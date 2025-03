10 Alat Perangkat Lunak Manajemen Kampanye Terbaik di Tahun 2025

Mengejutkan 71% kampanye pemasaran gagal mencapai tujuan yang ditetapkan meskipun bisnis mengalokasikan hampir 10% dari pendapatan mereka untuk upaya pemasaran.

Hal ini tidak mengherankan, mengingat mengelola kampanye pemasaran bisa terasa seperti menyulap sistem yang terputus-putus dan proses yang terfragmentasi, dengan mata tertutup.

Kurangnya visibilitas waktu nyata di seluruh proyek dan kampanye menambah penundaan dan lokasi sumber daya yang tidak efisien, dan masalah ini diperparah dengan komunikasi yang tersebar.

Perangkat lunak dan alat manajemen kampanye dapat membantu bisnis menjadi lebih baik secara eksponensial dalam mengatur dan mengoptimalkan hal-hal yang benar-benar penting, sehingga menghasilkan kampanye pemasaran yang lebih sukses.

Panduan ini akan memperkenalkan Anda pada perangkat lunak yang harus dicoba manajemen kampanye dan membantu Anda memahami fitur-fitur terbaik serta kelebihan dan kekurangannya sehingga Anda dapat memilih platform manajemen kampanye yang tepat untuk kebutuhan bisnis Anda. 📣 📈

Apa yang dimaksud dengan Alat Manajemen Kampanye?

Alat manajemen kampanye adalah solusi perangkat lunak yang dirancang untuk membantu bisnis merencanakan, melacak, melaksanakan, dan menganalisis kampanye pemasaran mereka secara lebih efisien, mulai dari penetapan tujuan hingga analisis kinerja.

Alat manajemen kampanye online memungkinkan Anda mengelola seluruh siklus pemasaran Anda di satu tempat, mencocokkan tenaga kerja, waktu, dan anggaran dengan tugas, proses, jadwal, dan metrik.

Apa yang Harus Diperhatikan Dalam Perangkat Lunak Manajemen Kampanye

Memilih di antara banyak pilihan perangkat lunak manajemen kampanye tidaklah mudah. Secara umum, Anda ingin memeriksa kemampuan berikut ini:

Antarmuka yang intuitif untuk kemudahan penggunaan sehari-hari

Kemampuan manajemen proyek dari ujung ke ujung

Kemampuan otomatisasi pemasaran

Alur kerja yang dapat disesuaikan

Fitur kolaborasi dan komunikasi yang kuat

Kemampuan untuk berintegrasi dengan alat pemasaran zaman baru dan lama yang sudah ada atau populer

Kemampuan khusus seperti manajemen proyek media sosial manajemen kampanye pemasaran email, manajemen kampanye iklan, dll.

Pelaporan dan analisis metrik real-time yang kuat

Efektivitas biaya

Aplikasi seluler untuk bekerja di mana saja, dan banyak lagi

Apakah Anda mencari cara yang lebih sederhana untuk mengelola postingan media sosial di berbagai saluran pemasaran atau mencari kinerja kampanye yang lebih kompleks dan analisis data alat bantu, selalu ada untuk setiap kebutuhan.

Tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat cawan suci alat manajemen kampanye pemasaran.

10 Perangkat Lunak Manajemen Kampanye Terbaik di tahun 2024

Ketika berbicara tentang kampanye pemasaran digital, berbagai perangkat lunak manajemen kampanye pemasaran tersedia, termasuk untuk perencanaan kampanye, manajemen proyek, pembuatan konten, pelacakan pengeluaran, garis waktu, dan manajemen tujuan, pemasaran media sosial, otomatisasi pemasaran, dan banyak lagi.

1. ClickUp #### Terbaik untuk manajemen proyek, manajemen kampanye pemasaran, dan kolaborasi tim

Hadirkan semua pekerjaan dan tim Anda di satu tempat dengan ClickUp

ClickUp adalah manajemen proyek lengkap dan alat produktivitas yang membantu Anda memusatkan dan mengelola pekerjaan, kolaborasi, dan komunikasi dari satu tempat.

Jadi, apa yang membuat ClickUp menjadi alat manajemen kampanye terbaik untuk pemasar?

Tidak hanya menawarkan ratusan fitur canggih, tetapi juga menyediakan platform yang sepenuhnya dapat disesuaikan untuk memungkinkan tim dan bisnis mana pun mengonfigurasi ClickUp agar sesuai dengan kebutuhan, preferensi, dan kasus penggunaan mereka, termasuk sebagai manajemen proyek pemasaran perangkat lunak dan alat manajemen kampanye.

Tingkat fleksibilitas ini memungkinkan tim penjualan dan pemasaran untuk mengonfigurasi ClickUp untuk memenuhi kebutuhan mereka yang terus berkembang, mulai dari perencanaan kampanye, dan pemetaan kalender kampanye, hingga pelacakan kinerja kampanye, dan proyek atau kebutuhan pemasaran lainnya.

Gunakan Papan Tulis digital untuk perencanaan strategi, Dokumen ClickUp untuk ringkasan kampanye, SOP, tampilan Daftar dengan Bidang Khusus dan status khusus untuk alur kerja manajemen kampanye yang disederhanakan, dan Dasbor khusus untuk membuat keputusan berdasarkan data guna memaksimalkan kinerja kampanye.

Selain itu, ClickUp menawarkan otomatisasi alur kerja yang canggih, kolaborasi tim, dan fitur pelacakan tujuan untuk membantu Anda mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengotomatisasi tugas yang berulang, dan mengelola setiap bagian dari kampanye Anda.

Fitur menarik lainnya yang ditawarkan ClickUp adalah asisten penulisan AI, ClickUp AI. ⚡️ ClickUp AI adalah alat revolusioner yang dibangun ke dalam platform ClickUp untuk membantu Anda bekerja lebih cepat, menulis lebih cerdas, dan memicu kreativitas Anda dengan ratusan alat yang dibuat oleh para ahli untuk setiap kasus penggunaan, termasuk membuat ide kampanye, menulis ringkasan kampanye, merencanakan kampanye pemasaran, dan banyak lagi.

