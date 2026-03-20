10 Strategi SDM untuk Startup (dengan Contoh)

Misalkan Anda sedang meluncurkan startup teknologi. Anda sudah memiliki para ahli pemrograman, para kreator, dan para profesional bisnis yang siap. Namun, tanpa rencana SDM yang solid, Anda mungkin akan menghadapi masalah seperti tingkat pergantian karyawan yang tinggi, semangat kerja yang rendah, dan masalah hukum.

Bagi startup, HR bukan hanya soal merekrut dan memberhentikan karyawan; melainkan tentang membangun fondasi yang kokoh untuk mendukung pertumbuhan dan budaya perusahaan Anda. Bayangkan HR sebagai perekat yang menyatukan tim Anda, memastikan semua orang selaras, termotivasi, dan siap menghadapi tantangan di depan.

Jadi, mari kita lihat bagaimana HR yang tepat untuk startup dapat mengubah tantangan Anda menjadi peluang untuk meraih kesuksesan.

Mendirikan Departemen SDM di Startup

Startup Anda sudah berjalan lancar, dan segalanya berjalan dengan baik. Namun, seiring pertumbuhan tim Anda, Anda mungkin harus menangani lebih banyak tugas terkait SDM daripada yang Anda inginkan.

Jadi, kapan sebaiknya Anda membentuk departemen SDM? Jika Anda merasa kewalahan dengan tantangan startup seperti perekrutan, orientasi karyawan baru, pemutusan hubungan kerja, atau menangani pertanyaan karyawan, mungkin inilah saatnya. Jika Anda menghabiskan lebih banyak waktu berperan sebagai manajer SDM tidak resmi daripada fokus pada bisnis inti Anda, mungkin inilah saatnya untuk mencari bantuan.

Mulailah dengan merumuskan peran dan tanggung jawab yang Anda butuhkan serta bagaimana HR akan terintegrasi ke dalam tim yang sudah ada. Rencana ini akan membantu Anda menghindari kekacauan akibat upaya HR yang tidak terstruktur.

Setelah Anda memiliki rencana, saatnya menerapkan sistem manajemen SDM. Sistem manajemen ini akan menjadi mitra andalan tim SDM Anda—mengurus penggajian, memantau kinerja, dan menjaga segala sesuatunya tetap terorganisir. Mungkin memerlukan sedikit pengaturan awal, tetapi hal ini akan menghemat waktu dan mengurangi kerumitan di masa depan.

Dan jangan lupa untuk merawat sistem Anda. Pembaruan dan penyesuaian rutin akan memastikan segala sesuatunya berjalan lancar. Membangun departemen SDM dengan rencana yang jelas dan sistem yang kokoh tidak hanya memudahkan operasional Anda, tetapi juga mendukung pertumbuhan startup Anda.

Tanggung Jawab Utama HR di Startup

Membangun tim HR mungkin bukan hal pertama yang terlintas di benak Anda saat memulai startup, tetapi hal ini sangat penting untuk menghindari masalah.

Berikut ini adalah ringkasan tanggung jawab inti HR yang menjaga startup Anda tetap pada jalur yang benar:

Memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan

Salah satu tugas utama HR adalah selalu mengikuti perkembangan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang terus berubah. Hal ini berarti memahami segala hal mulai dari undang-undang upah minimum hingga persyaratan keselamatan di tempat kerja.

Misalnya, jika startup Anda berkembang dan berekspansi ke wilayah baru, HR harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berbeda untuk menghindari masalah hukum.

Mengelola kontrak kerja dan catatan

HR menangani detail-detail kontrak kerja dan menyimpan catatan yang teliti mengenai kinerja karyawan serta perubahan status mereka. Bayangkan jika Anda harus melacak setiap kontrak dan penilaian kinerja sendiri—itu pasti sangat merepotkan!

Bagian ini memastikan semua dokumen terorganisir dan mudah diakses, sehingga tidak ada yang terlewat.

Menerapkan dan mengawasi prosedur onboarding dan offboarding

Proses penerimaan karyawan baru bisa berjalan lancar atau penuh tantangan, tergantung pada seberapa baik proses onboarding dikelola. HR menciptakan pengalaman yang ramah bagi karyawan baru, seperti menyiapkan workstation dan memperkenalkan mereka kepada tim.

Di sisi lain, proses offboarding sama pentingnya. Mengelola proses keluar dengan baik memastikan bahwa karyawan yang keluar meninggalkan kesan yang baik dan bahwa tanggung jawab mereka dialihkan dengan lancar.

