11 Alternatif Terbaik Product Hunt untuk Meluncurkan dan Memasarkan Produk Anda

Product Hunt dikenal luas karena membantu orang meluncurkan, menemukan, dan membahas produk baru, terutama di kalangan pengadopsi awal dan penggemar teknologi.

Namun, mendapatkan perhatian di Product Hunt tidak selalu mudah. Platform ini sangat ramai, waktu peluncuran sangat penting, dan bahkan produk perangkat lunak yang luar biasa pun bisa tenggelam tanpa jaringan yang tepat atau promosi yang efektif. Bagi pembuat independen, startup kecil, atau produk SaaS niche, mengandalkan Product Hunt saja dapat membatasi seberapa banyak umpan balik berharga yang Anda dapatkan dari audiens target Anda.

Itulah mengapa banyak pendiri dan pemasar mencari situs web dan komunitas lain untuk menjangkau penguji beta, terhubung dengan pengguna nyata, dan membangun momentum secara bertahap.

Dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa alternatif terbaik Product Hunt untuk membantu Anda menjangkau audiens yang tepat, mengumpulkan umpan balik, dan mengembangkan peluncuran produk berikutnya secara lebih berkelanjutan.

11 Alternatif Terbaik Product Hunt dalam Sekilas

Berikut ini perbandingan singkat antara solusi alternatif Product Hunt teratas untuk membantu Anda memilih yang paling sesuai berdasarkan beberapa fitur utama, fitur tambahan, harga, dan ulasan pengguna.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Product Hunt?

Saat menjelajahi alternatif Product Hunt, penting untuk memilih platform yang sesuai dengan target audiens Anda dan memudahkan Anda untuk memperkenalkan produk perangkat lunak Anda kepada orang yang tepat.

Inilah yang harus Anda cari dalam alat yang ideal:

Komunitas aktif* di mana para pengadopsi awal, pengguna beta, dan penggemar teknologi secara rutin menjelajahi alat-alat baru dan berbagi masukan jujur

audiens yang sesuai dengan niche Anda , sehingga Anda tidak menawarkan produk teknologi kepada Sebuah, sehingga Anda tidak menawarkan produk teknologi kepada persona pengguna yang salah

Langkah pengajuan yang sederhana dan persetujuan cepat sehingga Anda dapat fokus pada peluncuran produk Anda, bukan mengisi formulir yang tak berujung

berinteraksi dengan basis pelanggan setia Anda , dan membangun keterlibatan komunitas yang autentik Cara yang jelas untuk mengumpulkan umpan balik berharga , dan membangun keterlibatan komunitas yang autentik

Pilihan yang menyeimbangkan biaya dan manfaat—beberapa platform gratis, sementara yang lain mengenakan biaya untuk visibilitas tambahan atau penempatan premium

11 Alternatif Terbaik Product Hunt

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Perusahaan yang menggunakan platform SaaS berbasis cloud sering mengatakan bahwa mereka dapat meluncurkan produk dan fitur baru ke pasar 20% hingga 40% lebih cepat daripada sebelumnya.

Ini berarti ada potensi nyata bagi alat dan produk teknologi akses awal untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan mengganggu pasar ketika mereka memiliki rencana peluncuran yang tepat.

Jika Anda ingin membandingkan perangkat lunak peluncuran produk atau menjangkau komunitas yang luar biasa di luar Product Hunt, berikut adalah alternatif terbaik untuk membantu Anda terhubung dengan pengguna awal.

Siap untuk meningkatkan adopsi produk?

1. BetaList (Terbaik untuk umpan balik awal dan daya tarik pra-peluncuran)

melalui BetaList

Data Gallup menunjukkan bahwa 80% karyawan yang menerima umpan balik yang berarti setiap minggu merasa sepenuhnya terlibat. Prinsip yang sama berlaku saat Anda mengembangkan produk baru.

Tanpa masukan yang autentik dari pengguna awal dan pengguna beta, pembuat independen dan tim kecil sering kali melewatkan kesempatan untuk menyempurnakan karya mereka. BetaList membantu mengatasi masalah tersebut dengan menempatkan proyek Anda di hadapan orang-orang yang ingin mencoba alat baru dan memberikan umpan balik berharga sebelum peluncuran penuh.

Paparan awal ini dapat membantu Anda menarik pengguna pertama yang sebenarnya, membangun kepercayaan, dan membentuk produk yang sesuai dengan target pasar Anda sejak hari pertama.

Fitur terbaik BetaList

Berinteraksi dengan pengguna beta dan penggemar teknologi yang tertarik untuk menguji produk SaaS dan alat web.

Buat halaman produk sederhana untuk mengumpulkan pendaftaran dan mendapatkan masukan langsung dari pengguna.

