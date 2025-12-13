Cara Mengotomatisasi Deskripsi Produk Menggunakan AI

Anda tahu pentingnya deskripsi produk. Mereka lebih dari sekadar ringkasan tentang apa yang Anda jual.

Deskripsi produk yang ditulis dengan baik dapat meningkatkan tingkat konversi toko Anda dan meningkatkan nilai perceived dari produk Anda.

Namun, menulisnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, terutama saat Anda harus mengelola penjualan, pertumbuhan, pertanyaan pelanggan, pembaruan stok, dan semua tugas lain yang menjaga toko Anda beroperasi setiap hari.

AI membantu Anda membuat deskripsi produk dalam hitungan detik. Anda dapat menyempurnakannya, mengoptimalkannya untuk SEO, dan banyak lagi.

Baca terus untuk mengetahui cara mengotomatisasi deskripsi produk dengan AI.

Template Terpilih Kesulitan menulis deskripsi produk untuk setiap SKU dan mengatur formatnya di Amazon, Shopify, Instagram, dan semua platform marketplace lainnya? Gunakan templat dokumen Ringkasan Produk ClickUp untuk mengumpulkan semua informasi produk Anda di satu tempat. Organisasikan spesifikasi produk, umpan balik, rencana rilis, dan lainnya di satu tempat.

Mengapa Mengotomatisasi Deskripsi Produk Penting

Sisi kreatif Anda menyukai menulis deskripsi produk.

Namun, saat meluncurkan atau mengembangkan toko online Anda, kreativitas saja tidak akan cukup untuk mengikuti perkembangan. Otomatisasi membantu Anda mempertahankan kualitas sambil bergerak lebih cepat.

Inilah mengapa hal ini penting:

Anda menghemat berjam-jam setiap minggu yang seharusnya dihabiskan untuk menulis, mengedit, dan merevisi deskripsi untuk setiap SKU dan varian baru.

Anda menjaga konsistensi suara merek di seluruh katalog Anda, bahkan jika beberapa orang berkontribusi pada konten Anda.

Anda dapat meluncurkan produk lebih cepat karena deskripsi produk tidak lagi menjadi hambatan selama proses merchandising atau perencanaan kampanye.

Anda meningkatkan SEO dengan konten yang kaya kata kunci dan didukung AI, yang sesuai dengan praktik terbaik di semua halaman produk.

Anda menghilangkan kesalahan manusia dan tebak-tebakan —tidak ada detail yang terlewat, tidak ada kesalahan salin-tempel, dan tidak ada format yang tidak konsisten dengan menggunakan —tidak ada detail yang terlewat, tidak ada kesalahan salin-tempel, dan tidak ada format yang tidak konsisten dengan menggunakan AI generatif dalam eCommerce.

Anda dapat memperluas konten ke berbagai platform dengan menghasilkan deskripsi yang disesuaikan untuk Shopify, Amazon, Instagram, atau pasar online lainnya dalam hitungan menit hanya dengan beberapa perintah.

Anda dapat menghemat waktu untuk pekerjaan yang lebih berdampak, seperti pemasaran, operasional, koordinasi dengan pemasok, dan interaksi dengan pelanggan.

👀 Tahukah Anda? Menurut BuiltWith, ada lebih dari 26 juta toko e-commerce di internet. Shopify mendominasi pangsa pasar terbesar sekitar 27%, diikuti oleh Wix dengan sekitar 18%.

Bagaimana AI Menulis Deskripsi Produk

Langkah pertama untuk mengotomatisasi deskripsi produk adalah dengan mengevaluasi operasional konten Anda.

Sebagian besar tim eCommerce mengandalkan campuran alat, spreadsheet, dan file teks.

Penelitian IBM menunjukkan bahwa 50% CEO mengatakan organisasi mereka masih beroperasi dengan teknologi yang terputus-putus. Sebelum AI dapat memperluas katalog Anda, Anda perlu memahami di mana alur kerja konten Anda kuat dan di mana hal itu menghambat Anda.

Langkah Apa yang terjadi Bagaimana AI bekerja di sini Pengumpulan data masukan Anda memberikan detail produk kepada AI AI memerlukan masukan terstruktur seperti fitur, bahan, spesifikasi, dimensi, target pasar, dan nada. Membangun pemahaman kontekstual Model ini menganalisis masukan Anda Dengan menggunakan pemrosesan bahasa alami (NLP), AI menganalisis detail produk Anda untuk memahami apa yang ditawarkan produk tersebut dan apa yang paling penting bagi pelanggan. Pencocokan pola AI menghubungkan produk Anda dengan pola dari jutaan contoh. Model bahasa dilatih menggunakan dataset yang sangat besar. Mereka mengenali cara deskripsi produk biasanya ditulis di berbagai industri dan meniru pola-pola tersebut. Pembuatan draf AI menghasilkan deskripsi produk Anda. AI ini menghasilkan teks yang mirip dengan tulisan manusia berdasarkan instruksi Anda mengenai nada, panjang, kata kunci, prioritas manfaat atau fitur, dan sebagainya. Integrasi SEO Kata kunci dan format ditambahkan AI dapat secara otomatis menyisipkan kata kunci SEO, menyusun poin-poin manfaat, dan memastikan keterbacaan bagi pengguna maupun mesin pencari. Penyesuaian suara merek Deskripsi tersebut sesuai dengan gaya penulisan Anda. Ketika nada ditentukan, model menyesuaikan gaya penulisan menjadi santai, teknis, dll. Ketepatan dan verifikasi fakta Anda meninjau dan menyempurnakan AI dapat membantu Anda mencapai 80–90% dari hasil yang diinginkan. Manusia memeriksa fakta produk, menghilangkan informasi yang tidak akurat, dan menambahkan nuansa merek. Varian akhir Ini menghasilkan beberapa versi dengan cepat. Ideal untuk pengujian A/B, format pasar (Shopify vs Amazon), atau distribusi multichannel.

