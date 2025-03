10 Aplikasi Pelacakan Sasaran Terbaik untuk Tahun 2025 (Gratis & Berbayar)

Hidup ini singkat, dan daftar keinginan kita? Daftar itu terus bertambah panjang.

Suatu hari, Anda ingin berada dalam kondisi terbaik yang pernah ada, dan hari berikutnya adalah meningkatkan keterampilan untuk memajukan karier Anda. Banyaknya target yang kita kejar setiap hari bisa melelahkan, terutama jika kita tidak melacak hasilnya dan menggunakannya untuk mendorong motivasi kita.

Bagaimana kita melakukannya?

Melalui aplikasi pelacakan tujuan! Berkat keajaiban teknologi, aplikasi pelacakan tujuan dapat bertindak sebagai pelatih, pemandu sorak, dan pengatur tugas pribadi Anda. Saya merasa aplikasi-aplikasi ini sangat membantu dalam mengatur, memprioritaskan, dan melacak setiap langkah dalam perjalanan saya.

Jika Anda juga sedang mencarinya, Anda berada di tempat yang tepat.

Berdasarkan pengalaman saya dan pengujian yang dilakukan oleh tim kami di ClickUp, saya telah menyusun daftar aplikasi pelacakan tujuan terbaik, termasuk alternatif gratis dan berbayar.

Saya harap ini bisa membantu Anda menemukan solusi yang Anda butuhkan untuk menghancurkan tujuan-tujuan besar dan berani Anda!

Pentingnya Aplikasi Pelacakan Tujuan

Ketika kita mengejar ambisi besar (dan kecil), banyak dari kita yang membutuhkan bantuan untuk menjaga fokus, mengukur kemajuan, dan tetap termotivasi dari waktu ke waktu.

Dan untuk itulah aplikasi pelacak tujuan dibuat-menetapkan target, menguraikannya menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti, merayakan pencapaian, bekerja lebih keras untuk mencapai target yang terlewatkan, dan memantau sejauh mana Anda telah melangkah dan seberapa jauh lagi yang harus Anda tempuh.

Tidak seperti perencana kertas tradisional yang mudah hilang atau rusak, alat digital ini menyediakan data real-time yang dapat diakses mengenai kemajuan yang telah dicapai. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan akuntabilitas, motivasi, dan kemampuan beradaptasi saat mencapai tujuan.

Alat ini melampaui catatan digital sederhana dengan menawarkan kerangka kerja terstruktur, pengingat, dan analisis yang mendorong kita untuk melakukan yang terbaik dan memperbaiki arah saat dibutuhkan.

Ingin tahu aplikasi mana yang menawarkan semua manfaat ini dan masih banyak lagi? Mari kita cari tahu.

Sekilas tentang 10 Aplikasi Pelacakan Sasaran Terbaik

Untuk membantu Anda memilih aplikasi pelacakan tujuan terbaik, kami telah menyusun tabel yang merangkum 10 opsi teratas yang tersedia. Setiap aplikasi menawarkan fitur unik yang disesuaikan dengan tujuan dan preferensi pengguna yang berbeda. Lihatlah mereka:

Aplikasi Terbaik untuk Fitur yang menonjol **Fitur yang menonjol

| ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| Klik | Penetapan dan manajemen tujuan yang komprehensif dengan kemampuan manajemen tugas yang dapat disesuaikan | Rangkaian penyesuaian untuk ikhtisar tujuan, berbagai opsi kolaborasi, dan templat yang telah dibuat sebelumnya untuk penetapan tujuan yang cepat

Langkah | Menetapkan rutinitas harian yang produktif | Empat pelacak kebiasaan yang dapat disesuaikan

| Cara Hidup | Memupuk kebiasaan baik dan secara sadar menghapus pola yang tidak diinginkan | Buku harian bawaan untuk mengidentifikasi pemicu kebiasaan buruk dengan ikhtisar terikat waktu tentang pola kebiasaan baik vs. buruk

Coach.me | Pertumbuhan pribadi dan pengembangan keterampilan | Akses ke pelatih dan mentor khusus Habitica | Membangun kebiasaan dengan gamifikasi | Misi dan hadiah yang menyenangkan untuk membuat Anda tetap di jalur yang benar Todoist | Mengubah setiap tujuan atau proyek menjadi tugas dan sub-tugas saat bepergian | Antarmuka yang indah, lugas, dan bersih |

| Manajemen waktu | Pelacakan waktu multi-perangkat untuk setiap tujuan | Manajemen waktu | Pelacakan waktu multi-perangkat untuk setiap tujuan

