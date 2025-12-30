Tutorial ClickUp Terbaik untuk Belajar Cepat dan Efisien

Semakin dalam Anda memahami fitur inti ClickUp, semakin besar produktivitas yang akan Anda dapatkan.

Baik Anda seorang freelancer atau bagian dari tim perusahaan, tutorial di bawah ini akan membantu Anda mempelajari ClickUp lebih cepat, membangun alur kerja yang lebih baik, dan menghemat waktu secara nyata.

Mari kita bahas tutorial ClickUp terbaik.

Mengapa Belajar ClickUp Layak Dilakukan

Seorang pengguna Reddit merangkum pengalaman menggunakan ClickUp sebagai:

Halo, saya memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam berbagai tugas/proyek/manajemen pengetahuan. Saya telah mencoba hampir semua alat komersial serius yang ada di pasaran. Yang saya sukai dari ClickUp adalah apa yang mereka promosikan: satu aplikasi untuk segala hal. Saya sangat menyukai tingkat kustomisasi dalam manajemen tugas, dan sistem pengetahuan (KB) mereka juga cukup solid. Mereka baru saja merilis pembaruan besar untuk fitur obrolan, jadi kami juga mengganti Slack.

Singkatnya, ClickUp adalah alat yang benar-benar memahami cara Anda bekerja.

Lalu, apa yang ditawarkan ClickUp sehingga menjadikannya alat yang tak tergantikan untuk penggunaan pribadi maupun profesional?

Satu sistem untuk berbagai alur kerja: Menghemat waktu Anda dari berpindah-pindah antar aplikasi untuk tugas, dokumen, tujuan, dan obrolan. Dengan ClickUp, Anda dapat mengintegrasikan semuanya dalam satu platform. Hal ini memudahkan Anda melihat bagaimana pekerjaan terhubung antar tim dan mengurangi waktu yang terbuang akibat berpindah konteks.

Tingkat kustomisasi yang tinggi: Setiap tim memiliki gaya kerja yang unik. Tampilan, bidang, dan otomatisasi ClickUp memungkinkan Anda menyesuaikan platform sesuai dengan proses kerja tim Anda, tanpa memaksa Anda mengikuti struktur yang seragam.

Manajemen pengetahuan terintegrasi: Fitur Docs dan Wiki yang terintegrasi memungkinkan Anda menyimpan SOP, ringkasan proyek, dan dokumentasi bersama dengan tugas-tugas aktif. Ini menghubungkan celah antara perencanaan dan pelaksanaan.

AI Kontekstual: Selisih antara output AI dan konteks dunia nyata adalah hambatan terbesar bagi produktivitas. Selisih antara output AI dan konteks dunia nyata adalah hambatan terbesar bagi produktivitas. AI kontekstual ClickUp Brain memahami pekerjaan Anda, alat-alat Anda, data perusahaan Anda, dan konteks Anda, dan menggunakan hal itu untuk memberikan wawasan yang lebih cepat dan lebih dapat ditindaklanjuti.

Agen AI cerdas terintegrasi: Agen AI ClickUp mengubah proses manual menjadi alur kerja cerdas di setiap fungsi. Mereka tidak memerlukan kode, artinya Anda tidak perlu bergantung pada tim teknis dan dirancang untuk bekerja di dalam Workspace Anda.

Perkembangan berkelanjutan: ClickUp merilis pembaruan secara berkala yang merespons masukan pengguna. Belajar platform ini sekali tidak sia-sia karena fungsionalitasnya terus berkembang dengan cara yang memperkuat nilai inti platform: sentralisasi.

ClickUp memberikan dampak yang dapat diukur di seluruh departemen.

❗Pembunuh Produktivitas Tersembunyi: Pekerja pengetahuan rata-rata beralih antara aplikasi dan situs web hampir 1.200 kali setiap hari. Hal ini setara dengan kurang dari 4 jam setiap minggu, yang dihabiskan untuk menyesuaikan diri kembali setelah beralih—kurang dari 9% waktu kerja mereka.

Apa yang Harus Dicari dalam Tutorial ClickUp yang Bagus

ClickUp adalah alat self-service dengan tutorial yang menunjukkan cara menggunakannya secara lebih efisien dengan cara DIY. Kualitas utama termasuk:

Area fokus Apa yang ditawarkan oleh tutorial ClickUp yang bagus Pentingnya Perjalanan belajar Langkah demi langkah dari dasar hingga fitur lanjutan Pastikan Anda dapat berkembang bersama ClickUp, tidak peduli dari mana Anda memulai. Kejelasan hierarki Penjelasan yang jelas tentang ruang kerja ClickUp, folder, daftar, tugas, dan subtugas bertingkat. Membantu Anda mengatur proyek dengan percaya diri untuk kejelasan dan skalabilitas. Inspirasi alur kerja Contoh nyata dari proses lengkap (misalnya, kalender konten, sprint agile, onboarding klien) Membuatnya mudah untuk menyesuaikan alur kerja yang terbukti dengan kebutuhan Anda sendiri. Kekuatan kustomisasi Panduan tentang penetapan tujuan , bidang kustom, status, dasbor, kecerdasan buatan (AI), dan otomatisasi. Membantu Anda menyesuaikan ClickUp agar sesuai dengan cara Anda bekerja. Kesuksesan tim Praktik terbaik untuk kolaborasi, peran, izin, dan komunikasi Membantu tim mengadopsi ClickUp dengan lancar dan bekerja sama secara efektif. Skalabilitas dan pertumbuhan Tutorial yang menampilkan dashboard, tujuan, dan tampilan lanjutan. Pastikan ClickUp berkembang bersama Anda, mulai dari proyek solo hingga sistem perusahaan secara keseluruhan. Alur kerja terintegrasi Contoh integrasi ClickUp dengan alat seperti Figma, Google Drive, atau Zapier Menjelaskan bagaimana ClickUp dapat terintegrasi dengan mulus ke dalam ekosistem yang sudah ada. Sumber daya praktis Template, daftar periksa, dan contoh siap pakai Menghemat waktu dan membantu Anda menerapkan pengetahuan secara langsung.

Jika Anda adalah pengguna ahli ClickUp yang hidup dan bernafas dengan ClickUp, Anda sudah memiliki dasar untuk menjadi konsultan ClickUp. Jadikan pengetahuan Anda sebagai produk dan bantu klien dengan:

Pengaturan ruang kerja: Menentukan hierarki (Spaces, Folders, Lists, Tasks) berdasarkan struktur perusahaan.

Desain alur kerja: Mengubah proses bisnis menjadi status tugas, otomatisasi, ketergantungan, dan dasbor.

Pembuatan template: Membuat SOP yang dapat digunakan ulang, dokumen, dan kerangka kerja tugas berulang.

Otomatisasi: Mengatur pemicu, tindakan, dan integrasi (seperti Slack, Gmail, HubSpot, atau Google Calendar)

Pelatihan dan onboarding: Mengajarkan tim cara menggunakan ClickUp secara efektif dan membentuk kebiasaan.

Pelaporan: Membuat dashboard, tampilan beban kerja, dan kartu pelaporan yang menampilkan metrik kinerja.

Dan setelah Anda melakukan 3-4 pengaturan, pertimbangkan untuk mengubahnya menjadi template berbayar yang dapat Anda jual di Gumroad, penawaran kursus/konsultasi mini, atau kontrak bulanan untuk pemeliharaan Workspace.

Tutorial ClickUp Terbaik

💥 Pusat Pembelajaran Gratis: Jika Anda serius ingin menguasai ClickUp, mulailah dengan ClickUp University. Ini adalah pusat pelatihan resmi yang dapat diikuti sesuai kecepatan Anda, dengan pelajaran singkat, kuis, dan demo kasus penggunaan nyata. Anda dapat berkembang dari pemula menjadi ahli ruang kerja dengan kecepatan Anda sendiri, bahkan mendapatkan sertifikasi yang meningkatkan kredibilitas Anda sebagai pengguna ahli ClickUp atau konsultan.

Jika Anda ingin menyesuaikan akun ClickUp Anda sesuai kebutuhan, berikut adalah beberapa tutorial terbaik untuk memulainya.

Tonton tutorial ClickUp ini untuk memulai. Yang terpenting adalah Anda dapat memanfaatkannya sebaik mungkin, dengan cepat.

Mari kita mulai 👇

Tutorial ClickUp untuk pemula

1. Demo ClickUp On-Demand

Memulai dengan ClickUp hanya membutuhkan kurang dari satu menit. Daftar dengan alamat email Anda, masukkan kode verifikasi, dan Anda siap menjelajahi ruang kerja Anda secara instan.

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk kerja, dan Demo On-Demand menunjukkan alasannya. Dalam waktu kurang dari lima menit, demo ini menjelajahi lapisan inti platform, termasuk Tugas, Tampilan, Dokumen, Papan Tulis, dan Dashboard. Video ini menjelaskan secara rinci bagaimana semua fitur tersebut terhubung. Ini adalah salah satu tutorial ClickUp terbaik yang akan Anda temui.

Tur ini dimulai dengan ClickUp Views. Mencakup semua 17 jenisnya, fitur ini memungkinkan tim (dan bahkan siswa yang menggunakan ClickUp ) melihat pekerjaan yang sama dari sudut pandang yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Misalnya,

Tampilan daftar menampilkan tugas-tugas dengan detail seperti penanggung jawab, status, dan tanggal jatuh tempo. Anda selalu tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya dan siapa yang bertanggung jawab.

Pandang papan di aplikasi ClickUp mengubah pekerjaan menjadi alur gaya Kanban. Pindahkan kartu antar kolom dan lihat kemajuan yang terjadi.

Kalender, Garis Waktu, dan Tampilan Gantt mengikat proyek ke periode waktu tertentu. Batas waktu dan ketergantungan menjadi jelas, sehingga penjadwalan terasa lebih alami.

Visualisasikan tugas, sesuaikan alur kerja, dan ganti tata letak dengan ClickUp Views.

Tutorial ClickUp ini kemudian membahas ClickUp Tasks — cara mereka mengintegrasikan percakapan, file, dan pembaruan ke dalam satu thread.