Fitur terbaik

Manajemen tugas: Pilih dari lebih dari 35 Klik Aplikasi untuk menyesuaikan manajemen tugas untuk kebutuhan mereka, termasuk mengotomatisasi tugas, menetapkan poin sprint, menambahkan data lapangan khusus, dan banyak lagi

Pilih dari lebih dari 35 Klik Aplikasi untuk menyesuaikan manajemen tugas untuk kebutuhan mereka, termasuk mengotomatisasi tugas, menetapkan poin sprint, menambahkan data lapangan khusus, dan banyak lagi Struktur Hirarki Proyek : ClickUp menawarkan cara unik yang menyegarkan untuk mengatur tim, proyek, kampanye, dan banyak lagi dengan struktur Hirarki proyek . Ini termasuk membuat Ruang untuk tim dan departemen, Folder terpisah untuk proyek yang berbeda, dan daftar untuk tugas

: ClickUp menawarkan cara unik yang menyegarkan untuk mengatur tim, proyek, kampanye, dan banyak lagi dengan struktur Hirarki proyek . Ini termasuk membuat Ruang untuk tim dan departemen, Folder terpisah untuk proyek yang berbeda, dan daftar untuk tugas Alur kerja otomatisasi : Sederhanakan manajemen kampanye dengan mengotomatiskan proses manual dan tugas-tugas rutin. Dengan 50+ tindakan, pemicu, dan kondisi untuk membuat alur otomatisasi, Anda dapat menghilangkan tugas yang berulang-ulang, menghemat waktu dan tenaga

: Sederhanakan manajemen kampanye dengan mengotomatiskan proses manual dan tugas-tugas rutin. Dengan 50+ tindakan, pemicu, dan kondisi untuk membuat alur otomatisasi, Anda dapat menghilangkan tugas yang berulang-ulang, menghemat waktu dan tenaga Subtugas dan daftar periksa bersarang : Sederhanakan proyek yang kompleks dengan memecahnya menjadi tugas dan subtugas. Hal ini juga memungkinkan pembuatan daftar periksa dalam tugas-tugas tertentu untuk memetakan dan memantau kemajuan;

: Sederhanakan proyek yang kompleks dengan memecahnya menjadi tugas dan subtugas. Hal ini juga memungkinkan pembuatan daftar periksa dalam tugas-tugas tertentu untuk memetakan dan memantau kemajuan; Pelacakan dan analisis : ClickUp menawarkan pelacakan dan analitik waktu nyata, memungkinkan pengguna untuk mengukur indikator kinerja utama melalui bagan, grafik, dan laporan terperinci untuk mengadopsi pendekatan berbasis data dalam mengelola sumber daya proyek mereka

: ClickUp menawarkan pelacakan dan analitik waktu nyata, memungkinkan pengguna untuk mengukur indikator kinerja utama melalui bagan, grafik, dan laporan terperinci untuk mengadopsi pendekatan berbasis data dalam mengelola sumber daya proyek mereka Templat yang dapat disesuaikan : Akses lebih dari 1.000 templat yang dapat disesuaikan untuk setiap tim dan berbagai kasus penggunaan sepertipelacakan dan analisis kampanye,kampanye pemasaran email,perencanaan kampanye, dan lainnyatemplate untuk pemasaran Kemampuan integrasi : Menghubungkan ClickUp ke lebih dari 1.000 alat kerja, termasuk alat pemasaran populer seperti Tableau, Hubspot, dan Salesforce, menjadikan ClickUp salah satu alat manajemen kampanye terbaik saat ini untuk tim pemasaran saat ini

: Akses lebih dari 1.000 templat yang dapat disesuaikan untuk setiap tim dan berbagai kasus penggunaan sepertipelacakan dan analisis kampanye,kampanye pemasaran email,perencanaan kampanye, dan lainnyatemplate untuk pemasaran Aplikasi seluler: Aplikasi seluler ClickUp memungkinkan Anda untuk mengelola kampanye Anda di mana saja-mengakses tugas, berkomunikasi dengan anggota tim, dan tetap mendapatkan informasi terbaru setiap saat

TIP PROFESIONAL Rencanakan, jalankan, dan kelola kampanye pemasaran Anda semua dalam satu platform dengan Templat Kampanye Pemasaran oleh ClickUp . Daftar ini diisi dengan contoh tugas di setiap fase pemasaran bersama dengan elemen penting lainnya untuk membantu Anda memulai.

Kelola alur kerja end-to-end Anda dengan perangkat lunak manajemen kampanye seperti ClickUp, dan gunakan Templat Kampanye dan Promosi untuk menyederhanakan penerimaan permintaan Anda ke perencanaan dan pelaksanaan kampanye

Keterbatasan

Pengguna baru mungkin akan mengalami kurva pembelajaran

Belum semua tampilan tersedia di aplikasi seluler

Harga

Gratis Selamanya: Paket gratis yang kaya fitur

Paket gratis yang kaya fitur Tak Terbatas: $7 per bulan/pengguna

$7 per bulan/pengguna Bisnis: $12 per bulan/pengguna

$12 per bulan/pengguna Perusahaan: Hubungi untuk harga

Hubungi untuk harga Klik AI: Tersedia uji coba gratis; tambahkan ke Ruang Kerja berbayar hanya dengan $5 per anggota/bulan

Peringkat dan ulasan pelanggan

G2: 4,7 dari 5 (8.200+ ulasan)

4,7 dari 5 (8.200+ ulasan) Capterra: 4,7 dari 5 (3.700+ ulasan)

2. Pengirim #### Terbaik untuk otomatisasi pemasaran email dan SMS

Dasbor ikhtisar kampanye melalui Sender.net Pengirim adalah platform otomatisasi pemasaran email dan SMS yang membantu bisnis mengelola kampanye pemasaran mereka dengan mudah dan menguntungkan.

Rancang email Anda sendiri dari awal atau pilih dari pustaka templat desain siap pakai yang tampak indah. Dengan penjadwal email, Anda bisa dengan mudah mengelola kampanye email dan SMS broadcast, sementara pembuat otomatisasi memungkinkan Anda mengotomatisasi kampanye email dan SMS.

Sebagai alat manajemen kampanye yang mumpuni, Sender memungkinkan Anda mengotomatiskan sepenuhnya penerimaan prospek menggunakan popup dan formulir pendaftaran. Anda kemudian dapat mengatur kampanye tetes secara otomatis untuk membina prospek baru melalui perjalanan pembelian yang dipersonalisasi dalam skala besar dengan segmentasi yang cerdas.