GoalsOnTrack | Membuat rencana tindakan terperinci dan papan visi | Pengaturan /href/https://clickup.com/id/blog/126752/undefined/goal /%href/ dan pelacakan kemajuan secara menyeluruh dengan perencana, lembar kerja, visualisasi, jurnal, dan laporan Toodledo | Meningkatkan produktivitas secara menyeluruh | Mengelompokkan waktu Anda ke dalam opsi Kehidupan, Pekerjaan, dan Jadwal untuk mengelola /href/https://clickup.com/id/blog/49148/undefined/productivity tujuan/%href/ di setiap area Kisi | Penetapan sasaran karyawan | Lima produk terpisah, termasuk Kinerja, Sasaran, dan Tumbuh, yang masing-masing berfokus pada mendorong kinerja, OKR, dan peningkatan berkelanjutan

10 Aplikasi Pelacakan Sasaran Terbaik untuk Digunakan Tahun Ini

Kami telah membuat daftar aplikasi yang tidak hanya populer di kalangan profesional, tetapi juga yang bisa digunakan oleh siapa saja - pelajar, pekerja lepas, pemilik bisnis, atau pekerja kantoran.

Mari kita mulai dengan 'aplikasi segalanya' untuk tujuan besar Anda, proyek yang bertele-tele, dan tugas-tugas sederhana.

1. ClickUp-Best untuk menetapkan dan melacak tujuan proyek

Sederhanakan proses penetapan dan pelacakan tujuan jangka pendek dan jangka panjang dengan ClickUp Goals ClickUp adalah alat manajemen proyek serbaguna yang unggul dalam melacak sasaran untuk individu dan tim. Sasaran ClickUp membantu tim dan individu secara efektif menetapkan, melacak, dan mencapai tujuan. Fitur ini memungkinkan Anda untuk membuat tujuan yang spesifik dan terukur (termasuk Tujuan dan Hasil Utama atau OKR) dan membaginya menjadi tindakan yang dapat ditindaklanjuti Tugas ClickUp tugas, subtugas, dan daftar periksa.

Anda dapat memantaunya menggunakan pelacakan kemajuan yang dapat disesuaikan dengan target numerik, moneter, benar/salah, dan tugas.

Tetapkan target yang terukur dalam ClickUp Goals

Jika Anda melacak target untuk tim, ClickUp memungkinkan Anda membagikannya, menetapkan tanggung jawab, dan melacak pencapaian bersama. Fitur-fitur seperti Tampilan Obrolan ClickUp utas diskusi tugas, @mentions, dan Kotak Masuk ClickUp mendorong kolaborasi tanpa batas pada semua proyek Anda. Anda juga bisa mengatur tujuan Anda dalam folder khusus untuk memudahkan akses.

Simpan dan kategorikan Sasaran ClickUp Anda dalam folder agar mudah diakses

Dengan fitur-fitur seperti ketergantungan sasaran dan roll-up kemajuan, ClickUp Goals memastikan semua orang selaras dan bekerja untuk mencapai tujuan bersama.

Selain itu, ClickUp menawarkan banyak templat siap pakai untuk mengatur dan melacak sasaran dengan mudah. Salah satu favorit saya adalah templat Templat Sasaran Cerdas ClickUp .

Tetapkan dan lacak sasaran SMART dengan Templat Sasaran SMART ClickUp

Templat ini mencakup status yang dapat disesuaikan untuk melacak kemajuan proyek, bidang khusus untuk mengategorikan dan memvisualisasikan sasaran secara efisien, dan tampilan khusus seperti Upaya Sasaran dan Lembar Kerja Sasaran SMART untuk beradaptasi dengan alur kerja Anda.

