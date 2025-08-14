10 Alat Manajemen Ruang Lingkup Terbaik untuk Tim pada Tahun 2025

Perluasan ruang lingkup. Dua kata ini dapat mengubah proyek yang direncanakan dengan baik menjadi kacau. Apa yang awalnya merupakan hasil proyek yang jelas sering berkembang menjadi daftar perubahan yang tak berujung. Anda melewatkan tenggat waktu, dan tim Anda merasa kewalahan.

Dengan tim hybrid dan ekspektasi pemangku kepentingan yang tinggi, tetap berada di jalur yang benar sangat penting. Namun, tanpa alat yang tepat, persyaratan dapat terlewat tanpa disadari, dan tim Anda akhirnya harus bekerja lembur hanya untuk mengejar ketertinggalan.

Untuk membantu Anda tetap mengontrol, kami telah menyusun daftar alat manajemen ruang lingkup terbaik. Alat-alat ini membantu tim membuat pernyataan ruang lingkup proyek yang terpusat, mencegah perluasan ruang lingkup, dan tetap berada di jalur yang benar dari awal hingga akhir. 🚀

Apa itu scope creep? Perluasan ruang lingkup (scope creep) merujuk pada perluasan bertahap dan tidak terkendali dari tujuan, tugas, atau hasil proyek tanpa penyesuaian yang sesuai pada waktu, anggaran, atau sumber daya. Hal ini sering terjadi ketika fitur baru atau permintaan ditambahkan tanpa melalui proses persetujuan formal. Mengelola ruang lingkup proyek secara efektif dan proaktif dapat mencegah perluasan ruang lingkup yang tidak terkendali.

Berikut ini perbandingan singkat fitur utama dan struktur harga dari alat-alat terbaik.

Nama alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* ClickUp ClickUp Brain, Agen AI, kolaborasi tim, templat, 15+ Tampilan Kustom, dasbor real-time, otomatisasi alur kerja Dari startup hingga perusahaan besar yang mencari platform proyek dan produktivitas all-in-one Rencana gratis tersedia; Penyesuaian tersedia untuk perusahaan Jira Tampilan jadwal, tabel ruang lingkup, filter, kueri kustom, tampilan tugas, AI Atlassian Tim teknologi, pengembang, dan perusahaan perangkat lunak menengah hingga besar yang membutuhkan manajemen proyek Agile dan pelacakan masalah Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $8,60 per pengguna/bulan Asana Tampilan multi, Asana AI, label, dan bidang kustom, otomatisasi tugas, laporan Perusahaan kecil hingga menengah dan tim lintas fungsi yang mencari alat manajemen kerja dan koordinasi tugas Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $13,49 per pengguna/bulan Smartsheet WBS, laporan ringkasan, analisis jalur kritis, bantuan AI, templat Perusahaan menengah hingga besar dengan proses terstruktur dan berorientasi data untuk pengelolaan proyek dan sumber daya dalam format spreadsheet Tidak ada rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $12 per pengguna/bulan Wrike Pemberitahuan otomatis, alur kerja persetujuan, diagram Gantt, papan Kanban Tim berukuran menengah yang mencari perangkat lunak manajemen proyek dan pekerjaan dengan fitur pelaporan canggih Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $10 per pengguna/bulan Monday. com Papan berwarna, diagram Gantt, asisten AI, otomatisasi, alur kerja fleksibel Dari usaha kecil hingga perusahaan besar yang mencari platform manajemen proyek dan alur kerja visual Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $12 per pengguna/bulan Microsoft Project Riwayat tugas, tampilan, grid, papan Kanban, pemantauan kesehatan proyek, Copilot, ekosistem Microsoft Perusahaan dan PMO yang memiliki manajer proyek bersertifikat dan mencari alat perencanaan dan penjadwalan proyek yang canggih Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $10 per pengguna/bulan Kerja Sama Tim Formulir yang dapat disesuaikan, pengaturan privasi, alur kerja persetujuan, pelacakan waktu, dan bantuan AI Agen dan tim layanan klien yang membutuhkan platform manajemen proyek yang berfokus pada klien dan layanan Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $13,99 per pengguna/bulan Basecamp Grafik Hill, pusat kendali, alat komunikasi tim, daftar tugas yang dikelompokkan Tim kecil, startup, dan tim non-teknis yang mencari alat kolaborasi proyek yang sederhana Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $15 per pengguna/bulan OpenProject Tampilan daftar, analisis EVA, papan induk-anak, bantuan AI Lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, dan tim yang mahir teknologi yang mencari perangkat lunak manajemen proyek open-source Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $7,25 per pengguna/bulan

Cara Memilih Alat Manajemen Ruang Lingkup yang Tepat

Alat manajemen ruang lingkup proyek terbaik harus sesuai dengan kompleksitas proyek Anda dan sesuai dengan alur kerja organisasi Anda, sambil memfasilitasi manajemen ruang lingkup yang efektif.