Terbaik untuk: Merek kecil dan toko e-niaga yang ingin mengembangkan bisnis mereka dengan otomatisasi pemasaran email dan SMS

Fitur terbaik

Otomatisasi email dan SMS : Siapkan kampanye otomatisasi yang kuat, termasuk rangkaian ucapan selamat datang, pengingat keranjang yang ditinggalkan, penjualan naik dan turun pasca pembelian, dan banyak lagi, dengan menggunakan alat pembuat otomatisasi seret dan lepas

: Siapkan kampanye otomatisasi yang kuat, termasuk rangkaian ucapan selamat datang, pengingat keranjang yang ditinggalkan, penjualan naik dan turun pasca pembelian, dan banyak lagi, dengan menggunakan alat pembuat otomatisasi seret dan lepas Segmentasi dan personalisasi yang cerdas : Segmentasi prospek secara otomatis selama proses penerimaan berdasarkan preferensi atau bidang khusus sambil menggunakan personalisasi untuk membuat semua orang merasa bahwa pesan Anda ditulis hanya untuk mereka

: Segmentasi prospek secara otomatis selama proses penerimaan berdasarkan preferensi atau bidang khusus sambil menggunakan personalisasi untuk membuat semua orang merasa bahwa pesan Anda ditulis hanya untuk mereka Popup dan formulir yang interaktif dan memiliki konversi tinggi : Gunakan popup dan formulir yang sangat menarik untuk membangun dan mengembangkan daftar email calon pelanggan Anda

: Gunakan popup dan formulir yang sangat menarik untuk membangun dan mengembangkan daftar email calon pelanggan Anda Pembuat dan templat email seret dan lepas : Perpustakaan kaya fitur dari pengirim berupa templat email yang dapat diedit dan ramah seluler, serta pembuat email seret dan letakkan untuk mulai membangun desain Anda sendiri dari awal

: Perpustakaan kaya fitur dari pengirim berupa templat email yang dapat diedit dan ramah seluler, serta pembuat email seret dan letakkan untuk mulai membangun desain Anda sendiri dari awal Pelaporan yang kuat: Pahami analitik terperinci melalui analitik dan laporan yang mudah diikuti, kapan saja, di mana saja

Otomatisasi email di Sender (via Sender.net)

Keterbatasan

Paket gratisnya cukup besar tetapi membawa branding Sender

Platform ini tidak mendukung kampanye afiliasi

Harga

Gratis Selamanya: Paket gratis kaya fitur untuk 2.500 pelanggan dan 15.000 email per bulan

Paket gratis kaya fitur untuk 2.500 pelanggan dan 15.000 email per bulan Standar: $8 per bulan untuk hingga 30.000 email dan 2.500 pelanggan

$8 per bulan untuk hingga 30.000 email dan 2.500 pelanggan Profesional: $29 per bulan untuk hingga 60.000 email dan 2.500 pelanggan

$29 per bulan untuk hingga 60.000 email dan 2.500 pelanggan Perusahaan: Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan pelanggan

G2: 4.4 dari 5 (44 ulasan)

4.4 dari 5 (44 ulasan) Capterra: 4.6 dari 5 (143 ulasan)

3. HubSpot

Terbaik untuk melacak kampanye pemasaran dan analisis

Tampilan dasbor di Hubspot (via Hubspot) HubSpot adalah platform manajemen hubungan pelanggan (CRM) yang menyediakan kemampuan yang kuat bagi bisnis untuk merampingkan dan mengelola pemasaran, penjualan, layanan pelanggan, dan operasi mereka.

Hub pemasaran HubSpot menyediakan rangkaian lengkap fitur dan alat premium, termasuk pembuatan konten, halaman arahan, pemasaran media sosial, manajemen kampanye SEO, kampanye email, otomatisasi pemasaran, dan banyak lagi, bagi bisnis untuk menarik audiens ideal mereka dan secara menguntungkan mengubah mereka menjadi pelanggan yang membayar.

Buat, kirim, dan otomatiskan kampanye email yang menarik dan berkonversi tinggi dalam skala besar. Rancang halaman landas untuk kampanye trafik Anda menggunakan pembangun seret dan lepas WYSIWYG (What You See Is What You Get) dan dorong konversi secara menguntungkan.

Gunakan dasbor yang canggih untuk melihat performa kampanye dan mengoptimalkannya dengan pendekatan berbasis data. Terakhir, gunakan alat media sosial Hubspot untuk mengelola, mengukur, dan memonetisasi kampanye iklan dan pemasaran media sosial dengan ROI tinggi.

Fitur terbaik

Otomatisasi pemasaran : Memelihara dan mencetak prospek secara autopilot sekaligus menargetkan prospek dan pelanggan berdasarkan perilaku toko online dan interaksi mereka dengan merek Anda

: Memelihara dan mencetak prospek secara autopilot sekaligus menargetkan prospek dan pelanggan berdasarkan perilaku toko online dan interaksi mereka dengan merek Anda Pembuat formulir online : Hasilkan prospek yang memenuhi syarat menggunakan formulir khusus yang siap dikonversi dengan alat desain formulir yang mudah digunakan

: Hasilkan prospek yang memenuhi syarat menggunakan formulir khusus yang siap dikonversi dengan alat desain formulir yang mudah digunakan Manajemen hubungan pelanggan (CRM) : Secara otomatis membuat dan memperbarui catatan pelanggan, melacak aktivitas mereka, dan mengakses interaksi bagian, membantu merampingkan alur kerja dan membina hubungan jangka panjang

: Secara otomatis membuat dan memperbarui catatan pelanggan, melacak aktivitas mereka, dan mengakses interaksi bagian, membantu merampingkan alur kerja dan membina hubungan jangka panjang Pembuat halaman arahan: Desainhalaman arahan dengan konversi tinggi yang mengubah pengunjung biasa menjadi prospek yang tertarik. Selanjutnya, optimalkan konversi dengan analisis dan saran SEO dengan mudah

Desainhalaman arahan dengan konversi tinggi yang mengubah pengunjung biasa menjadi prospek yang tertarik. Selanjutnya, optimalkan konversi dengan analisis dan saran SEO dengan mudah Analitik mendalam: Lacak email dan kinerja kampanye halaman arahan sambil mendapatkan wawasan yang didukung data yang berharga melalui analisis, laporan, dan dasbor interaktif bawaan

Keterbatasan

Sangat mahal untuk bisnis kecil dan semakin mahal seiring dengan meningkatnya kebutuhan Anda

Baik kustomisasi maupun penggunaan fitur-fitur canggih mungkin membutuhkan bantuan ahli

Harga

Gratis: Satu otomatisasi email, 2.000 email/bulan, dan alat gratis lainnya

Satu otomatisasi email, 2.000 email/bulan, dan alat gratis lainnya Pemula: $20 per bulan untuk hingga 1.000 kontak pemasaran

$20 per bulan untuk hingga 1.000 kontak pemasaran Profesional: $890 per bulan untuk hingga 2.000 kontak pemasaran

$890 per bulan untuk hingga 2.000 kontak pemasaran Enterprise: $3.600 per bulan untuk hingga 10.000 kontak pemasaran

Peringkat dan ulasan pelanggan

G2: 4.4 dari 5 (9.536+ ulasan)

4.4 dari 5 (9.536+ ulasan) Capterra: 4,5 dari 5 (5.537+ ulasan)

Periksa ini Alternatif Hubspot !