Saya menggunakan templat ini untuk:

Melacak semua sasaran dan target

Mengatur tujuan ke dalam status yang berbeda : Lengkap, Hancur, Di Luar Jalur, Ditunda, Di Jalur, untuk melacak kemajuan

: Lengkap, Hancur, Di Luar Jalur, Ditunda, Di Jalur, untuk melacak kemajuan **Memantau dan menganalisis tugas untuk memastikan produktivitas maksimum

Mengukur upaya yang diperlukan untuk setiap tujuan

yang diperlukan untuk setiap tujuan Tetapkan dan patuhi jadwal*

Bagian terbaiknya adalah ClickUp tidak hanya membantu dengan pelacakan sasaran tetapi juga menawarkan fitur dan templat untuk manajemen proyek, komunikasi, dan kolaborasi. Anggap saja sebagai satu aplikasi untuk menyelesaikan sebagian besar pekerjaan Anda, baik yang bersifat profesional maupun pribadi!

Fitur terbaik ClickUp

Dapatkan gambaran umum tingkat tinggi tentang kemajuan tujuan dan waktu yang dihabiskan untuk proyek dengan Dasbor ClickUp ' dengan berbagai widget, termasuk bilah kemajuan, grafik lingkaran, grafik burndown, dll.

Dapatkan pemberitahuan untuk tenggat waktu yang akan datang menggunakan Pengingat ClickUp . ClickUp mengingatkan Anda tentang tugas-tugas Anda mulai dari lima menit hingga tiga hari sebelum jatuh tempo

Lihat tugas Anda yang akan datang dalam Daftar, papan Kanban, bagan Gantt, dan gaya lain yang Anda pilih menggunakan Tampilan ClickUp Berkolaborasi dalam tugas, berbagi umpan balik, dan mengerjakan tujuan bersama menggunakan ClickUp Chat

Sesuaikan alur kerja Anda dengan semua jenis tugas dengan fitur ClickUp Tasks yang berharga, seperti status khusus, tingkat prioritas, dan ketergantungan

Keterbatasan ClickUp

Tidak dapat mengekspor dasbor dengan mudah

Kurva pembelajaran yang lebih curam dibandingkan dengan alat yang hanya menawarkan pelacakan sasaran

Harga ClickUp

**Gratis Selamanya

Tidak Terbatas : $7/bulan per pengguna

: $7/bulan per pengguna Bisnis : $12/bulan per pengguna

: $12/bulan per pengguna Perusahaan : Hubungi untuk harga

: Hubungi untuk harga Klik Brain: Tambahkan ke paket berbayar apa pun dengan harga $7 per anggota per Ruang Kerja per bulan

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (9.700+ ulasan)

4.7/5 (9.700+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Banyak pengguna ClickUp setuju bahwa platform ini telah menjadi alat penyelamat untuk tujuan proyek mereka:

Tujuan ClickUp membantu menjaga fokus setiap anggota departemen pada hal yang benar-benar penting, yang sangat penting ketika produk baru diluncurkan.

Darya Krakovyak, Pimpinan Komunikasi, HYPERVSN

2. Strides-Terbaik untuk mengatur rutinitas harian yang produktif

via Langkah Strides adalah salah satu dari sedikit aplikasi dalam daftar ini yang memberikan fleksibilitas untuk memilih berbagai metode pelacakan tujuan. Sebagai contoh, saya dapat menetapkan tujuan jangka panjang berdasarkan pencapaian atau nilai tujuan. Aplikasi ini juga memiliki slider lengkap dengan persentase dan opsi untuk melacak kebiasaan baik vs buruk.

Tujuan utama aplikasi ini adalah membantu Anda membangun rutinitas yang sempurna. Untuk melakukannya, Anda bisa menyesuaikan opsi pelacak dan memilih bagaimana Anda ingin melacak kemajuan, diingatkan tentang tenggat waktu, dan sebagainya.

Fitur terbaik Strides

Pilih dari empat pelacak-Kebiasaan untuk melacak kebiasaan baik/buruk, Target untuk menetapkan garis waktu proyek yang bermanfaat, Rata-rata untuk ikhtisar tujuan Anda selama waktu tertentu, dan Proyek untuk melacak pencapaian sederhana

Pantau kinerja Anda di semua tujuan dan kebiasaan Anda berdasarkan minggu, bulan, tahun, atau sepanjang waktu

Tetap termotivasi dengan grafik on-track yang mengukur tingkat keberhasilan, streak, dan banyak lagi

Keterbatasan langkah

Tidak ada sistem hadiah untuk membuat Anda terus kembali dan mencapai tujuan Anda

Aplikasi ini hanya tersedia untuk pengguna iOS

Harga Strides

**Gratis

Strides Plus: Mulai dari $ 4,99/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Strides

G2: Ulasan tidak tersedia

Ulasan tidak tersedia Capterra: Ulasan tidak tersedia

3. Cara Hidup-Terbaik untuk membangun kebiasaan baru

via App Store Way of Life menggabungkan peretasan untuk membangun kebiasaan seperti membuat jurnal dan membuat daftar tugas ke dalam pelacak kebiasaan digital yang intuitif.