Mengelola kompensasi, tunjangan karyawan, dan penggajian

HR memiliki tugas besar dalam mengelola penggajian, tunjangan, dan kompensasi. Di sinilah alat manajemen HR berperan. Salah satu alat tersebut adalah Gusto.

Gusto seperti memiliki asisten yang sangat efisien yang menangani pengolahan gaji, administrasi tunjangan, dan pelaporan pajak. Misalnya, dengan Gusto, Anda dapat mengatur setoran langsung, mengelola pendaftaran asuransi kesehatan, dan menangani tunjangan karyawan, semuanya dalam satu tempat.

Aspek-Aspek Utama Strategi SDM Startup yang Sukses

Strategi SDM yang kokoh memastikan segala sesuatunya berjalan lancar dan semua bagian bekerja secara harmonis. Alih-alih terburu-buru menangani masalah saat muncul, Anda menyusun strategi yang menjaga keselarasan tim dan efisiensi operasional.

Menyelaraskan HR dengan tujuan strategis dan budaya startup

Inti dari strategi SDM yang sukses adalah menyelaraskan strategi tersebut dengan tujuan dan budaya startup Anda. Pastikan Anda menerapkan praktik SDM terbaik yang sesuai dengan visi perusahaan Anda.

Jika startup Anda berfokus pada inovasi, departemen SDM Anda harus menciptakan lingkungan di mana kreativitas berkembang dan ide-ide baru disambut dengan baik. Upaya SDM Anda harus selaras dengan tujuan bisnis Anda. Misalnya, proses seleksi Apple terkenal karena pertanyaan-pertanyaannya yang inovatif.

Memprediksi kebutuhan tenaga kerja dan menetapkan proses rekrutmen yang inklusif

Di sini, Sumber Daya Manusia berperan seperti bola kristal yang membantu Anda memprediksi siapa saja yang akan Anda butuhkan dalam tim sebelum Anda terjun langsung ke dalamnya.

Proses rekrutmen dan onboarding yang direncanakan dengan matang memastikan Anda menjangkau calon karyawan secara luas, sehingga dapat menarik talenta yang beragam yang dapat memperkaya budaya dan kemampuan startup Anda.

Menyusun buku pedoman karyawan, kebijakan, dan prosedur

Bayangkan ini sebagai pembuatan peta jalan untuk tim Anda—yang menetapkan aturan main dan membantu semua orang menjalankan peran mereka dengan lancar.

Buku pedoman karyawan dapat membantu dalam hal ini dengan mencakup segala hal mulai dari kebijakan cuti hingga harapan kinerja, memastikan semua orang tahu apa yang diharapkan dan mengurangi kemungkinan terjadinya kebingungan.

Menyusun proses manajemen kinerja dan pelatihan

Dengan menerapkan sistem manajemen kinerja dan proses pelatihan yang penting, Anda dapat memberikan tim Anda alat dan umpan balik yang mereka butuhkan untuk berprestasi. Evaluasi kinerja rutin dan kesempatan pelatihan membantu menjaga karyawan tetap terlibat dan terus berkembang.

Gaji dan kompensasi

Menyusun struktur gaji yang kompetitif dan menawarkan tunjangan yang menarik sangat penting untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik.

Pastikan paket kompensasi Anda sesuai dengan standar industri dan disesuaikan dengan kebutuhan tim Anda. Menawarkan fasilitas seperti pengaturan kerja fleksibel atau tunjangan kesehatan dapat membuat perbedaan yang signifikan.

10 Strategi SDM untuk Startup

Berikut adalah 10 strategi terbaik yang dapat diterapkan untuk memastikan departemen SDM Anda berjalan dengan lancar:

1. Sederhanakan proses rekrutmen Anda

Proses perekrutan Anda harus lebih lancar daripada mentega yang baru diaduk. Sederhanakan prosedur pendaftaran dengan platform ramah pengguna seperti Greenhouse atau Lever, yang tidak mewajibkan kandidat untuk membuat akun.

Fokuslah pada penyusunan alur kerja yang efisien—karena, jujur saja, tidak ada yang mau berjuang sendirian menelusuri tumpukan lamaran kerja tanpa bantuan. Misalnya, Dropbox menyederhanakan proses perekrutannya dengan pengalaman kandidat yang terstruktur, yang berhasil mengurangi waktu perekrutan hingga hampir 30%.

