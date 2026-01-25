Cara Menggunakan AI untuk Menulis Buku

Menulis buku membutuhkan waktu, fokus, dan banyak energi mental. Ada hari-hari di mana ide-ide mengalir lancar. Namun, ada juga hari-hari di mana halaman kosong terasa berat, kerangka cerita hancur, dan melacak draf menjadi melelahkan.

Ketegangan antara keinginan untuk menulis dengan baik dan kebutuhan untuk memenuhi tenggat waktu adalah hal yang familiar bagi siapa pun yang berusaha menyelesaikan proyek berformat panjang.

Penggunaan AI dalam menulis buku mulai mengubah cara orang mendekati proses ini. AI dapat membantu membentuk ide-ide awal, mengorganisir bab-bab, dan menulis draf lebih cepat, tetapi suara Anda berasal dari keputusan dan revisi yang Anda lakukan.

Dalam posting blog ini, kami akan membahas cara praktis menggunakan AI di setiap tahap penulisan dan menjelajahi cara-cara di mana ClickUp, ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, membantu sepanjang proses. 🧑‍💻

Bagaimana AI Dapat Membantu Anda Menulis Buku

Ketika halaman kosong menatap Anda, alur cerita kusut, dan karakter-karakter enggan bekerja sama, menulis buku bisa menjadi tugas yang menakutkan. Alat penulisan AI berfungsi sebagai mitra praktis dalam proses ini, menangani tugas-tugas berulang sehingga Anda dapat fokus pada keputusan kreatif yang membuat buku Anda unik.

Alat-alat ini bekerja paling baik ketika Anda memahami apa yang dapat dan tidak dapat mereka lakukan. AI unggul dalam menghasilkan opsi, mengorganisir informasi, dan mengenali pola dalam naskah Anda. Namun, AI tidak dapat menggantikan suara, visi, atau perspektif unik yang Anda bawa ke dalam cerita Anda.

Berikut ini adalah gambaran bagaimana AI dapat membantu menulis buku. 👇

Brainstorming dan pengembangan ide

AI berfungsi sebagai mitra brainstorming yang tak kenal lelah saat Anda membutuhkan sudut pandang baru.

Berikan premis, tipe karakter, atau tema, dan AI akan memberikan kemungkinan yang mungkin tidak pernah Anda pertimbangkan. Jika Anda menulis novel thriller yang berlokasi di kota pesisir, AI dapat menyarankan komplikasi alur cerita, latar belakang karakter, atau elemen tematik yang menambah kedalaman.

Nilai sebenarnya terletak pada penggunaan saran-saran ini sebagai titik awal. Anda mungkin meminta 10 skenario konflik, memilih dua yang sesuai, lalu mengubahnya menjadi sesuatu yang benar-benar berbeda. Pendekatan ini memungkinkan Anda tetap mengendalikan proses sambil memperluas palet kreatif Anda.

🚀 Keunggulan ClickUp: Jelajahi ide-ide untuk buku Anda dengan ClickUp Whiteboards. Mereka berfungsi sebagai kanvas fleksibel untuk memetakan karakter, konflik, dan tema tanpa membatasi struktur tetap. Anda dapat memindahkan ide-ide, mengelompokkan yang saling terkait, dan melihat bagaimana satu pilihan memengaruhi bagian lain dari cerita saat terbentuk. Brainstorming di dalam ClickUp Whiteboards Rencanakan alur cerita Anda dengan ClickUp Whiteboards Misalnya, saat mengembangkan novel thriller yang berlatar di kota pesisir, Anda menempatkan karakter utama, lokasi, dan ketegangan di papan tulis. Anda mengelompokkan dua konflik yang memiliki hubungan tersembunyi, menambahkan hubungan baru antara karakter, dan menghilangkan ide-ide yang tidak memperkuat narasi. Papan ini membantu Anda membentuk cerita yang lebih kaya dengan secara visual mengeksplorasi opsi-opsi yang ada.

Membuat kerangka dan struktur bab

Mengubah ide-ide yang tersebar menjadi struktur yang terorganisir dengan baik merupakan tantangan bagi banyak penulis.

Alat penulisan AI dapat mengambil catatan kasar Anda dan mengusulkan kerangka kerja per bab. Anda menggambarkan titik-titik penting cerita, titik balik utama, dan perkembangan karakter. Alat ini mengorganisir elemen-elemen tersebut menjadi urutan yang mengikuti logika naratif.

Proses ini mengidentifikasi celah dalam buku Anda secara keseluruhan sebelum Anda menghabiskan berbulan-bulan untuk menyusun draf. Anda mungkin menemukan bahwa Aktor Dua kurang tegang atau bahwa subplot memerlukan pengaturan lebih awal. Mengubah outline hanya membutuhkan beberapa menit, tetapi menulis ulang seluruh bab membutuhkan berminggu-minggu.

🧠 Fakta Menarik: Charles Dickens sering mendiktekan ceritanya secara lisan, kadang-kadang dengan dramatis. Arthur Stone, salah satu muridnya yang belajar steno, mencatat sebagian besar ucapan Dickens secara langsung, artinya sebagian karya Dickens mungkin sudah ada dalam bentuk draf lisan sebelum ditulis. Yang menarik adalah para ahli masih belum sepenuhnya tahu siapa yang menulis apa, seberapa banyak yang diimprovisasi, atau apa yang dibaca versus yang diucapkan secara spontan.

Menyusun konten dan mengatasi blok penulis

Kebuntuan menulis seringkali disebabkan oleh perfeksionisme atau ketidakpastian. Kecerdasan buatan menghilangkan tekanan untuk mendapatkan hasil yang sempurna pada kali pertama.

Ketika Anda kesulitan menemukan kata-kata untuk menggambarkan suatu adegan, mintalah AI untuk menghasilkan tiga versi. Tidak ada yang sempurna, tetapi salah satunya mungkin mengandung frasa atau pendekatan yang dapat membuka ide-ide Anda sendiri.

Beberapa penulis menggunakan perangkat lunak penulisan buku berbasis AI untuk menyusun bagian-bagian yang mereka anggap membosankan:

Adegan transisi yang memindahkan karakter antar lokasi

Deskripsi teknis yang memerlukan penelitian mendalam

Varian dialog untuk menguji suara karakter yang berbeda

Anda kemudian dapat merevisi draf-draf tersebut sesuai gaya Anda, menggunakannya sebagai bahan mentah daripada memulai dari nol.