Tapi bagaimana cara mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecil tanpa membuat tugas baru?

Gunakan Fitur Komentar Terkirim ClickUp. Fitur ini ideal untuk tindak lanjut kecil, seperti meminta rekan tim untuk meninjau baris tertentu dalam dokumen atau mengonfirmasi angka dalam tugas. Setiap komentar terkirim akan muncul di kotak masuk penerima, notifikasi tetap terbuka hingga diselesaikan, dan memastikan pertanggungjawaban tanpa membebani ruang kerja Anda dengan tugas-tugas yang tidak perlu.

Dokumen kolaboratif ClickUp—disebut Docs—memungkinkan Anda untuk brainstorming, menulis, dan menghubungkan langsung ke tugas, sehingga semuanya tetap terhubung. ClickUp Docs dapat diedit dan disesuaikan.

Buat, bagikan, dan edit dokumen kolaboratif dengan ClickUp Docs

Demo berakhir dengan dashboard. Dashboard ClickUp adalah lapisan tampilan dari ruang kerja Anda. Mereka dapat disesuaikan dan menampilkan kemajuan proyek secara real-time, beban kerja tim, dan tujuan perusahaan dalam satu pusat kendali visual.

⭐ Bonus: Kartu AI ClickUp menambahkan pelaporan bertenaga AI langsung ke Dashboard Anda. Mereka mengubah data mentah menjadi wawasan instan. Anda dapat menjalankan prompt kustom melalui Kartu AI. Anda tidak terbatas pada ringkasan yang sudah dibuat sebelumnya. Anda dapat mengajukan pertanyaan spesifik tentang ruang kerja dan pengaturan Anda kepada AI. Gunakan ClickUp AI Cards untuk mengumpulkan aktivitas terbaru, hambatan, dan langkah selanjutnya menjadi ringkasan proyek yang kaya data dalam satu tempat.

👀 Tahukah Anda? ClickUp, yang dibuat oleh Zeb Evans, awalnya dirancang untuk penggunaan internal saja. Ia tidak menyangka bahwa solusi internal yang ia buat dapat membantu memperbaiki alur kerja yang bermasalah di seluruh dunia, untuk tim dari segala ukuran dan di berbagai industri. Menurutnya, “Awalnya kami berpikir ini hanya akan menjadi alat internal untuk menghemat waktu kami sendiri. Namun, setelah menyadari ada kebutuhan besar akan hal ini, kami mengubahnya menjadi alat untuk menghemat waktu dunia.”

2. Hierarki ClickUp

Hierarki ClickUp merupakan tulang punggung dalam mengorganisir segala hal dan membantu tim mengelola tugas di setiap level.

Pada tingkat tertinggi, Anda akan memiliki Workspaces. ClickUp mengatur basis utama perusahaan Anda di fase ini. Di dalamnya, Anda dapat membuat Spaces ClickUp untuk mewakili departemen atau fungsi besar. Di dalam Spaces tersebut, Anda dapat membuat Folders yang mengelompokkan proyek-proyek terkait.

Buat hierarki terstruktur, lacak proyek, dan sederhanakan organisasi dengan ClickUp Hierarchy.

Strukturnya semakin sempit seiring Anda melangkah:

Daftar membagi folder menjadi proyek atau alur kerja spesifik.

Tugas berada di dalam daftar dan berfungsi sebagai unit kerja utama.

Subtugas dan daftar periksa membagi tugas menjadi langkah-langkah yang dapat dieksekusi.

Hierarki menyesuaikan cara Anda bekerja, tetapi logikanya tetap konsisten.

Jika Anda berpindah dari alat manajemen proyek lain, Anda dapat mengimpor tugas langsung ke ClickUp. Fitur impor mendukung file CSV dan bahkan alat seperti Asana atau Trello, sehingga data yang sudah ada dapat diimpor dengan rapi ke dalam Daftar dan Folder tanpa pengaturan manual.

📮 Wawasan ClickUp: 48% karyawan mengatakan kerja hybrid adalah yang terbaik untuk keseimbangan kerja dan kehidupan. Namun, dengan 50% masih bekerja sebagian besar di kantor, menjaga keselarasan di berbagai lokasi bisa menjadi tantangan. Namun, ClickUp dirancang untuk semua jenis tim: jarak jauh, hybrid, asinkron, dan segala hal di antaranya. Dengan ClickUp Chat & Komentar yang Ditujukan, tim dapat berbagi pembaruan, memberikan umpan balik, dan mengubah diskusi menjadi tindakan—tanpa rapat yang tak berujung. Kolaborasi secara real-time melalui ClickUp Docs dan ClickUp Whiteboards, berikan komentar kepada orang tertentu, dan pastikan semua orang tetap berada di halaman yang sama, terlepas dari di mana mereka bekerja! 💫 Hasil Nyata: STANLEY Security mengalami peningkatan 80% dalam kepuasan kerja tim berkat alat kolaborasi yang mulus dari ClickUp.

