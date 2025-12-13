11 Alternatif dan Pesaing Sendible Terbaik di [tahun] (Gratis & Berbayar)

Produktivitas Anda dalam pengelolaan media sosial akan meningkat ketika Anda tidak perlu lagi mempublikasikan posting media sosial atau mengelola jadwal secara manual melalui spreadsheet.

Itulah mengapa alat seperti Sendible menjadi populer. Alat ini membantu tim menjadwalkan posting, berkolaborasi dalam pembuatan konten, dan mengelola beberapa akun media sosial dari satu dasbor.

Namun, platform ini tidak cocok untuk semua orang. Banyak pengguna di G2 melaporkan masalah dalam mengelola posting media sosial berbayar dan kurangnya pengaturan super admin.

Jadi, apa saja opsi yang Anda miliki jika Anda siap untuk menjelajahi alternatif Sendible?

Mari kita lihat alat-alat terbaik yang layak dicoba.

Alternatif Sendible Terbaik dalam Sekilas

Berikut ini adalah gambaran singkat tentang alternatif terbaik Sendible dan bagaimana perbandingannya secara langsung.

Nama alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* ClickUp Fitur kecerdasan buatan (AI) bawaan, manajemen tugas, lebih dari 15 tampilan kustom untuk memvisualisasikan beban kerja, otomatisasi yang mudah, dan alur kerja yang fleksibel. Lingkungan kerja all-in-one untuk tim media sosial yang membutuhkan perencanaan, pembuatan konten, kolaborasi, dan pelaporan dalam satu tempat. Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Hootsuite OwlyGPT untuk bantuan AI, Whiteboard untuk perencanaan visual, Heatmaps untuk wawasan keterlibatan. Tim besar yang mengelola operasi media sosial multi-saluran Tersedia uji coba gratis; paket berbayar mulai dari $99 per bulan. Buffer Pengatur jadwal sederhana, kotak masuk interaksi, generator teks AI, pembuat halaman arahan Pencipta solo dan tim kecil yang ingin penjadwalan posting tanpa batas dan analisis yang sederhana. Gratis selamanya; Paket berbayar seharga $6 per bulan Sprout Social Penjadwalan SmartQ, posting massal, pemantauan merek, dan integrasi CRM Tim yang membutuhkan analitik tingkat perusahaan dan pemantauan media sosial Tersedia uji coba gratis; harga mulai dari $249 per bulan. Zoho Social AI Kontekstual, Dashboard Bertenaga AI untuk wawasan, Agen AI Tanpa Kode, Kalender Bertenaga AI Bisnis yang sudah berada dalam ekosistem Zoho Gratis selamanya; harga mulai dari $10 per bulan Agorapulse Kotak masuk terpadu, pemantauan media sosial, aturan moderasi otomatis, Laporan Pesaing Agen yang membutuhkan perbandingan dengan pesaing dan kotak masuk media sosial AI Kontekstual, Dashboard Bertenaga AI untuk wawasan, Agen AI Tanpa Kode, Kalender Bertenaga AI Nanti Kalender visual, Tag Posting untuk grup kinerja, penemuan influencer, pengelolaan media. Merek yang berfokus pada visual yang merencanakan konten untuk Instagram, Pinterest, dan TikTok Tersedia uji coba gratis; harga mulai dari $25 per bulan. Loomly Kotak masuk media sosial terpadu, pemantauan canggih, analisis detail, dan alur kerja persetujuan. Tim yang ingin menggunakan alur kerja berbasis kalender Harga kustom CoSchedule Tugas dengan kode warna, Editor Mia, Headline Studio, templat tugas Tim pemasaran yang ingin memiliki kalender terpusat untuk blog, buletin, dan posting media sosial. Kalender gratis tersedia; harga mulai dari $29 per bulan. SocialBee Kategori konten, daur ulang otomatis, asisten media sosial untuk pengembangan strategi Perusahaan yang mengandalkan penjadwalan berdasarkan kategori Uji coba gratis dengan paket berbayar mulai dari $29 per bulan. ContentStudio Kalender konten multi-format, alat konten AI, otomatisasi RSS, pencarian media, pelacakan tautan Tim yang ingin menemukan konten multi-saluran dan penerbitan yang didorong oleh AI Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $29 per bulan.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Sendible?

Diluncurkan pada tahun 2009 oleh Gavin Hammar, Sendible adalah alat manajemen media sosial yang dirancang untuk agensi dan merek. Platform ini terhubung dengan semua jaringan media sosial utama dan menyediakan kalender konten untuk pengelolaan kampanye.

Berikut ini hal-hal yang perlu Anda perhatikan dalam memilih alternatif Sendible:

Kalender bertenaga AI: Pilih platform yang tidak hanya menjadwalkan posting tetapi juga menggunakan AI untuk mengorganisir alur kerja konten Anda secara otomatis. Platform ini menyarankan waktu posting optimal, menyoroti celah, menyelesaikan konflik penjadwalan media sosial, dan menjaga rencana pemasaran Anda tetap selaras dalam satu kalender terpadu.

Integrasi aplikasi yang mulus: Mendukung obrolan, video, dokumen, tugas, dan kalender dalam satu antarmuka yang mudah dinavigasi.

Pencarian terpadu dan akses pengetahuan: Alat AI media sosial ini memungkinkan Anda mencari di seluruh aplikasi dan sumber data yang terhubung. Alat AI media sosial ini memungkinkan Anda mencari di seluruh aplikasi dan sumber data yang terhubung.

Alur kerja dan tampilan yang dapat disesuaikan : Memungkinkan Anda mengatur status, papan, garis waktu, dan otomatisasi yang sesuai dengan cara tim Anda bekerja.