🔍 Tahukah Anda? Leonardo da Vinci meninggalkan lebih dari 7.000 halaman catatan, banyak di antaranya belum selesai dan tersebar di berbagai tema. Para ahli masih memperdebatkan urutan yang "benar" dari ide-idenya.

Mengedit dan menyempurnakan naskah Anda

Alat pengecekan AI mendeteksi pola yang terlewatkan oleh mata manusia. Mereka menandai kata-kata yang terlalu sering digunakan, mengidentifikasi masalah ritme, dan menyoroti ketidakkonsistenan dalam perilaku karakter atau garis waktu. Mereka mungkin menyadari bahwa Anda menggunakan struktur kalimat yang sama berulang kali atau bahwa warna mata protagonis Anda berubah di tengah-tengah buku.

AI dirancang untuk melengkapi editor manusia. AI dapat memberitahu Anda bahwa sebuah paragraf terasa kaku, tetapi editor yang terampil akan menjelaskan mengapa dan bagaimana memperbaikinya. Itulah mengapa Anda harus menggunakan alat AI hanya untuk tahap awal, menangkap masalah yang jelas sebelum Anda berinvestasi dalam layanan editing profesional.

Cara Menggunakan AI untuk Menulis Buku (Panduan Langkah demi Langkah)

Panduan langkah demi langkah ini menjelaskan bagaimana AI dapat diterapkan pada setiap tahap pembuatan buku.

ClickUp mendukung alur kerja ini sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia. Outline, draf bab, catatan penelitian, dan tugas revisi Anda berada di samping pekerjaan itu sendiri, bukan di alat terpisah yang memaksa perpindahan konteks. Seiring perkembangan buku, struktur dan proses penulisan Anda juga berkembang bersamaan dengannya, menghindari Work Sprawl.

Ayo mulai! 🎯

Langkah #1: Tentukan konsep buku Anda dan buat kerangka kerja yang detail

Outline yang kokoh merupakan dasar dari penulisan buku dengan AI—hal ini memberikan struktur yang cukup bagi asisten penulisan AI Anda untuk menghasilkan bab-bab yang konsisten.

Mulailah dengan mengklarifikasi tepat apa yang akan dicapai oleh buku Anda. Tulis satu kalimat yang menangkap janji inti buku Anda: ‘Buku ini mengajarkan freelancer cara mendapatkan klien korporat melalui email pemasaran dingin’ atau ‘Seorang guru di kota kecil menemukan bakat tersembunyi yang mengubah komunitasnya.’

Identifikasi perjalanan pembaca Anda:

Dari mana mereka memulai? (Terintimidasi oleh keterampilan menggunakan pisau, bingung tentang sistem produktivitas)

Di mana mereka akan berakhir? (Dengan percaya diri memotong sayuran, menjalankan alur kerja yang efisien)

Apa yang harus mereka pelajari untuk mengatasi kesenjangan ini?

Bagi buku ini menjadi 8-12 bab, dengan 3-5 bagian utama di setiap bab. Kemudian, gunakan AI untuk menguji logika Anda: ‘Langkah penting apa yang saya lewatkan antara Bab 2 dan Bab 3?’

Buat kerangka buku Anda dengan halaman bertingkat di ClickUp Docs untuk navigasi yang mudah

ClickUp Docs menjadi workshop outline Anda. Buat dokumen berjudul ‘[Judul Buku Anda] – Outline Utama’ dan gunakan halaman bertingkat untuk bab dan bagian. Kemudian, Anda dapat mengatur ulang bab dengan menyeret halaman dan menambahkan catatan penelitian langsung di bawah bagian yang relevan.

Untuk buku tentang kerja jarak jauh, buat halaman utama untuk ‘Membangun Budaya Kerja Jarak Jauh,’ ‘Sistem Komunikasi,’ dan ‘Manajemen Kinerja,’ dengan halaman bab yang terstruktur untuk menjelaskan topik-topik spesifik yang akan dibahas.

Pelajari cara menjaga catatan menulis Anda tetap terorganisir:

Langkah #2: Bagi kerangka kerja Anda menjadi tugas-tugas

Hitung bagian Anda: 10 bab dengan empat bagian masing-masing = 40 tugas menulis. Ukur waktu Anda menulis 500 kata untuk menghitung kecepatan Anda. Kemudian, tambahkan nama tugas spesifik:

Bukan 'Bab 3' tetapi 'Draft: Cara menyusun email dingin untuk klien B2B'

Bukan ‘Pengembangan karakter’ tetapi ‘Tulis: Adegan latar belakang Sarah di pusat komunitas’

Ubah outline Anda menjadi tugas penulisan yang terperinci di ClickUp dengan batas waktu yang jelas

Ubah outline Anda menjadi alur kerja menggunakan ClickUp Tasks. Buat daftar untuk setiap bab, lalu tambahkan tugas untuk setiap bagian dengan tenggat waktu yang realistis berdasarkan kecepatan menulis Anda. Jangan lupa untuk menyisakan waktu cadangan.

Tambahkan Bidang Kustom untuk melacak kemajuan:

Target jumlah kata (membantu Anda mengukur panjang bagian)

Putaran revisi (mencatat jumlah putaran revisi yang telah dilakukan)

Catatan editor (menjaga umpan balik tetap terhubung dengan karya)

Sertakan deskripsi tugas dengan poin-poin kunci yang perlu dibahas, jumlah kata, dan sumber penelitian. Dengan cara ini, saat Anda mulai menulis, Anda akan tahu persis apa yang harus dicapai dalam sesi tersebut.

Untuk memoar bisnis, buat daftar seperti ‘Fase Ide’ dan ‘Tantangan Tahun Pertama’, dengan tugas seperti ‘Tulis: Presentasi investor yang gagal di konferensi startup’, termasuk catatan tentang detail spesifik dan emosi yang ingin disampaikan.

🧠 Fakta Menarik: Istilah " writer’s block " populer pada tahun 1940-an, tetapi penulis Romawi kuno sudah mengeluh tentang "kemandulan pikiran." Seneca menulis tentang hari-hari ketika "pikiran menolak untuk patuh."