Gunakan topik tren seperti aplikasi, alat pengembang, alat AI, dan manajemen proyek untuk menyesuaikan dengan niche Anda.

Jangkau komunitas yang aktif mencari alat baru dan proyek sampingan.

Dapatkan visibilitas tambahan melalui ringkasan harian dan buletin BetaList.

Batasan BetaList

Sebagian besar lalu lintas terjadi dalam beberapa hari pertama setelah produk Anda ditampilkan.

Tidak semua produk mendapatkan eksposur yang sama tanpa promosi tambahan.

Keterlibatan komunitas yang lebih terbatas dibandingkan dengan platform peluncuran yang lebih besar.

Harga BetaList

Harga kustom

Peringkat dan ulasan BetaList

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang BetaList

Ulasan Reddit ini berbagi:

Dalam 10 hari pertama, 209 pengunjung mengunjungi situs web produk dari BetaList dan 53 di antaranya mendaftar… Sebagai lalu lintas pertama untuk produk baru, volume ini tampaknya cukup positif bagi saya.

Dalam 10 hari pertama, 209 pengunjung mengunjungi situs web produk dari BetaList dan 53 di antaranya mendaftar… Sebagai lalu lintas pertama untuk produk baru, volume ini tampaknya cukup positif bagi saya.

2. Indie Hackers (Terbaik untuk dukungan komunitas dan umpan balik dari sesama pengguna)

melalui Indie Hackers

Membangun produk baru, proyek sampingan, atau alat SaaS bisa terasa menyendiri, terutama bagi pendiri independen yang bekerja sendirian. Tanpa komunitas yang aktif, mudah untuk melewatkan ide, koneksi, dan umpan balik berharga yang membentuk peluncuran yang sukses.

Indie Hackers mengatasi hal ini dengan memberikan ruang bagi pendiri untuk berbagi kisah nyata dan belajar dari orang lain.

Jaringan terbuka ini membantu Anda menemukan pengguna awal, mendapatkan saran praktis, dan terhubung dengan calon pelanggan sambil tetap termotivasi untuk jangka panjang.

Fitur terbaik Indie Hackers

Forum aktif tempat para pembuat independen, pengembang, dan startup berbagi kesuksesan, kegagalan, dan tips.

Akses ke studi kasus nyata dari proyek sampingan yang menguntungkan dan produk teknologi.

Papan Ide untuk keterlibatan komunitas instan dan umpan balik atas ide-ide baru.

Dukungan dari sesama pengguna untuk membantu menguji, meluncurkan, dan memasarkan alat-alat baru.

Cerita dan wawancara untuk menginspirasi langkah Anda selanjutnya dan menjaga Anda tetap terinformasi.

Batasan Indie Hackers

Tidak ada halaman peluncuran langsung seperti Product Hunt—lebih banyak diskusi daripada promosi.

Mendapatkan perhatian bisa memakan waktu jika Anda tidak aktif di komunitas.

Umpan balik bergantung pada seberapa aktif Anda berpartisipasi dan berkontribusi.

Harga Indie Hackers

Gratis

Ulasan dan penilaian dari Indie Hackers

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

3. Reddit (Terbaik untuk komunitas niche dan umpan balik pengguna yang jujur)

melalui Reddit

Banyak startup dan pembuat independen meremehkan Reddit, tetapi posting yang tepat di subreddit yang tepat dapat menarik lalu lintas besar tanpa mengeluarkan sepeser pun.

Berbeda dengan platform peluncuran yang ramai, Reddit memberikan keunggulan dengan memungkinkan Anda terhubung dengan audiens target di lokasi yang mereka sukai, seperti r/SideProject untuk ide-ide independen, r/Entrepreneur untuk pendiri startup, atau r/InternetIsBeautiful untuk produk teknologi yang inovatif.

Jika dilakukan dengan benar, Reddit membantu Anda mengumpulkan umpan balik yang jujur dan tidak disaring, menarik pengguna awal, dan membangun kepercayaan dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh halaman peluncuran yang rapi saja.

Fitur terbaik Reddit

Berinteraksi dengan pengguna awal di subreddit yang spesifik.

Uji ide Anda secara publik dan dapatkan umpan balik yang jujur dan langsung dengan cepat.

Jangkau audiens produk teknologi yang besar secara gratis jika posting Anda resonansi.

Tetap terlihat seiring waktu melalui upvotes dan thread diskusi yang aktif.

Pelajari apa yang sebenarnya diinginkan oleh target audiens Anda sebelum Anda menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengembangkan produk.

Batasan Reddit

Mudah melanggar aturan komunitas dan postingan Anda dihapus jika Anda terlalu agresif dalam mempromosikan diri sendiri.

