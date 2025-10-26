10 Alternatif Terbaik Teamflow untuk Kolaborasi Virtual

Saat tim Anda pertama kali masuk ke platform kantor virtual, biasanya ada dua kemungkinan:

Semua orang antusias, menjelajahi fitur, dan menyesuaikan tampilan desktop. Semua orang bingung, diam, dan bertanya-tanya apakah ini akan menjadi alat lain yang mereka lupa buka hingga Jumat.

Kantor virtual seperti Teamflow bertujuan untuk mengumpulkan tim, tetapi seringkali konteks masih tersebar di obrolan, dokumen, dan tugas. Akibatnya? Perburuan harian untuk menjawab pertanyaan seperti, “Apa kabar terbaru tentang itu?” atau “Di mana file yang saya butuhkan?” Kehilangan konteks dan berpindah-pindah alat ini mendefinisikan penyebaran kerja: beban yang merugikan produktivitas dan potensi tim Anda. Alternatif yang tepat harus menyatukan tim Anda dan menjaga semua konteks di satu tempat. Dalam posting blog ini, kami telah mengumpulkan 10 alternatif Teamflow yang menawarkan pendekatan berbeda dalam kolaborasi virtual. Mari kita mulai! 🎯

Alternatif Terbaik untuk Teamflow dalam Sekilas

Inilah perbandingan alternatif terbaik untuk Teamflow. 📄

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga* ClickUp Mengelola rapat jarak jauh, pembaruan, dan kolaborasi asinkron dalam satu tempatUkuran tim: Ideal untuk tim hybrid, asinkron, dan terdistribusi ClickUp Chat, video asinkron melalui Clips, ringkasan rapat dengan AI Notetaker, kecerdasan proyek bawaan dengan ClickUp Brain dan ClickUp Brain MAX. Gratis selamanya, kustomisasi tersedia untuk perusahaan. SpatialChat Menyelenggarakan acara jarak jauh interaktif dan percakapan spontanUkuran tim: Ideal untuk tim acara dan kelompok yang berfokus pada kerja jarak jauh Audio spasial, pesan sementara, obrolan pribadi, presentasi berzona Gratis; Paket berbayar mulai dari $5/bulan per pengguna (Virtual Office) Kumpulkan Membuat kantor 2D tempat tim dapat bergerak dan berinteraksi secara alamiUkuran tim: Ideal untuk agensi kreatif dan tim yang menyukai game Pembuat peta piksel, audio spasial, pertemuan tatap muka, ruang pribadi Gratis (hingga 10 pengguna); Paket berbayar mulai dari $7/bulan per pengguna Kumospace Meniru tata letak kantor nyata dengan denah lantai virtual dan meja pribadiUkuran tim: Ideal untuk tim yang ingin memiliki kantor pusat virtual yang realistis Navigasi lantai, pemesanan meja, pemesanan ruang visual, dan branding kustom. Gratis; Paket berbayar mulai dari $16 per bulan per pengguna ivCAMPUS Merancang kampus virtual dengan mempertimbangkan alur kerja akademik Ukuran tim: Ideal untuk universitas, perguruan tinggi, dan pusat pelatihan Jam kantor virtual, kuliah interaktif, pelacakan kehadiran, acara kampus secara luas. Uji coba gratis; Harga kustom Sococo Mengelola alur kerja jarak jauh yang terstruktur dalam lingkungan kantor virtualUkuran tim: Ideal untuk tim yang berfokus pada produktivitas dan UKM Alur kerja berbasis ruang, status ketersediaan, dan ruang yang siap diarsipkan. Mulai dari $14,99 per bulan per pengguna. Tandem Langsung masuk ke obrolan suara instan tanpa perlu menjadwalkan pertemuanUkuran tim: Ideal untuk tim yang bergerak cepat dan membutuhkan interaksi cepat Panggilan suara/video instan, indikator aktivitas, berbagi layar Gratis; Paket berbayar mulai dari $59/bulan (10 pengguna) Teemyco Menyesuaikan ruang kerja digital bermerk dengan fitur sosialUkuran tim: Ideal untuk tim yang peduli dengan merek dan tim operasional internal Branding ruang, papan pengumuman, integrasi Slack/kalender, alat istirahat kopi uji coba gratis 14 hari; Paket berbayar mulai dari $8 per bulan per pengguna Slack Mengkoordinasikan komunikasi tim berbasis teks melalui saluran dan threadUkuran tim: Ideal untuk tim jarak jauh yang membutuhkan pesan terstruktur Saluran, balasan thread, alur kerja bot, integrasi lebih dari 2.000 aplikasi Gratis; Paket berbayar mulai dari $8,75 per bulan per pengguna Roam Mengubah ruang kerja virtual untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pertemuan yang berubahUkuran tim: Ideal untuk tim yang berhadapan dengan klien dan tim berbasis proyek Ruangan yang dapat disesuaikan, akses eksternal, alat interaktif, dan arsip ruangan Mulai dari $18,88 per bulan per pengguna

Mengapa Memilih Alternatif Teamflow?