Inilah yang dapat dilakukannya untuk Anda:

Struktur pembagian kerja: Membantu membuat Membantu membuat struktur pembagian kerja (WBS) untuk membagi proyek menjadi komponen yang lebih kecil dan dapat dikelola, sehingga memudahkan penugasan dan pelacakan hasil kerja

Manajemen perubahan dan risiko: Mendukung alur kerja bawaan untuk Mendukung alur kerja bawaan untuk permintaan perubahan dan mengevaluasi risiko sebelum memengaruhi rencana Anda

Kolaborasi real-time: Menyediakan fitur seperti komentar, notifikasi, dan berbagi dokumen, untuk menjaga tim proyek tetap sinkron

Alur kerja yang dapat disesuaikan: Memungkinkan Anda menyesuaikan proses sesuai dengan kebutuhan proyek spesifik Anda, daripada memaksakan pendekatan kaku yang serba cocok untuk semua

Laporan dan dasbor: Menyediakan laporan canggih dan dasbor sehingga Anda dapat memantau status lingkup dan mengidentifikasi hambatan sejak dini

Pengelolaan izin dan peran: Memungkinkan kontrol atas siapa yang dapat mengakses atau mengubah elemen ruang lingkup

Di bawah ini, kami telah menyusun daftar alat manajemen ruang lingkup terbaik yang dapat Anda gunakan:

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen ruang lingkup yang didukung AI dengan dukungan agile)

Coba ClickUp secara gratis Kelola proyek kompleks, rencanakan dan visualisasikan garis waktu proyek, serta koordinasikan pekerjaan lintas fungsi dengan ClickUp untuk Tim Manajemen Proyek

ClickUp adalah platform yang kaya fitur yang membantu tim merencanakan dan melaksanakan proyek dengan mudah dan transparansi penuh.

Dengan manajemen tugas yang didukung AI dan otomatisasi bawaan, Anda dapat mengelola ruang lingkup secara efektif, menetapkan ekspektasi yang jelas dengan pemangku kepentingan proyek, merinci cara perubahan akan ditangani, dan memastikan setiap penyesuaian melalui tinjauan yang tepat.

Buat Bidang Kustom Uang di ClickUp untuk mencatat dan mengklasifikasikan biaya perkiraan dan aktual

Dengan perangkat lunak manajemen proyek ClickUp, tim dapat membagi proyek menjadi fase-fase yang dapat dikelola, tugas, subtugas, dan sprint untuk perencanaan dan pelaksanaan yang terstruktur.

Untuk mengontrol ruang lingkup proyek secara efektif, Anda dapat menambahkan detail tambahan ke setiap tugas menggunakan Bidang Kustom yang sesuai dengan alur kerja Anda dan mengkategorikan hasil proyek berdasarkan prioritas atau departemen.

Manfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk pelacakan dan pengendalian yang akurat

Asisten AI terintegrasi, ClickUp Brain, menghubungkan tugas, dokumen, orang, dan pengetahuan Anda dalam satu tempat. Ini menyederhanakan manajemen ruang lingkup proyek untuk manajer proyek dengan:

Jawaban instan untuk pertanyaan terkait ruang lingkup menggunakan pencarian bertenaga AI dan asisten AI di seluruh ruang kerja Anda

Deteksi perubahan ruang lingkup dengan menandai tugas atau persyaratan baru yang dapat memengaruhi ruang lingkup asli

Pembaruan otomatis tentang kemajuan proyek dan perubahan ruang lingkup kepada pemangku kepentingan

Analisis dampak untuk dengan cepat mengevaluasi bagaimana perubahan yang diusulkan memengaruhi jadwal, sumber daya, dan hasil akhir

Lihat tugas Anda dan prioritaskan berdasarkan urgensi dan pentingnya menggunakan ClickUp Brain

Sederhanakan dan standarkan dengan templat yang dapat disesuaikan

Template lingkup proyek khusus ClickUp menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk mendefinisikan batas proyek, hasil yang diharapkan, jadwal, dan tanggung jawab sejak awal. Hal ini membantu menetapkan ekspektasi, memastikan semua pihak berada di halaman yang sama, dan memfasilitasi kolaborasi.

Misalnya, Template Ruang Lingkup Pekerjaan ClickUp merinci rencana komunikasi, proses manajemen perubahan, rincian anggaran, dan langkah-langkah persetujuan yang diperlukan untuk memastikan kesuksesan proyek.

Dapatkan templat gratis Bagikan ruang lingkup proyek dan rencana aksi dengan mudah menggunakan Template Ruang Lingkup Kerja ClickUp

Tentukan dengan jelas tugas-tugas spesifik, hasil yang diharapkan beserta pemiliknya , dan hasil yang diharapkan dari proyek untuk mencegah ketidakselarasan dalam lingkup proyek

Tentukan garis waktu dan tonggak penting , memberikan peta jalan yang jelas dan mencegah penambahan tugas baru di kemudian hari

Identifikasi batasan-batasan terkait sumber daya, anggaran, dll., serta hal-hal yang tidak termasuk dalam ruang lingkup

Sesuaikan dengan Bidang Kustom dan status kustom sehingga Anda dapat melacak proyek sesuai cara Anda

Demikian pula, Template Rencana Manajemen Lingkup ClickUp mendefinisikan tujuan proyek selama fase perencanaan dan menggambarkan kontrol yang digunakan untuk mengelola perubahan sepanjang siklus hidup proyek.