Membutuhkan riset dan kesabaran—hasil tergantung pada cara posting yang tepat.

Engagement bisa tidak terduga dan terkadang keras

Harga Reddit

Gratis

Reddit Premium: $5,99 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian di Reddit

G2 : 4. 2/5 (50+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Reddit

Ulasan G2 ini mencakup:

Reddit adalah platform media sosial yang luar biasa yang memungkinkan penggunanya bergabung dengan komunitas, membagikan konten, dan berpartisipasi dalam diskusi dengan pengguna lain. Reddit memudahkan pengguna untuk membuat atau bergabung dengan komunitas dan terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat serupa.

Reddit adalah platform media sosial yang luar biasa yang memungkinkan penggunanya bergabung dengan komunitas, membagikan konten, dan berpartisipasi dalam diskusi dengan pengguna lain. Reddit memudahkan pengguna untuk membuat atau bergabung dengan komunitas dan terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat serupa.

4. AlternativeTo (Terbaik untuk membandingkan perangkat lunak dan menarik pengguna baru)

melalui AlternativeTo

Menampilkan produk perangkat lunak Anda di depan orang-orang yang sudah mencari alternatif adalah cara cerdas untuk meningkatkan lalu lintas dan menemukan pengguna awal yang siap mencoba hal baru.

AlternativeTo mengurutkan alat berdasarkan suara dan ulasan pengguna nyata, jadi ketika seseorang mencari alternatif untuk aplikasi besar, produk baru Anda dapat muncul bersama nama-nama yang sudah mapan.

Fitur terbaik AlternativeTo

Tampil langsung di samping pesaing utama saat pengguna mencari opsi yang lebih baik.

Jangkau komunitas besar dan aktif yang ingin membandingkan perangkat lunak dan menemukan produk SaaS baru.

Gunakan ulasan dan suara pengguna asli untuk membangun kepercayaan dan menarik pelanggan potensial.

Manfaatkan lalu lintas organik yang stabil saat orang mencari alat yang lebih baik.

Tetap relevan dengan peringkat yang dihasilkan oleh pengguna dan halaman produk yang selalu diperbarui.

Batasan AlternativeTo

Membutuhkan waktu untuk menonjol jika alat Anda belum memiliki banyak upvote.

Bukan platform peluncuran konvensional, dan lebih berguna untuk penemuan berkelanjutan daripada pengumuman besar-besaran.

Interaksi langsung yang terbatas—Anda bergantung pada pengunjung yang mengklik tautan ke situs web Anda.

Harga AlternativeTo

Gratis

Peringkat dan ulasan AlternativeTo

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

5. BetaPage (Terbaik untuk memamerkan startup kepada pengadopsi awal dan penguji beta)

melalui BetaPage

Beberapa tahun yang lalu, Ray-Ban dan Meta meluncurkan kacamata pintar bernama Ray-Ban Stories. Ide tersebut terdengar futuristik: kacamata yang memungkinkan Anda mengambil foto dan video dengan kamera tersembunyi. Namun, peluncuran tersebut gagal menarik minat pembeli sungguhan.

Kurang dari 10% stok terjual, dan lebih dari 13% dikembalikan, membuktikan betapa sulitnya sebuah produk baru jika tidak menargetkan audiens yang tepat dan mengabaikan umpan balik yang autentik.

BetaPage membantu pembuat independen dan startup menghindari kesalahan ini dengan mendaftarkan proyek sampingan, produk SaaS, dan alat teknologi tempat para pengadopsi awal sebenarnya mencari ide-ide baru. Ini membantu Anda menarik pengguna beta, mengumpulkan umpan balik berharga, dan menguji presentasi produk Anda jauh sebelum peluncuran produk besar.

Fitur terbaik BetaPage

Daftarkan produk perangkat lunak atau aplikasi Anda, baik yang sedang dalam pengembangan, dalam tahap beta privat, atau sudah diluncurkan

Jangkau komunitas pecinta startup, penguji beta, dan pemburu ide

Dapatkan upvotes dan fitur buletin yang mengarahkan pengunjung awal ke halaman produk Anda

Ukur minat yang sebenarnya dan bentuk presentasi Anda sebelum menghabiskan anggaran untuk peluncuran besar-besaran

Kumpulkan wawasan berharga untuk meningkatkan peta jalan Anda dan membangun kepercayaan dengan calon pelanggan

Batasan BetaPage

Kualitas pendaftaran dapat bervariasi jika niche Anda terlalu luas

Bekerja paling baik bersama alternatif Product Hunt lainnya untuk mendapatkan cukup daya tarik

Kurang berguna untuk perangkat lunak yang sudah diluncurkan sepenuhnya dan tidak memerlukan pengujian beta

Harga BetaPage

Gratis

Ulasan dan penilaian BetaPage

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

6. Launching Next (Terbaik untuk eksposur yang stabil dan pertumbuhan awal)

melalui Launching Next

Menempatkan startup Anda di hadapan pengguna nyata seringkali menjadi bagian tersulit dalam peluncuran produk, terutama saat Anda mengembangkan proyek sampingan atau produk SaaS niche tanpa anggaran pemasaran yang besar.

