Kami mengembangkan ClickUp Brain. Kemudian kami langsung menggunakannya untuk mengelola pekerjaan kami di ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan.

Mungkin terdengar berulang, tapi dengarkan kami. Kami menghadapi masalah yang sama persis dengan Anda: Work Sprawl. Atau ribuan tugas tersebar di puluhan proyek, tim yang tersebar di berbagai zona waktu, dan data historis yang sangat besar tersebar di puluhan aplikasi, yang sebenarnya bisa memberikan informasi berguna—jika saja kita bisa mengetahuinya.

ClickUp Brain menghubungkan titik-titik yang sebelumnya tidak dapat kami lihat secara real-time. Hal-hal seperti jenis ketergantungan apa yang sebenarnya menghambat jadwal, langkah persetujuan mana yang menyebabkan kemacetan, dan tim mana yang sedang kewalahan.

Dalam posting blog ini, kami akan menjelaskan bagaimana ClickUp menggunakan ClickUp Brain untuk mengubah data menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Berikut adalah perubahan yang kami alami dan apa yang dapat Anda lakukan. 🪄

Apa Itu ClickUp Brain?

Minta bantuan mudah dari ClickUp Brain dengan @mentions di Tugas ClickUp dan Obrolan ClickUp Anda

ClickUp Brain adalah asisten berbasis kecerdasan buatan (AI) yang terintegrasi dalam ClickUp, membantu Anda bekerja lebih cerdas dan cepat. Anda dapat berinteraksi dengan ClickUp Brain dengan menyebutkan @Brain dalam komentar tugas atau obrolan, sama seperti Anda menyebutkan anggota tim. Berikut ini yang dapat dilakukannya:

Berikan instruksi dan jawab pertanyaan menggunakan konteks ruang kerja Anda.

Ringkas item ruang kerja seperti Tugas ClickUp , komentar, obrolan, dan Dokumen.

Lakukan tindakan seperti membuat tugas, memperbarui status kemajuan, memposting komentar, merangkum Tugas atau Dokumen, mencari di ruang kerja, dan lainnya.

Akses item publik dan (dengan izin) item pribadi di ruang kerja Anda untuk memberikan respons yang lebih relevan dan kontekstual.

Anda dapat menggunakan ClickUp Brain di berbagai tempat di dalam ruang kerja Anda, seperti bilah alat, header lokasi, Tugas, Dokumen, dan Obrolan. Fitur ini dirancang untuk membantu dalam berbagai hal, mulai dari mengelola tugas, menghasilkan ringkasan, hingga mencari informasi di web.

Gunakan ClickUp Brain MAX untuk membawa kecerdasan buatan yang sadar konteks ke desktop Anda

Untuk kekuatan yang lebih besar, ada ClickUp Brain MAX, teman desktop Anda yang membawa produktivitas bertenaga AI ke seluruh alur kerja Anda, bukan hanya di dalam ClickUp.

46,5% pekerja terpaksa berpindah-pindah antara dua atau lebih alat AI untuk menyelesaikan satu tugas.

Brain MAX juga menghilangkan AI Sprawl dengan mengonsolidasikan semua alat AI dan alur kerja Anda di satu tempat. Anda dapat mencari, membuat, dan mengambil tindakan di seluruh ClickUp, aplikasi kerja terhubung Anda (seperti Figma, GitHub, Google Drive, SharePoint), dan web, semuanya dari antarmuka terpadu tunggal.

Ini adalah satu AI untuk semua pekerjaan Anda.

Pelajari cara kerjanya dalam video singkat ini:

Mengapa Wawasan yang Dapat Ditindaklanjuti Sangat Penting

Data tanpa arah tidak berguna bagi siapa pun. Kita membutuhkan wawasan yang dapat kita gunakan—wawasan yang menunjukkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, bukan hanya apa yang terjadi sebelumnya.

Inilah mengapa wawasan yang dapat ditindaklanjuti begitu penting. 👇

Identifikasi penggunaan berlebihan dan kurang optimal

Beberapa anggota tim terlalu terbebani, sementara yang lain memiliki kapasitas yang tersisa. Tanpa visibilitas, kita tidak menyadari hal ini sama sekali. Wawasan yang dapat ditindaklanjuti mengungkapkan ketidakseimbangan ini dengan cepat.

Kami dapat melihat siapa yang kewalahan dan siapa yang dapat menangani lebih banyak pekerjaan. Hal ini membantu kami mendistribusikan pekerjaan secara adil dan mencegah kelelahan sebelum terjadi.

Prioritaskan pekerjaan yang berdampak tinggi

Tidak semua tugas memiliki bobot yang sama. Beberapa tugas benar-benar berdampak; yang lain hanya membuat kita sibuk.

Wawasan yang jelas memberi kita kebebasan untuk bertindak tegas. Mereka menunjukkan proyek mana yang akan meningkatkan pendapatan, fitur apa yang paling diinginkan pelanggan, dan inisiatif mana yang terlihat bagus dalam rapat perencanaan tetapi tidak akan relevan enam bulan ke depan.

📮 ClickUp Insight: 13% responden survei kami ingin menggunakan AI untuk mengambil keputusan sulit dan menyelesaikan masalah kompleks. Namun, hanya 28% yang mengatakan mereka menggunakan AI secara rutin di tempat kerja. Alasan mungkin: Masalah keamanan! Pengguna mungkin tidak ingin berbagi data pengambilan keputusan yang sensitif dengan AI eksternal. ClickUp mengatasi hal ini dengan membawa pemecahan masalah berbasis AI langsung ke ruang kerja aman Anda. Dari SOC 2 hingga standar ISO, ClickUp mematuhi standar keamanan data tertinggi dan membantu Anda menggunakan teknologi AI generatif secara aman di seluruh ruang kerja Anda.