2. Membangun budaya perusahaan yang berkembang

Sekarang setelah dasar-dasarnya sudah terpenuhi, fokuslah pada pengembangan budaya perusahaan yang semarak layaknya sebuah festival. Selenggarakan acara-acara team-building secara rutin, seperti happy hour virtual atau hari permainan di kantor.

Zappos terkenal dengan budayanya yang unik, yang mendorong karyawan untuk menjadi diri mereka yang sesungguhnya di tempat kerja dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan unik yang memperkuat nilai-nilai inti perusahaan. Budaya yang kuat menarik talenta terbaik dan menjaga tim Anda tetap terlibat serta termotivasi.

3. Tingkatkan pengalaman onboarding Anda

Ubah proses orientasi karyawan baru Anda dari pengalaman yang menantang menjadi pengalaman yang terorganisir dengan baik. Berikan karyawan baru pengenalan terstruktur mengenai budaya perusahaan dan peran mereka.

4. Laksanakan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan

Jaga agar keterampilan tim Anda tetap terasah melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Adakan lokakarya rutin, kursus online, dan rencana pengembangan karier.

Misalnya, IBM berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan karyawan melalui ‘IBM Skills Academy,’ yang menawarkan berbagai peluang pembelajaran yang membantu karyawan mengembangkan karier mereka. Ini seperti memberikan karyawan Anda seperangkat alat untuk meraih kesuksesan—karena ketika mereka berkembang, startup Anda pun ikut berkembang.

5. Buat sistem umpan balik yang transparan

Buat sistem umpan balik yang transparan. Berikan umpan balik yang konstruktif secara rutin dan dorong karyawan untuk berbagi pemikiran mereka juga.

Sistem “Check-In” dari Adobe adalah contoh manajemen kinerja yang sangat baik—sistem ini menggantikan evaluasi tahunan dengan percakapan berkelanjutan yang berfokus pada pertumbuhan dan pengembangan karyawan. Dengan cara ini, setiap orang tahu posisi mereka dan merasa menjadi bagian dari percakapan, bukan hanya sekadar mendengarkan dari luar.

6. Kelola kinerja dengan tujuan yang jelas

Manajemen kinerja tidak perlu menjadi hal yang menakutkan. Ciptakan proses yang berfokus pada pertumbuhan dan pengembangan, bukan sekadar evaluasi.

Netflix menerapkan budaya “kebebasan dan tanggung jawab,” di mana manajer memberikan umpan balik secara rutin dan karyawan menetapkan tujuan kinerja. Pertemuan rutin untuk mengevaluasi kinerja dan sesi penetapan tujuan membantu memastikan semua orang tetap pada jalur yang benar dan termotivasi.

7. Optimalkan kompensasi dan tunjangan

Pastikan paket kompensasi Anda kompetitif dan disesuaikan dengan kebutuhan tim Anda. Tawarkan asuransi kesehatan, program pensiun, dan opsi kerja fleksibel.

Misalnya, Buffer dikenal karena formula gaji yang transparan dan tunjangan yang melimpah, termasuk jam kerja fleksibel dan cuti tak terbatas. Ini seperti menyajikan beragam tunjangan dan manfaat untuk menjaga tim Anda tetap bahagia dan berkomitmen pada pekerjaan mereka.

8. Manfaatkan teknologi SDM untuk meningkatkan efisiensi

Siapkan infrastruktur teknologi SDM Anda untuk menyederhanakan tugas-tugas departemen, seperti mengelola penggajian, tunjangan, dan kepatuhan.

Ambil contoh dari perusahaan seperti Whiz Consulting, yang menggunakan Gusto untuk menangani proses penggajiannya secara efisien. Hal ini memungkinkan timnya untuk fokus pada pertumbuhan strategis daripada tugas-tugas administratif. Gunakan teknologi SDM sebagai asisten yang sangat cerdas yang menangani semua pekerjaan berat.

9. Dorong keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi

Dorong keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang sehat untuk mencegah kelelahan. Terapkan kebijakan yang mendukung jam kerja fleksibel, opsi kerja jarak jauh, dan cuti pribadi.

Misalnya, Microsoft Jepang mengalami peningkatan produktivitas sebesar 40% setelah menerapkan sistem kerja empat hari seminggu. Menawarkan pengaturan kerja yang fleksibel memungkinkan tim Anda kembali bekerja dengan semangat baru dan siap menghadapi tantangan baru.