Kami menyukai cara aplikasi ini meminta pertanggungjawaban Anda atas kebiasaan buruk. Jadi, alih-alih hanya menyoroti kebiasaan baik Anda, Anda bisa menemukan cara untuk menavigasi situasi yang mungkin menggoda Anda untuk tertinggal dalam tujuan membangun kebiasaan.

Dengan fitur Grafik, Anda dapat melihat tren positif dan negatif selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun.

Fitur-fitur terbaik Way of Life

Lacak rutinitas Anda dengan sistem kode warna yang unik

Tetap berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan Anda dengan pengingat yang kuat

Catat apa yang memicu kebiasaan buruk menggunakan fungsi buku harian bawaan

Keterbatasan Way of Life

Anda hanya dapat melacak tiga kebiasaan dalam paket gratis

Tidak ada cara untuk melacak seberapa dekat Anda mencapai tujuan. Hanya ada pilihan ya atau tidak

Harga Way of Life

**Gratis

Premium: Mulai dari $ 4,99/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Way of Life

G2: Ulasan tidak tersedia

Ulasan tidak tersedia Capterra: Ulasan tidak tersedia

4. Coach.me-Terbaik untuk pertumbuhan pribadi dan mempelajari keterampilan baru

via Coach.me Coach.me adalah platform luar biasa yang menghubungkan Anda dengan pelatih dan mentor bersertifikat dalam berbagai spesialisasi. Jika pertumbuhan pribadi adalah tujuan utama Anda, saya sangat merekomendasikan Coach.me.

Saya merasa sangat terbantu dalam pengembangan keterampilan karena Anda mendapatkan dukungan 360 derajat untuk mempelajari keterampilan pilihan Anda-teman, kolega, dan bahkan pelatih pribadi dapat membantu Anda tetap berada di jalur yang benar

Anda juga bisa mendapatkan keuntungan dari keserbagunaannya-aplikasi ini juga berfungsi sebagai aplikasi pelacak kebiasaan, sehingga Anda bisa menikmati beberapa fungsi bahkan tanpa mendaftar untuk paket pelatihan pribadi.

Fitur terbaik Coach.me

Tetapkan tujuan dan pengingat berapa kali Anda ingin melatih keterampilan atau melatih kebiasaan setiap minggu

Lihat tren mingguan dan bulanan dari kemajuan Anda

Ikuti instruksi harian dari pelatih untuk mencapai tujuan Anda

Check-in dari widget Today View di iPhone atau di jam tangan pintar Anda tanpa membuka aplikasi

Keterbatasan Coach.me

Gangguan check-in sesekali yang dapat merusak rekor Anda

Fungsionalitas pelacakan proyek terbatas

Harga Coach.me

Pelacak kebiasaan: Gratis

Gratis Pelatihan pribadi: $100 per bulan (mulai dari $25 per minggu)

Peringkat dan ulasan Coach.me

G2: Ulasan tidak tersedia

Ulasan tidak tersedia Capterra: Ulasan tidak tersedia

5. Habitica-Aplikasi pelacakan kebiasaan terbaik dengan elemen gamifikasi yang menyenangkan

via Habitica Habitica menggamifikasi daftar kebiasaan Anda dan memungkinkan Anda membuat avatar yang menyenangkan yang semakin kuat seiring dengan penyelesaian tugas Anda juga mendapatkan hadiah yang memungkinkan Anda membeli peningkatan avatar yang keren.

Yang paling saya sukai adalah integrasi media sosialnya. Saya merasa lebih mudah untuk tetap termotivasi dengan mitra akuntabilitas Dengan integrasi media sosial yang digamifikasi dari Habitica, menjadi lebih mudah untuk membuat kontak Anda terlibat dalam 'pencarian' Anda dan bekerja untuk mencapai tujuan yang sama bersama-sama.