4. Tenaga penjualan

Terbaik untuk mengelola data pelanggan dan otomatisasi proses

Dasbor ikhtisar email melalui Salesforce Salesforce adalah platform manajemen pelanggan, pemasaran, dan penjualan komprehensif yang dirancang untuk bisnis besar hingga perusahaan yang ingin meningkatkan hubungan dengan pelanggan, meningkatkan efisiensi proses, dan meningkatkan laba atas investasi (ROI) dari upaya bisnis mereka.

Kemampuan personalisasi berbasis AI berkualitas tinggi dari Salesforce membantu bisnis membangun dan meningkatkan kampanye yang sangat relevan. Modul GPT pemasarannya memfasilitasi penggunaan AI generatif untuk menghemat waktu di seluruh siklus kampanye sambil mengklaim penurunan biaya akuisisi pelanggan. Jalankan kampanye yang lebih cerdas dengan memanfaatkan kekuatan sumber data pelanggan terpadu untuk memberikan intelijen waktu nyata di berbagai saluran.

Terakhir, modul Customer 360-nya membantu bisnis menghubungkan tim penjualan, layanan, pemasaran, dan TI mereka melalui satu platform kolaboratif, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas secara menyeluruh.

Fitur terbaik

**Manajemen hubungan pelanggan (CRM): Dikenal terutama karena kemampuan CRM-nya, Salesforce membantu bisnis mengelola informasi kontak prospek mereka, mencatat interaksi pelanggan, mengidentifikasi peluang, melacak prospek, dan mendorong kampanye pemasaran, semuanya dari satu dasbor

Otomatisasi pemasaran : Modul otomatisasi pemasaran Salesforce memungkinkan bisnis untuk mengotomatisasi dan mengoptimalkan kampanye pemasaran. Ini termasuk alat pintar untuk pemasaran email, pemeliharaan prospek, penilaian prospek, manajemen kampanye, dan banyak lagi

: Modul otomatisasi pemasaran Salesforce memungkinkan bisnis untuk mengotomatisasi dan mengoptimalkan kampanye pemasaran. Ini termasuk alat pintar untuk pemasaran email, pemeliharaan prospek, penilaian prospek, manajemen kampanye, dan banyak lagi Pemetaan perjalanan pelanggan : Memvisualisasikan dan menyusun strategi perjalanan pembeli khusus di berbagai titik kontak. Mengidentifikasi peluang untuk melibatkan pelanggan dan memberikan pengalaman yang dipersonalisasi, yang mengarah pada peningkatan pengalaman pelanggan

: Memvisualisasikan dan menyusun strategi perjalanan pembeli khusus di berbagai titik kontak. Mengidentifikasi peluang untuk melibatkan pelanggan dan memberikan pengalaman yang dipersonalisasi, yang mengarah pada peningkatan pengalaman pelanggan Manajemen kampanye email : Buat dan kirimkan kampanye email yang ditargetkan ke daftar kontak atau segmen Anda. Gunakan templat email yang responsif, personalisasi cerdas, dan analisis terperinci untuk merancang dan menjalankan kampanye email dengan konversi tinggi dengan mudah

: Buat dan kirimkan kampanye email yang ditargetkan ke daftar kontak atau segmen Anda. Gunakan templat email yang responsif, personalisasi cerdas, dan analisis terperinci untuk merancang dan menjalankan kampanye email dengan konversi tinggi dengan mudah Manajemen media sosial : Kelola dan pantau kehadiran media sosial Anda dengan menjadwalkan posting, berinteraksi dengan pengikut dan prospek, memantau percakapan sosial, dan banyak lagi

: Kelola dan pantau kehadiran media sosial Anda dengan menjadwalkan posting, berinteraksi dengan pengikut dan prospek, memantau percakapan sosial, dan banyak lagi Penilaian dan perutean prospek: Secara otomatis memberikan nilai kepada prospek berdasarkan perilaku dan keterlibatan mereka yang sedang berlangsung sambil memastikan bahwa prospek yang lebih berharga diarahkan ke sumber daya penjualan terbaik di organisasi Anda

Keterbatasan

Sangat mahal, dan ini semakin meningkat dengan adanya add-on, kustomisasi, serta aplikasi dan layanan tambahan

Salesforce bisa jadi sulit dan rumit untuk disiapkan pada awalnya karena kaya fitur dan serbaguna

Harga

Gratis Selamanya: Uji coba gratis 30 hari

Uji coba gratis 30 hari Esensial: $25 per bulan/pengguna

$25 per bulan/pengguna Profesional: $75 per bulan/pengguna

$75 per bulan/pengguna Enterprise: $150 per bulan/pengguna

$150 per bulan/pengguna Tak Terbatas: $300 per bulan/pengguna

Peringkat dan ulasan pelanggan

G2: 4.3 dari 5 (14.105+ ulasan)

4.3 dari 5 (14.105+ ulasan) Capterra: 4,4 dari 5 (17.664+ ulasan)

Periksa ini Alternatif CRM tenaga penjualan !

5. Hootsuite

Terbaik untuk menjadwalkan, mengelola, dan menerbitkan postingan media sosial

Melihat Papan melalui Hootsuite Hootsuite adalah alat manajemen kampanye media sosial yang membantu pengguna membuat, menjadwalkan, dan mempublikasikan konten di seluruh profil media sosial. Ini adalah alat yang ampuh untuk melibatkan pelanggan potensial, memantau tren, mempromosikan konten, menjalankan kampanye iklan, dan memanfaatkan pendekatan berbasis data menggunakan analisis media sosial.

Hootsuite membantu bisnis dengan inspirasi konten melalui templat media sosial yang siap pakai dalam berbagai dimensi, aliran penemuan konten untuk melihat apa yang sedang ramai, dan saran tagar bertenaga AI untuk ditemukan oleh audiens target Anda. Fitur kalender media sosialnya membantu pengguna merencanakan dan menyusun strategi konten media sosial, selain berkolaborasi dalam alur kerja persetujuan untuk memastikan integritas konten.