Langkah #3: Atur pelacakan kemajuan visual

Sebagian besar penulis meninggalkan buku mereka di tengah jalan ketika kemajuan terasa tidak terlihat. Rancang ruang yang terintegrasi dengan menjawab: Berapa banyak bagian yang telah saya selesaikan? Apakah saya masih di jalur yang benar? Berapa banyak waktu yang sebenarnya saya habiskan untuk menulis?

Pilih metrik yang sesuai dengan gaya motivasi Anda:

Persentase penyelesaian jika Anda merespons bilah kemajuan

Rutin menulis jika konsistensi harian memotivasi Anda

Jumlah kata mingguan jika output adalah prioritas utama

Kumpulkan metrik kemajuan buku Anda dalam satu tampilan menggunakan Dashboard ClickUp dan kartu yang ditargetkan.

Pantau kemajuan penulisan Anda dengan metrik visual di Dashboard ClickUp

Misalnya, Anda dapat:

Tambahkan kartu Tugas Berdasarkan Status untuk melihat bagian mana dari buku Anda yang berada dalam status ‘Belum Dimulai’, ‘Draf Pertama’, ‘Diedit’, dan ‘Final’ untuk mengetahui kesehatan alur kerja.

Sertakan kartu Workload yang menampilkan hanya tugas yang harus diselesaikan minggu ini.

Buat Grafik Kustom untuk melacak jumlah kata secara kumulatif seiring waktu dengan kecepatan target Anda sebagai garis acuan.

Gunakan kartu perhitungan untuk menampilkan persentase penyelesaian (tugas yang selesai dibagi dengan total tugas). Melihat angka ini naik dari 15% menjadi 68% memberikan bukti nyata bahwa Anda sedang membangun sesuatu yang nyata.

Seorang penulis fiksi juga dapat menambahkan kartu yang menampilkan bab-bab yang telah selesai, grafik burndown untuk tugas-tugas yang tersisa, dan laporan waktu yang membedakan jam yang dihabiskan untuk membangun dunia versus penulisan adegan sebenarnya.

Langkah #4: Buat draf pertama

Buka tugas menulis pertama Anda, tinjau poin-poin penting, lalu mulailah membuat instruksi AI yang detail. Prompt AI yang buruk menghasilkan konten generik, yang hanya akan menambah pekerjaan editing.

Sertakan elemen-elemen berikut:

Topik dan jumlah kata yang tepat

Target audiens dan nada yang diinginkan

Poin-poin penting yang perlu dibahas

Tujuan dalam struktur buku Anda

Bandingkan prompt berikut untuk bab pemasaran email:

❌ Lemah: Menulis tentang baris subjek email

✅ Kuat: Tulis 600 kata yang menjelaskan cara menulis subjek email yang meningkatkan tingkat pembukaan untuk perusahaan SaaS B2B. Target audiens adalah manajer pemasaran konten di perusahaan dengan 50-200 karyawan. Bahas penggunaan angka dan kejelasan, menciptakan celah rasa ingin tahu, dan personalisasi dengan data penerima. Sertakan satu contoh tidak efektif dan satu contoh efektif untuk setiap teknik. Gunakan nada profesional namun santai.

ClickUp Brain menghilangkan gesekan berpindah aplikasi dengan AI Kontekstual.

Buka dokumen naskah Anda di ClickUp, letakkan kursor di tempat Anda membutuhkan konten detail, klik ikon Brain, dan masukkan prompt Anda.

Buat konten untuk draf pertama buku Anda menggunakan ClickUp Brain

Untuk bab keterampilan menggunakan pisau dalam buku masak, coba prompt ini: ‘Tulis 400 kata untuk mengajarkan koki rumahan cara memegang pisau chef dengan benar dan melakukan potongan dasar. Jelaskan genggaman jepit, posisi tangan panduan, dan gerakan goyang. Bahas kesalahan umum memegang pisau seperti palu. Gunakan bahasa yang menginspirasi untuk pembaca yang merasa cemas. ’

Cukup tinjau hasilnya, tambahkan anekdot pribadi Anda tentang mempelajari teknik yang tepat, sesuaikan nada, lalu lanjutkan ke bagian berikutnya.

🔍 Tahukah Anda? Para Surrealist menggunakan teknik yang disebut penulisan otomatis, di mana mereka menulis secara terus-menerus tanpa perencanaan atau penyuntingan untuk mengatasi hambatan kreatif. Beberapa di antaranya bahkan menggunakan generator kata acak atau potongan teks. Prompt AI saat ini melakukan hal yang sama.

Langkah #5: Otomatisasi tindakan alur kerja yang berulang

Misalnya, Anda menandai bagian bab sebagai selesai, lalu secara manual membuat tugas editing, memindahkan aslinya ke 'Menunggu Revisi,' dan mengatur pengingat tinjauan. Anda mengulangi langkah-langkah ini 40 kali saat menulis buku Anda.

AI membantu Anda menghentikan pekerjaan yang dapat ditangani oleh perangkat lunak. Identifikasi pola alur kerja:

Apakah Anda selalu membuat tugas editing setelah menyelesaikan draf?

Apakah bagian-bagian perlu diperiksa kebenarannya sebelum dinyatakan final?

Apakah Anda terus-menerus menugaskan ulasan kepada orang yang sama?

Buat alur kerja untuk menghilangkan pengelolaan tugas manual dengan ClickUp Automations

Lakukan tindakan alur kerja berdasarkan pemicu yang telah ditentukan menggunakan ClickUp Automations. Alih-alih memindahkan bab secara manual, mengejar revisi, atau melacak umpan balik di seluruh draf, Automations merespons perubahan yang Anda buat saat menulis.

Berikut adalah beberapa contoh otomatisasi alur kerja:

Ketika Status > Draft selesai, serahkan kepada Editor

Ketika Editor menambahkan komentar, Status > Editing

Ketika Status > Edits done, kembalikan ke Penulis.

Saat Status > Beta review, tambahkan Pembaca Beta sebagai Pengikut.

