Bagaimana Pengembang Dapat Menghindari Utang Teknis

Setiap pengembang pasti pernah mengalami momen itu.

Anda mencoba menambahkan fitur sederhana, dan Anda menemukan bahwa 'perbaikan cepat' yang ditulis seseorang tiga tahun lalu kini telah berkembang menjadi tumpukan solusi sementara yang rumit, ketergantungan yang rapuh, dan komentar kode yang mengatakan hal-hal seperti 'jangan sentuh ini atau semuanya akan rusak.'

Nah, ini angka yang akan membuat Anda terkejut: Di organisasi perangkat lunak besar, pengelolaan utang teknis menghabiskan sekitar 25% dari seluruh waktu pengembangan. Artinya, untuk setiap empat minggu yang dihabiskan tim Anda untuk mengkode, satu minggu penuh dihabiskan untuk mengatasi keputusan lama, memperbaiki sistem warisan, dan merestrukturisasi kode yang seharusnya sudah diperbaiki berbulan-bulan yang lalu.

Bagian yang menjengkelkan? Utang teknis itu licik. Ia menumpuk secara bertahap akibat tenggat waktu yang terburu-buru dan persyaratan yang terus berubah. Namun, hal ini dapat dikelola dengan sistem yang tepat.

Dalam panduan ini, kita akan membahas cara pengembang dapat menghindari utang teknis dengan menggunakan alat seperti ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan. Ayo mulai coding!​​​​​​​​​​​​​​​​ 🧑‍💻

Apa Itu Utang Teknis dalam Pengembangan Perangkat Lunak?

Dalam pengembangan perangkat lunak, utang teknis adalah biaya yang terakumulasi akibat memilih solusi yang lebih cepat atau lebih mudah saat ini, yang akan memerlukan lebih banyak pekerjaan di masa depan.

Hal ini terjadi ketika Anda melewatkan penulisan tes untuk memenuhi tenggat waktu, mengkodekan nilai secara langsung karena membutuhkan deployment cepat, atau menyalin-tempel blok kode karena membangun fungsi yang dapat digunakan kembali memakan waktu terlalu lama.

Bayangkan modul autentikasi yang disatukan oleh pernyataan if bersarang karena pengembang aslinya pergi sebelum menyelesaikan refaktorisasi. Atau skema database yang awalnya masuk akal untuk MVP, tetapi kini memerlukan join di tujuh tabel untuk kueri dasar. Inilah realitas sehari-hari dari utang teknis.

🧠 Fakta Menarik: Istilah utang teknis pertama kali diperkenalkan oleh Ward Cunningham pada tahun 1992. Ia menggunakannya sebagai metafora untuk menjelaskan mengapa terkadang masuk akal untuk mengambil jalan pintas sekarang (seperti meluncurkan produk dengan cepat) dengan konsekuensi memperbaiki masalah tersebut di kemudian hari.

Jenis-jenis utang teknis

Untuk memahami cara pengembang dapat menghindari utang teknis, pertama identifikasi apakah utang tersebut disengaja, tidak disengaja, atau secara perlahan menumpuk seiring waktu. Berikut perbandingan yang jelas:

Jenis Definisi Penyebab umum Risiko Contoh Deliberate Utang yang secara sadar diambil oleh tim untuk mencapai tujuan jangka pendek. Jadwal yang ketat, tekanan untuk meluncurkan, dan kompromi strategis. Perawatan di masa depan yang lebih sulit, potensi bottleneck teknis Meluncurkan produk minimal yang layak (MVP) dengan pintasan kode cepat untuk memenuhi tanggal peluncuran. Tidak disengaja Utang yang timbul akibat kesalahan, kurangnya pengetahuan, atau komunikasi yang tidak efektif. Perencanaan arsitektur yang buruk, dokumentasi yang tidak memadai, persyaratan yang tidak dipahami dengan baik Bug yang tidak terduga, refactoring tambahan di kemudian hari, pengembangan yang lebih lambat Implementasi API yang salah akibat spesifikasi yang tidak jelas, yang memerlukan penulisan ulang di kemudian hari. Bit rot Utang yang terakumulasi secara bertahap seiring waktu tanpa perhatian aktif. Perpustakaan yang sudah usang, kerangka kerja yang tidak didukung, kode warisan yang tidak terawat Penurunan kinerja, kerentanan keamanan, ketidakstabilan sistem Sistem warisan yang masih berjalan di atas kerangka kerja lama dengan dependensi yang sudah tidak didukung.