🧠 Fakta Menarik: Pada 3 April 1997, John Wainwright, seorang insinyur perangkat lunak Australia, menjadi pelanggan pertama Amazon yang bukan karyawan perusahaan ketika ia membeli buku “Fluid Concepts And Creative Analogies: Computer Models Of The Fundamental Mechanisms Of Thought” karya Douglas Hofstadter. Buku pertama yang dibeli di Amazon, dan slip pengemasan

Langkah demi Langkah: Mengotomatisasi Deskripsi Produk dengan AI

Anda mungkin menghabiskan berjam-jam untuk mencantumkan fitur dan detail teknis. Namun, hal itu saja tidak cukup untuk menjual produk.

Pelanggan Anda ingin tahu bagaimana produk tersebut cocok dengan gaya hidup mereka dan mengapa produk tersebut layak dipilih daripada alternatif lainnya.

Berikut ini adalah alur kerja praktis untuk mengotomatisasi deskripsi produk dengan AI.

1. Sentralisasikan data produk Anda

Mulailah dengan mengumpulkan semua materi terkait produk di satu tempat. Pikirkan spesifikasi produk, gambar, detail teknis, informasi harga, dan mungkin skenario penggunaan.

Anda mungkin sudah memiliki informasi ini tersebar di spreadsheet, galeri media, dokumen teknis, dan folder testimoni.

Alih-alih bolak-balik memberikan informasi tersebut ke AI, simpanlah informasi tersebut di satu tempat. Hal ini akan membantu AI memahami cakupan produk Anda secara menyeluruh.

Di setiap langkah, kami menunjukkan bagaimana ClickUp , ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, menyederhanakan proses ini untuk Anda* dengan mengintegrasikan semua alur kerja ke dalam satu platform terpadu.

Bagaimana ClickUp dapat membantu?

Unduh Template Dokumen Ringkasan Produk ClickUp. Pada dasarnya, ini hanyalah dokumen ClickUp yang sudah terstruktur sebelumnya yang mengumpulkan semua informasi produk Anda dalam satu ruang kerja kolaboratif.

Gunakan templat ini untuk mengorganisir spesifikasi produk, pernyataan masalah, persyaratan teknis, dan informasi tambahan tentang produk. Untuk detail tambahan, Anda juga dapat menambahkan halaman bersarang di dalam dokumen.

Dapatkan templat gratis Sentralisasikan semua informasi produk Anda dengan templat dokumen Ringkasan Produk ClickUp.

Karena ini adalah dokumen kolaboratif, departemen lain dapat berkontribusi dalam menyusun detailnya.

Tim produk menambahkan spesifikasi dan wawasan pengguna, sementara tim desain mengunggah gambar dan file kemasan. Tim pemasaran menambahkan suara merek, dan tim operasional memperbarui harga, SKU, atau detail terkait stok.

Anda dapat menugaskan komentar dan tugas kepada anggota tim (langsung dari Docs), menyebut anggota tim untuk mengklarifikasi keraguan, dan bahkan menghubungkan tugas dan jadwal terkait untuk memastikan semua orang tetap sejalan.

Template ini menjadi sumber informasi utama yang dapat diandalkan ketika anggota tim Anda membutuhkan informasi terkait produk.

2. Buat panduan dan templat yang dapat digunakan ulang

Anda ingin deskripsi produk yang dihasilkan oleh AI mencerminkan suara dan posisi unik Anda, dan melakukannya secara massal.

Anda mencapai konsistensi ini dengan memberikan AI struktur yang dapat diulang yang harus diikuti oleh setiap deskripsi.

Mulailah dengan mendefinisikan templat sederhana dan dapat digunakan ulang yang dapat dijadikan acuan oleh AI setiap kali. Pendekatan ini mengatasi masalah "blank page" bagi AI dengan memberikan struktur yang dapat diprediksi untuk diikuti. Templat Anda akan mencakup:

Kalimat pembuka yang menarik perhatian

Paragraf singkat yang menjelaskan tujuan produk, siapa yang dituju, dan mengapa produk tersebut penting.

Daftar fitur dan manfaat dan terjemahkan menjadi hasil yang dirasakan pelanggan

Spesifikasi produk yang ingin diketahui pembeli sebelum melakukan pembelian

Kata kunci SEO untuk deskripsi agar dapat ditemukan.

Suara merek adalah aspek penting lainnya yang akan menjadi bagian dari templat Anda. Anda perlu menentukan preferensi bahasa (istilah teknis yang akan disertakan dan kata-kata kuat yang akan digunakan), tingkat formalitas, dan batasan nada yang harus diikuti.

Semakin jelas pedoman suara Anda, semakin mirip AI dengan suara Anda.

Tips pro di sini adalah menambahkan contoh. AI belajar dengan baik dari contoh. Sertakan beberapa deskripsi yang sempurna, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta panjang dan gaya kalimat yang disukai.

Bagaimana ClickUp dapat membantu?

Gunakan ClickUp Docs + ClickUp BrainGPT untuk membuat dan menyimpan semua pedoman merek dan persyaratan gaya suara Anda. Di sini Anda dapat memformat dokumen Anda dengan berbagai opsi gaya.

Buat panduan produk yang komprehensif dengan ClickUp Docs + ClickUp AI

Docs memungkinkan Anda menambahkan tabel, menyematkan tautan YouTube dan PDF, menghubungkan dokumen, menyematkan situs web, dan mengintegrasikan palet warna merek Anda untuk konsistensi.

Anda juga tahu bahwa setiap platform tempat Anda berjualan memerlukan gaya deskripsi yang berbeda. Daripada menyimpan aturan-aturan ini dalam file terpisah, Anda dapat mengonsolidasikannya ke dalam satu dokumen ClickUp. Cukup akses tombol "Ask AI" di dokumen Anda untuk dukungan tambahan, dan Anda akan mendapatkan penulis/editor yang bekerja langsung bersama Anda!