Launching Next memungkinkan Anda untuk mendaftarkan startup dan produk teknologi baru setiap hari, menempatkan ide Anda di depan ribuan pembaca yang mencari alat baru untuk dicoba. Ini adalah cara sederhana untuk mengumpulkan umpan balik berharga, terhubung dengan pengguna awal, dan mempertahankan momentum Anda melampaui hari peluncuran tunggal.

Fitur Terbaik untuk Peluncuran Berikutnya

Tampilkan produk perangkat lunak, alat, dan proyek baru Anda bersama ribuan startup yang sedang tren

Jangkau audiens yang terdiri dari penggemar teknologi, pendiri startup, dan pengguna beta potensial

Manfaatkan pengunjung harian yang mencari proyek sampingan dan alat baru untuk diuji

Pilihan untuk terdaftar dalam buletin harian untuk meningkatkan keterlibatan komunitas

Proses pengajuan yang mudah dengan jalur yang jelas untuk mendapatkan sorotan

Batasan peluncuran berikutnya

Daftar dasar mungkin mendapatkan visibilitas yang lebih rendah tanpa promosi tambahan

Traffic bergantung pada niche Anda dan seberapa menonjol halaman produk Anda

Bekerja paling baik saat dikombinasikan dengan alternatif Product Hunt lainnya

Peluncuran Harga Berikutnya

Gratis

Upgrade: $99 (sekali bayar)

Peluncuran Next: Ulasan dan Peringkat

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Produktivitas berbasis suara : Gunakan : Gunakan Talk to Text untuk dengan cepat mencatat ide, menugaskan tugas peluncuran, atau memperbarui tim Anda—tanpa menggunakan tangan, bahkan saat sedang bepergian

Kolaborasi yang lancar : Buat dokumen, diskusikan pesan pemasaran, dan tugaskan tugas kepada anggota tim secara real-time, semuanya dalam satu platform

Wawasan didukung AI : Dapatkan jawaban kontekstual untuk pertanyaan terkait peluncuran, buat siaran pers, posting blog, atau FAQ, dan ringkas umpan balik atau catatan rapat secara instan

Hindari kelebihan alat: Ganti beberapa alat AI yang terpisah dengan satu solusi yang siap digunakan oleh perusahaan, dan dapatkan akses gratis ke ChatGPT, Claude, Gemini, dan lainnya untuk AI kerja kontekstual all-in-one yang memahami produk Anda, tim Anda, dan tujuan Anda Coba ClickUp Brain MAX — aplikasi AI kerja kontekstual yang benar-benar memahami Anda, karena ia memahami pekerjaan Anda. Tinggalkan kerumitan alat AI, gunakan suara Anda untuk menyelesaikan pekerjaan, membuat dokumen, menugaskan tugas kepada anggota tim, dan banyak lagi.

7. Starter Story (Terbaik untuk belajar dari panduan nyata para pendiri)

melalui Starter Story

Tahukah Anda bahwa Google harus menutup aplikasi podcast khusus untuk pengguna di AS pada pertengahan 2024 setelah gagal menarik cukup banyak pengguna?

Meskipun didukung oleh merek global, Google Podcasts hanya berhasil menjadi pilihan utama bagi sekitar 4% pendengar mingguan di AS, sementara YouTube menarik lebih dari 23%. Peluncuran yang lemah dan pasar yang tidak jelas dapat menghambat kesuksesan bahkan produk atau perusahaan paling inovatif sekalipun.

Starter Story hadir untuk tujuan ini—ia membantu pendiri menghindari titik buta ini dengan memberikan ribuan contoh nyata dan terperinci tentang strategi peluncuran produk dan bagaimana pendiri dapat membuat usaha berikutnya berhasil

Fitur terbaik Starter Story

Pelajari dari lebih dari 4.400 studi kasus pendiri di berbagai industri dan model bisnis

Akses laporan dan penelitian mendalam untuk mengidentifikasi tren dan celah pasar yang menguntungkan

Bergabunglah dengan komunitas pendiri yang aktif untuk mendapatkan umpan balik dari sesama pendiri dan saran praktis

Gunakan templat dan alat untuk mempercepat proses dari ide hingga peluncuran

Dapatkan kursus khusus tentang Lean SEO, pemasaran email, dan sistem solopreneur

Batasan Starter Story

Biaya keanggotaan awal yang tinggi dapat menjadi tantangan bagi pendiri yang mendanai sendiri

