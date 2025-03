15 Perangkat Lunak Penulisan Buku Terbaik untuk Tahun 2025

Dalam hal menulis buku, fondasi dari karya Anda bukanlah ide yang hebat, melainkan alat yang Anda gunakan untuk membentuk ide tersebut menjadi sebuah naskah yang sudah jadi. 🖋️

Penulis mendapatkan banyak manfaat dari perangkat lunak penulisan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti halnya seorang arsitek yang bergantung pada cetak biru untuk membangun sebuah bangunan. Alat bantu penulisan buku yang tepat akan membuat perbedaan besar, baik saat Anda mengerjakan buku terlaris berikutnya, membuat memoar, atau menulis rangkuman yang objektif.

Mulai dari mengatur ide hingga melacak perkembangan dan memperbaiki tata bahasa Anda, alat bantu ini dan aplikasi penulisan lainnya dimaksudkan untuk menyederhanakan proses penulisan buku. Namun, dengan begitu banyak pilihan, bagaimana Anda memutuskan aplikasi menulis mana yang terbaik?

Artikel ini akan membahas fitur-fitur dasar perangkat lunak penulisan buku dan menyoroti alat terbaik untuk membantu Anda mewujudkan ide dan tujuan penulisan.

Optimalkan Perjalanan Menulis Anda dengan ClickUp

Berikut ini adalah rangkuman singkat tentang perangkat lunak penulisan buku terbaik:

✠ClickUp: Terbaik untuk penulisan, kolaborasi, dan manajemen proyek yang didukung AI

✠Google Docs: Terbaik untuk kolaborasi dan aksesibilitas waktu nyata

✠Microsoft Word: Terbaik untuk pemformatan tingkat lanjut dan pembuatan dokumen profesional

✠Grammarly: Terbaik untuk meningkatkan kejelasan dan ketepatan penulisan

✠Evernote: Terbaik untuk membuat catatan dan pengaturan

✠Scrivener: Terbaik untuk manajemen proyek dalam penulisan bentuk panjang

✠Editor Hemingway: Terbaik untuk meningkatkan keterbacaan dan keringkasan

✠Penulis: Terbaik untuk menyusun novel dengan manajemen adegan dan bab

✠ProWritingAid: Terbaik untuk analisis penulisan dan peningkatan gaya

✠Ulysses: Terbaik untuk menulis tanpa gangguan di perangkat Apple

✠Bibisco: Terbaik untuk pengembangan cerita yang terstruktur

✠Dabble: Terbaik untuk penulisan novel berbasis cloud dengan alat plot terintegrasi

✠Vellum: Terbaik untuk pemformatan buku profesional di macOS

✠Atticus: Terbaik untuk penulisan dan pemformatan all-in-one

✠Freedom: Terbaik untuk menulis tanpa gangguan di seluruh perangkat

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Penulisan Buku?

Saat memilih perangkat lunak penulisan buku, pertimbangkan fitur-fitur utama berikut ini untuk meningkatkan proses kreatif Anda:

Antarmuka yang ramah pengguna : Pilihlah perangkat lunak penulisan dengan antarmuka yang ramah pengguna yang memastikan navigasi yang lancar dan meminimalkan gangguan teknis

: Pilihlah perangkat lunak penulisan dengan antarmuka yang ramah pengguna yang memastikan navigasi yang lancar dan meminimalkan gangguan teknis Alat bantu pengorganisasian : Gunakan alat bantu dengan fitur penguraian, alat bantu pengembangan karakter, dan manajemen waktu untuk menyusun narasi Anda secara lebih efektif

: Gunakan alat bantu dengan fitur penguraian, alat bantu pengembangan karakter, dan manajemen waktu untuk menyusun narasi Anda secara lebih efektif Kompatibilitas : Pastikan perangkat lunak berfungsi di seluruh sistem operasi pilihan Anda, seperti macOS dan Windows, dan perangkat

: Pastikan perangkat lunak berfungsi di seluruh sistem operasi pilihan Anda, seperti macOS dan Windows, dan perangkat Fitur kolaborasi : Pilih perangkat lunak yang mendukung kolaborasi waktu nyata dan berbagi dokumen jika Anda bekerja dengan rekan penulis atau editor

: Pilih perangkat lunak yang mendukung kolaborasi waktu nyata dan berbagi dokumen jika Anda bekerja dengan rekan penulis atau editor Opsi ekspor : Cari opsi yang memungkinkan Anda mengekspor naskah dalam berbagai format, seperti PDF atau ePub, untuk memenuhi persyaratan penerbitan

