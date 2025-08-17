8 Alternatif Terbaik FogBugz untuk Pelacakan Bug dan Manajemen Proyek Agile

Terjebak dengan alat pelacakan bug yang bergerak lebih lambat dari sprint Anda?

Jika antarmuka yang usang dan alur kerja yang rumit dari FogBugz menghambat tim agile Anda, Anda tidak sendirian. Pengembangan perangkat lunak saat ini membutuhkan kolaborasi real-time, desain yang intuitif, dan alat yang benar-benar mempercepat proses Anda, bukan memperlambatnya.

Anda membutuhkan platform manajemen proyek agile yang mendukung pelacakan bug, user stories, perencanaan sprint, tinjauan kode, dan kolaborasi lintas fungsi, tanpa hambatan.

Alternatif FogBugz ini dirancang untuk tim pengembangan yang berprestasi tinggi yang ingin meluncurkan produk lebih cepat dan lebih cerdas.

Mari kita lihat alat-alat terbaik yang membantu Anda melacak masalah dan tugas dengan lebih lancar dan jauh lebih powerful.

Alternatif FogBugz Gratis dalam Sekilas

Berikut adalah alternatif terbaik untuk FogBugz untuk berbagai alur kerja dan struktur tim:

Alat Terbaik untuk Fitur Utama Harga* ClickUp Perorangan, usaha kecil, agensi, dan perusahaan yang membutuhkan solusi all-in-one untuk manajemen proyek agile dan kolaborasi tim Tampilan yang dapat disesuaikan, bantuan AI, diagram sprint, templat, dasbor real-time, kolaborasi tim, otomatisasi Rencana gratis tersedia; Harga khusus untuk perusahaan Jira Perusahaan besar dan tim pengembangan perangkat lunak yang mencari sistem pelacakan bug dan masalah Papan Kanban, pelaporan agile, alur kerja yang dapat disesuaikan, pelacakan masalah dan bug, integrasi dengan alat pengembangan Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $7,53 per pengguna per bulan YouTrack Tim agile dan pengembang solo yang membutuhkan pelacakan masalah dan alur kerja agile Papan agile (Scrum, Kanban), pencarian cerdas, pelacakan waktu, pelaporan, dan bantuan AI Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $4,40 per pengguna per bulan Linear Tim perangkat lunak modern yang membutuhkan manajemen sprint yang terintegrasi dan pelacakan masalah yang efisien Ciclo dan proyek, peta jalan, pelacakan masalah (bug, fitur, tugas), desain berbasis keyboard, Linear AI, integrasi GitHub, Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $8 per pengguna per bulan (ditagih secara tahunan) Zoho BugTracker Tim pengembangan perangkat lunak dan pengujian yang menggunakan ekosistem Zoho Pengajuan bug, bidang dan alur kerja yang dapat disesuaikan, laporan, otomatisasi, pelacakan waktu, obrolan bawaan, berbagi file, dan manajemen SLA Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $3 per pengguna per bulan (ditagih secara tahunan) GitLab Tim DevOps yang mencari manajemen siklus hidup pengembangan perangkat lunak end-to-end Pengelolaan kode sumber (repositori Git), pipeline CI/CD, pelacakan masalah, epik, peta jalan, papan Kanban, pemindaian keamanan (SAST, DAST), GitLab Duo Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $29 per pengguna per bulan (ditagih secara tahunan) Backlog Tim pengembangan perangkat lunak yang mencari alat perencanaan sprint dan kolaborasi tim Pengelolaan tugas, pelacakan bug, diagram Gantt, diagram burndown, repositori Git dan SVN, wiki, berbagi file, papan Kanban Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $35 per bulan Trello Individu dan tim yang membutuhkan cara sederhana dan visual untuk mengorganisir tugas dan proyek menggunakan papan Kanban Papan, daftar, kartu, daftar periksa, lampiran, fitur tambahan, otomatisasi (Butler), templat Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $5 per pengguna per bulan (ditagih secara tahunan)

Mengapa Memilih Alternatif FogBugz?

Meskipun FogBugz telah melayani tim dengan baik untuk pelacakan bug dasar, banyak pengguna merasa frustrasi dengan keterbatasannya. Ini seperti menggunakan telepon kabel hari ini—ia berfungsi, tetapi Anda melewatkan begitu banyak fitur modern.

