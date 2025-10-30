Template Perencana Homeschooling Gratis untuk Mengatur Pembelajaran Anak Anda

“Hari ini kita belajar sejarah atau seni?”Anak Anda bertanya ini pada pukul 11 pagi di hari Selasa. Anda melirik catatan Anda dan menyadari… Anda juga tidak yakin. Satu tab browser berisi kurikulum matematika, yang lain unit studi alam, dan yang ketiga adalah papan Pinterest penuh dengan kerajinan tangan.

Homeschooling memberikan kebebasan, tetapi bisa terasa membingungkan ketika sumber daya menumpuk tanpa panduan yang jelas. 📚

Faktanya, Universitas Johns Hopkins melaporkan bahwa pada tahun ajaran 2023-24, 19 dari 21 negara bagian yang berbagi data mengalami peningkatan jumlah pendaftar homeschooling. Dengan semakin banyak keluarga yang memilih jalur ini, permintaan akan cara sederhana untuk mengatur pelajaran dan melacak kemajuan semakin meningkat.

Dan dalam posting blog ini, kita akan menjelajahi 18 template planner homeschool gratis di ClickUp untuk Siswa yang dapat membantu Anda mengendalikan proses belajar anak Anda. 🏁

Apa itu Template Perencana Homeschooling?

Template planner homeschool adalah alat digital atau cetak yang terstruktur, dirancang untuk membantu orang tua, tutor, atau siswa mengatur aktivitas akademik di rumah.

Template ini mengintegrasikan rencana pelajaran, tugas, kehadiran, nilai, dan jadwal, sehingga memudahkan pengelolaan tujuan harian, mingguan, dan jangka panjang. Template ini sering dilengkapi dengan tampilan yang dapat disesuaikan, pelacakan mata pelajaran, alat penulisan AI, dan indikator kemajuan untuk menyederhanakan perencanaan sekolah dan pencatatan.

Apa yang Membuat Template Perencana Homeschooling yang Baik?

Template rencana belajar di rumah yang baik menyediakan sistem lengkap untuk mengelola akademik, sumber daya, dan rutinitas keluarga. Berikut adalah beberapa komponen yang perlu diperhatikan saat memilihnya:

Menetapkan tujuan jangka panjang: Menjelaskan tujuan tahunan dan membuat ringkasan tahunan untuk merencanakan rutinitas, prioritas, dan tonggak pencapaian.

Mengatur rencana bulanan dan mingguan: Menggunakan kalender, dasbor, dan jadwal untuk mengatur pelajaran, tugas, dan aktivitas.

Rincian pelajaran harian: Membagi setiap hari dengan mata pelajaran spesifik, tugas, dan blok waktu untuk pelaksanaan yang lebih lancar.

Mengelola kurikulum dan sumber daya: Melacak buku, bahan ajar, perencanaan kunjungan lapangan, dan rencana pelajaran khusus mata pelajaran untuk seluruh tahun akademik.

Mencatat kehadiran dan refleksi: Mencatat catatan kehadiran dan memungkinkan Anda menggunakan halaman refleksi untuk meninjau kemajuan.

Melacak tujuan dan kebiasaan: Memantau kemajuan akademik dan Memantau kemajuan akademik dan perkembangan pribadi melalui pelacak.

Dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda: Menyediakan halaman tambahan untuk perencanaan proyek, studi unit, atau pendekatan unschooling.

Dorong partisipasi siswa: Ajak anak-anak untuk membantu merencanakan pelajaran atau memilih sumber daya untuk membangun rasa kepemilikan dan keterlibatan.

🧠 Fakta Menarik: Charlotte Mason adalah seorang pendidik Inggris abad ke-19 yang filosofinya masih menginspirasi banyak keluarga homeschooling hingga hari ini. Ia percaya bahwa pelajaran singkat lebih baik daripada yang panjang karena perhatian anak bekerja paling baik dalam waktu singkat dan semakin kuat dengan latihan yang konsisten. Pendekatannya dalam menciptakan 'buku hidup' dan jalan-jalan di alam dianggap cukup radikal pada masanya.

18 Template Perencana Homeschooling

Perangkat Lunak Manajemen Proyek Pendidikan ClickUp memberikan Anda satu tempat untuk mengelola semua aspek homeschooling. Anda dapat merencanakan pelajaran, melacak tugas yang telah diselesaikan, mencatat jam aktivitas, dan bahkan mencatat refleksi singkat tentang pembelajaran setiap hari.

Berikut ini 18 template untuk menyederhanakan, mengatur, dan tetap mengontrol tahun ajaran homeschooling.

1. Template Rencana Pelajaran ClickUp

Dapatkan template gratis Simpan rencana pelajaran, formulir evaluasi, dan tugas dalam satu tempat dengan Template Rencana Pelajaran ClickUp.

