11 Alternatif Terbaik Upbase untuk Produktivitas Pribadi & Tim (2025)

Seorang pengguna G2 merangkum pengalamannya dengan Upbase seperti ini:

Yang paling saya sukai dari Upbase adalah kesederhanaannya yang cocok untuk wirausaha tunggal. Selain itu, Upbase tidak memaksakan pendekatan tertentu. Fleksibilitasnya memungkinkan Anda menggunakannya sesuai dengan cara yang paling efektif bagi Anda.

Kemudahan penggunaan adalah salah satu alasan utama mengapa Upbase sangat cocok untuk wirausaha tunggal. Saat Anda mengelola pekerjaan Anda sendiri, Anda tidak ingin menggunakan alat yang membuat segalanya menjadi rumit. Upbase tetap fleksibel dan mudah disesuaikan dengan alur kerja pribadi Anda.

Namun, seiring perkembangan pekerjaan Anda, fleksibilitas saja mungkin tidak cukup. Jika Anda menangani beberapa proyek dan klien atau berkoordinasi dengan tim yang semakin besar, Anda mungkin memerlukan pelacakan kemajuan yang lebih kuat dan otomatisasi alur kerja.

Di situlah alternatif Upbase berperan. Dalam artikel ini, kami menjelajahi alat-alat yang memanfaatkan keunggulan Upbase sambil menawarkan skalabilitas yang lebih besar untuk cara Anda bekerja saat ini.

11 Alternatif Upbase dalam Sekilas

Untuk membantu Anda membandingkan opsi dengan cepat, berikut ini adalah gambaran umum tentang alternatif Upbase terbaik secara sekilas.

Nama alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* ClickUp Perencanaan proyek terpadu, lebih dari 15 tampilan tugas, bantuan berbasis AI dengan ClickUp Brain, pelacakan waktu bawaan, manajemen beban kerja, penjadwalan kalender, Dokumen, Dashboard, Otomatisasi, dan templat Individu dan tim yang ingin mengelola proyek kompleks dan mengembangkan pekerjaan tanpa perlu menggunakan banyak alat Gratis selamanya; Harga kustom tersedia untuk perusahaan Trello Papan Kanban dengan kartu dan daftar, otomatisasi Butler untuk aturan dan alur kerja, Trello AI untuk brainstorming dan pembuatan tugas, email dan Slack untuk penangkapan kartu, pencerminan kartu, dan templat siap pakai Individu dan tim kecil yang ingin cara sederhana dan visual untuk mengelola proyek dan melacak kemajuan Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $6 per bulan per pengguna Monday. com Papan dan alur kerja yang sangat dapat disesuaikan, berbagai tampilan termasuk Kanban, Gantt, Timeline, Kalender, dan Beban Kerja, dasbor real-time, pelacakan waktu bawaan, WorkDocs, WorkForms, dan integrasi dengan lebih dari 200 aplikasi Tim kecil hingga menengah yang membutuhkan alur kerja fleksibel, visibilitas beban kerja, dan pelacakan proyek secara real-time di seluruh departemen Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $12/bulan per pengguna Wrike Alur kerja dan status kustom, otomatisasi tingkat ruang kerja, Wrike Whiteboard untuk brainstorming, formulir permintaan dinamis, kecerdasan kerja berbasis AI, blueprint proyek, dan kontrol akses berbasis peran Tim kecil yang mengelola proyek kompleks yang memerlukan kontrol yang kuat, standarisasi, dan skalabilitas Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $10/bulan per pengguna Asana Pengelolaan tugas dan subtugas, tampilan daftar, papan, kalender, dan garis waktu, portofolio untuk visibilitas lintas proyek, pelacakan tujuan, ringkasan yang didukung AI dan deteksi risiko, templat alur kerja, dan pengelolaan proses yang skalabel Tim lintas fungsi berukuran menengah hingga besar yang menginginkan eksekusi terstruktur dengan visibilitas terhadap tujuan dan hasil Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $13,49 per bulan per pengguna Akiflow Penjadwalan tugas ke kalender, perencanaan dengan bahasa alami, mode fokus dan pemblokiran waktu, asisten AI untuk deteksi konflik, penangkapan tugas cepat melalui bilah perintah, dan berbagi ketersediaan Pendiri dan operator individu yang ingin tugas-tugas mereka terintegrasi dengan kalender dan ketersediaan waktu harian mereka Paket berbayar mulai dari $34/bulan per pengguna Basecamp Ruangan proyek terpusat untuk tugas, pesan, file, dan jadwal, Diagram Hill untuk kejelasan kemajuan, obrolan grup Campfire dan Pings untuk komunikasi, pengecekan otomatis, referensi item, dan pelacakan waktu bawaan untuk penagihan Tim kecil yang menginginkan kolaborasi sederhana dan terpusat dengan konteks proyek yang jelas dan pengaturan minimal Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $15/bulan per pengguna Jira Papan Scrum dan Kanban, pelacakan masalah dan bug dengan pelacakan penuh, peta jalan canggih untuk perencanaan portofolio dan kapasitas, laporan kinerja dan dasbor, kontrol keamanan yang detail, dan integrasi mendalam dengan alat pengembang Tim Agile dan perangkat lunak besar yang mengelola proyek kompleks, bug, dan alur kerja berskala besar Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $7,91 per bulan per pengguna Zoho Projects Perencanaan proyek berbasis milestone, ketergantungan tugas, pelacakan waktu bawaan dengan integrasi penagihan, grafik beban kerja, otomatisasi alur kerja dengan blueprint, pelacakan masalah dengan SLA, dan kolaborasi dalam konteks Tim kecil yang sudah menggunakan aplikasi Zoho dan ingin integrasi yang erat antara pelaksanaan proyek dan penagihan Tersedia rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $3,90/bulan per pengguna Notion Database kustom untuk tugas dan proyek, garis waktu dan tampilan proyek multi, dasbor untuk pelacakan kemajuan, AI Autofill untuk otomatisasi, izin granular, alur kerja sprint, dan PRD terhubung di dalam tugas Tim kecil hingga menengah yang menginginkan manajemen proyek fleksibel yang dipadukan dengan dokumentasi dan manajemen pengetahuan Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $12/bulan per pengguna Todoist Masukan tugas dengan bahasa alami, tugas berulang yang fleksibel, pengingat melalui Quick Add, tampilan Hari Ini untuk fokus harian, pelacakan produktivitas Karma, dan berbagi proyek publik atau pribadi Individu dan tim kecil yang menginginkan manajemen tugas yang ringan dan pembentukan kebiasaan Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $2,93 per bulan per pengguna

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Mengapa Memilih Alternatif Upbase?