Percepat pengambilan keputusan

Ketika pengambilan keputusan terhambat, momentum pun hilang. Dengan wawasan yang ada di ujung jari kita, kita dapat mengatasi keterlambatan dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan tepat pada waktunya. Hal ini memungkinkan kita bertindak cepat dan percaya diri, menjaga proyek tetap pada jalurnya dan tim tetap sejalan.

Faktanya, Alistair Croll dan Ben Yoskvitz, penulis Lean Analytics, mengatakan:

Jika Anda sibuk menjelaskan data, Anda tidak akan sibuk mengambil tindakan berdasarkan data tersebut.

Satu dari lima karyawan yang disurvei oleh ClickUp mengatakan bahwa hanya dengan mengetahui kapan keputusan akan diambil (komunikasi yang lebih baik) akan membantu mereka bekerja lebih cepat. Namun, dalam kesibukan sehari-hari, komunikasi mengenai jadwal seringkali terlewatkan.

Di situlah ClickUp Brain berperan. Berfungsi sebagai asisten kerja berbasis AI, ia secara otomatis mengumpulkan pembaruan dari Tugas, obrolan, dan Dokumen—menyediakan ringkasan harian, ringkasan keputusan, dan komentar ringkasan, sehingga Anda tidak perlu lagi mengejar orang (atau informasi).

Fitur Utama ClickUp Brain untuk Wawasan yang Dapat Ditindaklanjuti

Begini cara kami mengintegrasikan ClickUp Brain ke dalam alur kerja kami sendiri untuk bergerak lebih cepat, mendeteksi masalah lebih awal, dan menjaga tim tetap selaras. 📋

Deteksi masalah proyek sebelum menyebar

Krisis yang paling mahal adalah yang tidak Anda duga akan datang. Kami menggunakan ClickUp Brain untuk mengidentifikasi tanda-tanda peringatan yang biasanya terlewatkan.

Kelola proyek menggunakan fitur 'Temukan tugas yang terhambat' di ClickUp Brain

Ambil contoh nyata: tim produk kami meluncurkan fitur yang bergantung pada tiga alur kerja yang saling terhubung. Fitur 'Temukan tugas yang terhenti' dari ClickUp Brain mendeteksi bahwa tugas serah terima desain belum diperbarui selama 12 hari. Peringatan tunggal itu mencegah rangkaian penundaan selama dua minggu di hilir.

Kami mengidentifikasi hambatan, mengalihkan tanggung jawab, dan menjaga peluncuran tetap sesuai jadwal. Tanpa visibilitas tersebut, kami akan menemukan masalahnya pada tinjauan sprint—terlambat untuk diperbaiki.

📌 Coba prompt ini: Temukan tugas dalam proyek ‘Q4 Campaign’ yang belum diperbarui dalam lebih dari 10 hari dan sorot yang berisiko tertunda.

💡 Tips Pro: Unggah file Excel langsung ke obrolan ClickUp Brain baru dan ajukan pertanyaan tentang data tersebut. Selain itu, Anda dapat menyalin tautan spreadsheet (misalnya dari Google Sheets) untuk mengekstrak wawasan. Hal ini membantu menganalisis spreadsheet secara instan tanpa perlu meninggalkan ruang kerja.

Gantikan jam-jam pelaporan status

Ringkasan eksekutif adalah tempat di mana sebagian besar tim menghabiskan berjam-jam untuk pekerjaan manual. Kami sekarang menghasilkan ringkasan tersebut secara otomatis.

Ringkas aktivitas tugas dan lokasi di ruang kerja Anda menggunakan ClickUp Brain

Di akhir setiap sprint, kami meminta ClickUp Brain untuk merangkum Ruang Pengembangan kami, menyoroti apa yang telah diselesaikan, apa yang masih dalam proses, dan apa yang terhambat. Sistem ini mengumpulkan informasi dari status tugas, komentar, dan lampiran di seluruh Ruang, lalu menyajikannya dalam pembaruan yang mudah dibaca yang hanya membutuhkan 30 detik untuk ditinjau, bukan 30 menit untuk disusun.

Selain itu, ketika atasan kami membaca ringkasan, mereka melihat kemajuan nyata, bukan sekadar daftar status.

Kami memberi tahu mereka, ‘Kami telah meluncurkan tiga fitur, mengatasi hambatan integrasi pembayaran dengan mengalihkan tugas backend, dan saat ini ada satu hambatan pada build iOS yang menunggu akses API eksternal.’ Itu adalah pembaruan yang siap untuk pengambilan keputusan.

📌 Coba prompt ini: Buat ringkasan eksekutif tentang ruang 'Pengembangan Aplikasi Seluler' yang mencakup fitur yang telah diselesaikan, masalah yang masih terbuka, dan hambatan dalam sprint terakhir.

Buat keputusan beban kerja yang seimbang

Beban kerja yang tidak merata sering kali menyebabkan kelelahan, kemacetan, dan tenggat waktu yang terlewat. Kami menggunakan ClickUp Brain untuk menyeimbangkan kembali sebelum hal itu terjadi.

Meskipun tampilan Workload View ClickUp menampilkan kapasitas per orang, asisten AI ini melangkah lebih jauh. Ia menganalisis segala hal, termasuk volume tugas, tenggat waktu, sinyal kompleksitas, dan ketergantungan. Jadi, ketika ClickUp Brain melihat satu anggota tim menangani 12 tugas mendesak sementara yang lain hanya empat, ia merekomendasikan penugasan ulang yang spesifik.

Menyeimbangkan kapasitas tim menggunakan wawasan beban kerja ClickUp Brain

Pada kuartal lalu, kami menerapkan ini pada tim desain kami.