Penyebab Umum Utang Teknis

Utang teknis tidak muncul begitu saja. Ia terbentuk melalui pola-pola tertentu yang sebagian besar tim pengembangan akan segera mengenali. Begini cara kerjanya. 👇

Jadwal yang ketat dan meluncurkan MVP dengan cepat

Tanggal peluncuran memengaruhi keputusan. Anda perlu meluncurkan produk pada hari Jumat, jadi Anda mengkodekan kunci API secara langsung daripada mengatur variabel lingkungan yang tepat. Demonstrasi untuk investor besok, jadi Anda mengabaikan kasus tepi dan fokus pada jalur yang ideal. Pilihan-pilihan ini masuk akal pada saat itu karena meluncurkan sesuatu yang berfungsi lebih penting daripada membuatnya sempurna.

Masalah muncul tiga bulan kemudian ketika MVP tersebut masih berjalan di lingkungan produksi dan roadmap dipenuhi dengan fitur-fitur baru. Tidak ada yang punya waktu untuk kembali dan memperbaiki jalan pintas karena selalu ada hal yang lebih mendesak. Solusi sementara menjadi permanen secara default, dan sekarang Anda membangun fitur-fitur baru di atas fondasi yang rapuh.

🔍 Tahukah Anda? Utang teknis tidak selalu sama. Sebuah penelitian menemukan bahwa utang teknis juga dapat muncul dalam masalah kinerja, kerentanan keamanan, atau saat menggunakan komponen komersial siap pakai (COTS) dengan cara yang tidak optimal.

Dokumentasi yang buruk dan silo pengetahuan

Hal ini langsung terkait dengan tekanan tenggat waktu.

Ketika Anda terburu-buru untuk meluncurkan produk, dokumentasi teknis terasa seperti kemewahan yang tidak bisa Anda tanggung. Pengembang senior Anda memahami logika pemrosesan pembayaran dengan sempurna karena dia yang membangunnya, tetapi dia adalah satu-satunya yang tahu mengapa fungsi tertentu ada atau apa yang dilakukan oleh berkas konfigurasi tersebut.

Enam bulan kemudian, saat dia sedang berlibur, muncul bug kritis dalam alur pembayaran. Tim lainnya harus menggali kode yang sudah ada, mencoba merekonstruksi keputusan yang tidak pernah dituliskan. Apa yang seharusnya bisa diperbaiki dalam satu jam malah memakan waktu tiga hari karena pengetahuan tersebut hanya ada di kepala satu orang.

💡 Tips Pro: Tonton video ini untuk mempelajari cara membuat dokumentasi teknis yang relevan untuk tim Anda:

Kurangnya tinjauan kualitas kode atau praktik pengujian

Ketika dokumentasi minim dan tenggat waktu ketat, tinjauan kode mulai terasa seperti menghambat segala sesuatu. Anda melewatkannya untuk meluncurkan fitur lebih cepat, dan logika yang sama berlaku untuk pengujian. Mengapa menghabiskan dua jam untuk menulis pengujian ketika Anda bisa meluncurkan fitur sekarang dan beralih ke tiket berikutnya?

Kecuali bug yang lolos yang seharusnya terdeteksi dalam tinjauan cepat. Kesalahan logika mencapai produksi, dan keputusan teknis yang seharusnya dibahas dalam tinjauan kode lima menit berubah menjadi insiden.

Peningkatan kecepatan yang Anda peroleh akan hilang ketika Anda menghabiskan seluruh sprint untuk memperbaiki masalah yang seharusnya tidak dirilis sejak awal.

Sementara itu, dependensi Anda terus menua secara diam-diam di latar belakang. Versi React dari tahun 2021 masih berfungsi dengan baik, tambalan keamanan terus datang, dan melakukan pembaruan terasa seperti gangguan saat Anda memiliki fitur untuk dikembangkan dan bug untuk diperbaiki.

Namun, pada akhirnya, pembaruan patch berhenti datang, perpustakaan baru tidak akan mendukung dependensi lama Anda, dan masalah kompatibilitas menumpuk. Ketika Anda akhirnya harus melakukan pembaruan karena adanya kerentanan keamanan kritis, Anda akan dihadapkan pada pekerjaan migrasi selama berminggu-minggu daripada pembaruan bertahap yang bisa Anda lakukan sepanjang jalan.

Utang yang Anda tunda selama dua tahun kini harus dibayar sekaligus. 😖

Ketidakselarasan antara pengembang, manajer proyek, dan pemangku kepentingan

Semua penyebab ini berkontribusi pada masalah yang lebih besar: tim yang bekerja ke arah yang berbeda tanpa menyadarinya.

Penelitian menunjukkan bahwa gangguan komunikasi dan ketidakselarasan antara struktur tim dan arsitektur sistem menyebabkan utang menumpuk dengan cepat. Studi tersebut melacak tim melalui siklus di mana mereka menumpuk utang, melunasi sebagian, lalu menumpuk lagi.

Hal ini terjadi ketika pengembang perangkat lunak membangun fitur tanpa memahami konteks bisnis, atau ketika manajer produk memprioritaskan roadmap tanpa mempertimbangkan batasan teknis.