Alat kolaborasi real-time: Mendukung obrolan, pengeditan bersama, dasbor bersama, dan analisis media sosial real-time untuk memastikan semua orang tetap selaras.

Laporan canggih: Memberikan analisis multi-saluran, laporan berbasis AI, dan opsi ekspor untuk melacak kinerja media sosial sesuai preferensi Anda.

Kontrol persetujuan dan kepatuhan yang kuat: Menyediakan persetujuan berlapis, riwayat versi, dan catatan aktivitas sehingga konten Anda tetap akurat dan sesuai dengan merek.

AI Kontekstual: AI kontekstual yang memahami posting, brief, dan obrolan Anda, serta menghasilkan konten dan jawaban yang sesuai dengan merek Anda, diambil dari seluruh ruang kerja Anda.

🧠 Fakta Menarik: Tim yang memanfaatkan AI sudah mulai merasakan keunggulan. Lebih dari seperempat pemasar mengatakan bahwa konten yang didukung AI sebenarnya berkinerja lebih baik daripada konten yang dibuat oleh manusia saja.

Alternatif Terbaik untuk Sendible

1. ClickUp (Terbaik untuk Manajemen Proyek Media Sosial)

Nikmati ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia yang menyatukan semua alur kerja Anda dalam satu tempat.

Mengelola media sosial melalui beberapa alat yang terpisah dapat membuat sulit untuk melihat bagaimana semuanya saling terhubung.

ClickUp, ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, menggabungkan berbagai alat, dokumen, percakapan, dan alur kerja ke dalam satu platform terpadu. Mulai dari kalender konten dan aset kreatif hingga diskusi tim dan analisis, semuanya tetap berada di satu tempat.

Mari lihat bagaimana perangkat lunak manajemen proyek pemasaran ClickUp memudahkan pekerjaan Anda.

Percepat pembuatan konten dengan ClickUp Brain dan Docs

Akses dukungan AI kontekstual langsung di dalam dokumen Anda melalui ClickUp

ClickUp Brain, asisten AI bawaan, membantu Anda mengotomatisasi pembuatan konten media sosial dan menghasilkan wawasan yang didasarkan pada pekerjaan aktual Anda. Alih-alih bertindak seperti chatbot mandiri, ia bekerja dengan konteks lengkap dari segala hal yang direncanakan dan diproduksi oleh tim Anda.

Jika Anda bertanya-tanya bagaimana menggunakan AI untuk pemasaran, video ini memberikan panduan tentang cara memulainya dan apa yang harus dilakukan.

Begini cara Anda dapat menggunakan AI dalam pemasaran konten untuk dampak maksimal:

Percepat pembuatan konten: Ubah ide postingan, brief, atau catatan menjadi caption, hashtag, atau skrip yang siap digunakan langsung di dalam ruang kerja Anda.

Pembuatan aset kreatif: Buat gambar langsung di dalam ruang kerja Anda, mempercepat pembuatan mockup, draf konsep, atau visual placeholder selama tahap perencanaan.

Penggunaan ulang cerdas: Ubah satu konten menjadi berbagai nada atau format tanpa perlu menulis ulang semuanya secara manual.

Ringkas umpan balik yang panjang: Ringkas thread komentar yang panjang, catatan revisi, dan diskusi strategi menjadi ringkasan singkat untuk memahami dengan cepat apa yang telah diubah.

Analisis pasar dan pesaing: Unggah survei, umpan balik media sosial, atau ulasan, dan biarkan ClickUp Brain mengidentifikasi tren, pola, sentimen, dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti yang dapat Anda gunakan untuk strategi konten.

Simpan ide posting dan draf konten Anda di ClickUp Docs dan edit bersama rekan tim secara real-time, sehingga Anda tidak perlu beralih ke Google Docs hanya untuk fitur kolaborasi tim.

💡 Tips Pro: ClickUp Docs memberikan kontrol izin. Misalnya, gunakan izin "Hanya Lihat" untuk pembaca, "Komentar" untuk peninjau, dan simpan izin "Edit" atau "Edit Penuh" untuk kolaborator tepercaya Anda.

Rencanakan dan atur alur kerja media sosial Anda dengan ClickUp Tasks

ClickUp Tasks melanjutkan dari sana dan memungkinkan Anda merencanakan alur kerja konten media sosial dengan presisi. Anda dapat membuat tugas untuk meninjau caption, mendesain grafis, merekam video, atau mencari gambar stok.

Gunakan AI Assign, AI Prioritize, dan AI Cards dari ClickUp untuk mengotomatisasi pengelolaan tugas dan menampilkan wawasan real-time secara instan.

Biarkan otomatisasi dan agen AI menangani tugas-tugas rutin.

ClickUp Automations, AI Agents, dan Brain mengambil alih tugas-tugas berulang.

Artinya, menugaskan tugas saat draf siap, memperbarui status saat desain disetujui, memindahkan posting ke folder yang tepat, atau memberi tahu pemangku kepentingan saat sesuatu memerlukan tinjauan.

Otomatiskan tugas-tugas alur kerja media sosial yang berulang menggunakan ClickUp Automations

Agen AI melangkah lebih jauh. Alih-alih mengatur puluhan aturan, Anda cukup memberi tahu Agen hasil yang diinginkan. Katakan “periksa caption ini,” “kirim ke tim desain,” “tugaskan ke pemimpin media sosial,” “perbarui status saat revisi selesai,” dan biarkan Agen secara otomatis menangani logika tersebut. Agen menginterpretasikan konteks dari tugas, komentar, formulir, aset, atau brief untuk menentukan langkah selanjutnya.

Berikan instruksi sederhana menggunakan Brain, dan ia akan membuat alur kerja cerdas yang otomatis.

