Hogyan válasszuk ki az AI írási asszisztenseket a tartalomkészítéshez?

A legtöbb tartalomcsapat három hónapon belül felélvezi az AI írási költségvetését olyan eszközökre, amelyeket három hónapon belül elhagy.

Ha megkérdez minket, azt mondanánk, hogy a részletekben rejlik a titok.

Egy startup alapítójának nem ugyanolyan AI írási beállításokra van szüksége, mint egy 50 fős marketingcsapatnak. Egy szabadúszó szövegíró prioritásai eltérnek egy 12 ügyfelet kezelő ügynökségétől. Mégis a legtöbb ember úgy választja ki az AI eszközöket, ahogy a Netflix-sorozatokat: aszerint, hogy miről beszél mindenki más.

Ez az útmutató bemutatja, hogyan válasszon AI írási asszisztenst a munkaterhelése, a csapat mérete és a tartalmi céljai alapján. Áttekintjük azokat az árazási modelleket is, amelyek különböző helyzetekben értelmezhetők, és kiemeljük a legjobb lehetőségeket (például a ClickUp!). 🤩

Mik azok az AI írási asszisztensek?

Az AI írási asszisztensek intelligens eszközök, amelyek segítenek Önnek jobb és gyorsabb írásban. Ellenőrizhetik a nyelvtanát, javaslatokat tehetnek a szóválasztásra, segíthetnek ötleteket kidolgozni, és akár teljes mondatokat vagy bekezdéseket is írhatnak az Ön által megadott információk alapján.

Ezek az eszközök mesterséges intelligenciát használnak, hogy megértsék, mit szeretne mondani, és hasznos javaslatokat kínálnak az írásának javításához. Mindenféle tartalommal működnek, függetlenül attól, hogy munkahelyi e-maileket, blogbejegyzéseket vagy közösségi média frissítéseket ír.

A legtöbb AI írási asszisztens idővel megtanulja az írási stílusát, így minél többet használja őket, annál hasznosabb javaslatokat tesznek.

🔍 Tudta? Egy több mint 5000 ügyfélszolgálati munkatárssal végzett kísérlet kimutatta, hogy amikor az emberek hozzáfértek egy AI írási asszisztenshez, termelékenységük átlagosan körülbelül 14%-kal nőtt. Érdekes módon a legjelentősebb eredményeket a legkevésbé tapasztalt munkatársak érték el, mivel az AI segített nekik professzionálisabbnak és magabiztosabbnak tűnni.

Miért fontos a megfelelő AI írási asszisztens kiválasztása?

Az AI írási eszköz választása közvetlenül befolyásolja a tartalomkészítési munkafolyamatot és az írási eredményeket. A következőket kell figyelembe vennie:

A különböző eszközök különböző feladatokban jeleskednek: egyesek kiválóan ellenőrizik a nyelvtant, míg mások a tartalom nulláról történő létrehozásában jeleskednek.

Az árak nagyon eltérőek: nem érdemes túl sokat fizetni olyan funkciókért, amelyeket nem fog használni, és nem is érdemes olyan költséghatékony eszköznél maradni, amely nem felel meg az Ön igényeinek.

Az integráció fontos: A legjobb A legjobb írási asszisztens szoftver az, amely zökkenőmentesen működik együtt az Ön által már használt alkalmazásokkal és platformokkal.

A pontosság szintje eltérő: egyes AI-eszközök jobb javaslatokat adnak és kevesebb hibát követnek el, mint mások.

🧠 Érdekesség: A gépek szövegszerkesztésben való segítségnyújtásának ötlete az 1950-es évekre nyúlik vissza. Az egyik első nagy áttörés a Georgetown-IBM 1954-es kísérlete volt, amelynek során egy IBM számítógép 60 orosz mondatot fordított angolra.

Fontos tényezők, amelyeket figyelembe kell venni az AI írási asszisztens kiválasztásakor

Mielőtt bármilyen AI-alapú tartalomkészítő eszközt választana, mérlegelje a következő tényezőket:

Kimeneti minőség és hangnem rugalmasság: Tesztelje, hogyan kezeli az eszköz az írási folyamatot, és képes-e átváltani a kötetlen e-mailek és a hivatalos ajánlatok írása között anélkül, hogy robotikusnak tűnne.

Valós idejű együttműködési funkciók: Ellenőrizze, hogy a csapattagok megjegyzéseket fűzhetnek-e, szerkesztéseket javasolhatnak-e és nyomon követhetik-e a változásokat anélkül, hogy verziókezelési rémálmokat okoznának.

Egyedi képzési lehetőségek: Keressen olyan eszközöket, amelyek a korábbi írásmintáiból tanulnak, hogy illeszkedjenek vállalatának hangvételéhez és az iparágra jellemző terminológiához.

Exportálási és biztonsági mentési lehetőségek: Gondoskodjon arról, hogy tartalmát könnyedén áthelyezhesse egy Gondoskodjon arról, hogy tartalmát könnyedén áthelyezhesse egy dokumentumkezelő szoftverbe , a WordPressbe vagy más CMS-platformokra anélkül, hogy a formázás elveszne.

💡 Profi tipp: Értékelje, hogy az AI írási eszköz hogyan kezeli a kontextust hosszú tartalmak esetén. Képes-e fenntartani a következetes üzeneteket és stílust egy 3000 szavas cikkben vagy több összekapcsolt cikkben? Ez elengedhetetlen a folytonosság szempontjából fontos kampányok vagy útmutatók esetében.

