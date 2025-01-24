A vonzó tartalom népszerűsítheti termékét/szolgáltatását, vásárlásra ösztönözheti az olvasókat, és az Ön márkáját első számú választássá teheti. De a tartalomkészítés olyan szórakoztató, mint amilyennek az eredményei tűnnek? IGEN!

A technológia itt van, hogy segítsen, és a ChatGPT az új legjobb barátja. Akár írói válsággal küzd, ötleteket gyűjt, vagy egy bonyolult bekezdést csiszol, a legjobb tippekkel és trükkökkel segítünk Önnek a mesterséges intelligencia segítségével felépíteni a tartalomkészítési folyamatot.

Ismerje meg, hogyan használhatja a ChatGPT-t tartalomkészítéshez, fedezze fel annak lehetőségeit, és engedje meg, hogy bemutassunk Önnek egy másik, még hatékonyabb AI-alapú tartalomgenerátort.

⏰60 másodperces összefoglaló A ChatGPT egy chatbot, amely az OpenAI által létrehozott természetes nyelvfeldolgozási modellen alapul.

A felhasználók kérdéseire az emberek által bevitt adatok alapján válaszol.

Szeretné, ha a ChatGPT tartalmat hozna létre? Írjon részletes, kontextusban gazdag utasításokat, és határozza meg az összes követelményt a szükséges tartalom típusára vonatkozóan.

A ClickUp egy ChatGPT alternatíva, amely a ClickUp Brain formájában mesterséges intelligenciát használ a tartalomgenerálás automatizálásához.

A ClickUp integrálódik a munkaterületével, hogy megértse a folyamatot, és nem szükséges mindent nulláról beírnia a parancsokba a szöveg generálásához.

A ClickUp Brain nemcsak tartalmat ír Önnek a semmiből, hanem projektmenedzserként és tudásmenedzserként is működik, olyan funkciókkal, mint a természetes nyelvű kérdések és válaszok, összefoglalás és automatikus haladásfrissítések.

Hogyan működik a ChatGPT?

Az OpenAI által létrehozott ChatGPT egy nagy nyelvi modellű beszélgető chatbot, amely írásbeli utasításokra válaszolva reagál a felhasználói kérdésekre. Az eszköz hatalmas mennyiségű képzési adatból tanul, és természetes nyelvfeldolgozási képességeit használja kontextusfüggő válaszok generálására.

via ChatGPT

Íme a ChatGPT legújabb verziói, amelyek segítenek Önnek a különböző tartalomkészítési igényeinek kielégítésében:

GPT-4o mini és GPT-4o szöveg generálásához és képek megértéséhez

o1-mini és o1-preview a fejlett gondolkodási képességeket igénylő utasítások vagy kérdések megválaszolásához

DALL·E 3 képek létrehozásához

Hangmodell (GPT-4o használatával) az audio lekérdezésekre való valós idejű válaszadáshoz

Keresési modell a webes kereséshez, összefoglaláshoz és fontos információk idézéséhez.

🧠 Érdekesség: 2023-tól az amerikai vállalatok 50 000–70 000 dollárt spóroltak meg a ChatGPT használatával.

A ChatGPT árai

Ideális, ha tudod, mennyit fogsz költeni a természetes nyelvfeldolgozó modellre, mielőtt eldöntöd, hogyan használod a ChatGPT-t tartalom létrehozására. A legtöbb igényedet a ingyenes verzió is kielégítheti, de a fizetős verziók jobb eredményeket hozhatnak speciális tartalmak esetén.

ChatGPT 3. 5: Ingyenes verzió

ChatGPT Plus: 20 USD/hó

ChatGPT Team: 25 USD/felhasználó havonta (minimum 2 felhasználó szükséges)

ChatGPT Enterprise: Egyedi árazás

👀 Tudta? A KPMG India vezérigazgatója, Yezdi Nagporewalla, megkérdőjelezte azt a híres narratívát, miszerint az AI eszközök fel fogják váltani az embereket. Ehelyett egy ember-AI hibrid megközelítést javasolt a termelékenység növelése érdekében, és elmondta, hogy a vezérigazgatók évről évre továbbra is alkalmazni fogják az embereket.

Hogyan használhatja a ChatGPT-t tartalomkészítéshez

A kreatív írástól a meglévő eszközök teljesítményének optimalizálásáig – íme hat módszer a ChatGPT használatára tartalomkészítéshez:

1. Blogbejegyzés vázlatának elkészítése

A ChatGPT felhasználja az ötleteit, és strukturált vázlatokat készít blogbejegyzésekhez vagy termékleírásokhoz, így nem kell többé végtelenül bámulnia az üres oldalt.