Fitur terbaik Habitica

Lacak kebiasaan dan tugas harian di mana saja dengan antarmuka seluler dan web

Dapatkan hadiah menyenangkan untuk tujuan Anda untuk menghias avatar Anda dengan baju besi pertempuran, hewan peliharaan misterius, keterampilan sihir, dan bahkan pencarian

Gunakan koin dalam game untuk membeli manfaat kehidupan nyata seperti akses gratis ke acara TV

Keterbatasan Habitica

Opsi terbatas untuk menyesuaikan tantangan

Navigasi bisa jadi rumit bagi sebagian pengguna

Harga Habitica

**Gratis

Peringkat dan ulasan Habitica

G2: Ulasan tidak cukup

Ulasan tidak cukup Capterra: Ulasan tidak tersedia

6. Todoist-Terbaik untuk manajemen tugas menggunakan daftar tugas yang minimalis dan bersih

via Pencatat tugas (Todoist) Todoist adalah aplikasi daftar tugas otomatis yang indah untuk manajemen tugas saat bepergian. Aplikasi ini menyederhanakan tujuan Anda dengan mengubahnya menjadi item tindakan. Dan kepuasan yang diberikannya saat Anda mencentang item tindakan atau sub-tugas sebagai 'selesai' tidak ada duanya. Ya, Anda dapat melakukannya dengan satu ketukan atau klik.

Fitur luar biasa lainnya adalah pengenalan bahasa alami, yang mengurutkan tugas Anda ke dalam tampilan Hari Ini, Mendatang, dan filter khusus. Ini membantu Anda dengan mudah memprioritaskan tujuan Anda. Fitur ini juga memungkinkan saya menciptakan ruang bersama untuk tugas kolaboratif yang terpisah dari tujuan dan proyek pribadi saya.

Fitur terbaik Todoist

Menangkap dan mengatur tugas saat tugas itu datang kepada Anda dengan bahasa yang mudah dipahami dan alami

Bangun kebiasaan dan pantau tenggat waktu menggunakan pengenalan data otomatis

Ubah apa pun menjadi tugas di daftar tugas Anda dari mana saja menggunakan 80+ integrasi

Lacak kemajuan Anda dengan beberapa cara - visualisasi produktivitas, riwayat aktivitas, dan arsip tugas yang telah diselesaikan

Keterbatasan Todoist

Kualitas ringkasan yang dihasilkan bervariasi, sehingga Anda harus memeriksa dan merevisinya secara manual untuk keakuratannya

Kustomisasi terbatas untuk statistik produktivitas dan tampilan laporan

Harga Todoist

Pemula: Gratis

Gratis Pro: $5/bulan

$5/bulan Bisnis: $8/bulan

Peringkat dan ulasan Todoist

G2: 4.4/5 (700+ ulasan)

4.4/5 (700+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (2000+ ulasan)

7. ATracker-Terbaik untuk manajemen waktu untuk setiap tujuan

via ATracker ATracker adalah aplikasi manajemen tujuan berbasis waktu yang menghasilkan wawasan tentang bagaimana Anda menghabiskan waktu untuk setiap tujuan. Hal ini memungkinkan Anda menjadwalkan setiap tugas dan sub-tugas secara strategis untuk pemanfaatan waktu Anda secara optimal.

Saya menjelajahi pengaturan lanjutan aplikasi ini, dan ternyata Anda bisa melacak waktu yang dihabiskan untuk sekelompok tugas. ATracker menyimpan semua catatan Anda dan menampilkannya dalam tampilan daftar dan kalender. Anda juga dapat memperbarui entri atau catatan waktu di kemudian hari.

Fitur-fitur terbaik ATracker

Memulai dan menghentikan tugas hanya dengan satu sentuhan tanpa membuka kunci perangkat Anda

Melacak waktu Anda di ponsel, tablet, Apple Watch, atau komputer

Tetapkan target harian dan mingguan berdasarkan tugas dan tag, termasuk tag numerik dan drop-down

Buat laporan dalam bentuk diagram lingkaran dan diagram batang yang indah

Keterbatasan ATracker

Gangguan sesekali dalam sinkronisasi kalender

Gagal melacak waktu untuk beberapa tugas secara bersamaan

Harga ATracker

**Gratis

Pro: $ 4,99 di iOS dan $ 2,99 di Android (biaya sekali pakai)