Inilah alasan mengapa banyak tim mulai mencari alternatif Teamflow:

Alur kerja Anda telah berubah: Tim hybrid atau asinkron mungkin memerlukan kehadiran yang lebih sedikit dan fleksibilitas yang lebih besar

Integrasi kunci yang hilang: Jika tidak terhubung dengan Jika tidak terhubung dengan alat kerja jarak jauh Anda, hal itu lebih mengganggu daripada membantu

Tidak ada visibilitas untuk tim penjualan atau HR: Data yang terbatas membuat sulit untuk melacak penggunaan atau mengidentifikasi celah

Terasa terlalu kaku: Pengaturan ruang mungkin tidak cocok untuk Pengaturan ruang mungkin tidak cocok untuk tim yang bergerak cepat atau lintas fungsi

Anda membutuhkan opsi asinkron yang lebih baik: Tim yang mengutamakan fokus dan fleksibilitas mungkin lebih memilih alat yang dirancang untuk Tim yang mengutamakan fokus dan fleksibilitas mungkin lebih memilih alat yang dirancang untuk komunikasi tim asinkron

🧠 Fakta Menarik: Lowongan pekerjaan jarak jauh semakin meningkat. FlexJobs melaporkan peningkatan 8% dalam daftar lowongan pekerjaan jarak jauh penuh. Permintaan terbesar ada di bidang komputer dan IT, diikuti oleh manajemen proyek, penjualan, operasional, dan kesehatan.

Alternatif Terbaik untuk Teamflow

Ini adalah pilihan kami untuk alternatif terbaik Teamflow. 👇

1. ClickUp (Terbaik untuk menjalankan, merekam, dan mengimplementasikan rapat dalam satu ruang kerja)

Dukung kolaborasi jarak jauh dengan ClickUp Chat Memfasilitasi kolaborasi jarak jauh tanpa biaya tambahan di ClickUp Chat

Perangkat Lunak Manajemen Proyek Tim Jarak Jauh ClickUp memberikan tim jarak jauh satu tempat untuk berkomunikasi, menugaskan pekerjaan, mencatat pembaruan, dan melacak hasil tanpa perlu berganti konteks. ClickUp mengatasi penyebaran pekerjaan dengan mengumpulkan semua pekerjaan Anda ke dalam satu ruang kerja terpadu yang didukung AI. Berikut caranya:

Bicarakan di tempat tugas Anda berada

ClickUp Chat menjaga percakapan tetap terhubung dengan tugas, daftar, atau proyek Anda sehingga konteks tetap terintegrasi dalam diskusi.

Minta ClickUp Brain untuk merangkum thread obrolan ClickUp

Jadi, ketika seorang desainer menandai masalah dalam rapat sinkronisasi mingguan, Anda dapat memasukkannya ke dalam obrolan tugas, menandai tim pengembang, dan membuat tugas tindak lanjut secara langsung. Anda tidak perlu mengulang masalah atau menyalin-tempel pembaruan di berbagai alat.

Dan asisten AI bawaan, ClickUp Brain, membuat proses ini semakin lancar. Misalnya, jika seseorang bergabung ke percakapan kemudian dan bertanya apa yang sedang terjadi, asisten ini dapat merangkum seluruh percakapan dan menghubungkannya dengan pekerjaan yang telah dilakukan sejauh ini.

💡 Bonus: Mencari aplikasi yang lebih dari sekadar kantor virtual? Cari secara instan di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan semua aplikasi terhubung Anda—serta web—untuk dengan cepat menemukan file, dokumen, dan lampiran

Gunakan fitur Talk to Text untuk mengajukan pertanyaan, mendikte catatan, dan mengelola pekerjaan Anda dengan suara—sepenuhnya tanpa menggunakan tangan, di mana pun Anda berada

Ganti puluhan alat AI yang terpisah seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini dengan satu platform terpadu yang siap untuk perusahaan, yang menggabungkan semua pekerjaan dan kemampuan AI Anda menjadi satu Coba ClickUp Brain MAX —aplikasi AI super yang benar-benar memahami Anda, karena ia memahami pekerjaan Anda. Tinggalkan kerumitan alat AI, gunakan suara Anda untuk menyelesaikan pekerjaan, membuat dokumen, menugaskan tugas kepada anggota tim, dan banyak lagi. Tangkap ide, bagikan instruksi, dan selesaikan tugas 4 kali lebih cepat dengan Talk to Text di ClickUp Brain MAX

Bagikan konteks singkat tanpa perlu rapat

Tentu saja, tidak semua hal bisa dilakukan melalui teks. Video asinkron seringkali lebih mudah ketika tim Anda bekerja di zona waktu yang berbeda. ClickUp Clips memungkinkan Anda merekam layar dan suara langsung dari dalam platform.

Gunakan ClickUp Clips untuk pembaruan asinkron dan ubah menjadi tindakan yang jelas di ruang yang sama

Misalkan manajer produk tidak dapat menghadiri tinjauan roadmap. Anda menggunakan perekam layar AI untuk menjelaskan pembaruan, membagikannya dalam tugas, dan membiarkan ClickUp Brain secara otomatis merangkum keputusan kunci. Tim dapat melihat apa yang berubah, mengapa hal itu penting, dan apa yang perlu ditindaklanjuti. Tonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut:

Atau jika Anda ingin bertemu secara langsung, ClickUp SyncUps membantu tim jarak jauh tetap selaras dengan pemeriksaan rutin yang cepat dan terstruktur, langsung di dalam ruang kerja Anda.