Misalnya, tambahkan bagian panduan khusus platform seperti:

Shopify: Paragraf yang rapi + poin-poin manfaat

Amazon: Lima poin bullet yang kaya kata kunci + satu ringkasan berisikan 400–500 karakter.

Instagram: Gaya percakapan + emoji + ajakan bertindak (CTA)

Marketplace: Aturan format yang ketat + pedoman kepatuhan

Berikut adalah contoh template yang dapat Anda gunakan untuk membuat deskripsi produk yang menarik 👇 Meta deskripsi: 140-150 karakter

Pancingan emosional: 15-20 kata

Ringkasan produk: 50-80 kata Ringkasan singkat yang menjelaskan apa produk tersebut, untuk siapa produk tersebut ditujukan, dan masalah utama yang diselesaikannya. Fokus pada manfaat daripada fitur dan gunakan bahasa yang sesuai dengan target audiens Anda. Manfaat utama dengan bukti: 25-30 kata

4-6 Fitur utama: Judul diikuti oleh 15-25 kata deskripsi masing-masing.

Ulasan pelanggan Kutipan singkat dan autentik yang menonjolkan manfaat utama atau pengalaman.

Deskripsi gambar : 4-5 poin penting yang perlu ditonjolkan dalam gambar

Kata kunci: Daftar kata kunci relevan untuk SEO

Pedoman suara merek: Tautan ke dokumen suara merek untuk konsistensi nada. Detail produk: [Link ke dokumen ringkasan produk]

⚒️ Tips Cepat: Gunakan bias anchoring saat menentukan harga produk Anda. Kecenderungan anchoring berarti templat Anda harus mencakup kolom untuk harga asli, harga diskon, dan perbandingan nilai sehingga pembeli secara alami menganggap penawaran tersebut lebih menarik. via Columbia

3. Pilih alat AI Anda untuk menghasilkan deskripsi produk

Tidak kekurangan alat AI untuk menulis deskripsi produk.

Namun, pertanyaan sebenarnya adalah: AI mana yang sesuai dengan cara kerja Anda? Karena jika AI berada di luar alur kerja Anda, Anda akan terus-menerus beralih tab, menempelkan data secara manual, dan memperbaiki ketidakkonsistenan, yang pada akhirnya menghilangkan tujuan otomatisasi.

Anda memerlukan AI yang memahami produk Anda, merek Anda, struktur katalog Anda, dan tugas-tugas yang terkait dengan setiap SKU baru.

Bagaimana ClickUp dapat membantu?

ClickUp BrainGPT adalah AI kontekstual yang memahami pekerjaan Anda.

AI ini mengambil konteks dari dokumen produk Anda, pedoman suara merek, wawasan pelanggan, kalender pemasaran, dan lainnya untuk menghasilkan deskripsi produk yang memiliki tingkat konversi tinggi. Lihat alur kerja ini di mana BrainGPT secara otomatis menghasilkan teks!

Berbeda dengan aplikasi mandiri lainnya yang tidak mengenal katalog Anda, ClickUp BrainGPT mengambil informasi dari halaman produk, daftar, tugas, basis pengetahuan, komentar, dan Dokumen.

Apa yang membuat BrainGPT begitu powerful?

Minta AI untuk menulis deskripsi produk untuk SKU-147. AI akan mengambil spesifikasi, bahan, dimensi, pertanyaan umum pelanggan, dan bahkan aset desain dari ruang kerja Anda.

Karena pedoman suara merek Anda disimpan di ClickUp Docs, alat AI kontekstual ini terus belajar cara Anda menulis dan menerapkan nada tersebut pada setiap deskripsi baru.

Berikut cara kerjanya langkah demi langkah:

Tambahkan ide produk : Masukkan daftar ide produk Anda di ClickUp sebagai Tugas. Ini akan menjadi titik awal yang digunakan AI untuk menghasilkan deskripsi dan variasi.

Pemilihan kategori otomatis : Sistem akan mengelompokkan setiap ide produk ke dalam kategori yang paling relevan menggunakan : Sistem akan mengelompokkan setiap ide produk ke dalam kategori yang paling relevan menggunakan Status Kustom dan Bidang Kustom yang telah Anda atur sebelumnya.

Sorotan fitur yang dihasilkan AI : Dengan menggunakan : Dengan menggunakan bidang AI , sistem secara instan menghasilkan tiga variasi sorotan fitur berdasarkan kerangka kerja deskripsi produk yang terbukti efektif.

Varian deskripsi produk yang dihasilkan AI : Di bidang AI lainnya, AI menghasilkan tiga opsi deskripsi produk lengkap, yang didasarkan pada praktik terbaik eCommerce dan pemasaran produk yang terbukti efektif.

Peningkatan konten instan: Dengan satu ide produk, Anda mendapatkan sorotan fitur siap pakai, opsi deskripsi lengkap, dan kategorisasi dalam hitungan detik, menghemat waktu yang dihabiskan untuk penulisan awal.

📮 ClickUp Insight: Setengah dari responden kami mengalami kesulitan dalam mengadopsi AI ! 23% tidak tahu harus mulai dari mana, sementara 27% membutuhkan pelatihan lebih lanjut untuk melakukan hal-hal yang lebih canggih. ClickUp AI mengatasi masalah ini dengan antarmuka obrolan yang familiar dan bantuan yang sangat kontekstual. Tim dapat langsung memulai dengan pertanyaan dan permintaan sederhana, lalu secara alami menemukan fitur otomatisasi yang lebih canggih dan alur kerja seiring berjalannya waktu, tanpa kurva pembelajaran yang menakutkan yang menghambat banyak orang.

4. Bonus: Bangun repositori prompt

Buat kumpulan prompt yang terbukti efektif untuk secara konsisten menghasilkan deskripsi produk berkualitas.