Mengapa Pengembang Harus Peduli dalam Menghindari Utang Teknis

Utang teknis dalam Scrum secara langsung memengaruhi pekerjaan harian Anda dengan cara yang semakin memburuk seiring waktu. Berikut adalah perubahan yang terjadi saat utang teknis menumpuk:

Kecepatan pengembangan menurun karena setiap perubahan memerlukan pemahaman dan penyesuaian terhadap jalan pintas yang sudah ada.

Perbaikan bug menyebar melalui kode yang saling terkait erat, mengubah masalah sederhana menjadi penyelidikan yang melibatkan beberapa modul.

Kepercayaan dalam deployment menurun ketika cakupan pengujian tipis, dan tidak ada yang mengetahui semua ketergantungan.

Proses onboarding pengembang baru memakan waktu lebih lama jika basis kode tidak memiliki pola yang jelas dan dokumentasi yang memadai.

📮ClickUp Insight: 33% responden kami menyoroti pengembangan keterampilan sebagai salah satu kasus penggunaan AI yang paling mereka minati. Misalnya, pekerja non-teknis mungkin ingin belajar membuat potongan kode untuk halaman web menggunakan alat AI. Dalam hal ini, semakin banyak konteks yang dimiliki AI tentang pekerjaan Anda, semakin baik responsnya. Sebagai aplikasi serba guna untuk pekerjaan, AI ClickUp unggul dalam hal ini. Ia tahu proyek apa yang sedang Anda kerjakan dan dapat merekomendasikan langkah-langkah spesifik atau bahkan melakukan tugas seperti membuat potongan kode dengan mudah.

Strategi untuk Pengembang dalam Menghindari Utang Teknis

Hindari jebakan utang teknis dengan mengikuti strategi yang telah teruji ini. 📝

Tulis kode yang bersih, modular, dan mudah dipelihara.

Sebuah basis kode menjadi lebih mudah dikelola ketika setiap bagian memiliki tanggung jawab yang jelas. Komponen yang lebih kecil dan modular mengurangi duplikasi, mempermudah proses debugging, dan memberikan fleksibilitas saat melakukan skalabilitas.

Misalnya, jika Anda memisahkan validasi checkout, pemrosesan pembayaran, dan pembangkitan tanda terima dalam platform e-commerce, Anda dapat menambahkan fitur seperti diskon loyalitas atau gateway baru tanpa perlu menulis ulang setengah dari stack.

Minta bantuan ClickUp Brain saat mengkodekan fungsi

ClickUp Brain berperan sebagai asisten pemrograman Anda, memberikan pandangan tambahan.

Anda dapat menyalin fungsi atau menjelaskan apa yang sedang Anda bangun, dan ClickUp akan menyoroti area yang berpotensi berkembang menjadi utang teknis yang rumit.

📌 Coba prompt berikut: Ubah fungsi ini menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat digunakan kembali yang mengikuti prinsip tanggung jawab tunggal.

Sarankan cara untuk memodularisasi alur autentikasi pengguna ini.

Analisis potongan kode ini untuk keterbacaan dan berikan saran perbaikan.

Selain itu, saat merencanakan fitur, Anda dapat meminta alat kode AI: ‘Bagi tugas membangun layanan notifikasi ini menjadi subtugas modular dengan ketergantungan yang jelas.’ ClickUp Brain menghasilkan subtugas terstruktur yang terhubung dengan tugas induk, sehingga perencanaan sprint Anda secara otomatis mengarah pada desain yang mudah dipelihara.

Dan saat tim Anda mendiskusikan arsitektur, Anda dapat meminta tim untuk mengakses dokumen terkait atau diskusi sebelumnya dari ClickUp agar tidak bertentangan dengan standar yang telah ditetapkan.

Investasikan dalam pengujian dan pipeline CI/CD.

Pipeline otomatis memberi Anda keyakinan untuk meluncurkan fitur tanpa harus berharap-harap cemas.

Bayangkan sebuah platform FinTech di mana uji unit memastikan akurasi transaksi dan uji integrasi memvalidasi alur pembayaran—pemeriksaan tersebut, yang terintegrasi dengan pipeline CI/CD, mencegah manajemen krisis pada tahap akhir.

Integrasi ClickUp dengan GitHub, GitLab, Bitbucket, dan sistem CI/CD lainnya memungkinkan Anda melihat hasil pengujian, kegagalan build, dan permintaan pull di ruang kerja yang sama tempat Anda mengelola backlog produk Anda. Dengan cara ini, Anda dapat memantau kesehatan pipeline Anda tepat di samping cerita pengguna dan tiket bug yang terpengaruh.

Jaga status pipeline dan pembaruan pengujian tetap terlihat dengan integrasi GitHub ClickUp

Gunakan kontrol versi secara efektif

Kontrol versi memberikan tim Anda satu sumber kebenaran. Strategi cabang yang jelas, disiplin dalam melakukan commit, dan penggabungan kode yang terstruktur berarti Anda tidak perlu menghabiskan berjam-jam untuk menyelesaikan konflik.