Startup Anda sedang berkembang, dan kebijakan SDM Anda pun harus mengikuti perkembangannya. Tinjau dan perbarui kebijakan Anda secara berkala agar sesuai dengan perubahan perusahaan dan pasar tenaga kerja.

Misalnya, Workable sering meninjau kembali kebijakannya agar selaras dengan budaya perusahaan yang terus berkembang dan persyaratan hukum. Penting untuk menjaga perangkat lunak Anda tetap mutakhir agar semuanya berjalan lancar dan tetap relevan.

Menerapkan strategi-strategi ini akan meningkatkan efektivitas departemen SDM Anda dan berkontribusi pada lingkungan startup yang lebih dinamis dan sukses.

Mengatasi Tantangan SDM di Startup

Mengelola SDM di sebuah startup terkadang terasa seperti menyeimbangkan berbagai tugas sambil mengendarai sepeda roda satu. Saat Anda merasa semuanya sudah terkendali, tantangan baru pun muncul.

Berikut adalah beberapa tantangan HR tersulit yang harus Anda perhatikan agar tidak kehilangan keseimbangan:

Menerapkan sistem dan proses SDM di perusahaan yang sedang berkembang

Startup Anda tumbuh lebih cepat dari yang diperkirakan. Tiba-tiba, pendekatan HR Anda yang semula “kita atur saja nanti” mulai goyah, dan Anda membutuhkan tim HR yang khusus.

Tantangannya? Menerapkan sistem terpusat yang memastikan segala hal, mulai dari penggajian hingga penilaian kinerja, berjalan lancar, bahkan saat Anda menambah lebih banyak orang ke dalam tim.

Dengan rangkaian teknologi SDM yang tepat, Anda dapat memastikan sistem Anda berkembang dengan lancar seiring bergabungnya karyawan baru, sehingga terhindar dari kekacauan proses manual.

Mempersiapkan perusahaan untuk pertumbuhan dan skalabilitas

Pertumbuhan memang luar biasa, tetapi mengembangkan tim kecil menjadi organisasi besar menghadirkan berbagai tantangan dalam proses onboarding — dari mana harus memulainya?

Daftar periksa HR yang praktis dapat mempermudah transisi ini, memastikan kebijakan dan proses Anda cukup tangguh untuk menangani arus masuk karyawan baru.

Ketika Anda menambahkan Super Agent , daftar periksa tersebut menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Daftar periksa tersebut berubah menjadi sistem yang tidak hanya memantau proses onboarding, tetapi juga secara aktif menjalankannya.

Contoh penerapannya: Seorang karyawan baru bergabung. Alih-alih mengoordinasikan proses orientasi secara manual, daftar periksa yang telah ditentukan sebelumnya di ClickUp akan dijalankan secara otomatis. Tugas-tugas dibagikan kepada tim SDM, TI, dan manajer perekrutan, mencakup segala hal mulai dari pengaturan akun hingga pelatihan khusus peran.

Super Agent memantau seluruh alur kerja tersebut di latar belakang.

Jika akses belum diberikan, sistem akan menandainya

Jika suatu tugas terlambat, sistem akan menampilkannya

Jika suatu langkah telah diselesaikan, hal itu akan memicu langkah berikutnya

Di saat yang sama, ClickUp Brain membantu karyawan baru beradaptasi lebih cepat. Alih-alih menanyakan setiap detail kepada rekan tim, mereka dapat langsung mengakses jawaban dari dokumen perusahaan, tugas-tugas sebelumnya, dan percakapan. Informasi tersebut sudah terhubung.

Memastikan kepatuhan hukum yang sesuai dan kesiapan untuk audit

Kepatuhan hukum—seperti halnya makan sayur bagi HR. Bukan hal yang paling menyenangkan, tapi mutlak diperlukan. Tantangannya di sini adalah mengikuti perkembangan undang-undang yang terus berubah dan selalu siap menghadapi audit.

Perangkat lunak HR memudahkan hal ini dengan memastikan Anda selalu mengikuti peraturan yang terus berubah dan siap menghadapi audit kapan saja. Dengan perangkat lunak HR terintegrasi, Anda dapat mengelola persyaratan hukum secara efisien dan menghindari stres akibat urusan administrasi mendadak.