Dapatkan templat gratis Atur strategi pelaksanaan proyek Anda dengan Template Rencana Manajemen Lingkup ClickUp

Jelaskan masalah yang ingin diselesaikan oleh proyek, kesempatan yang ditawarkan, dan tujuan yang ingin dicapai

Tentukan apa yang termasuk dalam lingkup dan apa yang tidak untuk memastikan semua pihak yang terlibat memahami batas-batas proyek

Bagikan dengan pemangku kepentingan utama untuk revisi dan persetujuan melalui tautan aman

Dokumen ini merupakan kesepakatan bersama untuk menjaga proyek tetap fokus, berjalan sesuai rencana, dan bebas dari kejutan.

Fitur terbaik ClickUp

Tampilan multiple : Visualisasikan tugas sesuai kebutuhan Anda dengan : Visualisasikan tugas sesuai kebutuhan Anda dengan lebih dari 15 tampilan kustom seperti Daftar, Papan, Gantt, dan Kalender untuk setiap alur kerja

Kolaborasi real-time: Bekerja sama dengan tim dan pemangku kepentingan untuk merencanakan dan memantau proyek secara bersama-sama menggunakan alat kolaborasi real-time seperti Bekerja sama dengan tim dan pemangku kepentingan untuk merencanakan dan memantau proyek secara bersama-sama menggunakan alat kolaborasi real-time seperti ClickUp Docs dan papan tulis

Obrolan kontekstual: Tetap selaras dengan semua orang melalui obrolan yang terjadi tepat di tempat kerja, dengan Tetap selaras dengan semua orang melalui obrolan yang terjadi tepat di tempat kerja, dengan ClickUp Chat

Pelacakan tujuan: Tetapkan tujuan proyek yang jelas di Tetapkan tujuan proyek yang jelas di ClickUp Goals , bagi menjadi target yang dapat diukur, dan lacak kemajuan secara real-time

Pelaporan: Buat laporan kustom yang menampilkan segala hal mulai dari kinerja kampanye hingga jam kerja yang dapat ditagih menggunakan Buat laporan kustom yang menampilkan segala hal mulai dari kinerja kampanye hingga jam kerja yang dapat ditagih menggunakan Dashboard ClickUp

Ingin menghilangkan kebingungan tentang prioritas, kemajuan, atau siapa yang bertanggung jawab atas apa? Tonton video ini untuk belajar cara membuat dashboard yang dapat dibagikan, yang memberikan tim dan klien gambaran status yang jelas tanpa perlu mengirim laporan pembaruan yang panjang.

Batasan ClickUp

Fitur canggih atau alur kerja yang lebih kompleks memerlukan waktu untuk dipelajari

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (10.400+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Berikut ulasan G2:

Setiap kampanye, eskalasi, perbaikan proses, dan tugas berada di satu tempat—terhubung melalui tampilan kustom, otomatisasi, dokumen, dan dasbor. Ini menggantikan spreadsheet yang tersebar, obrolan Slack yang tak berujung, dan alat yang terpisah. Saya dapat dengan mudah memantau kepemilikan tugas, kinerja SLA, dan alur kerja lintas fungsi tanpa meninggalkan platform. Singkatnya, ClickUp memberikan visibilitas dan kontrol penuh di seluruh tim dan fungsi.

2. Jira (Terbaik untuk manajemen proyek perangkat lunak Agile)

Jira adalah alat manajemen ruang lingkup yang membantu tim merencanakan, melacak, dan mengelola daftar tugas sederhana hingga proyek pengembangan perangkat lunak Agile yang kompleks.

Fitur tampilan lingkup memberikan gambaran umum tentang pekerjaan dalam rencana Anda. Misalnya, Tampilan Jadwal menampilkan peta jalan visual dari semua tugas, sementara Tampilan Tabel Lingkup berfungsi sebagai daftar tugas Anda. Anda dapat melihat semua informasi melalui epik, cerita, dan sub-tugas, sehingga lebih mudah untuk menentukan apa yang perlu dilakukan dan apa yang dapat ditunda.

Fitur filter dan kueri kustom membantu menyesuaikan ruang lingkup proyek dan memantau apa yang termasuk atau tidak termasuk dalam ruang lingkup proyek kapan saja.