ClickUp Brain menandai bahwa satu desainer menangani sebagian besar pekerjaan prioritas tinggi sementara yang lain memiliki kapasitas. Kami mendistribusikan pekerjaan secara strategis. Kami berhasil mencegah kelelahan pada karyawan terbaik kami, dan produktivitas meningkat karena pekerjaan diselesaikan secara lebih konsisten di seluruh tim.

📌 Coba prompt ini: Tinjau tampilan beban kerja tim desain dan sarankan cara tugas dapat dialihkan untuk menjaga keseimbangan minggu ini.

Buat dasbor yang menunjukkan hal-hal yang penting

Kami telah belajar bahwa dasbor yang digunakan orang adalah yang membuat analisis data paling kompleks sekalipun menjadi sangat mudah. Bayangkan dasbor yang tidak hanya memberikan daftar angka, tetapi juga interpretasi yang mudah dipahami tentang apa arti sebenarnya dari angka-angka tersebut. Dasbor bertenaga AI di ClickUp melakukan tepat itu.

Kartu AI membantu kami:

Otomatis menarik pembaruan tentang aktivitas tim selama periode tertentu dengan AI Team StandUp Card

Buat ringkasan tingkat tinggi tentang kesehatan proyek, kemajuan, dan langkah selanjutnya dengan penilaian gaya eksekutif menggunakan Kartu Pembaruan Proyek AI .

Buat prompt kustom untuk mendapatkan wawasan ad-hoc atau melakukan tindakan berbeda dengan AI Brain Card .

Sajikan ringkasan eksekutif terbaru untuk pimpinan dengan kartu ringkasan eksekutif AI.

Ringkas aktivitas terbaru Anda untuk rapat standup atau pelaporan menggunakan Kartu StandUp AI.

Biarkan Dashboard Anda berpikir untuk Anda dengan Kartu AI yang didukung oleh ClickUp Brain

Tim pemasaran kami memperbarui dasbor mereka setiap Senin pagi. Mereka melihat ringkasan kemajuan kampanye, apa yang tertinggal dari jadwal, dan saluran mana yang terhambat—dalam bahasa yang mudah dipahami.

Kami juga telah mengembangkan dashboard bertenaga AI untuk masalah pelanggan, perencanaan sprint, dan analisis produk. Setiap dashboard menampilkan tepat apa yang dibutuhkan tim tersebut untuk membuat keputusan.

Dashboard penjualan menampilkan transaksi mana yang berjalan lancar dan mana yang terhenti. Dashboard teknik menampilkan layanan mana yang berfungsi dengan baik dan mana yang memerlukan perhatian. Ketika seorang CEO ingin mengetahui kondisi proyek, kami mengarahkan mereka ke dashboard daripada menjadwalkan pertemuan.

🔍 Tahukah Anda? Netflix menjadi simbol korporat modern dalam memanfaatkan data. Pada tahun 2006, saat meluncurkan Netflix Prize, mereka menggalang partisipasi publik untuk mengembangkan algoritma yang lebih baik dalam memprediksi preferensi pengguna. Hasilnya adalah peningkatan akurasi rekomendasi sebesar 8%.

Hubungkan wawasan dengan tindakan melalui otomatisasi dan tujuan

Mendeteksi masalah tidak berarti apa-apa jika tidak ada yang bertindak atasnya. Kami menganggap wawasan sebagai awal dari alur kerja, bukan akhir.

Ambil tindakan proaktif dengan menggunakan ClickUp Brain di dalam Docs

Ketika AI mengidentifikasi tugas yang terlambat secara kritis, ClickUp Automation akan memberi tahu manajer proyek secara langsung. Ketika kami mendokumentasikan pelajaran dari post-mortem di ClickUp Docs, kami meminta ClickUp Brain untuk mengekstrak poin-poin penting dan menghubungkannya dengan Tujuan Peningkatan Berkelanjutan kami.

Wawasan tersebut menjadi bagian dari pengetahuan institusional kami, dan tindakan menjadi otomatis.

📌 Coba prompt ini: Ringkas dokumen post-mortem terbaru dan hubungkan wawasan kunci dengan Tujuan 'Peningkatan Berkelanjutan'.

📮 Wawasan ClickUp: 47% responden survei kami belum pernah mencoba menggunakan AI untuk menangani tugas manual, namun 23% dari mereka yang telah mengadopsi AI mengatakan bahwa hal itu telah secara signifikan mengurangi beban kerja mereka. Perbedaan ini mungkin lebih dari sekadar kesenjangan teknologi. Sementara para pengadopsi awal telah meraih manfaat yang terukur, mayoritas mungkin meremehkan seberapa transformatif AI dapat mengurangi beban kognitif dan mengembalikan waktu. 🔥 ClickUp Brain mengisi celah ini dengan mengintegrasikan AI secara mulus ke dalam alur kerja Anda. Mulai dari merangkum percakapan, menyusun konten, hingga memecah proyek kompleks dan menghasilkan subtugas, AI kami dapat melakukannya semua. Tidak perlu beralih antar alat atau memulai dari awal. 💫 Hasil Nyata: STANLEY Security berhasil mengurangi waktu yang dihabiskan untuk membuat laporan hingga 50% atau lebih dengan alat pelaporan yang dapat disesuaikan dari ClickUp—membebaskan tim mereka untuk fokus lebih sedikit pada format dan lebih banyak pada peramalan.

Akses berbagai model AI

Berpikir secara berbeda terkadang lebih mudah ketika Anda mengandalkan berbagai alat AI untuk menangani berbagai jenis pekerjaan.

Gunakan beberapa model AI dari satu antarmuka di ClickUp Brain

Saat kita sedang brainstorming sudut pandang kampanye, kita membutuhkan generasi ide yang cepat. Saat kita sedang merancang keputusan produk, kita membutuhkan penalaran logis yang mendalam. Saat kita sedang meneliti hal yang spesifik, kita mungkin membutuhkan alat yang telah dilatih secara berbeda. Menganggap satu model dapat menangani semua itu dengan sama baiknya hanyalah salah.