: Cari opsi yang memungkinkan Anda mengekspor naskah dalam berbagai format, seperti PDF atau ePub, untuk memenuhi persyaratan penerbitan Lingkungan bebas gangguan : Pilih platform dengan pengalaman menulis yang bebas gangguan untuk membantu menjaga fokus dan produktivitas

: Pilih platform dengan pengalaman menulis yang bebas gangguan untuk membantu menjaga fokus dan produktivitas Pertimbangan anggaran: Tentukan apakah alat bantu gratis memenuhi kebutuhan Anda atau apakah perangkat lunak premium dengan fitur-fitur canggih sesuai dengan investasi yang Anda keluarkan

**Tahukah Anda? Pada tahun 1964, IBM merilis Mesin Ketik Listrik Pita Magnetik (MT/ST), yang menggabungkan fungsionalitas mesin tik Selectric dengan perekaman pita magnetik, sehingga memungkinkan modifikasi dan penyimpanan teks.

15 Perangkat Lunak Penulisan Buku Terbaik

Perangkat lunak penulisan dan pengeditan buku yang tepat akan memberi Anda ide dan petunjuk penulisan yang diperlukan untuk tetap inovatif namun tetap disiplin.

Bagian ini akan membahas 15 pilihan perangkat lunak penulisan buku terbaik yang memenuhi berbagai macam kebutuhan gaya penulisan tujuan, sasaran, dan anggaran.

1. ClickUp (Terbaik untuk penulisan, kolaborasi, dan manajemen proyek yang didukung AI) ClickUp adalah aplikasi segalanya untuk bekerja yang mengintegrasikan fitur-fitur penulisan, kolaborasi, dan manajemen proyek bertenaga AI, sehingga ideal bagi para penulis yang mencari perangkat lunak penulisan buku yang komprehensif.

Menulis dengan otak klik

ClickUp Brain adalah asisten bertenaga AI yang menyatukan semuanya-tugas, dokumen, orang, dan alat-di satu tempat.

Aplikasi ini merampingkan alur kerja dan menyederhanakan tugas harian Anda. Baik Anda membutuhkan bantuan dengan konteks, konten, atau mengotomatiskan pekerjaan rutin, ClickUp Brain membantu Anda menghemat waktu dan lebih fokus pada pekerjaan kreatif Anda.

berkolaborasi dengan orang lain secara real-time menggunakan ClickUp Docs_ Dokumen ClickUp berfungsi sebagai taman bermain kreatif Anda. Ini adalah ruang kolaboratif untuk membuat konsep, mengedit, dan mengatur pekerjaan Anda. Dengan kemampuan untuk membuat wiki, halaman bersarang, dan dokumen bersama, ClickUp Docs memastikan Anda dan tim Anda tetap fokus dan produktif.

Ditambah lagi, ClickUp's Deteksi Kolaborasi memudahkan berbagi ide, menerima umpan balik, dan bekerja sama secara real time-di mana pun anggota tim Anda berada.

bukan hanya itu saja!

ClickUp juga menawarkan berbagai templat curah pendapat yang menghilangkan dugaan dalam menyusun proyek penulisan Anda. Contohnya:

Perangkat lunak penulisan buku: Templat Perencanaan Buku ClickUp

Rencanakan, atur, dan kelola buku Anda dengan mudah menggunakan Templat Perencanaan Buku ClickUp . Templat ini memiliki tampilan yang telah dibuat sebelumnya untuk bab, detail novel, dan seluruh proses penulisan-memastikan novel Anda terstruktur seperti alur cerita terbaik Anda.

The Template Proposal Buku ClickUp juga membantu penulis membuat proposal profesional dengan bagian yang sudah dibuat sebelumnya untuk topik, target pembaca, dan strategi pemasaran-sempurna untuk dipresentasikan ke penerbit.

Inilah yang dikatakan oleh Cristina Willson, Direktur Konten di Graphite katakan tentang ClickUp :

Kami tidak hanya mulai menulis artikel, tetapi kami memutuskan untuk melakukannya dalam skala besar, jadi kami membutuhkan platform yang kuat yang dapat dengan mudah beradaptasi dengan jumlah hasil yang terus meningkat. ClickUp adalah pilihan terbaik.