Fitur terbaik Jira

Prioritaskan dan kelola daftar tugas proyek untuk memastikan tim bekerja pada item yang paling penting

Otomatisasi alur kerja umum dengan Atlassian AI

Pantau kemajuan menggunakan metodologi seperti Scrum, Kanban, atau model hibrida yang sesuai dengan alur kerja tim Anda

Kelola ketergantungan tugas dengan memahami urutan tugas, mengidentifikasi bottleneck, dan mencegah keterlambatan

Sesuaikan tampilan tugas untuk melacak tugas dan mengoptimalkan alur kerja dengan frekuensi deployment dan waktu siklus

Buat laporan detail dan dashboard untuk memantau status proyek secara real-time

Batasan Jira

Dapat rumit untuk disetel dan dikonfigurasi, terutama untuk tim non-teknis

Penyaringan bisa jadi rumit, sehingga sulit untuk menemukan tepat apa yang Anda butuhkan

Harga Jira

Gratis

Standar : $8,60 per pengguna/bulan

Premium : $17 per pengguna/bulan

Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat Jira

G2: 4.3/5 (6.600+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (15.200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang JIRA?

Berikut ulasan G2:

Hal paling berguna tentang Jira adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai kebutuhan manajemen proyek. Jira mendukung pelaporan detail dan integrasi dengan banyak alat pihak ketiga, serta membantu memastikan pertanggungjawaban melalui penugasan tugas yang jelas dan pelacakan.

3. Asana (Terbaik untuk mengelola alur kerja dan melacak tugas)

melalui Asana

Asana adalah perangkat lunak manajemen proyek yang menawarkan alat penjadwalan canggih yang membantu Anda mengalokasikan sumber daya, memeriksa tugas yang harus dilakukan, melacak kemajuan, dan mengelola proyek.

Dengan templat proyek dan bidang yang dapat disesuaikan, Anda dapat memecah semua detail sehingga semua orang tahu apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam lingkup proyek. Saat perlu melakukan perubahan, Anda dapat menggunakan ketergantungan tugas dan alur kerja persetujuan bawaan untuk meninjau dan mengontrol perubahan tersebut.

Lacak setiap permintaan perubahan, dapatkan persetujuan, dan audit secara efektif sebagai bagian dari pengelolaan perubahan ruang lingkup.

Fitur terbaik Asana

Bagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola dengan informasi tentang pemilik, tanggal jatuh tempo, dan prioritas

Visualisasikan pekerjaan dalam berbagai format, seperti daftar, kalender, diagram Gantt, atau papan Kanban

Berkomunikasi dan berkolaborasi dengan anggota tim secara langsung dalam tugas-tugas

Tambahkan label dan bidang kustom untuk menyortir, menyaring, dan membuat laporan secara otomatis

Otomatiskan tugas rutin dan alur kerja untuk menghemat waktu dan mengurangi kesalahan

Manfaatkan Asana AI untuk membuat pembaruan status dan mengidentifikasi risiko proyek

Batasan Asana

Kemampuan pencarian yang terbatas dalam bidang tertentu, seperti komentar atau deskripsi

Harga Asana

Pribadi: $0

Starter: $13,49 per pengguna/bulan

Lanjutan: $30,49 per pengguna/bulan

Enterprise: Harga khusus

Enterprise+: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Asana

G2: 4.4/5 (12.200+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (13.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Asana?

Berikut ulasan G2:

Saya sangat menyukai aplikasi Asana. Proses untuk mengatur proyek sangat sederhana; templatnya sangat membantu. Templat tugas telah membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Saya suka aturan dan alur kerja yang dapat saya atur, yang telah memudahkan otomatisasi beberapa tugas.

📮 ClickUp Insight: Pikirkan daftar tugas Anda sudah efektif? Pikirkan lagi. Survei kami menunjukkan bahwa 76% profesional menggunakan sistem prioritas mereka sendiri untuk manajemen tugas. Namun, penelitian terbaru mengonfirmasi bahwa 65% pekerja cenderung fokus pada tugas-tugas mudah daripada tugas-tugas bernilai tinggi tanpa prioritas yang efektif. Fitur Prioritas Tugas ClickUp mengubah cara Anda memvisualisasikan dan menangani proyek kompleks, dengan menyoroti tugas-tugas kritis dengan mudah. Dengan alur kerja yang didukung AI dan bendera prioritas kustom ClickUp, Anda selalu tahu apa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu.

4. Smartsheet (Terbaik untuk pengelolaan pekerjaan bergaya spreadsheet)

melalui Smartsheet

Smartsheet memungkinkan tim untuk mendefinisikan ruang lingkup proyek dengan jelas dengan membuat rencana proyek terperinci yang mencakup tugas, subtugas, ketergantungan, dan tenggat waktu yang ditampilkan dalam tampilan grid.

Perpustakaan templat ruang lingkup proyek yang siap pakai membantu tim mendokumentasikan ruang lingkup proyek, hasil kerja, jadwal, dan pengecualian dalam format terstruktur. Laporan ringkasan memberikan tampilan terpadu tentang status ruang lingkup, kemajuan hasil kerja, dan metrik kunci di seluruh proyek.