Ketika Bidang Kustom ‘Revisi diperlukan’ > Ya, Prioritas > Tinggi

Ketika tanggal jatuh tempo berubah, perbarui tanggal jatuh tempo bab induk.

Ketika semua tugas dalam suatu bagian > Final, beritahu Penerbit.

Tonton video ini untuk mengotomatisasi alur kerja dengan lebih cepat:

Langkah #6: Revisi naskah Anda secara bertahap dan terstruktur

Sekarang setelah Anda memiliki draf pertama yang lengkap, ingatlah bahwa draf tersebut ada untuk direvisi. Hindari mengedit semuanya sekaligus, dan tangani masalah yang berbeda dalam tahap revisi yang terpisah:

Revisi struktural melihat gambaran besar. Baca seluruh naskah Anda tanpa revisi detail dan periksa apakah bab-bab tersusun dalam urutan optimal, argumen dibangun secara logis, dan titik-titik plot ditempatkan dengan pengaturan yang tepat. Buat catatan tentang bagian-bagian yang perlu dipotong, digabungkan, atau diubah urutannya.

Revisi konten memeriksa setiap bagian secara terpisah. Apakah setiap bagian mengandung cukup detail dan contoh? Apakah penjelasannya jelas? Apakah klaim didukung dengan bukti? Potong dengan tegas. Topik menarik yang melenceng itu mungkin tidak mendukung janji inti buku Anda.

Revisi kalimat berfokus pada kalimat dan pilihan kata. Ganti kata kerja lemah dengan alternatif yang lebih kuat dan hapus kata keterangan yang mendukung kata kerja lemah. Hilangkan frasa yang berulang, variasi panjang kalimat, dan hapus bahasa yang tidak pasti seperti ‘seperti’ dan ‘kurang lebih’.

Bacalah naskah Anda dengan suara keras. Anda mungkin akan tersandung pada kalimat yang canggung yang mata Anda lewatkan begitu saja.

Gunakan fitur ClickUp Brain secara strategis. Salin bagian teks dan tanyakan: ‘Apa tiga kalimat terlemah dalam paragraf ini dan mengapa?’ Untuk bagian strategi SEO, minta: ‘Periksa apakah penjelasan ini mudah dipahami oleh orang yang tidak familiar dengan optimasi mesin pencari. Identifikasi istilah teknis yang belum saya definisikan.’

Minta ClickUp Brain untuk mengidentifikasi masalah dalam naskah Anda

Perbarui status tugas saat Anda menyelesaikan setiap tahap penyuntingan, dan pastikan metrik dasbor tetap akurat.

🧠 Fakta Menarik: Banyak novel klasik diterbitkan secara bertahap, baik mingguan maupun bulanan. Penulis seperti Alexandre Dumas menggunakan asisten dan teknik penulisan cepat untuk menjaga ritme penulisan.

Langkah #7: Kumpulkan umpan balik terstruktur dan kelola revisi

Anda telah merevisi buku Anda berulang kali, tetapi kehilangan objektivitas. Pilih 3-5 pembaca uji yang mewakili audiens target Anda, tetapi ingatlah untuk tidak memilih penggemar terbesar atau kritikus terkeras Anda.

Berikan pembaca pertanyaan spesifik:

Pada titik mana Anda merasa bingung?

Bagian mana yang terasa lambat atau terlalu panjang?

Contoh mana yang memiliki dampak paling kuat?

Pertanyaan apa yang masih belum terjawab setelah selesai?

Jika Anda hanya bisa menyimpan tiga bab, bab mana yang akan Anda simpan?

Tetapkan batas waktu dua minggu untuk umpan balik. Saat ulasan masuk, buat Tugas untuk setiap saran revisi substansial. Beri nama Tugas secara spesifik: ‘Revisi pembukaan Bab 2 berdasarkan kebingungan timeline’ atau ‘Tambahkan contoh lebih banyak ke bagian produktivitas Bab 5.’

Tentu saja, tidak setiap saran layak untuk diterapkan. Ketika satu pembaca menginginkan detail lebih banyak, dan pembaca lain menginginkan kesederhanaan, Anda dihadapkan pada keputusan yang sulit. Namun, ketika tiga pembaca secara independen menandai bagian yang sama sebagai membingungkan, bagian tersebut perlu diperbaiki.

Tag tugas revisi berdasarkan jenis: ‘Penambahan Konten,’ ‘Perlu Klarifikasi,’ ‘Perubahan Struktur,’ ‘Penyesuaian Gaya.’ Ini membantu Anda mengelompokkan revisi serupa menjadi satu batch.

Pahami umpan balik dengan lebih baik dengan dukungan ClickUp Brain

Selain itu, ClickUp Brain dapat membantu Anda mengatasi umpan balik yang bertentangan. Jika pembaca tidak sepaham apakah suatu bab perlu diperluas atau dipersingkat, tempelkan bab tersebut dan berikan prompt: ‘Umpan balik ini menunjukkan bahwa bab ini terlalu detail dan juga kurang detail. Identifikasi bagian-bagian yang terlalu panjang tanpa nilai tambah dan konsep-konsep yang memerlukan penjelasan lebih lanjut.’

Lacak umpan balik mana yang telah Anda tangani dan mana yang Anda abaikan secara sengaja menggunakan Bidang Kustom dengan opsi seperti ‘Telah Dilaksanakan’ atau ‘Ditolak’.

🔍 Tahukah Anda? Mark Twain lebih suka kebisingan dan aktivitas saat menulis. Dia percaya bahwa percakapan dan kekacauan sehari-hari membantu menjaga ide-idenya tetap segar, dan dia sering bekerja di area umum daripada ruangan terisolasi.

Berikut adalah pilihan kami untuk alat penulisan buku AI terbaik dan asisten penulisan AI untuk menyusun, mengedit, dan mengelola naskah Anda. ✍🏼

1. ClickUp (Terbaik untuk AI kontekstual dengan manajemen proyek buku terintegrasi)

Buat draf bab yang sadar konteks menggunakan ClickUp BrainGPT

Pertama, kita punya ClickUp! Ini adalah aplikasi produktivitas untuk penulis di mana bab-bab, catatan, penelitian, dan tenggat waktu Anda berada dalam satu tempat, sehingga Anda tetap mengontrol setiap bagian dari proyek buku Anda.

