Kami Menguji 15 Perangkat Lunak SDM Terbaik untuk Tim Personalia di Tahun 2025

Apa yang Anda dapatkan ketika Anda menggabungkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kekuatan perangkat lunak manajemen proyek ? Perangkat lunak yang dirancang untuk menyederhanakan proses orientasi tunjangan, penggajian, dan proses perekrutan karyawan baru. 🙌🏼

Perangkat lunak HR harus dimiliki oleh bisnis dengan berbagai ukuran, terutama yang berfokus pada pertumbuhan dan mengutamakan karyawan mereka!

Kami telah membuat daftar 15 perangkat lunak HR terbaik untuk bisnis Anda, termasuk fitur-fitur utama, pro dan kontra, harga, umpan balik pelanggan, dan peringkat pengguna. Selain itu, kami juga membahas pertanyaan umum dan kategori perangkat lunak HR untuk memandu Anda dalam pencarian.

Perangkat lunak HR membantu para pemimpin dan anggota tim menyelaraskan tujuan perusahaan, mengelola tunjangan karyawan, menyederhanakan proses harian, dan mendistribusikan waktu mereka dengan lebih efisien. Dalam banyak kasus, software ini juga digunakan oleh karyawan untuk mengelola kartu waktu mereka, mengajukan permintaan, melihat informasi pajak dan penggajian yang penting, dan masih banyak lagi.

Perangkat lunak HR Anda harus cukup fleksibel untuk mengikuti pertumbuhan jumlah karyawan dan perubahan struktural perusahaan Anda tanpa memaksa Anda untuk berinvestasi pada alat lain untuk menyelesaikan pekerjaan. Fitur-fitur yang perlu diperhatikan dalam perangkat lunak HR Anda berikutnya meliputi:

Kami telah mengumpulkan daftar 15 alternatif perangkat lunak HR terbaik untuk setiap kategori, termasuk manfaat, fitur utama, umpan balik pelanggan, peringkat pengguna, dan harga.

Lihat 15+ tampilan di ClickUp untuk menyesuaikan alur kerja Anda dengan kebutuhan Anda ClickUp adalah satu-satunya platform produktivitas all-in-one yang cukup kuat untuk memberikan solusi wall-to-wall bagi tim dengan berbagai ukuran dan industri. Dengan ratusan fitur yang dapat disesuaikan dan lebih dari 1.000 integrasi clickUp dapat memusatkan pekerjaan Anda di seluruh aplikasi ke dalam ruang kerja kolaboratif- sempurna untuk tim SDM mengelola data, waktu, dan sasaran karyawan.

Baik Anda menyederhanakan proses rekrutmen, orientasi karyawan baru, atau melacak kemajuan mereka dalam mencapai target, platform ClickUp yang fleksibel memiliki semua yang Anda butuhkan untuk menyederhanakan dan mengoptimalkan proses HR yang sudah berlangsung lama.

Selesai 15 cara untuk memvisualisasikan alur kerja Anda tugas, dan proyek di ClickUp termasuk beberapa tampilan utama yang akan disukai oleh tim HR Anda:

Ada lebih dari 100 cara untuk mengotomatiskan proses SDM Anda di ClickUp sehingga tim Anda bisa fokus pada hal yang paling penting - karyawan Anda! Otomatisasi di ClickUp dapat memicu pembuatan tugas, menetapkan tugas, mengisi dan menetapkan komentar, mengubah status tugas, dan banyak lagi.

Ideal untuk pelacakan pencapaian proyek , target, dan KPI SDM , Dasbor di ClickUp mengumpulkan semua pekerjaan Anda ke dalam gambaran umum yang instan dan tingkat tinggi. Dasbor dapat disesuaikan, sangat visual, dan selalu siap untuk dipresentasikan kepada para pemangku kepentingan dan manajer lainnya. Selain itu, ada lebih dari 50 variasi widget di Dasbor yang dapat dibuat untuk setiap skenario posisi SDM yang terisi, waktu perekrutan, dan kinerja tim.