Upbase adalah perangkat lunak manajemen tugas yang dirancang untuk membantu bisnis kecil dan tim tetap terorganisir. Anda dapat mengelola tugas, proyek, dan dokumentasi dasar dalam antarmuka yang bersih tanpa kerumitan perangkat lunak perusahaan.

Namun, seiring pertumbuhan tim Anda dan pekerjaan menjadi lebih kolaboratif dan cepat, Anda mungkin menemukan Upbase memiliki batasan.

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mencari alternatif Upbase:

Pelacakan waktu dan manajemen beban kerja: Termasuk pelacakan waktu bawaan dan pencatatan upaya sehingga Anda dapat menyeimbangkan beban kerja dan meningkatkan keandalan pengiriman tanpa alat tambahan

Kolaborasi tim secara real-time : Mendukung obrolan, pengeditan file bersama, dasbor, dan analitik, sehingga Anda tetap terkoordinasi dan terinformasi

Laporan dan analitik canggih: Menyediakan wawasan bawaan, laporan yang dapat disesuaikan, dan metrik visual yang membantu Anda memahami kinerja tim dan kesehatan proyek tanpa perlu mengekspor data ke alat eksternal

Kalender dan penjadwalan terintegrasi: Menyediakan kalender terpadu yang menggabungkan tugas, tenggat waktu, rapat, dan tonggak pencapaian

Otomatisasi cerdas dan wawasan AI: Mengintegrasikan asisten cerdas yang mengotomatisasi tugas rutin dan memberikan jawaban yang sesuai dengan konteks

Pencarian terpadu dan akses pengetahuan: Menyediakan konten yang dapat dicari di seluruh aplikasi dan sumber data untuk membantu Anda menemukan apa yang Anda butuhkan tanpa harus mencari di berbagai alat

Izin berbasis peran dan tata kelola: Memungkinkan Anda menetapkan kontrol akses yang detail di seluruh ruang kerja, proyek, dan data untuk menjaga keamanan dan kepatuhan seiring pertumbuhan organisasi Anda

📮 ClickUp Insight: Tim dengan kinerja rendah empat kali lebih mungkin menggunakan 15+ alat, sementara tim dengan kinerja tinggi mempertahankan efisiensi dengan membatasi alat mereka hingga 9 platform atau kurang. Tapi bagaimana jika menggunakan satu platform? Sebagai aplikasi serba guna untuk kerja, ClickUp mengintegrasikan tugas, proyek, dokumen, wiki, obrolan, dan panggilan Anda dalam satu platform, dilengkapi dengan alur kerja yang didukung AI. Siap bekerja lebih cerdas? ClickUp cocok untuk setiap tim, membuat pekerjaan lebih transparan, dan memungkinkan Anda fokus pada hal yang penting sementara AI menangani sisanya.

Alternatif Upbase Terbaik yang Dapat Digunakan

Mari kita jelajahi setiap alternatif Upbase secara detail, termasuk fitur terbaik, batasan, harga, dan ulasan pengguna yang sebenarnya.

1. ClickUp (Terbaik untuk mengintegrasikan produktivitas pribadi dan alur kerja tim)

Pekerjaan saat ini terfragmentasi dan tersebar di terlalu banyak alat. Pergantian alat yang konstan ini membuang-buang waktu dan membuat sulit untuk melacak hal-hal yang benar-benar penting.

ClickUp mengatasi hal ini dengan ruang kerja AI terintegrasi, menggabungkan proyek, tugas, kalender, dan pengetahuan tim Anda. Dengan saran berbasis AI dan otomatisasi alur kerja, Anda dapat memprioritaskan pekerjaan dan berkolaborasi tanpa hambatan.

Mari kita lihat bagaimana perangkat lunak manajemen proyek ClickUp membantu Anda mengurangi penyebaran pekerjaan dan menghabiskan lebih sedikit waktu berpindah antar alat, serta lebih banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan.

Perencanaan dan pengaturan proyek yang terintegrasi

Gunakan ClickUp Tasks untuk mengorganisir pekerjaan, menetapkan kepemilikan, dan melacak kemajuan di satu tempat yang terstruktur

ClickUp Tasks menawarkan ruang terintegrasi untuk merencanakan dan meluncurkan berbagai proyek, mulai dari inisiatif individu hingga aktivitas tim.

Anda dapat membuat tugas dan subtugas, menetapkan pemilik, dan menetapkan tanggal jatuh tempo, semuanya dari satu tempat. Proyek dapat mencakup tahap dan tonggak yang membantu Anda memulai pekerjaan dengan jelas dan terarah.

Lihat bagaimana ClickUp mempermudah pengelolaan proyek dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Setelah struktur proyek Anda sudah teratur, Anda dapat memilih di antara lebih dari 15 Tampilan Kustom yang paling sesuai dengan cara Anda ingin melacak kemajuan.

Pandangan ini memudahkan Anda beralih antara eksekusi tugas detail dan perencanaan proyek secara keseluruhan tanpa perlu meninggalkan ClickUp.