$ 4,99 di iOS dan $ 2,99 di Android (biaya sekali pakai) Premium: $ 2,99/bulan

Peringkat dan ulasan ATracker

G2: Ulasan tidak tersedia

Ulasan tidak tersedia Capterra: Ulasan tidak tersedia

8. GoalsOnTrack-Terbaik untuk membuat rencana tindakan terperinci untuk tujuan Anda

via GoalsOnTrack GoalsOnTrack adalah SMART perangkat lunak penetapan tujuan dengan struktur sasaran bertingkat. Ini berarti Anda dapat membuat rencana tindakan yang terperinci untuk setiap tujuan dan sub-tujuan. Hal ini tidak hanya menjadikannya sebagai aplikasi daftar tugas, tetapi juga pelacak agenda yang terperinci lengkap dengan fitur pelacakan kebiasaan, waktu, dan kemajuan.

Saya sangat terkejut dengan seberapa banyak usaha Anda yang diambil oleh perangkat lunak ini. Sebagai contoh, Anda mendapatkan metrik tujuan formulir untuk diisi untuk memastikan Anda anda adalah SMART -spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu.

Demikian pula dengan papan visi, templat penetapan tujuan dan jurnal untuk menuangkan ide. Ini seperti semua ide Anda tentang tujuan Anda tinggal di dalam apartemen bertingkat. Semuanya berada di dalam kompleks yang sama tetapi cukup terpisah untuk pengaturan yang tepat.

Fitur-fitur terbaik GoalsOnTrack

Memetakan setiap tahap tujuan Anda dengan perencana dan lembar kerja yang dapat dicetak

Lacak kemajuan tujuan dengan empat cara: berdasarkan sub-tujuan, berdasarkan tugas, berdasarkan hasil, dan secara manual

Penjadwalan seret dan lepas dengan kalender tugas yang terintegrasi dengan kalender eksternal seperti Google Calendar, iCal, Outlook

Lacak pelaksanaan kebiasaan Anda dengan tanda centang harian

Bagikan tujuan dengan tim Anda, catat aktivitas tim secara real time, dan kirim pesan atau komentar di papan pesan terpusat untuk bekerja sama

Keterbatasan GoalsOnTrack

Membutuhkan koneksi internet

Tidak ada versi uji coba atau gratis

Harga GoalsOnTrack

Biaya keanggotaan $68 per tahun

Peringkat dan ulasan GoalsOnTrack

G2: Ulasan tidak tersedia

Ulasan tidak tersedia Capterra: Ulasan tidak tersedia

9. Kisi-kisi-Terbaik untuk OKR dan sasaran karyawan

via Kisi Lattice adalah solusi penetapan tujuan untuk tim. Sangat ideal untuk organisasi yang ingin melacak performa kerja sekaligus memungkinkan karyawan untuk menyelaraskan pengembangan profesional mereka dengan tujuan perusahaan.

Kami merasa berguna untuk manajemen proyek lintas fungsi dan memastikan kolaborasi yang jelas. Sebagai contoh, Anda bisa mengatur tujuan untuk pemasaran bersama di satu tempat dan sasaran layanan pelanggan secara terpisah di tempat lain.

Anda juga dapat menetapkan tujuan untuk pengembangan perangkat lunak dan Sasaran SMART untuk manajer . Semuanya dapat saling terhubung dan dikolaborasikan dalam satu platform.

The Perangkat lunak OKR terintegrasi dengan Jira, Salesforce, Slack, dan Microsoft Teams untuk memastikan bahwa tujuan selalu menjadi yang terdepan dan ditindaklanjuti secara terus menerus.

Baca juga: Menaiki Tangga Karier: Cara Menetapkan dan Mencapai Tujuan untuk Insinyur Perangkat Lunak

Fitur-fitur terbaik Lattice

Menghubungkan target individu ke departemen dan seluruh perusahaan sasaran untuk tinjauan kinerja Mengintegrasikan OKR ke dalam manajemen kinerja untuk menyelaraskan pencapaian dengan prioritas bisnis utama

Mendorong keterlibatan karyawan dengan pertemuan dan interaksi 1:1 dengan SDM dan manajer

