Agen AI Terbaik untuk Analisis Data untuk Wawasan yang Lebih Cerdas

🔎 Tahukah Anda? 90% data dunia dibuat dalam dua tahun antara 2022-2024, dan diperkirakan akan meningkat lagi sebesar 150% pada 2025. Itu bukan sekadar angka—itu adalah peringatan.

Setiap detik, bisnis, pelanggan, dan sistem menghasilkan jumlah data yang sangat besar. Namun, tanpa alat yang tepat, data tersebut hanyalah kebisingan. Metode analisis data tradisional kesulitan untuk mengikuti perkembangan, sehingga wawasan menjadi hambatan而不是terobosan.

Agen AI untuk analisis data mengubah permainan. Mereka mengotomatisasi tugas-tugas yang membosankan, mengidentifikasi pola, dan mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti—membantu Anda membuat keputusan yang lebih cerdas dengan lebih cepat. Simak artikel ini saat kita menjelajahi alat-alat AI terbaik yang mengubah analisis data.

Agen AI Analisis Data Terbaik dalam Sekilas

Alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* ClickUp • Agen Autopilot untuk analisis data otomatis• Dashboard & 15+ Tampilan untuk visualisasi• Template analitik pra-bangun• Akses AI multi-model Terbaik untuk semua tim (individu, UKM, perusahaan) yang membutuhkan manajemen proyek dan analisis data berbasis AI dalam satu ruang kerja Rencana gratis tersedia; Enterprise: Harga kustom IBM Cognos Analytics • Data terstruktur dan tidak terstruktur yang terintegrasi• Pengenalan pola berbasis AI• Akses berdasarkan peran dan pemantauan kepatuhan• Fleksibilitas deployment hibrid Terbaik untuk tim pasar menengah dan perusahaan yang membutuhkan pelaporan intelijen bisnis dengan keamanan tingkat perusahaan Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $10,60 per pengguna per bulan Tableau AI • Deteksi anomali otomatis• Analisis prediktif & simulasi• Pra-pemrosesan & pembersihan data• Integrasi CRM & alur kerja Terbaik untuk analis data dan tim bisnis yang membutuhkan visualisasi interaktif dan dasbor real-time Uji coba gratis tersedia; Harga disesuaikan ChatGPT • Merangkum laporan yang panjang• Pertanyaan dan jawaban dalam bahasa alami• Menghasilkan skrip Python • Mengidentifikasi wawasan tersembunyi Terbaik untuk individu dan tim yang membutuhkan interpretasi data berbasis AI tanpa dashboard Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $20/bulan; Perusahaan: Harga kustom Polymer AI • 8+ widget dinamis untuk analisis• Bandingkan beberapa set data• Akses berbasis API yang aman• Branding kustom untuk dashboard Terbaik untuk tim eCommerce, penjualan, dan pemasaran yang membutuhkan analisis produk dinamis Paket berbayar mulai dari $50/bulan; API Perusahaan: Harga kustom DataRobot • Pembelajaran mesin otomatis (AutoML)• Mengoptimalkan pemilihan model dan kinerja• Pemrosesan data otomatis• Deploy di cloud, on-premise, atau hybrid Terbaik untuk bisnis yang tidak memiliki tim ilmu data internal dan membutuhkan otomatisasi ML & pemodelan prediktif Uji coba gratis tersedia; Harga disesuaikan KNIME • Otomatisasi alur kerja sumber terbuka• Template alur kerja yang sudah jadi• Terintegrasi dengan Python, R, Java• Mengotomatisasi seluruh siklus hidup ML Terbaik untuk ilmuwan data dan analis yang lebih memilih alur kerja ilmu data open-source, tanpa kode/kode minimal Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $99/bulan; Perusahaan: Harga kustom Qlik • Sinkronisasi data real-time di seluruh sumber• Analisis asosiatif untuk pola tersembunyi• Dukungan kueri bahasa alami• Deploymen fleksibel (cloud/hybrid) Terbaik untuk perusahaan dan tim BI yang membutuhkan analisis real-time dan eksplorasi asosiatif Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $200/bulan; Perusahaan: Harga disesuaikan Snowflake AI Data Cloud • Penyimpanan data multi-cloud yang skalabel• Optimalisasi beban kerja berbasis AI• Skalabilitas otomatis untuk beban kerja ML• Dukungan untuk data terstruktur dan tidak terstruktur Terbaik untuk perusahaan berskala besar yang membutuhkan penyimpanan data berbasis cloud dan didukung AI Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $2 per kredit; Perusahaan: Harga khusus RapidMiner • Analisis prediktif & otomatisasi• Simulasi kembaran digital• Segmentasi pelanggan• Menghapus hambatan data dengan AI Terbaik untuk tim menengah dan perusahaan yang membutuhkan pemodelan prediktif dan pengambilan keputusan berbasis AI Uji coba gratis tersedia; Harga disesuaikan

Apa yang Harus Anda Cari dalam Agen AI untuk Analisis Data?