Tim Anda dapat menggunakan prompt yang telah teruji ini, yang sudah mencakup suara merek dan persyaratan platform Anda. Kami telah membuat beberapa prompt AI untuk deskripsi produk yang dapat Anda simpan:

Prompt ringkasan produk

Tulis ringkasan 50-80 kata untuk [Nama Produk] yang ditujukan untuk [audiens]. Mulailah dengan masalah utama yang diselesaikannya, jelaskan apa yang membuatnya berbeda, dan akhiri dengan siapa yang paling diuntungkan. Gunakan sudut pandang orang kedua "Anda". Hindari daftar fitur – fokus pada hasil dan pengalaman.

Fitur untuk meningkatkan konversi

Ambil fitur teknis berikut: [daftar fitur] dan ubah masing-masing menjadi manfaat bagi pelanggan. Format: “Nama Fitur: Penjelasan manfaat dalam 15-20 kata.” Fokus pada apa yang diperoleh pelanggan, bukan apa yang dimiliki produk. Gunakan bahasa emosional dan hubungkan dengan perbaikan dalam kehidupan sehari-hari.

Prompt pemicu emosional

Buat kalimat pembuka berisikan 15 kata untuk [Nama Produk] yang membuat [target audiens] merasa dipahami. Tangani frustrasi mereka terlebih dahulu, lalu berikan petunjuk solusi. Gunakan nada percakapan. Hindari penggunaan kata-kata berlebihan. Mulailah dengan “Akhirnya,” “Berhenti,” atau “Bayangkan” untuk efek yang lebih kuat.

Prompt optimasi SEO

Tulis ulang deskripsi ini untuk menyertakan [kata kunci utama] 2-3 kali dan [kata kunci sekunder] secara alami. Pastikan tingkat keterbacaan di atas 70. Letakkan kata kunci utama dalam 50 karakter pertama. Tambahkan kata kunci ekor panjang: [daftar]. Jangan mengorbankan alur alami untuk pengisian kata kunci.

Panggilan untuk Bertindak

Tulis pernyataan penutup yang menarik untuk [Nama Produk] yang menciptakan rasa urgensi tanpa terkesan memaksa. Sertakan satu pengingat manfaat, atasi keberatan terakhir, dan gunakan kata-kata aksi. Jaga agar tidak melebihi 25 kata. Hindari "Beli sekarang" – gunakan frasa seperti "Mulai nikmati" atau "Rasakan perbedaannya."

Ingat, langkah selanjutnya Anda tidak bergantung pada ini. Ambil waktu Anda, coba-coba dengan prompt ini, dan terus perbarui repositori ini.

👀 Tahukah Anda? Menggunakan bahasa sensorik dalam deskripsi produk Anda dapat membantu pembeli membayangkan seperti apa rasanya memiliki produk Anda. Temuan ini didasarkan pada dua studi. Salah satu studi menunjukkan bahwa posting influencer media sosial yang menggunakan kata-kata sensorik seperti "juicy" dan "crumble" menghasilkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi. Studi lain menemukan bahwa kata kerja taktil, seperti 'sentuh,' dapat memicu otak Anda untuk merespons seolah-olah sudah menyentuh objek tersebut. Deskripsi produk di bawah ini, dari The Oodie, menggunakan frasa seperti ‘Anda akan merasa seperti sedang memeluk anjing-anjing kecil’.

5. Periksa keakuratan dan gaya bahasa merek

Menggunakan AI untuk penulisan konten memberikan Anda deskripsi produk yang berkualitas.

Anda memiliki semua yang dibutuhkan: Dokumen produk yang mencakup semua informasi yang diperlukan + pedoman merek dan gaya penulisan + templat khusus platform + prompt yang telah diuji.

Anda perlu menghumanisasi konten AI. Meskipun ada instruksi yang jelas, AI mungkin mengabaikan instruksi penulisan dan memberikan teks yang terdengar robotik.

Gunakan daftar periksa ini untuk mengedit deskripsi produk yang dihasilkan oleh AI:

Verifikasi akurasi fakta: Periksa ulang detail teknis seperti spesifikasi, dimensi, dan klaim kompatibilitas, dengan dokumen sumber.

Fokus pada manfaat: Ubah fitur menjadi hasil yang dirasakan pelanggan, misalnya, daripada menulis ‘lapisan tahan air,’ tulis ‘perlindungan selama petualangan di luar ruangan.’

Tambahkan detail spesifik: Tambahkan bukti konkret seperti ‘casing ponsel ini tahan jatuh dari ketinggian 10 kaki’ daripada hanya mengatakan bahwa casing tersebut tahan lama.

Uji koneksi emosional: Tanyakan apakah deskripsi tersebut membuat Anda merasa sesuatu tentang produk tersebut.

Pastikan kepatuhan platform: Periksa batasan karakter, penempatan kata kunci, dan persyaratan format.

Bagaimana ClickUp dapat membantu?

Perangkat Lunak Manajemen Proyek Pemasaran ClickUp menyediakan sistem ulasan komprehensif, sehingga deskripsi yang dihasilkan oleh AI menjalani proses peninjauan yang sama ketatnya dengan deskripsi yang ditulis secara profesional.

Begini cara kerjanya untuk mengintegrasikan alur kerja Anda:

Simpan semua fakta produk, spesifikasi, dan materi sumber di dalam ClickUp Docs. Anda dapat memeriksa setiap detail teknis saat mengedit deskripsi yang dihasilkan oleh AI.

Gunakan Assign Comments untuk menandai pengulas untuk pemeriksaan fakta cepat, penyesuaian nada, pemeriksaan kepatuhan, atau pengeditan khusus platform.

Buat Daftar Periksa Suara Merek menggunakan Bidang Kustom , memastikan setiap deskripsi produk sesuai dengan nada, isyarat emosional, preferensi format, dan persyaratan saluran Anda.

Tambahkan Proofing untuk meninjau gambar produk, foto kemasan, atau aset kreatif bersama dengan deskripsi produk, sehingga tim pemasaran, desain, dan QA dapat menambahkan anotasi langsung pada visual.