Alat ini juga membantu tim memvisualisasikan ketergantungan dan mengukur kemajuan terhadap baseline proyek menggunakan diagram Gantt dan analisis jalur kritis. Hal ini memudahkan untuk melihat bagaimana perubahan ruang lingkup memengaruhi jadwal atau alokasi sumber daya.

Fitur terbaik Smartsheet

Sentralisasikan file dan percakapan terkait proyek dengan mengaitkannya langsung ke tugas

Dapatkan kontrol versi dan komentar tingkat baris untuk dokumen proyek, komentar, dan persetujuan

Otomatiskan proses dan alur kerja untuk tetap mengontrol perubahan dan meminta persetujuan

Gunakan tampilan dinamis untuk menyaring data spesifik agar dapat dilihat dan diedit oleh orang lain

Pantau kemajuan dan metrik kunci secara real-time dengan dasbor dan laporan yang dapat disesuaikan

Ekstrak informasi penting, buat rumus, dan otomatisasi pembuatan konten dengan bantuan AI

Batasan Smartsheet

Tidak dilengkapi dengan alat komunikasi bawaan, dan aplikasi seluler memiliki fungsi yang terbatas

Antarmuka yang mirip spreadsheet, meskipun familiar, dapat menjadi rumit untuk mengelola proyek yang sangat besar dan kompleks

Harga Smartsheet

Pro: $12 per pengguna/bulan

Bisnis: $24 per pengguna/bulan

Enterprise: Harga khusus

Manajemen kerja tingkat lanjut: Penetapan harga kustom

Peringkat dan ulasan Smartsheet

G2: 4.4/5 (19.000+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (3.400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Smartsheet?

Berikut ulasan G2:

Perusahaan saya menggunakan Smartsheet untuk menyimpan informasi berguna mulai dari harga bahan bakar hingga permintaan IT, hingga pelacakan kemajuan konversi toko serba ada. Tidak ada batasan pada cara Smartsheet dapat membantu. Anda dapat membuat alur kerja dan otomatisasi untuk menghindari email tindak lanjut. Semua informasi disimpan di satu tempat yang dapat diakses oleh seluruh perusahaan, dan Anda mendapatkan pembaruan real-time di semua departemen.

5. Wrike (Terbaik untuk standarisasi penerimaan pekerjaan)

melalui Wrike

Wrike menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan rencana manajemen ruang lingkup Anda dengan mengidentifikasi risiko potensial, menyoroti area yang perlu ditingkatkan, dan menyarankan aturan otomatisasi untuk memastikan proyek tetap dalam ruang lingkup yang ditetapkan.

Alat pelacakan yang andal seperti diagram Gantt dan papan Kanban membantu tim memvisualisasikan kemajuan terhadap garis dasar ruang lingkup asli, sehingga memudahkan untuk mendeteksi perubahan atau penundaan yang tidak terduga sebelum menjadi masalah besar.

Formulir permintaan kustom Wrike sangat berguna untuk mengstandarkan proses penerimaan pekerjaan baru. Hal ini membantu mengontrol ruang lingkup dengan memastikan semua permintaan baru melalui proses tinjauan dan persetujuan formal sebelum ditambahkan ke proyek.

Fitur terbaik Wrike

Tandai tim secara silang untuk membantu mereka melihat tugas-tugas yang terkait dengan proyek mereka

Bekerja sama dengan anggota tim melalui komentar khusus tugas dan pengeditan langsung

Visualisasikan jadwal proyek dan ketergantungan dengan diagram Gantt interaktif

Catat perubahan dan buat jejak audit yang dapat dilacak untuk memastikan transparansi

Gunakan AI untuk mengidentifikasi risiko terkait ruang lingkup, seperti keterlambatan dan kelebihan beban sumber daya

Batasan Wrike

Versi mobile kurang memiliki beberapa fitur dibandingkan dengan aplikasi desktop

Dapat lebih mahal untuk tim besar dibandingkan alternatif Wrike lainnya

Harga Wrike

Gratis: $0

Tim: $10 per pengguna/bulan

Bisnis: $25 per pengguna/bulan

Enterprise: Harga khusus

Pinnacle: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Wrike

G2: 4.2/5 (4.000+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (2.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Wrike?

Berikut ulasan G2:

Saya sangat menyukai cara Wrike membantu tim kami tetap selaras di berbagai proyek dan tenggat waktu. Dashboard yang dapat disesuaikan dan tampilan tugas memudahkan untuk melihat siapa yang sedang bekerja pada apa, dan alat kolaborasi bawaan (seperti komentar dan berbagi file) mengurangi kebutuhan akan thread email yang tak berujung.

6. Monday.com (Terbaik untuk memperlancar alur kerja dan meningkatkan visibilitas)

Monday.com membantu tim untuk mendefinisikan, mendokumentasikan, dan mengelola ruang lingkup proyek dengan jelas dengan menguraikan tujuan proyek, hasil yang diharapkan, pengecualian, batasan, asumsi, analisis pemangku kepentingan, dan jadwal waktu.