Mengurangi tingkat pergantian karyawan dan memastikan retensi karyawan

Tingkat pergantian karyawan yang tinggi adalah hal yang sama seperti pintu putar bagi startup—karyawan datang dan pergi lebih cepat daripada yang bisa Anda lacak. Tantangannya adalah membuat startup Anda begitu efisien sehingga orang-orang bertahan lebih lama daripada sekadar untuk kopi gratis.

Fokuslah pada menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa menjadi bagian dari sesuatu yang istimewa, bukan sekadar startup biasa dengan meja ping-pong. Namun, jangan khawatir. Anda tidak perlu menghadapi tantangan ini sendirian.

Sistem manajemen SDM yang khusus dapat menyediakan alat untuk pengembangan dan keterlibatan karyawan, sehingga tempat kerja Anda menjadi tempat yang menarik untuk ditinggali.

Sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, ClickUp menawarkan startup alat yang kuat untuk mengelola proyek-proyek terkait SDM dengan fitur-fitur yang dapat disesuaikan seiring pertumbuhan bisnis Anda. ClickUp membantu Anda menyederhanakan segala hal, mulai dari merancang strategi perekrutan hingga kolaborasi tim, sehingga memudahkan Anda melacak tujuan, mengelola tugas, dan mengotomatiskan alur kerja.

Dengan platform Manajemen SDM ClickUp, Anda dapat menyederhanakan semua operasi SDM dengan mengatur, melacak, dan mengaudit semuanya secara aman dalam satu pusat terpusat.

Ruang kerja AI terintegrasi ClickUp dapat menangani semua bidang bisnis Anda, termasuk HR

Baik itu menyederhanakan proses onboarding atau memastikan kepatuhan terhadap peraturan, platform ini siap membantu Anda.

Berikut cara platform ini dapat membantu Anda mengelola strategi SDM di startup Anda:

Data SDM terpusat: Simpan semua informasi, dokumen, dan catatan karyawan di satu tempat untuk memudahkan akses dan pengelolaan di Simpan semua informasi, dokumen, dan catatan karyawan di satu tempat untuk memudahkan akses dan pengelolaan di ClickUp Docs . Sematkan Google Sheets, gunakan format yang kaya, tinggalkan komentar, dan berkolaborasi secara real-time dengan tim Anda

Manajemen tugas: Gunakan Gunakan ClickUp Tasks untuk melacak proses rekrutmen, tugas onboarding, evaluasi kinerja, dan inisiatif pelatihan

Pelacakan waktu: Pantau jam kerja karyawan dan lacak waktu proyek untuk memastikan Pantau jam kerja karyawan dan lacak waktu proyek untuk memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan penagihan yang akurat dengan ClickUp Time Tracking

Alur kerja yang dapat disesuaikan: Buat alur kerja yang disesuaikan untuk proses SDM, seperti perekrutan, orientasi karyawan baru, penilaian kinerja, dan pemutusan hubungan kerja

Kolaborasi : Memfasilitasi kolaborasi antara anggota tim SDM dan karyawan melalui : Memfasilitasi kolaborasi antara anggota tim SDM dan karyawan melalui ClickUp Spaces yang dibagikan

Pelaporan dan analitik: Buat laporan mengenai metrik SDM utama, seperti tingkat pergantian karyawan, waktu perekrutan, dan tingkat penyelesaian pelatihan, serta visualisasikan data tersebut di Buat laporan mengenai metrik SDM utama, seperti tingkat pergantian karyawan, waktu perekrutan, dan tingkat penyelesaian pelatihan, serta visualisasikan data tersebut di Dasbor ClickUp

Integrasi dengan alat lain: Integrasi ClickUp dengan alat HR lainnya, seperti sistem penggajian dan sistem pelacakan pelamar, menyederhanakan proses HR

ClickUp sangat cocok untuk mengelola proyek yang memiliki banyak aktivitas dan memerlukan pemantauan sumber daya manusia, karena setiap anggota dapat melaporkan kemajuan aktivitas tersebut, baik dalam proyek yang menggunakan metodologi agile maupun waterfall.

ClickUp sangat cocok untuk mengelola proyek yang memiliki banyak aktivitas dan memerlukan pemantauan sumber daya manusia, karena setiap anggota dapat melaporkan kemajuan aktivitas tersebut, baik dalam proyek yang menggunakan metodologi agile maupun waterfall.

Platform ClickUp Small Business Suite adalah fitur lain yang menawarkan berbagai alat yang dapat secara signifikan meningkatkan strategi SDM untuk startup.