Berikut adalah beberapa kelemahan dari alat pelacakan masalah ini:

Antarmuka yang usang : Desain antarmuka FogBugz yang sudah ketinggalan zaman tidak dilengkapi dengan : Desain antarmuka FogBugz yang sudah ketinggalan zaman tidak dilengkapi dengan dashboard agile modern, navigasi yang intuitif, dan pintasan keyboard, sehingga menyulitkan tim untuk bekerja secara efisien. Antarmuka terasa ketinggalan zaman dan tidak memiliki pengalaman pengguna yang halus dan ramah pengguna seperti alat modern

Ekosistem integrasi terbatas : Meskipun terhubung dengan sistem kontrol versi seperti Git, FogBugz tidak menawarkan ekosistem aplikasi yang luas (Slack, Google Workspace, CI/CD, penyimpanan cloud, dll.) yang dimiliki oleh alat modern

Fitur agile yang hilang : Meskipun memiliki : Meskipun memiliki perencanaan sprint dasar, poin cerita, dan grafik burndown, FogBugz tidak menyediakan pelacakan kecepatan otomatis, pengalihan tiket berbasis AI, tampilan portofolio lintas tim, atau alur kerja agile yang dapat disesuaikan

Mahal untuk apa yang Anda dapatkan : Biaya per pengguna dapat dengan cepat bertambah, terutama ketika alat lain menawarkan fitur lebih banyak dengan biaya lebih rendah atau bahkan tingkat gratis

Laporan dan analitik yang lemah: Sistem ini memiliki dukungan terbatas untuk laporan kustom dan visibilitas minimal terhadap kemajuan sprint, tren bug, atau kinerja tim

🧠 Fakta Menarik: Ingat Y2K—bug kiamat yang membuat semua orang berpikir komputer akan crash pada tengah malam tahun 2000? Sementara dunia terus berputar, FogBugz sebenarnya diluncurkan pada tahun yang sama. Itu berarti FogBugz sudah ada sejak floppy disk masih digunakan! Dalam dunia teknologi, itu hampir seperti zaman prasejarah. Dan sama seperti perangkat lunak era Y2K, FogBugz mulai menunjukkan usianya, terutama bagi tim pengembangan modern yang membutuhkan alat pelacakan bug yang lebih cepat dan fleksibel.

Alternatif Terbaik FogBugz untuk Tim Agile

Mengapa repot-repot menggunakan alat yang ketinggalan zaman untuk menangani bug, padahal solusi canggih dengan fitur-fitur mutakhir dapat membantu Anda melakukan lebih banyak hal? Berikut ini adalah alternatif terbaik FogBugz untuk manajemen masalah agile dan manajemen proyek untuk tim pengembangan.

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen proyek agile end-to-end)

Jika Anda mencari alternatif FogBugz yang modern, skalabel, dan sangat kolaboratif untuk tim pengembangan Anda, kami memiliki solusi yang tepat untuk Anda.

ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, dirancang untuk tim agile, pengembang, dan manajer produk yang membutuhkan pelacakan masalah, manajemen proyek, dan kolaborasi tim dalam satu platform.

ClickUp untuk Tim Perangkat Lunak memungkinkan Anda dengan cepat menangkap, menugaskan, dan memprioritaskan bug atau user story. Dengan status, bidang, dan templat yang dapat disesuaikan, tim dapat menyesuaikan alur kerja untuk sesuai dengan proses pengembangan perangkat lunak apa pun.

Prioritaskan daftar tugas Anda dengan jelas menggunakan ClickUp untuk Tim Agile—gunakan Bidang Kustom dan Rumus untuk mengevaluasi trade-off dan membuat keputusan produk yang lebih cerdas

ClickUp untuk Tim Agile memungkinkan pengembang perangkat lunak dan insinyur membangun alur kerja yang efisien dan fleksibel (papan Scrum, jalur Kanban, atau kombinasi yang sesuai dengan kebutuhan tim Anda) untuk menjaga proyek tetap berjalan dan tim tetap selaras.

Bekerja lebih cerdas dengan kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi

Fitur AI dan otomatisasi yang kuat dari ClickUp menghilangkan pekerjaan rutin sehingga tim Anda dapat fokus pada pengembangan.