Cristina Willson, Direktur Konten di Graphite

Fitur terbaik ClickUp

Penggunaan Obrolan ClickUp untuk meningkatkan komunikasi, memungkinkan kolaborasi dan sinkronisasi waktu nyata dengan pesan instan dan pembaruan

Curah pendapat, rencanakan, dan atur secara real time untuk meningkatkan kolaborasi dengan Papan Tulis ClickUp Atur jadwal proyek secara efektif menggunakan bagan Gantt dan tampilan garis waktu

Mengotomatiskan tugas yang berulang, melacak pencapaian, dan menjaga tim tetap sesuai jadwal dengan Otomatisasi ClickUp Sesuaikan status tugas dengan ClickUp untuk menyederhanakan penulisan buku dan melacak setiap tahap mulai dari penyusunan hingga persetujuan



Keterbatasan ClickUp

Pengguna baru menghadapi kurva pembelajaran karena banyaknya fitur

Aplikasi seluler tidak memiliki beberapa fitur desktop

Harga KlikUp

**Gratis Selamanya

Tak Terbatas: $7/bulan per pengguna

$7/bulan per pengguna Bisnis: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi untuk harga

Hubungi untuk harga ClickUp Brain: Tambahkan ke paket berbayar apa pun dengan harga $7/bulan per pengguna

Penilaian dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

4.7/5 (9.000+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

💡 Kiat Pro: Ingin mengubah koleksi resep Anda menjadi buku masak yang dipoles? Ini dia aplikasi yang tepat untuk Anda Templat Buku Masakan ClickUp adalah senjata rahasia Anda! Dengan bagian-bagian untuk bahan-bahan, petunjuk langkah demi langkah, dan perencanaan desain, templat ini menghilangkan kerumitan dalam mengatur kreasi kuliner Anda.

2. Google Docs (Terbaik untuk kolaborasi dan aksesibilitas waktu nyata)

via Google Docs Google Docs adalah pengolah kata gratis yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan berkolaborasi pada dokumen secara real time. Sifatnya yang berbasis cloud memastikan aksesibilitas dari perangkat apa pun dengan koneksi internet, menjadikannya pilihan yang nyaman bagi penulis dan tim.

Mode terang dan gelap memungkinkan penulis untuk menyesuaikan tampilan dan nuansa pengolah kata yang sesuai.

Fitur terbaik Google Docs

Bekerja secara bersamaan dengan orang lain pada dokumen yang sama, dengan perubahan yang tercermin secara real-time

Mengedit dan melihat dokumen dari perangkat apa pun dengan akses internet

Gunakan tautan kontrol versi dokumen untuk memantau perubahan dan kembali ke versi sebelumnya jika diperlukan

Keterbatasan Google Dokumen

Mungkin tidak memiliki beberapa alat pemformatan dan pengeditan tingkat lanjut dibandingkan dengan pengolah kata desktop

Fungsionalitas penuh membutuhkan koneksi internet yang stabil, yang membatasi akses di area dengan konektivitas yang buruk

Harga Google Docs

Gratis

Penilaian dan ulasan Google Docs

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (28.000+ ulasan)

💡 Kiat Pro: Dengarkan podcast yang berfokus pada penulisan untuk mendapatkan berbagai perspektif dan teknik, menghasilkan ide-ide baru, dan meningkatkan proses kreatif Anda.

3. Microsoft Word (Terbaik untuk pemformatan tingkat lanjut dan pembuatan dokumen profesional)

via microsoft Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata yang banyak digunakan dan dikenal dengan fitur-fiturnya yang lengkap yang memenuhi kebutuhan pengolah kata dasar dan pembuatan dokumen tingkat lanjut, seperti buku, ringkasan tujuan atau laporan.

Opsi pemformatannya yang kaya dan integrasinya dengan aplikasi Microsoft Office lainnya menjadikannya pengolah kata yang disukai untuk penulisan profesional.

Fitur terbaik Microsoft Word

Akses beragam alat pemformatan, termasuk gaya, font, dan tata letak halaman

Gunakan fitur pengeditan tingkat lanjut seperti komentar dan pemeriksaan tata bahasa

Bekerja dengan aplikasi Microsoft Office lainnya seperti Excel dan PowerPoint untuk meningkatkan produktivitas dan integrasi data

Keterbatasan Microsoft Word

Akses ke rangkaian fitur lengkap memerlukan langganan berbayar

Rangkaian fitur yang luas mungkin akan membingungkan bagi pengguna baru

Harga Microsoft Word

Hanya Word: $ 179,99

Penilaian dan ulasan Microsoft Word

G2: 4,7/5 (1.800+ ulasan)

4,7/5 (1.800+ ulasan) Capterra: 4,7/5 (2.000+ ulasan)

A Pengguna G2 mengatakan:

Microsoft word hadir sebagai bagian dari langganan bulanan 365 dan terintegrasi dengan 90% perangkat lunak lain baik desktop maupun online. Word juga tersedia di awan melalui Microsoft sehingga Anda dapat mengakses dokumen di mana saja!