Jaga konsistensi naratif di seluruh bab

Menulis buku membutuhkan konsistensi sepanjang puluhan halaman. ClickUp BrainGPT mengambil konteks dari ruang kerja Anda, seperti outline, catatan, dan draf, sebelum menulis untuk Anda. Artinya, ia sudah tahu tentang apa buku Anda, bukan mulai dari nol setiap kali.

Misalkan Anda sedang menulis buku non-fiksi tentang kelelahan kreatif. Bab 2 mendefinisikan kelelahan kreatif melalui wawancara dan penelitian, sedangkan Bab 6 fokus pada pemulihan.

Jadi, ketika Anda meminta BrainGPT untuk menyusun bagian di Bab 6, ia merujuk pada definisi, terminologi, dan nada yang diperkenalkan sebelumnya. Ia menghindari penjelasan ulang konsep, meniru gaya penulisan yang digunakan di Bab 2, dan mengembangkan ide-ide tersebut.

Selain itu, BrainGPT (seperti ClickUp Brain) bersifat LLM-agnostik, sehingga Anda dapat mengakses berbagai model AI seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini. Hal ini membantu Anda menghindari AI Sprawl dan bekerja lebih cepat.

Jaga konteks keseluruhan buku menggunakan ClickUp BrainGPT untuk menyusun dan merevisi bab-bab

Ini juga membantu selama proses revisi. Misalnya, jika Anda mengubah ide inti di Bab 1.

Anda dapat meminta BrainGPT untuk memeriksa bab-bab selanjutnya dan menyarankan revisi di mana ide tersebut muncul, sehingga naskah tetap konsisten tanpa perlu memeriksa secara manual. BrainGPT mendukung buku sebagai karya tunggal yang terus berkembang.

Tangkap ide-ide mentah tanpa menghentikan momentum

Mengetik dapat menghambat momentum, terutama saat tahap awal penulisan. Fitur ClickUp Talk-to-Text di BrainGPT mengubah pikiran yang diucapkan menjadi teks bersih dan dapat diedit di ruang kerja penulisan Anda, lalu menyempurnakannya menggunakan konteks proyek.

Ubah ide yang diucapkan menjadi konten draf terstruktur menggunakan ClickUp Talk to Text di BrainGPT

Misalkan Anda memikirkan transisi adegan sambil berjalan-jalan di ruangan. Anda mendiktekan ide tersebut, Talk to Text mengubahnya menjadi teks, dan BrainGPT memperhalus alur kalimat agar sesuai dengan bab sekitarnya.

Ide tersebut muncul di tempat yang tepat sebelum energinya memudar. Hal ini sangat efektif untuk adegan yang kaya dialog, esai pribadi, atau bagian reflektif di mana bahasa lisan sering terdengar lebih dekat dengan suara akhir.

Delegasikan tugas-tugas repetitif dalam manajemen proyek buku

Menulis buku melibatkan tindak lanjut, pengingat, dan perubahan status yang secara diam-diam menghabiskan waktu. ClickUp Super Agents menangani pekerjaan latar belakang tersebut berdasarkan aturan yang Anda tentukan.

Tambahkan pemicu spesifik untuk membuat ClickUp Super Agents kustom yang mengelola alur kerja Anda di latar belakang

Misalkan Anda menyelesaikan sebuah bab dan menandainya sebagai 'draft selesai'. Agen dapat secara otomatis membuat tugas editing, menghubungkan catatan penelitian, memperbarui jadwal penulisan Anda, dan menampilkan bab tersebut selama perencanaan mingguan. Kemajuan terus berlanjut tanpa perlu pelacakan manual.

Berikut adalah beberapa Custom Agents yang dapat Anda buat di ClickUp:

Agen alur kerja bab: Pantau perubahan status bab dan picu pembuatan tugas pengeditan, pengecekan, atau tata letak.

Agen kemajuan mingguan: Buat ringkasan kemajuan mingguan yang mencantumkan bab yang telah selesai, target yang akan datang, dan item yang terlambat.

Agen penjaga terminologi: Deteksi nama atau istilah kunci yang berulang di seluruh ClickUp Docs dan tandai variasi untuk menjaga konsistensi narasi.

Jelajahi agen AI terbaik untuk pembuatan konten di sini:

Fitur terbaik ClickUp

Deteksi konflik pengeditan secara real-time: Gunakan Gunakan ClickUp Collaboration Detection untuk melihat kapan editor atau co-author sedang bekerja secara aktif di dalam dokumen yang sama.

Dapatkan umpan balik pada tingkat paragraf: Gunakan Gunakan ClickUp Assigned Comments di Docs untuk mengubah catatan editorial yang tertanam menjadi tugas yang ditugaskan, sehingga permintaan revisi tetap terikat pada bagian yang tepat.

Hubungkan alat riset dan penulisan: Hubungkan Google Drive dan Dropbox dengan Hubungkan Google Drive dan Dropbox dengan ClickUp Integrations untuk menjaga file riset, tenggat waktu, dan jadwal penulisan tetap terkoordinasi.

Lacak waktu penulisan dan penyuntingan: Catat waktu yang dihabiskan untuk menulis, merevisi, atau meneliti setiap bab, dan rencanakan tonggak pencapaian yang realistis berdasarkan upaya aktual menggunakan Catat waktu yang dihabiskan untuk menulis, merevisi, atau meneliti setiap bab, dan rencanakan tonggak pencapaian yang realistis berdasarkan upaya aktual menggunakan ClickUp Project Time Tracking.

Visualisasikan struktur buku sejak awal: Peta alur cerita, alur bab, atau hubungan tematik sebelum mengubah ide menjadi draf lengkap di Peta alur cerita, alur bab, atau hubungan tematik sebelum mengubah ide menjadi draf lengkap di ClickUp Mind Maps.