Tutorial ClickUp untuk pengguna menengah

3. Atur dan sesuaikan proyek Anda di ClickUp

Status Kustom ClickUp dan Bidang Kustom ClickUp adalah dua alat paling penting untuk membentuk cara proyek berjalan di ruang kerja Anda, terlepas dari ukuran tim. Jika digunakan dengan baik, keduanya mengubah daftar tugas menjadi alur kerja yang jelas dan terukur, sesuai dengan cara tim Anda mengerjakan tugas.

Contohnya adalah tutorial ClickUp ini yang menunjukkan cara menggunakannya.

Status Kustom menentukan alur tugas melalui proses Anda. ClickUp memungkinkan Anda menggunakan set default atau mendesain sendiri.

Tentukan dan lacak kemajuan tugas yang disesuaikan dengan Status Kustom ClickUp.

Kekuatannya terletak pada penyesuaian yang tepat dengan tahap-tahap yang penting di lingkungan Anda, seperti:

Dalam proyek perangkat lunak, status-status mungkin meliputi: Backlog → Dalam Pengembangan → Review Kode → QA → Go Live

Untuk alur kerja konten, langkah-langkahnya bisa berupa: Ide → Penyusunan → Penyuntingan → Disetujui → Dipublikasikan

Untuk membuat atau menyesuaikannya, buka pengaturan Space/Folder/List → Statuses. Dari sana, buat set kustom dan terapkan secara konsisten di seluruh proyek. Untuk pengaturan yang berorientasi pada klien, seperti saat membangun portal klien ClickUp, elemen-elemen ini membuat pengalaman menjadi terstruktur dan transparan.

Anda dapat menetapkan status yang berbeda untuk setiap Space, Folder, atau List, mencakup semua aspek alur kerja, mulai dari persetujuan desain hingga siklus sprint. Tahapan kemajuan Anda selalu sesuai dengan kenyataan tim Anda.

Custom Fields, di sisi lain, menangkap informasi yang tidak dapat ditangkap oleh status saja. Misalnya, data yang memberikan konteks, klasifikasi, atau pelacakan kuantitatif, seperti:

Gunakan bidang kustom ClickUp untuk menyesuaikan tugas dengan data spesifik.

Gunakan bidang dropdown dalam proyek pemasaran untuk mengklasifikasikan jenis kampanye: Email, Media Sosial, Iklan Berbayar.

Tambahkan bidang rumus dalam alur kerja keuangan untuk menghitung margin dari bidang pendapatan dan biaya. Perhitungan akan diperbarui secara dinamis saat nilai-nilai berubah.

Terapkan bidang Checkbox pada tugas yang memerlukan tinjauan atau persetujuan. Ini akan memicu Automations tanpa perlu membuat status tambahan.

⭐ Bonus: ClickUp AI Fields membawa kecerdasan buatan langsung ke kolom tugas Anda, secara otomatis merangkum, menerjemahkan, mengkategorikan, atau memperkirakan pekerjaan tanpa usaha manual. Berbeda dengan bidang kustom tradisional, AI Fields tidak hanya menyimpan data. Mereka juga menghasilkan data. Anda dapat membuat ringkasan yang didukung AI, pembaruan progres, analisis sentimen, terjemahan, daftar tugas, dan banyak lagi. Gunakan Bidang Kustom AI di ClickUp untuk mengotomatisasi pelacakan kemajuan dan pembaruan.

🧠 Fakta Menarik: Penggunaan pertama kata 'otomatisasi' tercatat pada tahun 1940-an di Ford Motor Company. Istilah ini menggambarkan mesin yang dapat secara otomatis memindahkan bagian-bagian antara tahap produksi—ide yang merevolusi manufaktur dan kemudian menyebar ke semua industri.

4. Cara mengelola pekerjaan Anda sebagai tamu ClickUp

Tamu biasanya mendapatkan akses ke folder, daftar, dan tugas tertentu, sehingga Anda dapat berbagi hanya yang relevan. Tutorial ClickUp menjelaskan cara membaca konteks tugas, mengambil tanggung jawab, melacak waktu, dan tetap terlihat oleh tim. Hal ini sangat berguna di ClickUp untuk Agen, di mana akses klien perlu presisi dan dibatasi hanya pada yang relevan.

Semua dimulai dari tingkat tugas. Semua yang Anda butuhkan ada di satu tempat, jadi tinjau konteksnya sebelum bertindak:

Deskripsi untuk ruang lingkup dan instruksi

Status untuk melihat tahap saat ini

Perkiraan waktu untuk memahami upaya yang diperlukan

Prioritas untuk menilai tingkat urgensi

Anda juga dapat menambahkan Pengikut untuk pemangku kepentingan yang membutuhkan pembaruan tanpa perlu bergabung di setiap thread.

Tambahkan atau hapus pengamat dari tugas atau dokumen di dalam ClickUp.

Pelacakan Waktu ClickUp adalah komponen penting lainnya dalam alur kerja peran ini. Mulai timer pada tugas atau catat waktu setelah selesai, tandai entri sebagai dapat ditagih atau tidak dapat ditagih, tambahkan deskripsi singkat, dan simpan. Anda juga dapat meninjau dan mengirimkan entri Anda pada lembar waktu untuk memastikan keakuratan.