4. Grammarly (Terbaik untuk meningkatkan kejelasan dan ketepatan penulisan)

via Tata bahasa Grammarly adalah sebuah Korektor yang digerakkan oleh AI asisten penulis, dan pemeriksa tata bahasa yang dirancang untuk meningkatkan kejelasan, ketepatan, dan kualitas keseluruhan tulisan Anda.

Aplikasi ini menawarkan pemeriksaan tata bahasa dan ejaan secara real-time, saran gaya, dan deteksi nada, menjadikannya alat yang berharga untuk konten yang dipoles dan profesional.

Fitur tata bahasa terbaik

Dapatkan umpan balik instan tentang kesalahan tata bahasa dan kesalahan ejaan

Akses saran untuk memperbaiki struktur kalimat, pilihan kata, dan keterbacaan secara keseluruhan

Gunakan alat pendeteksi plagiarisme untuk membandingkan konten Anda dengan basis data yang besar

Keterbatasan tata bahasa

Saran tertentu mungkin tidak sesuai dengan konteks yang dimaksud

Dokumen yang melebihi lebih dari 100.000 karakter harus dipecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil

Harga tata bahasa

Gratis

Pro: $30/bulan per pengguna

$30/bulan per pengguna Perusahaan: Harga khusus

Penilaian dan ulasan tata bahasa

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

4.7/5 (9.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (7.000+ ulasan)

➡️ Read More: 50 Petunjuk Menulis untuk Mengubah Proses Kreatif Anda di Tempat Kerja

5. Evernote (Terbaik untuk membuat catatan dan pengaturan)

via Evernote Evernote adalah aplikasi pencatatan serbaguna yang memungkinkan pengguna untuk merinci, mengatur, dan dengan mudah mengakses informasi di berbagai perangkat.

Aplikasi ini merupakan pusat terpusat untuk organisasi pribadi dan profesional dengan fitur-fitur canggih seperti pemindaian dokumen, kliping web, dan manajemen tugas.

Fitur terbaik Evernote

Membuat catatan dalam berbagai format, termasuk teks, gambar, rekaman audio, dan kliping web

Mengurutkan catatan ke dalam buku catatan dan menetapkan tag untuk kategorisasi yang efisien

Memanfaatkan kemampuan pencarian tingkat lanjut untuk menemukan teks di dalam gambar dan dokumen yang dipindai

Keterbatasan Evernote

Versi gratis membatasi unggahan bulanan dan sinkronisasi perangkat

Akun Evernote Gratis dibatasi untuk satu perangkat dalam satu waktu

Harga Evernote

Pribadi: $14,99/bulan

$14,99/bulan **Profesional: $17,99/bulan

Tim: $24,99/bulan per pengguna

$24,99/bulan per pengguna Perusahaan: Harga khusus

Penilaian dan ulasan Evernote

G2: 4.4/5 (2.000+ ulasan)

4.4/5 (2.000+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (8.000+ ulasan)

A Pengguna G2 mengatakan:

Evernote adalah yang terbaik untuk mengatur jadwal! Yang saya sukai dari Evernote adalah pengaturannya yang sangat terorganisir sehingga Anda bisa memisahkan tanggal dan daftar tugas. Dengan mudah mengingatkan saya akan jadwal dan proyek-proyek yang harus saya kerjakan di masa depan. Aplikasi ini gratis untuk digunakan, Anda bisa menggunakannya tanpa perlu membayar. Ini seperti notepad tetapi dengan tab menu dan opsi berbeda untuk penjadwalan.

6. Scrivener (Terbaik untuk manajemen proyek dalam bentuk tulisan panjang)

via Ahli menulis Scrivener adalah perangkat lunak penulisan yang dirancang untuk penulis, peneliti, dan penulis skenario yang terlibat dalam proyek penulisan yang luas. Perangkat lunak ini menawarkan serangkaian alat bantu organisasi yang memungkinkan pengelolaan naskah yang kompleks, mulai dari draf awal hingga publikasi akhir.