Bandingkan dan pulihkan draf bab: Tinjau versi sebelumnya dari bab, pulihkan draf sebelumnya, dan lacak bagaimana konten berkembang sepanjang revisi dengan Tinjau versi sebelumnya dari bab, pulihkan draf sebelumnya, dan lacak bagaimana konten berkembang sepanjang revisi dengan kontrol versi dokumen

Cari di seluruh ruang kerja Anda: Temukan catatan manajemen karakter, referensi penelitian, komentar, atau draf sebelumnya di seluruh dokumen, tugas, dan alat terhubung menggunakan Temukan catatan manajemen karakter, referensi penelitian, komentar, atau draf sebelumnya di seluruh dokumen, tugas, dan alat terhubung menggunakan ClickUp Enterprise Search

Batasan ClickUp

Ada batasan penggunaan AI pada paket gratis.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4. 7/5 (10.500+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Dari ulasan G2:

Sejak beralih ke ClickUp, semuanya terpusat di satu tempat: tugas, jadwal, dokumen, dashboard, komentar, bahkan catatan rapat. Platform ini sangat fleksibel namun tetap intuitif sehingga mudah diadopsi oleh semua orang. Fitur seperti Automations, asisten penulisan AI, dan kalender yang diperbarui benar-benar menghemat waktu. Dan bagian terbaiknya? Platform ini dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan kami — baik saat meluncurkan kampanye baru maupun mengelola operasional jangka panjang.

Sejak beralih ke ClickUp, semuanya terpusat di satu tempat: tugas, jadwal, dokumen, dashboard, komentar, bahkan catatan rapat. Platform ini sangat fleksibel namun tetap intuitif sehingga mudah diadopsi oleh semua orang. Fitur seperti Automations, asisten penulisan AI, dan kalender yang diperbarui benar-benar menghemat waktu. Dan bagian terbaiknya? Platform ini dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan kami — baik saat meluncurkan kampanye baru maupun mengelola operasi jangka panjang.

🧠 Fakta Menarik: Fyodor Dostoevsky sering menulis novel di bawah tekanan waktu yang ekstrem, terkadang mendiktekan naskah dengan kecepatan tinggi kepada juru tulis untuk memenuhi tenggat waktu penerbitan. Bagian dari The Gambler diselesaikan dalam waktu hanya 26 hari.

2. Sudowrite (Terbaik untuk penulis fiksi)

melalui Sudowrite

Sudowrite menggunakan model Muse miliknya sendiri, yang secara khusus dilatih pada fiksi daripada kumpulan informasi acak di internet. Hal ini penting karena AI memahami logika naratif, seperti struktur adegan dan motivasi karakter.

Fitur Story Bible-nya memungkinkan Anda mengisinya dengan ciri khas karakter, aturan dunia, sistem sihir, dan segala hal yang penting bagi cerita Anda. Kemudian Sudowrite akan mengambil data dari basis data ini selama proses penulisan.

Selain itu, Describe menambahkan detail sensorik pada semua lima indra ke dalam paragraf yang datar, dan Twist menyarankan komplikasi alur cerita yang belum Anda pertimbangkan. Semua fitur beroperasi dalam bagian-bagian kecil daripada bab utuh, sesuai dengan cara kebanyakan penulis fiksi menyusun draf.

Fitur terbaik Sudowrite

Gunakan fitur Auto Write untuk menghasilkan kelanjutan adegan saat Anda bingung tentang apa yang terjadi selanjutnya, atau gunakan Guided Write untuk menyusun momen-momen spesifik yang telah Anda bayangkan tetapi belum ditulis.

Buat adegan berpanjang 500-1.000 kata yang sesuai dengan spesifikasi Anda dan menjaga konsistensi naratif dengan First Draft

Akses Brainstorm untuk menghasilkan daftar nama karakter, kekuatan sistem sihir, elemen dunia, plot twist, atau potongan dialog.

Gunakan preset seperti ‘Show not Tell’ atau ‘Add Inner Conflict’ pada bagian-bagian yang dipilih.

Buat plugin kustom dari perpustakaan komunitas yang berisi lebih dari 1.000 plugin atau buat alat Anda sendiri untuk tugas-tugas spesifik seperti menghilangkan klise dan menyesuaikan sudut pandang (POV).

Batasan Sudowrite

Konsistensi gaya penulisan sulit dipertahankan dalam naskah yang melebihi 50.000 kata, sehingga Anda perlu menyesuaikan nada dan gaya secara manual untuk menjaga konsistensi.

Kesalahan penempatan karakter sering terjadi, menempatkan orang di lokasi yang salah atau membuat mereka bereaksi terhadap peristiwa yang seharusnya belum mereka ketahui.

Harga Sudowrite

Uji coba gratis

Hobi & Pelajar: $19/bulan

Profesional: $29/bulan

Max: $59/bulan

Ulasan dan penilaian Sudowrite

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Sudowrite?

Seorang pengguna Reddit mengatakan:

Saya pribadi sangat menyukai Sudowrite, meskipun sistem kredit bukanlah favorit saya. Saat memikirkan plot twist Anda, Story Bible memiliki fitur di mana Anda dapat menyembunyikan kartu catatan Anda dari AI; secara teori, Anda dapat menempatkan plot twist Anda di kartu dan kemudian menyembunyikannya dari AI hingga saat pengungkapan.

Saya pribadi sangat menyukai Sudowrite, meskipun sistem kredit bukanlah favorit saya. Saat memikirkan plot twist Anda, Story Bible memiliki fitur di mana Anda dapat menyembunyikan kartu catatan Anda dari AI; secara teori, Anda dapat menempatkan plot twist Anda di kartu dan kemudian menyembunyikannya dari AI hingga saat pengungkapan.

📖 Baca Juga: Alat Alternatif Sudowrite Terbaik untuk Penulis

3. Novelcrafter (Terbaik untuk kontrol teknis)

melalui Novelcrafter

Dengan Novelcrafter, Anda dapat mengintegrasikan kunci API Anda sendiri dari OpenAI, Anthropic, atau Google ke dalam infrastruktur platform. Codex berfungsi sebagai wiki interaktif untuk menyimpan lembar karakter, dokumen pembangunan dunia, dan benang plot.

Saat Anda menghasilkan teks, platform secara otomatis mengambil entri Codex yang relevan dan menyajikannya sebagai konteks untuk model AI mana pun yang Anda hubungkan.

Anda juga dapat menyalin prompt sistem apa pun yang digunakan oleh alat ini, memodifikasinya, atau membangun yang baru dari awal. Tingkat kustomisasi ini menarik bagi penulis yang tahu persis bagaimana mereka ingin AI berperilaku, meskipun hal ini memerlukan kenyamanan teknis yang kebanyakan penulis tidak miliki.