Angka pendapatan dilaporkan sendiri, tidak selalu diverifikasi secara independen

Beberapa cerita bisa terasa lebih inspiratif daripada langkah-langkah praktis yang dapat diterapkan

Kedalaman komunitas dan pengalaman dukungan bervariasi tergantung pada topik dan pengguna

Harga Starter Story

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Starter Story

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

8. Betafy (Terbaik untuk menghubungkan startup dengan pengguna beta)

melalui Betafy

Ketika Anda meluncurkan sesuatu yang baru, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada keheningan. Tanpa kelompok penguji awal yang aktif, mudah untuk melewatkan bug, kehilangan momentum, atau membangun sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan oleh siapa pun.

Betafy mengatasi masalah ini dengan menghubungkan startup secara langsung dengan pengguna beta yang bersemangat untuk menguji dan berbagi umpan balik. Ini adalah cara sederhana untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan wawasan, dan membangun loyalitas sebelum produk diluncurkan.

Fitur terbaik Betafy

Bergabunglah dengan komunitas penguji beta dan pengguna awal

Dapatkan umpan balik yang membantu Anda memperbaiki masalah sebelum peluncuran yang lebih luas

Gunakan platform ini untuk mencari penguji untuk aplikasi, SaaS, dan produk digital baru

Tampilkan startup Anda di ruang penemuan khusus

Gabungkan riset pengguna dan generasi prospek dalam satu platform

Batasan Betafy

Kualitas umpan balik bergantung pada seberapa aktif penguji beta Anda

Komunitas yang lebih kecil dibandingkan dengan platform peluncuran yang lebih besar

Pilihan promosi bawaan yang terbatas di luar tahap pengujian beta

Harga Betafy

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Betafy

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

9. G2 (Terbaik untuk membangun kepercayaan dan validasi pengguna yang kredibel)

melalui G2

Bahkan peluncuran produk yang paling cerdas pun bisa gagal jika pembeli baru tidak percaya pada apa yang Anda bangun. Memasarkan produk SaaS atau teknologi Anda di Product Hunt adalah satu hal, tetapi memberikan bukti konkret dari pelanggan nyata adalah hal lain.

G2 mengatasi celah ini dengan memberikan ruang yang terlihat dan tepercaya untuk ulasan yang terverifikasi bagi perangkat lunak Anda. Hal ini memudahkan Anda untuk menarik pengguna awal, membandingkan diri dengan pesaing besar, dan mengubah umpan balik berharga menjadi kredibilitas yang bertahan lama setelah hari peluncuran.

Fitur terbaik G2

Kumpulkan ulasan autentik dari pelanggan asli untuk membangun kepercayaan dengan audiens target Anda

Tampilkan produk Anda bersama pesaing sehingga pembeli dapat membandingkan perangkat lunak secara langsung

Gunakan badge dan sinyal kepercayaan G2 di situs web Anda untuk meningkatkan konversi

Manfaatkan komunitas besar profesional yang berbagi apa yang berhasil dan apa yang tidak

Tarik lalu lintas organik yang stabil dari pembeli yang mencari alat baru dan produk SaaS

Batasan G2

Mengumpulkan ulasan berkualitas tinggi membutuhkan waktu dan usaha

Daftar produk pesaing mungkin peringkat lebih tinggi jika mereka memiliki lebih banyak ulasan atau anggaran pemasaran yang lebih besar

Ulasan bersifat publik, jadi umpan balik negatif dapat memengaruhi skor Anda jika tidak dikelola dengan baik

Harga G2

Gratis

Ulasan dan peringkat G2

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang G2

Ulasan G2 ini berbagi:

G2.com telah menjadi platform andalan saya setiap kali saya perlu mengevaluasi perangkat lunak baru atau membandingkan alat. Saya menggunakannya secara rutin—seringkali beberapa kali seminggu—karena sangat mudah dinavigasi dan menghemat waktu saya selama proses pengambilan keputusan.

G2.com telah menjadi platform andalan saya setiap kali saya perlu mengevaluasi perangkat lunak baru atau membandingkan alat. Saya menggunakannya secara rutin—seringkali beberapa kali seminggu—karena sangat mudah dinavigasi dan menghemat waktu saya selama proses pengambilan keputusan.

10. Capterra (Terbaik untuk menjangkau pembeli bisnis dan menampilkan perangkat lunak B2B)

melalui Capterra

Teknologi checkout "Just Walk Out" Amazon terlihat futuristik saat diluncurkan, tetapi melewatkan hal yang sebenarnya penting bagi pelanggan: melihat penghematan, melacak struk belanja, dan menemukan produk secara real-time.