Fitur terbaik Scrivener

Gunakan fitur Binder untuk menyusun naskah Anda menjadi beberapa bab dan adegan

Gunakan papan gabus virtual untuk mengatur dan menyusun ulang sinopsis bagian Anda

Tingkatkan produktivitas dengan melihat dan mengedit beberapa dokumen secara bersamaan menggunakan fungsionalitas layar terbagi

Keterbatasan penulis

Pengguna harus membeli lisensi terpisah untuk setiap platform

Proyek yang luas mungkin mengalami pembekuan sesekali dan waktu muat yang lebih lambat

Harga ahli menulis

iOS: $23.99

$23.99 Lisensi Pendidikan: $ 50,99

$ 50,99 Lisensi Standar: $59.99

$59.99 Paket: $95.98

Penilaian dan ulasan penulis

G2: 4.6/5 (80+ ulasan)

4.6/5 (80+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (200+ ulasan)

A Pengguna G2 mengatakan:

Memiliki semua bahan penulisan novel saya di satu tempat adalah fitur yang sangat rapi, sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh pengolah kata biasa. Anda memiliki folder penelitian dan folder bab, yang dapat Anda pisahkan menjadi beberapa adegan. Semua ini dapat Anda pindahkan, jadi jika Anda perlu memindahkan adegan dari satu bab ke bab lain atau memindahkan bab ke lokasi yang berbeda, Anda dapat melakukannya dengan mudah menggunakan seret dan lepas. Saya juga menyukai opsi layar terbagi.

7. Editor Hemingway (Terbaik untuk meningkatkan keterbacaan dan keringkasan)

via Editor Hemingway Hemingway Editor adalah aplikasi menulis gratis yang dirancang untuk meningkatkan kejelasan dan keterbacaan teks Anda. Perangkat lunak penulisan buku ini memandu penulis untuk menghasilkan prosa yang lebih ringkas dan berdampak dengan menyoroti kalimat yang rumit dan kesalahan umum.

Fitur terbaik Hemingway Editor

Mengidentifikasi kalimat yang panjang atau berbelit-belit dengan saran untuk meningkatkan keterbacaan

Mendeteksi contoh kalimat pasif dan menggantinya dengan bahasa yang lebih menarik

Menyesuaikan konten dengan audiens yang sesuai dengan tingkat tingkat keterbacaan

Keterbatasan Editor Hemingway

Lebih dioptimalkan untuk tulisan yang lebih pendek, seperti artikel

Tidak memiliki kemampuan tata bahasa dan pemeriksa ejaan yang komprehensif

Harga Editor Hemingway

Paket 5 ribu perorangan: $10/bulan

$10/bulan Paket 10K Perorangan: $15/bulan

$15/bulan Paket 10K Tim: $15/bulan per pengguna

Penilaian dan ulasan Editor Hemingway

G2: 4.4/5 (40+ ulasan)

4.4/5 (40+ ulasan) Capterra: Tidak ada ulasan yang cukup

A Pengguna G2 mengatakan:

Saya suka karena alat ini mengukur saat saya menulis. Ini adalah cara yang baik untuk mengukur dan cara yang konsisten dalam menulis untuk audiens yang besar. Membuat tulisan saya sangat mudah diakses.

Fakta Menarik: Ernest Hemingway, penulis terkenal, lebih suka menulis sambil berdiri, biasanya menggunakan mesin tik di rak setinggi dada di rumahnya di Havana.

8. yWriter (Terbaik untuk menyusun novel dengan manajemen adegan dan bab)

via yPenulis yWriter adalah perangkat lunak penulisan gratis yang dikembangkan oleh penulis Simon Haynes, yang dirancang untuk membantu para novelis mengatur manuskrip mereka dengan membaginya menjadi beberapa bab dan adegan. Struktur ini mendorong manajemen proyek yang efisien dan meningkatkan proses penulisan yang sebenarnya.

fitur terbaik yWriter

Membagi naskah Anda menjadi beberapa bagian yang mudah dikelola

Menetapkan dan memantau target jumlah kata untuk setiap adegan atau bab

Menyimpan catatan detail karakter, lokasi, dan item

Keterbatasan penulis

Versi macOS dan seluler menawarkan fungsionalitas yang lebih sedikit

Tidak ideal untuk penulisan kolaboratif karena dirancang terutama untuk penulis perorangan

Harga yWriter

Gratis

Pendaftaran Silver: $11.95

$11.95 Pendaftaran Emas: $24.95

Penilaian dan ulasan penulis

G2: Tidak cukup ulasan

Tidak cukup ulasan Capterra: Tidak cukup ulasan

9. ProWritingAid (Terbaik untuk analisis penulisan dan peningkatan gaya penulisan)

via Alat bantu menulis ProWritingAid ProWritingAid adalah program penulisan dan asisten yang menawarkan analisis mendalam untuk meningkatkan tata bahasa, gaya penulisan, dan keterbacaan. Perangkat lunak penulisan buku ini memberikan laporan dan saran yang terperinci, menawarkan solusi komprehensif bagi para penulis untuk menyempurnakan karya mereka.