Template Rencana Pelajaran ClickUp dirancang untuk membantu pendidik dalam membuat, mengelola, dan melacak rencana pelajaran untuk kursus perguruan tinggi secara efisien. Mulailah dengan merinci topik dan materi yang akan dibahas dalam kursus, lalu tentukan tujuan dan sasaran yang jelas untuk setiap kursus di dalam alat tersebut.

Template rencana pembelajaran homeschool ini memungkinkan Anda membuat rencana pelajaran terperinci untuk setiap topik, termasuk aktivitas dan penilaian untuk memastikan keterlibatan siswa. Selain itu, Anda dapat secara rutin memeriksa kemajuan setiap mata pelajaran untuk melakukan penyesuaian sejak dini.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

📌 Ideal untuk: Orang tua, wali, atau tutor yang ingin menggunakan template rencana pelajaran untuk merencanakan dan melacak pelajaran di berbagai mata pelajaran dan tingkat kelas dalam homeschooling mereka.

📮 ClickUp Insight: 45% mengatakan bahwa membagi tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil membuat mereka tetap termotivasi. Konsepnya jelas, tetapi menerapkannya dalam praktik adalah di mana pekerjaan sebenarnya dimulai (dan seringkali terhenti). 🚥 Merasa kewalahan dengan tujuan besar seperti "membuat kurikulum semester penuh"? Biarkan ClickUp Brain membantu. Jelaskan tujuan Anda, dan AI ClickUp akan membaginya menjadi tugas-tugas dan sub-tugas yang dapat dilaksanakan, menetapkan tenggat waktu, dan membantu Anda mendekati impian Anda. 💫 Hasil Nyata: Pengguna mengatakan produktivitas mereka meningkat dua kali lipat sejak beralih ke ClickUp.

2. Template Perencana Harian ClickUp

Dapatkan template gratis Atur tugas ke dalam kategori seperti Pribadi, Pekerjaan, dan Tujuan dengan templat planner harian ClickUp.

Template Perencana Harian ClickUp mengorganisir pelajaran homeschooling, tugas rumah tangga, dan daftar tugas pribadi Anda dalam satu tempat. Dengan tampilan kustom seperti Tampilan Kalender ClickUp dan Semua Tugas, Anda dapat mengelola tugas sehari-hari seperti belanja bahan makanan, rutinitas perawatan diri, atau bahkan proyek sampingan dengan mudah.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Atur tugas berdasarkan kategori dengan bidang kustom untuk Pribadi , Pekerjaan , Sekolah , atau Tujuan .

Tetap mengontrol prioritas dengan pembaruan status seperti To Do dan Complete

Grupkan tugas berdasarkan tanggal jatuh tempo dan lihat apa yang Telat , Jatuh Tempo Hari Ini , atau sudah Selesai dengan sekilas.

Tambahkan detail seperti pengingat, catatan, dan subtugas untuk setiap tugas agar Anda tidak lupa langkah-langkah penting.

📌 Ideal untuk: Orang tua dan tutor homeschooling yang ingin cara andal untuk mengelola pelajaran harian sambil juga menyeimbangkan tanggung jawab rumah tangga dan tugas pribadi dalam aplikasi planner harian.

3. Template Perencana Mingguan ClickUp

Dapatkan template gratis Lacak tenggat waktu, acara, pertemuan, dan lainnya dengan cara yang menarik menggunakan Template Perencana Mingguan ClickUp.

Template Perencana Mingguan ClickUp memberikan peta visual untuk minggu mendatang, memungkinkan Anda melihat dengan jelas apa yang akan terjadi setiap hari, tujuan apa yang menjadi fokus Anda, dan di mana Anda mungkin perlu melakukan penyesuaian.

Alih-alih terburu-buru setiap pagi, Anda akan memiliki gambaran menyeluruh tentang pelajaran, aktivitas, dan prioritas yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan tata letak papan berwarna-warni, ruang khusus untuk tujuan, dan tugas yang dapat diseret dan dilepas, templat rencana homeschooling ini terasa lebih seperti panduan mingguan yang kreatif.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Rencanakan minggu Anda secara visual dengan papan Kanban tujuh hari, di mana setiap kolom mewakili hari Senin hingga Minggu.

Dengan cepat identifikasi apa yang masih tertunda atau sudah selesai menggunakan status seperti Open dan Complete .

Gunakan tampilan Planner Board View untuk cara yang berwarna-warni dan seret-dan-lepas untuk mengatur tugas berdasarkan hari.

Tetapkan tujuan utama untuk minggu ini di area khusus seperti Prioritas! dan Pikiran untuk Dipikirkan

📌 Ideal untuk: Orang tua, tutor, atau wali yang ingin memiliki gambaran seimbang tentang minggu mereka.