Otomatisasi backlog dan dapatkan saran AI dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain secara otomatis mengelola tiket, memperbarui sprint dan tugas, menyempurnakan backlog, dan bahkan mengubah retrospeksi, tinjauan PRD, dan obrolan Slack menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti dengan pemilik yang jelas dan langkah selanjutnya. Dan semua tetap terhubung—permintaan pull, file, dan tautan proyek muncul tepat di tempat yang Anda butuhkan, sehingga tim Anda tidak pernah kebingungan.

Dengan ClickUp Automations, tindakan berulang seperti menugaskan bug, memperbarui status, dan memberitahu pemangku kepentingan terjadi secara instan—menjaga alur kerja tetap efisien dan tim tetap selaras.

Tetap terkendali di setiap sprint dengan ClickUp Sprints—sesuaikan poin, lacak kemajuan berdasarkan penugas, dan kelola beban kerja sesuai keinginan Anda, semuanya dalam satu tampilan

Pengelolaan sprint yang sederhana

Modul ClickUp Sprints dirancang khusus untuk tim agile untuk melacak kemajuan, melihat apa yang terhambat, dan mengelola backlog sprint, semuanya dalam satu tempat.

Rencanakan sprint Anda dengan efektif menggunakan perkiraan poin cerita dan garis waktu

Tetap agile dengan menyesuaikan rencana berdasarkan kapasitas tim, dan dengan cepat memindahkan tugas antar sprint

Hemat waktu pelaporan dengan rapat harian dan pembaruan tugas yang dihasilkan secara otomatis menggunakan AI

Pantau kemajuan dengan kartu Dashboard Sprint seperti Sprint Velocity, Sprint Burndown, dan laporan Sprint Burnup

Anda juga dapat mengonfigurasi ClickUp Autopilot Agents untuk memantau dan melaporkan aktivitas proyek atau sprint berdasarkan pemicu tertentu, seperti penyelesaian tugas, pembaruan status masalah, atau laporan bug baru.

Manajemen proyek fleksibel untuk setiap tim

ClickUp bukan hanya untuk tim perangkat lunak. Tim manajemen proyek dapat mengelola alur kerja kompleks dengan ketergantungan tugas, subtugas, dan daftar periksa—membuat hambatan mudah terdeteksi.

Grafik Gantt interaktif dan pilihan lebih dari 15 tampilan, seperti Daftar, Kanban, Kalender, dan Tampilan Garis Waktu, memudahkan koordinasi antar tim. Tetap perbarui pemangku kepentingan melalui laporan detail dengan dasbor ClickUp yang dapat disesuaikan.

Kelola proyek kompleks, rencanakan dan visualisasikan jadwal proyek, serta koordinasikan pekerjaan lintas fungsi dengan ClickUp untuk Tim Manajemen Proyek

Dari startup hingga perusahaan besar, arsitektur fleksibel ClickUp dapat diskalakan dengan mudah untuk mendukung segala hal, mulai dari tim agile kecil hingga tim insinyur yang tersebar di seluruh dunia.

Fitur terbaik ClickUp

Otomatiskan backlog, temukan wawasan, dan ubah percakapan menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti dengan ClickUp Brain

Integrasikan dengan GitHub, GitLab, Bitbucket, dan alat pengembangan lainnya untuk menghubungkan commit, pull request, dan tinjauan kode secara langsung ke tugas

Sesuaikan data tugas menggunakan Bidang Kustom untuk pelacakan bug, permintaan fitur, dan tahap pengembangan

Buat dan kelola dokumentasi proyek, wiki, cerita pengguna, dan basis pengetahuan internal dengan ClickUp Docs yang kolaboratif

Berkomunikasi secara lancar dan real-time dengan fitur obrolan ClickUp yang terintegrasi di seluruh tugas dan proyek

Visualisasikan dan ubah arsitektur, retrospeksi, dan alur kerja menjadi tugas menggunakan ClickUp Whiteboards dan Mind Maps

Lacak waktu yang dihabiskan pada tugas dan proyek untuk memastikan keselarasan dengan tujuan perusahaan

Batasan ClickUp

Beberapa pengguna mungkin merasa fitur yang sangat lengkap ini terlalu membingungkan pada awalnya

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2 : 4.7/5 (10.300+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

ClickUp sangat fleksibel dan ramah pengguna. Platform ini memungkinkan kami mengelola alur kerja Agile dan Waterfall dengan mudah, menyesuaikan diri secara sempurna dengan kebutuhan berbeda dari setiap tim. Platform ini sangat intuitif, cepat dikonfigurasi, dan dilengkapi dengan fitur-fitur seperti dashboard, bidang kustom, otomatisasi, dan banyak lagi. Kemudahan penggunaannya benar-benar menonjol — bahkan pengguna non-teknis dapat menguasainya dengan cepat, yang telah memudahkan adopsi di seluruh departemen.