Mennyit kell fizetnie egy AI írási asszisztensért?

A költségvetésének meg kell felelnie a létrehozott tartalom mennyiségének és annak, hogy mennyibe kerül az üzletének a rossz írás.

Kezdje itt, hogy kipróbálja a különböző AI modelleket, és megtalálja a márkájához illő írási stílust. Az ingyenes verziók általában havi 2000–10 000 szót engedélyeznek, ami alkalmi közösségi bejegyzéseket, e-mail vázlatokat és alapvető tartalomkísérleteket fed le, anyagi kötelezettségvállalás nélkül.

💡 Profi tipp: Elemezze az AI írásjavító szerkesztési lábnyomát. Egyes eszközökkel könnyen nyomon követhető, hogy mely javaslatok származnak AI-tól, és melyek emberektől. Ez a átláthatóság segít a csapatoknak a tartalom finomításában anélkül, hogy elveszítenék az áttekinthetőséget.

10–20 dollár havonta

Fizessen ennyit, ha napi szinten állandó tartalomkészítésre van szüksége.

Korlátlan szószámot, a kontextust jobban megértő AI-modelleket és alapvető márka hangképzési képzést kap. Ez alkalmas egyéni marketingesek számára, akik hetente 2-3 blogbejegyzést írnak, vagy kis csapatok számára, akik több közösségi fiókot kezelnek.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 37%-a használ AI-t tartalomkészítéshez, beleértve az írást, a szerkesztést és az e-maileket. Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök, például tartalomgeneráló eszközök és a munkaterület közötti váltást jelent. A ClickUp segítségével AI-alapú írási segítséget kaphat a munkaterület egészén, beleértve az e-maileket, megjegyzéseket, csevegéseket, dokumentumokat és egyebeket, miközben megőrzi a munkaterület egészének kontextusát.

30-50 dollár havonta

Fektessen be ennyit, ha a tartalomkészítés közvetlenül növeli bevételeit. Általában hozzáférhet a csapatmunkát segítő funkciókhoz, a kampányindításhoz szükséges tömeges tartalomkészítéshez, fejlett szerkesztőeszközökhöz és a meglévő marketingeszközökkel való integrációhoz. Ideális ügynökségek vagy növekvő marketingcsapatok számára.

100 dollár felett havonta

Csak akkor költsön ennyit, ha nagyszabású tartalomgyártási folyamatot irányít, vagy fehér címkés megoldásokra van szüksége ügyfelei számára. Az extra költségért cserébe egyedi AI-képzést, prioritásos technikai támogatást és fejlett csapatkezelési funkciókat kap.

Népszerű AI írási asszisztensek a piacon

Vizsgáljuk meg a ma elérhető legnépszerűbb AI tartalomírási eszközöket, hogy megalapozott döntést hozhasson.

1. ClickUp (A legjobb AI írási és átfogó tartalomkészítési munkafolyamatokhoz)

Készítsen kampány szövegeket közvetlenül a ClickUp Brain in Chat együttműködési felületén

Amikor a kampányok halmozódnak, és a határidők túl közel vannak ahhoz, hogy kényelmesen érezze magát, nem akar tucatnyi alkalmazáson átívelő AI-terjedéssel foglalkozni. A ClickUp mindent egy helyen tart, így lendületét vesztése nélkül brainstormingolhat, vázlatokat készíthet és finomíthatja a tartalmat.

Írjon a munkafolyamatának megfelelően

A ClickUp Brain ott működik, ahol a csapata kommunikál és tervez. Ez azt jelenti, hogy tartalmat generálhat kampányok megbeszélése, briefek áttekintése vagy ötletek brainstormingja közben.

Tegyük fel, hogy az igazgatója üzenetet küld a ClickUp Chat-en, amelyben Instagram-felirat ötleteket kér egy új termék bevezetéséhez. A beszélgetésen belül közvetlenül megkérdezheti a ClickUp Brain-t, és másodpercek alatt több felirat opciót kaphat, amelyeket megoszthat.

📌 Próbálja ki ezt a parancsot: Írjon öt Instagram-feliratot egy pénzügyi SaaS termék bevezetési kampányához. Mindegyik legyen legfeljebb 15 szó hosszú, legyen játékos hangvételű, és tartalmazzon egyértelmű CTA-t.

Hibamentes szövegszerkesztés és -szerkesztés egy helyen

Térképezze fel tartalmi stratégiáját a ClickUp Brain in Docs segítségével a valós idejű együttműködés érdekében

A ClickUp Docs egy együttműködési felületet biztosít blogok, fehérpapírok vagy céloldalak kialakításához, a ClickUp Brain írási eszközeinek további erejével kiegészítve.

Csapata valós időben együttműködhet, megjegyzéseket fűzhet és finomíthatja a tartalmat ugyanabban a dokumentumban. Minden változtatás nyomon követhető a verziótörténet segítségével, így szükség esetén megtekintheti a korábbi vázlatokat, összehasonlíthatja a szerkesztéseket vagy visszaállíthatja a tartalmat.

Az AI Writer rugalmasságot biztosít a tartalomkészítés minden szakaszában. Lehetőséged van:

Bővítse ki a rövid vázlatot egy teljes blogbejegyzéssé

Egyszerűsítse a komplex szakaszokat a szélesebb közönség számára

Hosszú kutatási jelentéseket rövid összefoglalókba sűrítsen

Kampányeszközök fordítása globális piacok számára

Készítsen cselekvési tervet közvetlenül a tartalmi tervből

📌 Próbálja ki ezt a feladatot: Írjon egy webinárium landing page-et azoknak a marketingmenedzsereknek, akik szeretnék megérteni az AI eszközök szerepét a marketingben. Legyen 200 szó alatt, emelje ki a részvételből származó eredményeket, és használjon beszélgető stílust.