🧠 Fakta Menarik: Pada abad ke-17, keluarga kaya Eropa sering mempekerjakan pengasuh untuk mendidik anak-anak di rumah, menggabungkan pelajaran akademis dengan etiket dan pendidikan moral.

4. Template Jadwal Harian Jam ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan pelajaran, aktivitas, dan istirahat Anda jam demi jam dengan templat Jadwal Harian Jam ClickUp ini.

Template Jadwal Harian ClickUp membantu orang tua yang homeschooling merencanakan setiap hari dengan struktur yang teratur. Anda dapat mengalokasikan waktu khusus untuk pelajaran, waktu membaca, aktivitas praktis, dan bahkan istirahat, sambil menyisakan waktu luang yang disengaja untuk menangani pertanyaan tak terduga atau transisi antar mata pelajaran.

Fitur pengingat bawaan dan pelacakan waktu memudahkan Anda untuk tetap sesuai jadwal, memastikan setiap blok pembelajaran dan aktivitas mendapatkan perhatian yang layak.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Bagi hari Anda menjadi slot jam menggunakan Tampilan Garis Waktu untuk waktu mulai dan berakhir yang jelas.

Gunakan kolom untuk mencatat detail seperti Alasan Ketidakhadiran atau Catatan untuk blok tertentu.

Beralih antara tampilan Daily Workflow , Absences , dan Daily Schedule untuk kebutuhan perencanaan yang berbeda.

Tandai istirahat atau transisi penting (seperti waktu makan siang atau sesi ulangan) dengan penanda waktu visual.

📌 Ideal untuk: Orang tua, tutor, dan siswa yang ingin struktur jam demi jam untuk pelajaran homeschooling.

5. Template Jadwal Sekolah ClickUp

Dapatkan template gratis Lihat kelas yang akan datang dan waktu yang dihabiskan untuk proyek dengan Template Jadwal Sekolah ClickUp.

Template Jadwal Sekolah ClickUp menyediakan tampilan jadwal yang jelas untuk kelas, waktu belajar, dan aktivitas.

Fungsinya mirip dengan sistem manajemen pengetahuan. Artinya, Anda dapat merencanakan kelas, menambahkan blok belajar, dan bahkan menyertakan aktivitas non-akademik seperti olahraga atau istirahat. Dengan detail seperti nama guru/dosen, lokasi pelajaran, atau catatan tentang tugas, semuanya dapat dengan mudah dilihat.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tambahkan konteks dengan bidang seperti Dosen , Aktivitas , dan Lokasi untuk setiap kelas atau blok.

Beralih antara tampilan Aktivitas , Jadwal Sekolah , dan Catatan Kelas untuk fokus pada apa yang Anda butuhkan.

Lacak kehadiran atau penyelesaian dengan status seperti Buka dan Selesai

Atur Tugas Berulang ClickUp untuk mengelola pelajaran berkelanjutan dan tugas berulang dalam jadwal.

📌 Ideal untuk: Orang tua, tutor, atau wali yang ingin memiliki rencana bulanan terstruktur untuk mengelola kelas-kelas, blok belajar, dan rutinitas pribadi dalam lingkungan homeschooling.

💡 Tips Pro: Gunakan 10 menit untuk membersihkan digital setiap hari sebagai teknik manajemen waktu untuk membersihkan notifikasi, memperbarui tugas, dan menyiapkan ruang kerja Anda.

6. Template Jadwal Kelas dan Studi Waktu ClickUp

Dapatkan template gratis Capai prestasi akademik yang lebih baik dengan mengelola berbagai komitmen secara bersamaan menggunakan Template Jadwal Kelas & Studi Waktu ClickUp.

Template Jadwal Kelas & Studi Waktu ClickUp dirancang untuk melacak kelas, nilai, penilaian, dan sesi belajar. Template ini menghubungkan waktu kelas harian Anda dengan kinerja akademik dan kemajuan belajar. Dengan Tugas Berulang untuk setiap mata pelajaran dan Bidang Kustom untuk penilaian, Anda dapat mengelola kapan kelas Anda berlangsung dan seberapa baik Anda berkinerja di dalamnya.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak kinerja akademik dengan 11 kolom untuk Warna Kelas , Semester , Teman Sekelas , dan Catatan .

Kelola tugas akademik dengan status seperti To Do , In Progress , dan Complete .

Tetap terkendali atas ujian dan tenggat waktu dengan panel Overdue dan Unscheduled .

Gunakan lima tampilan kustom (Tahun, Jadwal Waktu, Prioritas, Jadwal Kelas) dalam konfigurasi yang berbeda untuk perencanaan yang fleksibel.

📌 Ideal untuk: Siswa, tutor, atau guru yang ingin menghubungkan jadwal kelas dengan pelacakan akademik saat menggunakan ClickUp untuk siswa.