Ini adalah pengingat bahwa bahkan peluncuran produk terdepan pun akan gagal jika tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna sebenarnya.

Capterra membantu menghindari jebakan ini dengan menghubungkan perangkat lunak Anda dengan pembeli yang mempercayai ulasan sesama pengguna dan perbandingan langsung sebelum mereka memutuskan. Ini adalah salah satu cara termudah untuk menampilkan alat Anda di depan bisnis yang sedang mencari solusi seperti milik Anda.

Fitur terbaik Capterra

Bantu pembeli bisnis membandingkan alat dengan ulasan pengguna yang terverifikasi

Tampilkan halaman produk yang detail untuk membangun kepercayaan dan transparansi

Ikuti lelang kategori untuk tampil di hadapan pengambil keputusan di niche Anda

Kumpulkan dan soroti umpan balik pengguna yang autentik untuk membuktikan kredibilitas

Beda dari pesaing yang sudah dipertimbangkan oleh pembeli

Batasan Capterra

Publikasi ulasan dapat lambat atau tidak konsisten bagi beberapa penjual

Dukungan untuk sengketa ulasan dapat bervariasi dalam kualitasnya

Tetap berada di posisi teratas seringkali memerlukan anggaran tambahan untuk iklan pay-per-click

Harga Capterra

Gratis

Ulasan dan peringkat Capterra

G2 : 3. 8/5 (130+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Capterra

Ulasan G2 ini berbagi:

Capterra adalah platform besar yang berisi ulasan detail tentang berbagai perangkat lunak. Capterra memiliki antarmuka yang sangat ramah pengguna. Saya suka menggunakan Capterra karena saya bekerja di perusahaan keuangan dan untuk mengelola organisasi dengan lancar, kami membutuhkan berbagai jenis perangkat lunak seperti analisis data, konferensi video, dll.

Capterra adalah platform besar yang berisi ulasan detail tentang berbagai perangkat lunak. Capterra memiliki antarmuka yang sangat ramah pengguna. Saya suka menggunakan Capterra karena saya bekerja di perusahaan keuangan dan untuk mengelola organisasi dengan lancar, kami membutuhkan berbagai jenis perangkat lunak seperti analisis data, konferensi video, dll.

11. SaaSWorthy (Pilihan terbaik untuk daftar singkat perangkat lunak yang objektif)

melalui SaaSWorthy

Pilihan perangkat lunak yang buruk dapat membuang anggaran, menghabiskan waktu, dan menghambat pertumbuhan sebelum tim Anda bahkan mulai bekerja.

Dengan ribuan opsi yang tersedia di setiap kategori, mengandalkan insting saja seringkali menghasilkan hasil yang tidak menguntungkan. SaaSWorthy mengatasi tantangan ini dengan melacak lebih dari 75.000 produk perangkat lunak dan memberi peringkat dengan Skor SW yang jelas, sehingga Anda dapat menyaring opsi dengan lebih cerdas dan membandingkan hal-hal yang benar-benar penting.

Fitur terbaik SaaSWorthy

Pantau lebih dari 75.000 alat di lebih dari 600 kategori perangkat lunak

Gunakan Skor SW untuk membandingkan produk berdasarkan popularitas, kepuasan, dan momentum

Lihat ulasan pengguna yang terverifikasi dan informasi harga detail secara berdampingan

Dapatkan daftar terkurasi seperti alat manajemen vendor terbaik atau alat pelatihan karyawan

Akses kutipan pengguna asli yang menjelaskan kelebihan, kekurangan, dan contoh penggunaan nyata

Batasan SaaSWorthy

Beberapa kategori memiliki kedalaman yang lebih besar daripada yang lain

Saran gratis tidak sepersonal seperti konsultan berbayar

Daftar produk dapat terasa membingungkan bagi industri niche

Harga SaaSWorthy

Gratis

Peringkat dan ulasan SaaSWorthy

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Jika Anda sedang mencari cara lain untuk memperkenalkan produk Anda kepada pengguna awal dan komunitas di luar Product Hunt, berikut adalah tiga alternatif yang patut dipertimbangkan.

Hacker News: Bagikan proyek sampingan dan produk baru Anda dengan komunitas Hacker News yang berpengaruh untuk mendapatkan umpan balik yang jujur

GrowthHackers: Promosikan peluncuran produk dan kisah pertumbuhan dengan audiens yang paham pemasaran

Peluncuran Berikutnya: Temukan dan kirimkan startup dan proyek sampingan yang menjanjikan

Bagaimana ClickUp Membantu dalam Peluncuran Produk Anda

Mendapatkan sorotan di Product Hunt atau platform serupa dapat menarik perhatian untuk sehari, tetapi itu hanyalah salah satu bagian dari meluncurkan produk yang benar-benar diinginkan dan terus digunakan oleh orang-orang.