Több AI-modell elérhető egy helyen

A ClickUp Brain MAX egy újabb réteget ad hozzá dedikált asztali AI-kiegészítőjével. Egyszerre használhatja a ChatGPT, a Gemini és a Claude programokat, így a kutatás és az írás szorosan kapcsolódik a projektjeihez.

Válasszon a ClickUp Brain MAX több AI-modellje közül

Ha például a SEO trendeket kutatja, tegye fel ugyanazt a kérdést a ClickUp Brain MAX különböző modelljeinek, és a legjobb pontokat közvetlenül egy dokumentumba másolja, így gyorsabban és jobb információk alapján alakíthatja ki stratégiáját.

📌 Próbálja ki ezt a parancsot: Összegezze a B2B SaaS öt legfontosabb SEO-trendjét. Minden trendhez adjon meg egy alátámasztó statisztikát, és javasoljon két praktikus tartalmi ötletet a marketingcsapatok számára.

A ClickUp legjobb funkciói

Mentse el a promptokat ismételt használatra: Tárolja kedvenc promptjait a ClickUp Brain-ben, hogy gyorsan újra futtathassa őket blogbevezetőhöz, közösségi média feliratokhoz vagy meta leírásokhoz.

Személyre szabhatja az AI kimenetét: Adjon hozzá neveket, termékneveket és iparági szókincset a Brain MAX szótárához, hogy pontos szöveget generáljon, amely tükrözi márkájának hangját.

Írási munkafolyamatok automatizálása: Használja Használja a ClickUp Automations szolgáltatást a vázlatok felülvizsgálatának irányításához, a szerkesztők automatikus kijelöléséhez, amikor egy feladat „Felülvizsgálatra kész” állapotba kerül, vagy az érintettek értesítéséhez, miután a végleges szöveg jóváhagyásra került.

Azonnali hivatkozások keresése: Keresse meg a korábbi vázlatokat, stílusútiasításokat vagy kampányismertetőket a munkaterületén és a csatlakoztatott alkalmazásokban Keresse meg a korábbi vázlatokat, stílusútiasításokat vagy kampányismertetőket a munkaterületén és a csatlakoztatott alkalmazásokban a ClickUp Enterprise Search segítségével.

Képek létrehozása a szöveg mellett: Készítsen kiegészítő grafikákat blogbejegyzésekhez vagy közösségi média tartalmakhoz a munkaterületén a ClickUp Brain képalkotó funkcióinak segítségével.

Alkalmazzon a megbeszéléseket cselekvésre ösztönző jegyzetekké: hagyja, hogy hagyja, hogy a ClickUp AI Notetaker rögzítse a szerkesztői egyeztetéseket, létrehozza a jegyzeteket, és hozzon létre olyan követő feladatokat, mint például „bevezető átdolgozása”.

Alkalmazzon intelligens ügynököket, akik Ön helyett cselekszenek: A ClickUp Autopilot Agents segítségével önállóan figyelheti a változásokat, nyerhet betekintést, hozhat létre feladatokat vagy tehet közzé jelentéseket a beállított kiváltó események alapján. A ClickUp Autopilot Agents segítségével önállóan figyelheti a változásokat, nyerhet betekintést, hozhat létre feladatokat vagy tehet közzé jelentéseket a beállított kiváltó események alapján.

A ClickUp korlátai

A tartalomkészítőknek időre lehet szükségük a ClickUp kiterjedt funkcióinak elsajátításához, ami kezdetben lassíthatja a tartalomgyártást.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 555+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

🔍 Tudta? Egy kísérletben azok, akik AI-t használtak az írás gyakorlásához, jobban teljesítettek a követő teszteken, mint azok, akik AI nélkül írtak, annak ellenére, hogy kevesebb időt töltöttek gépeléssel.

2. Jasper (legalkalmasabb nagy léptékben dolgozó marketingcsapatok számára)

via Jasper

A Jasper intelligens ügynököket használ a közösségi média kampányok és e-mail sorozatokhoz hasonló munkafolyamatok kezelésére. A szerszámot a márka hangjára tanítja be, és az különböző tartalomtípusoknál is megőrzi ezt a hangnemet.

A Canvas olyan, mint egy megosztott munkaterület, ahol a csapatok együtt dolgozhatnak a tartalomkészítésen és a kampánytervezésen. Az AI író különböző marketingigényekhez tartozó tartalomírási sablonokat is tartalmaz, például YouTube-videó leírásokat és Google Ads címsorokat.

A Jasper legjobb funkciói

Kérje meg a Research Agent szolgáltatást, hogy elemezze a versenytársakat, és az eredményeket automatikusan kampányismertetőkbe és tartalmi ötletekké alakítsa.

Futtassa az Optimization Agent alkalmazást, hogy a Semrush adatait felhasználva javítsa címsorait, meta leírásait és belső linkjeit.

Állítsa be a Personalization Agent szolgáltatást, hogy célzott e-mail kampányokat és hirdetéseket hozzon létre az ügyféladatok felhasználásával.

Készítsen egyedi marketing munkafolyamatokat a kódolás nélküli alkalmazáskészítőben, technikai szakértelem nélkül.