Agen AI untuk analisis data adalah sistem multi-agen canggih yang didukung oleh machine learning (ML), model bahasa besar (LLMs), dan pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk mengubah aliran data mentah dalam volume besar menjadi wawasan prediktif real-time.

Namun, tidak semua alat big data yang didukung AI memberikan nilai yang sama. Jika Anda ingin memaksimalkan investasi Anda, fokuslah pada pertimbangan kunci berikut:

Wawasan real-time: Pilih agen AI yang mengotomatisasi pemrosesan data manual dan memberikan pembaruan langsung. Hal ini sangat penting di sektor keuangan, keamanan siber, dan eCommerce, di mana penundaan sekecil satu detik pun dapat berarti kerugian jutaan dolar

Integrasi data multi-sumber: Hancurkan silo data. Agen AI terbaik mengumpulkan informasi dari berbagai sumber data, seperti basis data cloud, CRM, alat BI, dan API, memberikan akses data 360°

Visualisasi data canggih: Rasakan data seperti belum pernah sebelumnya! Dashboard yang didukung AI mengubah angka dan teks mentah menjadi grafik interaktif, peta panas, dan laporan. Hal ini membuat Rasakan data seperti belum pernah sebelumnya! Dashboard yang didukung AI mengubah angka dan teks mentah menjadi grafik interaktif, peta panas, dan laporan. Hal ini membuat analisis data kuantitatif dan kualitatif menjadi mudah

Kemampuan NLP: Lakukan tugas analitis kompleks dengan pertanyaan bahasa alami yang sederhana. Ajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris yang mudah dipahami (‘Bagaimana perbandingan penjualan kuartal 3 dengan kuartal 2?’) dan dapatkan respons yang cepat dan mirip manusia, tanpa perlu coding

Skalabilitas: Analisis ribuan (atau miliaran) titik data! Pilih agen AI yang dapat beradaptasi dengan pertumbuhan bisnis Anda, layaknya infrastruktur Amazon yang menangani Analisis ribuan (atau miliaran) titik data! Pilih agen AI yang dapat beradaptasi dengan pertumbuhan bisnis Anda, layaknya infrastruktur Amazon yang menangani 12 juta pesanan setiap hari

Analisis prediktif: Melampaui data penjualan historis! Agen AI terbaik memprediksi tren masa depan, mendeteksi anomali, dan mengoptimalkan tingkat persediaan untuk keputusan bisnis yang lebih cerdas

Fitur kolaborasi: Ubah wawasan menjadi tindakan. Dashboard bersama, komentar real-time, dan berbagi laporan memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data dan kerja sama tim di seluruh departemen

Keamanan yang tangguh: Lindungi integritas data dan reputasi Anda. Alat AI yang mematuhi GDPR, HIPAA, dan SOC-2 menyediakan enkripsi tingkat perusahaan, melindungi informasi sensitif dari kebocoran dan ancaman siber

🧠 Ingat: AI bukan hanya tentang memproses data—tetapi juga tentang memprediksi perilaku. Netflix, misalnya, menggunakan analisis data berbasis AI untuk memprediksi apa yang akan ditonton pengguna selanjutnya, memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi secara real-time untuk membuat mereka tetap tertarik. Dengan agen AI untuk analisis data, Anda dapat mengungkap alasan di balik setiap klik, tampilan, dan konversi! Dan di situlah kesuksesan yang didorong oleh data yang sesungguhnya dimulai!

10 Agen AI Terbaik untuk Analisis Data

Mengubah data mentah menjadi wawasan real-time yang dapat ditindaklanjuti membutuhkan waktu dan usaha. Dengan AI, proses ini menjadi lebih cepat dan efisien.

Sebelum kami menyoroti alat-alat terbaik, berikut ini sekilas tentang cara menggunakan AI untuk analisis data:

Otomatiskan pengumpulan data dari berbagai sumber untuk masukan yang komprehensif dan berkualitas tinggi

Perbaiki ketidakkonsistenan dan sederhanakan informasi untuk analisis data real-time yang dapat diandalkan

Buat laporan langsung yang meningkatkan aksesibilitas data dan mempercepat pengambilan keputusan

Siap untuk menjelajahi agen AI analisis data teratas yang membuat semuanya mungkin? Ayo kita mulai!

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen proyek berbasis data dan didukung AI)

Mulai menganalisis data dengan ClickUp AI ClickUp bertindak seperti co-pilot data Anda, membantu Anda beralih dari angka mentah ke keputusan yang benar-benar memengaruhi hasil

Setiap alat dapat memproses angka. Namun, hanya sedikit di antaranya yang dapat menempatkan angka-angka tersebut dalam konteks keputusan yang lebih cerdas, lebih cepat, dan berdampak.

Itulah tepatnya di mana ClickUp menonjol. Sebagai aplikasi serba guna untuk kerja, ClickUp mengintegrasikan tim, proses, dan data dalam satu platform. Anda dapat menggunakannya untuk memantau KPI kritis, mengoptimalkan alur kerja, dan memvisualisasikan data yang relevan dengan hasil bisnis Anda secara real-time.