Setiap peluncuran melibatkan banyak komponen, dan di sinilah ClickUp membuat perbedaan bagi Anda dan tim Anda.

Meskipun ClickUp bukan situs daftar langsung seperti Product Hunt, platform ini menawarkan tim produk ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia. Fitur ini memungkinkan mereka mengelola peluncuran produk, mengumpulkan umpan balik, dan membangun komunitas di sekitar produk mereka menggunakan fitur manajemen proyek, dokumentasi, dan kolaborasi yang kuat. Mari kita jelajahi bersama 🚀

Pengelolaan tugas untuk daftar periksa peluncuran dan jadwal waktu

Rencanakan setiap tonggak pencapaian dan kelola tugas dengan mudah menggunakan ClickUp Tasks

Untuk setiap peluncuran, manajer produk dapat membagi tujuan besar menjadi tugas-tugas daftar periksa peluncuran produk yang lebih kecil, menetapkan tenggat waktu, menambahkan pemilik, dan memetakan ketergantungan.

Misalnya, ketika desainer Anda selesai membuat mockup, ClickUp Tasks dapat secara otomatis memberi tahu tim pengembangan bahwa saatnya untuk mulai membangun.

Berikut panduan singkat tentang cara memprioritaskan tugas menggunakan ClickUp:

Dokumen dan wiki untuk dokumentasi produk dan kit pers

Tulis cerita produk Anda, atur persyaratan, dan bangun basis pengetahuan yang dinamis dengan ClickUp Docs

Seiring perkembangan proyek Anda, tim Anda membutuhkan sumber informasi yang andal. ClickUp Docs dan wikis memudahkan hal tersebut. Anda dapat membuat spesifikasi produk yang detail, mengunggah kit pers, dan menghubungkan setiap dokumen langsung ke tugas. Jika pemasar Anda perlu memeriksa deskripsi produk terbaru, mereka tahu persis di mana menemukannya.

Inilah yang dikatakan Zel Crampton tentang ClickUp:

Saya ingat pada awal 2021, kami mencoba meluncurkan banyak produk. Kami melewatkan tenggat waktu, mengalami masalah. Orang-orang tidak berkomunikasi dengan baik. Kami tidak tahu siapa yang seharusnya mengambil keputusan. Kami merekrut beberapa orang cerdas, tetapi saya bisa katakan ClickUp telah menjadi tulang punggung operasional perusahaan, terutama untuk alur kerja yang efisien.

Saya ingat pada awal 2021, kami mencoba meluncurkan banyak produk. Kami melewatkan tenggat waktu, mengalami masalah. Orang-orang tidak berkomunikasi dengan baik. Kami tidak tahu siapa yang seharusnya mengambil keputusan. Kami merekrut beberapa orang cerdas, tetapi saya bisa katakan ClickUp telah menjadi tulang punggung operasional perusahaan, terutama untuk alur kerja yang efisien.

Produk Anda tidak akan pernah menjadi versi terbaiknya tanpa umpan balik yang tepat. ClickUp Forms memungkinkan Anda mengumpulkan wawasan dari penguji beta atau laporan bug dalam hitungan menit.

Kumpulkan tanggapan, ubah menjadi tugas, dan ambil tindakan secara instan dengan ClickUp Forms

Begitu umpan balik masuk, umpan balik tersebut akan diubah menjadi tugas untuk pengembang atau QA, lengkap dengan komentar dan lampiran file.

Kumpulkan ide, kumpulkan masukan pengguna, dan ubah tanggapan menjadi langkah selanjutnya menggunakan ClickUp Assign Comments

Anda bahkan dapat menggunakan fitur Assign Comments di ClickUp untuk memberikan umpan balik kepada rekan tim langsung di dalam ClickUp Docs, tugas, atau thread umpan balik. Dengan cara ini, jelas siapa yang bertanggung jawab atas langkah selanjutnya, dan semua orang dapat melihat dengan tepat dari mana umpan balik berasal dan apa yang perlu dilakukan selanjutnya.

Koordinasikan semua tugas, acara, dan tenggat waktu dengan lancar di ClickUp Calendar

Menjaga alur ini tetap berjalan berarti kalender Anda harus beradaptasi dengan perubahan. AI Calendar ClickUp menangani hal ini. Jika tanggal peluncuran berubah atau tenggat waktu bergeser, kalender secara otomatis menjadwal ulang tugas, memblokir waktu fokus, dan menjaga rapat tetap terorganisir.

Aplikasi ini terintegrasi dengan kalender Google atau Outlook Anda, sehingga jadwal harian Anda selalu mencerminkan prioritas sebenarnya.

