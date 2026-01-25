Alat AI Terbaik untuk Pemimpin Pemasaran dalam Mempercepat Pertumbuhan

Selama tinjauan kuartalan, Anda memperhatikan hal yang aneh. Kinerja kampanye terlihat kuat di permukaan; lalu lintas meningkat, produksi konten berlipat ganda, dan tim sibuk. Namun, saat slide pendapatan ditampilkan, tidak ada yang dapat menjelaskan dengan jelas kampanye mana yang sebenarnya mempengaruhi pipeline, atau mengapa peluncuran prioritas tinggi tidak mencapai target.

Data tersebut memang ada, tetapi tersebar di berbagai dashboard, spreadsheet, dan alat.

Seiring tim memperluas konten, saluran, dan eksperimen, tantangan bagi pemimpin pemasaran menjadi keselarasan dan wawasan.

Itulah mengapa, dalam posting blog ini, kami akan mengeksplorasi alat AI untuk kepemimpinan pemasaran yang membantu Anda menghubungkan kinerja dengan hasil, mengidentifikasi risiko sejak dini, dan membimbing tim menuju keputusan yang lebih cerdas. 📊

Sebagian besar tim kepemimpinan tidak membutuhkan lebih banyak output AI. Mereka membutuhkan jawaban yang lebih jelas untuk dua pertanyaan: apa yang mendorong alur kerja, dan apa yang berisiko selanjutnya.

Berikut adalah beberapa fitur yang ditawarkan oleh alat AI pemasaran terbaik:

Lingkungan kerja terpadu dan sentralisasi data: Sentralisasikan rencana kampanye, data kinerja, aset, dan percakapan untuk menghilangkan silo pelaporan dan penyebaran alat yang berlebihan.

Wawasan berbasis AI: Ubah data kinerja menjadi jawaban yang jelas menggunakan pertanyaan dalam bahasa alami.

Analisis prediktif dan deteksi risiko: Prediksi keterlambatan, kelebihan anggaran, dan kinerja di bawah standar sejak dini sehingga Anda dapat bertindak sebelum hasil menurun.

Pelacakan tujuan: Selaraskan strategi pemasaran dengan pelaksanaan dengan menggunakan Selaraskan strategi pemasaran dengan pelaksanaan dengan menggunakan aplikasi pelacakan tujuan yang menghubungkan tujuan pemasaran digital, KPI, dan tugas sehingga pemimpin dapat melihat bagaimana pekerjaan harian berkontribusi pada dampak pendapatan.

Pelaporan otomatis dan ringkasan status: Otomatiskan pembaruan Otomatiskan pembaruan kepemimpinan pemasaran , laporan mingguan, dan ringkasan kampanye untuk mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mengejar pembaruan.

Personalisasi: Skalakan pengujian, variasi pesan, dan optimasi saluran tanpa menambah beban operasional.

Dukungan pengambilan keputusan real-time: Memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan percaya diri dengan dasbor real-time dan rekomendasi yang dihasilkan AI, bukan spreadsheet yang terfragmentasi.

Hanya 10% responden survei kami yang secara rutin menggunakan alat otomatisasi dan secara aktif mencari peluang baru untuk mengotomatisasi. Hal ini menyoroti potensi besar yang belum dimanfaatkan untuk produktivitas: sebagian besar tim masih mengandalkan pekerjaan manual yang sebenarnya dapat dioptimalkan atau dihilangkan.

Berikut ini sekilas tentang bagaimana alat AI untuk kepemimpinan pemasaran ini dibandingkan:

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga ClickUp ` Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemasaran end-to-endUkuran tim: Tim kecil hingga perusahaan besar Converged AI Workspace, Super Agents, BrainGPT, ringkasan kampanye, wawasan dasbor, otomatisasi, dokumen, papan tulis, formulir, perencanaan beban kerja Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. HubSpot Marketing Hub (AI) Otomatisasi pemasaran inbound dan kampanye yang terintegrasi dengan CRMUkuran tim: Tim berukuran menengah hingga organisasi besar Penilaian prospek AI, saran SEO, personalisasi Breeze AI, sinkronisasi CRM, atribusi, obrolan AI, optimasi formulir Rencana gratisPenetapan harga khusus Salesforce Marketing Cloud + Einstein Perjalanan multi-saluran berskala besar dan personalisasi perusahaanUkuran tim: Perusahaan Penilaian prediktif, optimasi waktu pengiriman, pemilihan konten, pembuat perjalanan, atribusi multi-sentuhan, pesan seluler Mulai dari $25 per pengguna per bulan, tingkatan Lanjutan dibayar secara tahunan. Adobe Marketo Engage Pengelolaan prospek B2B dan otomatisasi siklus hidupUkuran tim: Pasar menengah dan perusahaan besar Penilaian prospek AI, obrolan GenAI, ringkasan webinar, alur kerja otomatisasi, pemeliharaan multikanal, integrasi CRM Harga khusus 6sense Prediksi niat, identifikasi akun, dan peramalan pipelineUkuran tim: Tim pemasaran dan penjualan B2B Penilaian niat pembeli, agen email AI, data Signalverse, resolusi identitas, alur kerja orkestrasi Tingkat gratisPenetapan harga kustom Demandbase Pemasaran berbasis akun dan sinkronisasi penjualanUkuran tim: Tim GTM perusahaan Analisis perjalanan, Orkestrasi Generasi Berikutnya, Segmentasi AI, Otomatisasi Agentbase, Iklan Berbasis IP Harga khusus Dynamic Yield Personalisasi real-time untuk situs web dengan lalu lintas tinggi dan e-commerceUkuran tim: Ritel, pasar online, tim web perusahaan Rekomendasi AdaptML, pengujian A/B, eksperimen multivariat, penilaian prediktif, dan orkestrasi pengalaman. Harga khusus Braze Engagement lintas kanal dan pemasaran selulerUkuran tim: Tim pertumbuhan, siklus hidup, dan retensi Pengambilan keputusan AI, Pembuat Perjalanan Canvas, SMS, email, notifikasi push, WhatsApp, pemicu tanpa salinan, atribut prediktif Harga khusus Amplitude AI Analisis produk dan strategi pertumbuhan berbasis perilakuUkuran tim: Produk, pertumbuhan, pemasaran Deteksi anomali AI, wawasan bahasa alami, eksperimen, pemutaran ulang sesi, segmentasi perilaku Tingkat gratis, Paket berbayar mulai dari $61/bulan Canva Magic Studio Pembuatan konten visual berbasis AI untuk kampanyeUkuran tim: Tim pemasaran, desain, dan media sosial Magic Media, Magic Write, Magic Design, Magic Edit, Magic Animate, penyesuaian ukuran lintas kanal Paket Gratis Pro mulai dari $15 per pengguna per bulan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Berikut adalah pilihan kami untuk pemimpin pemasaran yang membutuhkan kejelasan antara kinerja dan pipeline:

1. ClickUp (Terbaik untuk operasi pemasaran end-to-end, perencanaan, dan pelaksanaan)

Optimalkan alur kerja pemasaran Anda dan analisis data yang dikumpulkan dalam hitungan detik dengan menggunakan ClickUp Brain

Pertama dalam daftar kami, ada ClickUp for Marketing Teams, yang menggabungkan perencanaan, kolaborasi, dokumentasi, dan eksekusi dalam ruang kerja terintegrasi, menghilangkan Work Sprawl.

Sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, Anda mendapatkan AI yang terintegrasi langsung ke dalam dokumen, obrolan, papan tulis, otomatisasi, dan fitur lainnya. Ringkas diskusi, buat rencana, dan beralih dari visual ke tindakan tanpa perlu berganti konteks.

Mari kita lihat beberapa fitur konvergensi AI inti dari platform ini:

AI kontekstual di dalam ruang kerja Anda

ClickUp Brain terintegrasi ke dalam pekerjaan Anda dan memahami konteks tugas, dokumen, komentar, dan data proyek Anda. Dengan cara ini, alih-alih memberikan respons generik, ia memberikan jawaban yang sesuai dengan konteks pekerjaan, merangkum aktivitas, mendeteksi hambatan, dan bahkan menghasilkan konten berdasarkan data pekerjaan Anda yang sebenarnya.

Anda dapat menggunakannya untuk kasus penggunaan pemasaran berikut:

Ringkasan kampanye otomatis: Tanyakan ‘Ringkas tugas kampanye kuartal ke-4 terbaru kami, termasuk kemajuan, hambatan utama, dan langkah selanjutnya’ dan sistem akan menampilkan status dari tugas, komentar, dan dokumen.

Wawasan umpan balik lintas kanal: Tempelkan umpan balik kampanye atau spreadsheet kinerja, lalu berikan perintah ‘Tampilkan tren sentimen pengguna teratas dan rekomendasi perbaikan. ’ Alat ini akan mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti tanpa analisis manual.

Dukungan konten instan: Gunakan ClickUp Brain untuk menyusun draf teks email, caption media sosial, atau kerangka blog berdasarkan prompt seperti, ‘Buat 5 subjek email untuk penjualan Hari Ibu yang disesuaikan dengan tingkat pembukaan email sebelumnya’

Asisten otomatis untuk alur kerja Anda

ClickUp Super Agents adalah rekan kerja AI yang beradaptasi dengan perubahan di ruang kerja Anda dan mengambil tindakan berdasarkan instruksi Anda. Mereka dapat memantau ruang kerja, menanggapi pertanyaan, membuat tugas, dan mengorganisir pekerjaan dengan pengawasan minimal.

Tempatkan spesialis AI di setiap alur kerja pemasaran utama dengan ClickUp Super Agents

Misalnya, Anda dapat menggunakannya untuk:

Triage kampanye: Atur Triage Agent dengan prompt seperti ‘Setiap kali pesan menyebutkan ‘peluncuran’ atau ‘deadline’, buat tugas dan tandai pemimpin kampanye’

Answers Agent untuk FAQ: Deploy Answers Agent di chat untuk menangani pertanyaan rutin seperti ‘Apa pedoman suara merek kami?’

Pelaporan kinerja: Bangun Agen Kustom yang mengumpulkan metrik mingguan dan memposting ringkasan, seperti ‘Generate kinerja titik sentuh mingguan di seluruh saluran email, media sosial, dan berbayar. ’ Agen beroperasi 24/7 sehingga tim Anda selalu melihat wawasan terkini.

Agen-agen ini beradaptasi seiring waktu dan semakin selaras dengan cara tim Anda bekerja.

Pelajari lebih lanjut di sini:

Desktop AI terpadu untuk semua pekerjaan Anda

Bawa kekuatan ClickUp Brain dan ClickUp Agents ke luar ClickUp ke dalam aplikasi desktop AI khusus yang mengintegrasikan pencarian, model AI, dan konteks dari semua aplikasi terhubung Anda dengan ClickUp BrainGPT. Ini mengakhiri penyebaran AI yang tidak terkendali dan menampilkan konteks kerja di mana pun Anda membutuhkannya.

Dapatkan pusat AI terpusat dan ganti berbagai alat terpisah untuk kecerdasan kontekstual dengan ClickUp BrainGPT

Anda mendapatkan:

Pencarian terpadu di seluruh alat: Hindari berpindah-pindah antara Figma, Google Drive, dan ClickUp

Penulisan tugas melalui suara: Gunakan Gunakan ClickUp Talk-to-Text untuk mendikte catatan rapat atau ide kampanye. BrainGPT akan mengubah pikiran yang diucapkan menjadi tugas yang dapat dieksekusi tanpa perlu mengetik.

Wawasan lintas aplikasi: Tanyakan ‘Ringkas tren kompetitif dari halaman web dan sumber tautan terbaru,’ dan BrainGPT akan memberikan riset pasar dengan kutipan yang terhubung kembali ke dokumen Tanyakan ‘Ringkas tren kompetitif dari halaman web dan sumber tautan terbaru,’ dan BrainGPT akan memberikan riset pasar dengan kutipan yang terhubung kembali ke dokumen strategi pemasaran pertumbuhan Anda.

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Fitur canggihnya membutuhkan waktu untuk terbiasa.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengguna:

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengguna:

…Tugas-tugas AI di dalamnya cukup berguna, membantu dalam membuat ringkasan, mengalihkan tugas, menemukan tugas, dan menghemat waktu secara umum untuk hal-hal kecil. Otomatisasi juga sangat powerful dan dapat membantu mengurangi banyak tugas repetitif dalam menetapkan prioritas, dll., dan Anda dapat menggantinya dengan agen AI, yang pada dasarnya adalah otomatisasi yang ditingkatkan (lol). Saya suka memiliki tampilan daftar dan papan (berbeda dengan Asana yang hanya memiliki daftar dan Trello yang hanya memiliki papan). Saluran obrolan terasa mirip Slack, yang sangat bagus, karena saya tidak perlu membayar perangkat lunak lain + kemampuan untuk membuat dokumen di dalam tugas sangat berguna, tidak perlu pergi ke Drive, membuat Google Doc, lalu menghubungkannya ke dalam tugas. Membantu menjaga kewarasan…

…Tugas-tugas AI di dalamnya cukup berguna, membantu dalam membuat ringkasan, mengalihkan tugas, menemukan tugas, dan menghemat waktu secara umum untuk hal-hal kecil. Otomatisasi juga sangat powerful dan dapat membantu mengurangi banyak tugas repetitif dalam menetapkan prioritas, dll., dan Anda dapat menggantinya dengan agen AI, yang pada dasarnya adalah otomatisasi yang lebih canggih (lol). Saya suka memiliki tampilan daftar dan papan (berbeda dengan Asana yang hanya memiliki daftar dan Trello yang hanya memiliki papan).