Pelajari cara meningkatkan produktivitas dengan kalender proyek yang komprehensif. 👇🏼

7. Template Perencanaan Kelas ClickUp

Dapatkan template gratis Dapatkan ruang kerja yang jelas untuk merancang pelajaran dan membagikan tugas dengan templat perencanaan kelas ClickUp.

Template Perencanaan Kelas ClickUp sangat cocok untuk tutor atau orang tua yang homeschooling yang ingin cara terstruktur untuk merencanakan, mengatur, dan melacak pelajaran untuk berbagai mata pelajaran. Setiap pelajaran dapat mencakup sumber daya, batas waktu, dan catatan.

Misalnya, jika Anda mengajar anak yang lebih tua Matematika dan anak yang lebih muda keterampilan membaca dasar, Anda dapat membuat daftar terpisah dalam templat rencana belajar di rumah untuk masing-masing anak. Tambahkan tugas pelajaran, lampirkan lembar kerja, video, atau bahan bacaan, dan tandai sebagai 'Selesai' setelah selesai.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak kemajuan pelajaran dengan status seperti To Do , Planned , Completed , Fail , Pass , dan Archived .

Kelola detail pelajaran dengan kolom untuk informasi kelas, batas waktu, dan prioritas.

Akses persiapan pelajaran dengan cepat melalui tampilan seperti Minggu Ini, Hari Ini, Semua Daftar, dan Panduan.

📌 Ideal untuk: Orang tua yang homeschooling dan ingin mengatur pelajaran untuk beberapa anak serta memantau kemajuan mereka di berbagai mata pelajaran.

🔍 Tahukah Anda? Horace Mann, yang sering disebut sebagai 'Bapak Gerakan Sekolah Umum,' berperan penting dalam memperjuangkan sistem pendidikan publik yang gratis, universal, dan non-sektarian di Amerika Serikat. Reformasinya meliputi pendirian lembaga pelatihan guru yang dikenal sebagai 'sekolah normal,' yang memainkan peran kunci dalam profesionalisasi pengajaran dan perluasan kesempatan pendidikan.

8. Template Perencanaan Silabus ClickUp

Dapatkan template gratis Gunakan templat perencanaan silabus ClickUp untuk melacak tujuan kursus, jadwal, dan materi pendukung.

Template Perencanaan Kurikulum ClickUp menyediakan alat terstruktur untuk merencanakan pelajaran, aktivitas, dan penilaian, memastikan pendidik dapat memberikan pengalaman belajar yang terstruktur dengan baik.

Bekerja sama dengan rekan kerja untuk mengumpulkan dan mengorganisir topik-topik potensial untuk kurikulum. Setelah ide-ide terkumpul, kembangkan rencana komprehensif yang mencakup deskripsi mata pelajaran, tujuan, kebijakan penilaian, dan jadwal topik serta aktivitas.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Atur kurikulum berdasarkan mata pelajaran dengan Folder dan Hierarki Daftar (misalnya, Bahasa Inggris, Matematika)

Lacak persiapan pelajaran dengan 10 status seperti Saat Ini , Sedang Berlangsung , Perlu Revisi , Lama , dan Untuk Direncanakan

Tambahkan detail penting dengan kolom untuk Topik , Cetakan , Tanggal Jatuh Tempo , dan Tingkat Prioritas .

Rencanakan sepanjang semester menggunakan tampilan seperti Timeline, Board, Calendar, Guide, dan All Lists.

📌 Ideal untuk: Guru, perancang kurikulum, atau koordinator akademik yang ingin cara terstruktur untuk merancang, melacak, dan menyempurnakan silabus sepanjang tahun ajaran.

🚀 Keunggulan ClickUp: Bingung bagaimana menggunakan AI untuk perencanaan pelajaran? Dengan ClickUp Brain, Anda dapat membuat rencana pelajaran berkualitas tinggi dan efektif dalam hitungan detik. Yang perlu Anda lakukan hanyalah bertanya! Masukkan detail penting seperti mata pelajaran, tingkat kelas, dan tujuan pembelajaran, dan sistem akan menghasilkan rencana yang disesuaikan dengan kurikulum Anda. Connected AI memahami konteks di seluruh proyek Anda dan memberikan saran yang dapat ditindaklanjuti, menjadikannya ideal untuk orang tua dan tutor homeschooling. Tetap teratur dengan tenggat waktu tugas menggunakan ClickUp Brain Dengan alat AI untuk siswa di sisi Anda, Anda dapat: Buat garis besar kurikulum yang detail dan uraikan topik dengan mudah.

Ubah catatan yang dihasilkan AI menjadi dokumen atau tugas yang dapat ditindaklanjuti secara instan.

Atur tugas, daftar bacaan, dan batas waktu proyek dalam satu platform terpusat.