Brain MAX memungkinkan kami mengakses Claude untuk pekerjaan pemikiran mendalam, ChatGPT untuk ideasi kreatif, dan Gemini untuk bidang khusus. Kami memilih berdasarkan apa yang ingin kami selesaikan pada saat itu.

Gunakan ChatGPT di dalam ClickUp Brain MAX untuk brainstorming kreatif

Tim produk kami menggunakan Claude saat mempertimbangkan trade-off kompleks terkait prioritas fitur, sementara tim pemasaran beralih ke ChatGPT saat menjelajahi arah kampanye.

💡 Apa yang Berhasil untuk Kami: Kami menggunakan Brain MAX + ClickUp Whiteboards sebagai pusat komando kreatif kami. Misalnya, kami mengambil ide-ide mentah dari aplikasi desktop, lalu menempatkannya di Whiteboard di ClickUp. Kemudian, kami menggunakan visual real-time, menghubungkannya dengan Tugas dan Dokumen, dan membiarkan tim mengolah, menyempurnakan, dan mengeksekusi tanpa pernah meninggalkan kanvas. Brainstorming dan ubah ide menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti dengan cepat di ClickUp Whiteboards.

Cari di seluruh alat yang kami gunakan

Tim saat ini menggunakan berbagai alat: Figma untuk desain, GitHub untuk kode, Google Drive untuk dokumen strategi, SharePoint untuk dokumen hukum, dan ClickUp untuk semua hal lainnya.

Menemukan apa yang Anda butuhkan berarti membuka tab, beralih konteks, mengingat di mana Anda terakhir melihat sesuatu, dan berharap Anda melihat di tempat yang tepat.

Minta ClickUp Brain MAX untuk menemukan file dari Figma atau Google Drive

Brain MAX mengubah hal ini karena ia mencari di semua aplikasi Anda secara bersamaan. Kami mengetik ‘Tunjukkan desain Figma untuk Rilis 2.1 dan hubungkan dengan spesifikasi teknis dan umpan balik pelanggan yang kami terima’, dan ia menampilkan mockup dari Figma, mengambil dokumen terkait dari ClickUp dan Drive, serta menampilkan percakapan di mana kami membahas apa yang sebenarnya diinginkan pelanggan dari rilis tersebut.

Semua informasi terpusat di satu tempat dan saling terhubung.

Bicaralah dengan lantang untuk produktivitas

Kami berpikir lebih cepat daripada mengetik, jadi kami menangkap ide saat sedang terbentuk daripada kehilangan ide tersebut saat mencari keyboard.

Dikte pembaruan tanpa menggunakan tangan sementara ClickUp Brain MAX mempelajari kosakata Anda untuk transkripsi yang lebih cerdas

Fitur Talk to Text di ClickUp Brain MAX memungkinkan kita bekerja 4 kali lebih cepat karena batasan mengetik tidak menghambat proses berpikir kita.

Kami hanya mengutarakan pikiran kami, dan menemukan bahwa pikiran kami telah diformat dan diorganisir untuk digunakan di Brain MAX.

Selain itu, kamus kustom memastikan AI mengenali nama, istilah teknis, dan referensi yang kami gunakan. ‘Q4 push.’ ‘Bob’s API.’ ‘The UX audit.’ Sistem mencatat persis apa yang kami katakan, bukan menginterpretasinya secara fonetis. Itulah perbedaan antara pengetikan suara sebagai fitur baru dan pengetikan suara sebagai cara kami mencatat pemikiran.

Lihat bagaimana salah satu pengguna kami memaksimalkan penggunaan ClickUp Brain MAX:

ClickUp Brain MAX telah menjadi tambahan yang luar biasa dalam alur kerja saya. Cara platform ini menggabungkan beberapa model bahasa besar (LLMs) dalam satu platform membuat respons menjadi lebih cepat dan andal, dan fitur pengenalan suara ke teks di seluruh platform sangat menghemat waktu. Saya juga sangat menghargai keamanan tingkat perusahaan yang memberikan ketenangan pikiran saat menangani informasi sensitif. Yang paling menonjol adalah bagaimana ClickUp Brain membantu saya menyaring informasi yang tidak relevan dan berpikir lebih jernih — baik saat merangkum rapat, menyusun konten, atau brainstorming ide baru. Rasanya seperti memiliki asisten AI all-in-one yang beradaptasi dengan apa pun yang saya butuhkan.

Lakukan riset yang didasarkan pada kenyataan

Kami mengambil keputusan berdasarkan informasi setiap hari, seperti apa yang dilakukan pesaing kami dan bagaimana pasar berubah. Jika informasi tersebut salah, semua hal yang mengikuti juga akan salah. Jika Anda tidak dapat melacak asal usulnya, Anda tidak dapat mengetahui apakah informasi tersebut benar.

Peroleh wawasan web real-time, lengkap dengan kutipan yang transparan untuk setiap jawaban, menggunakan ClickUp Brain MAX

Brain MAX mencari di web dan menampilkan hasil dengan atribusi. Anda dapat mengklik setiap sumber. Saat kami menggunakan riset untuk mengambil keputusan, kami menghubungkannya kembali ke dokumentasi kami sehingga tim dapat melihat baik wawasan maupun bukti.

📌 Coba prompt ini: Temukan laporan terbaru tentang tren produktivitas tim jarak jauh dan ringkas temuan utama dengan kutipan sumber.

Lindungi waktu fokus Anda

Kami melindungi waktu fokus sama seperti kami melindungi rapat. ClickUp Brain di dalam ClickUp Planner melihat jadwal Anda, memahami kapan Anda membutuhkan blok waktu kerja mendalam, dan secara otomatis mengamankan waktu tersebut.