Visualisasikan proyek dengan jelas menggunakan berbagai tampilan proyek yang dapat disesuaikan dengan alur kerja tim Anda

Kalender bertenaga AI untuk penjadwalan yang lebih cerdas dan wawasan yang lebih baik

Kalender bertenaga AI ClickUp secara otomatis menjadwalkan tugas prioritas dan memblokir waktu fokus berdasarkan tenggat waktu dan beban kerja Anda. Ketika rencana berubah, ia dapat menyesuaikan jadwal Anda sehingga pertemuan dan pekerjaan tetap seimbang tanpa perlu penjadwalan ulang manual.

Integrasikan Outlook atau Google Calendar dengan kalender ClickUp Anda, sehingga semua pertemuan dan tugas Anda muncul dalam tampilan tunggal yang terintegrasi.

Dapatkan tampilan terpadu untuk tugas, tenggat waktu, dan rapat dengan Kalender AI ClickUp

Anda mendapatkan transkrip yang dihasilkan oleh AI untuk semua pertemuan Anda, dan dapat membuat daftar tindakan serta mengubahnya menjadi tugas secara langsung. Hal ini mengubah kalender Anda menjadi alat perencanaan yang membantu Anda mencatat pekerjaan saat terjadi dan meningkatkan produktivitas.

Pelacakan waktu yang menghubungkan upaya dengan hasil

ClickUp Time Tracking memungkinkan Anda memantau dan mencatat waktu tepat di tempat kerja dilakukan. Anda dapat melacak waktu yang dihabiskan untuk tugas atau mencatat jam kerja setelah tugas selesai, sehingga upaya yang dilakukan langsung terkait dengan hasil kerja yang dihasilkan.

Lacak waktu kerja langsung dalam tugas menggunakan ClickUp Time Tracking untuk memahami ke mana waktu kerja Anda terpakai

Saat data waktu dikumpulkan ke dalam lembar waktu dan laporan, hal ini memudahkan untuk memahami bagaimana proyek mengonsumsi waktu dan di mana beban kerja melebihi kapasitas. Dengan membandingkan perkiraan yang direncanakan dengan upaya aktual, Anda mendapatkan visibilitas yang lebih jelas tentang risiko pengiriman dan kapasitas tim.

🎯 Tips Cepat: Jika pekerjaan Anda dilakukan di berbagai perangkat atau alat, ClickUp tetap membuat pelacakan waktu menjadi sederhana. Lacak waktu dari desktop, mobile, atau browser Anda menggunakan ekstensi Chrome gratis, atau hubungkan alat seperti Toggl atau Clockify untuk menyinkronkan waktu secara otomatis. Anda juga dapat menandai entri sebagai billable, sehingga jam kerja yang siap diinvoicing selalu terlihat tanpa perlu rekonsiliasi tambahan.

ClickUp Brain: Asisten kerja bertenaga AI Anda

ClickUp Brain bertindak sebagai asisten dalam ruang kerja yang membantu Anda memahami pekerjaan yang sedang berlangsung tanpa perlu menggali tugas, komentar, atau dokumen. Ia menampilkan informasi yang Anda butuhkan tepat saat Anda membutuhkannya.

Gunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan ringkasan dan wawasan langsung dari tugas dan dokumen Anda

Alih-alih menulis pembaruan status atau tindak lanjut secara manual, Anda dapat mengandalkan Clickup Brain untuk mengubah masukan mentah seperti catatan, file, dan percakapan menjadi konten yang dapat digunakan. Hal ini menjaga kelancaran operasional sehari-hari sambil mengurangi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan administratif.

💟 Bonus: Seiring pertumbuhan proyek, Anda membutuhkan cara yang lebih cepat untuk memahami kemajuan dan mengubah percakapan menjadi tindakan. ClickUp BrainGPT, aplikasi desktop, memperluas kemampuan Brain untuk mendukung manajemen proyek skala besar. Perluas ClickUp BrainGPT di seluruh ruang kerja Anda untuk mencari alat yang terhubung, menggunakan input suara, dan bekerja dengan model AI canggih dalam satu tempat Ini dapat: Ubah diskusi menjadi tindakan: Ubah transkrip rapat, komentar, dan pembaruan menjadi tugas terstruktur dengan pemilik dan batas waktu

Rencanakan dengan konteks: Buat rencana proyek, tonggak pencapaian, dan pembagian tugas berdasarkan pekerjaan yang sudah ada dan data historis

Kurangi pembaruan manual: Buat laporan status dan ringkasan kemajuan secara otomatis tanpa perlu mengejar masukan dari tim

Bekerja dari satu lapisan AI: Gunakan model canggih seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini tanpa perlu berganti alat atau kehilangan konteks proyek

Otomatiskan alur kerja dan kurangi upaya manual

ClickUp Automations menghilangkan pekerjaan berulang dari piring Anda. Alih-alih memperbarui tugas secara manual atau mengejar pembaruan, Anda dapat menetapkan aturan yang mengalokasikan pekerjaan, mengubah status, mengirim pemberitahuan, atau memindahkan tugas ke tahap berikutnya begitu kondisi terpenuhi. Hal ini memastikan proyek tetap berjalan bahkan ketika tidak ada yang memantau secara ketat.

Dengan ClickUp AI Agents, otomatisasi menjadi lebih canggih. Agen-agen ini dapat memanfaatkan konteks dari ruang kerja Anda untuk menyarankan langkah selanjutnya, merangkum pembaruan, dan membantu mengelola alur tugas di seluruh proyek.