Ini Templat SOP SDM oleh ClickUp adalah sumber daya yang sempurna untuk memperkenalkan tim Anda pada proses menggunakan Papan Tulis ClickUp . Templat ini menerapkan tabel yang penuh warna, terorganisir, dan mudah diedit ke Papan Tulis kolaboratif Anda untuk membantu manajer SDM melatih tim, menetapkan tugas perekrutan, mengelola proses perekrutan, dan banyak lagi.

Sederhanakan proses SDM Anda menggunakan Templat SOP SDM dari ClickUp dan Papan Tulis

melalui Berombak Rippling menawarkan serangkaian produk untuk menyederhanakan proses SDM, TI, dan keuangan dengan menggunakan perangkat lunak berbasis awan. Perangkat lunak SDM-nya menyenangkan untuk digunakan, mudah dipelajari, dan memiliki banyak sekali fitur yang menjangkau mulai dari penggajian hingga survei umpan balik karyawan, dan banyak lagi.

Rippling mulai dari $8 per pengguna, per bulan, tetapi semua paket harga memerlukan penawaran khusus dari Rippling dan dibuat untuk setiap tim berdasarkan fitur yang Anda butuhkan.

Travis Lindemoen direktur Pelaksana, grup TI nexus

melalui Hari kerja Workday menggabungkan proses keuangan dengan SDM, perencanaan, dan analitik untuk memberikan pengalaman menyeluruh untuk berbagai kasus penggunaan. Dengan fitur-fitur yang disesuaikan dengan layanan profesional menggunakan waktu yang dapat ditagih, manajemen pendidikan, dan operasi penjualan, perangkat lunak HR ini membantu perusahaan skala menengah dan besar menyesuaikan proses untuk mengikuti pertumbuhan mereka.

Hubungi Workday untuk semua pertanyaan harga.

melalui Gusto Gusto adalah alat bantu SDM untuk tim kecil dan menengah untuk mengelola penggajian, tunjangan karyawan, tinjauan kinerja, dan orientasi . Seperti Workday dan Rippling, Gusto menawarkan wawasan dan fitur waktu dan kehadiran untuk pengalaman swalayan di seluruh karyawan, tetapi menyediakan lebih banyak hal dalam hal perekrutan dan akuisisi talenta termasuk lowongan pekerjaan, permintaan umpan balik, dan templat surat penawaran.

Anthony Martin pendiri dan CEO, Reksa Dana Pilihan

via BambooHR BambooHR adalah perangkat lunak HR yang terdiri dari penggajian, tunjangan, dan data karyawan yang berkisar pada pengalaman pribadi karyawan dalam mengakses tugas-tugas terkait. Dibangun untuk usaha kecil dan menengah, BambooHR membantu tim fokus pada retensi karyawan melalui alat yang memungkinkan anggota dengan mudah menggunakan tunjangan mereka, mengumpulkan umpan balik, menetapkan tujuan kinerja, dan banyak lagi.

Semua harga BambooHR disesuaikan per tim dan tersedia berdasarkan permintaan.

Brittney Simpson manajer Operasional SDM, Walker Miller Energy Services

melalui Yaitu Yaitu adalah perangkat lunak HR untuk bisnis skala menengah untuk tetap berada di atas proses penggajian, mengelola tunjangan, dan melacak waktu kerja.

Semua informasi harga untuk Namely hanya tersedia berdasarkan permintaan.

Kami telah menggunakan Namely untuk manajemen sumber daya manusia selama empat tahun dan ini merupakan pengubah permainan. Saya tidak pernah menyadari betapa besar perbedaan yang dihasilkan dengan adanya semua informasi karyawan di satu tempat terpusat. Tidak hanya nyaman, namun juga memudahkan untuk melacak kemajuan dan kinerja setiap orang. Dan karena Namely terintegrasi dengan platform perangkat lunak lain, saya bisa menghubungkannya dengan sistem penggajian dan tunjangan kami. Secara keseluruhan, Namely sangat membantu dalam menjaga bisnis saya tetap teratur dan berjalan dengan lancar. Antreas Koutis manajer Administrasi, Pemodal

7. Oracle