Dengan GitFlow, misalnya, setiap fitur baru berada di cabang tersendiri, digabungkan ke cabang develop setelah validasi, dan menjaga cabang utama selalu siap untuk produksi. Mengembalikan perubahan yang buruk menjadi mudah karena riwayat kode memiliki makna.

🧠 Fakta Menarik: Model Kuantifikasi Utang Teknis (TDQM) memungkinkan tim membandingkan berbagai cara mengukur utang teknis—seperti indikasi masalah, perbandingan kualitas, atau ROI dari refactoring—sehingga Anda dapat memilih model yang sesuai dengan proyek Anda.

Ketergantungan adalah pembangun utang yang diam-diam. Semakin lama Anda menunda pembaruan, semakin curam jurang pembaruan menjadi. Pembaruan bertahap setiap sprint jauh lebih aman daripada migrasi besar-besaran yang dilakukan berbulan-bulan kemudian.

Misalnya, proyek Node.js yang berjalan pada versi Express yang lebih lama dapat memanfaatkan pembaruan tingkat sprint—patch keamanan diterapkan lebih awal, dan masalah kompatibilitas tetap minimal.

Dapatkan template gratis Lacak, alokasikan, dan prioritaskan pembaruan dependensi dengan templat ClickUp Technical Debt Register.

Template Daftar Utang Teknis ClickUp membuat proses ini sistematis. Setiap item utang teknis menjadi tugas di mana Anda dapat mencatat detail seperti jenis, tingkat keparahan, perkiraan upaya, dan status. Anda juga dapat menandai item sebagai masalah arsitektur, ketergantungan tugas ClickUp yang usang, atau kode yang bermasalah, sehingga memudahkan untuk menyaring dan memprioritaskan.

Lakukan tinjauan kode dan pemrograman berpasangan.

Proses tinjauan kolaboratif dapat mengidentifikasi kelemahan sebelum menjadi masalah yang sulit diatasi. Sebuah pandangan segar dapat mendeteksi masalah kinerja dalam desain API Anda atau mengidentifikasi kasus tepi yang terlewat sebelum diluncurkan.

Pair programming melakukan hal yang sama secara real-time, menciptakan kepemilikan bersama atas logika yang rumit.

Lacak dan tugaskan pekerjaan tinjauan kode di dalam ClickUp Tasks

ClickUp Tasks mempermudah proses ini. Anda dapat menugaskan komentar langsung kepada rekan tim, mengubah umpan balik menjadi tugas tindak lanjut, dan melacak penyelesaian tanpa pernah kehilangan konteks.

Misalkan Anda sedang meninjau pipeline pengambilan data baru: seorang peninjau menandai kueri yang tidak efisien, menugaskan komentar tersebut kepada penulis, dan masalahnya diselesaikan di dalam tugas.

🔍 Tahukah Anda? Dengan menganalisis aplikasi Java open source selama lebih dari 10 tahun, para peneliti menemukan bahwa prinsip Pareto berlaku: sekitar 20% jenis masalah menghasilkan sekitar 80% utang teknis dalam proyek-proyek tersebut.

Dokumentasikan keputusan dan alasannya.

Menjelaskan alasan di balik suatu keputusan dapat mencegah masalah di masa depan. Tanpa itu, karyawan baru atau bahkan diri Anda sendiri di masa depan akan meragukan keputusan arsitektur yang telah diambil.

Jika Anda memutuskan untuk menggunakan database grafis untuk mesin rekomendasi, catat alasan di balik keputusan tersebut, seperti skalabilitas, tolok ukur kinerja, dan kompromi sebelumnya, sehingga tidak ada yang 'mengoptimalkan' Anda kembali ke database relasional enam bulan kemudian.

Fitur Talk to Text di ClickUp memudahkan proses ini.

Catat dan format keputusan arsitektur menggunakan Talk to Text di ClickUp

Tekan tombol pintasan, jelaskan alasan Anda secara lisan, dan biarkan ClickUp Brain MAX mengorganisirnya menjadi catatan yang jelas dan terstruktur. Tempelkan catatan tersebut ke dokumen yang terhubung dengan tugas yang relevan, dan Anda akan memiliki catatan yang dapat diakses secara instan yang dapat diulas kembali oleh tim Anda saat perdebatan serupa muncul kembali.

Bagaimana Tim Dapat Mengelola Utang Teknis yang Sudah Ada

Anda tidak dapat memperbaiki semua utang teknis Anda sekaligus, dan mencoba melakukannya akan menghambat seluruh roadmap Anda. Kunci utamanya adalah membangun pendekatan yang berkelanjutan yang berfokus pada penanganan utang teknis tanpa menghentikan pengembangan fitur. ⚒️

Mulailah dengan mengukur hal-hal yang penting.