Anda dapat mengubah elemen ruang lingkup menjadi papan kustomizable, memungkinkan tim untuk menugaskan pemilik, menetapkan tanggal jatuh tempo, melacak status, dan memvisualisasikan kemajuan menggunakan berbagai tampilan, termasuk Kanban, Gantt, dan Timeline.

Dashboard yang dapat disesuaikan mengumpulkan informasi dari berbagai papan proyek ke dalam tampilan tingkat tinggi yang terintegrasi, memungkinkan manajer untuk memantau kemajuan, melacak KPI, dan mengidentifikasi potensi perluasan ruang lingkup serta kelebihan anggaran sebelum menjadi masalah.

Ini membantu mencegah pemborosan dengan memastikan semua pekerjaan sejalan dengan ruang lingkup proyek yang telah didokumentasikan dan memerlukan persetujuan formal untuk setiap perubahan atau penambahan.

Fitur terbaik Monday.com

Visualisasikan jadwal dan identifikasi tonggak penting menggunakan diagram Gantt

Tentukan masalah, tetapkan tujuan, dan visualisasikan menggunakan templat rencana proyek

Sesuaikan semuanya dengan mudah, mulai dari papan berwarna hingga alur kerja yang fleksibel

Otomatiskan tugas rutin dan pemberitahuan untuk memperlancar alur kerja dan komunikasi

Bekerja sama dengan menambahkan komentar, file, dan pembaruan langsung dalam konteks setiap tugas

Otomatisasi tugas dan buat tugas serta alur kerja menggunakan bantuan AI

Batasan Monday.com

Beberapa fitur memerlukan pengaturan lanjutan untuk berfungsi dengan efisien, yang dapat memperlambat proses onboarding kolaborator baru

Harga Monday.com

Gratis (hingga 2 pengguna)

Basic: $12 per pengguna/bulan

Standar: $14 per pengguna/bulan

Pro: $24 per pengguna/bulan

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Monday.com

G2: 4.7/5 (13.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (5.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Monday.com?

Berikut ulasan G2:

Saya suka betapa fleksibelnya papan kerja dan otomatisasi yang dapat disesuaikan, yang memudahkan kami menyesuaikan sistem dengan alur kerja kami. Integrasi dengan alat seperti Slack dan Google Drive berjalan dengan lancar.

7. Microsoft Project (Terbaik untuk perencanaan proyek tingkat perusahaan)

melalui Microsoft Project

Microsoft Project adalah perangkat lunak perencanaan yang menyediakan ruang kerja terpusat untuk mengelola proyek, tugas, dan daftar pekerjaan di seluruh aplikasi Microsoft 365. Fitur-fiturnya meliputi perencanaan sprint agile, bidang kustom, dan riwayat tugas.

Keunggulan utama Microsoft Project dalam manajemen ruang lingkup terletak pada kemampuannya dalam perencanaan dan pelacakan yang ketat. Setelah rencana awal (ruang lingkup dasar) ditetapkan, setiap penyimpangan dapat dengan mudah diidentifikasi dengan membandingkan kemajuan saat ini dengan rencana awal tersebut.

Selain itu, AI Copilot dapat membantu menghasilkan rencana proyek, mengidentifikasi kelebihan biaya dan risiko, menyusun laporan status, serta mengusulkan tujuan berdasarkan ruang lingkup proyek.

Alat ini memiliki tata letak yang intuitif dengan tampilan seperti My Day, My Tasks, dan My Plans, sehingga Anda selalu tahu apa yang harus difokuskan selanjutnya. Anda dapat merencanakan proyek dengan tampilan seperti diagram Gantt, grid, dan papan Kanban.

Fitur terbaik Microsoft Project

Buat Struktur Pemecahan Pekerjaan (WBS) yang rinci untuk mendefinisikan ruang lingkup secara teliti

Kelola ketergantungan tugas yang kompleks dan identifikasi jalur kritis untuk proyek

Gunakan templat untuk membuat rencana dan pilih tampilan seperti daftar, papan, dan garis waktu

Lihat kemajuan, anggaran proyek, dan alokasi sumber daya dengan dasbor dan laporan real-time

Buat kategori dan tugas berdasarkan tujuan perencanaan Anda

Buat laporan mendalam dan dapat disesuaikan untuk menganalisis kinerja dan kesehatan proyek

Integrasikan secara native dengan aplikasi Microsoft lainnya seperti Teams dan Power BI untuk kolaborasi dan pelaporan yang lebih baik

Batasan Microsoft Project

Pilihan penyesuaian yang terbatas, kurangnya fleksibilitas, dan potensi kesulitan dalam integrasi dengan sistem lain

Perangkat lunak ini mahal, yang dapat menjadi hambatan bagi organisasi atau tim yang lebih kecil

Harga Microsoft Project

Microsoft Planner: Gratis

Planner Plan 1: $10 per pengguna/bulan

Planner dan Rencana Proyek 3: $30 per pengguna/bulan

Planner dan Rencana Proyek 5: $55 per pengguna/bulan

Peringkat dan ulasan Microsoft Project

G2: 4.0/5 (1.000+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (2.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Project?