Jasper korlátai

A felhasználók a sablonokkal kapcsolatos kísérletezésről és a kiterjesztett tartalomban tapasztalt következetlen folyamatokról számolnak be.

A marketingre való összpontosítás korlátozza a kampányok és a tartalomkészítésen kívüli általános üzleti írás funkcionalitását.

A SEO-integrációk ellenére a felhasználók arra figyelmeztetnek, hogy ez ronthatja a keresőmotorokban való láthatóságot.

Jasper árak

Ingyenes próba

Pro: 69 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1260+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1845+ értékelés)

📖 Olvassa el még: A legjobb Jasper alternatívák és versenytársak

3. Copy. ai (A legjobb piacra lépéshez és tartalom automatizáláshoz)

A Copy. ai egy GTM ügynöki platform, amely összeköti az értékesítést, a marketinget és a műveleteket. Létrehozhat munkafolyamatokat, amelyek összekapcsolják a feladatokat, például a potenciális ügyfelek kutatását személyre szabott megkeresésekkel és nyomon követési folyamatokkal.

Az Infobase tárolja vállalata adatait, így a mesterséges intelligencia a projektek között egységes részleteket használ. A platform több mint 2000 eszközhöz kapcsolódik, többek között a Salesforce-hoz, a HubSpot-hoz és a Gong-hoz.

A Copy.ai legjobb funkciói

Végezzen alapos kutatást a potenciális ügyfelekről a vállalati weboldalakról, a LinkedIn-profilokról és a legfrissebb hírekből származó adatok felhasználásával, hogy személyre szabhassa a megkeresést.

Írjon teljes e-mail sorozatokat, amelyek automatikusan követik a potenciális ügyfelek viselkedését és elkötelezettségi szintjét.

A blogbejegyzéseket többformátumú tartalom-munkafolyamatok segítségével alakítsa át közösségi média tartalmakká, e-mail hírlevelekké és hirdetési szövegekké.

Hozzon létre fiókalapú marketingkampányokat személyre szabott céloldalakkal és e-mailekkel konkrét célvállalatok számára.

Copy. ai korlátai

Az eredmények nagyon eltérőek lehetnek: míg a rövid szövegek kiválóak, a hosszú vagy összetett feladatok irreleváns vagy hibalehetőségekkel terhelt eredményeket hozhatnak.

A Copy. ai ingyenes csomagja és alacsonyabb szintű előfizetései korlátozott használati korlátokkal rendelkeznek (pl. korlátozott szószám vagy projekt).

Korlátozott sablonok olyan formátumokhoz, mint a fehér könyvek vagy a műszaki jelentések, amelyek több kézi prompt-készítést igényelhetnek.

Copy. ai árak

Önkiszolgáló ( Csevegés): 29 USD/hó (öt felhasználói hely)

Önkiszolgáló (ügynökök): 249 USD/hó (legfeljebb 10 hely)

Vállalatok: Egyedi árak

Copy. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (180+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (65+ értékelés)

📖 Olvassa el még: A legjobb Copy.ai alternatívák és versenytársak

4. ChatGPT (A legjobb beszélgetésszerű írási segítségnyújtáshoz)

a ChatGPT segítségével

A ChatGPT a sablonok vagy munkafolyamatok helyett természetes beszélgetésen keresztül kezeli az írást. Ötleteket gyűjthet, tartalmakat ismételhet és vázlatokat finomíthat oda-vissza párbeszéd révén.

Állítson be egyéni utasításokat, hogy a preferenciák átvitelre kerüljenek a beszélgetések során, míg az egyéni GPT-k speciális verziókat hoznak létre konkrét feladatokhoz. A Memória funkció megjegyzi a csevegések részleteit, hogy személyre szabhassa a jövőbeli válaszokat.

Ezenkívül a ChatGPT-t is felhasználhatja tartalomkészítéshez, hogy beszélgetéseket, fájlokat és kontextust szervezzen meg konkrét célok köré.

A ChatGPT legjobb funkciói

Kérje meg a ChatGPT-t, hogy keressen aktuális információkat az interneten, és építse be az új adatokat írási projektjeibe.

Beszélgessen hangosan az AI-vel, hogy kéz nélkül ötleteljen, miközben sétál, vezet vagy távol van a számítógépétől.

Töltsön be fájlokat és képeket, hogy elemzéseket, összefoglalókat vagy tartalmakat kapjon az Ön által megadott vizuális vagy dokumentum anyagok alapján.

Készítsen fejlett adatvizualizációkat és diagramokat úgy, hogy leírja, mit szeretne, és hagyja, hogy a ChatGPT generálja azokat.

A ChatGPT korlátai

A felhasználók elérhetik a tárolt csevegések korlátját, ami miatt a régebbi beszélgetéseket manuálisan kell törölniük, hogy helyet szabadítsanak fel és fenntartsák a rendszert.

Korlátozott integrációs lehetőségek a csapatmunka és az együttműködés céljára tervezett ChatGPT alternatívákhoz képest

Hosszabb beszélgetések során a ChatGPT előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben megőrizni a korábbi részleteket, ami idővel kevésbé személyre szabott válaszokhoz vezethet.

ChatGPT árak

Ingyenes

Plusz: 20 USD/hó

Pro: 200 USD/hó

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1010+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 260 értékelés)

5. Grammarly (A legjobb valós idejű írási fejlesztéshez)

via Grammarly

A Grammarly több mint 500 000 alkalmazásban és webhelyen működik, és valós idejű javaslatokat ad, bárhol is írjon.