Sebelum Anda melakukan refactoring, Anda perlu mengukur utang teknis di seluruh basis kode Anda.

Alat seperti SonarQube dan CodeClimate dapat melacak kompleksitas siklik, persentase duplikasi kode, dan celah cakupan pengujian secara otomatis. Namun, wawasan sejati berasal dari pengalaman tim Anda dalam mengelola basis kode.

Bandingkan waktu pengiriman fitur aktual dengan perkiraan awal untuk mengidentifikasi titik gesekan. Tanyakan kepada tim Anda modul mana yang paling sering menimbulkan bug dan di mana pengembang baru sering terjebak. Titik-titik masalah ini menunjukkan di mana utang teknis paling banyak menguras sumber daya Anda.

💡Tips Pro: Gunakan ClickUp Forms untuk mengumpulkan laporan bug atau pengajuan utang teknis dari tim. Setiap respons secara otomatis menjadi tugas, sehingga memudahkan Anda untuk membuat daftar tugas di satu tempat.

🔍 Tahukah Anda? Rata-rata, 30% dari CIO mengatakan bahwa lebih dari 20% anggaran teknologi mereka (yang seharusnya dialokasikan untuk proyek baru) sebenarnya dialihkan untuk memperbaiki utang.

Pilih pendekatan refactoring Anda berdasarkan risiko.

Refactoring bertahap cocok untuk kebanyakan situasi. Anda memperbaiki kode secara bertahap saat mengerjakannya untuk pengembangan fitur, mengikuti aturan Boy Scout untuk meninggalkan kode dalam kondisi lebih bersih daripada saat Anda menemukannya. Pendekatan ini secara alami terintegrasi ke dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak Anda karena Anda tidak perlu menghentikan semua pekerjaan untuk memperbaiki kode lama.

Rewrite besar-besaran berbeda. Hal ini masuk akal ketika sebuah modul begitu rusak sehingga memperbaikinya dengan tambalan lebih mahal daripada membangunnya ulang.

Pertimbangkan skenario berikut:

Sistem otentikasi yang disatukan dengan kondisi bersarang dan solusi sementara.

Skema database yang memerlukan 10 join untuk kueri dasar karena desain asli tidak dapat diskalakan.

Logika pemrosesan pembayaran yang terlalu rapuh untuk dimodifikasi tanpa merusak sesuatu.

Hal ini memerlukan sprint khusus, kriteria keberhasilan yang jelas, dan pembekuan fitur pada bagian sistem tersebut. Risikonya lebih tinggi, tetapi terkadang itu adalah satu-satunya cara untuk maju.

Menyeimbangkan pembersihan kode dengan pengembangan fitur menggunakan sistem kuota.

Pekerjaan terkait utang teknis memerlukan waktu pengembangan yang dilindungi, atau hal itu tidak akan pernah terjadi. Alokasikan 20-25% dari kapasitas setiap sprint secara khusus untuk utang teknis. Ini bisa berarti satu pengembang fokus sepenuhnya pada utang teknis sementara yang lain menangani fitur, atau seluruh tim menghabiskan satu hari per minggu untuk pembersihan. Pembagian spesifiknya kurang penting dibandingkan konsistensi.

Ketika utang bersaing dengan fitur untuk sumber daya waktu yang sama, fitur selalu menang karena mereka terlihat oleh pemangku kepentingan. Memisahkan anggaran memastikan bahwa pembersihan benar-benar dilakukan.

📖 Baca Juga: Alat Tanpa Kode Terbaik untuk Mengelola Utang Teknis bagi Manajer Produk

Prioritaskan utang berdasarkan dampaknya terhadap tim

Tidak semua utang teknis memerlukan perhatian segera. Kuadran utang teknis membantu Anda mengkategorikan apa yang perlu diperbaiki terlebih dahulu:

Utang dengan dampak besar namun upaya minimal ditangani segera untuk hasil cepat.

Utang dengan dampak besar dan upaya besar memerlukan perencanaan roadmap dan dukungan dari pemangku kepentingan.

Utang yang tidak mendesak dapat ditunda tanpa batas waktu kecuali jika menghalangi hal yang kritis.

Kelola utang teknis yang sudah ada dengan kuadran prioritas

Anda juga dapat mengkategorikan utang menjadi ceroboh vs. bijaksana, dan disengaja vs. tidak disengaja.

Utang yang ceroboh akibat jalan pintas yang sembarangan harus diprioritaskan daripada utang yang bijaksana dari kompromi yang wajar namun tidak bertahan lama. Tujuannya adalah memperbaiki hal yang paling merugikan produktivitas pengembang, bukan mencapai kode yang sempurna.