Kalender bertenaga AI ClickUp membantu Anda tetap mengontrol dengan menjadwalkan tugas konten dan pertemuan media sosial secara otomatis pada waktu yang tepat. Anda dapat menyeret dan meletakkan tugas ke tanggal tertentu, menyinkronkan semuanya dengan kalender eksternal Anda, dan melihat rencana untuk minggu atau bulan.

Setelah setiap pertemuan, Anda akan mendapatkan transkrip yang dapat dicari dan ringkasan yang dihasilkan oleh AI yang mencatat keputusan dan langkah selanjutnya dalam hitungan detik.

Sesuaikan dan optimalkan operasional menggunakan Dashboard ClickUp

Dashboard ClickUp memberikan Anda tampilan real-time dan terpusat atas alur kerja media sosial Anda. Pantau volume tugas, tren status, serta hambatan dan tugas yang terlambat.

Pantau indikator kinerja utama dan kemajuan proyek dengan Dashboard ClickUp.

Template siap pakai

ClickUp menawarkan lebih dari 1000 templat siap pakai yang dapat langsung digunakan dengan informasi Anda.

Misalnya, Template Media Sosial ClickUp memberikan kerangka kerja untuk merencanakan dan menjadwalkan posting media sosial di satu tempat. Anda dapat mengorganisir posting berdasarkan platform, kampanye, atau status (draft, dijadwalkan, diterbitkan), mengelola tanggal jatuh tempo, dan menjaga kalender konten visual Anda tetap teratur.

Dapatkan template gratis Organisir ide konten dan optimalkan kolaborasi dengan Template Media Sosial ClickUp.

Alternatifnya, coba Template Jadwal Posting Media Sosial ClickUp jika Anda ingin membuat strategi media sosial yang efektif dan menjadwalkan posting sebelumnya.

Fitur terbaik ClickUp

Brainstorm secara visual bersama tim Anda: Peta ide, alur kampanye, dan rencana konten secara real-time menggunakan Peta ide, alur kampanye, dan rencana konten secara real-time menggunakan ClickUp Whiteboards

Catat setiap pertemuan secara otomatis: Gunakan Gunakan ClickUp AI Notetaker untuk merekam panggilan klien, menghasilkan ringkasan, dan mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan.

Bekerja sama secara instan tanpa meninggalkan ruang kerja Anda: Manfaatkan Manfaatkan ClickUp Chat untuk mendiskusikan ide-ide baru, berbagi file, menandai rekan tim, dan menjaga semua percakapan terhubung langsung dengan tugas dan rencana konten Anda.

Lihat pekerjaan Anda sesuai dengan cara Anda berpikir: Beralih antara Daftar, Papan, Kalender, Garis Waktu, atau Tabel dengan Beralih antara Daftar, Papan, Kalender, Garis Waktu, atau Tabel dengan Tampilan Kustom ClickUp untuk melihat kemajuan dalam format yang sesuai dengan alur kerja Anda.

Hubungkan semua alat pemasaran Anda dalam satu tempat: Sinkronkan data pemasaran Anda di lebih dari 1.000 aplikasi dengan Sinkronkan data pemasaran Anda di lebih dari 1.000 aplikasi dengan ClickUp Integrations untuk mengintegrasikan pekerjaan, aset, dan percakapan Anda.

Batasan ClickUp

ClickUp dapat terasa membingungkan bagi pengguna baru karena banyaknya fitur yang tersedia.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

ClickUp membantu tim konten dan pemasaran kami tetap terorganisir di satu tempat. Saya suka cara kami dapat mengelola segala hal mulai dari tugas dan tenggat waktu hingga dokumen, komentar, dan umpan balik tanpa perlu berganti alat. Dashboard memberikan gambaran jelas tentang kemajuan proyek, dan kemampuan untuk menyesuaikan tampilan (Daftar, Papan, Kalender) memudahkan setiap anggota tim bekerja sesuai preferensi masing-masing. Integrasi dengan Slack dan Google Drive juga menghemat banyak waktu.

📮ClickUp Insight: 62% responden kami mengandalkan alat AI percakapan seperti ChatGPT dan Claude. Antarmuka chatbot yang familiar dan kemampuan serbaguna mereka—untuk menghasilkan konten, menganalisis data, dan lainnya—mungkin menjadi alasan mengapa mereka begitu populer di berbagai peran dan industri.

2. Hootsuite (Terbaik untuk mengelola operasi media sosial multi-saluran skala besar)

melalui Hootsuite

Hootsuite adalah platform manajemen media sosial all-in-one yang membantu Anda merencanakan konten, memantau aktivitas, dan menganalisis kinerja.

Saat mengelola banyak pemangku kepentingan, memiliki semua hal dalam satu tempat, termasuk penjadwalan media sosial, pelaporan, pemantauan, dan kolaborasi, merupakan penghematan waktu yang besar.

Dashboard bawaan dalam platform ini memudahkan Anda untuk mempresentasikan temuan Anda kepada eksekutif. Anda mendapatkan integrasi di seluruh saluran berbayar dan organik, serta alur persetujuan untuk memastikan kampanye tetap berjalan lancar.

Hootsuite menyediakan asisten AI: OwlyGPT. Asisten AI media sosial ini dilatih menggunakan jutaan posting yang berkinerja tinggi dan praktik terbaik platform, membantu Anda menulis caption yang sesuai dengan merek, menghasilkan ide posting, dan bahkan memanfaatkan kembali konten yang sudah ada.

Fitur ini juga menyarankan hashtag, memperbaiki nada, dan menyesuaikan konten Anda untuk berbagai platform media sosial. Terintegrasi langsung ke dalam Hootsuite Composer, AI ini menjadi bagian yang mulus dari alur kerja penjadwalan Anda.