ClickUp sangat fleksibel dan ramah pengguna. Platform ini memungkinkan kami mengelola alur kerja Agile dan Waterfall dengan mudah, menyesuaikan diri secara sempurna dengan kebutuhan berbeda dari setiap tim. Platform ini sangat intuitif, cepat dikonfigurasi, dan dilengkapi dengan fitur-fitur seperti dashboard, bidang kustom, otomatisasi, dan banyak lagi. Kemudahan penggunaannya benar-benar menonjol — bahkan pengguna non-teknis dapat menguasainya dengan cepat, yang telah memudahkan adopsi di seluruh departemen.

🧠 Fakta Menarik: Kata “Scrum” dalam agile tidak berasal dari dunia teknologi—melainkan dari rugby! Sama seperti pemain rugby yang berkumpul dan bergerak bersama untuk mendorong bola ke depan, tim Scrum bekerja secara kolaboratif untuk menjaga proyek tetap berjalan. Agile meminjam nama ini untuk menekankan kerja tim, momentum, dan pengambilan keputusan yang cepat.

2. Jira (Terbaik untuk perencanaan dan pelacakan pengembangan perangkat lunak)

melalui Jira

Jira adalah platform lengkap yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan tim pengembangan perangkat lunak modern. Dikembangkan oleh Atlassian dengan alur kerja agile sebagai inti utamanya, Jira membantu tim tetap mengontrol setiap aspek proyek, mulai dari perencanaan sprint dan pengelolaan backlog hingga pelacakan bug dan peluncuran rilis.

Jira terintegrasi secara mendalam dengan alat-alat yang sudah digunakan oleh pengembang. Mulai dari platform kontrol versi seperti GitHub dan Bitbucket hingga alat CI/CD dan suite pengujian, Jira bertindak sebagai pusat komando terpusat, mengumpulkan pembaruan dan konteks dari seluruh stack teknologi Anda.

Berbeda dengan alat lama seperti FogBugz, Jira menawarkan pengalaman yang jauh lebih modern, skalabel, dan dapat disesuaikan.

Fitur terbaik Jira

Gunakan jenis masalah lanjutan seperti epics, bug, dan user stories yang dirancang khusus untuk pengembangan agile

Otomatiskan tugas berulang dengan aturan kustom untuk menutup masalah secara otomatis atau mengalihkan tiket

Integrasikan secara mendalam dengan Bitbucket, GitHub, dan alat CI/CD untuk visibilitas lengkap dari kode hingga deployment

Rencanakan sprint, kelola backlog, dan lacak milestone dengan templat agile bawaan dan peta jalan

Manfaatkan fitur berbasis AI untuk merangkum masalah, menghasilkan konten, dan mendapatkan saran cerdas

Batasan Jira

Pengaturan awal dan konfigurasi dapat terasa membingungkan dibandingkan dengan beberapa alternatif Jira , terutama untuk tim kecil atau pengguna baru

Harga Jira

Gratis

Standard: Mulai dari $7,53 per bulan per pengguna

Premium: Mulai dari $13,53 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat Jira

G2 : 4.3/5 (6.500+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (15.200+ ulasan)

💡 Tips Pro: Sudah menggunakan Jira tapi ingin fleksibilitas ClickUp? Anda tidak perlu memulai dari awal—gunakan alat impor Jira ClickUp untuk mengimpor masalah, proyek, dan alur kerja Anda dengan mulus. Prosesnya cepat, dapat disesuaikan, dan memastikan tim Anda tetap produktif tanpa hambatan.

3. YouTrack (Terbaik untuk pelacakan masalah dan manajemen alur kerja agile)

melalui YouTrack

YouTrack sangat cocok untuk manajemen proyek yang fleksibel dan pelacakan masalah. Ini juga sangat dapat disesuaikan—tim tidak dipaksa untuk mengikuti alur kerja yang kaku.