Otomatiskan tugas-tugas berulang dan hemat waktu dengan agen AI ClickUp

Rencanakan hari Anda dengan templat siap pakai

Ketika pekerjaan Anda mengikuti pola yang sudah familiar, memulai dengan struktur yang teruji dapat menghemat waktu dan mengurangi kelelahan dalam pengambilan keputusan. Template gratis ClickUp memberikan kerangka kerja sederhana yang dapat Anda sesuaikan dengan rutinitas harian Anda.

Misalnya, templat ClickUp Daily Planner membantu Anda mengorganisir tugas harian dan blok waktu di satu tempat. Anda dapat merencanakan hari Anda dan menggunakan tampilan kalender untuk melihat tenggat waktu dan jadwal dengan jelas. Dengan cara ini, rencana harian Anda tetap realistis dan dapat dilaksanakan.

Dapatkan template gratis Rencanakan dan atur hari Anda menggunakan Template Perencana Harian ClickUp untuk mengubah prioritas menjadi tugas yang jelas dan dapat dilaksanakan

Fitur terbaik ClickUp

Visibilitas proyek: Dapatkan tampilan real-time tentang kemajuan, prioritas, dan beban kerja melalui Dapatkan tampilan real-time tentang kemajuan, prioritas, dan beban kerja melalui dashboard ClickUp yang dapat disesuaikan

Dokumentasi kolaboratif: Buat dan bagikan SOP, SOW, dan dokumen lain dengan Buat dan bagikan SOP, SOW, dan dokumen lain dengan ClickUp Docs , menghubungkan dokumen relevan langsung ke tugas untuk konteks

Kolaborasi visual: Brainstorm ide, peta alur kerja, dan ubah konsep menjadi tindakan menggunakan Brainstorm ide, peta alur kerja, dan ubah konsep menjadi tindakan menggunakan ClickUp Whiteboards

Komunikasi kontekstual: Jaga percakapan tetap terhubung dengan tugas dan proyek menggunakan Jaga percakapan tetap terhubung dengan tugas dan proyek menggunakan ClickUp Chat

Intake terstruktur: Kumpulkan permintaan, umpan balik, atau persyaratan dan ubah menjadi tugas yang dapat dieksekusi dengan Kumpulkan permintaan, umpan balik, atau persyaratan dan ubah menjadi tugas yang dapat dieksekusi dengan ClickUp Forms

Batasan ClickUp

Rentang fitur yang luas dari platform ini mungkin sedikit membingungkan bagi pengguna baru

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (10.600+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya sangat menghargai beragam fitur yang ditawarkan ClickUp, yang membantu saya mengelola tugas-tugas jangka pendek sepanjang minggu dan proyek-proyek yang lebih kompleks dan berdurasi berbulan-bulan. Saya menghargai kemudahan dalam melacak tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab saya dan tingkat urgensinya, sehingga alur kerja harian saya menjadi lebih sederhana.

2. Trello (Terbaik untuk pelacakan proyek bergaya Kanban visual dengan otomatisasi sederhana)

melalui Trello

Ketika Anda ingin mengelola proyek sederhana dengan jelas, Trello menyediakan sistem yang mudah digunakan. Sistem ini didasarkan pada struktur Kanban yang menggunakan papan, daftar, dan kartu, sehingga memudahkan Anda untuk mengorganisir tugas dan melihat kemajuan dengan sekilas.

Butler, alat otomatisasi bawaan Trello, menghilangkan pekerjaan berulang dalam mengelola papan Anda. Ia dapat secara otomatis memindahkan kartu antar daftar, menugaskan tugas kepada rekan tim, memperbarui tanggal jatuh tempo, dan bahkan memicu alur kerja multi-langkah yang kompleks berdasarkan aturan yang Anda tetapkan.

Trello AI membantu Anda berkomunikasi dengan jelas dan bekerja lebih efisien di dalam kartu Anda. Anda dapat menggunakannya untuk brainstorming ide berdasarkan topik Anda dan mengidentifikasi tindakan yang perlu ditambahkan langsung ke kartu Anda.

Fitur terbaik Trello

Ubah email dan pesan Slack menjadi tugas yang dapat dieksekusi dengan mengubah percakapan menjadi kartu Trello

Lacak pekerjaan dengan lancar menggunakan fitur mirroring kartu untuk melihat tugas dari berbagai papan dalam satu tempat

Luncurkan proyek-proyek secara lebih cepat dengan templat siap pakai yang dirancang untuk mengstandarkan papan dan alur kerja tim yang umum

Batasan Trello

Seiring pertumbuhan proyek, menavigasi papan dan menemukan detail dapat menjadi tantangan

Harga Trello

Gratis

Standard: $6 per bulan per pengguna

Premium: $12,50/bulan per pengguna

Enterprise: $17,50 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan peringkat Trello

G2: 4. 4/5 (13.800+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (23.400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Trello?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Saya suka bahwa Trello memungkinkan saya memisahkan pekerjaan ke dalam bagian dan subbagian yang berbeda, yang memudahkan saya untuk mengorganisir proyek berdasarkan topik atau tugas. Pemisahan ini benar-benar membantu saya mengatur segala sesuatu dan mencegah pekerjaan menjadi berantakan. Saya juga menemukan opsi penandaan warna sangat berguna, karena memungkinkan saya mengkategorikan tugas berdasarkan tingkat pentingnya atau kebutuhan spesialisasi.

3. Monday.com (Terbaik untuk alur kerja yang dapat disesuaikan dengan visibilitas beban kerja dan waktu di seluruh tim)

Monday.com adalah sistem manajemen kerja yang fleksibel yang membantu tim merencanakan dan melacak proyek dengan efisien. Papan dan alur kerja yang sangat dapat disesuaikan memungkinkan Anda mengatur pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tim Anda.

Anda memiliki beberapa cara untuk melihat pekerjaan Anda, termasuk tampilan Kanban, Timeline, Gantt, Kalender, dan Workload. Dengan dasbor yang dapat disesuaikan, Anda dapat melacak setiap proyek secara real-time. Grafik, angka, dan indikator beban kerja menyoroti kemajuan dan metrik kunci.