Gunakan papan tulis untuk memetakan pesan produk, seperti alur fitur → manfaat, ide bahasa sensorik, dan hook emosional—membantu tim menyepakati narasi sebelum salinan akhir.

Gunakan BrainGPT untuk mengedit kalimat AI yang kaku.

Simpan aturan khusus platform toko di Docs atau sebagai halaman bersarang.

Gunakan templat siap pakai untuk Strategi Pemasaran Rencana Proyek Situs Web E-commerce , dll, untuk mengorganisir data Anda secara terpusat.

🎷 Untuk Inspirasi: Anda tidak perlu memaksakan semua kata kunci ke dalam deskripsi singkat. Anda juga dapat memperluas detail produk, seperti yang dilakukan North Brewer untuk kit bir kerajinan.

6. Optimalkan untuk SEO

Faktanya, tidak ada yang akan membeli produk Anda jika mereka tidak dapat menemukannya.

Meskipun situs web Anda sudah dioptimalkan untuk segala hal—kecepatan situs, gambar berkualitas tinggi, dan lainnya—situs tersebut masih perlu dioptimalkan untuk mesin pencari.

Bagaimana caranya?

Tambahkan kata kunci ekor panjang ke deskripsi produk Anda. Tulis untuk pembeli, bukan bot.

Konten Anda harus menjawab satu pertanyaan: Apakah konten tersebut mendidik dan membantu pembeli dalam mengambil keputusan pembelian? Deskripsi Anda tidak hanya menyebutkan fitur-fitur produk. Deskripsi tersebut harus menjelaskan bagaimana Anda akan mendapatkan manfaat dari fitur-fitur tersebut.

❌ Deskripsi produk yang berfokus pada fitur

Aanya the Elephant terbuat dari benang katun 100%. Tingginya 9 inci. Boneka ini memiliki detail jahitan tangan, isi serat lembut, dan jahitan yang diperkuat. Dapat dicuci dengan mesin dan aman untuk anak-anak berusia 6 bulan ke atas.

✅ Deskripsi produk yang berfokus pada manfaat

Aanya the Elephant dirancang sebagai teman nyaman pertama bayi Anda. Benang katun 100% yang digunakan memberinya tekstur lembut dan hangat yang disukai tangan kecil, sementara detail jahitan tangan membuatnya terasa hangat dan personal, seperti mainan yang dibuat khusus untuk anak Anda. Dengan tinggi 9 inci, dia ukuran yang sempurna untuk pelukan saat tidur atau perjalanan dengan stroller. Dan karena dia dapat dicuci dengan mesin dan memiliki jahitan yang diperkuat, Aanya tetap aman, bersih, dan siap untuk bertahun-tahun kenangan.

Pastikan untuk menempatkan kata kunci secara strategis—di URL, judul halaman, teks alternatif gambar, header H2, dan secara terbatas di teks utama.

7. Buat alur kerja otomatis

Jika bisnis Anda terus meluncurkan produk baru, Anda akan selalu memiliki tugas penulisan deskripsi produk yang menumpuk.

Anda memerlukan alat pembuatan konten yang dapat mengotomatisasi pembangkitan deskripsi tanpa memerlukan input data manual. Alat ini akan menjadi bagian dari alur kerja peluncuran produk Anda, bukan tugas terpisah.

Bagaimana ClickUp dapat membantu?

Dengan ClickUp, Anda dapat memicu ClickUp Automations berbasis aturan dan AI Agents untuk menghasilkan deskripsi secara otomatis.

Untuk alur kerja otomatisasi dasar, atur pemicu seperti ‘ketika tugas produk baru dibuat’ atau ketika status produk berubah menjadi ‘Siap untuk Deskripsi’. Kemudian, tambahkan tindakan seperti ‘generate deskripsi produk menggunakan ClickUp AI’ atau ‘tugaskan tugas tersebut kepada penulis konten’.

Buat otomatisasi berbasis aturan dengan ClickUp Automations

Anda juga dapat menggunakan AI bawaan ClickUp untuk membantu membuat Agen yang akan secara otomatis mengisi detail produk, menugaskan peninjau, dan memindahkan tugas melalui alur kerja Anda—tanpa perlu intervensi manual.

Misalnya, saat produk baru ditambahkan ke daftar peluncuran Anda, otomatisasi dapat langsung membuat draf deskripsi, memberitahu tim Anda, dan memperbarui status tugas. Hal ini memastikan setiap produk mendapatkan deskripsi berkualitas tinggi tepat waktu, setiap saat.

Buat agen AI kustom di ClickUp untuk menangani alur kerja spesifik tanpa intervensi manual.

Berikut adalah beberapa otomatisasi yang dapat Anda atur untuk mempermudah alur kerja deskripsi produk: Kolom Kustom “Ringkasan Produk” diperbarui → Buat subtugas “Tulis deskripsi produk” → Tambahkan daftar periksa templat

Tugas dipindahkan ke "Deskripsi Selesai" → Kirim pemberitahuan email ke tim SEO → Tetapkan prioritas menjadi tinggi

Tanggal jatuh tempo mendekati untuk tugas deskripsi → Posting komentar pengingat → Menugaskan pengawas untuk tindak lanjut

6. Pantau dan optimalkan alur kerja Anda

Langkah terakhir dalam otomatisasi alur kerja AI adalah memantau kinerja deskripsi yang dihasilkan oleh AI.

Lihat berapa banyak pengunjung yang menjadi pelanggan dan produk mana yang mendapatkan klik terbanyak.

Lakukan uji A/B. Perhatikan elemen emosional, presentasi fitur, dan gaya ajakan bertindak (call-to-action) yang paling efektif dalam meningkatkan keterlibatan pelanggan.

Perbarui repositori prompt Anda berdasarkan wawasan kinerja. Jika deskripsi dengan format tertentu secara konsisten outperform yang lain, sempurnakan prompt Anda untuk meniru struktur tersebut.