Salah satu fiturnya yang lebih menarik adalah kotak masuk bersama yang memusatkan komentar dan pesan langsung di seluruh saluran pemasaran, memungkinkan perwakilan bisnis Anda untuk terlibat secara efisien dan kolaboratif.

Hootsuite membantu bisnis dari semua ukuran, manajer media sosial, agensi pemasaran digital, dan pemasar digital lepas membantu mengelola kampanye media sosial mereka secara lebih produktif sambil tetap berada di atas tren dan metrik kinerja setiap saat.

Fitur terbaik

**Penjadwal dan kalender media sosial yang lengkap: Identifikasi peluang di kalender konten media sosial Anda dan jadwalkan ratusan postingan untuk dipublikasikan pada waktu terbaik untuk keterlibatan maksimum

Kotak masuk otomatis : Sentralisasi semua interaksi media sosial Anda dalam satu kotak masuk, membuat keterlibatan pelanggan lebih mudah dikelola dan efisien

: Sentralisasi semua interaksi media sosial Anda dalam satu kotak masuk, membuat keterlibatan pelanggan lebih mudah dikelola dan efisien OwlyWriter AI : AI Generatif yang memungkinkan Anda membuat keterangan media sosial dan memposting ide secara instan untuk membuat konten media sosial yang selalu menang

: AI Generatif yang memungkinkan Anda membuat keterangan media sosial dan memposting ide secara instan untuk membuat konten media sosial yang selalu menang Konektivitas : Gunakan 150+ aplikasi untuk berbagi aset dan data di seluruh jejaring sosial favorit Anda termasuk Facebook, LinkedIn, Instagram, Google My Business, TikTok, dan banyak lagi

: Gunakan 150+ aplikasi untuk berbagi aset dan data di seluruh jejaring sosial favorit Anda termasuk Facebook, LinkedIn, Instagram, Google My Business, TikTok, dan banyak lagi Iklan Media Sosial: Rancang, publikasikan, dan analisis kampanye iklan media sosial di Facebook, LinkedIn, dan Instagram dari dasbor terpusat yang mudah digunakan

Keterbatasan

Hootsuite merupakan salah satu perangkat manajemen kampanye media sosial yang paling mahal

Pengguna melaporkan bahwa kadang-kadang bermasalah

Harga

Gratis: Uji coba gratis 30 hari

Uji coba gratis 30 hari Profesional: $99 per bulan untuk satu pengguna dan 10 akun sosial

$99 per bulan untuk satu pengguna dan 10 akun sosial Tim: $249 per bulan untuk tiga pengguna dan 20 akun sosial

$249 per bulan untuk tiga pengguna dan 20 akun sosial Bisnis: $739 per bulan untuk lima pengguna dan 35 akun sosial

$739 per bulan untuk lima pengguna dan 35 akun sosial Perusahaan: Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan pelanggan

G2: 4.1 dari 5 (3.906+ ulasan)

4.1 dari 5 (3.906+ ulasan) Capterra: 4.4 dari 5 (3.442+ ulasan)

Periksa ini Alternatif Hootsuite !

6. Mailchimp

Terbaik untuk otomatisasi pemasaran dan pemasaran email

Contoh dasbor audiens melalui Mailchimp Mailchimp adalah platform otomasi pemasaran all-in-one yang menawarkan fitur-fitur seperti pemasaran email, pembuat toko online, penjadwal janji temu, pembuat laman landas, dan banyak lagi untuk membantu bisnis memasarkan produk dan layanan mereka dengan lebih baik.

Modul CRM pemasarannya memiliki fitur manajemen kontak fitur dan segmen siap pakai untuk membantu Anda memahami dan memanfaatkan data dan wawasan pelanggan untuk menyesuaikan keterlibatan dan strategi pemasaran Anda.

Ciptakan pengalaman yang disesuaikan untuk prospek Anda yang menyampaikan pesan yang tepat pada waktu yang tepat dengan fitur penargetan perilaku dan personalisasi Mailchimp.

Mailchimp menyediakan bisnis dari semua jenis dan ukuran, agensi, dan pekerja lepas dengan kemampuan menyeluruh untuk merancang dan menjalankan kampanye pemasaran digital yang dioptimalkan sepenuhnya untuk mengembangkan bisnis Anda dengan meningkatkan penjualan dan nilai seumur hidup pelanggan (LTV).

Fitur terbaik

Kampanye pemasaran melalui email : Gunakan fitur-fitur seperti templat email yang telah dirancang sebelumnya, personalisasi konten dinamis, dan pembantu baris subjek untuk mendesain email yang terlihat indah dan dapat dikonversi

: Gunakan fitur-fitur seperti templat email yang telah dirancang sebelumnya, personalisasi konten dinamis, dan pembantu baris subjek untuk mendesain email yang terlihat indah dan dapat dikonversi Manajer kampanye : Kelola beberapa proyek di berbagai saluran yang berbeda dari dasbor terpadu. Pantau titik kontak utama kampanye, tugas, dan analisis terkonsolidasi dengan mudah

: Kelola beberapa proyek di berbagai saluran yang berbeda dari dasbor terpadu. Pantau titik kontak utama kampanye, tugas, dan analisis terkonsolidasi dengan mudah Demografi prediktif : Gunakan kekuatan AI (Kecerdasan Buatan) prediktif untuk mempersonalisasi pemasaran Anda dengan data demografis yang diperkirakan secara cerdas, sehingga menghasilkan kampanye dengan keterlibatan yang lebih tinggi

: Gunakan kekuatan AI (Kecerdasan Buatan) prediktif untuk mempersonalisasi pemasaran Anda dengan data demografis yang diperkirakan secara cerdas, sehingga menghasilkan kampanye dengan keterlibatan yang lebih tinggi Templat kampanye : Gunakan 100+ template siap pakai dengan berbagai blok konten dan elemen desain untuk meluncurkan kampanye email & landing page yang terlihat profesional dalam waktu singkat

: Gunakan 100+ template siap pakai dengan berbagai blok konten dan elemen desain untuk meluncurkan kampanye email & landing page yang terlihat profesional dalam waktu singkat Pengujian A/B: Uji semuanya mulai dari baris subjek, mulai dari nama, konten, gambar, tata letak, dan waktu pengiriman untuk mengidentifikasi dan mengunci variabel pemenang menggunakan pengujian A/B dan multivariat