Fitur pelacakan waktu dan manajemen beban kerja memberikan visibilitas terhadap durasi tugas dan membantu menyeimbangkan pekerjaan di seluruh tim Anda. Pada saat yang sama, tampilan perencanaan sumber daya dan pelacakan proyek memudahkan Anda untuk mendefinisikan tonggak pencapaian dan mengelola ketergantungan dengan efisien.

Monday.com fitur terbaik

Bekerja sama dengan WorkDocs dengan membuat dan mengelola materi referensi langsung di Monday.com

Kumpulkan masukan dari klien, mitra, atau rekan tim menggunakan WorkForms, dengan respons yang secara otomatis ditambahkan ke papan

Hubungkan alat Anda dengan integrasi di lebih dari 200 aplikasi seperti Slack, Google Drive, Teams, Zoom, dan Salesforce

Batasan Monday.com

Platform ini tidak mendukung tingkat sub-item yang berlapis untuk pembagian proyek yang detail

Harga Monday.com

Gratis

Standard: $14/bulan per pengguna

Pro: $24 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Monday.com

G2: 4.7/5 (14.700+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (5.600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Monday.com?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Yang paling saya sukai dari monday.com adalah antarmuka yang menarik secara visual dan alur kerja yang dapat disesuaikan. Fungsi seret dan lepas membuat manajemen proyek menjadi intuitif, dan opsi integrasi dengan aplikasi seperti Slack, Google Drive, dan Zoom sangat baik.

👀 Fakta Menarik: ClickUp telah melampaui 3,6 miliar tugas yang dibuat, dengan 1 miliar di antaranya ditambahkan hanya dalam satu tahun 🚀

4. Wrike (Terbaik untuk mengelola proyek kompleks dengan kontrol dan otomatisasi tingkat perusahaan)

melalui Wrike

Dengan Wrike, Anda dapat menyesuaikan alur kerja, status, dan jenis item agar sesuai dengan terminologi dan gaya kerja tim Anda.

Otomatisasi tingkat ruang kerja lebih lanjut mendukung hal ini dengan memungkinkan aturan dan tindakan diterapkan pada tingkat tim atau departemen. Hal ini membantu menstandarkan proses sambil tetap mendukung cara kerja yang berbeda di seluruh organisasi.

Saat Anda perlu merencanakan dan brainstorming, gunakan Wrike Whiteboard untuk berbagi ide dengan tim Anda. Ide yang dibuat di whiteboard dapat dihubungkan langsung ke rencana proyek, sehingga memudahkan peralihan dari diskusi ke eksekusi tanpa kehilangan konteks.

Platform ini juga mempermudah cara kerja masuk ke sistem. Formulir permintaan dinamis mengstandarkan masukan dari pengguna internal dan eksternal, serta menghubungkan permintaan langsung ke alur kerja yang tepat. Dengan memastikan detail tercatat sejak awal, Anda menghindari tindak lanjut yang tidak perlu dan memulai pekerjaan dengan konteks yang lebih jelas.

Fitur terbaik Wrike

Gunakan kecerdasan kerja berbasis AI untuk menghasilkan konten tugas dan merangkum diskusi proyek langsung di dalam Wrike

Gunakan kembali blueprint proyek untuk membuat tugas berulang atau proyek lengkap dengan alur kerja standar dengan cepat

Lindungi ruang kerja dan kendalikan akses melalui izin berbasis peran dan otentikasi dua faktor untuk melindungi pekerjaan sensitif

Batasan Wrike

Platform ini tidak menyediakan pengingat dan notifikasi untuk tugas yang akan datang, sehingga mudah melewatkan tenggat waktu tanpa pelacakan tambahan

Harga Wrike

Gratis

Tim: $10/bulan per pengguna

Bisnis: $25/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Pinnacle: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Wrike

G2: 4. 2/5 (4.470+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (2.800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Wrike?

Sebuah ulasan di Reddit mengatakan:

Saya telah menggunakan banyak sistem manajemen proyek (PM) dan saya benar-benar menyukai Wrike. Bukan hanya karena saya seorang PM, tetapi karena 30 anggota tim saya semua dengan mudah menguasainya dan menggunakannya setiap hari. Hal ini membuat pekerjaan saya sebagai PM jauh lebih mudah karena kami memiliki adopsi 100% terhadap perangkat lunak tersebut.

5. Asana (Terbaik untuk pelaksanaan proyek lintas fungsi yang terikat pada tujuan dan hasil)

melalui Asana

Asana adalah perangkat lunak manajemen kerja dan proyek yang membantu Anda merencanakan dan mengelola pekerjaan di seluruh tim dalam satu ruang kerja bersama.

Untuk pelaksanaan sehari-hari, Anda dapat membuat tugas dengan pemilik yang jelas dan tanggal jatuh tempo. Bagi pekerjaan menjadi subtugas dan pantau kemajuan menggunakan tampilan daftar, papan, kalender, atau garis waktu.

Seiring dengan pertumbuhan pekerjaan, portofolio memberikan satu tempat untuk memantau beberapa proyek. Anda mendapatkan visibilitas yang jelas tentang kemajuan tanpa perlu berpindah-pindah antara ruang proyek. Tujuan menghubungkan pekerjaan ini kembali ke prioritas perusahaan dan menunjukkan bagaimana pelaksanaan pekerjaan menghasilkan hasil nyata.

Asana AI menambahkan lapisan kecerdasan pada alur kerja Anda. Dengan bekerja langsung pada data proyek Anda, Asana AI merangkum status proyek dan mengidentifikasi hambatan serta risiko untuk membantu Anda mengambil keputusan dengan percaya diri.