Saluran obrolan terasa mirip Slack, yang sangat bagus, karena saya tidak perlu membayar perangkat lunak lain + kemampuan untuk membuat dokumen di dalam tugas sangat berguna, tidak perlu pergi ke Drive, membuat Google Doc, lalu menghubungkannya ke dalam tugas. Membantu menjaga kewarasan…

🚀 Keunggulan ClickUp: Ubah data pemasaran yang tersebar menjadi keputusan menggunakan Dashboard ClickUp. Anda mendapatkan Kartu AI yang memberikan pandangan real-time dan siap untuk eksekutif tentang kinerja kampanye, kecepatan konten, dan kapasitas tim. Alih-alih secara manual mengumpulkan pembaruan dari tugas, Dokumen, dan komentar, AI Cards secara otomatis merangkum kemajuan, mengidentifikasi risiko, dan menampilkan wawasan di seluruh ruang kerja Anda. Tambahkan Kartu AI ke Dashboard ClickUp Anda untuk mendapatkan wawasan instan tentang strategi pemasaran Anda Misalnya, seorang pemasar pertumbuhan dapat menambahkan Kartu AI dengan perintah, ‘Ringkas status semua kampanye generasi permintaan kuartal ketiga dan soroti hambatan’ untuk segera melihat apa yang berjalan lancar, tertunda, dan alasannya. Pemimpin konten dapat bertanya ‘Postingan blog mana yang terjebak dalam proses review dan berapa lama?’ sementara pemasar kinerja dapat memantau laju pengeluaran, kesiapan peluncuran, atau ketergantungan aset.

2. HubSpot Marketing Hub (AI) (Terbaik untuk otomatisasi pemasaran inbound dan integrasi CRM)

HubSpot Marketing Hub menggunakan AI untuk mendukung tugas pemasaran sehari-hari seperti penangkapan prospek, personalisasi, dan pelacakan kinerja. Fitur AI-nya terintegrasi langsung ke dalam platform, sehingga tim dapat menggunakan data CRM untuk mengarahkan kampanye. Pengaturan ini membantu pemasar mengelola email, halaman arahan, dan situs web dengan lebih efisien, terutama saat volume kampanye meningkat.

Bagi tim pemasaran yang sudah beroperasi di dalam HubSpot, AI terasa seperti perpanjangan alami dari alur kerja yang sudah ada. Alat-alat Breeze AI platform ini membantu mengotomatisasi tugas-tugas pemasaran yang umum. Mereka mengarahkan pengunjung situs web ke konten yang relevan, menyesuaikan formulir berdasarkan perilaku pengunjung, dan mendukung rencana konten dengan saran untuk perbaikan SEO.

Fitur terbaik HubSpot Marketing Hub (AI)

Pahami saluran dan pesan mana yang berkontribusi pada konversi menggunakan atribusi multi-sentuhan dan wawasan perjalanan pelanggan.

Sesuaikan konten situs web, email, deskripsi produk, dan ajakan bertindak (CTA) berdasarkan sinyal keterlibatan.

Prioritaskan prospek yang sesuai menggunakan penilaian prospek berbasis AI, yang mengelompokkan prospek berdasarkan perilaku.

Mengarahkan percakapan dengan AI Marketing Agent (sebelumnya chatbot), yang mengidentifikasi pengunjung dengan niat tinggi secara real-time, mengarahkan mereka ke sumber daya yang relevan, dan menyinkronkan data langsung ke CRM Anda.

Batasan HubSpot Marketing Hub (AI)

Anda tidak dapat melacak penjualan atau kesepakatan yang ditutup berdasarkan kampanye pemasaran email, yang merupakan tradeoff yang besar.

Pengguna mengeluhkan opsi penyesuaian yang terbatas (untuk templat rencana pertumbuhan email) dan masalah kinerja selama pengelolaan kampanye.

Harga HubSpot Marketing Hub (AI)

Gratis

Harga khusus

Peringkat dan ulasan HubSpot Marketing Hub (AI)

G2: 4.5/5 (14.200+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (6.100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang HubSpot Marketing Hub (AI)?

Menurut pengguna Capterra:

Antarmuka pengguna sangat intuitif, sehingga anggota tim baru pun dapat cepat beradaptasi. Saya menemukan integrasi yang mulus antara CRM dan fungsi pemasaran sangat membantu, karena menjaga konsistensi data dan mengotomatisasi proses. Menghemat banyak waktu karena saya tidak perlu lagi bolak-balik antara berbagai alat. Saya suka alat email, sangat mudah dan intuitif digunakan. Anda dapat membuat dan mengirim buletin yang bagus dengan sangat cepat menggunakan drag and drop… Dalam beberapa kasus, formulir kontak dan templat/modul email terbatas dalam hal jumlah dropdown dan berbagai footer persetujuan.

Antarmuka pengguna sangat intuitif, sehingga anggota tim baru pun dapat cepat beradaptasi. Saya menemukan integrasi yang mulus antara CRM dan fungsi pemasaran sangat membantu, karena menjaga konsistensi data dan mengotomatisasi proses. Menghemat banyak waktu karena saya tidak perlu lagi bolak-balik antara berbagai alat. Saya menyukai alat email, sangat mudah dan intuitif digunakan. Anda dapat membuat dan mengirim buletin yang bagus dengan sangat cepat menggunakan drag and drop… Dalam beberapa kasus, formulir kontak dan templat/modul email terbatas dalam hal jumlah dropdown dan berbagai footer persetujuan.

3. Salesforce Marketing Cloud + Einstein (Terbaik untuk perjalanan multi-saluran yang kompleks dan berskala besar serta personalisasi)

Salesforce Marketing Cloud menggunakan Einstein AI untuk mendukung pemasaran berbasis data di saluran email, seluler, dan web. Alat pemasaran AI ini beroperasi di atas Salesforce Data Cloud, yang memungkinkan tim menganalisis perilaku pelanggan, memprediksi tingkat keterlibatan, dan menyesuaikan kampanye secara real-time.