⭐ Peningkat Produktivitas: ClickUp BrainGPT adalah asisten desktop bertenaga AI yang dirancang untuk menyederhanakan alur kerja Anda dan membantu Anda tetap fokus. Alih-alih berpindah-pindah antar aplikasi, Brain MAX mengumpulkan pekerjaan Anda di satu tempat, didukung oleh konteks dari tugas, dokumen, dan proyek Anda. Dengan Enterprise Search dan Talk-to-Text, kini lebih mudah dari sebelumnya untuk menangkap ide, menemukan informasi, dan bertindak cepat. Selain itu, Anda dapat beralih antara model AI seperti GPT-4.1, Claude, dan Gemini, tergantung pada tugas yang sedang dikerjakan. Berikut ini sekilas apa yang dapat Anda lakukan dengan BrainPGT: Cari secara instan di ClickUp, Google Drive, GitHub, dan lainnya.

Gunakan Talk-to-Text untuk membuat tugas, catatan, atau pesan 4 kali lebih cepat daripada mengetik.

5. Review Alur Kerja di ClickUp

Jika Anda mengira bahwa membuat alur kerja di ClickUp membutuhkan ketergantungan teknologi yang tinggi, sebenarnya lebih sederhana dari yang terlihat.

Seperti yang terlihat dalam tutorial ClickUp ini, ini adalah proses bertahap. Siapa pun di tim Anda, bahkan rekan kerja yang lebih junior, dapat melakukannya.

Pengaturan ini sangat berguna selama proses onboarding ClickUp, ketika anggota tim baru membutuhkan proses yang jelas untuk diikuti. Dalam pengaturan ini, Daftar Permintaan Masuk mencatat pekerjaan baru secara terpisah dari tugas yang sedang aktif. Tugas-tugas tersebut dibuat melalui pengiriman formulir.

Setelah tugas ditambahkan ke daftar penerimaan, tugas tersebut menjalani proses triase. Di sini, permintaan diverifikasi, diklarifikasi, dan disiapkan untuk tindakan. Ketika tugas siap, mengubah statusnya memicu fase berikutnya. Perubahan status berfungsi sebagai pemicu otomatisasi dalam pengaturan ini.

🎯 Contoh: Ketika sebuah permintaan berpindah ke status In Progress dan ditandai sebagai ‘Website’ sebagai jenis tugas, ClickUp dapat secara otomatis: Tugaskan tugas tersebut kepada desainer yang tepat.

Tambahkan ke daftar Website List untuk pengelompokan yang lebih baik.

Gunakan templat halaman arahan ClickUp yang sudah jadi, yang mencakup sub-tugas, komentar, dan penugas tambahan.

Template Tugas ClickUp dapat membantu Anda menghindari kerumitan pengaturan manual. Simpan tugas apa pun sebagai template, lalu terapkan ke pekerjaan baru untuk memuat sebelumnya subtugas, daftar periksa, komentar, atau penugas.

Simpan dan terapkan pengaturan tugas yang sudah disiapkan dengan ClickUp Task Templates.

🤝 Dari Komunitas: Panduan buatan pengguna tentang ClickUp Brain. Tutorial ClickUp ini memberikan panduan langkah demi langkah tentang Brain, lapisan AI yang mengubah ruang kerja Anda menjadi sistem yang dapat mengelola dirinya sendiri. Tutorial ini memperkenalkan tiga pilar Brain: AI Knowledge Manager, AI Project Manager, dan AI Writer for Work. Masing-masing dirancang untuk mengurangi pekerjaan manual yang membosankan dan menampilkan konteks yang tepat secara instan. AI Knowledge Manager berfungsi seperti mesin pencari internal Anda, mengambil jawaban langsung dari ClickUp Docs, Tasks, dan Dashboards Anda. Manajer Proyek AI melangkah lebih jauh, merangkum kemajuan, melacak hambatan, dan mengotomatiskan pembaruan berulang melalui perintah bahasa alami. Sementara itu, AI Writer for Work mempercepat penulisan catatan dan laporan dengan mengubah data ruang kerja menjadi ringkasan terstruktur atau ringkasan singkat. Gunakan ClickUp Brain sebagai asisten AI bawaan yang memahami konteks Anda.

💡 Tips Pro: Ekstensi Chrome ClickUp membawa manajemen tugas ke browser Anda. Dengan ekstensi ini, Anda dapat: Buat tugas secara instan dari halaman web mana pun.

Lacak waktu, mulai timer, dan catat upaya tanpa perlu meninggalkan tab saat ini.

Ambil tangkapan layar atau potong area tertentu dari layar Anda, tandai dengan panah atau teks, dan lampirkan ke tugas.

Lampirkan email ke tugas langsung dari kotak masuk Gmail Anda.

Tutorial ClickUp untuk pengguna tingkat lanjut

6. Fitur lanjutan ClickUp Chat

ClickUp Chat telah berkembang menjadi lebih dari sekadar solusi pesan sederhana. Video ini menunjukkan cara mengatur pesan langsung, menambahkan konteks dengan tab tugas dan kalender, serta meluncurkan SyncUps dengan cepat tanpa meninggalkan aplikasi.