A Grammarly a helyesírás- és nyelvtani ellenőrzésen túl teljes bekezdések átírását, hangnem-kiigazítást és személyre szabott javaslatokat kínál a közönséged és céljaid alapján.

A Docs funkció egy írási munkaterületet hoz létre, amely a kezdeti vázlattól a végleges változatig támogatja Önt. Ezenkívül a Knowledge Share automatikusan elmagyarázza a vállalati szakzsargont, amikor a csapattagok az egérrel a kifejezések fölé viszik a kurzort.

A Grammarly legjobb funkciói

Tanítsa meg az AI-korrektúrával ellátott eszközt a márka hangvételére, hogy a csapat minden tagja ugyanolyan stílusban írjon.

Kapjon e-mail összefoglalókat, amelyek kiemelik a hosszú üzenetek legfontosabb pontjait, így gyorsan válaszolhat anélkül, hogy fontos részleteket kihagyná.

Hasonlítsa össze írását több milliárd weboldallal és tudományos cikkel, hogy a publikálás előtt kiszűrje a plágiumot.

A beépített AI-detektor segítségével megkülönböztetheti az ember által írt és az AI által generált tartalmakat.

A Grammarly korlátai

Az olyan fejlett funkciók, mint a hangnemfelismerés, a plágiumellenőrzés és a Brand Voice, fizetős előfizetést igényelnek.

Az AI-javaslatok a szerkesztési folyamat során megváltoztathatják a szándékolt jelentést vagy a személyes írásstílusát.

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a Grammarly néha helyes kifejezéseket jelöl hibaként.

A Grammarly árai

Ingyenes

Pro: 30 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árak

Grammarly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 12 050 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7190+ értékelés)

🧠 Érdekesség: 2014-ben a kutatók kiadták a SciGen programot, amely automatikusan értelmetlen kutatási cikkeket generált. Ezzel néhány konferenciát rávezettek arra, hogy elfogadják a cikkeket előadásra, ami globális vitákat váltott ki a tudományos körökben a peer review és az automatizálás témájában.

Népszerű AI írási asszisztens felhasználási példák

Minden csapatnak más és más írásbeli kihívásokkal kell szembenéznie.

Egyesek számára ez a rangsorolt, kutatásigényes tartalom előállítása. Mások számára ez a konverziót eredményező, gyors kampány szövegek írása. Az AI írási asszisztens eszközök felgyorsíthatják mindkét munkafolyamatot. Nézzük meg ezt közelebbről! 🎯

Hosszú formátumú tartalomcsapatok

A hosszú formátumú tartalmakon dolgozó íróknak és szerkesztőknek két követelményük van: mélység és felfedezhetőség. A blogok és a fehérpapírok megbízható kutatást, strukturált vázlatokat és a kezdetektől beépített SEO-t igényelnek. Ez manuálisan órákat vesz igénybe – statisztikák keresése, a folyamat kialakítása és a kulcsszavak beillesztése a megfelelő helyekre.

Az AI írási asszisztensek gyorsítják ezt a folyamatot azáltal, hogy vázlatokat készítenek, példákat hoznak fel és olyan kulcsszavak elhelyezését javasolják, amelyek erősítik a rangsorolási potenciált.

📌 Próbálja ki ezeket a parancsokat: Készítsen részletes SEO blog vázlatot a „Mesterséges intelligencia személyre szabása a B2B marketingben” témában. Tartalmazza a H2 és H3 címeket a kulcsszó javaslatokkal és a célszószámmal együtt.

Hasonlítsa össze a modell eredményeit a következő kérdéssel: Hogyan reagálnak a B2B vásárlók az AI-vezérelt tartalomszemélyre szabásra? Összegezze az átfedéseket 250 szóban.

Öt friss statisztikát mutasson be a személyre szabáshoz mesterséges intelligenciát alkalmazó B2B-marketingesekről. Hivatkozzon a forrásra, és minden statisztikához javasoljon egy alátámasztó példát, amely beilleszthető egy fehér könyvbe.

A ClickUp Brain MAX még hatékonyabbá teszi ezt azáltal, hogy a tartalomcsapatok összehasonlíthatják a válaszokat több AI-modellben a desktop alkalmazásában. Például, amikor egy fehér könyvet készít az AI-ről a B2B marketingben, a következőket teheti:

Kérdezze meg a ClickUp Brain MAX-ot a B2B személyre szabáshoz kapcsolódó kulcsszavak lehetőségeiről.

Hasonlítsa össze, hogyan magyarázzák a különböző modellek a kialakuló trendeket

Összevonja ezeket egy strukturált vázlatba a ClickUp Docs-ban, mielőtt átadná egy írónak.

Gyűjtsön információkat és készítsen SEO-kompatibilis vázlatokat blogokhoz és fehérpapírokhoz a ClickUp Brain MAX segítségével

Marketingcsapatok

A marketingcsapatok szoros határidőkkel dolgoznak.

Amikor egy termék bevezetése a naptárba kerül, hirtelen szükséged van egy céloldalra, három e-mail változatra és hirdetési szövegre. A legnehezebb rész az, hogy minden eszköz éles és üzenetközpontú legyen, anélkül, hogy órákat kellene töltened a szövegek csiszolásával.

Az AI írási asszisztensek segítségével gyorsan több változatot lehet létrehozni, így a csapatok kipróbálhatják a különböző megközelítéseket, és a stratégiára koncentrálhatnak.