Platform ini merupakan pilihan umum bagi perusahaan yang mengelola volume interaksi pelanggan yang tinggi dan perjalanan pelanggan yang kompleks. Einstein membantu mengotomatisasi keputusan seperti kapan mengirim pesan, bagaimana menilai tingkat keterlibatan, dan audiens mana yang harus diprioritaskan, sehingga memudahkan pekerjaan manajer pemasaran.

Alat ini juga mendukung konten yang dihasilkan oleh AI, seperti subjek email, draf email, dan segmen audiens. Dari segi analitik, tim pemasaran dapat melihat atribusi multi-sentuhan dan kinerja perjalanan pelanggan, beserta rekomendasi tentang area yang perlu dioptimalkan.

Fitur terbaik Salesforce Marketing Cloud + Einstein

Prediksi tingkat pembukaan, klik, dan unsubscribe dengan Einstein Engagement Scoring untuk menyempurnakan segmen audiens demi ROI yang lebih baik.

Maksimalkan tingkat pembukaan email dengan menggunakan Einstein Send Time Optimization , yang menganalisis perilaku penerima untuk menjadwalkan email dan notifikasi pada waktu puncak interaksi.

Sampaikan pesan yang disesuaikan melalui Einstein Content Selection , yang memilih blok konten paling relevan berdasarkan data historis.

Mencegah kelelahan dengan menggunakan Einstein Engagement Frequency, yang merekomendasikan frekuensi kontak optimal untuk mempertahankan minat.

Batasan Salesforce Marketing Cloud + Einstein

Untuk memaksimalkan penggunaan platform (seperti menggunakan kueri SQL), Anda harus memiliki keahlian teknis yang relevan, seperti memahami AMPScript.

Antarmuka kehilangan konteks dan pengguna mengalami struktur folder yang runtuh saat halaman dimuat ulang.

Harga Salesforce Marketing Cloud + Einstein

Salesforce Starter: $25/bulan per pengguna

Pertumbuhan Marketing Cloud: $1.500/bulan untuk seluruh organisasi (dibayar secara tahunan)

Marketing Cloud Advanced: $3.250/bulan untuk seluruh organisasi (dibayar secara tahunan)

Salesforce Personalization: $8.000 per bulan untuk seluruh organisasi (dibayar secara tahunan)

Marketing Intelligence: $10.000 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Manajemen Loyalitas: $20.000 per bulan untuk seluruh organisasi (ditagih secara tahunan)

Account Engagement+: $1.250/bulan untuk seluruh organisasi (dibayar secara tahunan)

Engagement+: $2.000/bulan untuk seluruh organisasi (ditagih secara tahunan)

Intelligence+: $11.000 per bulan untuk seluruh organisasi (dibayar secara tahunan)

Personalization+: $15.000 per bulan untuk seluruh organisasi (ditagih secara tahunan)

Salesforce Marketing Cloud + Einstein ulasan dan penilaian

G2: 4/5 (4.400+ ulasan)

Capterra: 4.2/5 (lebih dari 500 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Salesforce Marketing Cloud + Einstein?

Menurut ulasan G2:

Salesforce Marketing Cloud Engagement menonjol dengan Journey Builder yang kuat dan sangat fleksibel, yang menawarkan fitur-fitur canggih yang jauh lebih unggul dibandingkan platform seperti Pardot (MCAE), HubSpot, dan Marketo. Alat ini memungkinkan pemasar untuk secara visual merancang dan mengotomatisasi perjalanan pelanggan yang kompleks dan multi-saluran, dengan pengambilan keputusan real-time dan pengalaman yang dipersonalisasi. Keunggulan utamanya adalah dukungan bawaan untuk saluran pesan seluler seperti WhatsApp, SMS melalui MobileConnect, dan notifikasi push—kemampuan yang seringkali hanya tersedia sebagai add-on atau terbatas di platform lain… Ketika digabungkan dengan skalabilitas tingkat perusahaan, fitur manajemen data canggih, dan personalisasi berbasis AI melalui Einstein, SFMC menonjol sebagai platform otomatisasi pemasaran yang benar-benar komprehensif dan visioner.

Salesforce Marketing Cloud Engagement menonjol dengan Journey Builder yang kuat dan sangat fleksibel, yang menawarkan fitur-fitur canggih yang jauh lebih unggul dibandingkan platform seperti Pardot (MCAE), HubSpot, dan Marketo. Alat ini memungkinkan pemasar untuk secara visual merancang dan mengotomatisasi perjalanan pelanggan yang kompleks dan multi-saluran, dengan pengambilan keputusan real-time dan pengalaman yang dipersonalisasi. Keunggulan utamanya adalah dukungan bawaan untuk saluran pesan seluler seperti WhatsApp, SMS melalui MobileConnect, dan notifikasi push—kemampuan yang seringkali hanya tersedia sebagai add-on atau terbatas di platform lain… Ketika digabungkan dengan skalabilitas tingkat perusahaan, fitur manajemen data canggih, dan personalisasi berbasis AI melalui Einstein, SFMC menonjol sebagai platform otomatisasi pemasaran yang benar-benar komprehensif dan visioner.

4. Adobe Marketo Engage (Terbaik untuk manajemen prospek B2B dan otomatisasi pemasaran)

melalui Adobe Marketo Engage

Adobe Marketo Engage sering digunakan oleh tim B2B yang perlu mengelola perjalanan pembeli yang panjang dan kompleks di berbagai saluran. Fitur AI-nya dirancang untuk mendukung personalisasi skala besar, baik melalui email, web, iklan, maupun perangkat seluler.

Dalam operasional sehari-hari, AI Marketo untuk manajemen eksekusi membantu dalam hal-hal seperti menyusun email yang sesuai dengan merek, menyesuaikan baris subjek, dan mempersonalisasi konten berdasarkan perilaku. Otomatisasi menangani penilaian prospek, langkah-langkah perjalanan, dan keputusan waktu, sementara analitik pemasaran memberikan visibilitas terhadap dampak pipeline dan kinerja kampanye.

Fitur terbaik Adobe Marketo Engage

Implementasikan Adobe Dynamic Chat dengan GenAI untuk panduan berbasis perintah, respons yang didukung pengetahuan, dan pengalihan real-time untuk mengubah pengunjung menjadi pelanggan.

Buat bab, ringkasan, dan wawasan kunci dari webinar interaktif yang direkam melalui GenAI, meningkatkan pemanfaatan ulang konten dan aksesibilitas.