Dimulai dengan bagian DM. Daripada menggulir daftar panjang, Anda dapat mengelompokkan percakapan ke dalam kategori kustom.

Pindahkan pesan langsung (DM) ke bagian seperti Tim, Proyek, atau Urgent.

Klik kanan pada percakapan untuk menugaskan ke bagian tertentu.

Pastikan rekan tim terpenting Anda tetap berada di bagian atas sehingga pembaruan mereka selalu terlihat.

Tab di bagian atas jendela DM menambahkan konteks tambahan:

Chat menampilkan percakapan yang sedang berlangsung

Kalender menampilkan ketersediaan dan acara yang dijadwalkan.

Daftar Tugas menampilkan apa yang sedang dikerjakan oleh rekan tim Anda saat ini.

Tutorial ClickUp diakhiri dengan SyncUps, fitur bawaan ClickUp untuk beralih dari teks ke kolaborasi langsung.

Lakukan panggilan dan bagikan layar dengan lancar menggunakan ClickUp Chat SyncUp.

Dari jendela obrolan, Anda dapat:

Mulai panggilan audio atau video

Bagikan layar Anda untuk meninjau desain atau dokumen.

Lakukan diskusi satu lawan satu yang singkat.

💡 Tips Pro: ClickUp memungkinkan Anda merekam SyncUps langsung dari pemutar mini atau mode layar penuh. Klik ikon rekam untuk merekam sesi—indikator rekaman akan muncul saat proses berlangsung. Rekam panggilan Anda secara instan selama SyncUps Chat ClickUp langsung Setelah panggilan berakhir, kunjungi Clips Hub untuk: Buka, bagikan, dan berikan komentar pada rekaman sebelumnya.

Lihat transkrip yang terkait dengan saluran tempat SyncUp berlangsung.

Bagikan tautan publik dengan siapa pun di luar Workspace Anda.

Gunakan ClickUp Brain untuk secara instan menghasilkan ringkasan rapat. Buat ringkasan rapat instan dari rekaman SyncUp menggunakan ClickUp Brain.

7. Cara mengatur agen pertama Anda di ClickUp

Sebelum Anda mulai dengan langkah-langkah pengaturan, luangkan 2 menit untuk ringkasan Super Agents ini:

Ini adalah cara tercepat untuk memahami apa yang dimaksud ClickUp dengan "agents" saat mereka bertindak seperti rekan tim sungguhan di ruang kerja Anda. Kunci utamanya adalah konteks.

Agen menjadi jauh lebih berguna ketika mereka dapat bekerja dengan apa yang sudah ada di ClickUp, seperti tugas, Dokumen, percakapan, dan konvensi yang digunakan tim Anda sehari-hari. Video ini membantu Anda berpikir dalam hal “apa yang akan saya delegasikan kepada rekan kerja yang cerdas” daripada “apa yang bisa saya otomatisasi.”

Sekarang saatnya praktik langsung:

Tutorial ini menunjukkan cara mengatur Autopilot Agent, di mana Anda akan mulai melihat penghematan waktu secara instan. Autopilot Agents dirancang untuk berjalan dalam alur kerja dan menangani rutinitas berulang berdasarkan rantai logika sederhana: Trigger → Conditions → Instructions.

ClickUp Autopilot Agents bertindak seperti rekan kerja otomatis langsung di dalam akun ClickUp Anda.

Otomatiskan tugas, buat laporan, dan optimalkan proses dengan ClickUp Autopilot Agents.

Video ini menunjukkan cara mengonfigurasi yang pertama agar dapat menangani tugas rutin seperti menyusun balasan, menugaskan tugas, dan menghasilkan laporan terjadwal.

Langkah 1: Atur pemicu

Trigger menentukan kapan agen Anda harus bertindak. Misalnya, setiap kali tugas baru dibuat dalam daftar permintaan klien, atau pada waktu yang dijadwalkan setiap minggu. Anda dapat menyempurnakan trigger lebih lanjut sehingga agen hanya berjalan saat formulir tertentu dikirimkan atau saat bidang memenuhi kriteria tertentu.

Langkah 2: Tambahkan kondisi (filter opsional)

Kondisi menentukan apakah agen harus dijalankan setelah pemicu terpicu. Kondisi ini bisa sesederhana “hanya jika prioritasnya mendesak” atau “hanya jika bahasa tiketnya Prancis”. Jika dibiarkan kosong, agen akan selalu bertindak.

Langkah 3: Tulis instruksi (bagian yang menentukan keberhasilan)

Di sini Anda memberitahu agen perannya, sumber apa yang dapat diandalkan, dan bagaimana outputnya seharusnya terlihat. Prompt yang jelas adalah perbedaan antara “wow, ini sangat membantu” dan “kenapa kamu seperti ini.”

Contoh instruksi:

Tulis balasan email yang sopan untuk tiket klien baru mengenai fitur-fitur ClickUp.

Referensi jawaban dari ruang kerja, wiki internal, dan Pusat Bantuan ClickUp.

Posting draf sebagai komentar pada tugas yang masuk.

Dari sana, Anda dapat menghubungkan agen ke sumber pengetahuan seperti Docs, Wikis, atau Pusat Bantuan ClickUp. Semakin luas basis pengetahuannya, semakin akurat dan berguna hasil yang dihasilkan.