Berikut ulasan G2:

Fitur perencanaan kapasitas yang rapi memudahkan kami dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Selain itu, alat penjadwalan dan perencanaan sangat luar biasa – garis waktu visual (diagram Gantt) dan pelacakan ketergantungan, yang membantu kami memantau kemajuan proyek.

8. Teamwork (Terbaik untuk mengelola proyek dan pelaporan)

melalui Teamwork

Teamwork adalah platform manajemen proyek yang komprehensif yang dirancang untuk mengelola pekerjaan klien, menjadikannya sangat cocok untuk mengelola ruang lingkup proyek.

Alat ini menyederhanakan proses manajemen ruang lingkup dengan memungkinkan Anda menetapkan tujuan dan titik pemeriksaan. Anda juga dapat menetapkan tonggak pencapaian, melacak kemajuan proyek, dan memberikan klien visibilitas real-time di setiap tahap proyek.

Dengan menggunakan formulir yang dapat disesuaikan, Anda dapat mengumpulkan permintaan dan umpan balik, yang secara otomatis diubah menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti. Dengan izin yang fleksibel dan pengaturan privasi, tim dapat memungkinkan klien untuk berkolaborasi langsung sementara Anda tetap mengontrol apa yang mereka lihat.

Teamwork AI membantu tim menyintesis informasi, mendapatkan wawasan cepat tentang kapasitas, dan mengisi otomatis catatan pengeluaran.

Fitur terbaik untuk kolaborasi tim

Lihat semua tugas untuk mendapatkan gambaran tentang beban kerja tim Anda

Lacak waktu secara akurat di tingkat tugas untuk memantau upaya dan anggaran

Standarkan pengaturan proyek dengan templat daftar proyek dan tugas yang dapat digunakan ulang

Gunakan bagian yang dapat dilipat untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dari proyek tingkat atas hingga subtugas yang detail

Sederhanakan proses tinjauan dan persetujuan klien dengan mengelola semua hal mulai dari draf awal dan revisi hingga persetujuan akhir di satu tempat

Batasan kerja tim

Beberapa fitur tidak tersedia atau sulit diakses di aplikasi seluler dibandingkan dengan versi desktop

Kinerja dapat melambat saat mengelola sejumlah besar proyek yang berjalan secara bersamaan

Harga untuk kolaborasi tim

Gratis

Harga: $13,99 per pengguna/bulan

Grow: $25,99 per pengguna/bulan

Harga: $69,99 per pengguna/bulan

Enterprise+: Harga khusus

Ulasan dan penilaian kolaborasi tim

G2: 4.4/5 (1.000+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (900+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Teamwork?

Berikut ulasan G2:

Teamwork memiliki antarmuka yang sangat intuitif; saya tidak perlu kebingungan di tengah lautan pengaturan untuk memulai. Saya dapat membuat proyek, menugaskan tugas, dan menetapkan tenggat waktu tanpa merasa seperti sedang memecahkan kode rahasia. Salah satu hal yang benar-benar membuat perbedaan adalah cara alat ini memungkinkan Anda mengorganisir pekerjaan dengan ketergantungan dan subtugas.

9. Basecamp (Terbaik untuk mengelola proyek dan berkolaborasi)

melalui Basecamp

Basecamp adalah alat manajemen proyek dan komunikasi tim yang dikenal karena kesederhanaannya. Alat ini membagi ruang lingkup proyek menjadi daftar tugas sehingga semua orang tahu tugas apa yang perlu dilakukan dan apa yang termasuk dalam proyek.

Tata letak yang jelas dan kronologis serta alat komunikasi platform ini merupakan keunggulan untuk manajemen ruang lingkup. Papan Pesan (Message Board) memusatkan pengumuman proyek secara keseluruhan dan diskusi tentang ruang lingkup, sementara Daftar Tugas (To-Do Lists) memungkinkan penugasan dan pelacakan tugas spesifik secara jelas. Jadwal (Schedule) memastikan semua tanggal penting dan batas waktu tetap terlihat oleh semua orang.