Berikut ini cara kerjanya:

Delegasikan tugas: Pisahkan proyek SDM yang besar menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola oleh tim Anda. Tetapkan tanggal mulai dan tenggat waktu, tentukan prioritas, dan alokasikan poin agar setiap orang tahu langkah selanjutnya

Lakukan Sprint Agile: Optimalkan beban kerja tim Anda dengan sistem poin Optimalkan beban kerja tim Anda dengan sistem poin Sprint ClickUp yang dapat disesuaikan. Kumpulkan poin dari subtugas, alokasikan ke anggota tim, dan gunakan otomatisasi Sprint untuk menyederhanakan pengaturan yang berulang

Pantau tujuan dan OKR : Tetapkan dan pantau tujuan SDM apa pun, mulai dari perekrutan karyawan hingga kinerja. Hubungkan tujuan dengan tugas atau metrik, dan tetapkan tonggak pencapaian untuk merayakan prestasi penting bersama tim Anda Tetapkan dan pantau tujuan SDM apa pun, mulai dari perekrutan karyawan hingga kinerja. Hubungkan tujuan dengan tugas atau metrik, dan tetapkan tonggak pencapaian untuk merayakan prestasi penting bersama tim Anda

Otomatiskan tugas rutin: Fokuslah pada hal-hal yang penting dengan mengotomatiskan tugas-tugas HR rutin. Otomatiskan penugasan tugas, posting komentar, perbarui status mengenai tahap wawancara, dan banyak lagi dengan berbagai opsi otomatisasi kustom dari Fokuslah pada hal-hal yang penting dengan mengotomatiskan tugas-tugas HR rutin. Otomatiskan penugasan tugas, posting komentar, perbarui status mengenai tahap wawancara, dan banyak lagi dengan berbagai opsi otomatisasi kustom dari ClickUp Automations

Kelola email: Hilangkan sekat-sekat dan sederhanakan komunikasi dengan : Hilangkan sekat-sekat dan sederhanakan komunikasi dengan ClickUp Email . Bekerja sama dalam merancang strategi yang efisien untuk perekrutan dan onboarding karyawan serta pengembangan mereka di startup

ClickUp juga menyediakan templat gratis untuk mengelola strategi SDM bagi startup. Salah satu templat yang menonjol adalah Templat SOP SDM ClickUp. Templat ini membantu Anda membuat repositori terpusat untuk semua dokumen SDM Anda, sehingga memudahkan pengorganisasian catatan karyawan, pelacakan aktivitas SDM, dan pemantauan kepatuhan.

Dengan Template SOP SDM ClickUp, Anda dapat:

Sentralisasikan semua dokumen kebijakan dan proses SDM Anda dalam satu repositori yang terorganisir

Simpan dan kelola catatan karyawan dengan aman di satu tempat, sehingga meningkatkan manajemen kinerja startup Anda

Lacak, pantau, dan audit semua aktivitas terkait SDM dengan mudah

Untuk mengelola tugas-tugas SDM Anda secara efisien, Anda dapat menyempurnakan templat SOP SDM ini dengan menambahkan Status Kustom seperti ‘Sedang Berlangsung,’ ‘Selesai,’ dan ‘Menunggu Peninjauan.’ Anda juga dapat memasukkan Bidang Kustom seperti ‘Kategori Dokumen,’ ‘Manajer SDM yang Ditugaskan,’ ‘Batas Waktu,’ dan ‘Status Kepatuhan’ untuk mengatur detail SDM yang penting dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kemajuan tim Anda serta upaya kepatuhan.

Mengubah Strategi Menjadi Kesuksesan Bersama ClickUp

Kini, Anda telah mengumpulkan serangkaian strategi SDM yang dinamis dan dirancang khusus untuk startup. Mulai dari menciptakan budaya perusahaan yang mendukung hingga menerapkan perangkat lunak SDM dan solusi teknologi cerdas, strategi-strategi ini akan mengarahkan departemen SDM Anda menuju kesuksesan.

Pendekatan yang tepat tidak hanya meningkatkan kepuasan karyawan, tetapi juga mendorong pertumbuhan organisasi.

Siap untuk meningkatkan kinerja HR Anda ke level berikutnya? ClickUp hadir untuk menyederhanakan proses HR Anda, mulai dari mengelola umpan balik karyawan hingga melacak metrik kinerja. Jangan hanya mengikuti persaingan—pimpinlah persaingan tersebut.