Implementasikan AI Marketing Agent untuk penilaian prospek secara berkelanjutan, pengelompokan siklus hidup, dan ringkasan siap penjualan berdasarkan data keterlibatan.

Batasan Adobe Marketo Engage

Tugas-tugas sederhana, seperti membersihkan data, memerlukan dukungan tingkat admin atau tersembunyi di balik beberapa langkah.

Kurang memiliki analitik bawaan yang canggih, yang mengakibatkan pekerjaan manual untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam.

Harga Adobe Marketo Engage

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Adobe Marketo Engage

G2: 4. 1/5 (3.000+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Adobe Marketo Engage?

Langsung dari ulasan G2:

Ini adalah game-changer dengan integrasi yang mulus dengan produk Adobe seperti Target untuk efisiensi dalam penargetan prospek yang berpotensi menjadi pelanggan kami. Saya menyukainya untuk integrasi CRM dalam mengikuti perkembangan penjualan. Fleksibilitasnya dalam membuat kampanye dan penggunaan multichannel untuk distribusi yang menjangkau audiens yang lebih luas. Terbaik dalam hal pemeliharaan prospek dan segmentasi… Kustomisasi tidak untuk yang pemula, membutuhkan waktu dan minat.

Ini adalah game-changer dengan integrasi yang mulus dengan produk Adobe seperti Target untuk efisiensi dalam penargetan prospek yang berpotensi menjadi pelanggan kami. Saya menyukainya untuk integrasi CRM dalam mengikuti perkembangan penjualan. Fleksibilitasnya dalam membuat kampanye dan penggunaan multichannel untuk distribusi yang menjangkau audiens yang lebih luas. Terbaik dalam hal pemeliharaan prospek dan segmentasi… Kustomisasi tidak untuk yang pemula, membutuhkan waktu dan minat.

5. 6sense (Terbaik untuk identifikasi akun B2B dan data niat prediktif)

melalui 6sense

6sense dirancang untuk membantu tim pendapatan B2B memahami niat pembeli lebih awal dalam funnel. Intinya adalah 6AI, yang menganalisis data niat, firmographics, technographics, dan sinyal perilaku di seluruh 6sense Signalverse untuk memprediksi tahap pembelian sebelum prospek mengidentifikasi diri mereka.

Informasi ini langsung diterapkan dalam prioritas akun, membantu tim pemasaran dan penjualan modern fokus pada akun yang menunjukkan niat pembelian yang nyata.

Alat kepemimpinan seperti Predictive Modeling dan Buying Stage Segmentation menilai akun dan memetakan komite pembelian. Selain itu, Identity Graph menghubungkan aktivitas situs web anonim dengan akun yang diketahui di dalam CRM seperti Salesforce.

Fitur terbaik 6sense

Otomatiskan upaya pemasaran melalui iklan, email, dan pengalaman web menggunakan agen email berbasis AI, alur kerja cerdas, dan orkestrasi multi-saluran.

Identifikasi akun yang aktif di pasar, risiko pipeline, dan waktu interaksi menggunakan dasbor pelaporan yang disediakan.

Luncurkan agen email berbasis AI melalui Conversational Email, menghasilkan respons yang sadar konteks dan mengelola transaksi secara bersamaan untuk mempercepat kecepatan pipeline.

Batasan 6sense

Pengguna mengeluhkan kurangnya antarmuka yang intuitif dan frekuensi bug yang tinggi.

Mengatur integrasi, terutama Salesforce, memakan waktu.

Harga 6sense

Gratis

Harga khusus

Ulasan dan peringkat 6sense

G2: 4. 3/5 (1.200+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang 6sense?

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengguna:

Web deanonymization dan audience builders benar-benar mengubah permainan. Kemudian, alur kerja bawaan dan alat orkestrasi memungkinkan Anda mengambil data tersebut dan menjadikannya mudah untuk ditindaklanjuti. Yang hebat adalah Anda dapat mengubahnya tidak hanya untuk fokus pada tindakan yang mudah, tetapi juga menciptakan alur perubahan dinamis yang kompleks. Ini cocok untuk berbagai tingkat keahlian. Pada dasarnya, setelah Anda membangun mesin yang dapat melakukan apa yang Anda butuhkan, Anda dapat mempercayai 6sense untuk menangani sisanya. Selama penggunaan 6sense, dukungan pelanggan dari sistem tiket dan CSM kami sangat berharga. Mereka cepat dalam memberikan dukungan, menjelaskan fitur baru, dan memberikan wawasan.

Web deanonymization dan audience builders benar-benar mengubah permainan. Kemudian, alur kerja bawaan dan alat orkestrasi memungkinkan Anda mengambil data tersebut dan menjadikannya mudah untuk ditindaklanjuti. Yang hebat adalah Anda dapat mengubahnya tidak hanya untuk fokus pada tindakan yang mudah, tetapi juga menciptakan alur perubahan dinamis yang kompleks. Ini cocok untuk berbagai tingkat keahlian. Pada dasarnya, setelah Anda membangun mesin yang dapat melakukan apa yang Anda butuhkan, Anda dapat mempercayai 6sense untuk menangani sisanya. Selama penggunaan 6sense, dukungan pelanggan dari sistem tiket dan CSM kami sangat berharga. Mereka cepat dalam memberikan dukungan, menjelaskan fitur baru, dan memberikan wawasan.

⚡ Arsip Template: Template Rencana Pemasaran Strategis ClickUp adalah folder siap pakai yang membantu Anda beralih dari pemikiran strategis yang luas ke eksekusi operasional. Dapatkan templat gratis Identifikasi dan evaluasi peluang di pasar untuk membuat rencana aksi menggunakan Template Rencana Pemasaran Strategis ClickUp. Template kampanye pemasaran ini memberikan Anda: Direncanakan , Terbuka , Dibatalkan , Dalam Proses , dan Selesai , membantu Anda melacak setiap bagian dari strategi Anda. Status Kustom ClickUp , seperti, dan, membantu Anda melacak setiap bagian dari strategi Anda.

Gunakan bidang kustom ClickUp seperti Channel , OKR Type , dan Quarter untuk menangkap konteks strategis pada setiap tugas. Hal ini memudahkan Anda untuk menganalisis rencana Anda berdasarkan saluran (misalnya, email, media sosial, berbayar), area fokus, atau kuartal waktu.

Selamat Datang (untuk mengintegrasikan semua orang ke dalam rencana) dan tampilan OKRs (untuk memantau kemajuan pada hasil kunci). ClickUp Views , seperti halaman(untuk mengintegrasikan semua orang ke dalam rencana) dan tampilan(untuk memantau kemajuan pada hasil kunci).

