitur kecerdasan buatannya yang real-time membuat kode dengan kecepatan yang lebih lambat daripada alat AI lainnya Terbatas debugging bantuan: GitHub menyediakan beberapa bantuan untuk debugging, tetapi tidak menyediakan dukungan mendalam

Harga Copilot

Individu: $10 per bulan

$10 per bulan Copilot Business: $19 per pengguna per bulan

$19 per pengguna per bulan Copilot Enterprise: $39 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Copilot

Meskipun fitur Copilot dari GitHub tidak memiliki banyak ulasan sendiri, GitHub memiliki ribuan ulasan dan merupakan platform yang dihormati untuk tim pengembangan perangkat lunak.

10. Pengarang untuk orang lain

melalui Replit Jika Anda ingin tim pengembangan perangkat lunak Anda menghabiskan lebih banyak waktu untuk fokus pada pemikiran kreatif dan lebih sedikit waktu untuk tugas-tugas yang berulang-ulang, maka Ghostwriter bisa menjadi pilihan baru Anda. 👻

Program ini memungkinkan Anda mengotomatiskan tugas dan membebaskan lebih banyak ruang otak untuk pengembangan kreatif. Chatbot membantu Anda melakukan brainstorming proyek kreatif, menerjemahkan bahasa alami ke dalam kode, dan menjelaskan potongan kode dalam bahasa sederhana.

Ghostwriter belajar dari Anda saat Anda bekerja dengannya, sehingga ia dapat memahami konteks proyek Anda dan menawarkan solusi yang relevan.

Fitur terbaik Ghostwriter

Mendukung 16 bahasa pemrograman: Replit Ghostwriter mendukung analisis kode statis, JavaScript, Python, Bash, C, C#, C++, CSS, Go, Java, HTML, PHP, Perl, R, Ruby, Rust, dan SQL

Replit Ghostwriter mendukung analisis kode statis, JavaScript, Python, Bash, C, C#, C++, CSS, Go, Java, HTML, PHP, Perl, R, Ruby, Rust, dan SQL Waktu respons cepat: Waktu respons rata-rata dari chatbot Ghostwriter adalah 500 ms, sehingga pengembang Anda tidak akan frustrasi dengan kecepatan yang lambat

Waktu respons rata-rata dari chatbot Ghostwriter adalah 500 ms, sehingga pengembang Anda tidak akan frustrasi dengan kecepatan yang lambat Suara ke kode: Selain mengetik pesan ke chatbot, Anda juga dapat menggunakan memo suara untuk memulai proyek saat Anda sedang bepergian

Keterbatasan penulis hantu

Mungkin tidak bekerja dengan baik di semua bahasa: Meskipun mendukung 16 bahasa, program ini paling efektif dalam Python dan JavaScript

Meskipun mendukung 16 bahasa, program ini paling efektif dalam Python dan JavaScript Hanya bekerja dalam Replit IDE : Ghostwriter adalah fitur dari lingkungan pengembangan terintegrasi Replit, dan tidak dapat digunakan dengan IDE lain. Jadi, jika Anda sudah menggunakan Visual Studio Code, XCode, JetBrains, atau platform lain, Ghostwriter tidak akan berfungsi untuk Anda

Harga Ghostwriter

Ghostwriter adalah tambahan $10 per bulan di atas paket Replit Anda. Hanya Paket Pro $ 20 per bulan yang memberi Anda akses ke Ghostwriter, sehingga total biaya Anda menjadi $ 30 per bulan.

Peringkat dan ulasan Ghostwriter

G2: Tidak ada ulasan yang tersedia

Tidak ada ulasan yang tersedia Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

Mengapa Anda Harus Menggunakan Alat Bantu Pengkodean AI?

Banyak pengembang perangkat lunak yang ragu-ragu untuk mempercayai alat pengkodean kecerdasan buatan. Sangat mudah untuk percaya bahwa mesin tidak akan pernah bisa memahami nuansa dan kreativitas yang terlibat dalam menulis kode. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Anda harus mempertimbangkan untuk mencoba alat bantu pengkodean AI:

Meningkatkan produktivitas: Dengan alat pengkodean AI, tim pengembangan Anda dapatbekerja lebih cepat dan lebih efisien. Alat-alat ini mengotomatiskan tugas-tugas yang membosankan dan membantu menghasilkan saran kode yang mungkin tidak terpikirkan oleh Anda sendiri.

Dengan alat pengkodean AI, tim pengembangan Anda dapatbekerja lebih cepat dan lebih efisien. Alat-alat ini mengotomatiskan tugas-tugas yang membosankan dan membantu menghasilkan saran kode yang mungkin tidak terpikirkan oleh Anda sendiri. Meningkatkan kualitas kode: Dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu pengkodean, Anda juga memasukkan lapisan kontrol kualitas lainnya. Alat-alat ini dapat membantu menangkap bug dan kerentanan keamanan sebelum masuk ke tahap produksi.

Dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu pengkodean, Anda juga memasukkan lapisan kontrol kualitas lainnya. Alat-alat ini dapat membantu menangkap bug dan kerentanan keamanan sebelum masuk ke tahap produksi. Mengembangkan keterampilan baru: Bekerja dengan alat pengkodean AI dapat membantu Anda mempelajari bahasa pemrograman dan kerangka kerja baru dengan lebih cepat, sehingga membuka lebih banyak peluang bagi tim pengembangan Anda.

Bekerja dengan alat pengkodean AI dapat membantu Anda mempelajari bahasa pemrograman dan kerangka kerja baru dengan lebih cepat, sehingga membuka lebih banyak peluang bagi tim pengembangan Anda. Membebaskan waktu untuk berpikir kreatif: Dengan tugas-tugas biasa yang diurus oleh kecerdasan buatan, pengembang perangkat lunak memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada aspek kreatif dari pekerjaan mereka. Hal ini dapat menghasilkan kode yang lebih inovatif dan berkualitas tinggi.

Dengan tugas-tugas biasa yang diurus oleh kecerdasan buatan, pengembang perangkat lunak memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada aspek kreatif dari pekerjaan mereka. Hal ini dapat menghasilkan kode yang lebih inovatif dan berkualitas tinggi. Hemat biaya: Beberapa alat pengkodean AI tersedia secara gratis atau menawarkan paket harga yang terjangkau, sehingga dapat diakses oleh tim pengembangan mana pun terlepas dari batasan anggaran.

Tantangan yang Dihadapi Pengembang yang Dapat Diperbaiki oleh Alat Kode AI

Pengembang sering menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyelesaikan tugas-tugas yang biasa dan berulang-ulang ketika mereka seharusnya fokus pada aspek yang lebih penting seperti debugging atau perencanaan proyek. Alat pengkodean AI menawarkan solusi untuk tantangan-tantangan ini, termasuk:

Tugas yang berulang-ulang

Banyak tugas yang dilakukan programmer setiap hari bersifat berulang dan biasa. Alat bantu AI dapat membantu mengotomatiskan tugas-tugas ini, sehingga memberikan lebih banyak waktu untuk berpikir kreatif dan memecahkan masalah.

Mempelajari bahasa pemrograman dan kerangka kerja baru

Mempelajari bahasa pemrograman baru dapat menjadi tantangan bagi pengembang yang paling berpengalaman sekalipun. Dengan alat bantu AI, pengembang dapat mempelajari bahasa baru dengan lebih cepat dan dengan akurasi yang lebih tinggi.

Meningkatkan kualitas kode

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pengembang adalah menulis kode berkualitas tinggi. Bahkan pengembang berpengalaman pun membuat kesalahan dari waktu ke waktu. Alat kode AI dapat membantu menangkap kesalahan ini sebelum menjadi bug yang merugikan.

Mereka juga dapat menyarankan cara-cara untuk memperbaiki kode, yang mengarah ke program yang lebih efisien dan dioptimalkan.

Debugging

Debugging adalah tugas membosankan lainnya yang sering kali menghabiskan banyak waktu pengembang. Alat pengkodean AI dapat membantu mengidentifikasi dan memperbaiki bug dengan cepat, membebaskan lebih banyak waktu bagi pengembang untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih penting.

Mulai Membuat Kode dengan Alat Pengkodean AI

Alat bantu AI dapat membuat hidup Anda dan seluruh tim Anda lebih mudah. Tidak perlu lagi menatap potongan kode yang rusak hingga mata Anda melotot. Sekarang Anda bisa meminta bantuan chatbot yang ramah.

Yang terbaik, generator kode AI dapat bertindak seperti rekan kerja yang cerdas (artifisial). Mereka dapat membantu Anda melakukan brainstorming, memecahkan masalah, dan mengeksplorasi ide-ide yang memajukan proses pengembangan Anda.

Untuk aplikasi yang akan mengelola proses pengembangan perangkat lunak Anda dari awal hingga akhir dan memiliki alat kode AI, cobalah ClickUp . Anda dapat membuat ruang kerja dan mulai menggunakan Fitur pengembangan perangkat lunak ClickUp secara gratis. Produktivitas ekstra bahkan akan menghemat waktu dan uang Anda.

Dan begitu Anda mulai menggunakan alat bantu AI untuk meningkatkan produktivitas, Anda akan memiliki lebih banyak waktu untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup, seperti Siapa yang membuat kode AI? Atau apakah alat kode AI membuat kode sendiri? 🤯