🎥 Tonton: Tingkatkan bisnis Anda ke level berikutnya dengan ClickUp, seperti yang dilakukan Vela Bikes

Bonus: Jika Anda bosan berpindah-pindah tab antara ruang kerja dan alat komunikasi Anda, ClickUp juga menyelesaikan masalah itu dengan ClickUp Chat. Dengan cara ini, semua tugas, proyek, dan pekerjaan Anda tetap relevan.

Jaga setiap percakapan proyek tetap di tempat yang tepat menggunakan ClickUp Chat

Penghargaan terbaru kami terhadap dampak kolaboratif ClickUp terjadi saat bekerja pada rencana konten untuk peluncuran produk. Kami berhasil membangun dan memelihara repositori konten menggunakan alat docs, yang mencakup struktur hierarkis, pengeditan kolaboratif, dan fitur penyisipan yang kuat.

Penghargaan terbaru kami terhadap dampak kolaboratif ClickUp terjadi saat bekerja pada rencana konten untuk peluncuran produk. Kami berhasil membangun dan memelihara repositori konten menggunakan alat docs, yang mencakup struktur hierarkis, pengeditan kolaboratif, dan fitur penyisipan yang kuat.

Bagi tim produk yang menggunakan ClickUp, sistem ini berarti bahwa saat hari peluncuran semakin dekat, semua orang ingin tahu bagaimana perkembangan proyek. Dashboard ClickUp memudahkan hal ini. Buat dashboard dengan tampilan real-time tentang kemajuan sprint, bug yang terbuka, kesiapan pemasaran, dan semua KPI yang penting.

Jaga keselarasan tim dengan diskusi dan pembaruan real-time melalui Dashboard ClickUp

Template untuk pengembangan situs web dan perencanaan peluncuran

Ingin menyederhanakan pekerjaan Anda? Template peluncuran produk ClickUp menambahkan sentuhan kemudahan pada proses rutin Anda. Anda dapat menggunakan template peta jalan produk, ringkasan produk, atau catatan rilis alih-alih membuatnya sendiri.

Misalnya, Template Daftar Periksa Peluncuran Produk ClickUp memudahkan Anda untuk merencanakan setiap tugas, jadwal, dan sumber daya yang diperlukan untuk peluncuran yang lancar.

Dapatkan template gratis Ubah peluncuran produk yang kompleks menjadi langkah-langkah yang jelas dan terkelola dengan Template Daftar Periksa Peluncuran Produk ClickUp

Template ini memberikan tim Anda satu tempat untuk merencanakan, melacak, dan memperbarui kemajuan secara real-time. Dari mengoordinasikan tugas hingga menjaga semua orang tetap terinformasi, Anda dapat dengan mudah mengelola peluncuran produk Anda dengan template daftar periksa yang praktis ini.

Hubungkan semuanya dengan ClickUp Automations dan integrasi

ClickUp tidak hanya berhenti pada pengelolaan tim Anda saja.

Anda juga dapat mengintegrasikan ClickUp dengan alat yang sudah ada, sehingga file desain di Figma, permintaan pull di GitHub, dan percakapan di Slack semuanya berada di satu tempat. Artinya, Anda tidak perlu lagi berpindah-pindah tab dan tidak perlu lagi mencari pembaruan yang tersebar di berbagai alat.

Trigger perubahan status, tugaskan tugas, dan perbarui alur kerja secara otomatis dengan ClickUp Automations

Akhirnya, semua komponen yang bergerak tetap sinkron berkat otomatisasi. ClickUp Automations dapat secara otomatis mengalihkan tugas dari satu tim ke tim lain, mengubah status saat pekerjaan selesai, dan mengingatkan pemilik tentang tenggat waktu yang akan datang.

ClickUp Membuat Peluncuran Produk Lebih Efektif

Meluncurkan produk baru ke pasar adalah salah satu tantangan paling menarik namun kompleks yang dapat dihadapi oleh sebuah tim. Meskipun platform seperti Product Hunt memainkan peran penting dalam mendapatkan traksi awal, mereka bukanlah solusi yang komprehensif.

Untuk benar-benar menghadirkan peluncuran yang menonjol, Anda perlu menggabungkan platform peluncuran Anda dengan alat yang membantu Anda merencanakan setiap langkah.

ClickUp dirancang khusus untuk itu. ClickUp mengintegrasikan semua komponen Anda, mulai dari tugas dan jadwal hingga umpan balik, konten, kolaborasi, dan otomatisasi, memastikan peluncuran produk Anda dengan dampak maksimal.

Siap untuk menyederhanakan peluncuran produk Anda berikutnya? Daftar ke ClickUp hari ini!