Akár egyedi bevezetést kell kidolgoznia, részletes magyarázatokat kell készítenie fogalmakhoz, vagy értelmes következtetéseket kell megfogalmaznia, az eszközt igényeihez igazíthatja, és másodpercek alatt hosszú tartalmakat készíthet.

📌 Példa: Ha marketingesként blogbejegyzést írsz a környezetbarát csomagolási trendekről, megkérheted a ChatGPT-t, hogy készítsen egy informatív és érdekes cikket.

Prompt: „ Írj egy [szószámkorlátozás] blogbejegyzést [téma] témában [határozd meg a célközönségedet]. ”

Válasz:

via ChatGPT

👀 Tudta? A ChatGPT az első hónapjában 57 millió aktív felhasználót gyűjtött. A Google Translate hat és fél év alatt érte el ezt a mérföldkövet.

2. Fejlécek és meta leírások generálása

A címsorok és a meta leírások elengedhetetlenek a keresőmotorokban való rangsoroláshoz. Ugyanakkor néha ezek a legnehezebben megírható elemek.

A ChatGPT segíthet kreatívnak lenni azzal, hogy címsorötleteket és SEO-barát meta leírásokat javasol. A kreativitás és az optimalizálás közötti tökéletes egyensúly elérése nehéz lehet, de az AI eszköz megkönnyíti ezt a feladatot.

Ne felejtse el azonban hozzáadni a szószámkorlátozást a promptokhoz.

📌 Példa: Amikor címsort és meta leírást generál egy blogbejegyzéshez a prompt engineering előnyeiről, ne felejtse el megadni, hogy hány javaslatra van szüksége mindkettőhöz, és hogy mennyi a karakterkorlát.

Címre vonatkozó utasítás: „ Írjon [címek száma] címet egy blogbejegyzéshez a [blog témája] témában. A tartalom [a közönség] számára készült. A címek hossza ne haladja meg [a karakterkorlátot]. ”

Válasz:

💡Profi tipp: Szeretné feltárni a keresőmotorok meglévő tartalmának hiányosságait, hogy azokat saját anyagával pótolhassa? Illessze be a meglévő, hiányos tartalmat a ChatGPT-be, és kérje meg, hogy tegyen fel kérdéseket, azonosítsa a hiányosságokat, és javasoljon módszereket az érték növelésére.

Ismételje meg a hasonló folyamatot a meta leírások esetében a következő utasítás használatával:

Meta leírásra vonatkozó utasítás: Írjon [leírások száma] blogbejegyzést a [blog témája] témáról. A tartalom [célközönség] számára készült. A meta leírások hossza ne haladja meg [a karakterkorlátot].

Válasz:

3. Tartalomoptimalizálás

A ChatGPT még a tartalom optimalizálását is képes kezelni. Használja arra, hogy releváns kulcsszavakat szőjön be a szövegbe anélkül, hogy azok erőltetettnek tűnnének, így javítva a rangsorolását és az olvashatóságot. Egyszerűsíti a bonyolult mondatokat anélkül, hogy azok mélységét elveszítenék, vagy átírja a szakaszokat, hogy különböző közönségszegmenseket vonzzon. Ezenkívül vonzó CTA-kat generálhat, és még a belső és külső linkek lehetőségeit is azonosíthatja a SEO további javítása érdekében.

📌 Példa: Ha blogbejegyzést írsz a tartalommarketing stratégiákról, kérd meg a ChatGPT-t, hogy javasoljon módszereket arra, hogyan lehet természetesen beépíteni a kapcsolódó kulcsszavakat, például a „SEO tartalomstratégiák” kifejezést.

Ez egy egyszerű módszer arra, hogy tartalma minőségének romlása nélkül felhívja rá a figyelmet.

Prompt: „ Írja át ezt a bekezdést úgy, hogy a [kulcsszó ötletek] kulcsszavak természetesen szerepeljenek benne. ”

Válasz:

Olvassa el még: Útmutató az AI használatához a tartalommarketingben

4. Írjon közösségi média bejegyzéseket

A közösségi média bejegyzései egyszerre szokatlanok, beszélgető jellegűek, informatívak és emlékezetesek. Ez egy fontos mérföldkő, amelyet el kell érni, amikor először kezd el írni, vagy ha nagyon konkrét célja van rövid formátumú tartalommal.

Az AI írási eszközök képesek hirdetési szövegeket (például Google-hirdetéseket) létrehozni, teljes bejegyzéseket megfogalmazni, sőt, különböző írási stílusokkal kísérletezve akár közösségi média posztokhoz is szövegeket írni.