📌 Próbálja ki ezeket a parancsokat: Írjon öt landing page címsort egy SaaS bevezetéshez, amely a középvállalati marketing menedzsereket célozza meg. Mindegyik legyen 12 szónál rövidebb és az előnyökre összpontosítson.

Csiszolja ezt a vázlatot egy 100 szavas promóciós e-mailre, amelynek erősebb a felvezetője, egyértelmű a CTA-ja és a tárgya 40 karakter alatt van.

Írja át ezt a landing page szöveget három LinkedIn hirdetésváltozatra, amelyek mindegyike legfeljebb 25 szóból áll.

A ClickUp Brain és a Docs ezt közvetlenül a kampány munkafolyamatába integrálja. A vázlatok valós időben finomíthatók, és a csapatok ugyanazon a helyen, ahol a kreatív anyagokat ellenőrzik, címsorokat, e-maileket és hirdetésrészleteket is generálhatnak.

Tegyük fel, hogy új SaaS funkciót indít. A következőket teheti:

Írjon egy landing page címsort, majd kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy öt változatot készítsen erősebb CTA-kkal.

Illessze be a dokumentumba az e-mail vázlatát, és hagyja, hogy a ClickUp Brain finomítsa azt egy kifinomultabb verzióvá.

Jelölje ki a céloldal szövegét, és készítsen rövidebb hirdetésváltozatokat, amelyeket több csatornán is felhasználhat.

Készítse el és finomítsa kampányeszközeit egy helyen a ClickUp Brain in Docs segítségével

Közösségi média menedzserek

A közösségi média menedzsereknek folyamatosan vonzó tartalomra van szükségük: frissnek tűnő feliratokra, történetet mesélő szálakra és gyors válaszokra, hogy a közösség aktív maradjon. A tempó könyörtelen, és az írói blokk mindennapi valóság lehet.

Az AI írási asszisztensek könnyítik a munkát azzal, hogy új ötleteket javasolnak, a kampánytartalmakat közösségi formátumokba alakítják át, és használatra kész változatokat hoznak létre.

Termékbevezetés esetén a következőket teheti: Kérjen a ClickUp Brain-től tíz különböző hangvételű Instagram-feliratot!

Vázoljon fel egy öt részes X szálat, amely három termékelőnyt emel ki.

Készítsen választervezeteket a követők gyakori megjegyzéseinek kezelésére.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy írjon vonzó szövegeket és feliratokat a munkaterületének bármely pontjáról

🧠 Érdekesség: Alison Knowles a FORTRAN programozási nyelvet használta versek írásához, ami az AI által generált kreatív írás egyik legkorábbi példája.

Termékcsapatok

A termékfrissítések gyakran nyers műszaki specifikációk formájában jelennek meg, amelyek tele vannak részletekkel, de az ügyfelek számára olvashatatlanok. A kihívás az, hogy ezeket világos tudásbázis-cikkekké, kiadási megjegyzésekké és lépésről lépésre bemutató útmutatókká alakítsuk.

Ha ezt manuálisan végzi, az eredmény sűrű szöveg lehet, amely inkább megzavarja a felhasználókat, mint segít nekik. Az AI írási asszisztensek leegyszerűsítik és formázzák a technikai anyagokat, hogy azok világos, ügyfélbarát tartalommá váljanak.

A ClickUp Docs egyszerűvé teszi ezt a folyamatot. Beilleszti a technikai vázlatot, majd utasítja a ClickUp Brain-t, hogy egyszerűsítse, strukturálja és csiszolja azt kiadási megjegyzések vagy útmutató formájában.

Alternatív megoldásként megnyithatja a vonatkozó feladatot a ClickUp-ban, és megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy írjon kiadási megjegyzéseket a teljes kontextussal.

A ClickUp Brain segítségével alakítsa át a műszaki specifikációkat világos, ügyfélorientált dokumentációvá

📌 Próbálja ki ezeket a parancsokat: Írja át ezt a műszaki leírást a felhasználók számára készült kiadási megjegyzésekbe. Legyen 150 szó alatt, egyszerű nyelven, és emelje ki három előnyt.

Írjon egy 500 szavas tudásbázis cikket, amelyben elmagyarázza, hogyan kell beállítani a [FUNKCIÓ] funkciót. Tartalmazza a számozott lépéseket és egy rövid GYIK-et.

Egyszerűsítse ezt a 400 szavas termékismertetőt az új felhasználók számára. Ossza fel rövid bekezdésekre, és adjon hozzá alcímeket.

Értékesítési csapatok

Az értékesítési csapatok számára a kihívás a személyre szabottság és a gyorsaság közötti egyensúly megteremtése. A személyre szabottnak tűnő üzenetek kidolgozása gyakran túl sok időt vesz igénybe, míg a sietség miatt az üzenet általánosnak tűnhet.

Az AI írási asszisztensek e-mailek, hívási szkriptek és ajánlatösszefoglalók vázlatainak elkészítésével segítenek, amelyeket a képviselők gyorsan adaptálhatnak az egyes potenciális ügyfelekhez.

Személyre szabott megkereséseket, szkripteket és ajánlatokat készíthet közvetlenül az értékesítési munkafolyamatában a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain zökkenőmentessé teszi ezt a munkafolyamatot az értékesítési feladatokon belül. Közvetlenül ugyanazon a helyen, ahol a folyamatot követi nyomon, létrehozhat elérhetőségeket, szkripteket vagy összefoglalókat.