⭐ Bonus: Konfigurasikan Agen Autopilot Kustom untuk merespons pemicu tertentu dan melakukan tindakan di lokasi spesifik. Ambil contoh saluran tim HR yang menerima banyak pertanyaan. Untuk menghemat waktu tim, mereka menggunakan AI untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Agen Kustom di saluran tersebut diinstruksikan untuk menjawab pertanyaan jika jawabannya terdapat di basis pengetahuan yang dapat diaksesnya. Buat Agen Kustom untuk setiap departemen dengan instruksi kustom, tingkat akses, dan gaya bahasa yang sesuai.

📚 Baca Lebih Lanjut: Cara Menjaga Tim SaaS Anda Tetap Selaras dalam Komunikasi Menggunakan ClickUp

Tutorial ClickUp berdasarkan kasus penggunaan

8. Tutorial dashboard manajemen proyek

Tutorial ClickUp ini menunjukkan cara membuat dashboard manajemen proyek yang menggabungkan pembaruan yang tersebar menjadi tampilan tunggal yang mudah dipahami tentang kemajuan, tenggat waktu, dan kinerja.

Hal ini dimulai dengan mendefinisikan KPI. Contoh umum meliputi:

Tingkat penyelesaian tugas untuk melihat seberapa banyak pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu.

Kecepatan sprint mengukur output di setiap siklus.

Laporan bug atau hambatan memantau kualitas bersamaan dengan kecepatan pengiriman.

Setelah KPI ditetapkan, video akan membahas pembuatan dashboard itu sendiri. Di setiap akun ClickUp, dashboard terdiri dari kartu-kartu, masing-masing terhubung ke sumber data (sumber kebenaran).

Kartu daftar tugas menampilkan tugas-tugas yang aktif, selesai, atau terblokir.

Kartu diagram Gantt memetakan ketergantungan dan batas waktu.

Kartu pelacakan waktu menampilkan jam yang dicatat di seluruh proyek.

Grafik dan bar kemajuan merangkum KPI sehingga tren dapat dilihat secara langsung.

Video ini diakhiri dengan contoh otomatisasi dan pembaruan. Karena dasbor dalam alat manajemen proyek ini terhubung langsung dengan tugas, dasbor tersebut diperbarui secara real-time seiring berjalannya pekerjaan. Anda juga dapat menghubungkannya dengan alur kerja sehingga perubahan status atau penundaan akan secara otomatis tercermin di dasbor.

⚡ Sorotan Template: Dalam video ini, Anda juga akan melihat template untuk memulai dengan cepat. Misalnya, Template Dashboard Manajemen Proyek ClickUp menyediakan struktur siap pakai yang dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan proyek Anda. Dapatkan template gratis Pantau kinerja proyek, dapatkan representasi visual tugas-tugas Anda, dan identifikasi area yang perlu ditingkatkan dengan Template Dashboard Manajemen Proyek ClickUp. Aplikasi ini dilengkapi dengan kartu, tata letak, dan gaya yang sudah siap pakai, yang dapat Anda sesuaikan seiring perkembangan proyek.

🧠 Fakta Menarik: Diagram Gantt yang kini sudah familiar mendapatkan namanya dari insinyur awal abad ke-20, Henry Gantt, yang merancangnya untuk melacak produktivitas dan kinerja, dengan visual yang memberikan kejelasan jauh sebelum aplikasi digital ada.

9. Tutorial tim produk dan pengembangan

ClickUp Whiteboards memberikan tim produk kanvas bersama untuk beralih secara mulus dari brainstorming ke eksekusi tanpa mengganggu alur kerja. Panduan ini dimulai dengan papan tulis kosong sebagai titik masuk tim. Ide-ide dicatat sebagai catatan tempel, biasanya setelah tinjauan sprint atau sesi perencanaan.

Sesi beralih ke pengelompokan catatan ke dalam tema. Beberapa anggota tim fokus pada topik yang sering muncul seperti usability atau permintaan fitur.

Langkah terpenting adalah membuat tugas (sesuatu yang tidak boleh Anda kompromikan)! Setiap catatan tempel atau ide yang dikelompokkan dapat diubah menjadi Tugas ClickUp secara langsung. Tugas-tugas tersebut dilengkapi dengan deskripsi, tanggal jatuh tempo, penugas, pelacakan waktu, prioritas, dan banyak fitur lainnya.

Bagi tim produk dan pengembangan, artinya 👇

Permohonan fitur baru menjadi tugas yang dilacak dengan garis waktu tersendiri.

Masalah usability yang diangkat dalam retrospeksi sprint dapat ditugaskan kepada rekan tim tertentu.

Sebuah tema seperti ‘memperbaiki alur onboarding’ dapat dibagi menjadi beberapa tugas langsung dari papan tulis digital.

Karena tugas-tugas disinkronkan secara instan dengan ruang kerja Anda, papan tulis berkembang menjadi pusat kerja yang dinamis. Tim dapat mengunjungi kembali papan tulis tersebut untuk menambahkan umpan balik baru, meninjau kemajuan, dan melihat bagaimana ide awal berubah menjadi hasil yang selesai.