⚠️ Ne feledje: A parancsoknak konkrétnak és leíró jellegűnek kell lenniük, hogy a ChatGPT ne adjon általános eredményt.

📌 Példa: Twitteren (vagy X-en) szeretne egy szálat indítani, hogy megvitassa a tartalomkészítés kihívásait. A ChatGPT segítségével létrehozhat tartalmat erről a témáról, ha megadja a releváns promptot, a hangnemre vonatkozó utasításokat és a szószámkorlátot.

Prompt: „ Írjon egy releváns [adja meg a közösségi média platformot] bejegyzést a [téma]ról. Fókuszáljon a [határozza meg a legfontosabb szempontokat/vitapontokat]ra. Adjon praktikus tippeket a [a téma követelményei]hez. Ossza fel a tweeteket [a szálhoz kívánt tweetek száma] részre. A tweetek hossza ne haladja meg a [szószámkorlátot], és barátságos, beszélgető hangnemet kell megőrizniük. A szálat erős bevezetővel, részletes pontokkal és a végén cselekvésre ösztönző felhívással építse fel. Ne feledje, hogy a szál [célközönség] számára készült.”

Válasz:

5. Videó szkriptek generálása

A forgatókönyvírás a tartalomkészítés egy külön kategóriája. Videóforgatókönyvek írása olyan, mintha nagy tétű zsonglőrködést végeznél: egyensúlyt kell tartanod a kreativitás és az időzítés között, miközben a közönségedet ébren (és szórakoztatva) kell tartanod.

Ismerje meg az AI tartalomkészítő eszközöket, a forgatókönyvírás segítőit! Akár egy frappáns bevezetőre, egy izgalmas közepére vagy egy meglepő befejezésre van szüksége, ezek az eszközök segítenek Önnek.

Még olyan feladatokkal is megbirkóznak, mint például: „Írj egy szórakoztató, 2 perces videó forgatókönyvet egy kávé előfizetési dobozt népszerűsítő márkának. ”

📌 Példa:

Prompt: „ Lépj kreatív forgatókönyvíró szerepébe. Írj egy szórakoztató és vonzó videóforgatókönyvet [a videóforgatókönyv témája] témában. A hangvétel legyen szellemes és beszélgető jellegű, vonzó [határozza meg a közönségét]. Tartalmazzon egy fülbemászó nyitó mondatot, egy humoros középső részt, amely kiemeli a problémát és a megoldást, valamint egy emlékezetes záró felhívást, amely arra ösztönzi a nézőket, hogy [a CTA-ja]. ”

Válasz:

💡Profi tipp: A ChatGPT-ben szabályozhatja az adatmegosztást. Nyissa meg az AI eszközt, és kattintson a jobb felső sarokban található profil ikonra. Lépjen a Beállítások menübe, és válassza az Adatvezérlés lehetőséget. Kapcsolja ki az első beállítást, a „Modell javítása mindenki számára” opciót. Ez megakadályozza, hogy a modell az Ön bevitelét képzési adatként használja.

6. Témák ötleteinek összegyűjtése

Ötleteljen blogtémákról, hozzon létre tartalmi stratégiát, vagy fedezzen fel kampánytémákat egy-egy tipp alapján, és a ChatGPT megvalósítja azokat.

Ez egy brainstorming, amelyben nincs helye üres tekinteteknek és kínos csendnek – tökéletes megoldás, ha gyorsan és szórakoztató módon kell ötleteket találnia!

📌 Példa: Ha azt mondja: „Javasoljon 10 blogötletet a millenniumi generáció személyes pénzügyeiről”, a ChatGPT olyan témákat fog létrehozni, mint „Hogyan lehet könnyedén visszafizetni a diákhitelt” vagy „Mellékes munkák, amelyekkel tényleg ki lehet fizetni a számlákat”.

Prompt: „ Lépj kreatív tartalomstratégaként. Szükségem van [ötletek száma] ötletre a [téma] témában, kifejezetten a [TA] számára. Fókuszálj olyan témákra, amelyekkel könnyen azonosulni lehet, érdekesek és praktikusak, és olyan általános kihívásokkal foglalkoznak, mint a [alapvető tartalmi koncepciók]. A hangnem legyen kötetlen, szellemes és barátságos.”

Válasz:

👀Tudta? Bár a ChatGPT világszerte 161 országban aktív, néhány ország még nem alkalmazza a természetes nyelvfeldolgozási modellt. Ezek közül néhány Kína, Oroszország, Venezuela és Afganisztán.