6. Demandbase (Terbaik untuk pemasaran berbasis akun yang komprehensif dan sinkronisasi penjualan)

melalui Demandbase

Demandbase adalah alat manajemen kampanye yang dirancang untuk tim go-to-market berbasis akun yang membutuhkan sinyal yang lebih jelas tentang akun mana yang layak untuk dihubungi. AI-nya menganalisis data niat real-time dan aktivitas akun untuk mengidentifikasi kesiapan pembelian, menyelaraskan penjualan dan pemasaran, serta mengarahkan upaya pemasaran.

JourneyIQ menyesuaikan iklan dan interaksi saat akun bergerak melalui tahap pembelian. Selain itu, Demandbase GPT memungkinkan tim mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami untuk menghasilkan segmen atau rekomendasi kampanye. Di sisi eksekusi, Buying Group Setup Agents dan Filter Agents mengotomatiskan pemetaan persona dan prioritas akun.

Fitur terbaik Demandbase

Trigger tindakan di seluruh iklan, pengalaman situs web, dan alur kerja CRM menggunakan Next Gen Orchestration

Pantau kemajuan perjalanan, kecepatan pipeline, dan dampak pendapatan menggunakan Pipeline Influence dan dasbor yang didukung AI.

Sampaikan iklan berbasis IP tanpa cookie kepada pemangku keputusan melalui Demandbase One , mengoptimalkan bias dan konten kreatif dengan AI.

Laksanakan alur kerja end-to-end menggunakan agen AI terhubung Agentbase, mulai dari identifikasi prospek hingga strategi multi-saluran dan pemberitahuan penjualan.

Batasan Demandbase

Mesin pencocokan lead-to-account tidak intuitif, yang membuatnya sulit untuk memastikan kualitas data yang tinggi.

Sering terjadi masalah sinkronisasi yang menyebabkan penundaan dalam pembaruan data pelanggan, yang berdampak pada pengambilan keputusan secara real-time.

Harga Demandbase

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Demandbase

G2: 4. 4/5 (1.900+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Demandbase?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya menemukan antarmuka Demandbase One sangat intuitif. Tidak memerlukan pelatihan yang intensif untuk memulai, sehingga mudah diakses dan ramah pengguna bagi individu tanpa perlu menghabiskan waktu yang signifikan untuk mempelajari platform ini. Saya juga menghargai kemampuannya di sisi periklanan, khususnya dalam menargetkan akun tertentu dalam iklan display, yang tidak mungkin dilakukan tanpa alat ini… Pengaturan awal Demandbase One cukup rumit dan memerlukan tim khusus untuk mengelola semua integrasi teknis yang diperlukan. Kompleksitas ini dapat menjadi tantangan bagi mereka yang tidak memiliki keahlian teknis. Selain itu, proses integrasi dapat terganggu jika tim internal mengelolanya dengan buruk, seperti yang terjadi dalam pengalaman saya.

Saya menemukan antarmuka Demandbase One sangat intuitif. Tidak memerlukan pelatihan yang intensif untuk memulai, sehingga mudah diakses dan ramah pengguna bagi individu tanpa perlu menghabiskan waktu yang signifikan untuk mempelajari platform ini. Saya juga menghargai kemampuannya di sisi periklanan, khususnya dalam menargetkan akun tertentu dalam iklan display, yang tidak mungkin dilakukan tanpa alat ini… Pengaturan awal Demandbase One cukup rumit dan memerlukan tim khusus untuk mengelola semua integrasi teknis yang diperlukan. Kompleksitas ini dapat menjadi tantangan bagi mereka yang tidak memiliki keahlian teknis. Selain itu, proses integrasi dapat terganggu jika tim internal mengelolanya dengan buruk, seperti yang terjadi dalam pengalaman saya.

7. Dynamic Yield (Terbaik untuk personalisasi dan optimasi situs web secara real-time yang didukung AI)

melalui Dynamic Yield

Dynamic Yield, kini menjadi bagian dari Mastercard, berfokus pada personalisasi real-time di seluruh titik sentuh iklan digital. Sistem Experience OS-nya menggunakan AI asli, termasuk AdaptML, untuk menentukan konten, produk, atau penawaran mana yang akan ditampilkan kepada setiap pengguna berdasarkan perilaku dan konteks.

Platform ini sering digunakan oleh tim yang membutuhkan personalisasi konsisten di berbagai platform seperti web, mobile, aplikasi, email, dan iklan, terutama di lingkungan dengan lalu lintas tinggi atau yang berfokus pada perdagangan.

Di balik layar, AdaptML mengandalkan model prediktif dan NLP yang dilatih sendiri. Inilah cara kerjanya dalam mendukung fitur seperti rekomendasi produk, pengalaman keranjang belanja yang ditinggalkan, dan perjalanan 'lanjutkan dari tempat Anda berhenti'. Mesin rekomendasi ini menggabungkan deep learning dan reinforcement learning untuk menangani katalog produk yang besar dan menyesuaikan pengalaman secara real-time.

Fitur terbaik Dynamic Yield

Prediksi dan tampilkan produk terbaik berikutnya dengan model pelatihan mandiri NextML , mengarahkan pengguna kembali ke produk relevan melalui analisis perilaku dan logika 'lanjutkan dari tempat Anda berhenti'.

Lakukan pengujian A/B dan eksperimen multivariat dengan optimasi otomatis, memanfaatkan AI untuk memilih varian yang menang berdasarkan data kinerja real-time.

Bangun profil pengguna adaptif sebagai strategi kepemimpinan dengan algoritma penilaian prospek prediktif, menggabungkan firmografi, teknografi, dan interaksi real-time untuk penargetan 1:1 pada skala perusahaan.

Batasan Dynamic Yield

Anda harus memiliki pengetahuan teknis untuk menyesuaikan dan mengontrol alur kerja Anda.

Menghubungkan ke alat pihak ketiga memakan waktu karena Anda harus mengintegrasikan setiap halaman secara terpisah.

Penetapan harga Dynamic Yield

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Dynamic Yield

G2: 4.5/5 (150+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Dynamic Yield?