ClickUp sedang mendefinisikan ulang bagaimana analisis data dilakukan dengan ClickUp Autopilot Agents — agen AI yang tidak hanya mendukung pekerjaan Anda tetapi juga menjalankannya untuk Anda. Bayangkan mereka sebagai operator proaktif di dalam Workspace Anda, menggunakan lapisan AI ClickUp Brain untuk menganalisis, merangkum, dan bahkan menyusun skrip melalui data Anda — lalu langsung mengimplementasikan hasilnya ke dalam tindakan.

Analisis dan ringkas wawasan dari data Anda—ClickUp Brain menyajikan poin-poin kunci dalam hitungan detik

Begini cara kerjanya: Anda mengunggah dataset penjualan terbaru ke ClickUp. Alih-alih menghitung angka secara manual, Agen Autopilot Kustom Anda akan aktif. Agen ini menjalankan skrip Python (dibuat oleh Brain jika Anda tidak memilikinya), membersihkan data, dan mengekstrak wawasan kunci.

Agen tersebut kemudian menempatkan ringkasan dalam bahasa yang mudah dipahami ke dalam tugas ClickUp yang relevan, membuat subtugas untuk penyelidikan lanjutan, dan menandai anomali untuk tim Anda. Akhirnya, Agen tersebut mengirimkan hasil ke dasbor ClickUp, di mana KPI diperbarui secara real-time agar dapat ditinjau oleh pimpinan.

Pilih dari Agen yang Sudah Dibuat atau buat sendiri di ClickUp untuk mengotomatisasi alur kerja analisis data

Dashboard ClickUp membuat visualisasi data menjadi lebih sederhana dan menarik. Pantau ROI, analisis tren prediktif, atur peringatan anomali, atau telusuri metrik kunci—tanpa terbatasi oleh spreadsheet yang membosankan.

Sesuaikan visualisasi sesuai kebutuhan analisis data Anda—evaluasi kinerja pemasaran, kemajuan proyek, perencanaan biaya, dan beban kerja tim dengan Dashboard ClickUp

Baik Anda membutuhkan gambaran keseluruhan atau analisis mendalam, 15+ Tampilan ClickUp memudahkan prosesnya. Bagian terbaiknya? Anda tidak perlu memulai proses analisis data dari nol!

Template analitik bawaan ClickUp mengubah dataset kompleks menjadi laporan terstruktur dan mudah dibaca—menghemat waktu berjam-jam kerja manual. Lihat template-template ini untuk memulai dengan cepat:

Template Laporan Analisis ClickUp: Visualisasikan data kunci dengan mudah. Identifikasi tren, temukan pola tersembunyi, dan visualisasikan metrik kunci dengan grafik dan diagram yang intuitif

Template Laporan Analisis Data ClickUp: Ramalkan penjualan, pantau kinerja bisnis, atau olah volume data besar menggunakan status kustom, bidang, dan tampilan dinamis

💡 Tips Pro: Dengan ClickUp Brain MAX, asisten AI desktop Anda, Anda tidak terbatas pada satu model AI—Anda dapat mengarahkan pertanyaan melalui beberapa model (GPT, Claude, Gemini, dan lainnya) untuk mendapatkan wawasan yang lebih kaya dan akurat. Hal ini sangat berguna saat menganalisis data dari aplikasi terhubung seperti Google Sheets, HubSpot, atau Slack. Misalnya, Brain dapat mengambil data keterlibatan pelanggan dari HubSpot, mencocokkan pengeluaran kampanye dari Sheets, dan merangkum tren dalam bahasa Inggris yang mudah dipahami. Dengan memanfaatkan kekuatan model yang berbeda—satu untuk penalaran, yang lain untuk ringkasan—Anda mendapatkan analisis yang lebih mendalam dan andal tanpa perlu menggunakan banyak model AI. Beralih antara model AI teratas langsung dari dalam ClickUp menggunakan Brain MAX

Fitur terbaik ClickUp

Tetapkan tujuan, lacak kemajuan, dan ukur kesuksesan dengan ClickUp Goals — memastikan setiap titik data relevan mendorong tindakan

Gunakan ClickUp Forms untuk mengumpulkan data tidak terstruktur dan terstruktur dari interaksi layanan pelanggan, umpan balik pengguna, dan sumber data bisnis lainnya

Segmentasikan pelanggan berdasarkan data transaksi, tingkat keterlibatan, dan pola historis untuk mengoptimalkan pengumpulan umpan balik guna analisis komprehensif

Dokumentasikan alur kerja pra-pemrosesan data dan analisis statistik dengan ClickUp Docs untuk menjaga aksesibilitas data

Batasan ClickUp

Fitur yang sangat lengkap mungkin terasa membingungkan bagi pemula

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan G2 menyoroti:

Selama beberapa tahun terakhir, saya telah menggunakan Clickup sebagai alat organisasi utama saya. Hal ini telah membantu saya dalam analisis data untuk menghemat biaya dan membuat keputusan yang lebih baik, mengintegrasikan tim saya dan memastikan pertanggungjawaban, mengelola perusahaan dengan lebih sedikit orang namun lebih efisien dan bahagia, serta akhirnya tumbuh lebih cerdas dan berpikir di luar kotak untuk menyelesaikan banyak masalah yang sebelumnya membutuhkan waktu dan biaya yang besar!