Fitur terbaik ProWritingAid

Akses lebih dari 20 laporan penulisan yang mengevaluasi aspek-aspek seperti tata bahasa, gaya, keterbacaan, dan banyak lagi

Dapatkan saran untuk menyederhanakan kalimat yang rumit, mengurangi kalimat pasif, dan menghilangkan redundansi

Berintegrasi dengan platform termasuk Microsoft Word, Google Docs, Scrivener, dan ekstensi peramban

Keterbatasan ProWritingAid

Versi gratis memiliki batas kata 500 kata per dokumen

Membutuhkan koneksi internet untuk berfungsi

Harga ProWritingAid

Gratis

Premium: $30/bulan

$30/bulan Premium Pro: $36/bulan

Penilaian dan ulasan ProWritingAid

G2: 4.5/5 (40+ ulasan)

4.5/5 (40+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (400+ ulasan)

A Pengguna G2 mengatakan:

Dari sekian banyak program penyuntingan yang pernah saya coba, saya menemukan PWA sebagai yang termudah dan paling teliti. Saya mengirimkan semua naskah saya melalui program ini dan bergantung pada PWA untuk menemukan kesalahan dan kelalaian saya. Program ini bekerja dengan cepat, dapat diandalkan, dan tidak hanya memperbaiki tulisan saya, tetapi saya juga belajar dari petunjuk-petunjuknya. Saya tidak bisa memikirkan alat bantu penyuntingan lain yang seefisien dan semudah ini untuk digunakan.

10. Ulysses (Terbaik untuk menulis tanpa gangguan pada perangkat Apple)

via Ulysses Ulysses adalah aplikasi menulis premium yang menawarkan lingkungan yang bersih dan fokus kepada penulis. Antarmuka minimalis dan alat pengorganisasian yang kuat menjadikannya pilihan utama untuk pengalaman menulis tanpa gangguan.

Fitur terbaik Ulysses

Berkonsentrasi hanya pada konten dengan ruang kerja yang bebas gangguan

Memanfaatkan sistem perpustakaan untuk mengoptimalkan manajemen dokumen agar mudah dikategorikan

Tetapkan target jumlah kata dan pantau perkembangannya

Menggunakan keterbatasan

Hanya tersedia di macOS dan iOS

Tidak memiliki alat kolaborasi real-time bawaan

Harga Ulysses

Langganan Berbayar: $5,99/bulan

Penilaian dan ulasan Ulysses

G2: 4.5/5 (20+ ulasan)

4.5/5 (20+ ulasan) Capterra: Tidak ada ulasan yang cukup

A Pengguna G2 mengatakan:

Alat favorit saya untuk membuat garis besar, menulis postingan blog dan membuat catatan Antarmuka yang bersih, integrasi penurunan harga yang luar biasa, integrasi WordPress, layar penuh yang cantik dan mode gelap. Mudah digunakan di permukaan, tetapi sangat kuat.

➡️ Read More: Mengoptimalkan Alur Kerja Manajemen Dokumen: Praktik Terbaik untuk Meningkatkan Organisasi

11. Bibisco (Terbaik untuk pengembangan cerita terstruktur)

via Bibisco Bibisco adalah perangkat lunak penulisan novel sumber terbuka yang membantu penulis mengembangkan dan mengatur cerita mereka, dengan fokus pada pengembangan karakter dan plot. Bibisco menawarkan berbagai alat untuk menyusun novel secara efektif, sehingga sangat berguna bagi penulis pemula maupun yang sudah berpengalaman.