Anda juga tidak perlu repot dengan proses bolak-balik karena Clips tetap terhubung dengan pekerjaan yang dijelaskannya. Siapa pun dapat memberikan tanggapan di komentar, meminta perubahan, atau membuat tugas baru di ClickUp tanpa perlu beralih alat.

Rencanakan kerja jarak jauh tanpa kekacauan

Dapatkan templat gratis Pantau proses onboarding, selaraskan tim, dan kelola kapasitas dengan Template Rencana Kerja Jarak Jauh ClickUp

Sekarang, struktur sama pentingnya dengan komunikasi. Template Rencana Kerja Jarak Jauh ClickUp membantu Anda membangunnya sejak hari pertama. Template ini juga dilengkapi dengan tampilan beban kerja dan dasbor bawaan.

Manajer dapat mendeteksi kelebihan beban kerja sejak dini, mengalihkan tugas, dan menghindari kemacetan tanpa perlu alat pengelolaan sumber daya terpisah. ClickUp Brain mengisi celah dengan merangkum kemajuan, menyarankan langkah selanjutnya, atau menampilkan tugas terkait.

Fitur terbaik ClickUp

Rekam dan ringkas rapat secara instan: Gunakan AI Notetaker ClickUp, bagian dari Gunakan AI Notetaker ClickUp, bagian dari Meetings di ClickUp , untuk menghasilkan transkrip, ringkasan, dan tugas tanpa perlu repot

Tulis di tempat kerja berlangsung: Buat agenda, tambahkan catatan, dan tetapkan langkah selanjutnya di dalam Buat agenda, tambahkan catatan, dan tetapkan langkah selanjutnya di dalam ClickUp Docs agar tidak ada yang terlewat antara alat-alat

Sinkronkan alat favorit Anda: Hubungkan Zoom, Outlook, Google Drive, dan lainnya dengan Hubungkan Zoom, Outlook, Google Drive, dan lainnya dengan integrasi ClickUp sehingga pembaruan, file, dan rapat tetap terpusat di satu tempat

Ikuti panggilan cepat: Mulai panggilan suara atau video SyncUps langsung di dalam ClickUp Chat untuk menyelesaikan hambatan dengan cepat dan menjaga konteks tetap utuh

Berkomunikasi dengan ruang kerja Anda dari desktop: Gunakan Gunakan ClickUp Brain MAX untuk menavigasi, mengajukan pertanyaan, dan mengelola pekerjaan tanpa menggunakan tangan dengan perintah suara

Jadwalkan otomatis minggu Anda: Biarkan Biarkan ClickUp Calendar menyarankan slot ideal untuk tugas dan pertemuan berdasarkan ketersediaan tim dan batas waktu Anda

Sinkronkan sebelum pekerjaan dimulai: Tetapkan ekspektasi dengan cepat menggunakan Tetapkan ekspektasi dengan cepat menggunakan templat rencana komunikasi di ClickUp yang mendefinisikan apa yang akan dibagikan, kapan, dan kepada siapa

Batasan ClickUp

Terlalu banyak fitur dapat membuat pengguna baru merasa kewalahan

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna di Reddit berbagi:

ClickUp Brain benar-benar menghemat banyak waktu bolak-balik. Saya tahu ada alat AI dengan tier gratis yang cukup efisien, tapi berpindah-pindah tab terus-menerus sangat melelahkan. Dan jujur saja, saat saya sedang dalam zona kerja mendalam, ini adalah hal terakhir yang ingin saya lakukan. Saya terutama menggunakan AI untuk menulis konten karena saya bekerja di industri konten. Alat ini juga mengedit apa yang saya tulis (luar biasa!). Hal lain yang benar-benar membantu saya adalah Docs. Saya suka opsi formatnya, terutama banner-bannernya. Imut banget!

ClickUp Brain benar-benar menghemat banyak waktu bolak-balik. Saya tahu ada alat AI dengan tier gratis yang cukup efisien, tapi berpindah-pindah tab terus-menerus sangat melelahkan. Dan jujur saja, saat saya sedang fokus bekerja, ini adalah hal terakhir yang ingin saya lakukan. Saya terutama menggunakan AI untuk menulis konten karena saya bekerja di industri konten. Alat ini juga mengedit apa yang saya tulis (luar biasa!). Hal lain yang benar-benar membantu saya adalah Docs. Saya suka opsi formatnya, terutama banner-bannernya. Imut banget!

💡 Tips Pro: Bosan lupa apa yang dibahas dalam rapat? Gunakan ClickUp AI Notetaker untuk secara otomatis mencatat catatan, tindakan, dan keputusan—lalu hubungkan dengan tugas agar tim Anda selalu tetap sinkron.

2. SpatialChat (Terbaik untuk hosting acara interaktif)

melalui SpatialChat

Alat kolaborasi jarak jauh SpatialChat memungkinkan Anda menjauh dari percakapan yang membosankan dan beralih ke grup yang lebih menarik, seperti yang Anda lakukan di acara nyata. Anda tidak terjebak dalam grid kepala yang mengambang; Anda dapat berkeliling dan bergabung dengan percakapan secara alami.

Audio spasial memungkinkan Anda mendengar orang berbicara saat Anda mendekat, menciptakan momen alami seperti 'Oh, apa yang sedang kalian bicarakan?' yang membuat acara layak untuk dihadiri.

Fitur terbaik SpatialChat

Selenggarakan acara virtual untuk jaringan di mana peserta dapat terbagi ke dalam kelompok kecil dan membentuk kelompok baru secara alami

Kirim pesan yang menghilang setelah jangka waktu yang Anda tentukan, sempurna untuk berbagi tautan sementara atau pembaruan cepat selama acara langsung

Aktifkan percakapan pribadi yang lancar di mana peserta dapat keluar dari percakapan utama tanpa momen canggung seperti 'bisakah kita bicara secara pribadi?'

Siaran presentasi ke area tertentu di ruang virtual Anda sambil memungkinkan orang bercakap-cakap di zona yang ditentukan

Batasan SpatialChat

Alat ini memerlukan kurva pembelajaran bagi pengguna yang tidak familiar dengan konsep interaksi spasial

Bagi peserta yang lebih menyukai format pertemuan terstruktur, hal ini bisa terasa membingungkan

Pilihan kustomisasi untuk pengalaman bermerek sangat terbatas

Harga SpatialChat

Gratis

Kantor virtual: $5 per bulan per pengguna

Enterprise: $12 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian SpatialChat

G2: 4.7/5 (130+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang SpatialChat?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

SpatialChat menyediakan ruang virtual tempat Anda dapat bertemu dengan teman atau rekan kerja. Fitur favorit saya adalah Anda dapat berbagi ruangan, dan volume percakapan akan meningkat atau berkurang sesuai dengan jarak Anda mendekat atau menjauh. Anda juga dapat berbagi layar atau video yang akan diputar seolah-olah berada di layar.

SpatialChat menyediakan ruang virtual tempat Anda dapat bertemu dengan teman atau rekan kerja. Fitur favorit saya adalah Anda dapat berbagi ruangan, dan volume percakapan akan meningkat atau berkurang sesuai dengan jarak Anda mendekat atau menjauh. Anda juga dapat berbagi layar atau video yang akan diputar seolah-olah berada di layar.

🔍 Tahukah Anda? Pekerja jarak jauh secara konsisten outperform rekan-rekan mereka yang bekerja di kantor dalam hal keterlibatan. Laporan Gallup menunjukkan bahwa 31% pekerja jarak jauh merasa sangat terlibat, dibandingkan dengan 23% untuk peran hybrid dan peran di kantor yang memungkinkan beberapa pekerjaan jarak jauh, dan hanya 19% untuk mereka yang tidak.

3. Gather (Terbaik untuk lingkungan kantor dengan seni piksel)

melalui Gather

Ingat saat kehidupan kantor terasa lebih seperti bersantai daripada bekerja? Gather menghadirkan kembali energi tersebut melalui lingkungan 2D pixel yang mirip dengan game Super Nintendo.

Anggota tim Anda muncul sebagai avatar kecil yang berkeliling di ruang kantor yang dirancang khusus, lengkap dengan ruang rapat, area kopi, dan tanaman hias acak.

Fitur audio proximity menciptakan interaksi yang alami. Anda dapat mendekati meja seseorang untuk memulai percakapan, yang awalnya terdengar mengganggu hingga Anda menyadari betapa Anda merindukan momen-momen spontan seperti 'hei, pertanyaan singkat...'.

Kumpulkan fitur terbaik

Buat tata letak kantor yang rumit menggunakan editor peta yang intuitif, dilengkapi dengan furnitur, dekorasi, dan objek interaktif yang memicu tindakan berbeda

Rasakan aliran percakapan yang alami, di mana suara menjadi lebih keras saat Anda mendekati rekan kerja dan lebih pelan saat Anda menjauh, meniru dinamika ruang yang sebenarnya

Pesan ruang rapat dengan masuk ke dalamnya dan secara otomatis terhubung dengan peserta lain yang sudah berada di dalam ruang tersebut

Desain ruang kerja pribadi dan zona tenang di mana anggota tim memerlukan izin eksplisit untuk masuk

Kumpulkan batasan-batasan

Gaya seni piksel perangkat lunak ini mungkin tidak menarik bagi semua audiens profesional

Diperlukan koneksi internet yang baik untuk pergerakan avatar yang lancar dan kualitas audio yang baik

Gather dapat mengganggu bagi anggota tim yang membutuhkan waktu fokus yang mendalam

Periksa harga

Gratis (untuk 10 pengguna)

Premium: $7 per bulan per pengguna

Kumpulkan ulasan dan penilaian

G2: 4.9/5 (260+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Gather?

Dari sebuah thread di Reddit:

Tim saya menggunakan platform ini secara intensif untuk semua pertemuan internal. Sebagai tim yang sepenuhnya bekerja jarak jauh, kami menggunakan platform ini sepanjang hari. Ini adalah cara yang bagus untuk memberi tahu sebelumnya kapan kami tersedia untuk obrolan. Tidak perlu lagi mengirim pesan di Slack "bisakah kita ngobrol?". Saya benar-benar menyukai aspek itu.

Tim saya menggunakannya secara intensif untuk semua pertemuan internal. Sebagai tim yang sepenuhnya bekerja jarak jauh, kami menggunakan platform ini sepanjang hari. Ini adalah cara yang bagus untuk memberi tahu sebelumnya kapan kami tersedia untuk obrolan. Tidak perlu lagi mengirim pesan di Slack "bisakah kita ngobrol?". Saya benar-benar menyukai aspek itu.

4. Kumospace (Terbaik untuk membuat replika kantor realistis dengan ruang virtual)

melalui Kumospace

Kumospace menyediakan lingkungan fotorealistik di mana Anda dapat mereplikasi tata letak fisik perusahaan Anda hingga ke poster motivasi yang aneh di ruang istirahat. Alternatif Teamflow ini berfokus pada memori spasial, membantu pekerja jarak jauh mempertahankan peta mental yang mereka miliki saat mereka dapat secara fisik berjalan ke meja Becky atau mengambil kopi di dekat sudut tim pemasaran.

Anda mendapatkan tampilan yang familiar tanpa perlu bepergian, ditambah kemampuan untuk menyesuaikan ruang yang dalam kehidupan nyata memerlukan renovasi mahal.

Fitur terbaik Kumospace

Berpindah antar lantai dan departemen dengan mengklik lift atau tangga, sambil mempertahankan struktur hierarkis gedung kantor tradisional.

Dapatkan meja dan stasiun kerja pribadi yang dapat dikunjungi rekan kerja dengan berjalan kaki, menjaga interaksi informal yang biasanya terjadi di kantor fisik.

Pesan ruang rapat melalui antarmuka visual yang menampilkan ketersediaan dan okupansi real-time untuk menjaga etika rapat virtual

Sesuaikan tampilan ruang kerja individu sambil tetap mempertahankan standar desain dan elemen branding yang konsisten di seluruh kantor.

Batasan Kumospace

Persyaratan sumber daya yang lebih tinggi dapat memperlambat komputer yang lebih lama.

Waktu yang dibutuhkan untuk membuat replika kantor yang detail sangatlah lama.

Biaya bulanan dapat dengan cepat bertambah untuk tim yang lebih besar, memaksa pengguna untuk mencari alternatif Kumospace

Harga Kumospace

Gratis

Bisnis: $16 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Kumospace

G2: 4.8/5 (250+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

5. ivCAMPUS (Terbaik untuk institusi pendidikan)

melalui ivCAMPUS

Kuliah Zoom reguler seringkali terasa membosankan, terutama saat mencoba melibatkan 200 mahasiswa yang mematikan kamera mereka. ivCAMPUS membangun kampus virtual yang dirancang untuk kehidupan akademik.

Bayangkan ruang kuliah interaktif di mana mahasiswa dapat mengangkat tangan secara visual, ruang belajar untuk proyek kelompok, dan kantor dosen dengan sistem antrian yang teratur untuk jam konsultasi.

Alternatif ini untuk Teamflow memahami alur kerja akademik daripada mencoba memaksakan kebutuhan pendidikan ke dalam perangkat lunak rapat generik.

Fitur terbaik ivCAMPUS

Buat jam kantor virtual dengan sistem antrian visual yang memungkinkan siswa melihat posisi mereka dalam antrian dan perkiraan waktu tunggu.

Luncurkan kuliah interaktif dengan jajak pendapat, diskusi kelompok kecil, dan papan tulis kolaboratif yang menjaga keterlibatan kelas besar sepanjang sesi.

Lacak kehadiran dan partisipasi secara otomatis melalui interaksi spasial untuk pengalaman yang imersif.

Koordinasikan acara kampus seperti orientasi, pameran karir, dan upacara wisuda dengan manajemen kapasitas dan pengendalian aliran pengunjung.

Batasan ivCAMPUS

Ini terutama dirancang untuk kasus penggunaan pendidikan, sehingga membatasi aplikasi korporat.

Membutuhkan pelatihan bagi anggota fakultas yang belum familiar dengan navigasi lingkungan virtual.

Tantangan integrasi dengan sistem informasi mahasiswa yang sudah ada

Harga ivCAMPUS

Uji coba gratis

Harga kustom

ivCAMPUS ulasan dan penilaian

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

📮 ClickUp Insight: 48% karyawan mengatakan bahwa kerja hybrid adalah yang terbaik untuk keseimbangan kerja dan kehidupan. Namun, dengan 50% masih bekerja sebagian besar di kantor, menjaga keselarasan di berbagai lokasi bisa menjadi tantangan. Namun, ClickUp dirancang untuk semua jenis tim: jarak jauh, hybrid, asinkron, dan segala hal di antaranya. Dengan ClickUp Chat & Komentar yang Ditetapkan, tim dapat dengan cepat berbagi pembaruan, memberikan umpan balik, dan mengubah diskusi menjadi tindakan—tanpa rapat yang tak berujung. Kolaborasi secara real-time melalui ClickUp Docs dan ClickUp Whiteboards, tetapkan tugas langsung dari komentar, dan pastikan semua orang tetap berada di halaman yang sama, terlepas dari di mana mereka bekerja! 💫 Hasil Nyata: STANLEY Security mengalami peningkatan 80% dalam kepuasan kerja tim berkat alat kolaborasi yang lancar dari ClickUp.

6. Sococo (Terbaik untuk alur kerja tim yang terstruktur)

melalui Sococo

Jika Gather adalah rekan kerja yang menyenangkan yang menghiasi meja kerjanya dengan action figure, Sococo adalah yang terorganisir yang mengelompokkan kalendernya berdasarkan warna. Ia memperlakukan kantor virtual sebagai alat produktivitas rather than eksperimen sosial.

Anda mendapatkan ruang khusus untuk aktivitas kerja yang berbeda, indikator ketersediaan yang jelas, dan integrasi yang mulus dengan aplikasi yang sudah digunakan tim Anda setiap hari.

Sococo menarik bagi tim yang ingin kerja jarak jauh terasa profesional dan efisien, bukan sekadar hal baru dan eksperimental. Bayangkan lebih sedikit ‘ayo bermain di rumah pohon virtual kita’ dan lebih banyak ‘ayo selesaikan pekerjaan di markas digital kita’.

Fitur terbaik Sococo

Tentukan ruang khusus untuk manajemen proyek produksi video yang sedang berlangsung, di mana anggota tim dapat masuk dan keluar sesuai kebutuhan.

Pantau ketersediaan tim dan status fokus melalui indikator kehadiran real-time yang diperbarui secara otomatis berdasarkan lokasi ruangan dan aktivitas.

Simpan percakapan di ruang obrolan dan konten yang dibagikan untuk referensi di masa depan, menjaga kelangsungan proyek bahkan saat anggota tim berganti-ganti.

Batasan Sococo

Antarmuka terasa lebih korporat dan kurang menarik dibandingkan alternatif Teamflow bergaya game.

Pilihan penyesuaian yang terbatas untuk tata letak ruangan dan desain kantor.

Platform ini memerlukan langganan bahkan untuk fitur dasar yang ditawarkan secara gratis oleh platform lain.

Harga Sococo

Sococo: $14,99/bulan per pengguna (minimal 10 pengguna)

Unlimited: $24,99 per bulan per pengguna (minimal 100 pengguna, dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Sococo

G2: 4.3/5 (40+ ulasan)

Capterra: 4/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Sococo?

Menurut ulasan G2:

Hal paling berguna tentang Sococo adalah kemampuannya membuat saya merasa seolah-olah berada di kantor bersama rekan kerja jarak jauh, meskipun kami semua bekerja dari lokasi yang berbeda. Saya menyukai kemampuan untuk menyesuaikan denah lantai ruang kantor virtual dan menggunakannya sebagai kantor nyata dengan ruangan yang memiliki fungsi berbeda. Alat status online, notifikasi, dan rapat membantu membuat hari kerja terasa lebih personal.

Hal paling berguna tentang Sococo adalah kemampuannya membuat saya merasa seolah-olah berada di kantor bersama rekan kerja jarak jauh, meskipun kami semua bekerja dari lokasi yang berbeda. Saya menyukai kemampuan untuk menyesuaikan denah lantai ruang kantor virtual dan menggunakannya sebagai kantor nyata dengan ruangan yang memiliki fungsi berbeda. Alat status online, notifikasi, dan rapat membantu menciptakan suasana kerja yang lebih personal.

🧠 Fakta Menarik: Sekitar 83% karyawan mengatakan bahwa mereka merasa lebih produktif di lingkungan hybrid/remote daripada di lingkungan kantor/lokasi fisik. Ini merupakan tanda jelas bahwa fleksibilitas telah menjadi salah satu prioritas utama bagi tenaga kerja saat ini.

7. Tandem (Terbaik untuk koneksi suara instan)

melalui Tandem

Anda tahu momen ketika Anda perlu menanyakan sesuatu dengan cepat, tapi menjadwalkan pertemuan terasa tidak perlu? Tandem menghilangkan hambatan itu. Anda bisa mengklik profil anggota tim mana pun dan mulai berbicara langsung—tanpa undangan, tanpa ruang tunggu, tanpa ritual "apakah Anda bisa mendengarkan saya sekarang?".

Platform ini mengasumsikan bahwa sebagian besar percakapan di tempat kerja terjadi secara spontan dan tidak memerlukan formalitas yang sama seperti rapat dewan. Panggilan suara dimulai secara default, karena sebagian besar pertanyaan singkat tidak memerlukan video, tetapi Anda dapat beralih ke video kapan saja.

Fitur terbaik Tandem

Lihat indikator status real-time yang menunjukkan siapa yang tersedia untuk pertanyaan cepat versus siapa yang sedang dalam mode fokus mendalam dan tidak boleh diganggu.

Bagikan layar secara spontan selama percakapan aktif tanpa perlu pengaturan perangkat lunak tambahan atau permintaan izin.

Jaga kesadaran terus-menerus terhadap aktivitas tim melalui petunjuk audio dan visual yang halus, yang tidak memerlukan perhatian konstan atau pemantauan aktif.

Batasan Tandem

Fitur terbatas di luar komunikasi suara dan video dasar.

Tidak ada ruang rapat permanen atau ruang khusus untuk proyek yang sedang berjalan.

Dapat mengganggu bagi anggota tim yang membutuhkan waktu fokus tanpa gangguan.

Harga Tandem

Gratis

Tim kecil: $59/bulan (hingga 10 pengguna)

Tim berukuran sedang: $119/bulan (hingga 50 pengguna)

Tim besar: $449/bulan (pengguna tak terbatas)

Ulasan dan penilaian Tandem

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

8. Teemyco (Terbaik untuk pengalaman kantor virtual yang dibranding)

melalui Teemyco

Teemyco memungkinkan Anda untuk mereplikasi tata letak kantor Anda secara digital, lengkap dengan warna merek, logo perusahaan, dan kutipan dinding yang inspiratif (Anda tahu apa yang kami maksud!).

Tim dapat menyesuaikan tata letak kantor virtual dengan berbagai ruangan dan mengintegrasikan elemen branding perusahaan untuk mempertahankan identitas korporat yang telah diperjuangkan dengan keras.

Alternatif Teamflow ini berfokus pada membuat kerja jarak jauh terasa kurang seperti serangkaian panggilan video acak dan lebih seperti menjadi bagian dari budaya kerja yang kohesif.

Fitur terbaik Teemyco

Pin dokumen dan sumber daya penting ke papan pengumuman virtual di setiap ruang, menciptakan ruang khusus untuk informasi proyek yang sedang berlangsung dan pembaruan tim

Integrasikan kalender dan notifikasi Slack langsung ke lingkungan kantor virtual Anda untuk meningkatkan kolaborasi dan memastikan semua saluran komunikasi tetap dapat diakses

Gunakan reaksi emoji, tombol istirahat kopi, dan fitur sosial lainnya untuk mempertahankan koneksi tim dan merayakan pencapaian

Batasan Teemyco

Diperlukan waktu pengaturan yang cukup lama untuk menyesuaikan dan membranding ruang kantor virtual Anda secara penuh

Bagi tim yang lebih menyukai alat komunikasi yang lebih sederhana dan kurang visual, hal ini bisa terasa membingungkan

Fitur lanjutan yang terbatas dibandingkan dengan alternatif Teamflow yang khusus untuk rapat atau manajemen proyek (PM)

Harga Teemyco

uji coba gratis selama 14 hari

$8 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Teemyco

G2: 4.8/5 (90+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Teemyco?

Berdasarkan ulasan G2:

Teemyco memudahkan kolaborasi bahkan di dalam gedung yang sama. Saya bisa langsung masuk ke kantor rekan kerja saya dengan satu klik. Kami juga menggunakan ini untuk pelanggan kami, mereka langsung masuk ke kantor virtual kami dan menyukainya. Tidak perlu lagi menggunakan Teams, Google Meet, dll.

Teemyco memudahkan kolaborasi bahkan di dalam gedung yang sama. Saya bisa langsung masuk ke kantor rekan kerja saya dengan satu klik. Kami juga menggunakan ini untuk pelanggan kami, mereka langsung masuk ke kantor virtual kami dan menyukainya. Tidak perlu lagi menggunakan Teams, Google Meet, dll.

🔍 Tahukah Anda? Sebagian besar pekerja muda belum siap untuk melepaskan fleksibilitas. Faktanya, 77% Gen Z dan 75% milenial yang bekerja secara remote atau dalam peran hybrid mengatakan mereka akan mempertimbangkan untuk pindah jika diharuskan bekerja di kantor secara penuh waktu.

9. Slack (Terbaik untuk koordinasi tim berbasis teks)

melalui Slack

Sementara yang lain sibuk membangun kantor virtual dan pengalaman audio spasial, Slack tetap fokus pada apa yang menjadi keahliannya: mengorganisir komunikasi tim berdasarkan topik dan proyek, bukan berdasarkan ruang fisik.

Ini tidak mencoba meniru tata letak kantor Anda atau membuat Anda berjalan-jalan sebagai avatar digital. Sebaliknya, ini menyediakan infrastruktur berbasis teks yang diandalkan oleh sebagian besar tim jarak jauh untuk kolaborasi real-time sehari-hari. Saluran menjaga percakapan tetap terorganisir, sementara integrasi menghubungkan seluruh alat yang Anda gunakan.

Fitur terbaik Slack

Otomatiskan proses rutin dengan pembuat alur kerja dan integrasi bot yang menangani tugas berulang seperti penjadwalan rapat dan pembaruan status

Hubungkan dengan ribuan aplikasi pihak ketiga melalui pasar yang matang untuk kerja kolaboratif

Balasan thread pada pesan tertentu di saluran yang sibuk, menjaga konsistensi meskipun terjadi beberapa diskusi secara bersamaan

Batasan Slack

Penggunaannya dapat menjadi membingungkan dengan notifikasi yang terus-menerus dan proliferasi saluran

Fitur panggilan video mengalami lag yang cukup signifikan dibandingkan dengan pesaing Slack

Fitur threading dapat memecah percakapan dan membuatnya sulit untuk diikuti

Harga Slack

Gratis

Pro: $8,75 per bulan per pengguna

Business+: $15/bulan per pengguna

Enterprise Grid: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Slack

G2: 4.5/5 (35.375+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (24.045+ ulasan)

10. Roam (Terbaik untuk ruang virtual yang fleksibel)

melalui Roam

Sebagian besar alternatif Teamflow memaksa Anda untuk memilih satu tata letak dan tetap menggunakannya, seperti menandatangani kontrak digital. Roam mengambil pendekatan yang berlawanan dengan ruang yang menyesuaikan diri berdasarkan apa yang Anda lakukan.

Butuh ruang brainstorming untuk sesi kreatif? Buatlah. Ada presentasi klien sore ini? Ubah ruang yang sama dengan alat presentasi dan branding profesional. Untuk workshop pelatihan besok, ubah lagi.

Fleksibilitas tempat kerja ini menarik bagi firma konsultan, agensi, dan tim mana pun yang pekerjaan mereka berubah secara drastis dari proyek ke proyek.

Fitur terbaik Roam

Beralih antara konfigurasi ruang yang telah disimpan sebelumnya untuk jenis pertemuan berulang, presentasi klien, atau fase proyek tanpa perlu membangun ulang ruang dari awal setiap kali.

Undang kolaborator eksternal ke ruang proyek tertentu sambil menjaga batas keamanan yang mencegah akses ke pekerjaan klien lain atau diskusi internal.

Manfaatkan alat interaktif yang terus menerus seperti papan tulis kolaboratif, dinding catatan tempel, dan berbagi dokumen yang secara otomatis menyimpan progres antara sesi.

Simpan pengaturan ruang lengkap, termasuk semua konten yang dibagikan dan konfigurasi, untuk referensi di masa depan atau penggunaan ulang pada proyek serupa.

Batasan Roam

Perubahan konfigurasi ruang yang sering dapat membingungkan anggota tim yang lebih menyukai konsistensi.

Template dan preset yang terbatas dibandingkan dengan alternatif Teamflow, dengan struktur ruang yang tetap.

Harga Roam

2025: $18,88 per bulan per anggota aktif

2026: $19,88 per bulan per anggota aktif

Ulasan dan peringkat Roam

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Roam?

Seperti yang dibagikan di G2:

Roam adalah kantor virtual lengkap yang telah saya gunakan setiap hari selama beberapa bulan terakhir. Aplikasi ini memungkinkan Anda melihat siapa yang online, mengetahui siapa yang sedang berbicara (mulai panggilan suara), dan melihat siapa yang sedang berbicara dengan siapa. Fitur berbagi layar menampilkan kursor orang lain sehingga pengguna dapat menunjuk ke layar lain hanya dengan mengarahkan kursor ke berbagi layar (ini sangat membantu). […] Membutuhkan waktu untuk terbiasa dengannya, karena tidak intuitif. Notifikasi adalah yang terburuk. Panggilan hanya berupa bunyi bip, jika Anda melewatkan bip tersebut, Anda melewatkan panggilan. Tidak ada notifikasi tertunda di tingkat desktop (setidaknya di Pusat Notifikasi Mac).

Roam adalah kantor virtual lengkap yang telah saya gunakan setiap hari selama beberapa bulan terakhir. Aplikasi ini memungkinkan Anda melihat siapa yang online, mengetahui siapa yang sedang berbicara (mulai panggilan suara), dan melihat siapa yang sedang berbicara dengan siapa. Fitur berbagi layar menampilkan kursor orang lain sehingga pengguna dapat menunjuk ke layar lain hanya dengan mengarahkan kursor ke berbagi layar (ini sangat membantu). […] Membutuhkan waktu untuk terbiasa dengannya, karena tidak intuitif. Notifikasi adalah yang terburuk. Panggilan hanya berupa bunyi bip, jika Anda melewatkan bip tersebut, Anda melewatkan panggilan. Tidak ada notifikasi tertunda di tingkat desktop (setidaknya di Pusat Notifikasi Mac).

🔍 Tahukah Anda? Forum Ekonomi Dunia memprediksi peningkatan besar dalam pekerjaan digital global. Hingga tahun 2030, peran-peran ini diperkirakan akan tumbuh sebesar 25%, mencapai lebih dari 90 juta posisi.

ClickUp adalah tempat di mana tim jarak jauh bekerja dengan optimal.

Anda tidak memerlukan kantor virtual untuk membuktikan bahwa tim Anda sedang bekerja. Anda membutuhkan ruang di mana pekerjaan terus berlanjut, percakapan tetap jelas, dan tidak ada yang terjebak menunggu seseorang muncul 'online'.

Jika sebagian besar alternatif Teamflow terasa lebih seperti tempat penampungan daripada solusi, saatnya mencoba sesuatu yang membantu Anda menyelesaikan pekerjaan.

ClickUp menggabungkan tugas, dokumen, pembaruan, dan pengecekan status Anda ke dalam satu ruang terintegrasi tanpa memaksa siapa pun untuk berkumpul di ruang digital.

Daftar sekarang di ClickUp! ✅