Jika kategori produk tertentu tidak berkinerja baik, sesuaikan pedoman suara merek Anda atau tambahkan spesifikasi yang lebih detail ke dalam prompt Anda.

Bagaimana ClickUp dapat membantu?

Kumpulkan metrik kunci seperti tingkat konversi dan tingkat klik, dan visualisasikan kesuksesan produk di Dashboard ClickUp. Buat widget yang dapat disesuaikan untuk mengidentifikasi tren di seluruh katalog produk Anda.

Atur Kartu AI yang menampilkan tingkat konversi untuk kategori produk yang berbeda, pantau deskripsi mana yang menghasilkan lalu lintas organik, dan lacak tingkat penyelesaian untuk alur kerja otomatis Anda.

Anda juga akan mendapatkan ringkasan eksekutif yang menampilkan kondisi dan status departemen, tim, atau proyek Anda.

Biarkan AI menangani analisis dan ringkasan data ruang kerja Anda.

Berikut adalah daftar alat AI populer untuk menghasilkan deskripsi produk. Setiap alat memiliki fitur utama dan kasus penggunaan yang berbeda.

1. ClickUp BrainGPT

AI mengambil konteks dari tugas-tugas Anda, dokumen, sumber web, dan semua alat pihak ketiga yang Anda gunakan.

ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia yang memahami Anda dan pekerjaan Anda.

Ini mempermudah seluruh proses pembuatan konten dengan mengintegrasikan AI langsung ke dalam alur kerja Anda.

Anda dapat memulai proyek dengan brainstorming ide dan merangkum penelitian atau brief menggunakan ClickUp BrainGPT, mengumpulkan informasi kunci dari seluruh ruang kerja dan aplikasi terintegrasi Anda. Saat waktunya membuat konten, Brain menghasilkan posting blog yang sesuai dengan merek, deskripsi produk, atau konten media sosial langsung di dokumen Anda—menghilangkan kebutuhan untuk beralih alat atau memasukkan ulang informasi.

Konten visual juga sama mudahnya, dengan pembangkitan gambar berbasis AI secara instan berdasarkan brief atau detail tugas Anda. Selama proses, Anda dapat berkolaborasi dengan tim Anda di ClickUp Chat untuk menyempurnakan pesan atau meminta revisi, sementara umpan balik dan tugas dilacak secara real-time.

Untuk alur kerja yang berulang atau kompleks, Anda dapat membuat agen AI kustom untuk mengotomatisasi tugas seperti riset kata kunci, optimasi SEO, atau penjadwalan konten, memastikan tidak ada yang terlewat. Bahkan rapat pun tercakup, ClickUp AI Notetaker mencatat keputusan dan mengubahnya menjadi tugas yang dapat dieksekusi atau draf konten. Dengan kesadaran konteks mendalam dan otomatisasi Brain, setiap langkah dari ideasi hingga publikasi menjadi lebih cepat, lebih cerdas, dan selalu sesuai dengan merek.

Fitur terbaik BrainGPT

Multi-model AI : Memanfaatkan kekuatan beberapa model AI untuk teks, gambar, dan otomatisasi alur kerja—memastikan solusi terbaik untuk setiap tugas.

Pemahaman kontekstual : Membaca dan memahami Dokumen, tugas, komentar, lampiran, Bidang Kustom, dan subtugas untuk output yang lebih cerdas dan relevan.

Pembuatan gambar dengan AI : Buat gambar dan grafik secara instan dari prompt teks, langsung di dalam ruang kerja Anda.

Agent builder : Buat dan terapkan agen AI kustom untuk mengotomatisasi alur kerja konten, tugas berulang, dan pemicu proses.

Obrolan ruang kerja : Kolaborasi, brainstorming, dan sempurnakan konten bersama tim dan Brain—tanpa perlu meninggalkan ClickUp.

AI Notetaker : Catat catatan rapat, keputusan, dan tindakan yang perlu dilakukan dari panggilan telepon, dan ubah menjadi tugas secara otomatis. : Catat catatan rapat, keputusan, dan tindakan yang perlu dilakukan dari panggilan telepon, dan ubah menjadi tugas secara otomatis.

Output yang sesuai dengan merek dan platform: Menyesuaikan dengan gaya penulisan Anda dan menerapkan format untuk platform atau saluran apa pun.

Batasan BrainGPT

Mungkin ada kurva pembelajaran awal dengan alur kerja berbasis agen.

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan BrainGPT

G2: 4. 7/5 (10.585+ ulasan)

Capterra: 4. 6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang BrainGPT?

Seorang pengguna ClickUp juga berbagi pengalamannya di G2:

ClickUp Brain MAX telah menjadi tambahan yang luar biasa dalam alur kerja saya. Cara menggabungkan beberapa model bahasa besar (LLM) dalam satu platform membuat respons lebih cepat dan andal, dan fitur pengenalan suara ke teks di seluruh platform sangat menghemat waktu. Saya juga sangat menghargai keamanan tingkat perusahaan, yang memberikan ketenangan pikiran saat menangani informasi sensitif. […] Yang paling menonjol adalah bagaimana alat ini membantu saya menyaring informasi yang tidak relevan dan berpikir lebih jernih — baik saat merangkum rapat, menyusun konten, atau brainstorming ide baru. Rasanya seperti memiliki asisten AI all-in-one yang beradaptasi dengan apa pun yang saya butuhkan.

ClickUp Brain MAX telah menjadi tambahan yang luar biasa dalam alur kerja saya. Cara menggabungkan beberapa model bahasa besar (LLM) dalam satu platform membuat respons lebih cepat dan andal, dan fitur pengenalan suara ke teks di seluruh platform sangat menghemat waktu. Saya juga sangat menghargai keamanan tingkat perusahaan, yang memberikan ketenangan pikiran saat menangani informasi sensitif. […] Yang paling menonjol adalah bagaimana alat ini membantu saya menyaring informasi yang tidak relevan dan berpikir lebih jernih — baik saat merangkum rapat, menyusun konten, atau brainstorming ide baru. Rasanya seperti memiliki asisten AI all-in-one yang beradaptasi dengan apa pun yang saya butuhkan.