Fitur terbaik Hootsuite

Akses templat Canva langsung dari jendela Composer untuk mendesain postingan dengan cepat.

Jadwalkan hingga 350 posting sekaligus menggunakan penjadwal media sosial massal.

Pantau KPI pemasaran konten seperti tampilan, interaksi, klik, dan laporan iklan atau pesan yang detail.

Batasan Hootsuite

Aplikasi seluler terasa terlalu sederhana, karena tidak dilengkapi dengan alat alur kerja persetujuan atau fitur penting lainnya.

Harga Hootsuite

Uji coba gratis selama 30 hari

Standard: $149/bulan per pengguna

Lanjutan: $399/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Hootsuite

G2: 4. 3/5 (6.600+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (3.700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Hootsuite?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya mengelola akun media sosial untuk perusahaan fintech SaaS. Ada sesuatu tentang memiliki semuanya dalam satu tempat yang terasa pas. Saya tidak perlu login ke LinkedIn, lalu Twitter, lalu Facebook secara terpisah sepanjang hari. Semuanya ada di sana, menunggu saya di aliran yang bisa saya sesuaikan.

3. Buffer (Terbaik untuk kreator dan bisnis kecil)

melalui Buffer

Dibuat untuk bisnis kecil dan kreator solo, Buffer memudahkan perencanaan dan penjadwalan konten di berbagai akun. Platform ini memungkinkan Anda menyimpan ide posting media sosial kapan saja melalui aplikasi seluler yang mudah diakses dan digunakan.

Anda juga dapat membuat halaman arahan kustom dalam hitungan menit, seperti situs web mini bermerk Anda. Hal ini memungkinkan Anda menonjolkan tautan, produk, atau penawaran, dan mengarahkan pengikut ke mana pun Anda inginkan.

Fitur terbaik Buffer

Tambahkan foto dan video langsung dari Google Drive, Dropbox, Canva, dan sumber lainnya.

Gunakan AI Buffer untuk brainstorming ide, memperbaiki draf, dan menghasilkan saran konten.

Bekerja sama dengan mudah dan secara real-time dengan mendiskusikan ide, menyempurnakan postingan, dan memberikan umpan balik langsung di dalam platform.

Batasan Buffer

Platform ini tidak menyediakan fitur pemantauan media sosial canggih seperti analisis sentimen atau deteksi tren prediktif.

Harga Buffer

Gratis Selamanya

Essentials: $6/bulan

Tim: $12/bulan

Ulasan dan penilaian Buffer

G2: 4. 3/5 (1000+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (1.400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Buffer?

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

Buffer membuat pengelolaan akun media sosial perusahaan saya menjadi sederhana dan terstruktur! Platform mereka mudah digunakan dan sangat ramah pengguna. Perusahaan ini juga memiliki layanan pelanggan yang luar biasa, terasa jujur dan autentik, serta memiliki podcast yang bagus tentang media sosial!

👀 Tahukah Anda? Platform media sosial resmi pertama diluncurkan pada tahun 1997. Andrew Weinreich meluncurkan Six Degrees, sebuah situs yang memungkinkan pengguna membuat profil dan terhubung dengan teman-teman mereka jauh sebelum platform-platform saat ini bahkan ada.

4. Sprout Social (Terbaik untuk analisis tingkat perusahaan dan pemantauan media sosial)

melalui Sprout Social

Sprout Social adalah alat AI media sosial yang mengintegrasikan semua konten, pesan, dan wawasan Anda ke dalam satu dasbor yang sederhana.

Semua pesan, komentar, dan mention merek dari setiap platform media sosial yang terhubung mengalir ke satu 'Smart Inbox'. Anda dapat membalas langsung dari inbox atau menugaskan tugas kepada anggota tim yang perlu mengikuti perkembangan.

Alat ini menyediakan analisis komprehensif dan laporan detail. Pantau keterlibatan, impresi, demografi audiens, dan kinerja posting di berbagai kanal, lalu ekspor wawasan ini sebagai laporan dalam format PDF atau CSV untuk dibagikan kepada klien atau jajaran eksekutif.

Dengan fitur pemantauan media sosial dan pelacakan kata kunci atau hashtag yang terintegrasi, alternatif Sendible ini dapat membantu mengidentifikasi tren yang sedang berkembang dan menemukan peluang untuk memperkuat reputasi merek Anda.

Fitur terbaik Sprout Social

Tingkatkan lalu lintas ke situs web atau halaman arahan Anda dengan menggunakan SproutLink sebagai solusi tautan di bio Anda.

Pantau dan kelola ulasan dari platform besar seperti Apple App Store, Google Play Store, Facebook, Google Business Profile, dan Yelp di satu tempat.

Atur pemberitahuan push seluler yang disesuaikan untuk jenis pesan apa pun di profil atau jaringan mana pun agar tetap terinformasi saat sedang bepergian.

Batasan Sprout Social

Beberapa pengguna menyebutkan bahwa kemampuan analitik dan pelaporan kurang fleksibel dan dapat disesuaikan.

Harga Sprout Social

Uji coba gratis selama 30 hari

Standard: $199/bulan per pengguna

Profesional: $299/bulan per pengguna

Lanjutan: $399/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Sprout Social

G2: 4. 4/5 (5.700+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Sprout Social?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Yang paling saya sukai dari Sprout Social adalah kemudahan penggunaannya dan keandalannya. Saya menggunakan platform ini setiap hari, sepanjang hari, dan hal ini membuat penjadwalan konten, pembuatan laporan, dan perbandingan pelanggan menjadi sangat mudah. Tim dukungan pelanggan dan manajemen akun mereka luar biasa

5. Zoho Social (Terbaik untuk pengguna Zoho)

melalui Zoho Social

Platform manajemen media sosial Zoho Social memudahkan alur kerja Anda secara keseluruhan. Buat kalender konten yang jelas, jadwalkan, dan antrekan posting secara cerdas (bahkan menggunakan slot waktu saat audiens Anda paling aktif), serta pratinjau dan publikasikan di berbagai platform media sosial.