Fitur terbaik Bibisco

Gunakan lembar karakter dan wawancara yang mendetail untuk menciptakan karakter yang lengkap

Atur pekerjaan Anda ke dalam bab dan adegan untuk memudahkan navigasi dan restrukturisasi

Menganalisis distribusi karakter, lokasi, dan elemen lain di seluruh novel

Keterbatasan Bibisco

Menawarkan kemampuan pemformatan dasar

Tidak adanya aplikasi seluler membatasi fleksibilitas untuk menulis saat bepergian

Harga Bibisco

Edisi Komunitas: Gratis

Gratis Edisi Pendukung: $59

Penilaian dan ulasan Bibisco

G2: Tidak cukup ulasan

Tidak cukup ulasan Capterra: Tidak cukup ulasan

12. Dabble (Terbaik untuk penulisan novel berbasis cloud dengan alat bantu plot terintegrasi)

via Mencoba-coba Perangkat lunak penulisan buku berikutnya adalah Dabble, sebuah alat online untuk penulis yang dikemas dengan fitur-fitur untuk membantu Anda menulis dan merencanakan buku Anda.

Desain berbasis cloud-nya memungkinkan Anda mengakses pekerjaan Anda dari desktop ke ponsel, menawarkan fleksibilitas dan pengaturan yang sempurna untuk proses kreatif Anda.

Fitur terbaik Dabble

Memanfaatkan alat untuk menghasilkan garis besar mengembangkan karakter, dan membuat catatan yang mendetail

Akses dan edit pekerjaan Anda dari perangkat apa pun dengan koneksi internet

Tetapkan target jumlah kata dan lacak kemajuan untuk jalur yang jelas menuju penyelesaian proyek

Keterbatasan mencoba-coba

Tidak memiliki pemformatan buku yang terintegrasi untuk unggahan langsung ke peritel online

Didesain khusus untuk penulisan buku dan mungkin tidak sesuai dengan bentuk penulisan lainnya

Harga coba-coba

Dasar: $9/bulan

$9/bulan Standar: $19/bulan

$19/bulan Premium: $29/bulan

Penilaian dan ulasan coba-coba

G2: 4.3/5 (15+ ulasan)

4.3/5 (15+ ulasan) Capterra: Tidak ada ulasan yang cukup

A Pengguna G2 mengatakan:

Dalam hal menciptakan novel yang luar biasa, Dabble adalah alat bantu saya. Antarmuka seret dan lepas yang intuitif membantu saya menyusun tulisan dengan mudah, sementara aplikasi selulernya memungkinkan saya untuk menangkap ide cerita saat bepergian. Saya juga menghargai kemampuannya untuk mengatur poin-poin plot ke dalam bagian-bagian cerita, yang membuatnya lebih mudah untuk menjaga agar cerita saya tetap berada di jalurnya.

13. Vellum (Terbaik untuk pemformatan buku profesional di macOS)

via Vellum Vellum adalah program pemformatan buku spesialis yang dirancang untuk penulis yang ingin membuat eBook dan buku cetak yang menarik secara visual.

Dikenal dengan antarmuka yang ramah pengguna dan hasil berkualitas tinggi, membuat proses pemformatan buku yang kompleks dapat diakses oleh konsumen-bahkan mereka yang kurang memiliki pengetahuan teknis.

Fitur terbaik Vellum

Gunakan berbagai templat dan gaya profesional untuk menghasilkan buku yang menarik secara visual

Membuat berbagai jenis file, termasuk ePub dan PDF, untuk distribusi di berbagai platform dan layanan cetak sesuai permintaan

Membuat daftar isi secara otomatis untuk menyederhanakan navigasi dan pengaturan

Keterbatasan Vellum

Hanya tersedia di macOS

Membutuhkan investasi di muka yang signifikan

Harga Vellum

Vellum Ebooks: $ 199,99

$ 199,99 Vellum Press: $249,99

Penilaian dan ulasan Vellum

G2: Tidak cukup ulasan

Tidak cukup ulasan Capterra: Tidak cukup ulasan

14. Atticus (Terbaik untuk penulisan dan pemformatan all-in-one)

via Atticus Atticus adalah alat bantu lengkap yang menghilangkan stres dalam menulis dan memformat buku Anda. Perangkat lunak berbasis web ini menggabungkan fitur-fitur penulisan yang kuat dengan pemformatan tingkat pro, membantu penulis berpindah dari draf ke publikasi tanpa repot.

Antarmuka Atticus yang sederhana menghilangkan kebutuhan akan berbagai aplikasi perangkat lunak, sehingga menghasilkan alur kerja yang efisien dan lancar.