Fitur terbaik Asana

Standarkan alur kerja tim Anda dengan lebih dari 80 templat siap pakai untuk proyek dan tugas umum

Kelola proses secara besar-besaran dengan membuat dan memperbarui paket di berbagai proyek dalam satu tempat

Fokus pada pekerjaan penting dengan kotak masuk yang memberikan pembaruan relevan dan mengurangi gangguan

Batasan Asana

Ada keterbatasan dalam pembuatan tautan balik otomatis antara tugas dan proyek yang terkait, sehingga lebih sulit untuk melihat hubungan di antara mereka

Harga Asana

Pribadi: Gratis

Starter: $13,49/bulan per pengguna

Advanced: $30,49/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Asana

G2: 4. 4/5 (12.800+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (13.400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Asana?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Saya sangat menyukai menggunakan Asana karena memungkinkan saya untuk mencatat semua pikiran dan ide di satu tempat, lalu mengorganisirnya menjadi rencana yang jelas. Hal ini memudahkan kerja sama dengan anggota tim, mulai dari berbagi tugas hingga berkolaborasi melalui komentar di timeline masing-masing. Saya juga menyukai fleksibilitas dalam notifikasi, baik melalui email maupun langsung di aplikasi.

6. Akiflow (Terbaik untuk perencanaan kalender berbasis tugas dengan fokus harian yang mendalam dan pemblokiran waktu)

melalui Akiflow

Di Akiflow, mudah untuk mengubah tugas Anda menjadi acara kalender yang dapat ditindaklanjuti, sehingga perencanaan sesuai dengan jam kerja yang sebenarnya tersedia.

Dengan perencanaan berbasis bahasa alami, Anda dapat membuat dan menjadwalkan tugas menggunakan teks sederhana seperti “10 pagi besok selama 1 jam”. Mode fokus dan slot waktu memungkinkan Anda mengorganisir tugas serupa ke dalam blok khusus sambil menjaga pekerjaan Anda tetap lancar.

Aki, asisten AI, membantu Anda bekerja lebih efisien dengan mendeteksi konflik penjadwalan dan menyarankan penyesuaian. Ia menjaga keseimbangan hari Anda sehingga Anda dapat fokus pada pekerjaan yang benar-benar menghasilkan hasil.

Fitur terbaik Akiflow

Organisir tugas dengan proyek dan tag untuk memberikan struktur, menyaring tampilan, dan fokus pada pekerjaan yang paling penting

Rekam dan kelola tugas dengan cepat dari mana saja menggunakan Command Bar dan pintasan keyboard, serta kurangi pergantian konteks

Bagikan ketersediaan Anda melalui tautan pemesanan agar orang lain dapat menjadwalkan pertemuan dengan mudah

Batasan Akiflow

Fitur obrolan Aki terkadang dapat salah menafsirkan instruksi dan menyebabkan tugas tidak dijalankan sesuai yang dimaksud

Harga Akiflow

Uji coba gratis selama 7 hari

Pro Bulanan: $34/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Akiflow

G2: 4.8/5 (80+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Akiflow?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Saya mulai menggunakan Akiflow untuk memiliki satu sumber kebenaran untuk berbagai aplikasi saya. Saya membutuhkan tempat di mana semua tugas berkumpul, memberi saya gambaran tentang apa yang masih ada di daftar tugas saya. Akiflow memiliki antarmuka pengguna yang elegan, dan saya suka bahwa ia menonjolkan tugas (bukan tampilan kalender kanban). Saya juga suka integrasinya dengan WhatsApp untuk kemudahan menambahkan tugas baru. Alat AI-nya berfungsi relatif baik.

🌟 Bonus: Super Agents ClickUp membantu tim kecil merasa jauh lebih besar dari ukuran sebenarnya dengan mengelola tugas-tugas rutin sehari-hari di berbagai proyek, obrolan, dan dokumen secara efisien. Agen-agen ambient, self-learning, dan kontekstual ini dapat mengambil alih sebagian besar pekerjaan repetitif yang perlu Anda selesaikan setiap hari. Misalnya, Super Agent dapat mengelompokkan permintaan klien yang masuk, mengubah pesan menjadi tugas, memperbarui status, dan mengingatkan pemilik dengan lembut sebelum ada yang terlewat. Ia dapat menyusun balasan cepat untuk klien, mengubah pertemuan menjadi tindakan yang jelas, dan berbagi pembaruan progres sederhana dengan tim Anda. Di balik layar, Super Agents menjaga daftar tugas tetap rapi, mengisi detail, dan menandai hambatan sehingga tim Anda dapat fokus pada pekerjaan yang bermakna dan berdampak tinggi. Percepat alur kerja Anda dengan Super Agents di ClickUp

7. Basecamp (Terbaik untuk komunikasi tim terpusat dengan beban manajemen proyek minimal)

melalui Basecamp

Basecamp adalah platform manajemen proyek dan kolaborasi yang menggabungkan tugas dan komunikasi dalam satu tempat.

Semua hal tentang proyek, termasuk tugas, pesan, file, dan jadwal, tersimpan dalam satu ruang terpusat. Anggota tim Anda dapat melihat konteks lengkap dengan sekilas, mengurangi kebingungan.

Grafik Bukit menawarkan perspektif unik tentang kemajuan. Alih-alih persentase penyelesaian generik, kurva berbentuk bukit mewakili siklus hidup suatu tugas.

Tetap terhubung dengan tim Anda juga mudah. Anda memiliki Campfire Group Chat untuk diskusi grup dan Pings untuk mengirim pesan pribadi.