🎥 P. S. Ingin mengatur agen ClickUp Autopilot Anda sendiri untuk analisis data? Tutorial ini seharusnya membantu:

2. IBM Cognos Analytics (Terbaik untuk pelaporan intelijen bisnis)

melalui IBM

IBM Cognos Analytics mengubah data mentah menjadi intelijen bisnis yang didukung AI dengan pembangkitan laporan otomatis. Kemampuannya untuk memahami dan merespons pertanyaan dalam bahasa alami menarik bagi ilmuwan data dan pengguna bisnis.

Baik Anda menganalisis data, mengoptimalkan operasi, atau meramalkan pendapatan, Cognos memudahkan pengambilan keputusan dengan mengotomatisasi eksplorasi dan visualisasi data. Pembuat dasbor seret-dan-lepas menghilangkan pengaturan yang rumit, sementara keamanan tingkat perusahaan melindungi data Anda.

Fitur terbaik IBM Cognos Analytics

Gabungkan sumber data terstruktur dan tidak terstruktur menjadi satu sumber kebenaran tunggal

Gunakan pengenalan pola berbasis AI untuk mendeteksi ketidakefisienan sebelum masalah memburuk

Implementasikan kontrol akses berbasis peran, otentikasi SSO, dan pemantauan kepatuhan berbasis AI untuk melindungi data sensitif

Deploy di lingkungan lokal, di cloud, atau sebagai solusi hybrid—dengan penyesuaian minimal

Batasan IBM Cognos Analytics

Harga yang tinggi untuk bisnis kecil atau tim dengan anggaran terbatas

Latency pemrosesan mungkin terjadi pada dataset yang sangat besar atau kompleks

Harga IBM Cognos Analytics

Standar: $10,60 per bulan per pengguna

Premium: $42,40 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian IBM Cognos Analytics

G2: 4. 1/5 (420+ ulasan)

Capterra: 4.2/5 (140+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang IBM Cognos Analytics?

Langsung dari ulasan Capterra:

Ini memungkinkan Anda menghubungkan data yang dihasilkan oleh berbagai sumber dan membuat laporan yang disesuaikan yang dapat Anda bagikan secara real-time… Lisensinya memiliki biaya yang tinggi dibandingkan platform serupa. Platform ini memiliki kurva pembelajaran yang curam dan antarmuka penggunaannya masih perlu banyak perbaikan.

Ini memungkinkan Anda menghubungkan data yang dihasilkan oleh berbagai sumber dan membuat laporan yang disesuaikan yang dapat Anda bagikan secara real-time… Lisensinya memiliki biaya yang tinggi dibandingkan platform serupa. Platform ini memiliki kurva pembelajaran yang curam dan antarmuka penggunaannya masih perlu banyak perbaikan.

💡Tips Pro: Gabungkan IBM Cognos dengan perangkat lunak analitik prediktif berbasis AI untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dari analisis data eksploratori, analisis sentimen, dan pemodelan statistik—mengarah pada keputusan yang lebih terinformasi dan berbasis data!

3. Tableau AI (Terbaik untuk visualisasi data interaktif dan dashboard)

melalui Tableau AI

Selanjutnya dalam daftar kami adalah Tableau—nama terpercaya di antara alat AI terbaik untuk visualisasi data. Selain menyederhanakan data dengan grafik dan diagram yang mudah dipahami, Tableau membantu Anda mengungkap pola tersembunyi di dalamnya. Gunakan Tableau untuk mengidentifikasi tren dan membuat prediksi berbasis data dengan dasbor interaktif.

Apa yang membedakannya? Tableau Pulse, sistem peringatan real-time yang memberitahu Anda tentang metrik bisnis kunci begitu terjadi perubahan. Deteksi anomali lebih awal, tanggapi lebih cepat, dan tetap di depan risiko—semuanya sambil memastikan keamanan data dengan Einstein Trust Layer.

Fitur terbaik Tableau

Deteksi tren secara real-time dengan deteksi pola otomatis dan peringatan anomali

Modelkan skenario masa depan menggunakan analitik prediktif dan simulasi 'what-if'

Gunakan sebagai agen pra-pemrosesan data untuk membersihkan, mengorganisir, dan mengoptimalkan dataset mentah untuk analisis

Integrasikan wawasan dengan mudah ke dalam sistem CRM, laporan, dan alur kerja bisnis

Batasan Tableau

Berkas besar membutuhkan waktu lama untuk dimuat dan terkadang menyebabkan crash pada perangkat lunak

Biaya lisensi dapat menjadi beban bagi tim yang lebih besar atau implementasi yang lebih canggih

Harga Tableau AI

Tableau Viewer: Harga khusus

Tableau Explorer: Harga khusus

Tableau Creator: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Tableau AI

G2: 4. 2/5 (2.200+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (2.200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tableau AI?