Fitur SmartQ memprediksi waktu posting optimal menggunakan data keterlibatan audiens, memungkinkan Anda mempublikasikan konten saat pengikut Anda paling aktif. Dengan fitur seperti peran kustom, izin, dan pratinjau posting real-time, Anda dan tim Anda dapat berkolaborasi dengan lancar dan mengelola beberapa merek tanpa kebingungan.

Jika Anda sudah menggunakan produk Zoho lainnya, seperti CRM, alat tiket dukungan, atau alat desain, Zoho Social terintegrasi dengan baik dengan mereka. Hal ini memungkinkan Anda menghubungkan interaksi sosial dengan prospek atau tiket dukungan, sehingga seluruh alur kerja Anda tetap terhubung.

Fitur terbaik Zoho Social

Gunakan asisten AI Zia untuk dengan cepat menyusun balasan dan keterangan dengan memasukkan prompt langsung di komposer.

Bangun antrean posting Anda dengan konten terkurasi yang diambil dari RSS feeds dan ekstensi browser zShare.

Akses siaran langsung real-time komentar, mention, dan pesan di tab khusus untuk merespons secara instan.

Batasan Zoho Social

Platform ini tidak memungkinkan pengaitan beberapa halaman di bawah akun yang sama di Zoho Social.

Harga Zoho Social

Gratis Selamanya

Standard: $10,15 per bulan

Profesional: $27,07 per bulan

Premium: $42,85/bulan

Ulasan dan penilaian Zoho Social

G2: 4.6/5 (2.800+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (3.300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho Social?

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

Saya telah menggunakan Zoho Social selama beberapa waktu untuk mengelola beberapa saluran untuk merek saya, dan jujur saja, ini adalah salah satu alat paling nyaman yang pernah saya gunakan. Antarmukanya bersih, penjadwalan sangat mudah, dan saya suka bagaimana ia merekomendasikan waktu terbaik untuk posting berdasarkan tren keterlibatan

⭐ Bonus: Pengelolaan media sosial bisa menjadi kacau dengan cepat. Anda membutuhkan ClickUp BrainGPT sebagai asisten AI Anda. AI desktop ini membantu Anda merencanakan, membuat, dan melaksanakan kampanye media sosial dengan mudah.

Buat dan jadwalkan konten tanpa repot : Mendapatkan ide posting yang bagus di sela-sela rapat? Gunakan : Mendapatkan ide posting yang bagus di sela-sela rapat? Gunakan Talk to Text untuk mencatat ide tersebut dan kerjakan perbaikan selanjutnya.

Akses ke berbagai model AI: Gunakan ChatGPT, Claude, atau DeepSeek di dalam Brain MAX untuk menghasilkan konten, merancang kampanye, dan mendapatkan wawasan sambil memahami merek dan proyek-proyek Anda yang sedang berjalan.

Hindari penyebaran AI saat mengelola kampanye: Brain MAX mengintegrasikan semua pekerjaan AI Anda ke dalam satu ruang kerja cerdas, sehingga Anda tidak perlu berpindah antar alat, kehilangan konteks, atau membuat ulang prompt. Brain MAX mengintegrasikan semua pekerjaan AI Anda ke dalam satu ruang kerja cerdas, sehingga Anda tidak perlu berpindah antar alat, kehilangan konteks, atau membuat ulang prompt. Jika Anda sudah menghadapi masalah AI yang tidak terkendali, berikut adalah cara cerdas untuk mengatasinya sebelum situasinya semakin memburuk.

6. Agorapulse (Terbaik untuk kotak masuk media sosial dan perbandingan dengan pesaing)

melalui Agorapulse

Agorapulse disukai oleh tim yang membutuhkan fitur kolaborasi yang lebih kuat.

Alat ini menyediakan Unified Social Inbox, di mana semua pesan, komentar, mention, pesan pribadi, dan thread komentar dikumpulkan dalam satu tampilan, sehingga pengelolaan komunitas dan penanganan respons menjadi jauh lebih mudah.

Anda dapat mengatur aturan untuk menyaring pesan masuk, mengalokasikan secara otomatis ke anggota tim, menghapus spam atau komentar yang tidak relevan, dan mengelola tindak lanjut dengan mudah.

Laporan 'Pesaing' memungkinkan Anda menambahkan halaman Facebook atau profil Instagram merek lain. Kemudian Anda dapat membandingkan data secara berdampingan: jumlah pengikut, jumlah posting dalam periode waktu tertentu, total interaksi, dan rata-rata interaksi per posting. Hal ini akan membantu Anda mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan strategi media sosial Anda sendiri.

Fitur terbaik Agorapulse

Hubungkan Agorapulse dengan HubSpot atau Salesforce untuk menghubungkan keterlibatan media sosial dengan prospek dan aktivitas pelanggan.

Lacak pengunjung, transaksi, dan pendapatan dari konten sosial (misalnya, di luar likes/komentar) dengan dashboard ROI.

Dapatkan analisis dan laporan detail, termasuk pelacakan jangkauan, keterlibatan, pertumbuhan pengikut, dan perubahan bulanan.

Batasan Agorapulse

Tidak menyediakan kemampuan untuk mengelola semua komentar, mention, dan pesan Anda di satu tempat.