Keterbatasan

Antarmuka pengguna bisa jadi sulit untuk dinavigasi dan dibiasakan oleh pemula

Opsi kustomisasi yang terbatas

Harga

Gratis: 500 kontak dan 1000 email/bulan

500 kontak dan 1000 email/bulan Penting: Gratis selama satu bulan. Mulai dari $9,28/bulan untuk 500 kontak dan 5.000 email/bulan

Gratis selama satu bulan. Mulai dari $9,28/bulan untuk 500 kontak dan 5.000 email/bulan Standar: Gratis selama satu bulan. Mulai dari $13,86/bulan untuk 500 kontak, 6.000 email/bulan dan fitur otomatisasi penuh

Gratis selama satu bulan. Mulai dari $13,86/bulan untuk 500 kontak, 6.000 email/bulan dan fitur otomatisasi penuh Premium: Mulai dari $277,14/bulan untuk 10.000 kontak, 150.000 email/bulan, dan pengguna tak terbatas

Peringkat dan ulasan pelanggan

G2: 4.4 dari 5 (4.967+ ulasan)

4.4 dari 5 (4.967+ ulasan) Capterra: 4,5 dari 5 (16.155 ulasan)

Periksa ini Alternatif Mailchimp !

7. Snov.io

Terbaik untuk otomatisasi penjualan, pencarian prospek, dan penjangkauan dingin

Daftar prospek di Snov.io Snov.io adalah platform otomatisasi penjualan dan perolehan prospek serbaguna yang membantu bisnis merampingkan kampanye penjangkauan mereka. Platform ini menyediakan fitur-fitur lengkap untuk pemasaran email, perolehan prospek, verifikasi email, dan otomatisasi penjangkauan.

Dengan menggunakan pencari emailnya, pengguna bisa menemukan prospek yang sudah diverifikasi sebelumnya berdasarkan target ICP (Ideal Customer Profile) mereka, sementara fitur verifikator emailnya membantu mengurangi rasio pentalan dengan membersihkan daftar email Anda.

Manfaatkan CRM penjualan yang kuat untuk membangun pipeline penjualan hingga 100 tahap, mengonfigurasi manajemen tahap kesepakatan, mengelola dokumentasi dan catatan kesepakatan dan prospek, melacak prospek menggunakan tag, dan mendorong kerja tim yang lebih baik menggunakan kalender bersama.

Snov.io menawarkan fitur-fitur yang kuat untuk bisnis yang mencari cara yang lebih baik untuk mengelola kampanye penjangkauan mereka, termasuk pencarian dan verifikasi prospek, penjangkauan email, otomatisasi kampanye, dan CRM penjualan, untuk membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kampanye pemasaran.

Fitur terbaik

Pencari email : Kumpulkan prospek yang ditargetkan yang telah diverifikasi sebelumnya untuk mengurangi waktu pencarian prospek dan verifikasi, serta menghilangkan bounce-back email

: Kumpulkan prospek yang ditargetkan yang telah diverifikasi sebelumnya untuk mengurangi waktu pencarian prospek dan verifikasi, serta menghilangkan bounce-back email Kampanye tetes : Tingkatkan kampanye Anda dengan urutan email khusus yang disuntikkan dengan personalisasi dan didukung oleh tindak lanjut otomatis

: Tingkatkan kampanye Anda dengan urutan email khusus yang disuntikkan dengan personalisasi dan didukung oleh tindak lanjut otomatis Pemeriksa email : Buat alamat email melalui proses verifikasi 7 tingkat yang mengurangi rasio pentalan dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan kampanye

: Buat alamat email melalui proses verifikasi 7 tingkat yang mengurangi rasio pentalan dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan kampanye Pemanasan email : Meningkatkan keterkiriman kotak masuk dengan mengotomatiskan pengiriman email dari waktu ke waktu untuk membangun reputasi pengirim yang positif dengan penyedia layanan email

: Meningkatkan keterkiriman kotak masuk dengan mengotomatiskan pengiriman email dari waktu ke waktu untuk membangun reputasi pengirim yang positif dengan penyedia layanan email Sales CRM: Optimalkan alur kerja penjualan Anda dengan melacak prospek, kesepakatan, tugas, dan sumber daya serta berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dan efisien

Keterbatasan

Kemampuan CRM adalah dasar

UI & UX bisa jadi tidak intuitif untuk dioperasikan saat memulai

Harga

Gratis: Uji coba yang dapat diperpanjang sendiri setiap 30 hari dan termasuk 150 kredit email, dan 100 penerima email

Uji coba yang dapat diperpanjang sendiri setiap 30 hari dan termasuk 150 kredit email, dan 100 penerima email Pemula: $39/bulan untuk 1.000 kredit email dan 5.000 penerima email

$39/bulan untuk 1.000 kredit email dan 5.000 penerima email Pro 5K: $99/bulan untuk 5.000 kredit email dan 10.000 penerima email

$99/bulan untuk 5.000 kredit email dan 10.000 penerima email Layanan Terkelola Penuh: Mulai dari $2.999/bulan untuk 1.000+ perusahaan SOM, dan 1.000+ kontak ICP

Peringkat dan ulasan pelanggan

G2: 4.5 dari 5 (262 ulasan)

4.5 dari 5 (262 ulasan) Capterra: 4.5 dari 5 (195 ulasan)

8. Whatagraph

Terbaik untuk mengelola data kampanye

Ikhtisar dasbor akun melalui Whatagraph Whatagraph adalah platform data yang memungkinkan bisnis mengelola data pemasaran mereka dengan lebih baik untuk mendapatkan manfaat dari wawasan berbasis data.

Impor data Anda dengan lancar menggunakan integrasi asli, tampilkan menggunakan widget dan templat yang telah dibuat sebelumnya, dan bagikan wawasan Anda dengan klien dan pemangku kepentingan internal menggunakan dasbor LANGSUNG, peringatan email otomatis, dan ekspor data. Manfaatkan gudang data canggih seperti Google Big Query untuk melakukan analisis dalam skala besar dan menyesuaikan tampilan dan metrik laporan Anda.

Apa pun jenis dan skala kampanye, Whatagraph membantu bisnis menyederhanakan proses manajemen kampanye dengan memungkinkan mereka menghubungkan sumber data pemasaran secara langsung, memvisualisasikan data dengan mudah, dan berbagi wawasan dengan cepat.