Fitur terbaik Atticus

Menghasilkan dan memformat naskah dalam satu platform

Digunakan di berbagai perangkat dan sistem operasi untuk menambah fleksibilitas di lingkungan yang berbeda

Tetapkan target dan pantau kebiasaan menulis Anda

Keterbatasan Atticus

Membutuhkan koneksi internet untuk fungsionalitas penuh

Menyalin dan menempelkan konten dari program lain dapat menyebabkan perilaku yang tidak dapat diprediksi karena masalah pemformatan eksternal

Harga Atticus

Pembayaran Satu Kali: $147

Penilaian dan ulasan Atticus

G2: Tidak cukup ulasan

Tidak cukup ulasan Capterra: Tidak cukup ulasan

➡️ Read More: 11 Generator Skrip AI Terbaik

15. Freedom (Terbaik untuk menulis tanpa gangguan di seluruh perangkat)

via Kebebasan Kebebasan adalah program produktivitas yang membantu pengguna tetap fokus dengan memblokir situs web dan aplikasi yang mengganggu di berbagai perangkat.

Ideal untuk para profesional, pelajar, dan penulis, Freedom menciptakan lingkungan kerja yang terkendali dengan menyinkronkan sesi di seluruh perangkat. Hal ini membantu pengguna mempertahankan produktivitas di ponsel, tablet, atau desktop mereka.

Fitur terbaik Freedom

Sinkronisasi sesi blokir di semua perangkat Anda untuk pengalaman yang bebas gangguan

Buat daftar situs web dan aplikasi yang dipersonalisasi untuk diblokir

Jadwalkan sesi blokir terlebih dahulu untuk membantu membangun rutinitas yang produktif

Keterbatasan kebebasan

Freedom berfokus pada pemblokiran gangguan dan tidak menyediakan analisis produktivitas

Menyiapkan dan mengelola daftar blokir memerlukan navigasi aplikasi desktop dan dasbor online

Harga Freedom

Premium Bulanan: $8,99/bulan

$8,99/bulan Premium Tahunan: $3,33/bulan

$3,33/bulan Selamanya: $199

Penilaian dan ulasan gratis

G2: Tidak cukup ulasan

Tidak cukup ulasan Capterra: Tidak cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? Sebelum era digital, J.K. Rowling menulis Naskah Harry Potter dengan tangan menunjukkan bahwa cerita-cerita hebat dapat dimulai dengan pena dan kertas.

Sebutan khusus

LivingWriter: Menawarkan alat bantu perencanaan yang intuitif, templat yang dapat disesuaikan, dan integrasi cloud untuk membantu penulis mengatur, menulis, dan melacak kemajuan

Menawarkan alat bantu perencanaan yang intuitif, templat yang dapat disesuaikan, dan integrasi cloud untuk membantu penulis mengatur, menulis, dan melacak kemajuan Novlr: Menjaga penulis tetap teratur dan termotivasi dengan sinkronisasi cloud, pelacakan tujuan, dan ruang penulisan yang dapat disesuaikan

Menjaga penulis tetap teratur dan termotivasi dengan sinkronisasi cloud, pelacakan tujuan, dan ruang penulisan yang dapat disesuaikan FocusWriter: Merangkul antarmuka yang bersih dan dapat disesuaikan, memungkinkan penulis tetap fokus dan produktif

Merangkul antarmuka yang bersih dan dapat disesuaikan, memungkinkan penulis tetap fokus dan produktif Squibler: Membantu mengatur ide, menetapkan tujuan, dan melacak kemajuan, merampingkan seluruh proses penulisan dari awal hingga akhir

Membantu mengatur ide, menetapkan tujuan, dan melacak kemajuan, merampingkan seluruh proses penulisan dari awal hingga akhir LibreOffice Writer: Menawarkan alat penulisan yang kuat, pemformatan tingkat lanjut, dan kompatibilitas multi-format

Mulai Perjalanan Menulis Anda dengan ClickUp

Perangkat lunak penulisan buku terbaik yang meningkatkan kreativitas dan memberi Anda semua alat untuk mengatur dan menyempurnakan naskah Anda. Inovasi modern ini dimaksudkan untuk mendukung penulis dan menghidupkan cerita mereka.

Meskipun demikian, ClickUp membedakan dirinya dengan menyediakan lebih dari sekadar platform penulisan. Dengan kemampuan manajemen proyek yang kuat, fitur kolaborasi, dan dapat disesuaikan templat penulisan konten adalah pendamping ideal bagi penulis sukses yang ingin menjaga diri mereka tetap teratur dan produktif.

Jelajahi fitur-fitur ClickUp dan lihat bagaimana fitur-fitur tersebut meningkatkan pengalaman dan efisiensi penulisan Anda. Daftar secara gratis hari ini dan tingkatkan kemampuan menulis buku Anda ke level berikutnya.