Seorang pengguna di G2 berbagi:

Platform ini menawarkan cara yang intuitif dan interaktif untuk memvisualisasikan data. Antarmuka seret dan lepas memudahkan pembuatan dashboard kompleks tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam. Kemampuan untuk terhubung ke berbagai sumber data merupakan keunggulan utama, dan fitur visualisasi yang kuat memungkinkan penyampaian cerita data yang jelas dan mendalam.

Platform ini menawarkan cara yang intuitif dan interaktif untuk memvisualisasikan data. Antarmuka seret-dan-lepas memudahkan pembuatan dashboard kompleks tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam. Kemampuan untuk terhubung ke berbagai sumber data merupakan keunggulan utama, dan fitur visualisasi yang kuat memungkinkan penyampaian cerita data yang jelas dan mendalam.

4. ChatGPT (Terbaik untuk interpretasi data berbasis AI)

melalui ChatGPT

ChatGPT seperti memiliki analis data yang siap sedia. Ia membantu Anda mengeksplorasi, menafsirkan, dan menyempurnakan data melalui percakapan alami. Alih-alih menyortir dasbor atau menulis kueri kompleks, cukup ajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris yang sederhana; ia akan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti secara instan.

Baik Anda sedang merangkum laporan yang panjang, mengeksplorasi tren yang sedang berkembang, atau menghasilkan skrip Python untuk pemrosesan data, ChatGPT mengotomatisasi tugas-tugas rutin sehingga Anda dapat fokus pada pengambilan keputusan yang optimal dan berbasis data.

Fitur terbaik ChatGPT

Ringkas laporan panjang dalam hitungan detik—tanpa perlu penyaringan manual atau keahlian teknis

Ubah dataset kompleks menjadi wawasan yang jelas dan mudah dipahami

Temukan tren dan korelasi tersembunyi dengan brainstorming yang didorong oleh AI

Ajukan pertanyaan terbuka dan dapatkan rekomendasi instan yang didukung data

Batasan ChatGPT

Terkadang, sistem ini dapat menghasilkan informasi yang terdengar masuk akal tetapi sebenarnya salah

Tidak dilengkapi dengan dasbor bawaan dan visualisasi data langsung

Harga ChatGPT

Plus: $20/bulan

Tim: $25/bulan

Pro: $200/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian ChatGPT

G2: 4.7/5 (800+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ChatGPT?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Sebagai langganan berbayar selama beberapa bulan, saya telah menggunakan ChatGPT berulang kali setiap hari, termasuk untuk menulis kode Python. Kemampuan analisis datanya, terutama ketika digabungkan dengan kemampuannya untuk menginterpretasikan dan menjelaskan grafik dan gambar yang kompleks, menjadikannya alat yang sangat baik untuk belajar dan memahami topik-topik spesifik bidang.

Sebagai langganan berbayar selama beberapa bulan, saya telah menggunakan ChatGPT berulang kali setiap hari, termasuk untuk menulis kode Python. Kemampuan analisis datanya, terutama ketika digabungkan dengan kemampuannya untuk menafsirkan dan menjelaskan grafik dan gambar yang kompleks, menjadikannya alat yang sangat baik untuk belajar dan memahami topik-topik spesifik bidang.

5. Polymer AI (Terbaik untuk akses data dinamis dan analisis produk)

melalui Polymer

Kesulitan memahami data pelanggan? Polymer AI memudahkan analisis produk untuk tim eCommerce, pemasaran, dan penjualan. Ini membantu Anda melacak perilaku pengguna secara real-time, kinerja penjualan, dan tren pasar.

Berbeda dengan alat BI tradisional, Polymer AI menghilangkan kerumitan dalam analisis data—unggah dataset atau hubungkan sumber data, dan AI akan mengorganisir semuanya untuk Anda!

Perlu berbagi wawasan? Embed dashboard Polymer langsung ke situs web, aplikasi, atau presentasi untuk kolaborasi yang lancar dengan tim atau pemangku kepentingan eksternal.

Fitur terbaik Polymer AI

Akses lebih dari 8 widget dinamis, termasuk grafik batang, peta panas, dan grafik seri waktu untuk wawasan yang lebih mendalam

Bandingkan dan analisis beberapa set data secara bersamaan untuk mengintegrasikan metrik bisnis dalam satu tempat

Kelola izin pengguna melalui API aman, memastikan hanya orang yang berwenang yang memiliki akses ke data kritis

Sesuaikan antarmuka dengan logo, warna, dan font merek Anda untuk pengalaman yang mulus

Batasan polimer

Antarmuka mungkin terasa membingungkan bagi pengguna baru

Dapat memanfaatkan perpustakaan template yang lebih luas

Penetapan harga polimer

Starter: $50/bulan per editor

Pro: $100/bulan per editor

Tim: $250/bulan per 3 editor

Akses API: Harga khusus mulai dari $500/bulan

Ulasan dan penilaian Polymer

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Polymer?