Anda dapat menyesuaikan segala hal, mulai dari bidang masalah dan alur kerja hingga perintah dan laporan. Alat ini benar-benar menyesuaikan cara Anda bekerja, bukan sebaliknya. Sementara FogBugz hanya melacak bug tanpa fleksibilitas dan kedalaman, YouTrack dari JetBrains mendukung seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak, dari ide hingga deployment, dengan kejelasan dan kontrol yang jauh lebih baik.

YouTrack sangat cocok untuk tim yang sudah menggunakan ekosistem alat pengembangan JetBrains.

Fitur terbaik YouTrack

Buat papan agile dengan alur kerja yang dapat disesuaikan untuk metode Scrum, Kanban, atau hybrid

Gunakan pencarian cerdas dan pembaruan berbasis perintah untuk menangani tugas dengan cepat

Lacak waktu langsung dalam tugas untuk memantau upaya di seluruh sprint

Buat laporan dan dasbor yang dapat disesuaikan untuk memvisualisasikan kinerja tim

Gunakan bantuan berbasis AI untuk merangkum diskusi, menghasilkan balasan, dan membuat tugas

Batasan YouTrack

Antarmuka pengguna (UI) mungkin terasa membingungkan bagi mereka yang tidak berasal dari tim pengembangan atau QA

Meskipun powerful, bahasa kueri untuk pencarian lanjutan dapat memiliki kurva pembelajaran

Harga YouTrack

Gratis

Lebih dari 11+ pengguna: $4,40 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat YouTrack

G2 : 4.3/5 (50+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (90+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang YouTrack?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Hal terbaik tentang YouTrack adalah fleksibilitasnya dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai alur kerja. Saya dapat menyesuaikannya untuk mencerminkan proses pelacakan proyek yang spesifik, yang membuat manajemen tugas menjadi lebih efisien dan personal.

Hal terbaik tentang YouTrack adalah fleksibilitasnya dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai alur kerja. Saya dapat menyesuaikannya untuk mencerminkan proses pelacakan proyek yang spesifik, yang membuat manajemen tugas menjadi lebih efisien dan personal.

4. Linear (Terbaik untuk operasi penelusuran, penambahan, dan penghapusan yang sederhana)

melalui Linear

Linear dirancang khusus untuk tim produk dan teknik modern yang ingin menghabiskan lebih sedikit waktu mengelola alat dan lebih banyak waktu mengembangkan kode.

Fitur utamanya meliputi navigasi yang mudah, penambahan, dan penghapusan data—artinya, sangat mudah untuk berpindah antar tugas, memperbarui status, menugaskan pekerjaan, serta menghapus atau mengarsipkan item yang tidak relevan.

Dengan integrasi Git yang mulus, Anda dapat secara otomatis menyinkronkan commit, PR, dan cabang dengan masalah. Anda juga mendapatkan perencanaan berbasis siklus (versi Linear dari sprint), pelacakan kecepatan bawaan, dan otomatisasi yang kuat untuk mengurangi input manual.

Linear AI, asisten cerdas, dapat secara otomatis mengklasifikasikan bug yang masuk, menyusun deskripsi masalah, dan bahkan membantu mengelola backlog Anda dengan mengidentifikasi masalah serupa.

Fitur terbaik Linear

Navigasi dengan antarmuka yang super cepat menggunakan pintasan keyboard untuk setiap tindakan

Otomatiskan sprint pengembangan Anda dengan Cycles, yang mengelola rilis dan backlog untuk Anda

Kelola sprint, roadmap, dan pelacakan masalah dengan alur kerja bawaan

Bekerja sama secara real-time dengan integrasi GitHub/GitLab yang mulus

Otomatiskan pengelolaan backlog produk untuk menjaga pekerjaan tetap teratur, terfokus, dan dapat ditindaklanjuti

Batasan linear

Mungkin terasa terbatas untuk kebutuhan perusahaan skala besar atau tim yang mengandalkan kustomisasi yang intensif

Fitur pelaporan kurang lengkap dibandingkan dengan alternatif Linear yang lebih berfokus pada perusahaan

Harga linear

Gratis

Basic: $10 per bulan per pengguna

Bisnis: $16 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan linear

G2 : 4.5/5 (40+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

5. Zoho BugTracker (Terbaik untuk pelacakan bug dan penyelesaian masalah)

melalui Zoho BugTracker

Berbeda dengan platform yang lebih besar yang mencoba menjadi segalanya sekaligus, Zoho BugTracker fokus secara spesifik pada penyelesaian masalah. Platform ini menawarkan antarmuka yang bersih dan intuitif, mudah dinavigasi—bahkan untuk tim yang tidak ingin menghabiskan waktu belajar sistem yang terlalu rumit.