🔍 Tahukah Anda? Jika Anda menjumlahkan semua utang teknis yang terakumulasi selama empat dekade terakhir, perusahaan dan pemerintah akan membutuhkan hampir 61 miliar hari kerja pemrograman untuk menghilangkannya.

Mari kita bahas beberapa alat dan praktik terbaik yang dapat Anda terapkan untuk mengurangi utang teknis. ⚙️

Alat analisis statis mendeteksi masalah sebelum mencapai produksi melalui pengujian otomatis untuk kompleksitas kode, bug potensial, kerentanan keamanan, dan pelanggaran gaya. Beberapa alat utang teknis yang layak diintegrasikan ke dalam alur kerja Anda:

SonarQube menandai fungsi yang terlalu kompleks, duplikasi kode, dan potensi bug di berbagai bahasa pemrograman, memberikan angka konkret tentang di mana utang teknis tersembunyi.

ESLint mendeteksi kesalahan umum JavaScript seperti variabel yang tidak didefinisikan, impor yang tidak digunakan, dan pola anti-pola saat Anda masih menulis kode.

CodeClimate memberikan penilaian kemudahan pemeliharaan dan menerjemahkan konsep abstrak seperti 'kode yang berantakan' untuk mengukur utang teknis dalam jam.

Namun, mendeteksi masalah hanyalah setengah dari perjuangan.

Anda dapat mencatat setiap masalah yang ditandai sebagai tugas di ClickUp untuk Tim Perangkat Lunak — lengkap dengan label tingkat keparahan, perkiraan waktu, dan penanggung jawab. Misalnya, jika SonarQube menyoroti fungsi yang terlalu besar, Anda dapat membuat tugas 'Refactor', menjadikannya sebagai dependensi untuk fitur yang akan datang, dan tetap menampilkannya.

Gunakan Tugas dengan Agen Kustom untuk mengubah peringatan analisis statis menjadi item backlog yang dapat ditindaklanjuti

Sekarang tambahkan ClickUp Custom Agents untuk mengurangi pekerjaan manual.

Misalkan ESLint mengirimkan peringatan baru ke saluran tinjauan kode Anda. Seorang agen dapat langsung mengubahnya menjadi tugas, melampirkan output kesalahan yang tepat, dan menugaskan perbaikan kepada pengembang yang tepat.

Anda bahkan dapat mengonfigurasi aturan sehingga hanya bug kritis yang memicu tugas segera, sementara peringatan gaya minor dikumpulkan ke dalam tugas pembersihan mingguan.

Sentralisasikan standar dan perbaikan berulang

Utang teknis semakin memburuk ketika pengetahuan terperangkap di kepala individu atau tersembunyi dalam obrolan.

Seorang insinyur senior memperbaiki kebocoran memori yang rumit, membagikan detailnya di obrolan, dan tiga bulan kemudian, rekan tim lain mengalami bug yang sama karena pengetahuan tersebut tidak pernah dimasukkan ke dalam sistem yang dapat dicari. Kalikan itu dengan puluhan masalah berulang, dan Anda terus-menerus membayar utang yang sama. 🙃

Untuk menghindari hal ini, tim perlu menulis dokumentasi kode dengan cara yang mencakup 'apa' dan alasan di balik perbaikan berulang dan standar. Memusatkan keputusan ini mencegah penyimpangan, sehingga alih-alih lima cara yang sedikit berbeda untuk mengelola kesalahan API, Anda memiliki satu pendekatan kanonik yang dapat diskalakan.

Pastikan standar pemrograman dan pengembangan selalu tersedia dengan ClickUp Docs

ClickUp Docs memberikan cara untuk membangun repositori yang terus berkembang ini tanpa terpisah dari pekerjaan sehari-hari. Gunakan AI terintegrasi untuk dengan cepat merangkum, misalnya, cara yang tepat untuk mendokumentasikan keputusan pemrograman.

Anda juga dapat membuat dokumen 'Debt Playbook' yang menjelaskan pola-pola seperti cara memecah fungsi monolitik yang diidentifikasi oleh SonarQube, atau ambang batas yang disepakati tim Anda untuk refactoring versus rewriting.

Selain itu, Dokumen terhubung langsung ke Tugas, sehingga pengembang tidak perlu membuka folder untuk mencari konteks.

Prioritaskan utang teknis dalam daftar tugas Anda.

Hutang teknis harus diperlakukan seperti item pekerjaan lainnya, bukan sesuatu yang akan Anda tangani nanti. Jika tidak ada dalam daftar tugas dengan prioritas yang jelas, hal itu tidak akan diselesaikan.

Visualisasikan backlog dengan tampilan daftar di ClickUp untuk membuat kemajuan yang konsisten dalam pembersihan utang teknis.

Fit ur ClickUp List View memungkinkan Anda mengorganisir item utang secara terpisah dari pekerjaan fitur sambil tetap menampilkan semuanya di satu tempat.