Harga Agorapulse

Uji coba gratis selama 30 hari

Standard: $99/bulan per pengguna

Profesional: $149/bulan per pengguna

Lanjutan: $199/bulan per pengguna

Kustom: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Agorapulse

G2: 4.5/5 (960+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (710+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Agorapulse?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Fitur pelaporan benar-benar mengubah permainan dan bagian favorit saya dari Agorapulse. Saya dapat menyesuaikan laporan untuk analisis mingguan dan bulanan, serta menggabungkan metrik dari semua platform, yang memudahkan untuk menyajikan data yang jelas kepada pimpinan

🧠 Fakta Menarik: Video pendek dan kampanye influencer menghasilkan ROI tertinggi pada tahun 2025, dengan konten video pendek saja menyumbang 21%.

7. Later (Terbaik untuk merek visual dan perencanaan berfokus pada Instagram)

melalui Later

Jika merek Anda bergantung pada platform media sosial seperti Instagram, TikTok, atau Pinterest, Later adalah alat media sosial pilihan Anda.

Platform ini menyediakan kalender konten visual yang memungkinkan Anda menyeret dan meletakkan gambar atau video ke slot yang dijadwalkan. Fitur Post Tags di Later membantu Anda memahami kinerja media sosial secara lebih luas. Alih-alih menganalisis posting satu per satu, Anda dapat mengelompokkannya berdasarkan kampanye, produk, format, atau strategi, dan melihat hasilnya di berbagai saluran dan periode waktu.

Jika Anda mengelola kampanye influencer, Later akan menangani prosesnya untuk Anda.

Dari menemukan kreator hingga meninjau karya mereka dan mengumpulkan konten mereka, Anda dapat melacak semuanya tanpa menggunakan spreadsheet atau berpindah-pindah antar aplikasi.

Fitur terbaik Later

Gunakan Later EdgeAI untuk membangun strategi influencer yang didukung oleh wawasan. Platform ini menganalisis miliaran sinyal dari kreator, perdagangan, dan budaya untuk merekomendasikan kreator yang tepat dan memprediksi kinerja.

Temukan konten yang dibuat pengguna dengan mencari tag, mention, dan hashtag, serta akses foto stok dari Unsplash.

Jaga media Anda tetap terorganisir dengan mengelompokkan dan menyortir file sehingga Anda dapat dengan cepat menemukan aset yang tepat.

Batasan Later

Fitur penerbitan otomatis platform ini tidak mendukung postingan carousel Instagram atau Stories.

Harga Later

Uji coba gratis selama 14 hari

Starter : $25/bulan

Pertumbuhan : $50/bulan

Scale: $110/bulan

Ulasan dan penilaian selanjutnya

G2: 4.5/5 (340+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (390+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Later?

Seorang pengguna Reddit mengatakan:

Saya merekomendasikan Later jika Anda mengelola satu akun dan sering memposting carousel dan video, serta ingin menandai orang dalam postingan Anda. Fitur Link in Bio mereka bekerja dengan baik untuk mengarahkan orang ke produk atau halaman tertentu

8. Loomly (Terbaik untuk tim yang menginginkan alur kerja berbasis kalender dengan kolaborasi bawaan)

melalui Loomly

Loomly memudahkan perencanaan media sosial dari tahap ideasi hingga publikasi. Platform ini menyediakan kalender visual, perpustakaan konten, dan alur kerja terpadu di semua kanal untuk mengelola kehadiran media sosial Anda.

Bagi tim atau agensi, Loomly mendukung pengguna multiple, tinjauan klien/pemangku kepentingan, komentar pribadi vs. publik, riwayat versi, dan alur persetujuan.

Untuk mempercepat pembuatan konten, Anda mendapatkan editor video dan templat posting yang dapat digunakan ulang. Anda bahkan dapat mengambil visual dari Canva, Unsplash, atau Google Drive melalui integrasi dan mengeditnya langsung di dalam platform.

Dengan fitur seperti alur kerja kolaboratif, pengingat otomatis, tips optimasi posting, dan analisis yang jelas, platform ini mengelola proses penerbitan Anda dari awal hingga akhir.

Fitur terbaik Loomly

Atur alur kerja media sosial berlapis untuk memastikan setiap posting direview oleh orang yang tepat sebelum dipublikasikan.

Kelola semua aset Anda di satu tempat dengan menyimpan gambar, video, dan file dalam perpustakaan pusat.

Dapatkan pemberitahuan instan di Slack atau Microsoft Teams untuk tetap terinformasi tentang persetujuan dan perubahan jadwal.

Batasan Loomly

Loomly terasa sedikit terbatas dalam hal alur kerja atau kolaborasi saat Anda mengelola banyak akun.

Harga Loomly

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Loomly

G2: 4.6/5 (1.700+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Loomly?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya telah menggunakan Loomly sejak awal (2022!) dan memiliki beberapa klien yang menggunakan Loomly untuk perencanaan media sosial mereka. Saya menggunakannya setiap hari, dan memiliki posting yang dijadwalkan sehingga saya tidak perlu repot mengunggah secara manual adalah anugerah. Mengimplementasikan perangkat lunak ini ke dalam bisnis saya sangat mudah, dan semua klien saya menyukainya karena menghemat waktu yang biasanya dihabiskan untuk email bolak-balik

9. CoSchedule (Terbaik untuk tim pemasaran yang menginginkan kalender terpadu)

melalui CoSchedule

CoSchedule adalah kalender editorial yang dirancang untuk tim pemasaran yang ingin mengelola platform media sosial dan saluran penerbitan lainnya secara bersamaan. Untuk memulai, Anda dapat membuat kalender utama yang menggabungkan artikel blog, posting media sosial, buletin, dan konten lainnya.

Selain perencanaan konten, platform ini juga menawarkan fitur manajemen proyek media sosial untuk mengelola tugas secara terpusat. Berikan tugas kepada anggota tim (misalnya, penulisan, penyuntingan, posting media sosial), tetapkan batas waktu, dan lacak kemajuan untuk memastikan tidak melewatkan batas waktu.