Mengutip seorang pengguna:

Dynamic Yield adalah platform personalisasi terkemuka yang telah secara signifikan memperluas upaya personalisasi kami di berbagai merek. Alat segmentasi dan penargetan yang kuat memungkinkan kami untuk menjalankan kampanye berdampak dan berbasis data di web, mobile, dan email, menciptakan pengalaman omnichannel yang mulus. Saya suka dan sangat merekomendasikan Dynamic Yield. Tidak ada yang tidak disukai, tetapi ada beberapa keterbatasan minor yang dapat diatasi: Kemampuan analitik bawaan yang terbatas (di mana detail komprehensif diperlukan) – Kami sedang bekerja untuk mengirimkan data mentah ke alat analitik internal kami untuk mendapatkan pandangan ini.

Dynamic Yield adalah platform personalisasi terkemuka yang telah secara signifikan memperluas upaya personalisasi kami di berbagai merek. Alat segmentasi dan penargetan yang kuat memungkinkan kami untuk menjalankan kampanye berdampak dan berbasis data di web, mobile, dan email, menciptakan pengalaman omnichannel yang mulus. Saya suka dan sangat merekomendasikan Dynamic Yield. Tidak ada yang tidak disukai, tetapi ada beberapa keterbatasan minor yang dapat diatasi: Kemampuan analitik bawaan yang terbatas (di mana detail komprehensif diperlukan) – Kami sedang bekerja untuk mengirimkan data mentah ke alat analitik internal kami untuk mendapatkan pandangan ini.

8. Braze (Terbaik untuk keterlibatan pelanggan lintas kanal dan pemasaran seluler)

melalui Braze

Jika Anda ingin menjalankan perjalanan pelanggan yang dipersonalisasi, Braze adalah pilihan yang tepat. BrazeAI berada di pusat platform dan membantu tim dalam pengambilan keputusan berbasis data secara real-time melalui email, SMS, push, WhatsApp, dan pesan dalam aplikasi. Ia menggabungkan data pihak pertama dengan kecerdasan buatan prediktif dan generatif untuk mendukung kampanye yang beradaptasi berdasarkan perilaku pengguna.

Canvas dan Canvas Context memudahkan pengaturan perjalanan pelanggan yang fleksibel dengan variabel sementara untuk personalisasi yang lebih mendalam. Selain itu, Zero-copy Canvas Triggers mengaktifkan data langsung dari gudang data cloud.

Fitur terbaik Braze

Perbaiki target audiens Anda secara konsisten dengan atribut yang dihitung menggunakan Segment Builder .

Aktifkan BrazeAI Decisioning Studio untuk membuat pilihan optimal terkait saluran, konten, dan waktu yang tepat untuk setiap pengguna, secara otomatis mengoptimalkan KPI seperti keterlibatan dan retensi.

Luncurkan personalisasi tanpa salinan dari data warehouse menggunakan Canvas Triggers , memungkinkan alur pasca-pembelian instan atau segmen dinamis.

Hitung atribut seperti nilai pesanan rata-rata dan frekuensi pembelian secara real-time untuk segmentasi yang lebih cerdas dan pesan yang disesuaikan di seluruh kampanye.

Batasan Braze

Anda tidak dapat membuat kampanye di lingkungan uji coba dan menerbitkannya langsung.

Kurang fitur analitik dan pelaporan yang berfokus pada pelanggan.

Harga Braze

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Braze

G2: 4.5/5 (1.400+ ulasan)

Capterra: 4.74/5 (160+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Braze?

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

Dibandingkan dengan produk dan bisnis sejenis, Braze unggul jauh di atas yang lain. Braze memiliki koleksi fitur dan kemampuan yang lebih kuat, dan selalu diperbarui dan disempurnakan. Selain menyediakan alat bisnis yang powerful, organisasi ini juga memberikan banyak informasi tentang cara menggunakannya secara efektif. Kami dapat beradaptasi dengan cepat berkat bantuan tim onboarding mereka, dan layanan pelanggan mereka sangat baik.

Dibandingkan dengan produk dan bisnis sejenis, Braze unggul jauh di atas yang lain. Braze memiliki koleksi fitur dan kemampuan yang lebih kuat, dan selalu diperbarui dan disempurnakan. Selain menyediakan alat bisnis yang powerful, organisasi ini juga memberikan banyak informasi tentang cara menggunakannya secara efektif. Kami dapat beradaptasi dengan cepat berkat bantuan tim onboarding mereka, dan layanan pelanggan mereka sangat baik.

9. Amplitude AI (Terbaik untuk analitik produk dan pertumbuhan digital yang didukung AI)

melalui Amplitude AI

Amplitude digunakan oleh tim produk, pemasaran, dan pertumbuhan yang ingin memahami mengapa pengguna berperilaku seperti yang mereka lakukan. Amplitude mengubah data perilaku menjadi wawasan yang jelas melalui Analisis Produk, Analisis Web, dan Putar Ulang Sesi, yang semuanya bekerja secara terintegrasi.

AI terintegrasi untuk membantu tim mengidentifikasi pola, mendiagnosis masalah, dan mempercepat iterasi, terutama saat melacak perubahan aktivasi, retensi, atau konversi.

Fitur seperti AI Agents memantau data secara terus-menerus untuk mendeteksi anomali dan menyarankan langkah selanjutnya. Anda dapat mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami seperti, ‘Mengapa konversi turun minggu lalu?’ dan mendapatkan jawaban langsung. Feature and Web Experimentation mendukung pengujian A/B dan multivariate tanpa kode.

Fitur terbaik Amplitude AI

Aktifkan onboarding dan umpan balik berbasis perilaku di dalam produk menggunakan Panduan dan Survei .

Pantau metrik 24/7 untuk mendeteksi lonjakan atau penurunan dengan deteksi anomali berbasis AI, termasuk analisis akar masalah untuk mendiagnosis masalah.

Bangun eksperimen web yang ditargetkan dan panduan dalam aplikasi berdasarkan segmen perilaku, optimalkan perjalanan pengguna dengan rekaman sesi dan peta panas.

Batasan Amplitude AI

Pengguna melaporkan kesulitan dalam mengaitkan analitik berbasis akun versus analitik berbasis pengguna.

Tidak memiliki elemen penilaian keberhasilan pelanggan dan kesehatan yang tersedia di alternatif Amplitude.

Harga Amplitude AI

Starter: Gratis

Plus: $61/bulan

Pertumbuhan: Harga kustom

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Amplitude AI

G2: 4.5/5 (2.600+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (60+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Amplitude AI?