Sebagai bagian dari ekosistem Zoho yang luas, perangkat lunak pelacakan masalah ini merupakan pilihan yang sangat logis bagi bisnis yang menggunakan aplikasi Zoho lainnya. Mulai dari pencatatan bug, penugasan tanggung jawab, hingga pelacakan penyelesaian dan analisis pasca-insiden, semuanya dioptimalkan untuk kecepatan dan kejelasan.

Asisten AI Zoho, Zia, dapat membantu menghasilkan laporan dan memberikan wawasan dari data proyek Anda. Tim juga dapat mendefinisikan alur kerja kustom yang sesuai dengan siklus hidup bug mereka, mengatur aturan untuk memicu peringatan atau tindakan secara otomatis, dan menggunakan SLAs serta pelacakan waktu untuk memastikan tidak ada yang terlewat.

Fitur terbaik Zoho BugTracker

Konfigurasikan pemberitahuan, ketergantungan tugas, dan pengingat untuk memastikan orang yang tepat mendapatkan informasi pada waktu yang tepat

Sinkronkan operasi pengembangan dengan integrasi GitHub dan Bitbucket dalam ekosistem Zoho

Bekerja sama dengan tim Anda secara real-time melalui Chat, Forum, dan fitur lainnya

Gunakan izin berdasarkan peran untuk akses yang aman dan terfokus

Lacak waktu yang dihabiskan untuk bug dan kelola Perjanjian Tingkat Layanan (SLAs)

Batasan Zoho BugTracker

Kurang memiliki integrasi yang lebih dalam untuk tim yang lebih besar

Dapat kurang intuitif untuk proyek perangkat lunak yang sangat kompleks

Harga Zoho BugTracker

Gratis

Standar: $4 per bulan per pengguna

Premium: $8 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Zoho BugTracker

G2 : 4.4/5 (40+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (170+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho BugTracker?

Sebuah ulasan Capterra menyebutkan:

Saya sedang mencari perangkat lunak yang dapat membantu kami melaporkan bug pada perangkat lunak yang kami kembangkan. Beruntungnya, saya menemukan Zoho Bug Tracker dan sangat praktis serta sangat mudah digunakan bagi kami.

Saya sedang mencari perangkat lunak yang membantu kami melaporkan bug dalam perangkat lunak yang kami kembangkan. Beruntungnya, saya menemukan Zoho Bug Tracker dan sangat praktis serta sangat mudah digunakan bagi kami.

6. GitLab (Terbaik untuk platform DevOps dan kolaborasi)

melalui GitLab

Butuh pusat komando DevOps all-in-one dengan model open-core? GitLab mencakup semua hal mulai dari perencanaan dan pemrograman hingga pengujian, keamanan, deployment, dan pemantauan. Anda dapat mengotomatisasi pengujian, menjalankan pemindaian keamanan, dan melakukan deployment dengan mudah menggunakan konfigurasi YAML yang sederhana.

Selain itu, dengan dukungan bawaan untuk Kubernetes dan alat terintegrasi seperti SAST, DAST, dan pemindaian dependensi, GitLab mengintegrasikan keamanan langsung ke dalam pipeline Anda.

Fitur-fitur berbasis AI platform ini dikemas dalam GitLab Duo, yang membantu tim di seluruh siklus hidup proyek dengan ringkasan diskusi dan saran kode.

Berbeda dengan FogBugz yang terutama berfungsi sebagai pelacak masalah, GitLab memberikan tim Anda, mulai dari pengembang hingga manajer rilis, platform tunggal untuk berkolaborasi dan mengantarkan produk lebih cepat.