Fitur ReQueue secara otomatis mempublikasikan ulang posting media sosial terbaik Anda untuk menjaga konsistensi dan memaksimalkan jangkauan. Alternatif Sendible ini dilengkapi dengan suite pemasaran yang menawarkan dashboard wawasan, alat AI media sosial, kotak masuk media sosial, dan fitur lainnya.

Fitur terbaik CoSchedule

Gunakan Mia Editor untuk membuat gambar, ide, dan teks pesan media sosial.

Ubah metrik Anda menjadi panduan strategis dengan analis bertenaga AI yang memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk mempercepat pertumbuhan.

Gunakan kode warna untuk tugas di kalender Anda agar dapat dengan cepat mengidentifikasi tugas prioritas tinggi dan batas waktu.

Batasan CoSchedule

Kemampuan penandaan (tagging) di berbagai platform media sosial bisa sedikit rumit.

Harga CoSchedule

Kalender Gratis

Kalender Sosial: $29/bulan per pengguna

Agency Calendar: $69 per bulan per pengguna

Kalender Konten: Harga kustom

Paket pemasaran: Harga kustom

Ulasan dan penilaian CoSchedule

G2: 4. 3/5 (150+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang CoSchedule?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

CoSchedule adalah alat yang luar biasa untuk blogger solo dan tim. Anda dapat merencanakan konten, menjadwalkan, bahkan menjadwalkan hingga beberapa bulan atau setahun ke depan. Anda hampir bisa mengaturnya dan melupakannya. Alat ini juga sangat mudah digunakan dan berfungsi langsung di dashboard WordPress Anda

10. SocialBee (Terbaik untuk posting berdasarkan kategori)

melalui SocialBee

SocialBee berfokus pada membuat posting media sosial menjadi efisien dan terorganisir, terutama saat Anda menangani konten berulang dan pembaruan yang sering.

Platform ini memungkinkan Anda mengelompokkan konten ke dalam kategori seperti tautan blog, studi kasus, promosi, dan posting evergreen, serta secara otomatis mendaur ulang posting Anda.

Asisten media sosial di SocialBee melangkah lebih jauh dengan merancang strategi yang disesuaikan dengan industri dan produk Anda. Ia mengajukan beberapa pertanyaan sederhana, lalu merekomendasikan saluran media sosial terbaik untuk Anda, dan menyarankan kategori konten.

Fitur terbaik SocialBee

Edit postingan Anda untuk berbagai platform media sosial di satu tempat dan biarkan AI menyesuaikannya secara otomatis.

Buat koleksi hashtag dari konten Anda untuk menjaga postingan tetap terorganisir dan terarah.

Jadwalkan posting yang sensitif waktu untuk dipublikasikan pada waktu yang tepat dan sesuai dengan rencana peluncuran Anda.

Batasan SocialBee

SocialBee tidak memiliki kontrol setelah posting, sehingga sulit untuk mengedit format atau penandaan setelah posting dipublikasikan.

Harga SocialBee

Uji coba gratis selama 14 hari

Bootstrap: $29/bulan per pengguna

Accelerate: $49/bulan per pengguna

Pro: $99/bulan (3 pengguna)

Ulasan dan penilaian SocialBee

G2: 4.8/5 (470+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang SocialBee?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Saya suka bahwa saya bisa memposting di beberapa platform media sosial sekaligus dan menyesuaikan masing-masing. Ini cukup sederhana bagi seseorang seperti saya yang bukan ahli teknologi untuk digunakan dan dipahami tanpa harus menonton banyak video pelatihan

✅ Fakta: 63% pemasar sudah menggunakan kecerdasan buatan generatif dalam kampanye mereka, dan 27% lainnya berencana mengadopsinya dalam enam bulan ke depan.

11. ContentStudio (Terbaik untuk penemuan konten multi-saluran dan penerbitan berbasis AI)

melalui ContentStudio

ContentStudio adalah kalender konten interaktif multi-saluran yang membantu Anda memvisualisasikan strategi media sosial Anda dalam satu tempat. Anda dapat merencanakan seluruh bulan posting dan beralih antara tampilan kalender, daftar, atau grid sesuai dengan preferensi tim Anda dalam bekerja.

Platform ini juga menawarkan lima opsi penerbitan fleksibel: memungkinkan Anda memposting secara instan, menjadwalkan untuk nanti, menyimpan draf, menggunakan kategori konten, atau memindahkan item ke antrean media sosial. Dari sana, Anda dapat melacak kinerja setiap postingan melalui analitik platform yang menampilkan jangkauan dan interaksi.

Untuk mempercepat proses pembuatan, Anda mendapatkan templat media sosial siap pakai untuk caption Instagram, tweet, dan kutipan inspiratif. Asisten AI ContentStudio kemudian membantu Anda mengubah ide menjadi visual dan konten teks yang menarik dengan usaha minimal.

Fitur terbaik ContentStudio

Otomatiskan posting konten dari blog favorit Anda dengan menghubungkan feed RSS mereka ke saluran media sosial Anda.

Impor visual langsung dari Flickr, Pixabay, Imgur, atau Giphy untuk mempercepat proses pembuatan posting Anda.

Pantau tautan yang dibagikan di profil media sosial Anda untuk menyempurnakan kampanye Anda dengan data kinerja yang lebih jelas.

Batasan ContentStudio

Platform ini kurang memiliki fitur pemantauan media sosial yang dapat membantu Anda memahami audiens Anda.