📌 Próbálja ki ezeket a parancsokat: Írjon egy követő e-mailt egy potenciális ügyfélnek, aki részt vett egy termékbemutatón. Az e-mail ne legyen hosszabb 120 szónál, hangsúlyozza az időmegtakarítást, mint előnyt, és javasoljon egy 30 perces telefonbeszélgetést a jövő héten.

Írjon egy háromrészes telefonos forgatókönyvet, amelyben foglalkozik a következő ellenérvekkel: költségvetés, integráció és a csapat általi elfogadás. Minden válasz legyen 50 szó alatt.

Készítsen egyoldalas összefoglalót egy marketing igazgatónak szóló értékesítési ajánlatról. Fókuszáljon a befektetés megtérülésére, a könnyű alkalmazhatóságra és a támogatásra.

📖 Olvassa el még: A legjobb AI termelékenységi eszközök

Gyakori hibák, amelyeket el kell kerülni az AI-val történő írás során

A marketingcsapatok gyakran használják az AI írási eszközöket, mint varázspálcákat – adnak nekik egy homályos parancsot, és tökéletességet várnak el. Itt követik el a hibát:

„Írj nekem egy blogbejegyzést X-ről” kérés: Ez minden alkalommal általános, tartalmatlan szöveget eredményez. Ehelyett mondja el az AI-nek a konkrét szemszögét, a célközönségét és azt, hogy milyen egyedi betekintést oszt meg.

Az első vázlat végleges változatként való elfogadása: Tekintse az AI-t írási partnerének, ne pedig helyettesítőjének. Használja az eredményét kiindulási pontként, majd egészítse ki személyes tapasztalataival és szakértelmével.

A tények ellenőrzésének elmulasztása: Az AI gyakran magabiztosan talál ki dolgokat. Mindig ellenőrizze a statisztikákat, idézeteket és állításokat a közzététel előtt.

A szószám figyelmen kívül hagyása: 500 szót kér, 800-at kap. 200-at kér, 400-at kap. Mindig pontosan adja meg igényeit az 500 szót kér, 800-at kap. 200-at kér, 400-at kap. Mindig pontosan adja meg igényeit az AI írási utasításban : „Pontosan 300 szót írjon, se többet, se kevesebbet”.

AI használata érzékeny témák esetén: A vitatott, személyes vagy érzelmi intelligenciát igénylő kérdéseket bízza emberekre. Az AI-nak hiányoznak a finom árnyalatok.

🔍 Tudta? A Value, Benefits, and Concerns of Generative AI-Powered Assistance in Writing (A generatív AI-alapú írási asszisztensek értéke, előnyei és aggályai) című tanulmány megállapította, hogy az emberek szívesebben használnak AI-segítséget, ha a feladat kreatív, és az AI segít a tartalom létrehozásában. A tanulmány azt is megállapította, hogy az AI segít növelni az írásban való magabiztosságot.

📣 Ügyfél a reflektorfényben: A Hawke Media marketingügynökség a ClickUp segítségével 30%-kal csökkentette a projektmenedzsment időt, így több időt tudott fordítani arra, hogy eredményeket szállítson ügyfeleinek. Kipróbáltam a ClickUp-ot, és beleszerettem. A platform a munkám kedvenc részévé vált. Büszkén hirdetem a ClickUp-ot, mindenkinek mesélek róla. Kipróbáltam a ClickUp-ot, és beleszerettem. A platform a munkám kedvenc részévé vált. Büszkén hirdetem a ClickUp-ot, mindenkinek mesélek róla. Nézze meg ezt a videót, hogy megértse, hogyan használta a csapatuk a ClickUp-ot:

Bónusz tippek az AI írási asszisztensek maximális kihasználásához

Alkalmazzon ezeket a tippeket az AI írási asszisztensek hatékony használatához. 👇

Kezdje egy részletes brief-felkészítéssel!

Az AI marketingeszközöknek kontextusra van szükségük, hogy elkerüljék az általános írásmódot.

📌 Próbálja ki: Írjon egy 500 szavas cikket a kiégett marketingmenedzsereknek a termelékenységet növelő trükkökről, amelyekhez nincs szükség új alkalmazásokra vagy rendszerekre. Használjon szimpatikus, de praktikus hangnemet, és tartalmazzon legalább két konkrét példát, amelyet holnap reggel kipróbálhatnak.

Ez azért működik, mert meghatároztad a célközönséget (kiégett marketingmenedzserek), a korlátokat (nincsenek új eszközök), a hangnemet (szimpatikus, de praktikus) és konkrét követelményeket (2 megvalósítható példa).

Az AI-alapú tartalomgenerátor most már rendelkezik korlátokkal, amelyek megakadályozzák, hogy általános tanácsok területére tévedjen.

Használja az AI-t kutatási és ötletelési partnerként

Dolgozzon ki egy szisztematikus munkafolyamatot a tartalom ötleteléséhez. Kezdje azzal, hogy megkérdezi: „Melyek a [téma] 10 olyan egyedi szempontjai, amelyekkel még nem foglalkoztak részletesen?”

Válassza ki a legmeggyőzőbb szemszöget, majd kérdezze meg: „Melyek az öt konkrét példa vagy esettanulmány, amelyek alátámasztják ezt a nézőpontot?” Végül kérdezze meg: „Milyen ellenvetéseket hozhatnak fel a szkeptikusok, és hogyan reagálna rájuk?”

Ez a folyamat órákon át tartó kutatást és ötletelést alakít át egy 10 perces, koncentrált munkamenetté egy tartalom-workflow szoftverben.