Fitur terbaik

**Sumber data yang heterogen: Tarik data dari berbagai saluran termasuk CRM, pemasaran email, iklan berbayar, platform analitik dan SEO menggunakan 40+ integrasi asli atau API khusus

Analitik data besar : Transfer dengan mudah dan aman setiap dan semua data pemasaran ke cloud BigQuery Anda sendiri untuk mempertahankan database terpusat dan untuk analisis dalam skala besar

: Transfer dengan mudah dan aman setiap dan semua data pemasaran ke cloud BigQuery Anda sendiri untuk mempertahankan database terpusat dan untuk analisis dalam skala besar Akses langsung dan berbagi otomatis : Bagikan akses aman ke laporan real-time sekaligus memungkinkan pembagian laporan yang dihasilkan secara otomatis kepada para pemangku kepentingan sesuai jadwal yang telah ditentukan;

: Bagikan akses aman ke laporan real-time sekaligus memungkinkan pembagian laporan yang dihasilkan secara otomatis kepada para pemangku kepentingan sesuai jadwal yang telah ditentukan; Pelaporan lintas saluran : Ubah data pemasaran mentah menjadi laporan lintas saluran yang berwawasan luas dengan mudah menggunakan fitur "Smart Builder"

: Ubah data pemasaran mentah menjadi laporan lintas saluran yang berwawasan luas dengan mudah menggunakan fitur "Smart Builder" Pencitraan merek khusus: Ciptakan kesan yang kuat pada klien dengan menyesuaikan laporan Anda untuk merefleksikan branding visual Anda . Anda dapat melangkah lebih jauh dengan menyiapkan domain khusus untuk laporan bersama dan pengiriman email

Keterbatasan

Antarmuka bisa saja bermasalah dan terkadang rawan kesalahan

Paket harga sangat mahal, dan tidak ada tingkat gratis juga

Harga

Gratis: Tidak ada tingkat gratis. Hanya ada jaminan uang kembali 30 hari untuk semua paket berbayar

Tidak ada tingkat gratis. Hanya ada jaminan uang kembali 30 hari untuk semua paket berbayar Profesional: Mulai dari $233/bulan untuk hingga 25 sumber data dan lima pengguna

Mulai dari $233/bulan untuk hingga 25 sumber data dan lima pengguna Premium: Mulai dari $335/bulan untuk hingga 50 sumber data dan 10 pengguna

Mulai dari $335/bulan untuk hingga 50 sumber data dan 10 pengguna Custom: Mencakup lebih dari 100 sumber data dan pengguna tak terbatas. Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan pelanggan

G2: 4.1 dari 5 (3.906+ ulasan)

4.1 dari 5 (3.906+ ulasan) Capterra: 4.4 dari 5 (3.442+ ulasan)

9. Trendhero

Terbaik untuk pemasaran influencer, analisis, dan penjangkauan

Dasbor laporan demo melalui trendHERO Trendhero adalah alat pemasaran digital lengkap yang membantu pengguna menemukan, menganalisis, dan terhubung dengan influencer secara efisien. Dengan lebih dari 90 metrik untuk mengevaluasi influencer, Trendhero membantu bisnis menjalankan kampanye pemasaran influencer lebih menguntungkan.

Gunakan lebih dari 20 filter canggih untuk menemukan influencer berdasarkan kategori, ukuran, lokasi, bahasa, dan akun serupa. Manfaatkan wawasan harian yang mencakup riwayat jumlah pengikut, dampak penyebutan, dan waktu terbaik untuk memposting. Terakhir, terhubung dengan cepat dan mudah dengan ratusan influencer melalui email untuk mendiskusikan kebutuhan bisnis dan menerima proposal.

Trendhero memiliki fitur manajemen kampanye yang kuat, termasuk alur kerja yang mudah digunakan, akses sekali klik ke kontak influencer, dan analisis terperinci untuk membantu pengguna tetap berada di puncak kampanye pemasaran influencer mereka.

Fitur terbaik

Analitik : Akses analisis mendalam dengan lebih dari 90 metrik, termasuk pemeriksaan pengikut palsu, demografi, dan minat audiens untuk mengevaluasi apakah audiens influencer sesuai dengan target demografi Anda

: Akses analisis mendalam dengan lebih dari 90 metrik, termasuk pemeriksaan pengikut palsu, demografi, dan minat audiens untuk mengevaluasi apakah audiens influencer sesuai dengan target demografi Anda Pencarian : Menampilkan alat pencarian canggih yang menerapkan lebih dari 20 filter ke lebih dari 100 juta basis data yang kuat, bisnis Anda dapat menemukan influencer nano, mikro, dan bahkan makro yang benar-benar selaras dengan merek dan tujuan kampanye Anda

: Menampilkan alat pencarian canggih yang menerapkan lebih dari 20 filter ke lebih dari 100 juta basis data yang kuat, bisnis Anda dapat menemukan influencer nano, mikro, dan bahkan makro yang benar-benar selaras dengan merek dan tujuan kampanye Anda Pelacakan : Dapatkan informasi real-time tentang akun Anda sendiri, pesaing Anda, dan akun influencer, seperti pertumbuhan jumlah pengikut, sebutan, dan waktu posting terbaik

: Dapatkan informasi real-time tentang akun Anda sendiri, pesaing Anda, dan akun influencer, seperti pertumbuhan jumlah pengikut, sebutan, dan waktu posting terbaik Penjangkauan: Terhubung dengan ratusan influencer melalui email dalam waktu singkat dengan penjangkauan email otomatis, menghilangkan pencarian manual dan penundaan administrasi. Trendhero menyertakan templat email dinamis yang sangat dipersonalisasi yang dirancang untuk meningkatkan tingkat respons

Keterbatasan

Jumlah filter terbatas untuk menyisir basis data yang sangat besar

Beberapa pengguna melaporkan bahwa ini membutuhkan banyak waktu untuk menganalisis

Harga

Gratis: Akun gratis terbatas dengan fitur-fitur dasar, ditambah uji coba gratis 14 hari untuk semua paket berbayar

Akun gratis terbatas dengan fitur-fitur dasar, ditambah uji coba gratis 14 hari untuk semua paket berbayar Lite: $9,99/bulan dan termasuk 10 laporan/bulan dan pelacakan tiga akun

$9,99/bulan dan termasuk 10 laporan/bulan dan pelacakan tiga akun Pro: $29,99/bulan dan mencakup 50 laporan/bulan dan pelacakan 20 akun