📌 Tips Produktivitas: Di dalam ClickUp Whiteboards, Anda dapat menggunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan gambar secara instan. Jika sebuah catatan tempel atau ide membutuhkan panduan visual (seperti alur, diagram, atau sketsa konsep), buatlah langsung di papan sehingga tim dapat melihat catatan dan ilustrasinya berdampingan. Buat gambar AI dengan perintah sederhana di ClickUp Whiteboards

Kami telah menulis secara mendalam tentang cara menggunakan ClickUp Brain untuk mengoptimalkan tugas-tugas Anda.

Sebagai kecerdasan buatan yang sadar konteks, ia memahami pekerjaan Anda dan menghubungkan pengetahuan yang tersebar di berbagai tugas, Dokumen, dan percakapan menjadi sumber kebenaran yang dapat dicari.

🔴 Konsep Work Sprawl: Fragmentasi aktivitas di berbagai alat, platform, dan sistem yang tidak terhubung satu sama lain disebut work sprawl. Mengapa hal ini penting? Karena hal ini menyebabkan inefisiensi, silo informasi, dan penurunan produktivitas di seluruh organisasi.

10. Tutorial Penjualan dan CRM

ClickUp dapat berfungsi sebagai CRM lengkap yang mengintegrasikan prospek, peluang, dan catatan pelanggan Anda dalam satu antarmuka.

Video ini dimulai dengan Template Daftar CRM Sederhana ClickUp, yang menciptakan sistem ringan secara langsung.

Dapatkan template gratis Perkuat strategi CRM Anda dengan Template CRM Sederhana ClickUp.

Setiap kontak diwakili sebagai tugas, dengan bidang kustom untuk nilai transaksi, nama perusahaan, dan tahap pipeline. Tampilan dapat beralih antara daftar, papan, dan tabel, sehingga Anda dapat berpindah dengan lancar dari tata letak spreadsheet ke pipeline kanban.

Dari sana, panduan langkah demi langkah menunjukkan cara mengembangkan menjadi sesuatu yang lebih tangguh:

Folder dan daftar terpisah untuk memisahkan data Anda. Folder CRM dapat melacak klien saat ini, sementara folder Sales Pipeline menyimpan prospek, peluang, dan bahkan basis data produk atau layanan.

Fields kustom menangkap konteks tambahan, seperti perkiraan ukuran kesepakatan, persentase keyakinan, atau sektor industri. Fields hubungan menghubungkan prospek secara langsung ke proyek atau hasil kerja yang terkait dengannya.

Formulir untuk penangkapan prospek terhubung langsung ke CRM Anda. Setiap pengiriman formulir secara instan menciptakan tugas baru di daftar Prospek Anda.

Automasi menjaga data Anda tetap konsisten. Menandai sebuah kesepakatan sebagai Ditutup/Dimenangkan dapat secara otomatis memindahkannya ke daftar Klien Anda dan membuat tugas Kesempatan yang terhubung.

Untuk pelaporan, Anda dapat membuat Dashboard ClickUp yang menampilkan nilai pipeline, kemajuan transaksi, dan tingkat konversi secara real-time. Dan karena data CRM berada di dalam ruang kerja yang sama dengan proyek Anda, komunikasi dan eksekusi tetap terintegrasi dengan baik.

🤝 Dari Komunitas: Panduan buatan pengguna tentang ClickUp AI Notetaker. AI Notetaker ClickUp tidak hanya sekadar mencatat pertemuan Anda. Ia mengubah setiap percakapan menjadi tindakan yang dapat dieksekusi. Video ini menunjukkan cara mengotomatisasi catatan pertemuan Anda dengan menggabungkan Ask AI, Automations, dan AI Fields untuk merangkum diskusi, menyoroti poin penting, dan memperbarui tugas secara otomatis. AI Notetaker terintegrasi dengan Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams untuk secara otomatis bergabung dalam panggilan, menghasilkan transkrip, dan membuat ringkasan pertemuan dengan tindakan dan keputusan yang jelas. Setiap rekaman disimpan sebagai dokumen pribadi di dalam ClickUp, sehingga tim Anda dapat merujuk pada diskusi, menugaskan langkah selanjutnya, dan menjaga konteks tetap utuh.

Tutorial ClickUp: Yang Membuat Anda Menjadi Pengguna Ahli

Bereksperimen boleh saja saat Anda penasaran. Tapi saat ClickUp digunakan untuk pekerjaan nyata, Anda tidak punya waktu untuk coba-coba.

Sepuluh menit dengan tutorial yang tepat dapat menggantikan berjam-jam menebak-nebak.

Dan jika Anda terus melakukannya, hal menarik akan terjadi: Anda berhenti "menggunakan" ClickUp dan mulai merancang sistem di dalamnya. Itulah saat Anda menjadi pengguna ahli—dan saat ClickUp berubah menjadi keunggulan kompetitif alih-alih sekadar alat biasa.

Siap untuk mulai menerapkan ini? Daftar gratis di ClickUp dan mulailah membangun alur kerja yang benar-benar dapat diskalakan.