Prioritaskan pelajaran dan lacak kemajuan dengan panduan AI cerdas. ✅ Coba prompt ini: Buat rencana pelajaran selama satu minggu untuk siswa berusia 10 tahun yang mencakup pecahan dasar dalam Matematika. Sertakan tujuan harian, aktivitas, dan penilaian singkat di akhir minggu.

9. Template Silabus ClickUp

Dapatkan template gratis Tetapkan tujuan yang jelas untuk setiap kelas dan lacak kemajuan secara real-time dengan Template Silabus ClickUp.

Dengan Template Silabus ClickUp, Anda dapat membuat silabus yang terstruktur dan rapi yang secara jelas menyampaikan tujuan, topik, dan tugas untuk setiap kelas. Template ini dibuat di dalam ClickUp Docs, sehingga Anda dapat membuat outline yang terformat dengan baik, termasuk deskripsi kursus, kebijakan penilaian, dan jadwal kegiatan.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Strukturkan konten dengan Doc View untuk membuat silabus teks kaya.

Lacak pembaruan kurikulum dengan bidang metadata seperti Pencipta/Pemilik dan Terakhir Diperbarui

Atur informasi penting kursus dalam tabel Informasi Kursus dengan kolom untuk nama kursus, bagian, satuan kredit, informasi guru, dan detail kontak.

Navigasi dengan cepat menggunakan navigasi sidebar untuk halaman seperti Template Silabus, Panduan Memulai, dan + Halaman Baru

📌 Ideal untuk: Orang tua yang homeschooling, tutor, dan pendidik yang ingin memiliki silabus profesional dan terpusat untuk setiap mata pelajaran atau kursus.

🔍 Tahukah Anda? John Dewey, tokoh penting dalam pendidikan progresif, menekankan pembelajaran melalui praktik. Ia berpendapat bahwa pendidikan harus terhubung dengan pengalaman nyata, mendorong pemecahan masalah, pemikiran kritis, dan proyek praktis.

10. Template Pelacak Tugas Rumah ClickUp

Dapatkan template gratis Lihat semua tugas rumah Anda di satu tempat sehingga Anda tidak pernah melewatkan tenggat waktu dengan templat pelacak tugas rumah ClickUp.

Template Pelacak Tugas Rumah ClickUp membantu Anda melihat setiap tugas (atau bagian tugas) di satu tempat, menetapkan prioritas, dan fokus pada pemantauan tugas individu.

Template planner homeschool ini mengelompokkan tugas rumah menjadi tampilan tugas terstruktur, di mana setiap tugas merupakan subtugas dengan tanggal jatuh tempo, tag mata pelajaran, dan status penyelesaiannya sendiri. Indikator kemajuan visual, ditambah dengan kemampuan untuk menambahkan catatan atau membagi tugas menjadi langkah-langkah kecil, memudahkan pengelolaan beberapa mata pelajaran dan tenggat waktu.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak tugas menggunakan status seperti To Do , In Progress , dan Complete untuk setiap subtugas.

Kategorikan tugas rumah berdasarkan mata pelajaran dengan label berwarna untuk referensi cepat.

Visualisasikan kemajuan menggunakan Bar Kemajuan Penyelesaian untuk melihat apa yang sudah selesai dan apa yang masih tertunda.

Berikan tugas kepada siswa atau pembantu dan tetapkan bendera prioritas untuk menyoroti pekerjaan yang mendesak.

📌 Ideal untuk: Orang tua, tutor, atau wali yang ingin memantau tugas-tugas di berbagai mata pelajaran dan melacak kemajuan secara visual dalam aplikasi produktivitas.

Inilah yang dikatakan Michael Turner dari Miami University tentang ClickUp:

ClickUp adalah alat yang sangat berguna yang kami gunakan untuk tetap terorganisir dan mengikuti jadwal acara. Platform ini telah memberikan kami repositori pengetahuan.

11. Template Tugas Kelas ClickUp

Dapatkan template gratis Lacak tugas dan nilai dengan mudah untuk semester Anda menggunakan Template Tugas Kelas ClickUp.

Template Tugas Kelas ClickUp mengumpulkan semua pekerjaan siswa, tenggat waktu, dan nilai ke dalam satu tampilan daftar ClickUp yang intuitif. Template ini juga berfungsi sebagai pelacak tugas, memantau dan mengelola tugas di seluruh siswa dan mata pelajaran.

Setiap tugas disusun dengan jelas berdasarkan status penyelesaian, dilengkapi dengan bidang detail untuk penilaian, topik yang dibahas, dan konteks khusus mata pelajaran. Orang tua atau tutor dapat dengan cepat menugaskan tugas, melacak kemajuan, dan berbagi sumber daya, sehingga memudahkan untuk mengawasi beberapa siswa atau mata pelajaran tanpa terlewatkan.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Kategorikan tugas berdasarkan mata pelajaran menggunakan bidang Kelas (misalnya, Matematika 102, Bahasa Inggris 201, Sejarah 102)

Berikan akses instan ke sumber daya dan tautan ke materi untuk tugas, bacaan, atau alat belajar online.