Fitur terbaik Novelcrafter

Simpan lembar karakter yang terhubung, detail lokasi, dan latar belakang cerita dalam entri Codex, lalu beri tag agar Novelcrafter secara otomatis menyisipkan konteks relevan saat menghasilkan teks prosa di Chat .

Salin salah satu prompt sistemnya dan ubah parameternya, atau buat prompt baru sepenuhnya dari awal menggunakan komponen modular yang Anda tentukan.

Gambarkan struktur cerita dalam tampilan Grid, Matrix, atau Outline untuk mengidentifikasi masalah pacing, melacak perkembangan subplot, atau memvisualisasikan penampilan karakter di berbagai adegan.

Batasan Novelcrafter

Pengelolaan kunci API menambah kompleksitas karena Anda harus mengelola biaya langganan dan kredit OpenAI atau Anthropic setiap bulan.

Desain antarmuka menyembunyikan fitur-fitur berguna di balik beberapa kali klik.

Harga Novelcrafter

Uji coba gratis selama 21 hari

Scribe: $4/bulan per pengguna

Pengguna Hobi: $8 per bulan per pengguna

Artisan: $14/bulan per pengguna

Spesialis: $20/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Novelcrafter

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Novelcrafter?

Seperti yang dibagikan di Reddit:

Saya menggunakan NovelCrafter+OpenRouter dan saya sangat menyukainya. Antarmukanya sangat nyaman dan intuitif, dan struktur baik penulisan maupun kodexnya bekerja dengan sangat baik untuk interaksi AI. Saya juga SANGAT MENYUKAI kemampuan untuk memanipulasi dan membuat generator prompt untuk membuat instruksi dan perintah saya sendiri. Ini adalah alat yang sangat powerful…

Saya menggunakan NovelCrafter+OpenRouter dan saya sangat menyukainya. Antarmukanya sangat nyaman dan intuitif, dan struktur baik penulisan maupun kodexnya bekerja dengan sangat baik untuk interaksi AI. Saya juga SANGAT MENYUKAI kemampuan untuk memanipulasi dan membuat generator prompt untuk membuat instruksi dan perintah saya sendiri. Ini adalah alat yang sangat powerful…

🔍 Tahukah Anda? Vladimir Nabokov menulis Lolita di kartu indeks, mengulang-ulang pengaturan adegan sebelum menyelesaikan novelnya. Ia mengatakan struktur lebih penting daripada urutan.

4. Squibler (Terbaik untuk memulai dengan cepat)

melalui Squibler

Squibler mengutamakan kecepatan daripada kerumitan. Anda dapat bekerja secara lebih sistematis, membangun Elemen (karakter, latar belakang, objek) yang akan dirujuk oleh Smart Writer saat menghasilkan adegan.

Alat penulisan ini berada di sidebar, menawarkan fitur otomatis melengkapi kalimat, merombak paragraf, atau menyusun bab-bab secara keseluruhan berdasarkan outline Anda. Tampilan Corkboard memungkinkan Anda secara visual memindahkan adegan-adegan, yang berguna saat Anda menyadari bahwa bab tiga seharusnya berada setelah bab tujuh.

Fitur terbaik Squibler

Minta pembangkitan naskah lengkap dari premis dasar di Generate Scene , atau kerjakan per bab dengan Smart Writer .

Tetapkan target jumlah kata per bab atau target harian, lalu pantau persentase penyelesaian melalui dasbor khusus.

Ubah teks yang di sorot menjadi gambar yang dihasilkan AI melalui Visualize, menciptakan referensi visual cepat untuk pengaturan kompleks atau penampilan karakter.

Batasan Squibler

Teks yang dihasilkan cenderung datar dan repetitif, mengandalkan frasa generik yang memerlukan penyuntingan yang intensif.

Kinerja aplikasi melambat pada proyek yang lebih panjang, di mana navigasi antar bab menjadi lambat.

Harga Squibler

Gratis

Pro: $29/bulan

Ulasan dan penilaian Squibler

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🧠 Fakta Menarik: Ernest Hemingway menjaga kreativitasnya tetap tajam dengan berhenti di tengah kalimat begitu ia mencapai target 500 kata hariannya, sehingga ia tahu persis dari mana harus memulai keesokan harinya. Agatha Christie, di sisi lain, memperlakukan penulisan misteri seperti teka-teki logika, dengan hati-hati menempatkan petunjuk dan jebakan agar solusi selalu adil bagi pembaca. Dalam The ABC Murders, ia bahkan menggunakan alfabet sebagai batasan struktural untuk menjaga alur cerita tetap ketat dan dapat dipecahkan.

5. Shortly AI (Terbaik untuk antarmuka minimalis)

Shortly AI memberikan Anda halaman kosong dan empat perintah. Itu saja. Tidak ada templat yang mengganggu tampilan Anda atau menu rumit yang menyembunyikan fitur yang tidak akan pernah Anda gunakan. Ketik paragraf awal atau prompt, dan AI akan melanjutkan pemikiran Anda dalam potongan sekitar 100 kata.

Empat perintah slash: /instruct, /rewrite, /shorten, dan /expand menangani modifikasi teks pada bagian yang dipilih. Pendekatan yang disederhanakan ini menghilangkan hambatan saat Anda berusaha mempertahankan momentum selama sesi penulisan. Shortly AI cocok untuk penulis yang merasa kebanyakan perangkat lunak penulisan terlalu rumit dan hanya ingin sesuatu yang tidak mengganggu.

Fitur terbaik Shortly AI

Gunakan /rewrite pada teks yang dipilih untuk alternatif pengungkapan, yang berguna ketika sebuah kalimat terdengar canggung, tetapi Anda tidak yakin bagaimana memperbaikinya.

Ringkas penjelasan yang bertele-tele menggunakan /shorten , yang menghapus kata-kata yang tidak perlu sambil mempertahankan makna inti dari paragraf hingga 200 karakter.

Perluas poin-poin yang kurang dikembangkan dengan /expand pada teks yang dipilih hingga 120 karakter, mengubah mention singkat menjadi deskripsi yang lebih lengkap.