Langsung dari ulasan G2:

Desain yang ramah pengguna dan intuitif dari Polymer memungkinkan saya menganalisis data dengan sangat cepat. Saya menyukai kemampuannya untuk memproses array dalam sel spreadsheet, yang tidak mungkin dilakukan di Excel atau Google Sheets. Fitur dasbor baru mereka memungkinkan saya membuat dasbor yang indah yang dapat saya bangun dan bagikan dengan cepat.

Desain yang ramah pengguna dan intuitif dari Polymer memungkinkan saya menganalisis data dengan sangat cepat. Saya menyukai kemampuannya untuk memproses array dalam sel spreadsheet, yang tidak mungkin dilakukan di Excel atau Google Sheets. Fitur dasbor baru mereka memungkinkan saya membuat dasbor yang indah yang dapat saya bangun dan bagikan dengan cepat.

📮ClickUp Insight: Survei kami menemukan bahwa 62% responden mengandalkan alat AI percakapan seperti ChatGPT dan Claude untuk pembuatan konten, analisis data, dan lainnya. Namun, berpindah-pindah tab secara terus-menerus untuk mengajukan pertanyaan kepada AI menyebabkan biaya peralihan konteks dan perpindahan tab yang memperlambat pekerjaan Anda. Tidak dengan ClickUp Brain! Fitur ini terintegrasi langsung ke dalam Workspace Anda, memahami perintah teks biasa, dan memberikan jawaban yang spesifik untuk tugas tanpa mengganggu alur kerja Anda. Rasakan peningkatan produktivitas 2x lipat dengan ClickUp! 🚀

6. DataRobot (Terbaik untuk pembelajaran mesin otomatis dan pemodelan prediktif)

melalui DataRobot

Tidak memiliki tim analisis data yang kuat? Tidak masalah! DataRobot adalah solusi machine learning otomatis (AutoML) yang membantu Anda membangun, menguji, dan menerapkan model AI tanpa keahlian teknis.

Dari peramalan keuangan dan deteksi penipuan hingga optimasi rantai pasokan, DataRobot mengotomatisasi seluruh siklus hidup AI, membantu bisnis mengekstrak wawasan, mengurangi risiko, dan meningkatkan efisiensi.

Fitur terbaik DataRobot

Optimalkan kinerja model dengan menguji berbagai algoritma dan hiperparameter untuk menemukan yang paling sesuai dengan data Anda

Otomatiskan pembuatan model untuk menghilangkan langkah manual, mempercepat proses pengembangan

Manfaatkan kemampuan AutoML untuk mengoptimalkan pra-pemrosesan data, rekayasa fitur, dan pemilihan model

Deploy model di lingkungan cloud, on-premise, atau hybrid dengan usaha minimal

Batasan DataRobot

Membutuhkan daya pemrosesan data yang tinggi, yang dapat memperlambat kinerja sistem

batasan total 100GB dan 11GB per dataset mungkin terlalu ketat untuk analisis data berskala besar

Harga DataRobot

Harga khusus

Ulasan dan penilaian DataRobot

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang DataRobot?

Berikut adalah pendapat pengguna G2:

Teknologi otomatis ini membantu kita dalam pra-pemrosesan data, rekayasa fitur, pemilihan model terbaik, dan bahkan penyesuaian hiperparameter. Teknologi ini menghemat waktu dan dapat menangani data besar.

Teknologi otomatis ini membantu kita dalam pra-pemrosesan data, rekayasa fitur, pemilihan model terbaik, dan bahkan penyesuaian hiperparameter. Teknologi ini menghemat waktu dan dapat menangani data besar.

➡️ Baca Lebih Lanjut: Contoh dan Template Dashboard Manajemen Proyek

7. KNIME (Pilihan terbaik untuk ilmu data sumber terbuka dan otomatisasi alur kerja)

melalui KNIME

KNIME memudahkan integrasi data, otomatisasi alur kerja, dan ML dengan pendekatan open-source, no-code/low-code. Dirancang untuk ilmuwan data, analis, dan tim bisnis, KNIME memberdayakan pengguna untuk membuat, mengotomatisasi, dan menskalakan alur kerja manajemen data.

Dengan dukungan AutoML, bisnis dapat melatih, mengevaluasi, dan menerapkan model ML dengan usaha manual minimal. Antarmuka seret-dan-lepasnya menghubungkan sumber data, transformasi, dan algoritma ML menjadi alur kerja terstruktur dan dapat direproduksi, memastikan jejak audit dan tata kelola.