Atur dan lihat tugas dalam berbagai tata letak menggunakan tampilan Daftar , Daftar Berdasarkan Tanggal Jatuh Tempo , Ujian , dan Makalah .

Lacak topik yang dibahas dan jenis tugas dengan bidang Jenis Tugas dan Topik yang Dibahas.

📌 Ideal untuk: Orang tua, wali, atau tutor homeschooling yang mengelola beberapa siswa, mencari cara mudah untuk memberikan, melacak, dan menilai pekerjaan kelas di berbagai mata pelajaran.

12. Template Daftar Periksa Perencanaan Siswa ClickUp

Dapatkan template gratis Buat daftar semua yang ingin Anda capai sepanjang tahun akademik Anda dengan templat daftar periksa perencanaan siswa ClickUp.

Template Daftar Periksa Perencanaan Siswa ClickUp memberikan siswa dan orang tua yang homeschooling pusat untuk melacak semua tugas penting dalam perencanaan akademik, mulai dari pendaftaran hingga ujian. Selain itu, setiap langkah diorganisir menjadi subtugas yang dapat dilaksanakan. Hal ini memudahkan untuk membagi perencanaan kompleks menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, melihat kemajuan dengan cepat, dan tetap mengontrol tenggat waktu.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Atur seluruh alur kerja persiapan kuliah dengan Tugas Utama sebagai pusat kendali Anda.

Bagi perencanaan yang kompleks menjadi subtugas yang terpisah seperti Sumber Daya , Jadwal Ujian , Pelacak Proyek , Pelacak Aktivitas Kelompok , dan Kelas Kuliah & Catatan .

Tambahkan catatan, tag, atau ketergantungan pada tugas untuk panduan yang jelas dan konteks yang jelas selama proses perencanaan.

📌 Ideal untuk: Orang tua, wali, atau tutor yang membimbing siswa dalam persiapan kuliah, penerimaan, dan perencanaan akademik jangka panjang.

13. Template Kemajuan Siswa ClickUp

Dapatkan template gratis Berikan dukungan yang terarah kepada setiap siswa dengan templat kemajuan siswa ClickUp.

Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah siswa atau anak Anda benar-benar mengikuti pelajaran? Template Kemajuan Siswa ClickUp dirancang untuk orang tua, tutor, dan pengajar homeschooling yang membutuhkan pandangan real-time tentang kinerja, perilaku, dan perkembangan siswa mereka.

Anda dapat melacak beberapa siswa sekaligus, melihat siapa yang berprestasi, siapa yang membutuhkan dorongan ekstra, dan area mana yang memerlukan perhatian lebih. Template rencana belajar di rumah ini mengelompokkan siswa berdasarkan status, memantau perilaku dan usaha, serta menyimpan detail pribadi dan akademik penting dalam satu tempat.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Pantau kinerja setiap siswa dengan status seperti Berjalan Lancar , Membutuhkan Perhatian , Membutuhkan Peningkatan Kepercayaan Diri , dan Membutuhkan Tugas Tambahan .

Lacak detail penting menggunakan kolom untuk Ulang Tahun , Mata Pelajaran , Usaha , dan Perilaku .

Akses berbagai perspektif dengan tampilan Masalah Perilaku , Daftar , dan Perlu Perhatian .

Catat usaha secara visual dengan bidang Peringkat Bintang dan kemajuan akademik dengan bidang Kemajuan.

📌 Ideal untuk: Orang tua, wali, atau tutor yang mendidik anak-anak secara homeschooling dan ingin alat untuk melacak kemajuan, perilaku, dan prestasi individu, memastikan setiap siswa mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan.

🔍 Tahukah Anda? Thomas Jefferson, seorang pendukung kuat pendidikan, percaya pada pembelajaran mandiri dan mendorong anak-anak untuk membaca secara luas di rumah.

14. Template Penetapan Tujuan ClickUp

Dapatkan template gratis Tetap termotivasi untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan memvisualisasikan langkah-langkah kecil yang mengarah padanya menggunakan templat Tujuan SMART ClickUp.

Template Tujuan SMART ClickUp dirancang untuk tutor, orang tua, dan siswa homeschooling yang ingin menetapkan tujuan yang dapat diukur dan melacak kemajuan di satu tempat.