Fitur terbaik Basecamp

Dapatkan gambaran lengkap tentang semua tugas yang harus dilakukan di satu tempat untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang proyek Anda

Jadwalkan tanggal penting, tonggak pencapaian, dan batas waktu untuk visibilitas penuh seluruh tim

Otomatiskan pertanyaan pengecekan rutin untuk memastikan tim tetap selaras dengan kemajuan proyek

Gunakan Hill Charts, Lineup, dan Mission Control untuk memantau kemajuan secara visual

Gunakan daftar tugas yang dikelompokkan untuk fokus pada tugas tertentu atau memperluas tampilan untuk melihat gambaran keseluruhan

Batasan Basecamp

Menjaga agar semua hal tetap terkendali menjadi sulit ketika Anda harus berpindah-pindah antara berbagai proyek dan tugas

Kurang fitur manajemen proyek lanjutan seperti diagram Gantt, pelacakan waktu, dan laporan detail, yang dapat menjadi kritis untuk proyek-proyek kompleks

Harga Basecamp

Pribadi: Gratis

Plus: $15 per pengguna/bulan

Pro Unlimited: $299 per bulan (ditagih secara tahunan)

Ulasan dan peringkat Basecamp

G2: 4. 1/5 (5.000+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (14.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Basecamp?

Berikut ulasan G2:

Saya sangat lega ketika Basecamp masuk ke dalam kehidupan kerja saya; antarmuka yang intuitif memastikan bahwa bahkan orang yang tidak memiliki pengetahuan pun dapat memahaminya. Membuat daftar tugas memungkinkan saya untuk mengatur hari saya, mendelegasikan pekerjaan kepada tim saya, dan memeriksa item yang telah selesai. Mencoret item dari daftar adalah perasaan yang luar biasa!

10. OpenProject (Terbaik untuk mengelola proyek kompleks)

melalui OpenProject

OpenProject adalah perangkat lunak manajemen proyek open-source yang membantu tim tetap terorganisir dan mengontrol proyek sepanjang siklus hidupnya. Anda dapat dengan mudah mengumpulkan ide dan mendefinisikan ruang lingkup proyek serta hasil yang diharapkan. Selain itu, Anda dapat membaginya menjadi paket kerja terstruktur menggunakan tampilan daftar.

Tim dapat melacak waktu dan biaya yang dihabiskan pada setiap paket kerja, membandingkannya dengan anggaran awal untuk mencegah perluasan ruang lingkup dan memastikan kontrol keuangan. Perubahan pada ruang lingkup dapat dikelola secara formal melalui alur kerja dan pembaruan status.

Selain itu, EVA (Analisis Nilai yang Diperoleh) memungkinkan Anda memantau kemajuan proyek dibandingkan dengan waktu dan biaya aktual.

Fitur terbaik OpenProject

Lacak tugas dengan detail yang mendalam, termasuk deskripsi, prioritas, status, dan penanggung jawab

Gunakan papan induk-anak untuk membangun dan memvisualisasikan struktur WBS (Work Breakdown Structure) untuk proyek Anda

Rencanakan dan visualisasikan garis waktu, ketergantungan, dan jalur kritis dengan diagram Gantt

Bagikan peta jalan proyek dengan pemangku kepentingan, minta masukan, dan buat rencana aksi yang dapat dilaksanakan

Buat agenda rapat dan ringkasan dengan asisten AI untuk mencatat keputusan penting

Batasan OpenProject

Sebagai alat sumber terbuka, versi self-hosted memerlukan keahlian teknis yang signifikan untuk diinstal, dikonfigurasi, dan dipelihara

Antarmuka pengguna, meskipun powerful, tidak semodern atau seintuitif beberapa pesaing komersialnya

Harga OpenProject

Komunitas: Gratis

Cloud Basic: $7,25 per pengguna/bulan (ditagih secara tahunan)

Cloud Professional: $13,50 per pengguna/bulan (ditagih secara tahunan)

Cloud Premium: $19,50 per pengguna/bulan (dibayar secara tahunan)

Cloud Corporate: Harga khusus

Peringkat dan ulasan OpenProject

G2: 3.8/5 (20+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (180+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang OpenProject?

Berikut ulasan G2:

OpenProject adalah alat all-in-one dengan kemampuan manajemen proyek yang luas. Alat ini bahkan memungkinkan pengguna untuk mengelola garis waktu tugas dan melacak masalah. Selain itu, anggota tim dapat menyesuaikan alur kerja dan membuat peta jalan proyek yang detail menggunakan antarmuka yang intuitif.

Jaga agar perluasan ruang lingkup proyek tetap terkendali dengan ClickUp

Pengendalian ruang lingkup yang jelas membentuk perjalanan proyek Anda. Dengan mengelola ruang lingkup proyek secara hati-hati, Anda tidak hanya mencegah kekacauan tetapi juga membuka ruang untuk menyampaikan apa yang dibutuhkan tepat waktu.

Dengan ClickUp, Anda dapat mengidentifikasi masalah ruang lingkup proyek sejak dini, menyesuaikan strategi, dan menjaga proyek tetap berjalan lancar. Platform yang didukung AI ini mengintegrasikan semua tugas proyek, dokumen, percakapan, dan laporan dalam satu ruang kerja bersama, sehingga pengelolaan ruang lingkup proyek menjadi lebih mudah dan bebas stres bagi tim.

Siap mengubah scope creep menjadi scope control? Daftar di ClickUp secara gratis.