10 Alternatif Terbaik Amplenote untuk Penulisan Catatan, Tugas, dan Produktivitas

Apakah Anda mencari alternatif Amplenote karena catatan Anda layak mendapatkan sentuhan ekstra, atau Anda hanya berharap mereka bisa… lebih? Kami mengerti.

Meskipun Amplenote sangat bagus untuk mengelola tugas, catatan terhubung, dan ide dalam satu platform, tidak semua orang menyukainya. Mungkin Anda mencari sesuatu yang lebih ramping, sederhana, atau tidak terlalu… Amplenote-y.

Baik Anda seorang ahli produktivitas, minimalis, atau penggemar bullet journal yang beralih ke digital, ada aplikasi pencatat yang tepat untuk Anda.

Dalam ulasan ini, kami akan menjelajahi alternatif terbaik Amplenote yang bisa mencuri hati organizer Anda—atau setidaknya tab bookmark Anda. Mari kita mulai!

Apa Itu Amplenote?

Amplenote menggabungkan aplikasi pencatatan dan manajemen tugas dalam satu platform, memungkinkan Anda membuat tautan balik, menyematkan daftar tugas langsung di dalam catatan, dan menyinkronkan acara kalender dasar. Namun, banyak pengguna merasa Amplenote tidak sejalan dengan alur kerja mereka sebaik yang diharapkan.

Di Reddit, pengguna memuji fleksibilitasnya tetapi mengakui butuh beberapa minggu—kadang-kadang bulan—untuk benar-benar menguasainya, sehingga mereka mencari alternatif Amplenote. Bagi yang lebih suka pemikiran non-linear—seperti brainstorming, mind-mapping, atau menghubungkan ide-ide abstrak secara bebas—aplikasi ini bisa terasa terbatas.

Mengapa Memilih Alternatif Amplenote?

Jika Anda pernah merasa terhambat oleh proses pengaturan Amplenote atau menginginkan fitur yang lebih lengkap sejak awal, berikut adalah alasan utama untuk menjajal alternatif Amplenote:

Kolaborasi real-time terbatas : Amplenote tidak memiliki fitur pengeditan multi-pengguna yang mulus, yang membuat kerja tim menjadi lebih sulit

Fitur AI yang kurang atau dasar : Alat untuk merangkum, mengorganisir, atau menulis dengan AI minim atau tidak tersedia

Kalender dan struktur catatan yang kaku : Tampilan terbatas, templat, dan kustomisasi yang minim dapat menghambat produktivitas Anda

Integrasi pihak ketiga yang lebih lemah : jika Anda mengelola proyek kompleks yang melibatkan jadwal, kolaborasi tim, atau serah terima antar tim, Anda mungkin perlu berpindah antara Amplenote dan alat lain untuk mengisi celah, seperti : jika Anda mengelola proyek kompleks yang melibatkan jadwal, kolaborasi tim, atau serah terima antar tim, Anda mungkin perlu berpindah antara Amplenote dan alat lain untuk mengisi celah, seperti perangkat lunak manajemen proyek

Kurva pembelajaran yang curam : Meskipun powerful, Amplenote membutuhkan waktu dan usaha untuk sepenuhnya disetel dan digunakan

Antarmuka yang usang: Antarmuka pengguna (UI) terasa kaku saat menangani catatan panjang atau mengelola daftar tugas besar dan kompleks di akun Amplenote Anda. Beberapa pengguna Reddit berpendapat bahwa aplikasi seluler perlu diperbaiki, dan tampilan kalender tidak menampilkan gambaran lengkap

Dengan demikian, mari kita jelajahi beberapa alternatif Amplenote dengan fitur-fitur yang kuat untuk membantu Anda mengatasi tantangan-tantangan ini.

👀 Tahukah Anda? ​​Pembuatan catatan telah menjadi bagian penting dalam sejarah manusia. Orang Yunani Kuno mengembangkan hypomnema, yang merupakan catatan pribadi tentang topik penting. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, istilah Yunani ini berarti pengingat, catatan, catatan publik, komentar, catatan anekdotal, draf, dan salinan.

Alternatif Amplenote dalam Sekilas

Anda akan menemukan alat yang sesuai dengan alur kerja atau kebutuhan pencatatan Anda dalam daftar ini:

Alat Fitur Utama Terbaik untuk Harga* ClickUp Aplikasi pencatat AI yang mengotomatiskan pencatatan selama rapat, dokumen untuk catatan cepat, label berwarna, dan transkripsi memo suara menjadi teks Tim yang membutuhkan ruang kerja all-in-one yang didukung AI untuk tugas, catatan, dan proyek Rencana gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Microsoft OneNote Kanvas bebas bentuk, buku catatan berbagian, dukungan stylus, integrasi Microsoft 365 Aplikasi pencatat visual dalam ekosistem Microsoft Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $9,99/bulan Google Keep Pekerja pengetahuan dan peneliti membutuhkan privasi dan ruang kerja berbasis tautan Pengguna kasual yang membutuhkan aplikasi pencatatan sederhana, cepat, dan pengingat cepat Rencana gratis tersedia Apple Notes sinkronisasi iCloud, folder & tag, pemindai dokumen, penguncian Face ID/Touch ID Penulisan catatan minimalis di seluruh perangkat Apple Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $0,99/bulan Obsidian Catatan Markdown, tautan dua arah, tampilan grafik, penyimpanan lokal, mode Canvas Pengguna menginginkan catatan yang dapat dicari dan pelacakan tugas di semua perangkat Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $5 per bulan per pengguna Evernote Web Clipper, Pencarian OCR, Edit dan Pencarian AI, tugas bawaan, akses offline Pengguna yang menginginkan catatan yang dapat dicari dan pelacakan tugas di berbagai perangkat Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $14,99 per bulan Tana Masukan suara AI, Supertags, catatan terstruktur, umpan kustom, transkripsi Pengguna yang mengutamakan AI dan membutuhkan sistem catatan terstruktur yang dapat dicari Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $10/bulan Nimbus Note (FuseBase) Ruangan kerja, agen AI, basis data dalam catatan, tangkapan layar, portal klien Tim yang membutuhkan kolaborasi terstruktur dan dokumentasi bermerk Harga kustom tersedia Workflowy Nesting tak terbatas, outline yang dapat dilipat, tampilan kanban, item yang disinkronkan Pengguna outliner dan minimalis yang menyusun daftar Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $8,99 per bulan Supernotes Format kartu catatan, tautan balik, kolaborasi, tampilan grafik 2D/3D Mahasiswa dan pemikir yang membutuhkan manajemen catatan atomik dan visual Rencana gratis tersedia; Harga kustom

Alternatif Amplenote Terbaik yang Bisa Digunakan

Mari kita jelajahi para pemain utama yang dapat melakukan apa yang Amplenote lakukan—plus beberapa hal yang tidak bisa dilakukannya—mulai dari favorit internal.

1. ClickUp (Platform produktivitas all-in-one terbaik yang didukung AI)

Biarkan AI merekam percakapan Anda dengan ClickUp AI Notetaker dan ubah menjadi tugas dan tindakan

ClickUp adalah aplikasi all-in-one untuk kerja, dan merupakan alternatif yang menarik untuk Amplenote. Jika Anda ingin mengembangkan produktivitas pribadi menjadi kolaborasi tim, manajemen tugas, pengingat otomatis, dan pencatatan AI, ClickUp adalah solusi yang tepat untuk Anda.

Biarkan AI mencatat catatan Anda di mana saja

AI Notetaker ClickUp secara otomatis menerjemahkan dan merangkum semua pertemuan virtual Anda. Anda dapat mengubah catatan ini menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti yang dapat dilacak di mana saja dan kapan saja.

Transkrip dan otomatisasi catatan rapat menggunakan ClickUp AI Notetaker

Video ini memberikan gambaran singkat tentang penggunaan AI untuk mencatat rapat:

Buat catatan dan ringkasan yang rapi dengan Brain

Asisten AI ClickUp, ClickUp Brain, dapat mengekspor catatan suara dan membuat ringkasan untuk catatan penelitian Anda. Inilah mengapa Brain menonjol sebagai perangkat lunak pencatat rapat:

Otomatis menerjemahkan dan merangkum rapat

Cari tugas atau catatan Anda di dalam Brain

Membuat kerangka, tugas, atau ringkasan dari catatan kasar

Brainstorm ide menggunakan kekuatan multiple LLMs, termasuk ChatGPT, Claude, Gemini, dan lainnya

Tanyakan pertanyaan tentang rapat dan dapatkan jawaban dalam hitungan detik menggunakan ClickUp Brain

Nikmati fitur pengetikan suara yang didukung AI yang dapat menerjemahkan dan mengedit catatan Anda dengan ClickUp Talk to Text

Biarkan ide-ide Anda mengalir bebas saat Anda mendiktekan catatan dan ide-ide acak ke ClickUp Talk to Text. Perangkat lunak ini akan merekam suara Anda, menghilangkan, dan memperbaiki kesalahan verbal, dan karena merupakan bagian dari ekosistem ClickUp, Anda dapat menginstruksikannya untuk membuat tugas dari catatan suara Anda, menugaskan anggota tim, dan banyak lagi!

Anda dapat memilih hingga 40 bahasa untuk mencatat catatan Anda!

Catat ide, bagikan instruksi, dan selesaikan tugas 4 kali lebih cepat dengan ClickUp Talk to Text

Anda juga dapat meninggalkan buku catatan fisik Anda untuk mencatat pikiran Anda pada pukul 2 pagi di ClickUp Notepad, dan catatan tersebut akan sinkronisasi secara otomatis dengan tugas, proyek, dan dokumen Anda.

Strukturkan dan tindak lanjuti ide-ide Anda dengan Docs dan Tasks

ClickUp Docs adalah mini-wiki kolaboratif yang kaya, tempat catatan rapat, ide, dan rencana disimpan bersama tugas. Berbeda dengan halaman terpisah pada aplikasi catatan tradisional, Anda dapat menyematkan tugas langsung ke dalam ClickUp Docs, menandai rekan tim, dan membuat spesifikasi proyek yang dapat langsung ditindaklanjuti.

Tulis dan atur transkrip dengan pengeditan real-time dan integrasi tugas di ClickUp Docs

Fitur Tugas ClickUp memungkinkan Anda mengelola proyek kecil hingga besar di satu tempat terpusat. Anda dapat menugaskan, memprioritaskan, menetapkan ketergantungan, dan melihatnya dalam tampilan Daftar, Papan, Gantt, dan Kalender untuk fleksibilitas penuh.

Buat, tetapkan, dan lacak tugas dengan prioritas, batas waktu, dan ketergantungan menggunakan ClickUp Tasks

Keunggulan utamanya adalah pengingat ClickUp sinkron dengan tugas dan kalender Anda. Mereka membantu Anda tetap fokus pada tenggat waktu, tindak lanjut, atau tugas satu kali. Fitur ini sangat berguna saat Anda mencatat ide dalam dokumen tetapi perlu bertindak nanti.

Apakah kami sudah memberitahu Anda bahwa ClickUp adalah alat AI gratis untuk rapat? ClickUp melakukan semuanya, mulai dari mencatat catatan hingga mengeksekusi proyek dengan mulus, sambil menyediakan analitik yang kuat, pencatatan catatan yang mudah, dan visualisasi yang menarik—semua dengan kemampuan AI canggih.

Fitur terbaik ClickUp:

Trigger tindakan secara otomatis menggunakan menggunakan ClickUp Automations untuk membuat, menugaskan, atau memperbarui tugas setiap kali transkrip baru atau catatan rapat masuk ke ruang kerja Anda.

Perbaiki transkrip rapat dengan dengan Tag Tugas Kustom —tambahkan konteks seperti jenis rapat, nama klien, atau prioritas untuk menjaga semuanya terorganisir dan dapat dilacak.

Tambahkan cuplikan kaya konteks ke ke ClickUp Assign Comments untuk menugaskan tugas langsung dari transkrip dan memberikan referensi yang tepat tanpa perlu membagikan dokumen lengkap.

Batasan ClickUp:

Kurva pembelajaran yang lebih curam bagi pengguna baru karena perpustakaan fitur yang luas

Harga ClickUp:

Peringkat dan ulasan ClickUp:

G2 : 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

ClickUp adalah salah satu alat yang semakin Anda gunakan, semakin Anda menyukainya… Alih-alih menggunakan sepuluh aplikasi berbeda… ClickUp menyatukan semuanya dalam satu tempat.

ClickUp adalah salah satu alat yang semakin Anda gunakan, semakin Anda menyukainya… Alih-alih menggunakan sepuluh aplikasi berbeda… ClickUp menyatukan semuanya dalam satu tempat.

2. Microsoft OneNote (Terbaik untuk pencatatan visual)

melalui Microsoft OneNote

Bagi siapa pun yang sudah menggunakan suite Microsoft, Microsoft OneNote menawarkan peralihan yang alami dari Amplenote. Sebagai bagian dari Office 365, OneNote terintegrasi dengan mulus dengan Word, Excel, Outlook, dan aplikasi lainnya, sehingga catatan Anda tersimpan bersama alat yang Anda gunakan setiap hari.

Alih-alih merombak cara Anda membuat catatan, OneNote dibangun berdasarkan konsep yang sudah familiar: buku catatan yang dibagi menjadi bagian dan halaman yang dapat Anda atur sesuka hati. Anda mendapatkan hierarki yang jelas tanpa merasa terbatasi oleh templat kaku.

Yang membedakan OneNote adalah fleksibilitas inputnya. Anda dapat mengetik secara bebas, menulis dengan tangan, atau menyisipkan file, dan beralih antara metode tersebut di halaman yang sama. Jika Anda memiliki layar sentuh atau stylus, kanvas akan berubah menjadi ruang untuk menggambar diagram atau menandai slide dengan beberapa ketukan. Fleksibilitas ini memudahkan Anda menangkap ide dalam format apa pun yang Anda butuhkan.

Fitur terbaik Microsoft OneNote

Organisir konten Anda dalam halaman bebas bentuk dengan dukungan untuk gambar, daftar, dan catatan tulisan tangan

Gunakan Microsoft Copilot untuk menghasilkan ide, kerangka kerja, atau ringkasan langsung di catatan Anda

Sinkronkan catatan di semua perangkat dan akses secara offline dengan dukungan cloud Microsoft 365 yang mulus

Batasan Microsoft OneNote

Fitur AI hanya tersedia saat terintegrasi dengan Microsoft Copilot

Harga Microsoft OneNote

Gratis dengan fitur terbatas.

Termasuk dalam langganan Microsoft 365 (mulai dari $9,99/bulan untuk individu)

Ulasan dan peringkat Microsoft OneNote

G2 : 4.5/5 (1.800+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (1.900+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang OneNote?

Seorang pengulas Capterra menulis:

Kemampuan serbaguna – perangkat lunak ini memberikan sedikit batasan pada kreativitas dan membantu mewujudkan tata letak visual yang diinginkan. Berbagi Notebook telah menjadi game-changer karena telah meningkatkan kredibilitas saya dan mendapatkan apresiasi dari rekan-rekan saya.

Kemampuan serbaguna – perangkat lunak ini memberikan sedikit batasan pada kreativitas dan membantu mewujudkan tata letak visual yang diinginkan. Fitur berbagi Notebooks telah mengubah permainan, karena telah meningkatkan kredibilitas saya dan mendapatkan apresiasi dari rekan-rekan saya.

👀 Tahukah Anda? Lima metode pencatatan paling populer adalah: Metode Cornell , yang membagi catatan Anda ke dalam kompartemen , yang membagi catatan Anda ke dalam kompartemen

Mindmapping , di mana Anda memulai dengan ide utama di tengah halaman dan mengembangkan sub-ide, kategori, dan koneksi seperti pohon , di mana Anda memulai dengan ide utama di tengah halaman dan mengembangkan sub-ide, kategori, dan koneksi seperti pohon

Zettelkasten , di mana catatan Anda terhubung melalui tautan dan tag, membentuk jaringan pengetahuan yang terus berkembang , di mana catatan Anda terhubung melalui tautan dan tag, membentuk jaringan pengetahuan yang terus berkembang

Metode Outline , struktur hierarkis klasik, seperti , struktur hierarkis klasik, seperti pohon keluarga untuk ide-ide

Metode Pembagian Kolom , di mana Anda membagi halaman menjadi kolom untuk kategori dan mengisi baris saat mengumpulkan informasi , di mana Anda membagi halaman menjadi kolom untuk kategori dan mengisi baris saat mengumpulkan informasi

⚡ Arsip Template: Template Catatan Gratis untuk Organisasi yang Lebih Baik

3. Google Keep (Terbaik untuk catatan cepat dan pengingat sederhana)

melalui Google Keep

Google Keep memungkinkan Anda mencatat catatan, daftar, foto, dan klip audio, serta mengaturnya di papan digital yang fleksibel. Anda dapat berbagi daftar tugas atau daftar belanja dengan keluarga dan melihat item yang dicentang secara real-time, tanpa perlu mengirim pesan tambahan bolak-balik.

Fitur memo suara juga mempercepat pencatatan: rekam catatan audio singkat saat Anda sedang bepergian, lalu ubah menjadi teks nanti untuk referensi yang mudah.

Namun, Keep mengalami kesulitan dengan alur kerja yang lebih kompleks. Meskipun memiliki potensi, Keep tetap terpisah dari Google Tasks dan Calendar, sehingga Anda tidak mendapatkan pengalaman terintegrasi dan all-in-one.

Fitur terbaik Google Keep

Rekam memo suara yang secara otomatis ditranskrip menjadi teks yang dapat dicari

Organisir catatan menggunakan label dan kode warna

Buat catatan kolaboratif real-time untuk dibagikan dengan teman atau keluarga

Pin catatan ke layar utama perangkat Anda dan tetap fokus pada tugas-tugas prioritas

Batasan Google Keep

Tidak memiliki kemampuan untuk menangani pencatatan yang kompleks

Harga Google Keep

Gratis dengan akun Google hingga 15 GB penyimpanan

Ulasan dan peringkat Google Keep

G2 : 4.2/5 (700+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (1.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Keep?

Seorang pengguna Reddit berbagi:

Keep cepat dan andal, apa yang dilakukannya dilakukan dengan sangat baik… Ini adalah alat penangkapan/kotak masuk yang excellent, bagus untuk daftar tugas gaya errand, pencarian sangat cepat. Namun, dengan mudah berubah menjadi kuburan catatan dan catatan kompleks dengan baris baru dan indentasi terlihat buruk dalam format kartu.

Keep cepat dan andal, apa yang dilakukannya dilakukan dengan sangat baik… Ini adalah alat penangkapan/kotak masuk yang excellent, bagus untuk daftar tugas gaya errand, pencarian sangat cepat. Namun, dengan mudah berubah menjadi kuburan catatan dan catatan kompleks dengan baris pemisah dan indentasi terlihat buruk dalam format kartu.

📮 Wawasan ClickUp: Lebih dari setengah karyawan (57%) membuang waktu mencari dokumen internal atau basis pengetahuan perusahaan untuk menemukan informasi terkait pekerjaan. Dan ketika mereka tidak bisa? 1 dari 6 beralih ke solusi pribadi—mencari melalui email lama, catatan, atau tangkapan layar hanya untuk menyusun informasi yang dibutuhkan. ClickUp Brain menghilangkan kebutuhan pencarian dengan menyediakan jawaban instan yang didukung AI, diambil dari seluruh ruang kerja Anda dan aplikasi pihak ketiga yang terintegrasi, sehingga Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan—tanpa repot.

📚 Baca Lebih Lanjut: Alternatif Terbaik untuk Google Keep

4. Apple Notes (Terbaik untuk pencatatan minimalis di semua perangkat)

Apple Notes menawarkan pengalaman pencatatan yang bersih dan sederhana yang sinkronisasi secara mulus di semua perangkat Apple. Bagi siapa pun yang menggunakan ekosistem Apple, ini adalah pilihan utama di antara alternatif Amplenote untuk pemikiran non-linier.

Membuka Notes di Mac sesederhana mengklik ikon di sudut, dan konten yang disalin dari iPhone langsung tersedia di desktop. Anda dapat menyimpan teks, gambar, tautan, PDF, peta, bahkan sketsa, semuanya terorganisir dalam folder dan dapat dicari dengan cepat.

Pemindai dokumen bawaan mengubah halaman kertas menjadi PDF tanpa perlu aplikasi tambahan. Selain itu, sketsa tulisan tangan atau Apple Pencil muncul bersamaan dengan catatan tertulis. Namun, fitur pemformatan lanjutan—seperti memindahkan blok teks, indentasi kompleks, atau penyesuaian tata letak—terbatas. Pengguna iOS yang mencari alat manajemen tugas yang lebih powerful mungkin akan mencari alternatif lain.

Fitur terbaik Apple Notes

Sinkronkan catatan di semua perangkat Apple dengan iCloud, termasuk teks, gambar, dan daftar periksa

Tambahkan lapisan privasi pada catatan sensitif menggunakan Face ID, Touch ID, atau kata sandi

Organisir catatan ke dalam folder dan subfolder, dan gunakan tag untuk penyaringan cepat

Template Apple Notes yang sudah siap pakai untuk menjaga konsistensi di seluruh catatan, tugas, dan proyek Anda

Batasan Apple Notes

Hanya kompatibel dengan produk Apple

Harga Apple Notes

Gratis dengan iCloud (5GB termasuk); penyimpanan tambahan tersedia melalui paket iCloud+ berbayar

Peringkat dan ulasan Apple Notes

Apple App Store: 4.6/5 (20.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Apple Notes?

Seorang pengguna Reddit berbagi:

Bagus untuk catatan cepat, tulisan tangan, atau suara. Sinkronisasi cepat di perangkat Apple, tetapi sulit diakses dari Windows. Versi web terus memaksa saya keluar.

Bagus untuk catatan cepat, tulisan tangan, atau suara. Sinkronisasi cepat di perangkat Apple, tetapi sulit diakses dari Windows. Versi web terus memaksa saya keluar.

👀 Tahukah Anda? Dua peneliti dari Princeton University dan University of California, Los Angeles, menemukan bahwa menulis catatan secara manual lebih efektif untuk pemahaman dan retensi daripada mengetik catatan di komputer.

📚 Baca Lebih Lanjut: Alat Komunikasi AI Terbaik

5. Obsidian (Terbaik untuk menghubungkan ide-ide kompleks dengan kepemilikan data penuh)

via Obsidian

Obsidian sangat berguna untuk mengelola arsip pribadi yang besar—bayangkan ratusan atau bahkan ribuan catatan individu, di antara alternatif Amplenote lainnya. Aplikasi pencatatan ini memungkinkan penghubungan antar catatan dan koneksi dua arah yang sejati, sehingga setiap ide, proyek, atau referensi dapat dihubungkan satu sama lain.

Bayangkan melacak beberapa kampanye pemasaran untuk produk yang sama. Dengan Obsidian, setiap catatan terkait saling terhubung, dan tampilan grafik bawaan secara instan menampilkan kelompok dan hubungan yang terlewatkan.

Namun, fokus Obsidian lebih pada eksplorasi mendalam dan individual daripada kolaborasi tim. Meskipun mengorganisir catatan Anda sebagai jaringan pengetahuan pribadi sangat berguna, fitur ini tidak memungkinkan untuk memberikan komentar atau mengedit secara langsung.

Jika alur kerja Anda bergantung pada berbagi informasi atau tugas ke luar—menugaskan tugas, mengumpulkan umpan balik, atau sinkronisasi dengan aplikasi lain—desain minimalis Obsidian bisa terasa membatasi. Obsidian bagus sebagai ruang kerja mandiri untuk ide-ide, tetapi kurang memadai saat Anda membutuhkan ruang kerja terintegrasi sepenuhnya yang berorientasi pada tim.

Fitur terbaik Obsidian

Pautan dua arah dan tampilan grafik visual untuk membangun jaringan pemikiran terhubung seperti wiki pribadi Anda sendiri

Mode kanvas untuk mengatur ide secara spasial—sempurna untuk brainstorming, pemetaan, atau pemikiran visual

Publish catatan sebagai basis pengetahuan atau wiki dengan domain kustom dan desain yang siap SEO

Batasan Obsidian

Sinkronisasi antar perangkat memerlukan add-on berbayar, dan fitur kolaborasi terbatas kecuali Anda menggunakan solusi alternatif

Harga Obsidian

Gratis untuk penggunaan pribadi

Sinkronisasi: $5 per bulan per pengguna

Publish: $10 per bulan per situs

Lisensi komersial: $50 per pengguna per tahun

Ulasan dan peringkat Obsidian

Google Play : 4.3 (12.000+ ulasan)

Apple Store: 4.5 (2.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Obsidian

Seorang pengguna Reddit berbagi:

Obsidian memberikan ruang penulisan markdown yang bersih yang membantu saya berpikir lebih baik—tetapi banyak fitur tambahan seperti tampilan grafik, tautan balik, dan plugin Smart Connections terasa terlalu dibesar-besarkan. Saya mostly menggunakan grafik lokal dan struktur folder sederhana.

Obsidian memberikan ruang penulisan markdown yang bersih yang membantu saya berpikir lebih baik—tetapi banyak fitur tambahan seperti tampilan grafik, tautan balik, dan plugin Smart Connections terasa terlalu dibesar-besarkan. Saya mostly menggunakan grafik lokal dan struktur folder sederhana.

👀 Tahukah Anda? Roam Research adalah alat pencatat yang dirancang khusus untuk pemikiran non-linear. Berbeda dengan aplikasi catatan tradisional yang mengorganisir informasi dalam folder atau dokumen statis, Roam menggunakan model berbasis grafik yang meniru cara kerja otak Anda dengan membuat koneksi antara ide-ide. Obsidian menawarkan banyak fitur inti yang sama dalam paket yang lebih fleksibel, menghormati privasi, dan ramah offline.

6. Evernote (Terbaik untuk sinkronisasi lintas perangkat dan pemotongan web)

melalui Evernote

Evernote menyimpan catatan, dokumen, dan potongan web Anda dengan mudah diakses di semua perangkat. Fitur pencarian berbasis OCR-nya bahkan dapat menemukan teks di dalam gambar dan PDF, sehingga Anda tidak perlu repot mencari file. Alat Web Clipper memungkinkan Anda menyimpan artikel, potongan kode, atau resep langsung ke buku catatan yang terorganisir.

Dengan AI Search dan AI Edit, Evernote melampaui fungsi penyimpanan untuk menjadi mitra produktivitas sejati—menampilkan informasi penting, merapikan draf, dan memberikan ide segar saat Anda membutuhkan inspirasi.

Anda dapat menghubungkannya dengan ClickUp, Google Calendar, Slack, atau Teams, sehingga catatan rapat dan pengingat mengalir secara mulus ke alat favorit Anda. Jika Anda bingung cara melacak tugas, fitur Tugas Evernote dapat membantu. Anda dapat membagi proyek menjadi tugas-tugas kecil, menugaskan tanggung jawab, dan melacak kemajuan semuanya dalam aplikasi.

Fitur terbaik Evernote

Potong seluruh halaman web atau artikel dengan Web Clipper dan simpan ke buku catatan tertentu dengan tag

Gunakan pencarian bertenaga AI untuk menemukan konten di seluruh catatan, dokumen, PDF, dan bahkan teks gambar (OCR)

Transkrip catatan audio menjadi teks yang dapat dicari, sehingga berguna untuk rapat dan ide-ide saat bepergian

Batasan Evernote

Tingkat Basic (gratis) kini membatasi Anda pada 50 catatan dan satu buku catatan, dengan sinkronisasi hanya pada satu perangkat

Harga Evernote

Gratis : Fitur dasar

Pribadi : $14,99/bulan

Profesional : $17,99/bulan

Enterprise: Harga kustom

Peringkat dan ulasan Evernote

G2 : 4.4/5 (2.000+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (8.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Evernote

Seorang pengguna G2 berbagi:

Saya dapat menyimpan hampir apa saja ke akun Evernote saya, termasuk catatan tertulis, potongan situs web, file PDF, dan gambar. Fitur Web Clipper dan "kirim ke Inbox" sangat berguna bagi saya.

Saya dapat menyimpan hampir apa saja ke akun Evernote saya, termasuk catatan tertulis, potongan situs web, file PDF, dan gambar. Fitur Web Clipper dan "kirim ke Inbox" sangat berguna bagi saya.

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 1830-an, Charles Dickens belajar menulis singkat untuk menjadi reporter parlemen, pengalaman yang ia gunakan untuk karakternya, David Copperfield.

📚 Baca Lebih Lanjut: Alternatif Terbaik Evernote untuk Penulisan Catatan

7. Tana (Platform kerja AI-native terbaik untuk pemikiran terstruktur)

via Tana

Tana menggabungkan catatan tradisional dengan AI dan input suara untuk membantu Anda dengan cepat menangkap dan mengorganisir ide. Aplikasi ini dirancang untuk pengguna yang ingin mengubah catatan mereka menjadi tugas, proyek, atau data terstruktur tanpa perlu format manual.

Jika Anda sedang mencari cara untuk menggunakan AI dalam tugas sehari-hari, Tana membuatnya terasa alami. Dengan hanya beberapa ketukan keyboard atau pesan suara singkat, Anda dapat mengubah pikiran yang terlintas menjadi item terstruktur dan dapat ditindaklanjuti.

Pendekatan berorientasi strukturnya mengubah setiap catatan menjadi objek dinamis yang dapat dihubungkan, diberi tag, dan dicari. Baik Anda offline atau merekam memo suara saat bepergian, Tana bertujuan untuk mengurangi hambatan antara penangkapan dan tindakan atas informasi.

Fitur terbaik Tana

Ubah catatan menjadi item terstruktur seperti tugas, rapat, atau OKR menggunakan Supertags, sehingga dapat disaring, dicari, dan dilacak

Transkrip otomatis pesan suara menjadi item agenda, ide, atau catatan menggunakan pemrosesan AI bawaan

Gunakan Feed Kustom untuk menampilkan item penting seperti rapat mendatang, tugas yang didelegasikan, atau tujuan, tanpa perlu menandai atau mengatur apa pun secara manual

Batasan Tana

Ekspor konten dari Tana bisa sulit, dengan opsi bawaan yang terbatas untuk memindahkan data keluar dari platform

Harga Tana:

Rencana Gratis: Tersedia dengan fitur inti

Rencana Berbayar: Plus : $10/bulan Pro : $18/bulan

Plus : $10/bulan

Pro: $18/bulan

Plus : $10/bulan

Pro: $18/bulan

Ulasan dan peringkat Tana

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tana?

Seorang pengguna Reddit berbagi:

Saya memilih Tana karena kemudahan dalam melihat informasi dengan berbagai cara—daftar, kartu, tab, kalender, menu samping—tanpa memerlukan pengetahuan teknis. Namun, ada beberapa hal yang saya rindukan dari Obsidian: akses lokal, format Markdown yang universal, serta kemudahan dan penggunaan cadangan data.

Saya memilih Tana karena kemudahan dalam melihat informasi dengan berbagai cara—daftar, kartu, tab, kalender, menu samping—tanpa memerlukan pengetahuan teknis. Namun, ada beberapa hal yang saya rindukan dari Obsidian: akses lokal, format Markdown yang universal, serta kemudahan dan penggunaan cadangan data.

📚 Baca Juga: Daftar Periksa Manajemen Proyek 9 Poin untuk Manajer Proyek

8. Nimbus Note (Sekarang FuseBase; Terbaik untuk kolaborasi tim yang terstruktur)

via FuseBase

Nimbus Note (sekarang FuseBase) adalah perangkat lunak kolaborasi dokumen lintas platform. Sementara penggemar produktivitas menggunakan Amplenote untuk mengelola alur kerja pribadi, FuseBase adalah platform ruang kerja berorientasi B2B untuk tim kecil, klien, dan mitra.

Ini memungkinkan tim dan individu untuk mengelola catatan, tugas, dan proyek di satu tempat. Fiturnya mencakup penulisan catatan dalam berbagai format, organisasi berbasis database, dan alat tangkapan layar bawaan. Alternatif Amplenote ini menggabungkan kekuatan penulisan catatan, basis pengetahuan, agen AI, dan portal klien dalam satu platform.

Fitur terbaik Nimbus Note

Buat ruang kerja terpisah untuk tim, klien, atau proyek yang berbeda, masing-masing dengan tingkat akses yang berbeda

Rekam halaman web lengkap, gambar, atau rekaman layar dengan Nimbus Clipper bawaan dan tambahkan anotasi langsung di dalam catatan

Tambahkan basis data, spreadsheet, dan daftar tugas langsung ke dalam catatan untuk membuat wiki internal dinamis atau portal klien

Batasan Nimbus Note

Pengguna melaporkan masalah login dan dukungan aplikasi yang tidak konsisten di berbagai platform

Harga Nimbus Note

Harga kustom

Ulasan dan peringkat Nimbus Note

G2 : 4.7/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (170+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Nimbus Note?

Ulasan di Google Play:

Ini adalah aplikasi yang luar biasa dan dapat mengalahkan aplikasi pencatat yang membengkak dan menyamar sebagai aplikasi pencatat! (tidak ada hadiah untuk menebaknya) Pengembangnya cukup responsif jika Anda menemui kendala! Keindahan visualnya adalah daya tarik utama, tetapi juga dilengkapi dengan fitur yang lengkap! Semoga sukses untuk seluruh tim Fuse Base (sepertinya mereka telah mengganti nama dari Nimbus)

Ini adalah aplikasi yang luar biasa dan dapat mengalahkan aplikasi pencatat yang membengkak dan menyamar sebagai aplikasi pencatat! (tidak ada hadiah untuk menebaknya) Pengembangnya cukup responsif jika Anda menemui kendala! Keindahan visualnya adalah daya tarik utama, tetapi juga dilengkapi dengan fitur yang lengkap! Semoga sukses untuk seluruh tim Fuse Base (sepertinya mereka telah mengganti nama dari Nimbus)

9. Workflowy (Terbaik untuk pembuatan outline minimalis dan nesting tak terbatas)

melalui Workflowy

WorkFlowy mengubah catatan dan tugas Anda menjadi daftar bertingkat, sehingga Anda dapat melihat gambaran besar dengan sekali klik atau menyelami detail yang lebih mendalam.

Format outline yang dapat dilipat terasa seperti menggulir komentar bertingkat, memungkinkan Anda memperluas hanya topik yang Anda butuhkan. Saat Anda ingin melihat progres secara visual, papan Kanban bawaan Workflowy mengubah daftar apa pun menjadi kolom. Anda dapat memindahkan tugas dari "ide" ke "selesai" tanpa meninggalkan outline.

Fitur terbaik Workflowy

Memungkinkan Anda menyinkronkan item di berbagai lokasi, sehingga setiap perubahan yang dilakukan di satu tempat akan otomatis diperbarui di semua instance yang terhubung

Dukungan papan kanban dalam daftar apa pun untuk mengelola proyek secara visual tanpa meninggalkan outline Anda

Mendukung penyisipan media kaya seperti video YouTube dan tweet langsung ke dalam catatan untuk perencanaan yang lebih kaya konteks

Batasan Workflowy

Opsi pemformatan terbatas, tanpa dukungan tabel, gaya minimal, dan semua konten disimpan dalam satu file, yang dapat terasa membatasi bagi pengguna yang lebih menyukai organisasi catatan yang lebih terstruktur.

Harga Workflowy

Rencana Gratis*

Pro: $8,99/bulan

Ulasan dan peringkat Workflowy

G2 : 4.5/5 (30+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (15+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Workflowy?

Seorang pengguna Reddit mencatat:

Workflowy adalah alat pemetaan yang luar biasa, dan saya mengorganisir sebagian besar kehidupan saya dengan alat ini. Ia sederhana, cepat, ramah keyboard, dan berfungsi di mana saja. Saya pikir banyak orang mencari alat ini karena mereka sebelumnya menggunakan alat pemetaan lain (seperti More, GrandView, Ecco, dll.) dan menginginkan alat berbasis web.

Workflowy adalah alat pemetaan yang luar biasa, dan saya mengorganisir sebagian besar kehidupan saya dengan alat ini. Ia sederhana, cepat, ramah keyboard, dan berfungsi di mana saja. Saya pikir banyak orang mencari alat ini karena mereka sebelumnya menggunakan alat pemetaan lain (seperti More, GrandView, Ecco, dll.) dan menginginkan alat berbasis web.

10. Supernotes (Terbaik untuk manajemen pengetahuan berbasis kartu)

melalui Supernotes

Supernotes menggunakan pendekatan unik berbasis kartu catatan untuk membantu Anda menangkap, mengorganisir, dan berkolaborasi pada ide-ide dengan lebih cepat.

Alih-alih halaman panjang atau dokumen, setiap ide diubah menjadi kartu catatan ringkas—dilengkapi dengan tag, tautan balik, persamaan matematika, gambar, dan tabel.

Dengan tampilan grafik visual, hierarki bertingkat, dan kolaborasi real-time, Supernotes terasa lebih seperti peta pengetahuan daripada alat catatan linear. Ini bermanfaat bagi pelajar, peneliti, dan penggemar Zettelkasten yang menginginkan catatan atomik yang dapat dipindahkan dan dihubungkan secara mendalam.

Fitur terbaik Supernotes

Format kartu catatan memungkinkan Anda memecah ide menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dibagikan, dengan dukungan untuk persamaan, tabel, dan konten kaya

Tampilan grafik untuk memvisualisasikan hubungan antara catatan dalam 2D dan 3D

Kolaborasi real-time tanpa memerlukan orang lain untuk memiliki akun Supernotes

Batasan Supernotes

Tingkat gratis terbatas setelah 100 notecard pertama, Anda perlu mengundang teman atau upgrade untuk terus menggunakan layanan ini tanpa batasan

Harga Supernotes

Rencana gratis: 100 kartu catatan

Harga kustom

Peringkat dan ulasan Supernotes

G2 : 4.8/5 (45+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (40+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Supernotes?

Seorang pengguna Reddit mencatat:

Supernotes tampak luar biasa – salah satu antarmuka pengguna terbaik, sangat terintegrasi, lintas platform, dan kartu catatan merupakan cara keren untuk mengatur informasi.

Supernotes tampak luar biasa – salah satu antarmuka pengguna terbaik, sangat terintegrasi, lintas platform, dan kartu catatan adalah cara keren untuk mengatur informasi.

Catatan Anda, Sistem Anda dengan ClickUp—Alternatif Amplenote yang Sempurna

Pembuatan catatan tidak cocok untuk semua orang. Beberapa dari kita lebih nyaman dengan daftar poin. Yang lain membutuhkan kartu, grafik, atau dorongan AI.

Amplenote cocok untuk beberapa orang. Namun, jika Anda masih dalam tahap mengembangkan sistem Anda, alternatif-alternatif ini menawarkan fondasi fleksibel yang dapat Anda sesuaikan sepenuhnya sesuai kebutuhan Anda.

ClickUp menawarkan ruang kerja modular yang dapat disesuaikan dengan gaya kerja Anda, baik Anda bekerja dengan tugas, garis waktu, atau dokumen. Dengan ClickUp Docs, Anda dapat membuat catatan, menghubungkan tugas secara langsung, berkolaborasi secara real-time, dan mengubah ide menjadi tindakan tanpa perlu beralih alat.

ClickUp Brain dan AI Notetaker membantu Anda merangkum, menerjemahkan, dan membuat catatan dengan cepat. Dengan tampilan kustom, otomatisasi, dan izin akses, ClickUp tidak hanya sekadar aplikasi catatan. Ini adalah pusat kendali manajemen proyek untuk mengelola tugas.