Harga ContentStudio

Uji coba gratis selama 14 hari

Standard: $29/bulan per pengguna

Lanjutan: $69/bulan (2 pengguna)

Agency Unlimited: $139/bulan (pengguna tak terbatas)

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian ContentStudio

G2: 4.6/5 (350+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (670+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ContentStudio?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Saya sangat puas dengan ContentStudio secara umum. Platform ini memudahkan berbagi konten di media sosial, dan yang paling penting, menyediakan konten yang tepat untuk dibagikan di media sosial. Saya mendapatkan interaksi yang sangat baik dari postingan yang saya dan asisten virtual saya bagikan melalui tab penemuan ContentStudio. Kini, dengan adanya aplikasi mobile, saya dapat membagikan pembaruan cepat dan hal-hal mendadak kepada pengikut media sosial saya.

⚠️ Perhatian: Meskipun banyak dibicarakan tentang bagaimana AI dapat meningkatkan efisiensi dan produksi konten, kenyataannya lebih kompleks, seperti yang dilaporkan dalam Laporan Co-Schedule tentang Kondisi AI dalam Pemasaran. 40% pemasar masih menganggap masalah privasi data sebagai hambatan terbesar dalam mengadopsi AI, mencerminkan pengawasan yang semakin ketat terhadap cara alat-alat tersebut mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data pelanggan. Sebanyak 38% lainnya mengalami kesulitan karena kurangnya keahlian teknis, sehingga sulit untuk mengimplementasikan atau mengelola solusi AI tanpa pelatihan atau dukungan tambahan. Dan sepertiga pemasar menunjuk pada biaya implementasi yang tinggi sebagai alasan utama mereka menunda adopsi. Selain masalah utama tersebut, tim juga menghadapi tantangan seperti masalah integrasi sistem, ROI yang tidak jelas, dan resistensi internal, yang semuanya dapat mengganggu atau memperlambat inisiatif yang didorong oleh AI.

Sederhanakan pengelolaan media sosial dengan ClickUp

“Ketika berbicara tentang mengelola media sosial , tidak ada alat lain yang sekuat ClickUp. Jika Anda ingin mengetahui segala hal yang terjadi pada setiap saat, tidak ada alat lain yang dapat memberikan tingkat wawasan yang sama”.

— Sarah Lively, Direktur Media Sosial di Cartoon Network

Alternatif Sendible yang kami bahas dalam blog ini berlaku untuk berbagai jenis kasus penggunaan.

ClickUp menonjol dengan menyediakan tim pemasaran sebuah pusat terpusat untuk ide, kalender konten, dasbor, persetujuan, dan bantuan AI. Seluruh alur kerja Anda berjalan dari satu pusat terpadu.

Daftar di ClickUp secara gratis dan coba fitur-fiturnya.

Pertanyaan Umum

Beberapa pengguna mencari alternatif Sendible karena mereka membutuhkan fitur analitik dan pelaporan yang lebih canggih. Fitur analitik platform ini tidak cukup mendalam untuk pelacakan kinerja detail atau optimasi strategis. Harga juga menjadi alasan lain mengapa pengguna mencari opsi lain. Paket untuk kreator dimulai dari $29/bulan dan naik hingga $638/bulan untuk tim perusahaan. Jika Anda seorang kreator solo atau bisnis kecil, harga tersebut bisa terasa mahal. Pertimbangkan untuk menjelajahi alternatif Sendible lain yang menawarkan fitur serupa dengan harga yang lebih terjangkau.

Jika Anda mencari alternatif gratis terbaik untuk Sendible, ClickUp adalah salah satu pilihan terkuat. Platform ini menawarkan ruang kerja terintegrasi yang didukung oleh kecerdasan buatan kontekstual, membantu Anda mengelola setiap aspek alur kerja konten Anda di satu tempat. Anda dapat merencanakan kampanye, merancang kalender konten, membuat konten, menghasilkan gambar, mengelola tugas, berkolaborasi dengan tim, dan melacak kinerja dalam satu platform. Karena ClickUp Brain beradaptasi dengan alur kerja Anda dan menjaga semuanya terhubung, Anda tidak perlu beralih antara aplikasi yang berbeda atau model AI yang berbeda.

Hootsuite dapat lebih baik daripada Sendible dalam beberapa kasus, tetapi pilihan tergantung pada kebutuhan Anda. Hootsuite dikenal karena analitik yang kuat, integrasi yang lebih luas, dan fitur kolaborasi tim yang solid. Hal ini menjadikannya pilihan yang baik untuk tim atau merek besar yang mengandalkan pelaporan detail dan keterlibatan multi-platform. Di sisi lain, Sendible lebih mudah digunakan dan cocok untuk penjadwalan sehari-hari dan manajemen klien. Banyak merek kecil hingga menengah dan freelancer lebih memilih Sendible karena menyediakan fitur esensial tanpa kompleksitas yang tidak perlu.

Jika Anda mengelola agensi dan mencari alternatif yang andal untuk Sendible, ClickUp dan Agorapulse adalah pilihan yang tepat. ClickUp melampaui pengelolaan media sosial. Anda dapat mengorganisir kampanye, menyimpan aset, dan mengotomatisasi tugas tanpa perlu berganti alat. Selain itu, AI kontekstualnya juga membantu mempercepat alur kerja pembuatan konten Anda. Sementara Agorapulse menawarkan kotak masuk media sosial terpadu untuk pesan dan komentar, alur kerja persetujuan, dan kemampuan pelaporan yang siap untuk klien. Hal ini menjadikannya ideal untuk agensi pemasaran media sosial yang ingin solusi khusus untuk mengelola beberapa platform.

Ya, Anda dapat mengelola Instagram dengan sebagian besar alternatif Sendible, dan beberapa di antaranya juga mendukung TikTok. Namun, API TikTok lebih terbatas, sehingga fitur seperti penjadwalan atau posting langsung mungkin bervariasi tergantung pada alat yang Anda pilih.