Template ini memungkinkan Anda membagi tujuan akademik besar, seperti menguasai mata pelajaran baru atau menyelesaikan proyek semester, menjadi langkah-langkah yang dapat dikelola. Template planner homeschool juga membantu Anda mengukur upaya, membagikan tanggung jawab, dan melacak kemajuan seiring waktu, sehingga pencapaian tujuan menjadi motivasi bagi siswa.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Spesifik , Terukur , Dapat Dicapai , Relevan , Terbatas Waktu Tentukan tujuan yang dapat ditindaklanjuti menggunakan bidang kerangka kerja SMART

Lacak kemajuan secara visual dengan status seperti Crushing , On Track , Off-Track , dan To Do .

Ukur upaya dan kelayakan dengan bidang Jumlah Upaya yang Diperlukan dan Apakah Anda memiliki keterampilan yang diperlukan .

Pantau kemajuan tujuan dengan tampilan khusus seperti Tujuan SMART, Upaya Tujuan, dan Lembar Kerja Tujuan SMART.

📌 Ideal untuk: Orang tua, tutor, dan siswa homeschooling yang ingin pendekatan terstruktur dan terukur untuk tujuan akademik.

🚀 Keunggulan ClickUp: ClickUp Brain’s AI Writer for Work menghasilkan konten berdasarkan perintah bahasa sederhana, dilengkapi dengan pengecekan ejaan bawaan, penyesuaian nada, balasan cepat AI, dan templat yang dapat disesuaikan. Minta ClickUp Brain untuk membuat rencana pelajaran tertulis untuk Anda Coba gunakan prompt ini untuk memanfaatkan AI dalam mencatat dan tujuan lainnya: Tulis rencana pelajaran terperinci untuk anak berusia 7 tahun tentang siklus air.

Buat lembar kerja cetak dengan 10 soal perkalian yang cocok untuk anak berusia 9 tahun.

Ringkaskan poin-poin penting dari bab tentang Revolusi Amerika untuk anak berusia 12 tahun.

Buat jadwal homeschooling mingguan untuk siswa kelas 10, termasuk Matematika, Ilmu Pengetahuan, Sejarah, Membaca, dan Seni.

15. Template Pendidikan Siswa ClickUp

Dapatkan template gratis Buat rencana proyek untuk mengelola beban kerja Anda secara efektif menggunakan Template Pendidikan Siswa ClickUp.

Template Pendidikan Siswa ClickUp menyediakan pusat tunggal untuk mengorganisir kemajuan akademik selama semester, melacak beban kursus penuh, prasyarat, dan perencanaan akademik jangka panjang.

Anda dapat melihat gambaran keseluruhan semester dengan sekali pandang, memantau kinerja siswa, dan mengelola detail kursus penting seperti satuan kredit, pengajar, dan silabus. Ini sempurna untuk memastikan siswa tetap mengelola beban kerja mereka sambil memberikan orang tua dan tutor gambaran yang jelas tentang kemajuan mereka.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Atur semua kursus secara kronologis menggunakan Kelompok Semester (misalnya, Semester Pertama 2022, Semester Kedua 2023)

Lacak kemajuan untuk setiap mata pelajaran dengan status seperti To Do , Ongoing , Complete , Pass , Fail , Drop

Simpan detail akademik penting dengan kolom seperti Nomor Mata Kuliah , Jumlah SKS , Kontak Dosen , Link Silabus , dan Nilai Akhir .

Visualisasikan ketergantungan mata pelajaran menggunakan tampilan Prasyarat untuk merencanakan pembelajaran berurutan secara efektif.

📌 Ideal untuk: Orang tua, wali, dan tutor homeschooling yang membutuhkan sistem untuk mengelola beberapa mata pelajaran, melacak nilai, dan memantau kemajuan akademik secara berkala.

🚀 Keunggulan ClickUp: Dengan ClickUp Brain MAX, Anda dapat mengelola setiap pelajaran, tugas, dan sumber daya tanpa terlewatkan. Cari dengan cepat di seluruh tugas, dokumen, rencana pelajaran, dan aplikasi terhubung seperti Google Drive atau Dropbox untuk menemukan apa yang Anda butuhkan. Gunakan fitur Talk-to-Text dari ClickUp Brain MAX untuk mencatat tanpa menggunakan tangan Fitur Talk-to-Text di ClickUp memungkinkan Anda mendikte catatan kelas, pengingat tugas rumah, atau ide proyek tanpa menggunakan tangan, sehingga Anda dapat fokus pada mengajar atau membimbing anak Anda. Selain itu, Anda dapat beralih antara model AI seperti Brain, ChatGPT, Claude, atau Gemini untuk merancang ide pelajaran, membuat panduan belajar, atau menciptakan tugas yang sesuai dengan gaya belajar siswa Anda.

16. Template Catatan Kelas ClickUp

Dapatkan template gratis Catat, atur, dan tinjau materi pelajaran menggunakan templat Catatan Kelas ClickUp.