Fitur terbaik GitLab

Gunakan pipa CI/CD bawaan untuk mengotomatisasi dan mempercepat proses deployment

Sentralisasikan kode, masalah, dan dokumentasi Anda dalam satu sumber kebenaran tunggal

Lacak pekerjaan menggunakan Issues, dan atur dengan Epics, Iterations, dan milestone

Kelola persetujuan permintaan penggabungan dan tinjauan kode dari satu ruang terpadu

Integrasikan langsung dengan pengujian keamanan yang kuat dalam siklus hidup DevOps Anda

Batasan GitLab

Meskipun GitLab memiliki banyak fitur, platform ini bisa terasa rumit bagi pengguna baru, dan proses pengaturannya memakan waktu lama, terutama bagi tim kecil yang belum terbiasa dengan alat DevOps full-stack

Fitur lengkap, termasuk keamanan tingkat lanjut, kepatuhan, dan kemampuan AI, hanya tersedia di tingkat langganan premium berbayar

Harga GitLab

Gratis

Premium: $29 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Ultimate: Harga kustom

Peringkat dan ulasan GitLab

G2 : 4.5/5 (840+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (1.180+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang GitLab?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Yang paling saya sukai adalah GitLab menggabungkan kontrol versi, CI/CD, pelacakan masalah, dan manajemen proyek dalam satu alat. Saya sangat menyukai betapa mulusnya proses berpindah dari menulis kode hingga deploying, semuanya tanpa meninggalkan platform. CI/CD bawaan mudah diatur, dan alur kerja permintaan penggabungan membantu menjaga kualitas kode tetap tinggi. Terkadang terasa agak lambat, terutama dengan repositori yang lebih besar atau pipeline yang lebih kompleks.

Yang paling saya sukai adalah GitLab menggabungkan kontrol versi, CI/CD, pelacakan masalah, dan manajemen proyek dalam satu alat. Saya sangat menyukai betapa mulusnya proses berpindah dari menulis kode hingga deploying, semuanya tanpa perlu meninggalkan platform. CI/CD bawaan mudah diatur, dan alur kerja permintaan penggabungan membantu menjaga kualitas kode tetap tinggi. Terkadang terasa agak lambat, terutama dengan repositori yang lebih besar atau pipeline yang lebih kompleks.

7. Backlog (Terbaik untuk metodologi agile dan scrum)

melalui Backlog

Jika Anda menggunakan alur kerja agile atau scrum dan membutuhkan pelacakan waktu bersama dengan pelacakan bug, Backlog by Nulab adalah solusinya. Aplikasi ini menggabungkan fitur manajemen proyek dengan alat pengembangan seperti repositori Git dan SVN bawaan, sehingga tim Anda dapat merencanakan, melacak, dan mengimplementasikan proyek—semua dalam satu platform.

Anda juga akan menemukan papan perencanaan sprint, grafik burndown, pelacakan milestone, dan dukungan untuk poin cerita dan proyek pribadi. Selain itu, pembaruan real-time dan diskusi berurutan memastikan semua orang tetap selaras tanpa kerumitan.

Fitur terbaik Backlog

Tugaskan tugas dan bug kepada anggota tim, tetapkan batas waktu, dan terima pemberitahuan instan untuk pembaruan dan pertanggungjawaban

Organisir pekerjaan dengan membagi tugas besar menjadi masalah induk yang detail dan subtugas

Rencanakan sprint secara fleksibel dengan diagram Gantt visual dan papan Kanban

Lacak kemajuan dan identifikasi hambatan dengan diagram burndown dan alat pelaporan yang komprehensif

Buat halaman wiki untuk dokumentasi internal dan kolaborasi tim yang lancar

Batasan backlog

Fitur pelaporan dan analitiknya sangat dasar, sehingga sulit bagi tim yang berorientasi data untuk mengekstrak wawasan mendalam atau membuat laporan canggih

Anda harus melacak waktu secara manual, karena tidak ada widget pelacakan waktu bawaan untuk mencatat jam secara otomatis

Harga Backlog

Gratis

Paket Pemula: $35/bulan

Standar: $100/bulan

Premium: $175/bulan

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan backlog

G2 : 4.6/5 (380+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (158+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Backlog?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Alat ini saya gunakan untuk pelacakan bug. Alat ini membantu saya dan tim saya menemukan dan memperbaiki bug dengan cepat. Sebelum menggunakan alat ini, kami menggunakan lembar Excel untuk melacak bug. Namun, hal itu memakan banyak waktu dan terkadang membingungkan bagi para pengembang. Namun, sekarang dengan alat ini, semuanya menjadi lebih mudah dan para pengembang kini dapat memahami dengan mudah. Satu-satunya hal yang saya tidak suka adalah aplikasi mobile-nya yang sangat lambat.