Sebuah ulasan G2 mencatat:

Yang paling saya sukai dari Amplitude Analytics adalah kombinasi sempurna antara kemudahan penggunaan, kecepatan, dan fleksibilitas. Platform ini sangat mudah diimplementasikan dan terintegrasi dengan mulus ke dalam stack data yang sudah ada, sehingga adopsi di seluruh tim berjalan lancar… Salah satu tantangan dengan Amplitude Analytics adalah batasan dalam membuat visualisasi hanya untuk periode hingga satu tahun sekaligus. Bagi tim yang ingin menganalisis tren multi-tahun atau kinerja historis secara sekilas, hal ini dapat menjadi pembatasan. Memperluas rentang waktu untuk visualisasi akan membuat platform ini lebih powerful untuk analisis jangka panjang.

Yang paling saya sukai dari Amplitude Analytics adalah kombinasi sempurna antara kemudahan penggunaan, kecepatan, dan fleksibilitas. Platform ini sangat mudah diimplementasikan dan terintegrasi dengan mulus ke dalam stack data yang sudah ada, sehingga adopsi di seluruh tim berjalan lancar… Salah satu tantangan dengan Amplitude Analytics adalah batasan dalam membuat visualisasi hanya untuk periode hingga satu tahun sekaligus. Bagi tim yang ingin menganalisis tren multi-tahun atau kinerja historis secara sekilas, hal ini dapat menjadi pembatasan. Memperluas rentang waktu untuk visualisasi akan membuat platform ini lebih powerful untuk analisis jangka panjang.

⚡ Template Arsip: Template Operasional Tim Pemasaran ClickUp membantu tim pemasaran mengorganisir pekerjaan, meningkatkan visibilitas, dan mengoptimalkan operasional di seluruh konten, kampanye, kolaborasi, dan pelaporan. Dapatkan templat gratis Mulailah dari perencanaan kampanye hingga eksekusi dan analisis kinerja dengan Template Operasional Tim Pemasaran ClickUp. Anda dapat: Pantau status setiap inisiatif (baik itu tinjauan draf konten pemasaran atau tonggak pelaksanaan kampanye) dengan 17 status kustom yang telah ditentukan sebelumnya.

Tambahkan atribut yang relevan ke tugas seperti prioritas, jenis kampanye, segmen audiens, tautan hasil, dan lainnya dengan Custom Fields.

Kurangi waktu penyiapan dan berikan setiap anggota tim jalur yang jelas untuk memulai pekerjaan dengan enam Tampilan Kustom, termasuk Marketing Wiki, Organizational Chart, dan Team Docs.

10. Canva Magic Studio (Terbaik untuk pembuatan dan desain konten visual yang didukung AI)

melalui Canva Magic Studio

Canva Magic Studio membawa AI langsung ke dalam alur kerja desain Canva. Paket ini menggabungkan pembangkitan teks, gambar, dan video sehingga Anda dapat membuat posting media sosial, presentasi, dan visual kampanye dari prompt sederhana.

Alat seperti Magic Media dan Magic Design menangani tahap awal pembuatan konten, sementara Magic Edit, Magic Grab, dan Magic Expand mendukung penyesuaian detail tanpa memerlukan keterampilan desain lanjutan. Magic Switch menyesuaikan desain untuk saluran yang berbeda, dan Magic Write membantu menyempurnakan teks bersama dengan visual.

Fitur terbaik Canva Magic Studio

Ubah prompt menjadi gambar, grafik, atau ilustrasi kustom menggunakan Magic Media dan Dream Lab .

Terapkan efek gerak, transisi, dan sorotan video melalui Magic Animate dan Beat Sync , mengubah konten statis menjadi presentasi yang menarik dan video reel media sosial.

Sesuaikan desain tunggal di berbagai format (Instagram, LinkedIn, email) menggunakan Magic Switch, menjaga kualitas sambil secara otomatis menyesuaikan tata letak dan teks.

Batasan Canva Magic Studio

Tidak memiliki opsi pencampuran untuk setiap lapisan, yang tersedia di alternatif lain.

Pengguna mengeluh bahwa generasi gambar AI tidak memadai dan menimbulkan biaya tambahan meskipun telah berlangganan paket berbayar.

Harga Canva

Gratis

Pro: $15 per bulan per pengguna

Bisnis: $20/bulan per pengguna

Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan penilaian Canva Magic Studio

G2: 4.7/5 (6.400+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (13.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Canva Magic Studio?

Seorang pengguna berbagi pengalamannya:

Canva sangat serbaguna, dan dalam beberapa tahun terakhir saya telah menggunakannya secara intensif… Canva telah menambahkan begitu banyak fitur, sehingga menjadi terlalu kompleks. Kemudahan penggunaan telah menurun secara signifikan, dan saya telah memutuskan untuk tidak memperbarui langganan saya setelah langganan saat ini berakhir. Fitur AI tidak sesuai dengan yang saya harapkan, dan gambar kadang-kadang terlihat aneh. Beberapa fitur AI memerlukan biaya tambahan, yang tidak sesuai dengan yang saya harapkan, meskipun saya memiliki langganan berbayar.

Canva sangat serbaguna, dan dalam beberapa tahun terakhir saya telah menggunakannya secara intensif… Canva telah menambahkan begitu banyak fitur, sehingga menjadi terlalu kompleks. Kemudahan penggunaan telah menurun secara signifikan, dan saya telah memutuskan untuk tidak memperbarui langganan saya setelah langganan saat ini berakhir. Fitur AI tidak sesuai dengan yang saya harapkan, dan gambar kadang-kadang terlihat aneh. Beberapa fitur AI memerlukan biaya tambahan, yang tidak sesuai dengan yang saya harapkan, meskipun saya memiliki langganan berbayar.

ClickUp Knows It AI-L

AI dapat membantu Anda menulis lebih cepat, menguji dengan lebih cerdas, mempersonalisasi dengan lebih mendalam, dan memprediksi hasil lebih awal. Namun, untuk pemasaran, AI juga harus tahu kapan harus bertindak, apa yang harus diabaikan, dan bagaimana menjaga tim tetap sejalan. Di sinilah banyak sistem terpisah – wawasan berada di satu alat dan kampanye di alat lain.

Sebagai Ruang Kerja AI Terintegrasi, ClickUp menggabungkan perencanaan, kolaborasi, dokumentasi, eksekusi, dan AI dalam satu sistem. ClickUp Brain merangkum kinerja kampanye, mengubah diskusi menjadi tindakan, dan menghasilkan rencana tanpa kehilangan konteks.

Selain itu, ClickUp Super Agents dapat memantau alur kerja, mengidentifikasi risiko, dan mengotomatisasi keputusan rutin. Dengan ClickUp BrainGPT, tim mendapatkan bantuan AI yang lebih cepat dan mendalam di seluruh pekerjaan, dokumen, dasbor, dan tugas. Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini! ✅