Template Catatan Kelas ClickUp mengumpulkan materi kuliah, tugas, dan sumber belajar Anda dalam satu dokumen yang dapat diedit. Anda memiliki kendali penuh atas identitas dan kontribusi dokumen Anda melalui pengaturan dan metadata yang mudah diakses. Selain itu, Notepad yang dipin di bagian bawah sangat cocok untuk mencatat catatan singkat, ide proyek, atau pengingat cepat saat Anda belajar.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak dan kirimkan tugas langsung dalam catatan Anda menggunakan Tabel Tugas dengan kolom untuk tugas dan tanggapan.

Tambahkan komentar, berikan pertanyaan, atau tinggalkan catatan untuk diri sendiri dan tutor dengan Panel Komentar

Sorot istilah atau bagian penting menggunakan fitur Sorot dan Anotasi untuk referensi cepat.

Periksa tata bahasa, gaya, dan nada menggunakan Saran/Prediksi Premium untuk catatan yang rapi.

📌 Ideal untuk: Siswa, orang tua, dan tutor yang ingin memiliki tempat terorganisir untuk catatan kelas dan tugas dengan alat kolaborasi dan anotasi.

17. Template Daftar Hadir ClickUp

Dapatkan template gratis Pantau kehadiran dan partisipasi harian siswa dengan templat daftar kehadiran ClickUp.

Template Daftar Hadir ClickUp membantu Anda mencatat dengan cepat siapa yang hadir, absen, atau terlambat, serta menjaga semua informasi kontak siswa dan pelajaran tetap terstruktur. Lihat tren kehadiran, lacak cakupan pelajaran, dan bahkan kelola pengingat untuk kelas mendatang atau penggantian. Ini adalah cara sederhana dan terorganisir untuk mengidentifikasi pola atau ketidakteraturan dalam kehadiran.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak kehadiran siswa setiap hari dengan status seperti Hadir , Absen , Terlambat , dan Jadwal .

Catat informasi penting tentang kelas, seperti Pelajaran Hari Ini , Pengajar , dan Nama Ruang Kelas .

Simpan informasi kontak dengan mudah menggunakan kolom Email dan Nomor Telepon untuk setiap siswa.

Lihat dan beralih antara berbagai tampilan seperti Daftar Kehadiran, Formulir Kehadiran, atau Daftar Peserta.

📌 Ideal untuk: Orang tua, tutor, atau koordinator homeschooling yang perlu melacak kehadiran siswa, mengelola beberapa mata pelajaran, dan menjaga informasi kontak serta pelajaran.

🔍 Tahukah Anda? Keterlibatan emosional dalam pembelajaran, seperti yang diciptakan melalui cerita, dapat membuat topik yang kompleks lebih mudah dipahami dan diingat. Lebih dari 80% peserta dalam sebuah studi merasa terhubung secara emosional dengan video cerita, yang meningkatkan pemahaman mereka.

18. Template Siswa ClickUp

Dapatkan template gratis Integrasikan kurikulum, tugas rumah, catatan kelas, kehadiran, dan pelacakan kemajuan dengan Template Siswa ClickUp.

Berbeda dengan templat lain yang fokus pada area tertentu, Templat Siswa ClickUp adalah ruang kerja all-in-one yang dirancang untuk mengelola setiap aspek kehidupan akademik siswa. Pengingat dan notifikasi otomatis memastikan tenggat waktu penting tidak terlewatkan, sementara kemampuan untuk menugaskan tugas untuk proyek kelompok menjaga kolaborasi tetap jelas dan terkoordinasi.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Sentralisasikan semua daftar akademik, dokumen, dan jadwal dalam satu ruang khusus Student Space .

Lacak catatan kuliah dan tugas sebagai tugas dengan indikator status, penugas, tanggal jatuh tempo, dan prioritas.

Rencanakan kursus dan pelajaran berdasarkan kelas, semester, atau mata pelajaran, menggunakan alur kerja seperti Saat Ini, Perlu Revisi, dan Yang Harus Dilakukan.

📌 Ideal untuk: Siswa, tutor, atau koordinator homeschool yang membutuhkan template produktivitas untuk merencanakan pelajaran, melacak nilai, dan mengelola tugas serta catatan.

Jadikan Homeschooling Lebih Menyenangkan dengan ClickUp

Homeschooling sudah memberikan Anda kebebasan yang besar. Namun, tanpa rencana, mudah untuk berakhir dengan catatan yang berantakan, tab yang terbuka, dan ide yang belum selesai.

Template ClickUp sepenuhnya dapat disesuaikan, memungkinkan Anda mengatur mata pelajaran, tugas, jadwal, dan kunjungan lapangan sesuai dengan rutinitas unik keluarga Anda. ClickUp Docs menyimpan rencana pelajaran, catatan, dan sumber daya dalam satu tempat. Sementara itu, ClickUp Brain sangat cocok untuk brainstorming, memprioritaskan, dan menyederhanakan alur kerja Anda.

Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini!