10 Alternatif Terbaik When2Meet untuk Penjadwalan Mudah pada Tahun 2025

Anda sedang mencoba merencanakan pertemuan. Awalnya, hal itu tampak sederhana. Anda hanya perlu menemukan waktu yang cocok untuk semua orang.

Tapi kemudian perdebatan itu dimulai.

‘Saya bebas Senin pagi!’

‘Tidak bisa Senin, bagaimana dengan Selasa?’

‘Selasa tidak cocok untuk saya, mungkin Kamis?’

Sebelum Anda menyadarinya, Anda sudah kewalahan, dan rapat masih belum dijadwalkan.

When2Meet memang populer untuk memeriksa ketersediaan dengan cepat, tetapi memiliki keterbatasan. Jika Anda mencari kalender yang lebih populer dengan integrasi yang lebih baik, penjadwalan otomatis, atau pengalaman yang lebih lancar, Anda memiliki banyak pilihan.

Dalam posting blog ini, kita akan menjelajahi beberapa alternatif terbaik untuk When2Meet agar Anda dapat menjadwalkan acara tanpa kerumitan.

Alternatif When2Meet Sekilas

Mari kita lihat perbandingan singkat dari alternatif terbaik When2Meet:

Alat Fitur Utama Terbaik untuk Harga* ClickUp Penjadwalan berbasis AI, Kalender, Tampilan Kalender, Pencatat Rapat, Analisis, Pelacakan Waktu, Template Siap Pakai Startup, bisnis berbasis janji temu modern, dan perusahaan yang membutuhkan penjadwalan end-to-end dan manajemen tugas Rencana gratis tersedia; Harga khusus untuk perusahaan Calendly Tautan rapat otomatis, jajak pendapat, pengingat, penjadwalan tim, integrasi pembayaran Freelancer, startup, dan UMKM yang mengotomatisasi penjadwalan pertemuan Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $10 per pengguna per bulan Google Calendar Integrasi pertemuan, kode warna acara, Waktu Fokus, Wawasan Waktu Freelancer dan UMKM dalam ekosistem Google Gratis dengan akun Google Doodle Penjadwalan berbasis polling, dukungan zona waktu, halaman pemesanan kustom, pengingat Freelancer, startup, dan bisnis kecil yang mengoordinasikan ketersediaan grup Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $14,95 per pengguna per bulan Kalender Microsoft Outlook Asisten Penjadwalan, tampilan multi-zona waktu, integrasi Teams/OneDrive Perusahaan menengah dan besar yang menggunakan ekosistem Microsoft Gratis dengan akun Microsoft Acuity Scheduling Halaman pemesanan kustom, pengingat otomatis dan tindak lanjut, formulir pendaftaran, manajemen klien Bisnis berbasis layanan yang mencari aplikasi pemesanan ramah pelanggan Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $20/bulan HubSpot Meetings Integrasi CRM, formulir pemesanan di situs web, dan tindak lanjut otomatis Startup dan perusahaan yang mengintegrasikan penjadwalan ke dalam alur kerja penjualan Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $20 per pengguna per bulan Bookafy Routing berdasarkan keahlian, permintaan ulasan, API/webhooks, branding kustom Bisnis kecil hingga menengah yang membutuhkan pemesanan otomatis dan pengingat Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $7 per pengguna per bulan Setmore Pemesanan publik/privat, pemesanan klien melalui media sosial, pengingat SMS Freelancer dan usaha kecil yang menawarkan layanan penjadwalan janji temu Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $9 per pengguna per bulan Zoho Bookings Portal layanan mandiri, kalender tingkat staf, otomatisasi CRM dan penagihan Startup dan bisnis menengah yang membutuhkan penjadwalan fleksibel untuk klien Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $6 per pengguna per bulan

Apa itu When2Meet?

When2Meet adalah alat penjadwalan sederhana tanpa perlu mendaftar yang membantu tim menemukan waktu yang cocok untuk bertemu. Alih-alih bertukar pesan tanpa henti, alat ini memungkinkan banyak pengguna menandai ketersediaan mereka di grid bersama. Aplikasi kalender harian ini ringan, mudah digunakan, dan tidak memerlukan pembuatan akun.

Setelah setiap orang memasukkan ketersediaannya, alat berbasis survei ini secara dinamis diperbarui untuk menyoroti periode kosong yang tumpang tindih.

melalui When2Meet

Keterbatasan When2Meet

Meskipun When2Meet adalah perangkat lunak sederhana yang berguna untuk mengumpulkan ketersediaan dengan cepat, ia kekurangan beberapa fitur tambahan yang mungkin menjadi faktor penentu tergantung pada kebutuhan Anda:

Tanpa integrasi kalender : Anda tidak dapat menyinkronkannya dengan kalender Google, Outlook, atau iCloud Anda. Ini berarti Anda perlu memeriksa dan memperbarui ketersediaan Anda secara manual

Tidak ada pengingat otomatis : Setelah waktu dipilih, Anda sendiri yang harus mengingatnya. Tidak ada pemberitahuan tindak lanjut atau email terkait acara

Antarmuka yang ketinggalan zaman : Desainnya fungsional tetapi terasa sedikit kaku dan ketinggalan zaman, terutama jika dibandingkan dengan alat penjadwalan modern

Tidak mendukung zona waktu : Jika Anda berkoordinasi di zona waktu yang berbeda, Anda perlu mengonversi waktu secara manual Kurang fleksibel : Anda tidak dapat menambahkan branding Anda sendiri, menyesuaikan desain polling, atau mengumpulkan informasi tambahan dari peserta dengan When2Meet

Fitur kolaborasi terbatas: When2Meet tidak memiliki fitur obrolan bawaan, berbagi file, atau sistem komentar, jadi semua diskusi terkait penjadwalan harus dilakukan di tempat lain

Batasan-batasan ini membuat When2Meet lebih cocok untuk penjadwalan cepat dan informal daripada penggunaan yang lebih profesional atau berulang.

Alternatif Terbaik When2Meet yang Bisa Anda Gunakan

Jika Anda mencari alat penjadwalan yang menawarkan fitur lebih banyak, integrasi, atau pengalaman pengguna yang lebih lancar daripada When2Meet, berikut beberapa alternatif terbaik yang layak dipertimbangkan:

1. ClickUp (Alat manajemen proyek all-in-one terbaik dengan kalender dan rapat)

Coba ClickUp Calendar Visualisasikan acara Anda, undang tamu, buat tugas, dan lebih banyak lagi dengan ClickUp Calendar

ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, menggabungkan penjadwalan, tim, dan manajemen waktu, menjadikannya alternatif yang kuat untuk When2Meet.

Misalnya, ClickUp Calendar adalah platform penjadwalan lengkap yang dirancang untuk kolaborasi. Salah satu keunggulan utamanya adalah kemampuan untuk membuat, mengedit, dan mengelola acara langsung di dalam ruang kerja ClickUp.

Gunakan alat ini untuk mengatur jam kerja, memblokir waktu untuk meningkatkan produktivitas, atau membuat kalender terpisah untuk tim atau peran yang berbeda. Video ini menunjukkan caranya!

Anda juga dapat mengundang tamu (bahkan jika mereka bukan bagian dari ruang kerja Anda) dan mengatur aturan pengulangan kustom.

ClickUp Calendar menghubungkan jadwal Anda dengan pekerjaan sebenarnya. Perangkat lunak penjadwalan tugas ini dapat melampirkan dokumen, tugas, subtugas, dan bahkan catatan langsung ke acara.

💡 Tips Pro: Gunakan Calendar Glance untuk melihat acara mendatang dari mana saja di Workspace Anda! Akses Calendar Glance dengan mengarahkan kursor ke ikon kalender atau nama acara di bilah alat ClickUp Anda

Ketika Anda perlu bergabung dalam pertemuan yang dijadwalkan, Anda dapat melakukannya langsung dari dalam ClickUp—tanpa perlu berpindah aplikasi atau berganti tab.

Jika ClickUp Calendar membantu Anda menjadwalkan dengan lebih cerdas, ClickUp Meetings melangkah lebih jauh dengan mengubah pertemuan Anda menjadi tindakan.

Catat semua pertemuan Anda dan bagikan dengan tim Anda menggunakan ClickUp Meetings

Perangkat lunak manajemen rapat ini secara otomatis menghasilkan agenda rapat, melacak poin pembahasan, menugaskan tindakan secara real-time, dan menghubungkan semuanya langsung ke tugas atau dokumen.

Selain itu, jika Anda melewatkan pertemuan, Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada ClickUp Brain seperti ‘Apa yang kita putuskan tentang jadwal peluncuran?’ dan mendapatkan jawaban instan tanpa perlu mencari-cari di seluruh dokumen.

Sementara ClickUp Calendar dan Meetings membantu Anda mengatur jadwal dengan rapi, ClickUp Calendar View berfungsi sebagai solusi manajemen tugas yang sepenuhnya interaktif.

Aplikasi ini dilengkapi dengan rentang waktu yang dapat disesuaikan, termasuk tampilan harian, empat hari, mingguan, dan bulanan, dan sangat cocok untuk melihat gambaran keseluruhan tenggat waktu yang akan datang, perubahan jadwal, dan memprioritaskan tugas yang perlu diselesaikan (tanpa perlu meninggalkan ruang kerja).

Kelola tugas dan lacak tenggat waktu menggunakan Tampilan Kalender ClickUp

💡 Tips Pro: Salah satu tips produktivitas terbaik adalah menggunakan fitur seret dan lepas (drag-and-drop) di ClickUp Calendar View untuk menjadwal ulang tugas dengan mudah. Untuk fokus yang lebih baik, manfaatkan opsi penyaringan untuk memfokuskan pada tugas berdasarkan status, prioritas, atau penugas.

Jika Anda sudah mengoptimalkan rapat dan penjadwalan, gunakan Template Jadwal Karyawan ClickUp untuk mendapatkan cara yang jelas dan terorganisir dalam membagikan shift, melacak ketersediaan, dan mencegah konflik.

Aplikasi ini memungkinkan Anda mengatur pekerjaan dan mencocokkan tugas dengan ketersediaan masing-masing anggota tim, membantu Anda menghindari kelelahan dan meningkatkan komunikasi tim.

Dapatkan template gratis Kelola jadwal karyawan, beban kerja, dan lainnya dengan Template Jadwal Kerja Karyawan ClickUp

Selain itu, Anda bahkan dapat menambahkan Bidang Kustom seperti tarif per jam, peran, dan manajer shift untuk mengelola perencanaan tenaga kerja dengan lebih baik. Dan saat melihat jadwal Anda, Anda yang memegang kendali—beralih antara Jadwal Mingguan, Kapasitas Karyawan, atau Papan Status untuk mendapatkan wawasan yang tepat sesuai kebutuhan Anda.

⌛ Penghemat Waktu: Coba Template Perencana Kalender ClickUp untuk tetap terorganisir dengan mengumpulkan tugas, acara, dan tenggat waktu dalam satu tempat.

Fitur terbaik ClickUp

Gunakan ClickUp AI Notetaker untuk secara otomatis bergabung dalam rapat Anda, menerjemahkan percakapan, merangkum keputusan, dan menyoroti tindak lanjut

Buat formulir penjadwalan kustom menggunakan ClickUp Forms untuk mengumpulkan ketersediaan atau waktu pertemuan yang diinginkan, dan secara otomatis mengubah respons menjadi tugas untuk tindak lanjut

Lacak waktu yang sebenarnya dihabiskan untuk tugas menggunakan ClickUp Time Tracking atau integrasi seperti Toggl dan Harvest, membantu Anda mengevaluasi sejauh mana pekerjaan sesuai dengan rencana yang dijadwalkan

Otomatiskan tugas administratif berulang seperti pengingat, penugasan tugas, atau tindak lanjut untuk pertemuan yang dijadwal ulang atau diubah dengan ClickUp Automations

Bangun tampilan terpusat untuk semua pertemuan mendatang, ketersediaan tim, dan konflik penjadwalan menggunakan Dashboard ClickUp

Bekerja sama dalam menyusun agenda rapat atau catatan langsung di platform yang sama menggunakan ClickUp Docs

Integrasikan kalender Google dan Outlook Anda dengan ClickUp Calendar untuk mendapatkan tampilan all-in-one dari semua tugas, pertemuan, dan komitmen Anda

Batasan ClickUp

Meskipun ini adalah aplikasi penjadwalan pertemuan terbaik, jumlah fitur utama yang tersedia dapat membingungkan bagi pengguna baru

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4. 7/5 (10.500+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Berikut ulasan G2:

Sejak beralih ke ClickUp, semuanya ada di satu tempat: tugas, jadwal, dokumen, dashboard, komentar, bahkan catatan rapat. Sangat fleksibel namun cukup intuitif untuk diadopsi dengan cepat oleh semua orang. Fitur seperti Automations, asisten penulisan AI, dan kalender yang diperbarui benar-benar menghemat waktu. Dan bagian terbaiknya? ClickUp dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan kami — baik saat meluncurkan kampanye baru maupun mengelola operasi jangka panjang. ClickUp tidak hanya membantu kami tetap terorganisir — tetapi juga membantu kami bekerja lebih cerdas. Tidak ada lagi kelelahan akibat penggunaan banyak alat. Tidak ada lagi pekerjaan yang berulang. Hanya kejelasan, keselarasan, dan eksekusi.

Sejak beralih ke ClickUp, semuanya ada di satu tempat: tugas, jadwal, dokumen, dashboard, komentar, bahkan catatan rapat. Sangat fleksibel namun cukup intuitif untuk diadopsi dengan cepat oleh semua orang. Fitur seperti Automations, asisten penulisan AI, dan kalender yang diperbarui benar-benar menghemat waktu. Dan bagian terbaiknya? ClickUp menyesuaikan dengan kebutuhan kita — baik saat meluncurkan kampanye baru maupun mengelola operasi jangka panjang. ClickUp tidak hanya membantu kami tetap terorganisir — tetapi juga membantu kami bekerja lebih cerdas. Tidak ada lagi kelelahan karena terlalu banyak alat. Tidak ada lagi pekerjaan yang berulang. Hanya kejelasan, keselarasan, dan eksekusi.

🌟Bonus: Fitur Talk to Text di ClickUp (melalui Brain MAX) memudahkan Anda membuat acara kalender baru menggunakan suara Anda daripada mengetik. Cukup tekan dan tahan tombol pintasan Talk to Text (seperti fn atau tombol kustom Anda), ucapkan detail acara Anda (misalnya, “Jadwalkan pertemuan dengan tim pemasaran pada Senin depan pukul 10 pagi”), lalu lepaskan tombol.

Pembicaraan Anda akan langsung dikonversi menjadi teks menggunakan AI dan ditempelkan ke bidang pembuatan acara atau bilah perintah Brain Assistant.

ClickUp AI kemudian menerjemahkan instruksi verbal Anda dan dapat membuat acara kalender untuk Anda, mengisi judul, tanggal, waktu, peserta, dan detail lainnya—semua tanpa perlu menyentuh.

melalui Calendly

Calendly adalah alat penjadwalan yang membantu mengelola ketersediaan dan mengurangi kekacauan kalender. Untuk kontrol lebih besar atas siapa yang memesan waktu dengan Anda, Calendly menawarkan jenis acara tersembunyi yang memungkinkan Anda membuat tautan undangan eksklusif untuk menjaga pertemuan 1:1 dan grup tertentu tetap privat.

Saat berkoordinasi dengan beberapa orang, fitur jajak pendapat pertemuan Calendly memudahkan untuk menemukan waktu yang cocok untuk semua orang—peserta memilih slot waktu yang diinginkan, dan Anda memilih waktu akhir berdasarkan ketersediaan grup.

Fitur terbaik Calendly

Sesuaikan pemberitahuan dengan mengatur pengingat, memilih waktu tunggu, dan memilih metode pengiriman seperti email atau pemberitahuan desktop.

Integrasikan proses pembayaran untuk mengumpulkan biaya dari pelanggan selama proses penjadwalan.

Koordinasikan rapat tim dengan mengumpulkan ketersediaan anggota, memungkinkan undangan untuk memesan waktu yang cocok untuk semua orang.

Catat catatan dan ringkasan rapat dengan Calendly Notetaker

Batasan Calendly

Terkadang, pengaturan kalender dapat berubah tanpa sepengetahuan Anda, yang dapat menyebabkan kebingungan.

Berbagai jenis aturan yang terkait dengan penjadwalan bisa sedikit membingungkan.

Harga Calendly

Gratis

Standard: $12 per kursi per bulan

Teams: $20 per pengguna per bulan

Enterprise: Mulai dari $15.000/tahun

Ulasan dan penilaian Calendly

G2: 4. 7/5 (2200+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (3.900+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Calendly?

Berikut ulasan G2:

Saya suka bisa menghubungkan beberapa kalender (Google, Outlook, dll.) dan secara otomatis menyematkan tautan Zoom. Ini menjaga semuanya tetap sinkron dan bebas konflik.

Saya suka bisa menghubungkan beberapa kalender (Google, Outlook, dll.) dan secara otomatis menyematkan tautan Zoom. Ini menjaga semuanya tetap sinkron dan bebas konflik.

3. Google Calendar (Terbaik untuk penjadwalan yang mudah dalam ekosistem Google)

melalui Google Calendar

Google Calendar adalah alat penjadwalan yang terintegrasi dalam Google Workspace untuk mengelola janji temu untuk beberapa orang.

Dengan fitur Focus Time (tersedia untuk akun kerja atau sekolah yang memenuhi syarat), Anda dapat membuat blok waktu bebas gangguan di hari Anda dengan mematikan notifikasi dan menandai diri Anda sebagai tidak tersedia. Fitur Event Color Coding memungkinkan Anda memilih warna untuk rapat kerja, rencana pribadi, dan kalender bersama.

Karena aplikasi kalender ini terintegrasi secara mulus dengan Google Meet, setiap pertemuan yang dijadwalkan juga secara otomatis mendapatkan tautan panggilan video. Selain itu, asisten AI Google Gemini kini dapat menyarankan waktu pertemuan yang ideal untuk Anda berdasarkan informasi kalender dan email Anda.

Fitur terbaik Google Calendar

Atur balasan 'Out of Office' untuk secara otomatis menolak undangan rapat selama waktu libur Anda.

Bagikan kalender lengkap dengan anggota tim dengan izin tampilan atau edit yang spesifik.

Buat halaman pemesanan yang dapat dibagikan dan publik untuk jadwal janji temu.

Lacak jam rapat dengan ‘Time Insights’ untuk melihat berapa banyak waktu dalam jadwal Anda yang dihabiskan untuk rapat.

Kelola daftar tugas dan pengingat Anda langsung di kalender untuk pengelolaan tugas yang lebih efisien.

Batasan Google Calendar

Beberapa orang mengatakan bahwa fitur manajemen tugas di Google Calendar kurang memiliki fitur canggih seperti ketergantungan tugas berulang atau prioritas.

Fitur canggih seperti pengumpulan pembayaran dan pengingat otomatis memerlukan langganan Google Workspace berbayar.

Harga Google Calendar

Gratis untuk penggunaan pribadi dengan akun Google

Bagian dari paket berbayar Google Workspace

Ulasan dan penilaian Google Calendar

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.8/5 (3.700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Calendar?

Berikut ulasan Capterra:

Integrasi adalah fitur terbaik dari Google Calendar. Bersama dengan kemudahan penggunaan, kompatibilitas, dan pembaruan yang terus-menerus, menggunakan program ini menjadi sangat nyaman.

Integrasi adalah fitur terbaik dari Google Calendar. Bersama dengan kemudahan penggunaan, kompatibilitas, dan pembaruan yang terus-menerus, menggunakan program ini menjadi sangat nyaman.

4. Doodle (Terbaik untuk menemukan waktu pertemuan yang cocok menggunakan jajak pendapat)

melalui Doodle

Doodle memudahkan penjadwalan grup dengan memungkinkan pengguna mengusulkan waktu pertemuan dan melakukan polling kepada peserta (undang-undang tidak perlu login). Setelah slot dipilih, Doodle mengunci slot tersebut dengan konfirmasi otomatis.

Anda juga dapat menambahkan waktu buffer antara pertemuan untuk mencegah kelelahan dan menyesuaikan zona waktu secara otomatis sebelum peserta melakukan voting. Bagi admin atau asisten eksekutif, opsi untuk memesan atas nama orang lain membuat penjadwalan untuk orang lain sama mudahnya.

Anda dapat mengintegrasikannya dengan berbagai kalender (Google, Outlook, O365) dan alat konferensi video (Zoom, Microsoft Teams).

Fitur terbaik Doodle

Pantau penjadwalan dengan dashboard yang mengumpulkan semua pertemuan mendatang, tanggapan polling, dan undangan yang belum dibalas

Buat jajak pendapat grup untuk menemukan waktu pertemuan optimal untuk beberapa peserta

Tambahkan pertanyaan kustom dalam pemesanan untuk mengumpulkan informasi penting klien sebelum pertemuan

Sederhanakan penjadwalan dengan halaman pemesanan bermerk yang memungkinkan orang melihat waktu luang Anda dan memesan secara instan

Batasan Doodle

Versi gratisnya sangat terbatas; fitur inti seperti mengirim pengingat atau menetapkan batas waktu polling memerlukan paket berbayar

Antarmuka dapat terasa rumit saat mengatur beberapa acara atau pertemuan 1:1

Beberapa pengguna melaporkan bahwa notifikasi tidak selalu muncul saat polling atau survei selesai

Harga Doodle

Gratis

Pro: $14,95 per pengguna per bulan

Tim: $19,95 per pengguna per bulan, dibayar secara tahunan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Doodle

G2: 4. 4/5 (2000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (1.800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Doodle?

Berikut ulasan G2:

Doodle telah mempermudah proses "polling" untuk menentukan tanggal dan waktu terbaik untuk pertemuan. Aplikasi ini telah menghemat banyak waktu dan mengurangi stres kami dalam mencari waktu terbaik untuk bertemu dengan kelompok besar yang memiliki jadwal yang berbeda-beda.

Doodle telah mempermudah proses "polling" untuk menentukan tanggal dan waktu terbaik untuk pertemuan. Aplikasi ini telah menghemat banyak waktu dan mengurangi stres kami dalam mencari waktu terbaik untuk bertemu dengan kelompok besar yang memiliki jadwal yang berbeda-beda.

5. Microsoft Outlook Calendar (Terbaik untuk penjadwalan lintas zona waktu dalam ekosistem Microsoft)

melalui Microsoft

Kalender Microsoft Outlook memudahkan koordinasi tim dengan memungkinkan Anda melihat zona waktu yang berbeda secara berdampingan. Fitur ini sangat berguna saat menjadwalkan pertemuan antar wilayah.

Aplikasi ini terintegrasi secara native dengan ekosistem Microsoft 365, termasuk kalender Outlook dan Microsoft Teams untuk pertemuan virtual. Anda dapat melampirkan file langsung dari OneDrive dan memulai pertemuan Teams tanpa perlu meninggalkan tampilan kalender.

Outlook juga menggunakan filter cerdas untuk mengurangi kerumitan notifikasi, sehingga lebih mudah mengenali undangan prioritas tanpa gangguan.

Fitur terbaik Kalender Microsoft Outlook

Lihat beberapa kalender sekaligus dengan menumpuknya untuk dengan mudah mengidentifikasi konflik penjadwalan

Temukan waktu pertemuan terbaik dengan menganalisis ketersediaan semua orang menggunakan ‘Scheduling Assistant’

Ubah percakapan email menjadi acara kalender secara instan dengan menggunakan fitur ‘Balas dengan pertemuan’

Bagikan email dan lampirannya dari Outlook langsung ke obrolan atau saluran Teams untuk menjadwalkan tindak lanjut

Batasan Kalender Microsoft Outlook

Beberapa pengguna melaporkan bahwa pencarian bisa lambat saat kotak masuk dipenuhi dengan email otomatis, sehingga memperlambat proses pencarian cepat

Fungsinya paling efektif saat digunakan dalam lingkungan Microsoft 365 berbayar; versi gratis yang berdiri sendiri memiliki keterbatasan

Harga Kalender Microsoft Outlook

Akun gratis untuk penggunaan pribadi (terintegrasi dalam Microsoft Outlook)

Bagian dari paket berbayar Microsoft 365

Ulasan dan penilaian Kalender Microsoft Outlook

G2: 4.5/5 (3.200+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (2100+ ulasan)

6. Acuity Scheduling (Terbaik untuk bisnis jasa dengan kebutuhan pemesanan yang kompleks)

melalui Acuity Scheduling

Acuity Scheduling, kini menjadi bagian dari Squarespace, menawarkan platform yang kuat yang dirancang untuk menyederhanakan cara bisnis mengelola janji temu dan berinteraksi dengan klien.

Platform ini memungkinkan klien Anda melihat ketersediaan real-time dan memesan sesi langsung melalui portal online yang dapat disesuaikan. Selain ketersediaan per jenis janji temu, Anda dapat mengontrol seberapa jauh ke depan klien dapat memesan atau seberapa terlambat mereka dapat membatalkan/mengubah jadwal.

Platform ini juga mendukung pengingat email dan SMS otomatis, formulir pendaftaran klien, serta pemrosesan pembayaran terintegrasi melalui Stripe, Square, atau PayPal untuk pengalaman pengguna yang lancar.

Fitur terbaik Acuity Scheduling

Sinkronkan ketersediaan di beberapa kalender (Google, Outlook, iCloud, Exchange, Office 365) untuk mencegah pemesanan ganda

Tawarkan layanan dan janji temu tanpa batas melalui halaman pemesanan yang dapat disesuaikan dan bermerk

Buat formulir pendaftaran kustom untuk mengumpulkan informasi klien yang diperlukan sebelum janji temu

Kelola beberapa anggota staf dan lokasi, masing-masing dengan ketersediaan dan zona waktu yang berbeda

Batasan Acuity Scheduling

Tidak menawarkan paket gratis, meskipun menyediakan uji coba gratis selama 7 hari

Beberapa pengguna menyebutkan bahwa antarmuka pengguna, meskipun fungsional, terkadang terasa kurang intuitif atau sedikit ketinggalan zaman dibandingkan dengan pesaing Acuity Scheduling

Harga Acuity Scheduling

Gratis trial

Starter: $20/bulan

Standar: $34/bulan

Premium: $61/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Acuity Scheduling

G2: 4.7/5 (400+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (5.700+ ulasan)

7. HubSpot Meetings (Terbaik untuk mengintegrasikan penjadwalan ke dalam alur kerja CRM Anda)

via HubSpot

HubSpot Meetings memungkinkan tim penjualan untuk membuat tautan pertemuan untuk berbagai skenario, seperti pertemuan satu lawan satu, sesi kelompok, atau acara bergilir.

Alat pertemuan online ini dilengkapi dengan widget kalender pribadi yang terintegrasi, memungkinkan Anda menempatkan formulir pemesanan langsung di situs web Anda, sehingga klien dapat menjadwalkan pertemuan tanpa perlu meninggalkan halaman.

Selain itu, hasil pertemuan otomatis memastikan tindak lanjut dilakukan dengan mudah dengan mencatat hasil pertemuan dan memicu alur kerja, mengurangi entri data manual, dan menjaga tim penjualan dan dukungan tetap selaras.

Fitur terbaik HubSpot Meetings

Sesuaikan halaman penjadwalan dengan interval waktu spesifik, waktu buffer, dan durasi janji temu yang bervariasi

Sesuaikan secara otomatis dengan perbedaan zona waktu, menampilkan waktu pertemuan yang tersedia dalam zona waktu lokal kontak

Otomatiskan proses penjualan dengan mencatat pertemuan di HubSpot CRM, memicu tugas tindak lanjut, dan memperbarui tahap kesepakatan tanpa input manual

Batasan HubSpot Meetings

Aplikasi penjadwalan pertemuan ini menawarkan pilihan desain halaman pemesanan yang lebih sedikit dan kurang memiliki opsi kustomisasi yang luas

Alat ini merupakan bagian dari ekosistem CRM yang besar dan kompleks, yang dapat membingungkan bagi pengguna yang hanya membutuhkan penjadwal sederhana

Harga HubSpot Meetings

Paket Gratis

Sales Hub Starter: $20 per pengguna/bulan

Sales Hub Professional: $100 per pengguna/bulan

Sales Hub Enterprise: $150 per pengguna/bulan

🔖 Catatan: HubSpot Meetings merupakan bagian dari HubSpot Sales Hub, dan harganya terikat dengan produk tersebut.

Ulasan dan penilaian HubSpot Meetings

G2: 4. 4/5 (12.200+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (400+ ulasan)

8. Bookafy (Terbaik untuk mengotomatisasi pemesanan, pembayaran, dan pengingat)

melalui Bookafy

Bookafy memudahkan dan mempercepat proses penjadwalan, baik Anda mengelola tim kecil maupun bisnis besar.

Dengan sistem penugasan berdasarkan keahlian dan sistem bergilir, janji temu akan dialokasikan ke anggota tim yang tepat berdasarkan keahlian mereka atau didistribusikan secara merata untuk menjaga keseimbangan beban kerja.

Anda juga dapat menetapkan batasan untuk pertemuan, sehingga tidak ada yang kelebihan jadwal atau kewalahan. Selain itu, Anda dapat menetapkan waktu persiapan sebelum janji bisnis, memberi tim Anda cukup waktu untuk bersiap dan menghindari kebingungan di menit-menit terakhir.

Fitur terbaik Bookafy

Jadwalkan hingga dua pengingat otomatis sebelum pertemuan dan minta ulasan setelah sesi untuk meningkatkan keterlibatan klien

Integrasikan Bookafy dengan sistem Anda menggunakan API dan webhooks untuk mengotomatisasi alur kerja

Sinkronisasi dua arah dengan kalender Google, Outlook, Exchange, dan iCloud

Embed widget pemesanan langsung ke situs web apa pun sebagai iframe atau pop-up

Tambahkan elemen branding kustom seperti logo, warna, templat email, dan domain (URL kustom) untuk memberikan sentuhan pribadi

Batasan Bookafy

Berbeda dengan aplikasi kalender AI yang dapat menghemat waktu, Bookafy tidak mengoptimalkan penjadwalan secara otomatis berdasarkan kebiasaan pengguna atau beban kerja. Ini berarti Anda harus mengandalkan persetujuan manual sepenuhnya untuk pemilihan slot waktu

Harga Bookafy

Paket gratis

Paket Pro: $9 per pengguna/bulan

Paket Pro+: $13 per pengguna/bulan

Ulasan dan penilaian Bookafy

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.7/5 (130+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Bookafy?

Berikut ulasan Capterra:

Saya telah menggunakan Bookafy selama satu tahun dan sangat puas. Bookafy terjangkau, mudah digunakan, dan terus memperbarui perangkat lunaknya.

Saya telah menggunakan Bookafy selama satu tahun dan sangat puas. Bookafy terjangkau, mudah digunakan, dan terus meningkatkan perangkat lunaknya.