Bagaimana hal ini diterapkan dalam praktik:

Identified , Triaged , In Refactor , dan Resolved . Gunakan Status Tugas Kustom ClickUp untuk melacak utang melalui tahap-tahap seperti, dan

Atur pengingat ClickUp untuk meninjau item utang secara rutin selama perencanaan sprint guna mengevaluasi dampaknya terhadap kecepatan.

Seret utang prioritas tinggi ke sprint mendatang bersama dengan pekerjaan fitur untuk manajemen backlog yang efektif.

Raúl Becerra berbagi pengalamannya dalam menggunakan ClickUp di Atrato:

Kami menyadari bahwa kami kekurangan cara yang efektif untuk melacak tugas dan tidak memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang dilakukan tim produk, jadi kami mulai mencari platform baru. Kemudian kami menemukan ClickUp. Platform ini merupakan kombinasi yang sempurna—tidak terlalu teknis dan membingungkan, dan tidak terlalu dasar. Platform ini memberikan fleksibilitas untuk membuat, memindahkan, dan mengatur tim dan proyek sesuai dengan cara mereka sendiri.

Kami menyadari bahwa kami kekurangan cara yang efektif untuk melacak tugas dan tidak memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang dilakukan tim produk, jadi kami mulai mencari platform baru. Kemudian kami menemukan ClickUp. Platform ini merupakan kombinasi yang sempurna—tidak terlalu teknis dan membingungkan, dan tidak terlalu dasar. Platform ini memberikan fleksibilitas untuk membuat, memindahkan, dan mengatur tim dan proyek sesuai dengan cara mereka sendiri.

Otomatisasi alur kerja yang berulang

Utang proses memperlambat tim sama seperti utang kode. Ketika pengembang harus secara manual membuat tugas untuk setiap pemindaian kode yang gagal atau secara pribadi memberitahu orang tentang masalah, itu adalah waktu yang terbuang untuk pekerjaan administratif yang sebenarnya dapat diotomatisasi.

Gunakan ClickUp Automations untuk mengubah pemindaian yang gagal dan kesalahan PR menjadi tugas utang yang dapat ditindaklanjuti

Otomatisasi ClickUp menangani langkah-langkah berulang tanpa pengawasan manusia yang intensif:

Otomatis buat tugas utang saat pemindaian kode mendeteksi masalah.

Tugaskan tugas tersebut kepada pemilik modul segera.

Pindahkan tugas utang secara otomatis dari 'triaged' ke 'in refactor' saat pekerjaan dimulai.

Beritahu pengembang di ClickUp Chat ketika permintaan pull gagal dalam analisis statis.

Buka kembali tugas utang secara otomatis jika tes terkait gagal setelah penggabungan.

Berikut beberapa tips berguna tentang penggunaan otomatisasi untuk menghemat waktu Anda setiap minggu:

Manfaatkan AI untuk mengidentifikasi pola utang

Melihat 200 tugas utang individu tidak akan mengungkap masalah sistemik. Anda memerlukan pengenalan pola untuk menyadari bahwa 40% bug berasal dari modul pemrosesan pembayaran, atau bahwa masalah kinerja database meningkat setiap kali Anda merilis fitur baru.

Menghubungkan titik-titik ini secara manual di seluruh sprint, tim, dan hasil pemindaian kode membutuhkan waktu berjam-jam untuk analisis, yang kebanyakan tim tidak memiliki waktu untuk melakukannya.

Biarkan ClickUp Brain menampilkan pembaruan status pada item utang tim Anda

ClickUp Brain menganalisis seluruh ruang kerja Anda untuk mengidentifikasi pola dan tantangan pengembangan perangkat lunak yang biasanya tersembunyi.

Ia dapat memindai tugas-tugas selama berbulan-bulan, komentar, hasil pemindaian kode, dan laporan bug untuk mengidentifikasi modul mana yang paling sering menimbulkan masalah, jenis utang teknis apa yang terus berulang, dan di mana tim Anda sering terhalang.

Ajukan pertanyaan lanjutan kepada ClickUp Brain mengenai item utang Anda

Anda juga dapat menggunakan ClickUp Brain untuk menjawab pertanyaan yang biasanya memerlukan pencarian melalui puluhan tugas dan dokumen. Tanyakan kepadanya dependensi yang sudah tidak digunakan lagi yang masih digunakan, dan ia akan mencari di seluruh ruang kerja Anda untuk menemukan referensinya.

📌 Coba prompt berikut: Tampilkan semua item utang yang telah dalam proses lebih dari dua minggu.

Ringkaskan item utang teknis yang menghambat fitur-fitur dalam roadmap kuartal keempat kami.

Pengembang mana yang saat ini ditugaskan untuk menangani tugas-tugas utang prioritas tinggi?