Alat ini saya gunakan untuk pelacakan bug. Alat ini membantu saya dan tim saya untuk menemukan dan memperbaiki bug dengan cepat. Sebelum menggunakan alat ini, kami menggunakan lembar Excel untuk melacak bug. Namun, hal itu memakan banyak waktu dan terkadang membingungkan bagi para pengembang. Namun, sekarang dengan alat ini, semuanya menjadi lebih mudah dan para pengembang kini dapat memahami dengan mudah. Satu-satunya hal yang saya tidak suka adalah aplikasi mobile-nya yang sangat lambat.

8. Trello (Terbaik untuk kolaborasi tim dan manajemen tugas)

melalui Trello

Mencari perangkat lunak hebat dengan antarmuka yang dapat disesuaikan yang dapat melacak tugas dan bug dengan mudah? Kenalkan Trello, alat manajemen proyek yang sangat visual dan ramah pengguna yang membantu tim mengorganisir, memprioritaskan, dan melaksanakan pekerjaan melalui sistem papan dan kartu yang intuitif.

Meskipun Trello bukan alat pelacakan masalah yang khusus, Trello menawarkan papan, daftar, dan kartu yang fleksibel yang dapat dikonfigurasi untuk alur kerja pelacakan bug. Dirancang berdasarkan kesederhanaan Kanban, Trello memungkinkan Anda membuat papan pelacakan bug khusus, menggunakan daftar untuk mewakili status bug yang berbeda, dan menugaskan kartu kepada anggota tim untuk penyelesaian.

Alat tugas dan kolaborasi ini dirancang khusus untuk manajemen tim secara menyeluruh di berbagai peran teknis dan non-teknis. Alat ini mendorong visibilitas lintas fungsi, sesuatu yang tidak didukung secara alami oleh FogBugz.

Sebagai produk Atlassian, Trello juga dilengkapi dengan Atlassian Intelligence untuk mempermudah komunikasi dan perencanaan.

Fitur terbaik Trello

Otomatiskan tindakan berulang seperti memindahkan kartu, menetapkan tanggal jatuh tempo, atau mengirim pengingat dengan Butler automation

Integrasikan dengan mulus dengan alat seperti Slack, Google Drive, dan lainnya menggunakan Power-Ups

Gunakan templat untuk perencanaan proyek, pelacakan sprint, dan kalender konten

Manfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk membuat daftar tugas yang dapat ditindaklanjuti dan merangkum informasi langsung di dalam kartu

Kumpulkan laporan bug melalui formulir, lampirkan tangkapan layar, dan berkomunikasi dengan pelapor melalui fitur tambahan seperti Hipporello Service Desk atau Marker

Batasan Trello

Proyek kompleks mungkin memerlukan struktur yang lebih kompleks daripada yang disediakan oleh Trello

Tidak dilengkapi dengan fitur canggih yang terdapat pada pelacak bug khusus, seperti bidang kustom dan pelaporan kompleks

Harga Trello

Gratis

Standar: $6 per bulan per pengguna

Premium: $12,5 per bulan per pengguna

Enterprise: $210 per tahun per pengguna

Ulasan dan peringkat Trello

G2 : 4.4/5 (13.700+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (23.600+ ulasan)

Lacak, Perbaiki, dan Lebih Banyak Lagi dengan ClickUp!

Pengembangan perangkat lunak bukan hanya tentang menulis kode yang bagus—tetapi juga tentang mengintegrasikan tim, alat, dan proses bisnis secara lancar.

Dari mengelola user stories dan melacak bug hingga mengatur sesi tinjauan kode, Anda membutuhkan alat manajemen proyek yang benar-benar memahami cara kerja tim agile.

ClickUp’s alur kerja kustom dapat disesuaikan dengan metode yang disukai tim Anda, baik Anda menggunakan Scrum, Kanban, agile, atau kombinasi keduanya.

Platform ini menggabungkan manajemen proyek, pelacakan masalah, dan kolaborasi tim menjadi satu platform terintegrasi, menghilangkan kebutuhan untuk menggunakan beberapa alat sekaligus. Kolaborasi lintas fungsi menjadi lebih alami ketika manajer produk, pengembang, dan tim sukses pelanggan bekerja dari sumber informasi yang sama!