9. Setmore (Terbaik untuk memungkinkan klien memesan janji temu secara online)

melalui Setmore

Setmore memberi Anda kendali penuh atas ketersediaan Anda dengan opsi pemesanan publik dan privat—biarkan siapa pun memesan secara bebas atau setujui janji temu secara manual.

Bagi tim, login staf dengan akses berdasarkan peran memastikan setiap orang dapat mengelola jadwal mereka sendiri tanpa mengganggu pengaturan perusahaan secara keseluruhan.

Selain itu, Anda dapat memungkinkan klien menjadwalkan acara langsung dari Instagram, Facebook, atau situs web Anda, sehingga mereka dapat menentukan waktu tanpa ribet. Dan dengan Shoutout Pages yang secara otomatis menampilkan ulasan klien, pelanggan baru mendapatkan bukti sosial instan sebelum proses pemesanan.

Fitur terbaik Setmore

Personalisasikan pengingat SMS dengan nama klien, detail janji temu, dan pesan kustom untuk memastikan pemesanan tetap terkendali

Kelola jadwal staf dan daftar pelanggan digital (rolodex) dari satu dasbor

Analisis lalu lintas pemesanan dengan menghubungkan Google Analytics ke halaman penjadwalan Anda dan melacak perilaku pengunjung

Panduan klien setelah pemesanan dengan URL Panggilan Kembali, mengarahkan mereka ke halaman ucapan terima kasih, formulir umpan balik, atau tautan kustom lainnya untuk interaksi lebih lanjut

Terima pembayaran online untuk layanan

Batasan Setmore

Alat pemesanan janji temu ini tidak memungkinkan untuk mengatur layanan tertentu pada hari atau waktu tertentu

Beberapa pengguna mengatakan tidak ada opsi untuk menerima pembayaran sebagian di muka

Harga Setmore

Gratis

Pro: $12 per pengguna per bulan

Ulasan dan penilaian Setmore

G2 : 4.5/5 (260+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (900+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Setmore?

Berikut ulasan G2:

Setmore adalah platform penjadwalan janji temu yang sangat baik, yang kami gunakan untuk memesan janji temu psikologi. Platform ini intuitif, mudah digunakan, gratis, dan dilengkapi dengan dukungan teknis yang sangat baik – cepat dan efektif.

Setmore adalah platform penjadwalan janji temu yang sangat baik, yang kami gunakan untuk memesan janji temu psikologi. Platform ini intuitif, mudah digunakan, gratis, dan dilengkapi dengan dukungan teknis yang sangat baik – cepat dan efektif.

10. Zoho Bookings (Terbaik untuk pertemuan video aman dengan fitur penjadwalan bawaan)

melalui Zoho Bookings

Dengan portal layanan mandiri Zoho Bookings, klien dapat memesan, menjadwal ulang, atau membatalkan pertemuan secara mandiri.

Bagi bisnis yang menawarkan layanan multiple atau beroperasi di berbagai lokasi, halaman pemesanan terpisah dapat dibuat untuk setiap anggota staf, layanan, atau lokasi untuk menjaga penjadwalan tetap terorganisir.

Platform ini juga dilengkapi dengan fitur pemesanan sumber daya, yang mengelola pemesanan ruang dan peralatan secara terpusat untuk mencegah pemesanan ganda. Di belakang layar, alur kerja kustom dan otomatisasi menangani pengingat, pembaruan CRM, dan penagihan, sehingga mengurangi kebutuhan untuk tindak lanjut manual.

Fitur terbaik Zoho Bookings

Tentukan ketersediaan spesifik untuk jenis pertemuan yang berbeda, termasuk jam khusus atau memblokir waktu yang tidak tersedia

Sesuaikan halaman pemesanan dengan white-labeling dan gunakan domain kustom

Integrasi secara mulus dengan suite Zoho One, termasuk Zoho CRM dan Zoho Meetings

Izinkan beberapa klien untuk memesan sesi yang sama dengan menetapkan jumlah kursi yang tersedia secara total

Kumpulkan detail penting dari klien saat pemesanan dengan bidang kustom, sehingga Anda memiliki semua informasi yang dibutuhkan sebelum janji temu

Batasan Zoho Bookings

Antarmuka Zoho terasa lebih berantakan dan kurang intuitif dibandingkan dengan pesaingnya

Harga Zoho Bookings

Paket gratis

Paket dasar: $6 per pengguna/bulan

Paket Premium: $9 per pengguna/bulan

Ulasan dan penilaian Zoho Bookings

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.5/5 (40+ ulasan)