Fitur terbaik KNIME

Integrasikan dengan kerangka kerja big data, layanan cloud, dan perpustakaan AI/ML untuk aksesibilitas yang tak tertandingi

Percepat eksplorasi data dengan templat alur kerja yang sudah jadi dan rekomendasi AI

Perluas kemampuan dengan node KNIME kustom dan pemrograman asli dalam Python, R, dan Java

Otomatiskan seluruh siklus hidup ML—mulai dari implementasi hingga pemantauan, pelatihan ulang, dan skalabilitas cloud

Batasan KNIME

Membutuhkan pengaturan yang rumit bahkan untuk operasi Excel dasar

Deteksi jenis kolom mengalami kesulitan dengan beberapa file, yang mengakibatkan koreksi manual

Harga KNIME

Platform Analitik KNIME: Gratis

Community Hub Personal Plan: Gratis

Rencana Tim KNIME Community Hub: Mulai dari $99/bulan

KNIME Business Hub: Mulai dari $39.900/tahun

Ulasan dan penilaian KNIME

G2: 4. 4/5 (60+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang KNIME?

Sebuah ulasan G2 berbunyi:

Antarmuka alur kerja visualnya secara signifikan mengurangi hambatan bagi non-programmer sambil tetap menyediakan fleksibilitas tingkat lanjut bagi para ahli

Antarmuka alur kerja visualnya secara signifikan mengurangi hambatan bagi non-programmer sambil tetap menyediakan fleksibilitas tingkat lanjut bagi para ahli

8. Qlik (Terbaik untuk analisis real-time dan eksplorasi data asosiatif)

melalui Qlik

Sebagian besar alat BI memaksa pengguna untuk mengikuti jalur kueri yang kaku dan telah ditentukan sebelumnya, yang berarti wawasan berharga sering kali terlewatkan. Mesin analitik asosiatif Qlik mengubah paradigma ini, memungkinkan pengguna untuk menjelajahi data secara efisien dan mengungkap tren, pola, dan hubungan yang tidak terduga.

Baik Anda sedang memvisualisasikan dataset kompleks, menjalankan analisis ad-hoc, atau menghasilkan wawasan AI, Qlik membuat penemuan data menjadi lancar. Selain itu, dengan sinkronisasi real-time di berbagai sumber data, keputusan Anda selalu didukung oleh data terbaru yang tersedia.

Fitur terbaik Qlik

Sinkronkan data secara real-time di antara beberapa agen data tanpa pembaruan manual

Temukan korelasi tersembunyi dengan analitik asosiatif bertenaga AI yang melampaui kueri standar

Ubah pertanyaan dalam bahasa biasa menjadi wawasan dengan Insight Advisor yang intuitif dari Qlik

Beradaptasi dengan mulus menggunakan deployment cloud, on-premise, atau hybrid yang disesuaikan dengan infrastruktur Anda

Batasan Qlik

Membutuhkan waktu onboarding yang lebih lama karena pendekatan analitik canggihnya

Harga Qlik

Qlik Cloud Analytics Standard: $200/bulan

Qlik Cloud Analytics Standard: $825/bulan

Qlik Cloud Analytics Premium: $2.750/bulan

Qlik Cloud Analytics Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Qlik

G2: 4. 4/5 (900+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (260+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Qlik?

Berikut ulasan Capterra:

Qlik Sense dapat diinstal baik di lingkungan lokal (on-prem) maupun di cloud, yang memberikan organisasi yang menggunakannya kemampuan untuk mengontrol dengan lebih baik di mana data akan disimpan dan diakses, yang merupakan keuntungan besar ketika Anda ingin menjaga data tetap aman dan lokal. Hal lain yang hebat tentang Qlik Sense adalah dengan sedikit waktu, Anda dapat membuat dasbor yang jelas dan baik yang menampilkan data bisnis di organisasi.

Qlik Sense dapat diinstal baik di lingkungan lokal (on-prem) maupun di cloud, yang memberikan organisasi yang menggunakannya kemampuan untuk mengontrol dengan lebih baik di mana data akan disimpan dan diakses, yang merupakan keuntungan besar ketika Anda ingin menjaga data tetap aman dan lokal. Hal lain yang hebat tentang Qlik Sense adalah dengan sedikit waktu, Anda dapat membuat dasbor yang jelas dan baik yang menampilkan data bisnis di organisasi.

➡️ Baca Lebih Lanjut: Perangkat Lunak Analisis Survei Terbaik

9. Snowflake AI Data Cloud (Agen AI terbaik untuk penyimpanan data yang skalabel)

melalui Snowflake

Data warehouse tradisional seringkali kesulitan dalam hal kecepatan, skalabilitas, dan analitik real-time. Snowflake AI Data Cloud mengubah permainan dengan menggabungkan elastisitas instan, analitik bertenaga AI, dan akses multi-cloud yang mulus—semua dalam satu platform.

Lupakan penyesuaian kinerja manual dan kueri data yang lambat—Snowflake mengotomatisasi optimasi beban kerja, memungkinkan Anda menjalankan model AI, menganalisis dataset besar, dan mengintegrasikan pemrosesan data terstruktur dan tidak terstruktur dengan mudah.