$29,99/bulan dan mencakup 50 laporan/bulan dan pelacakan 20 akun Advanced: $99,99/bulan dan mencakup 200 laporan/bulan dan pelacakan 50 akun

Peringkat dan ulasan pelanggan

G2: 4.4 dari 5 (79 ulasan)

4.4 dari 5 (79 ulasan) Capterra: Tidak tersedia

10. Tumbuh dengan keras

Terbaik untuk otomatisasi pemasaran melalui saluran

Dasbor analisis pemasaran melalui SproutLoud SproutLoud adalah solusi otomatisasi pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan bisnis melalui mitra saluran dalam pemasaran lokal. Solusi ini membantu Anda meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan ROI pemasaran melalui sejumlah fitur, termasuk manajemen aset, otomatisasi pemasaran lokal, analitik, dan banyak lagi

Menyesuaikan dan menjalankan kampanye pemasaran lokal dengan cara yang efisien sambil menggunakan data analitik yang komprehensif untuk memahami ROI pada setiap kampanye, termasuk keterlibatan mitra dan statistik penggunaan platform.

Peritel, dealer, distributor, dan agen dapat mengatur dan mengontrol aset pemasaran, mengkonsolidasikan beberapa proses pemasaran ke dalam satu pusat terpusat, mengeksekusi kampanye lokal dalam waktu yang lebih singkat dengan hasil yang lebih baik. Selain itu, modul analitiknya menawarkan manfaat bagi bisnis dan mitra saluran mereka untuk meningkatkan kinerja kampanye melalui wawasan berbasis data.

Fitur terbaik

Pembuat iklan dan manajemen aset digital : Berkolaborasi dalam membuat iklan dan aset pemasaran yang sesuai dengan merek dengan mitra lokal Anda, menghindari penundaan yang merugikan dan biaya agensi yang mahal

: Berkolaborasi dalam membuat iklan dan aset pemasaran yang sesuai dengan merek dengan mitra lokal Anda, menghindari penundaan yang merugikan dan biaya agensi yang mahal Otomatisasi pemasaran lokal : Mempercepat kampanye digital di Facebook, LinkedIn, Yelp, dan banyak lagi di satu sisi, sambil menyeimbangkan iklan koran, radio, dan iklan cetak khusus di sisi lain

: Mempercepat kampanye digital di Facebook, LinkedIn, Yelp, dan banyak lagi di satu sisi, sambil menyeimbangkan iklan koran, radio, dan iklan cetak khusus di sisi lain Manajemen dana : Memantau pendanaan yang ditawarkan dan kontribusi yang diterima dari jaringan mitra, oleh karena itu, menjalankan kampanye iklan Co-Op multi-partai yang transparan namun aman

: Memantau pendanaan yang ditawarkan dan kontribusi yang diterima dari jaringan mitra, oleh karena itu, menjalankan kampanye iklan Co-Op multi-partai yang transparan namun aman Analisis pemasaran: Lacak indikator kinerja utama pada taktik, kampanye, dan mitra untuk media tradisional digital dan offline. Dapatkan manfaat dari laporan harian, mingguan, dan bulanan

Keamanan: Platform SproutLoud mematuhi SOC 2 Tipe II, PCI, HIPAA, GDPR, dan CCPA, dan pusat data yang menampung datanya memenuhi standar persyaratan keamanan data yang tinggi

Keterbatasan

Para pengguna melaporkan kurva pembelajaran awal yang curam dengan alat ini

Tidak ada paket gratis

Harga

Gratis: Tidak ada tingkatan gratis, hanya uji coba gratis terbatas

Tidak ada tingkatan gratis, hanya uji coba gratis terbatas Paket Berbayar: Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan pelanggan

G2: 4,9 dari 5 (166 ulasan)

4,9 dari 5 (166 ulasan) Capterra: 4,6 dari 5 (10 ulasan)

Hal ini membawa kita pada akhir perjalanan membandingkan alat manajemen kampanye terbaik yang kami yakini patut dicoba jika bisnis Anda mencari cara untuk mengelola kampanye pemasaran dan proses bisnis internal secara lebih produktif.

Manfaat Alat Manajemen Kampanye

Alat manajemen kampanye yang tepat dapat membantu bisnis Anda:

Mengoperasikan alur kerja yang lebih efisien

Meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan

Melacak secara real-time alokasi sumber daya dan analisis kinerja

Berkolaborasi dengan lebih efisien

Berkomunikasi dengan lebih efektif

Mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang dan sub-proses, dan banyak lagi

Bisnis apa pun, apa pun ceruk atau industrinya yang dapat memperoleh manfaat dari pengoptimalan sumber daya yang lebih baik, harus mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam alat manajemen kampanye.

Kelola Kampanye Pemasaran Anda dengan ClickUp

Zaman yang serba cepat dan lanskap bisnis yang penuh tantangan menuntut pengelolaan sumber daya bisnis yang terbatas secara efisien.

Alat manajemen kampanye dapat membantu bisnis merampingkan alur kerja mereka, mengoptimalkan proses pemasaran mereka, dan menyelaraskan semuanya sesuai dengan tujuan bisnis mereka.

Baik itu kemampuan manajemen proyek yang tak terkalahkan dari ClickUp, fitur pemasaran email yang kuat dari Sender, atau kecakapan manajemen media sosial dari HootSuite dan SproutLoud, setiap alat membawa kekuatan uniknya masing-masing. Jika digabungkan, mereka membentuk sebuah perangkat yang kuat yang memungkinkan bisnis untuk mengelola kampanye secara efektif di berbagai saluran.

Selain itu, alat manajemen kampanye yang dibahas di sini dapat meningkatkan tumpukan teknologi perusahaan.

ClickUp, misalnya, dapat berfungsi sebagai pusat terpusat untuk perencanaan kampanye, penugasan tugas, dan pelacakan sasaran. Jika dikombinasikan dengan fitur otomatisasi dan personalisasi canggih dari Sender atau analitik data mendalam dan kemampuan pelaporan dari Whatagraph, bisnis dapat memperoleh wawasan yang tak ternilai dan membuat keputusan berdasarkan data untuk mengoptimalkan strategi pemasaran mereka.

Dengan menggabungkan perpaduan kampanye yang tepat alat manajemen ke dalam operasi mereka bisnis dapat memanfaatkan martech (teknologi pemasaran) yang mutakhir untuk mendorong efisiensi, meningkatkan komunikasi, dan meningkatkan hasil dari upaya pemasaran mereka.