2. Jasper

melalui Jasper

Platform otomatisasi konten AI membantu Anda membuat konten yang konsisten dan sesuai dengan merek di berbagai saluran. Platform ini mengintegrasikan suara merek, pedoman konten, dan aset Anda dalam satu ruang kerja.

Dari pembuatan deskripsi produk hingga konten panjang, posting media sosial, dan pesan kampanye—Anda dapat menggunakannya di seluruh alur konten Anda. Jasper IQ menjaga konsistensi suara merek Anda di mana pun dengan mengintegrasikan nada, pesan, dan aturan gaya Anda ke dalam setiap aset.

Fitur terbaik Jasper

Gunakan Canvas, sebuah ruang kerja penulisan yang fleksibel untuk menyusun, mengedit, dan menyempurnakan deskripsi produk berformat panjang atau berbagian dengan bantuan AI secara real-time.

Studio mengorganisir alur pembuatan konten Anda, membantu Anda menyelaraskan pesan, nada, dan persyaratan SEO di seluruh SKU dan kategori.

Atur otomatisasi dengan agen AI untuk menjalankan tugas-tugas berulang seperti mengedit deskripsi, menghasilkan variasi, menerapkan aturan suara merek, atau menyiapkan format khusus pasar.

Batasan Jasper

Meskipun telah dilatih secara canggih, konten terkadang kurang memiliki keaslian sejati, sentuhan pribadi, atau kedalaman naratif yang mendalam, sehingga terasa kaku pada topik-topik umum.

Harga Jasper

Pro: $69 per pengguna per bulan

Bisnis: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Jasper

G2: 4. 7/5 (1.264+ ulasan)

Capterra: 4. 8/5 (1.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Jasper?

Seorang pengguna berkomentar:

Antarmuka pengguna sangat bersih dan mudah dinavigasi, bahkan bagi orang yang baru menggunakan alat penulisan AI. Kurva pembelajaran ternyata sangat rendah.

Antarmuka pengguna sangat bersih dan mudah dinavigasi, bahkan bagi orang yang baru menggunakan alat penulisan AI. Kurva pembelajaran ternyata sangat rendah.

3. Copy. ai

Copy. ai adalah platform Go-to-Market (GTM) berbasis AI yang dirancang untuk membantu tim pemasaran, penjualan, dan konten mengoptimalkan proses pembuatan konten dan memperluas strategi go-to-market mereka.

Ini menggabungkan otomatisasi alur kerja, pembuatan konten, dan pedoman merek dalam satu tempat. Anda dapat dengan cepat menghasilkan deskripsi produk, salinan iklan, posting media sosial, email, blog, dan lainnya.

Alat-alat Copy. ai yang berfokus pada GTM memungkinkan Anda mengkodifikasi panduan pemasaran, menyatukan data dan output konten, serta menjaga konsistensi merek di seluruh saluran.

Fitur terbaik Copy. ai

Otomatiskan seluruh rangkaian konten menggunakan AI Workflows dengan menggabungkan beberapa langkah—mulai dari pengumpulan prospek dan identifikasi audiens hingga menyusun kampanye email lengkap dan posting blog.

Buat konten yang beragam dengan cepat menggunakan perpustakaan template yang luas dengan lebih dari 90 alat dan template yang sudah siap pakai.

Tentukan persona merek yang konsisten menggunakan alat Infobase dan Brand Voice.

Harga Copy. ai

Chat: $29/bulan

Agen : $249/bulan

Enterprise: Harga khusus

Batasan Copy. ai

G2: 4. 9/5 (Lebih dari 4.000+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (Lebih dari 1.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Copy.ai?

Simak ulasan dari Reddit:

AI untuk penulisan teks memang cepat, tetapi jangan harapkan AI dapat memenangkan persaingan SEO secara instan. Teks AI mentah cenderung generik, mudah terdeteksi, dan biasanya tidak akan peringkat tinggi dalam jangka panjang tanpa penyuntingan manusia yang intensif.

AI untuk penulisan teks memang cepat, tetapi jangan harapkan AI dapat memenangkan persaingan SEO secara instan. Teks AI mentah cenderung generik, mudah terdeteksi, dan biasanya tidak akan peringkat tinggi dalam jangka panjang tanpa penyuntingan manusia yang intensif.

Satu aplikasi serba guna untuk semua pekerjaan Anda Brain MAX terhubung ke file, alat, dan basis pengetahuan Anda. Ia menjadi pusat AI tunggal yang menulis, merangkum, menganalisis, dan mengambil semua yang Anda butuhkan selama proses pembuatan deskripsi produk. Gunakan Brain MAX untuk: Ubah ide suara menjadi deskripsi produk yang siap digunakan dengan Talk to Text

Akses dan analisis informasi secara instan di seluruh tugas, Dokumen, komentar, dan sistem terhubung dengan Enterprise Search

Otomatis mengambil detail dari tugas, gambar, Dokumen, kalender, dan integrasi. Hilangkan kelelahan mengetik dengan Brain MAX’s Talk to Text

4. ChatGPT

melalui ChatGPT

OpenAI’s ChatGPT adalah salah satu asisten penulisan AI paling sederhana untuk deskripsi produk. Ia dapat beradaptasi dengan cepat pada berbagai nada, format, dan platform, sehingga sangat berguna bagi penjual yang mengelola banyak SKU.

Anda dapat mengunggah file, berbagi contoh, dan melakukan iterasi secara real-time untuk membentuk teks akhir. ChatGPT juga mendukung pemikiran canggih, memungkinkan untuk menganalisis detail dan menghasilkan deskripsi yang akurat dan berfokus pada manfaat.

Jika Anda ingin alat mandiri untuk menangani riset dan penulisan, ChatGPT adalah pilihan yang tepat.