Fitur terbaik Snowflake AI Data Cloud

Sediakan kinerja tinggi untuk volume data besar, pengguna, dan beban kerja dengan mesin tunggal yang skalabel

Capai integrasi multi-cloud yang mulus di AWS, Azure, dan Google Cloud—tanpa salinan berlebihan

Otomatiskan skalabilitas sumber daya komputasi untuk menangani beban kerja AI dan ML secara real-time

Proses dan analisis data tidak terstruktur untuk alur kerja berbasis AI, aplikasi agen, atau pelatihan model

Batasan Snowflake AI Data Cloud

Dukungan bawaan yang terbatas untuk data tidak terstruktur

Menantang bagi mereka yang baru mengenal penyimpanan data berbasis cloud

Harga Snowflake AI Data Cloud

Standard, Enterprise, Business Critical: Mulai dari $2 per kredit; harga bervariasi tergantung lokasi dan platform

Penyimpanan sesuai permintaan: Mulai dari $23/TB per bulan; harga bervariasi tergantung wilayah

Virtual Private Snowflake: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Snowflake AI Data Cloud

G2: 4. 6/5 (600+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (80+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Snowflake AI Data Cloud?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Snowflake memudahkan Anda untuk mulai memuat, mengakses, dan menganalisis data Anda dengan pengaturan minimal. Berbeda dengan solusi lain, Anda tidak perlu menulis kode infrastruktur. Berbagi data sangat powerful dan hampir menghilangkan beban integrasi data vendor.

Snowflake memudahkan Anda untuk mulai memuat, mengakses, dan menganalisis data Anda dengan pengaturan minimal. Berbeda dengan solusi lain, Anda tidak perlu menulis kode infrastruktur. Berbagi data sangat powerful dan hampir menghilangkan beban integrasi data vendor.

10. RapidMiner (Terbaik untuk pemodelan prediktif berbasis AI dan otomatisasi)

melalui RapidMiner

Terakhir namun tidak kalah pentingnya, Altair RapidMiner adalah gerbang AI Anda menuju keputusan yang lebih inovatif, lebih cepat, dan berbasis data. Dirancang untuk tim dengan berbagai tingkat keahlian, ia mengintegrasikan analitik, otomatisasi, dan AI tanpa mengganggu sistem yang sudah ada.

Hancurkan silo data dan temukan wawasan tersembunyi dengan alat data fabric canggih. Perlu mengakses 'data gelap' yang tersembunyi dalam PDF, laporan, dan file warisan? Kemampuan ekstraksi otomatis RapidMiner mengubah informasi yang terabaikan menjadi intelijen bisnis yang mengubah permainan.

Fitur terbaik RapidMiner

Skalakan model AI dengan arsitektur fleksibel yang mendukung teknologi tradisional dan generasi berikutnya

Simulasikan proses bisnis dengan digital twins untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan kolaborasi yang lebih efektif

Ramalkan tren dan temukan peluang dengan alat analitik prediktif yang intuitif

Optimalkan upaya pemasaran dengan segmentasi pelanggan cerdas di seluruh saluran pemasaran

Batasan RapidMiner

Struktur harga berjenjang mungkin membatasi bagi usaha kecil atau pengguna individu

Tidak dilengkapi dengan akselerasi GPU, yang dapat memperlambat kinerja untuk model yang membutuhkan komputasi intensif

Harga RapidMiner

Harga khusus

Ulasan dan penilaian RapidMiner

G2: 4. 6/5 (500+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang RapidMiner?

Sebuah ulasan G2 berbunyi:

Teknologi ini memberdayakan organisasi kami dengan machine learning dan analitik data canggih, memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Otomatisasi dan pemodelan prediktifnya menyederhanakan proses data yang kompleks, meningkatkan efisiensi.

Teknologi ini memberdayakan organisasi kami dengan machine learning dan analitik data canggih, memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Otomatisasi dan pemodelan prediktifnya menyederhanakan proses data yang kompleks, meningkatkan efisiensi.

🌈 Tips ClickUp: Menurut Survei Krisis dan Ketahanan Global PwC 2023, 91% organisasi mengalami setidaknya satu peristiwa yang mengganggu—tanpa termasuk pandemi—dalam dua tahun terakhir. Agen AI untuk analisis data membantu mendeteksi risiko tersembunyi, memprediksi tren, dan memperbaiki pengambilan keputusan—tetapi wawasan saja tidak akan melindungi bisnis Anda. Gabungkan analisis data dengan perangkat lunak manajemen risiko untuk bertindak sebelum risiko memburuk. Dengan ClickUp, Anda mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia dalam satu platform! Dengan mudah atur pemantauan real-time, peringatan otomatis, dan alur kerja terstruktur menggunakan AI agen untuk mengubah wawasan AI menjadi mitigasi risiko proaktif.