Biarkan ClickUp Planner secara otomatis memblokir tugas prioritas dan menyesuaikan jadwal Anda secara dinamis

Yang lebih penting, ClickUp Brain menjadwal ulang tugas-tugas dengan prioritas rendah agar sesuai dengan blok fokus yang dilindungi, sehingga Anda tidak perlu terus-menerus melakukan prioritasisasi.

Ketika ada hal mendesak yang muncul dan mengganggu waktu fokus Anda, ClickUp Brain secara cerdas menjadwal ulang tugas-tugas Anda daripada hanya memindahkannya ke kalender yang berantakan. Ia memahami ketergantungan dan batas waktu, jadi ia tidak akan memindahkan tugas yang harus diselesaikan besok atau menghalangi pekerjaan lain.

Hasilnya adalah waktu yang tidak terganggu untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya.

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 1854, dokter John Snow (bukan karakter dari Game of Thrones) menggunakan peta penyakit yang digambar tangan untuk kematian akibat kolera di London guna melacak wabah tersebut ke satu pompa air. Ini merupakan salah satu contoh pertama yang diketahui tentang mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti, dan hal itu secara harfiah menyelamatkan nyawa.

Catat rapat tanpa harus terus-menerus mencatat

Gunakan ClickUp AI Notetaker untuk merekam, menerjemahkan, dan menugaskan tindak lanjut

Kami menghabiskan berjam-jam dalam rapat dan berjam-jam lagi mencoba mengingat apa yang terjadi. Sebagian besar tidak terserap. Seseorang sedang mencatat sementara yang lain hanya menonton, artinya rapat menjadi tentang dokumentasi daripada percakapan. Setelah panggilan, seseorang harus membersihkan catatan, mengekstrak tindakan yang harus dilakukan, membuat tugas, dan mendistribusikan informasi.

Itu adalah jam-jam kerja yang seharusnya tidak pernah ada.

AI Notetaker ClickUp berjalan selama panggilan dan mencatat semuanya:

Transkrip agar Anda dapat mencari siapa yang mengatakan apa.

Ringkasan cerdas yang merangkum panggilan menjadi hal-hal yang penting.

Tindakan yang dapat Anda ubah secara otomatis menjadi tugas yang ditugaskan dengan meminta ClickUp Brain.

Semua itu tercatat di Docs Anda, sehingga terintegrasi dengan pekerjaan Anda alih-alih terpisah dan terlupakan di aplikasi catatan.

Bagaimana Tim Kami Menggunakan ClickUp Brain

Begini cara kami menggunakan ClickUp Brain sehari-hari di seluruh tim kami—perintah yang kami jalankan, masalah yang kami selesaikan, dan pekerjaan yang kami hindari. 😌

Tim manajemen proyek dan operasional

Temukan tugas-tugas yang tidak terdeteksi dengan cepat menggunakan ClickUp Brain

Pada awal minggu, tim PMO kami menjalankan perintah yang sama: Temukan tugas di ruang Operasional yang belum diperbarui dalam 7+ hari dan akan jatuh tempo dalam dua minggu.

Ini mengidentifikasi tugas-tugas yang terhenti. Bulan lalu, sistem ini mengidentifikasi tugas tinjauan hukum yang tidak tersentuh selama lebih dari seminggu. Manajer Proyek (PM) mengira tim hukum sudah mengerjakannya, sementara tim hukum mengira mereka menunggu PM. Kami mendeteksinya cukup awal untuk memastikan peluncuran produk tetap sesuai jadwal.

Apa yang kami gunakan ClickUp Brain untuk:

Membuat ringkasan eksekutif mingguan dari ruang Operasional kami.

Mengidentifikasi ketergantungan yang menghambat beberapa alur kerja sebelum orang lain menyadarinya.

Mengumpulkan pembaruan status dari berbagai proyek untuk tinjauan oleh pimpinan.

💡 Apa yang Berhasil bagi Kami: Di PMO kami, kami menggunakan AI Custom Fields untuk menghemat waktu dan menjaga proyek tetap pada jalurnya. Kami membuat Summary AI Field untuk secara otomatis merangkum deskripsi tugas, komentar, dan subtugas menjadi ringkasan cepat.

Fitur AI lainnya melacak kemajuan dengan menganalisis subtugas dan daftar periksa, sehingga kita selalu tahu status suatu tugas tanpa perlu memperbarui secara manual.

Dapatkan ringkasan tugas secara instan dan lacak kemajuan secara otomatis dengan AI Custom Fields di ClickUp

Tim Pemasaran dan Kreatif

Buat posting media sosial yang sesuai dengan merek (caption dan gambar) menggunakan ClickUp Brain

Kami menjalankan kampanye secara bersamaan di konten blog, media sosial, email, iklan berbayar, acara, dan kemitraan. Ketika seseorang bertanya ‘Bagaimana status kampanye webinar?’ kami langsung bertanya kepada ClickUp Brain.

Bagaimana kami menggunakan alat pemasaran AI kami:

Merangkum thread umpan balik pada posting blog agar penulis tahu persis apa yang perlu diubah.

Mengumpulkan data kinerja kampanye dari berbagai sumber ke dalam satu pembaruan yang terintegrasi.

Mengambil poin-poin penting dari retrospeksi pasca peluncuran untuk meningkatkan kampanye di masa depan.

Tim kreatif kami juga menggunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan gambar untuk postingan media sosial, header blog, dan visual kampanye. Ketika mereka membutuhkan gambar konsep cepat atau grafis utama, mereka menjelaskan apa yang mereka butuhkan, dan ClickUp Brain langsung menghasilkan gambar tersebut.

Hal ini sangat berguna untuk draf awal, pengujian A/B berbagai konsep, atau saat mereka membutuhkan gambar tempatholder sementara menunggu desain final.