Fitur terbaik ChatGPT

Unggah spesifikasi, gambar, ringkasan, dan contoh agar ChatGPT dapat menghasilkan deskripsi berdasarkan konteks produk yang lengkap.

Buat GPT kustom untuk alur kerja yang dapat diulang—dilatih berdasarkan suara merek Anda, aturan format, dan persyaratan pasar.

Jalankan kode Python, analisis dataset, atau ekstrak wawasan dari lembar produk untuk memperkaya deskripsi Anda dengan detail yang akurat.

Batasan ChatGPT

Pengguna gratis mungkin akan dialihkan ke model yang lebih lama atau lebih lambat selama periode permintaan tinggi, yang dapat memengaruhi kecepatan dan kualitas respons.

Harga ChatGPT

Gratis

Plus: $20/bulan

Pro: $200/bulan

Bisnis: $30/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian ChatGPT

G2: 4. 7/5 (1.045+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (260+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ChatGPT?

Seorang pengguna berkomentar:

Terkadang, sistem ini kehilangan konteks, yang mengganggu alur keseluruhan. Versi sebelumnya rentan terhadap halusinasi dan sering kali menghasilkan informasi yang tidak akurat. Misalnya, saat saya meminta rekomendasi buku, sistem kadang-kadang menyarankan judul yang sebenarnya tidak ada. Selain itu, saat saya menggunakannya untuk menghasilkan kode, sistem sering kali meyakinkan saya bahwa kode tersebut akan berfungsi, tetapi pada praktiknya, kode tersebut tidak berfungsi seperti yang dijanjikan.

Terkadang, sistem ini kehilangan konteks, yang mengganggu alur keseluruhan. Versi sebelumnya rentan terhadap halusinasi dan sering kali menghasilkan informasi yang tidak akurat. Misalnya, saat saya meminta rekomendasi buku, sistem kadang-kadang menyarankan judul yang sebenarnya tidak ada. Selain itu, saat saya menggunakannya untuk menghasilkan kode, sistem sering kali meyakinkan saya bahwa kode tersebut akan berfungsi, tetapi pada praktiknya, kode tersebut tidak berfungsi seperti yang dijanjikan.

Tantangan Umum dalam Mengotomatisasi Deskripsi Produk dengan AI dan Cara Mengatasinya

Meskipun otomatisasi memang menghemat waktu berjam-jam dan berhari-hari, ada potensi kerugian yang perlu Anda ketahui.

Kesalahan 1: Halusinasi AI

AI sering kali mengada-ada dan menciptakan fitur produk yang tidak ada, seperti mengklaim daya tahan baterai 50 jam untuk headphone nirkabel padahal sebenarnya hanya 8 jam. AI hanya menciptakan fitur yang terdengar masuk akal untuk mengisi celah konten.

✅ Solusi: Berikan AI data produk yang terstruktur dan terverifikasi dari basis data resmi Anda. Hindari membiarkan AI menebak atau mengisi celah dengan asumsi.

Integrasikan pemeriksaan otomatis atau langkah validasi yang membandingkan deskripsi yang dihasilkan dengan spesifikasi produk Anda sebelum dipublikasikan. Anda akan diberitahu secara instan jika terdapat ketidaksesuaian.

⚠️ Bias Model Bahasa Besar (LLM): Meskipun model bahasa tampak lancar, ia dapat mencerminkan bias kelompok yang tertanam. Studi ini menemukan bahwa banyak model bahasa besar menunjukkan optimisme yang kuat terhadap kelompok sendiri dan negativitas terhadap kelompok lain—menyoroti bahwa 'halusinasi' bukan hanya fakta yang dibuat-buat, tetapi juga output yang bias secara sosial.

Kesalahan 2: Masalah format untuk platform yang berbeda

Tantangan: Setiap platform (eBay, Amazon, Shopify) memiliki pedoman deskripsi yang berbeda. Meskipun Amazon menempatkan daftar fitur berpoin lebih tinggi dalam hasil pencarian, Shopify lebih cocok dengan format paragraf pendek.

✅ Solusi: Buat templat khusus platform dengan aturan format yang jelas dan batasan karakter.

Kesalahan 3: Mempertahankan daya tarik emosional

AI dapat kesulitan untuk menyisipkan unsur narasi, resonansi emosional, atau konteks gaya hidup, elemen-elemen yang mendorong konversi.

✅ Solusi: Gunakan prompt berbasis cerita untuk mengarahkan AI agar menyertakan skenario pelanggan, manfaat, atau kasus penggunaan (Sempurna untuk berpelukan saat tidur atau kenyamanan saat bepergian).

Kesalahan 4: Integrasi kata kunci yang buruk

Tantangan: AI seringkali menyisipkan kata kunci secara tidak alami di sepanjang deskripsi atau sama sekali melewatkan kata kunci penting yang digunakan pelanggan. Keduanya merugikan peringkat mesin pencari dan kemampuan produk Anda untuk ditemukan.

Solusi: Lakukan riset kata kunci target sebelum menghasilkan deskripsi dan berikan daftar terurut dari istilah yang wajib disertakan dalam prompt Anda. Buat aturan integrasi kata kunci yang menentukan frekuensi penempatan dan metode penyisipan alami dalam konten Anda.

Otomatiskan Deskripsi Produk Anda dengan ClickUp

Berlawanan dengan mitos bahwa mengotomatisasi deskripsi produk dengan AI membuatnya generik, Anda dapat membuat deskripsi produk berkualitas tinggi yang sesuai dengan merek Anda secara massal dengan alur kerja yang tepat.

ClickUp, tentu saja, menawarkan keunggulan dengan AI kontekstualnya yang tidak memerlukan input informasi secara terus-menerus. Semua proses berlangsung dalam satu ruang kerja—ringkasan produk, pedoman merek, pembangkitan AI, kolaborasi tim, dan pemantauan kinerja.

Mengapa repot-repot berganti-ganti antara 10 alat saat Anda bisa mendaftar gratis sekarang dan mengotomatisasi deskripsi?