Batasan kisi-kisi

Situs web mungkin lambat selama pemuatan awal

Tidak ada versi gratis

Harga kisi

Manajemen Kinerja + OKR & Sasaran: $11/orang per bulan

$11/orang per bulan Keterlibatan: $ 4/orang per bulan

$ 4/orang per bulan Tumbuh: $14/orang per bulan

$14/orang per bulan Kompensasi: $6/orang per bulan

Peringkat dan ulasan kisi-kisi

G2 : 4.7/5 (3000+ ulasan)

: 4.7/5 (3000+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (160+ ulasan)

10. Toodledo-Terbaik untuk meningkatkan produktivitas di semua bidang kehidupan Anda

via Toodledo Toodledo adalah alat produktivitas yang rumit. Toodledo menawarkan beberapa opsi untuk mengatur dan melacak tujuan, dengan fokus pada peningkatan hasil. **Toodledo mengambil ide daftar tugas sederhana dan mengembangkannya menjadi ruang kerja yang mendetail sehingga Anda dapat menyelesaikan lebih banyak hal dengan setiap tujuan atau tugas.

Menurut saya, kategorisasi yang ada cukup menarik:

Kehidupan: Memungkinkan Anda membuat daftar tugas dan catatan serta membaginya dengan teman dan keluarga berdasarkan metode Getting Things Done

Memungkinkan Anda membuat daftar tugas dan catatan serta membaginya dengan teman dan keluarga berdasarkan metode Getting Things Done Pekerjaan: Membantu Anda membuat garis besar proyek Anda, memberikan tugas kepada tim Anda, dan melacak waktu yang dihabiskan untuk setiap proyek

Membantu Anda membuat garis besar proyek Anda, memberikan tugas kepada tim Anda, dan melacak waktu yang dihabiskan untuk setiap proyek Jadwal: Mendorong Anda untuk memanfaatkan waktu luang dengan penjadwal bawaan, lengkap dengan pengingat berdasarkan lokasi Anda, tugas berulang, dan integrasi kalender

Fitur terbaik Toodledo

Gunakan folder, tag, konteks, dan subtugas untuk membantu mengatur daftar tugas

Mengurutkan, memfilter, dan mencari di dalam daftar Anda, dan mengetahui apa saja yang perlu diselesaikan. Aplikasi ini mengirimi Anda peringatan saat tugas jatuh tempo

Memantau perkembangan diri Anda; tetap termotivasi dan mencapai tujuan Anda

Tuliskan kenangan Anda, gunakan sebagai resep jurnal-log, catatan perjalanan, dan banyak lagi

Gunakan garis besar untuk merencanakan proyek Anda berikutnya, mencatat silsilah keluarga Anda, atau kasus penggunaan lain yang dapat Anda pikirkan

Keterbatasan Toodledo

Fitur Catatan membutuhkan fungsionalitas pencarian yang lebih baik

Harga Toodledo

Gratis

Peringkat dan ulasan Toodledo

G2 : 4.5/5 (60+ ulasan)

: 4.5/5 (60+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (70+ ulasan)

Pilih Aplikasi Pelacakan Sasaran Terbaik

Aplikasi yang saya uji dan pilih memiliki beberapa kesamaan: semuanya mudah digunakan dan membuat saya lebih terorganisir dan produktif. Meskipun semuanya bagus untuk menetapkan dan melacak tujuan, hanya sedikit yang melampaui fitur-fitur dasar.

Saya lebih suka perencanaan tujuan jangka panjang yang membantu saya menyeimbangkan tugas-tugas pribadi dan profesional. Jadi, platform dengan kolaborasi tim yang canggih, manajemen tugas, dan manajemen proyek menjadi ideal bagi saya.

Dalam konteks tersebut, hanya satu alat yang memenuhi semua kebutuhan saya-ClickUp!

Alat ini menyederhanakan pelacakan sasaran dengan fitur-fitur serbaguna dan templat yang siap pakai. Alat manajemen proyek ClickUp memungkinkan kami untuk tetap berada di atas daftar tugas dan berkolaborasi dengan tim lintas fungsi.

Secara keseluruhan, alih-alih pelacak tujuan khusus individu, ClickUp memberi Anda fleksibilitas untuk mengerjakan tujuan profesional sebagai sebuah tim. Meskipun Anda bisa mengelola pelacak pribadi secara terpisah, fungsi kolaboratifnya menawarkan keunggulan. Coba ClickUp hari ini! Anda tidak akan menyesal.