📖 Baca Juga: Bagaimana Tim Pemasaran ClickUp Menggunakan ClickUp

Tim Produk

Tanyakan pertanyaan spesifik tentang dokumentasi teknis Anda kepada ClickUp Brain

Manajer produk kami terus-menerus menyeimbangkan permintaan pelanggan, utang teknis, inisiatif strategis, dan kapasitas tim. ClickUp Brain membantu mereka mengidentifikasi pola-pola dalam proses pengembangan produk.

Mereka mengandalkan manajemen pengetahuan AI ClickUp untuk:

Menghubungkan masalah pelanggan yang disebutkan dalam panggilan penjualan, tiket dukungan, dan formulir umpan balik.

Memastikan kapasitas tim teknik sebelum berkomitmen pada pekerjaan sprint.

Merangkum dokumentasi teknis saat mereka perlu memahami batasan sistem.

Saat merencanakan roadmap, mereka bertanya: Tunjukkan semua permintaan fitur yang diberi tag ‘enterprise-customer’ dari kuartal terakhir. ClickUp Brain mengumpulkan data dari tugas umpan balik pelanggan, catatan penjualan, dan tiket dukungan untuk menunjukkan masalah apa yang terus muncul.

Pada kuartal lalu, hal ini menunjukkan bahwa beberapa pelanggan korporat meminta kontrol SSO yang lebih baik. Tim kami telah mengajukan permintaan ini secara terpisah dan tidak menyadari bahwa semuanya mengarah pada kebutuhan yang sama. Kami memprioritaskan hal ini, meluncurkannya, dan segera menerima umpan balik dari pelanggan yang telah menanti fitur tersebut.

Tim Penjualan dan Keberhasilan Pelanggan

Tim penjualan kami menggunakan ClickUp Brain seperti insinyur penjualan yang selalu siap sedia. Sebelum demo, mereka membutuhkan konteks dengan cepat. Demikian pula, tim layanan pelanggan kami membutuhkan konteks sebelum menanggapi keluhan pelanggan.

Pelajari semua tentang prospek Anda dengan sekali pandang menggunakan ClickUp Brain

Sebelum melakukan panggilan dengan calon klien, tim penjualan akan diminta untuk: Ringkas semua yang kita ketahui tentang [Nama Perusahaan]. ClickUp Brain mengumpulkan informasi dari catatan panggilan yang disimpan dalam komentar tugas, email yang disinkronkan, dan interaksi yang tercatat. Mereka mendapatkan ringkasan lengkap dalam kurang dari satu menit, daripada harus mencari-cari tugas lama dan mencoba mengingat detailnya.

Manajer penjualan menggunakannya dengan cara yang berbeda. Mereka bertanya: Tunjukkan kepada saya kesepakatan di 'Proposal Dikirim' yang tidak ada aktivitasnya dalam 10 hari terakhir. Ini memberi tahu mereka tepat di mana kesepakatan terhenti: dokumen pengadaan yang hilang, tindak lanjut yang terlupakan, atau pemangku kepentingan internal yang tidak lagi aktif.

🔍 Tahukah Anda? Pada tahun 1960-an, Procter & Gamble menjadi pelopor dalam manajemen merek dan pelacakan wawasan konsumen. 'Brand man' mereka mengorganisir cara tim mengumpulkan dan bertindak berdasarkan data konsumen. Ini pada dasarnya merupakan awal mula analitik pemasaran modern sebelum komputer memudahkan proses tersebut.

Tim Teknik

Para insinyur kami sering kali saling mengganggu dengan pertanyaan-pertanyaan singkat tentang cara kerja sistem. Kini mereka terlebih dahulu bertanya kepada ClickUp Brain.

Bagaimana tim teknik kami menggunakannya:

Memahami arsitektur sistem tanpa perlu mengganggu insinyur yang membangunnya.

Menemukan laporan insiden sebelumnya dan cara kami menyelesaikannya

Menghasilkan ringkasan sprint yang komprehensif untuk retrospeksi.

Minta ClickUp Brain untuk menunjukkan hambatan dalam daftar ClickUp mana pun

Selama insiden, mereka bertanya: Tunjukkan kepada saya insiden sebelumnya yang terkait dengan [nama sistem] dan bagaimana kami menyelesaikannya. ClickUp Brain menampilkan tugas insiden sebelumnya, analisis pasca-insiden, dan detail perbaikan. Kami tidak perlu memulai troubleshooting dari awal setiap kali, yang berarti pemulihan lebih cepat.

Untuk retrospeksi sprint, daripada meminta semua orang mengingat apa yang terjadi dua minggu lalu, kami meminta ClickUp Brain untuk merangkum apa yang telah diselesaikan, hambatan apa yang muncul, dan di mana kecepatan kerja berubah. Kami masuk ke retrospeksi dengan data aktual.

💡 Apa yang Berhasil bagi Kami: Kami membuka Tugas di ClickUp dan meminta Brain untuk menghasilkan subtugas. Hal ini memberikan kami rencana langkah demi langkah yang jelas untuk sprint atau insiden, sehingga kami tidak perlu mengganggu satu sama lain untuk detail-detail kecil. Dapatkan subtugas yang jelas dan dihasilkan secara otomatis untuk tugas Anda dengan ClickUp Brain

Tim HR dan Operasional Sumber Daya Manusia

Tim People Ops kami menggunakan ClickUp Brain untuk membuat informasi mudah diakses tanpa menjadi hambatan untuk setiap pertanyaan.

ClickUp Brain membantu dengan:

Menjawab pertanyaan karyawan tentang kebijakan, manfaat, dan prosedur secara instan.

Mengumpulkan data penilaian kinerja dari pekerjaan yang sebenarnya telah diselesaikan.

Menganalisis beban kerja di seluruh tim untuk membenarkan keputusan perekrutan.