Fitur terbaik Basecamp

Otomatiskan pembaruan status dengan check-in yang mendorong tim Anda untuk berbagi kemajuan secara teratur

Hubungkan pesan, tugas, kartu, acara, dokumen, atau file untuk secara otomatis membuat Referensi dan menghubungkan item terkait

Lacak waktu yang dihabiskan untuk tugas dan dokumen untuk mengukur upaya proyek dan mendukung penagihan yang akurat

Batasan Basecamp

Ketiadaan fitur-fitur terbaru, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan grafik interaktif, membuat alat ini kurang up-to-date

Harga Basecamp

Gratis

Basecamp Plus: $15 per bulan per pengguna

Basecamp Pro Unlimited: $349/bulan

Ulasan dan peringkat Basecamp

G2: 4. 1/5 (5.400+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (14.300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Basecamp?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Basecamp memudahkan pengelolaan proyek sambil tetap memberikan kedalaman yang saya butuhkan untuk mengelola alur kerja yang kompleks. Platform ini terasa intuitif namun cukup powerful untuk menangani ketelitian teknis proyek-proyek saya.

8. Jira (Terbaik untuk pengembangan perangkat lunak Agile dengan pelacakan dan pelaporan masalah yang canggih)

melalui Jira

Jira, dari Atlassian, adalah aplikasi manajemen proyek Agile yang berfokus pada alur kerja yang berorientasi pada pengembang untuk tim perangkat lunak dan teknik. Awalnya dikembangkan untuk pelacakan bug, kini Jira mendukung tim Agile melalui Jira Software, Service Management, Work Management, dan Align.

Dengan papan Scrum dan Kanban-nya, Anda dapat memantau kemajuan dan mengidentifikasi hambatan dengan cepat. Manajemen masalah membantu Anda melacak tugas, cerita, bug, dan epik dengan prioritas, status, tanggal jatuh tempo, dan lampiran. Ini juga menyimpan riwayat lengkap semua pembaruan untuk pelacakan penuh.

Untuk tim yang lebih besar, Jira menawarkan manajemen portofolio dan sumber daya melalui Advanced Roadmaps. Anda dapat merencanakan jadwal dan kapasitas tim, serta memastikan beban kerja didistribusikan secara merata.

Fitur terbaik Jira

Pantau kinerja tim dan kesehatan proyek dengan diagram burndown, diagram kecepatan, diagram kontrol, dan dasbor yang dapat disesuaikan

Kontrol akses dengan pengaturan keamanan terperinci untuk mengelola siapa yang dapat melihat, mengedit, atau mengelola elemen proyek

Integrasikan alat dengan menghubungkan Jira ke ribuan aplikasi, termasuk Confluence, GitHub, Bitbucket, dan Microsoft Teams

Batasan Jira

Notifikasi Jira bisa sangat membingungkan dan memerlukan pengelolaan rutin untuk menghindari penumpukan pesan di kotak masuk

Harga Jira

Gratis

Standard: $7,91/bulan per pengguna

Premium: $14,54 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Jira

G2: 4.3/5 (7.200+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (15.200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Jira?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Saya telah menggunakan alat ini selama 4 tahun berturut-turut dan pengalamannya sangat memuaskan. Ini adalah hal pertama yang saya gunakan saat memulai hari kerja. Saya melacak tugas yang ada dan mulai bekerja dengan item prioritas tinggi. Semakin lama digunakan, semakin mudah, dan dapat dengan mudah memeriksa cabang di GitHub menggunakan perintah yang ditentukan di antarmuka Jira.

9. Zoho Projects (Terbaik untuk pelaksanaan proyek dan penagihan dalam ekosistem Zoho)

melalui Zoho Projects

Jika tim Anda sudah menggunakan alat Zoho, Zoho Projects adalah solusi manajemen proyek yang memperluas pengaturan yang sudah ada.

Platform ini membantu Anda merencanakan dan menjalankan proyek dengan struktur tugas yang jelas, dibangun di sekitar milestone, tugas, dan subtugas. Selain itu, ketergantungan tugas memastikan pekerjaan berjalan sesuai urutan yang benar dan memberikan Anda visibilitas yang jelas tentang kemajuan.

Saat tugas dijalankan, fitur pelacakan waktu bawaan memungkinkan Anda mencatat dan menyetujui jam kerja melalui timer dan lembar waktu. Entri-entri ini dapat diubah menjadi faktur menggunakan integrasi Zoho Books atau Zoho Invoice, membantu Anda menghubungkan pelaksanaan proyek dengan penagihan.

Fitur terbaik Zoho Projects

Pantau kapasitas tim dan alokasikan ulang pekerjaan menggunakan grafik beban kerja yang membantu mencegah kelebihan beban dan kemacetan

Otomatiskan eksekusi tugas dan serah terima dengan blueprint dan aturan alur kerja yang menugaskan pemilik, memperbarui bidang, dan memicu notifikasi

Berkomunikasi dan berkolaborasi dalam konteks melalui obrolan bawaan dan pembaruan tugas berbasis email

Batasan Zoho Projects

Laporan platform ini tidak selalu akurat dan dapat menimbulkan masalah saat menyajikan data kepada pemangku kepentingan

Harga Zoho Projects

Gratis

Premium: $3,90/bulan per pengguna

Enterprise: $7,80/bulan per pengguna

Ultimate: $10 per bulan per pengguna

Zoho Projects Plus: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Zoho Projects

G2: 4.3/5 (500+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (840+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho Projects?

Sebuah ulasan di Reddit mengatakan:

Saya telah menggunakan Zoho Projects selama sekitar setahun, dan secara keseluruhan, ini adalah alat yang bagus untuk manajemen tugas dan proyek. Integrasinya dengan aplikasi Zoho lainnya sangat mulus, yang menjadi keuntungan besar jika Anda sudah berada dalam ekosistem Zoho.

⚡ Arsip Template: Template Perencana Harian Gratis yang Mendorong Prioritas Cerdas dan Kerja yang Terfokus

10. Notion (Terbaik untuk manajemen proyek fleksibel yang dipadukan dengan dokumentasi dan pusat pengetahuan)

melalui Notion

Notion adalah alat manajemen proyek yang mendukung perencanaan terstruktur dan eksekusi fleksibel.