Batasan AI yang perlu diperhatikan

Batasan panjang teks dibatasi sekitar 100 kata per output, bahkan saat Anda membutuhkan paragraf yang lebih panjang dan berkelanjutan.

Masalah akurasi fakta sering muncul karena AI terkadang memalsukan tanggal atau detail.

Harga Shortly AI

Harga khusus

Ulasan dan penilaian AI singkat

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

📮 ClickUp Insight: 43% orang mengatakan bahwa tugas-tugas berulang memberikan struktur yang berguna untuk hari kerja mereka, tetapi 48% merasa tugas-tugas tersebut melelahkan dan mengganggu pekerjaan yang bermakna. Meskipun rutinitas dapat memberikan rasa produktivitas, seringkali hal itu membatasi kreativitas manusia dan menghambat Anda untuk mencapai kemajuan yang berarti. ClickUp membantu Anda lepas dari siklus ini dengan mengotomatisasi tugas rutin melalui Agen AI Cerdas, sehingga Anda dapat fokus pada pekerjaan mendalam. Otomatisasi pengingat, pembaruan, dan penugasan tugas, dan biarkan fitur seperti Automated Time Blocking dan Task Priorities melindungi jam-jam produktif Anda. 💫 Hasil Nyata: Lulu Press menghemat 1 jam per hari per karyawan dengan menggunakan ClickUp Automations—mengakibatkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%.

Pertimbangan Hukum dan Etika untuk Buku yang Ditulis oleh AI

Landscape hukum seputar konten yang dihasilkan oleh AI masih belum jelas.

Hukum hak cipta di sebagian besar yurisdiksi melindungi karya cipta manusia, yang menimbulkan komplikasi ketika AI berkontribusi secara signifikan pada naskah Anda. Pengadilan belum menetapkan preseden yang jelas, tetapi putusan awal menunjukkan bahwa teks yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI mungkin tidak memenuhi syarat untuk perlindungan hak cipta.

Hal ini penting karena beberapa alasan praktis:

Seseorang menjiplak karya Anda, dan Anda tidak dapat menegakkan klaim hak cipta.

Penerbit menolak kontrak karena mereka tidak dapat memperoleh hak turunan.

Kesepakatan lisensi gagal terwujud ketika muncul pertanyaan tentang kepemilikan.

Tantangan hukum di masa depan muncul seiring dengan perkembangan regulasi.

Penerbit semakin sering meminta penulis untuk mengungkapkan penggunaan AI selama negosiasi kontrak karena transparansi melindungi Anda dari potensi sengketa di masa depan. Beberapa kontrak kini mencakup klausul khusus yang mengatur konten yang dihasilkan AI, mengharuskan penulis untuk mengonfirmasi sejauh mana keterlibatan mesin.

Pertanyaan etika berjalan sejajar dengan pertanyaan hukum. Pembaca mengharapkan keaslian dari penulis. Jika AI menyusun seluruh bab dan Anda menerbitkannya atas nama Anda tanpa revisi yang signifikan, Anda berisiko merusak kepercayaan. Genre yang berbeda memiliki ekspektasi yang berbeda:

Buku panduan teknis, referensi, atau produktivitas tidak mendapat pengawasan yang ketat.

Memoir dan narasi pribadi membutuhkan pengalaman manusia yang autentik.

Pembaca fiksi sangat peduli dengan gaya penulisan dan kreativitas.

Karya akademik memerlukan metodologi yang transparan.

Pendekatan praktis: gunakan AI sebagai alat, bukan sebagai penulis bayangan. Ketika jejak kreatif Anda terukir di setiap halaman, ambiguitas hukum menjadi kurang penting dan masalah etika pun memudar.

🔍 Tahukah Anda? Untuk memenuhi tenggat waktu penulisan The Hunchback of Notre-Dame, Victor Hugo dilaporkan meminta pelayannya untuk mengunci pakaiannya, sehingga ia hanya bisa mengenakan selendang. Tanpa bisa meninggalkan rumah, ia terpaksa menulis.

Bawa Buku Anda ke Garis Finish dengan ClickUp

Menulis buku membutuhkan konsistensi, kesabaran, dan sistem yang dapat menampung pekerjaan selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan tanpa menghambat kemajuan Anda. Ketika proses terasa berantakan, bahkan draf yang kuat pun terasa tidak pasti.

ClickUp mengintegrasikan outline, bab, revisi, dan tenggat waktu Anda, sehingga tidak ada yang terlewat dan tersimpan di folder yang terlupakan.

AI Kontekstual (ClickUp Brain dan BrainGPT) bekerja di dalam dokumen Anda, membantu Anda menyusun, merevisi, dan memikirkan ulang bagian-bagian tanpa perlu berpindah antar alat. Selain itu, Agen AI dan Otomatisasi menangani tindak lanjut, pelacakan kemajuan, dan pembaruan rutin, sehingga proyek tetap berjalan lancar.

Bangun buku Anda di ruang yang dirancang untuk menampung semuanya. Daftar ke ClickUp hari ini! ✅

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Penulis buku AI berusaha menghasilkan bagian besar dari sebuah buku secara mandiri berdasarkan prompt, sementara asisten penulisan AI mendukung proses Anda. Ia membantu Anda merancang bab, mengembangkan ide, merevisi bagian, atau meningkatkan kejelasan sambil Anda tetap mengontrol konten dan arahnya.

Suara Anda berasal dari pilihan Anda; Anda yang menentukan ide, struktur, nada, dan kata-kata akhir. AI seharusnya digunakan untuk memberikan saran, bukan untuk mengambil keputusan untuk Anda. Mengedit setiap output, merestrukturisasi kalimat sesuai gaya penulisan Anda sendiri, dan memberikan contoh tulisan Anda sebelumnya kepada AI membantu menjaga konsistensi suara.

Tidak. AI dapat berfungsi sebagai pemeriksa tata bahasa, memperketat kalimat, dan menyoroti ketidakkonsistenan. Editor manusia membawa penilaian, konteks, dan pemahaman tentang audiens, ritme, dan nuansa. AI bekerja terbaik sebagai langkah awal, sementara editor manusia menangani penulisan kreatif, penyempurnaan, dan kualitas akhir.