Buat ringkasan tren kualitas kode kami berdasarkan hasil pemindaian tiga bulan terakhir.

Meningkatkan transparansi antar tim

Utang teknis akan bertambah jika tim tidak mengetahui apa yang sedang dihadapi oleh tim lain. Tim backend tidak tahu bahwa tim frontend juga sedang menghadapi masalah autentikasi. Dua pengembang menghabiskan seminggu untuk merestrukturisasi fungsi utilitas yang sama karena keduanya tidak tahu bahwa yang lain juga sedang mengerjakannya.

Pantau kemajuan dan penyelesaian utang teknis di seluruh sprint dengan Dashboard ClickUp

Dashboard ClickUp membuat utang—dan pekerjaan—terlihat secara jelas di seluruh tim engineering Anda:

Tampilkan total item utang berdasarkan tingkat keparahan agar pimpinan memahami skala apa yang Anda kelola.

Pantau kecepatan penyelesaian utang seiring waktu untuk membuktikan apakah Anda membuat kemajuan atau malah terpuruk.

Tampilkan tim mana yang memiliki beban utang terbesar dan di mana ketergantungan antar tim terjadi.

Bagi alokasi kapasitas sprint antara pembersihan dan pengembangan baru sehingga trade-off menjadi jelas.

Jadi, ketika seorang Manajer Proyek (PM) melihat bahwa 30% kapasitas tim backend dialokasikan untuk utang optimasi database, mereka membuat keputusan berbeda mengenai jadwal fitur. Utang tersebut berhenti menjadi beban tak terlihat yang menghambat kecepatan pengembangan dan menjadi bagian yang terukur dan terkelola dari proses pengembangan Anda.

💡Tips Pro: ClickUp memungkinkan Anda menambahkan tugas ke beberapa daftar (misalnya, sebuah bug dapat berada di daftar sprint dan daftar defek utama), memastikan utang teknis terlihat di seluruh alur kerja yang relevan.

Pantau dan Kurangi Utang dengan ClickUp

Pengembang dapat menghindari utang teknis dengan visibilitas, prioritas, dan alur kerja yang dapat ditindaklanjuti.

ClickUp membantu di sini dengan mengubah tantangan ini menjadi proses yang dapat dikelola dan dilacak. Dengan manajemen tugas ClickUp, dokumentasi kolaboratif, dasbor real-time, dan kecerdasan buatan (AI) serta otomatisasi, setiap item utang menjadi dapat ditindaklanjuti, diprioritaskan, dan terlihat di seluruh sprint. Pengembang tahu apa yang harus diperbaiki terlebih dahulu, manajer melihat kemajuan secara real-time, dan masalah berulang tidak akan terlewatkan lagi.

Ambil kendali atas utang teknis Anda hari ini dan jaga agar sprint Anda terus berjalan. Daftar ke ClickUp hari ini! ✅

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Contoh umum utang teknis yang disengaja atau tidak disengaja dalam proyek perangkat lunak meliputi kode yang berantakan atau duplikat, kurangnya dokumentasi, perbaikan cepat daripada solusi yang tepat, perpustakaan yang usang, dan pengujian yang tidak lengkap.

Aturan 80/20 menyarankan bahwa 80% masalah dalam suatu sistem seringkali berasal dari 20% kode. Memfokuskan pada 20% kode kritis tersebut terlebih dahulu membantu tim mengatasi area-area yang paling berdampak dari utang teknis secara efisien.

Utang teknis dapat diukur berdasarkan waktu atau upaya yang diperlukan untuk memperbaiki masalah, jumlah kode yang bermasalah, kompleksitas basis kode, dan frekuensi bug atau kegagalan. Alat utang teknis dapat menyediakan metrik kualitas kode untuk faktor-faktor ini.

Startup seringkali sengaja mengambil utang teknis untuk meluncurkan produk dengan cepat. Mereka menyeimbangkan hal ini dengan memantau utang teknis, memprioritaskan perbaikan yang paling kritis, dan merencanakan siklus refactoring rutin setelah produk stabil. Dokumentasi yang jelas, standar penulisan kode, dan pengembangan yang didorong oleh pengujian juga membantu.

Refactoring kode memperbaiki struktur kode tanpa mengubah perilakunya. Membayar hutang teknis dapat mencakup refactoring, tetapi juga mencakup memperbaiki solusi cepat, memperbarui perpustakaan yang sudah usang, dan mengatasi jalan pintas yang dapat menyebabkan masalah jangka panjang.

Tim dapat melunasi atau mengelola utang teknis dengan melakukan refactoring kode, memperbarui perpustakaan, meningkatkan dokumentasi, menambahkan tes, dan mengikuti standar penulisan kode. Anda dapat memprioritaskan area yang berdampak tinggi dan mengintegrasikan pengurangan utang ke dalam siklus pengembangan rutin untuk memastikan utang tidak terus menumpuk.