Alih-alih format tugas yang tetap, Notion memungkinkan Anda membuat basis data kustom dengan bidang-bidang sendiri (prioritas, status, penanggung jawab, batas waktu, tag). Basis data yang sama dapat dilihat dalam berbagai cara untuk perencanaan tugas yang detail dan pengawasan proyek secara keseluruhan.

Dashboard mengumpulkan data dari berbagai sumber ke dalam grafik visual, memberikan tim gambaran yang jelas tentang kemajuan.

Untuk mengurangi upaya manual, Notion juga mendukung otomatisasi melalui AI Autofill. Fitur ini bekerja dengan informasi di ruang kerja Anda untuk mengategorikan atau memberi tag, serta mengekstrak poin penting seperti metrik, hasil kunci, atau tindakan yang perlu dilakukan dari deskripsi.

Fitur terbaik Notion

Atur izin granular dengan aturan akses tingkat halaman yang secara otomatis memberikan akses berdasarkan penugas atau pemilik

Jalankan sprint otomatis menggunakan alur kerja bawaan untuk mengelola backlog dan melacak bug di satu tempat

Jaga agar PRDs tetap terhubung dengan menyimpan persyaratan dan informasi proyek terkait langsung di setiap halaman tugas

Batasan Notion

Fitur manajemen proyeknya bisa lebih kuat dan memungkinkan pengguna untuk membuat dan menjadwalkan daftar tugas tanpa bergantung pada database

Harga Notion

Gratis

Plus: $12 per bulan per pengguna

Bisnis: $24/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Notion

G2: 4.6/5 (8.900+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Saya menggunakan Notion untuk studi saya untuk membuat catatan dan mengelola alur kerja saya dengan daftar tugas. Saya suka bagaimana saya dapat mengatur semuanya dengan rapi, seperti di buku catatan, sehingga mudah bagi saya untuk mengakses semua yang saya butuhkan dengan rapi dan teratur. Hal ini membantu saya mengurangi stres dengan menjaga segala sesuatunya teratur, sehingga saya dapat dengan mudah melihat apa yang masih harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan selanjutnya.

11. Todoist (Terbaik untuk manajemen tugas ringan dan pembentukan kebiasaan dengan hambatan minimal)

melalui Todoist

Todoist menawarkan input tugas dengan bahasa alami, memungkinkan Anda menambahkan tugas hanya dengan mengetik teks biasa. Cukup ketik ‘Submit report tomorrow at 5 pm #Work p1’ dan Todoist secara otomatis menetapkan tanggal jatuh tempo dan prioritas untuk Anda.

Pekerjaan berulang ditangani dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi. Anda dapat membuat jadwal fleksibel seperti tugas yang berulang setiap hari kerja, setiap Jumat ketiga, atau pada interval kustom. Hal ini membuatnya sangat efektif untuk mengelola rutinitas dan pekerjaan operasional yang berkelanjutan.

Selain itu, platform ini mendorong konsistensi melalui fitur Karma bawaan. Dengan melacak tugas yang telah diselesaikan dan tren produktivitas seiring waktu, Karma memberikan wawasan tentang kemajuan Anda dan membantu menjaga kebiasaan yang konsisten.

Fitur terbaik Todoist

Atur pengingat dengan cepat dengan mengetiknya ke dalam Quick Add, sehingga Anda tidak akan melewatkan tugas yang sensitif waktu

Fokus pada hari ini dengan tampilan Hari Ini untuk menyelesaikan tugas yang harus diselesaikan dan mencapai #TodoistZero pada akhir hari

Kelola akses proyek dengan membuat proyek tim publik untuk berbagi dengan mudah atau proyek pribadi untuk pekerjaan yang sensitif

Batasan Todoist

Dukungan untuk tugas berulang dapat ditingkatkan, dan add-in Outlook sebaiknya mencakup fitur bagian dan penugasan.

Harga Todoist

Pemula: Gratis

Pro: $7 per bulan per pengguna

Bisnis: $10/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Todoist

G2: 4.5/5 (800+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (2.600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Todoist?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Memulainya cukup mudah. Cukup unduh dan mulai menambahkan tugas langsung. Tidak ada pengaturan yang rumit atau apa pun. Desainnya bersih, yang saya sukai. Tidak berantakan, jadi saya bisa melihat apa yang perlu saya lakukan tanpa terganggu. Saya bisa memeriksa tugas saya di ponsel dan laptop, yang sangat praktis.

Tingkatkan kapasitas tim Anda tanpa biaya tambahan dengan mengadopsi agen AI ini untuk bisnis. 👇

Ambil kendali atas pekerjaan Anda dan kurangi kekacauan dengan ClickUp

Upbase cocok untuk perencanaan sederhana, tetapi bisa mulai terasa membatasi saat pekerjaan Anda menjadi lebih dinamis. ClickUp dirancang untuk tahap selanjutnya. Ia menggunakan pendekatan terpadu untuk menjaga pekerjaan tetap terorganisir dan mengurangi perpindahan konstan antar aplikasi.

Dengan ClickUp, kemajuan dapat dilihat di berbagai tampilan, dan tenggat waktu tetap jelas berkat kalender yang didukung AI. Pengetahuan dan pelaksanaan tetap terhubung, sementara prompt cerdas dan ringkasan membantu tim fokus pada hal yang paling penting.

Jika Anda ingin sistem tunggal yang berkembang bersama alur kerja Anda dan bukan sebaliknya, ClickUp adalah alternatif yang kuat untuk Upbase.

Mulai gunakan ClickUp secara gratis dan kelola semua pekerjaan Anda di satu tempat.