Pastikan karyawan mendapatkan jawaban instan untuk pertanyaan mendesak dengan ClickUp Brain

Karyawan baru dapat bertanya langsung ke ClickUp Brain: Apa kebijakan cuti? atau Bagaimana cara mengajukan laporan pengeluaran? ClickUp Brain mengambil informasi dari buku panduan karyawan di Docs dan mengarahkan mereka ke formulir yang tepat. Mereka mendapatkan jawaban segera tanpa harus menunggu tanggapan dari HR.

Selain itu, Agen Pra-bangun di ClickUp, seperti Agen Jawaban, menambahkan lapisan dukungan tambahan dengan menjawab pertanyaan yang sering muncul di saluran obrolan ClickUp tim. Ketika seseorang menandai agen dalam thread obrolan dan bertanya tentang manfaat, langkah-langkah onboarding, atau harapan peran, agen tersebut merespons dengan informasi yang tepat yang diambil dari handbook, kebijakan, atau catatan tugas Anda.

Kembalikan waktu berharga tim Anda dengan ClickUp Answers Agent di Chat

Setiap jawaban mencakup sumber aslinya, sehingga karyawan tahu bahwa mereka mendapatkan versi yang benar dari kebijakan tersebut.

Selama musim penilaian kinerja, manajer meminta: Ringkas pekerjaan [Nama Karyawan] selama kuartal ini, termasuk proyek yang diselesaikan, kontribusi, dan umpan balik yang diterima. ClickUp Brain mengumpulkan semua informasi dari tugas-tugas mereka, komentar pada hasil kerja mereka, dan pujian di saluran tim.

Ulasan menjadi lebih lengkap dan adil karena didasarkan pada pekerjaan aktual, bukan hanya apa yang terjadi dalam dua minggu terakhir.

💡 Apa yang Berhasil untuk Kami: Kami menerjemahkan dan menyesuaikan konten kami dengan mudah menggunakan ClickUp Brain. Selain itu, kami menggunakannya untuk menerjemahkan kebijakan HR, panduan karyawan, panduan produk, dan materi onboarding pelanggan ke dalam bahasa seperti Inggris, Prancis, Spanyol, Portugis, Jerman, Italia, Swedia, Belanda, Korea, Jepang, Mandarin, dan Arab—sambil tetap menjaga nada, makna, dan format yang konsisten.

Mengintegrasikan ClickUp Brain dengan Fitur ClickUp

ClickUp Brain berada di inti cara kami bekerja. Ia hadir di seluruh ruang kerja kami, sehingga setiap informasi mengalir langsung ke pekerjaan yang sedang kami lakukan. 🔄

Otomatisasi tugas dan agen AI

Perubahan nyata bagi kami terjadi ketika ClickUp Brain beralih dari sekadar menampilkan informasi menjadi benar-benar melakukan tindakan.

Kami memulai dengan otomatisasi dasar, aturan if-then sederhana yang berfungsi ketika situasi sesuai dengan kategori tertentu. Kemudian kami menyadari bahwa sebagian besar pekerjaan yang ingin kami otomatisasi memerlukan penilaian nyata tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Agen AI ClickUp memantau situasi tertentu dan mengambil tindakan tanpa memerlukan intervensi manual.

Otomatiskan tindakan yang sadar konteks menggunakan AI Agents yang terintegrasi dengan ClickUp Brain

Kami memiliki Agent yang memantau daftar umpan balik pelanggan. Ketika seseorang mengisi formulir, Agent membaca apa yang mereka katakan, menentukan kategori yang sesuai, dan membuat tugas untuk tim dukungan untuk ditindaklanjuti.

Another Agent berjalan di awal setiap sprint. Ia mengumpulkan semua dokumen yang ditulis tim kami tentang apa yang sedang kami bangun, mengekstrak bagian-bagian penting, dan memposting ringkasan di saluran tim kami sebelum siapa pun tiba di tempat kerja.

Dulu itu adalah jam pertama perencanaan sprint; sekarang ringkasannya sudah siap. Agen-agen ini berfungsi karena mereka memahami konteks.

Membuat Agen AI mirip dengan percakapan. Kami memberi instruksi kepada Agen tentang apa yang harus dicari, informasi apa yang penting, dan tindakan apa yang harus diambil. Pembuat tanpa kode memungkinkan siapa pun di tim untuk mengatur Agen AI untuk analisis data tanpa memerlukan keahlian teknis.

Transkripsi dan ringkasan klip

Kami merekam Clips di ClickUp secara terus-menerus—insinyur menjelaskan arsitektur teknis, desainer memandu mockup, manajer produk mendemonstrasikan fitur, dan tim keberhasilan pelanggan membagikan umpan balik dari panggilan.

Rekam setiap detail dengan fitur transkripsi otomatis ClickUp Brain di Clips

ClickUp Brain secara otomatis mentranskrip setiap Clip yang kita buat. Setiap rekaman layar dan klip suara menjadi teks yang dapat dicari. Kita dapat memindai transkrip, melompat ke waktu tertentu, dan menyalin potongan teks tanpa perlu menonton ulang video secara keseluruhan.

Tim teknik kami merekam Clips saat menjelaskan kode atau arsitektur sistem. ClickUp Brain merangkum poin-poin penting sehingga anggota tim dapat membaca ringkasan dalam 30 detik dan hanya menonton Clips lengkap jika membutuhkan konteks yang lebih mendalam.

Dapatkan kejelasan instan dengan ringkasan Clips dari ClickUp Brain

🔍 Tahukah Anda? Menurut McKinsey, sebagian besar perusahaan kini menggunakan AI di lebih dari satu bagian bisnis mereka. Rata-rata, organisasi memanfaatkan AI di tiga fungsi yang berbeda.

Praktik Terbaik untuk Memaksimalkan Potensi ClickUp Brain

Berikut adalah beberapa praktik terbaik yang digunakan tim kami untuk memaksimalkan potensi alat AI ClickUp:

Simpan dan gunakan kembali prompt yang efektif: Kami menyimpan prompt yang secara konsisten menghasilkan hasil yang solid untuk digunakan di masa depan dan membagikannya dengan tim. ClickUp Brain mendukung prompt yang dapat digunakan kembali, sehingga semua orang dapat menjaga konsistensi dan menghemat waktu pada tugas-tugas berulang.

Menghubungkan interaksi berurutan: Tim kami merencanakan urutan di mana output AI menjadi input untuk tugas berikutnya. Kami menghasilkan ide awal, meminta ClickUp Brain untuk mengkritiknya, lalu menyempurnakan berdasarkan kritik tersebut. Ini mencerminkan proses kolaboratif manusia dengan kecepatan mesin.

Rutin tinjau dan sempurnakan: Kami selalu meninjau prompt ClickUp Brain, alur kerja, dan AI Agents yang ada secara berkala. Penyempurnaan berkelanjutan memastikan AI tetap selaras dengan tujuan bisnis kami dan mencerminkan konteks tim kami saat ini.

Gunakan AI sebagai penasihat strategis yang kritis: Tim meminta ClickUp Brain untuk menemukan kelemahan, risiko, dan titik buta setelah mengembangkan strategi. Misalnya, tanyakan ‘Apa tiga cara terbesar yang bisa membuat ini gagal?’ untuk memperkuat ide sebelum implementasi.

Coba gunakan prompting temporal untuk perencanaan skenario: Kami memodelkan skenario masa depan yang berbeda dengan bertanya kepada ClickUp Brain, “Bagaimana strategi ini akan berkinerja jika kondisi ekonomi memburuk pada kuartal ketiga?” Pendekatan yang berorientasi ke depan ini membantu kami membangun strategi yang lebih tangguh.

Biarkan AI menjadi detektor bias pribadi kita: Kemudian, kita meminta ClickUp Brain untuk mengidentifikasi asumsi tersembunyi, bias kognitif, dan kesalahan logika. AI menjadi cermin objektif untuk jebakan mental yang sering menggagalkan penilaian manusia.

Optimalkan akses berdasarkan peran: Tim kami juga meninjau dan menyesuaikan izin tim di ClickUp Brain, memastikan semua orang dapat menggunakan AI secara efektif. Kami memastikan admin/pemilik memiliki akses penuh, sementara tamu/anggota terbatas tetap memiliki batasan yang sesuai untuk keamanan dan konsistensi alur kerja.

Hubungkan Titik-Titik (+ Data) dengan ClickUp Brain

Kami mengembangkan ClickUp Brain untuk berpikir seperti kami. Setiap hari, ia membantu kami melihat apa yang terlewatkan oleh insting kami dan apa yang dibutuhkan tim kami sebelum mereka memintanya. Kami tidak membuang waktu menganalisis spreadsheet atau mengejar pembaruan; kami berbicara dengan ClickUp Brain, dan ia memberikan jawaban yang relevan.

Bagi kami, AI adalah cara kerja bernafas. Ia mendeteksi pola sebelum menjadi masalah, mengungkap wawasan yang mempertajam keputusan, dan menghubungkan percakapan dengan konteks secara real-time. Saat kami merencanakan peluncuran, menutup sprint, atau menulis posting blog seperti ini, ClickUp Brain berada di balik setiap keputusan untuk mengorganisir, menyempurnakan, dan mengingatkan.

Setiap tugas, komentar, dan percakapan mengajarkan sistem tentang cara kita berpikir dan apa arti kualitas bagi kita. ClickUp Brain dan Brain MAX belajar dari pekerjaan kita dan mengembalikan pembelajaran tersebut dengan fokus yang lebih tajam dan kejelasan yang lebih cepat.

Jika Anda ingin merasakan pengalaman kerja yang terus berkembang bersama Anda, daftarkan diri Anda di ClickUp hari ini! ✅

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

ClickUp Brain adalah asisten AI paling lengkap dan sadar konteks di dunia yang terintegrasi ke dalam ClickUp. Ia membantu Anda dengan menjawab pertanyaan, merangkum informasi, menghasilkan laporan, dan mengotomatisasi tugas menggunakan data dari ruang kerja Anda. Anda berinteraksi dengannya melalui perintah di mana saja di ruang kerja Anda yang menerima tugas, seperti tugas, obrolan, header lokasi, atau bilah alat, dan ia memberikan wawasan dan tindakan yang instan dan sadar konteks.

ClickUp Brain menganalisis beban kerja tim Anda dan menyoroti saat seseorang kelebihan beban atau kurang dimanfaatkan. Ia dapat merekomendasikan redistribusi tugas untuk memastikan setiap orang memiliki beban kerja yang terkelola, membantu Anda menjaga keseimbangan dan produktivitas tim.

Ya. ClickUp Brain dapat mengidentifikasi tren dan menandai tugas atau proyek yang berisiko tertunda dengan menganalisis item yang terlambat, kurangnya pembaruan, atau hambatan. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengambil tindakan sebelum penundaan menjadi masalah yang lebih besar.

Anda dapat menambahkan Kartu yang didukung AI ke dasbor Anda yang menampilkan ringkasan real-time, pembaruan proyek, dan ringkasan eksekutif yang dihasilkan oleh ClickUp Brain. Kartu-kartu ini diperbarui secara otomatis dan dapat disesuaikan untuk menampilkan wawasan yang Anda butuhkan.

Ya. Anda dapat menyesuaikan prompt, kartu dashboard, dan laporan untuk fokus pada data dan wawasan yang paling penting bagi setiap tim. Hal ini memastikan setiap tim mendapatkan informasi yang relevan dan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan mereka.