🧠 Érdekesség: A „humán-AI közös írás” témájú kutatási tanulmány megállapította, hogy ha az AI asszisztensek nem csak a következő mondatokat, hanem a következő bekezdéseket is javasolják, az segít az embereknek gyorsabban és jobban írni. Különösen azoknak volt nagy haszna, akik nem írnak minden nap.

Adjon konkrét visszajelzéseket és ismételje meg a beszélgetéseket

Ha az eredmények nem felelnek meg az elvárásoknak, maradjon ugyanazon a beszélgetésen, és adjon pontos utasításokat.

📌 Próbálja ki ezt: „A hangnem túl formális a közönségünk számára. Állítsa be úgy, hogy beszélgetősebb legyen, de megőrizze a professzionalizmust, vagy „Adjon hozzá konkrét példákat konkrét mutatókkal vagy cégnevekkel, hogy alátámassza az egyes főbb pontokat. ”

Az AI a beszélgetés során a visszajelzéseiből tanul, így a későbbi iterációk javulást fognak mutatni a kezdeti kísérletekhez képest.

Az AI-t időigényes, rutin feladatokra összpontosítsa

Az AI-t inkább kutatási összefoglalásokhoz, vázlatok készítéséhez és tartalom átformázásához használja, ne pedig kreatív munkához.

📌 Próbálja ki ezt: „Konvertálja ezt a 2000 szavas cikket öt platformspecifikus közösségi média bejegyzéssé, amelyek mindegyike különböző kulcsfontosságú betekintést nyújt” vagy „Alakítsa át ezeket az ügyfélajánlásokat egy koherens esettanulmánnyá, amely bemutatja, hogyan oldja meg megoldásunk egy adott üzleti kihívást. ”

Maximalizálhatja a hatékonyságot, ha az AI-ra bízza a szisztematikus feladatokat, miközben kreatív energiáját stratégiára és eredeti gondolkodásra fordíthatja.

🚀 ClickUp előnye: A ClickUp Talk to Text funkciója segít abban, hogy az ötleteit azonnal leírhassa, amint azok eszébe jutnak. Tartsa lenyomva a gyorsbillentyűt, kezdjen el beszélni, és nézze, ahogy szavai valós időben megjelennek a képernyőn. A ClickUp Talk to Text segítségével kéz nélkül rögzítheti és finomíthatja kampányötleteit Például egy ügyfélhívás után tíz címsorötletet mondhat el egy új hirdetési kampányhoz. A ClickUp Brain MAX ezeket azonnal rögzíti egy dokumentumban. Onnan a legjobbakat finomíthatja, és megoszthatja őket a csapatával, hogy visszajelzést kapjon. További információk itt:

Minden jog fenntartva a ClickUp-nál

Számtalan alkalmazás kínálja, hogy megírja a blogjait, finomítsa az e-mailjeit vagy ötleteket adjon a képaláírásokhoz. A trükk abban rejlik, hogy tudni kell, hogyan válasszuk ki azokat az AI írási asszisztenseket, amelyek megkönnyítik a munkánkat anélkül, hogy újabb réteget adnának a komplexitáshoz.

A ClickUp segítségével mostantól a ClickUp Brain és a Brain MAX funkciók is elérhetők a platformon belül, ahol már eddig is tároltad a projekteket, kampányokat és dokumentumokat. A marketingcsapatok másodpercek alatt finomíthatják a céloldalakat, a közösségi média menedzserek a munkaterületüket elhagyva sem kell, hogy elhagyják a munkaterületüket, a termék- vagy értékesítési csapatok pedig a száraz jegyzeteket vonzó tartalommá alakíthatják.

Ha készen áll arra, hogy elkerülje az alkalmazások túlterheltségét, és minden írását egy helyen tárolja, regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A. A ClickUp Brain a legjobb választás hosszú formátumú tartalmakhoz, különösen, ha már ClickUp-ban kezeli a projekteket. Zökkenőmentesen integrálódik a munkafolyamatába, így hosszú cikkeket közvetlenül a projektmenedzsment rendszerében hozhat létre és szerkeszthet.

A. Nem, az AI írási asszisztensek nem tudják teljes mértékben helyettesíteni az emberi írókat. Az AI kiválóan teljesít a kutatás, az első vázlatok és a rutin tartalmak terén, de hiányzik belőle a valódi kreativitás, a személyes tapasztalat és az érzelmi intelligencia. Emellett nem tud eredeti interjúkat készíteni, egyedi betekintést nyújtani vagy komplex márka-árnyalatokat megérteni.

A. A ClickUp fizetős csomagjainak részeként AI-írási funkciót is kínál, ami rendkívül költséghatékonnyá teszi a különálló eszközökhöz képest. A ChatGPT Plus havi díja 20 dollár, a Jasperé 69 dollár, a Copy. aié pedig 29 dollár.

A. Az AI írás segítségével biztosítsa a tartalom minőségét, ellenőrizze a statisztikákat és az állításokat. Adjon részletes utasításokat a kontextus, a közönség és a hangnem meghatározásával. Használja az AI kimenetét első vázlatként, majd szerkessze a márka hangjához igazítva, és adjon hozzá személyes észrevételeket.

A. A ClickUp a legjobb választás marketingcsapatok számára, mert ötvözi az AI írási funkciót a projektmenedzsmenttel, így minden kampányát egy helyen szervezheti. Tartalomösszefoglalókat készíthet, szövegeket generálhat és jóváhagyási munkafolyamatokat kezelhet anélkül, hogy más eszközök között kellene váltania.