A ChatGPT tartalomkészítéshez való használatának korlátai

Bár a ChatGPT-nek megvan a potenciálja, hogy a kiváló minőségű tartalom létrehozásának első számú eszközévé váljon, a promptokban szereplő részletes információk nélkül nehéz lehet vele dolgozni.

Minél több kontextust ad a ChatGPT-nek, annál jobb tartalmat tud nyújtani. De van egy másik akadály is: különböző témákra ismételgeti írási mintáit, ami arra készteti az írókat, hogy megtanulják, hogyan kell szerkeszteni az AI-tartalmakat.

Ezért a ChatGPT korlátozásainak ismerete nélkül történő használata alacsony színvonalú, AI által generált tartalomhoz vezethet. Ha ezt nem szeretné, tartsa szem előtt ezeket a korlátozásokat:

A ChatGPT ingyenes verziójának karakterkorlátja 2048 karakter/parancs, ezért a hosszú parancsokat kisebb szakaszokra kell bontani.

A ChatGPT az emberek által bevitt adatok alapján generál tartalmat. Ezért hajlamos olyan hibákra, mint a félrevezető tényszerű információk és a helytelen források idézése.

A Copyleaks feltárta, hogy a ChatGPT kimenetének közel 60%-a plágium. Ez a gyakorlat erkölcsi dilemmába hozhatja vállalkozását. Ezért a felhasználóknak meg kell tanulniuk, hogyan lehet az AI-tartalmakat emberibbé tenni

Ha zavarja az AI-szövegek folyamatos szerkesztése vagy a nagy nyelvi modell ingyenes verziójának korlátozott karakterkorlátja, akkor kereshet ChatGPT alternatívákat, például a ClickUp-ot.

A ClickUp Brain használata tartalomkészítéshez és méretezéshez

Bár a ChatGPT kiválóan alkalmas ötleteléshez, néha túl sok információra van szüksége a válaszadáshoz. Mivel nem ismeri a munkád kontextusát, minden részletet be kell írnod a parancssorba, ami időigényes feladat.

A ClickUp viszont a mindentudó társad. Mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, központosítja az összes projekt- és munkaterületi adatot, és AI-vel javítja a műveleteket, így mindig a legmagasabb szintű termelékenységet érheted el!

Vegyünk példának egy tartalom-marketinges egy napját. Reggelüket azzal kezdik, hogy a ClickUp mesterséges intelligenciájú asszisztensével, a ClickUp Brain-nel ötleteket gyűjtenek a bloghoz. Ezután a ClickUp-ban külön feladatokat hoznak létre minden blogbejegyzéshez, és azokat a megfelelő íróknak rendelik hozzá. A ClickUp Docs segítségével áttekintik a megfogalmazott bejegyzéseket, és zökkenőmentesen együttműködnek a visszajelzésekkel, beépített megjegyzésekkel, említésekkel és valós idejű szerkesztéssel. Délutánra már a ClickUp naptárnézetében követik a kampány ütemtervét, és mielőtt kijelentkeznek, áttekintik az automatikus feladatfrissítéseket, hogy minden a terv szerint haladjon, anélkül, hogy egy ujjal is meg kellene mozdulniuk.

A ClickUp könnyen a tartalom-munkafolyamatok szoftverévé válhat, különösen az AI és az automatizálási funkcióknak köszönhetően.

Belső AI asszisztens

A ClickUp Brain úgy lett kialakítva, hogy segítse Önt a feladatok, dokumentumok, emberek és vállalata tudásbázisának összekapcsolásában. Olyan, mintha egy szuper szervezett, rendkívül okos kollégája lenne, aki soha nem megy szabadságra!

A Brain AI Writer for Work az Ön első számú eszköze a gyors és kiváló minőségű tartalom létrehozásához. Az összes csatlakoztatott alkalmazásból merít információkat, így nem fogja azt javasolni, hogy kutyákról írjon, ha a cége macskaeledeleket árul.

Kezdje el használni a ClickUp Brain-t Használja a ClickUp Brain alkalmazást a tartalomkészítési munkafolyamat felgyorsításához.

Néhány praktikus trükköt is tartogat:

Folyamatos írási segítség: Készítsen blogbejegyzések és termékleírások vázlatát, vagy hozzon létre közösségi média tartalmakat az AI Writer segítségével. Ez zökkenőmentesen integrálódik a munkafolyamatába, és az Ön stílusához illő javaslatokat kínál.

Kezdje el használni a ClickUp Brain-t Használja a ClickUp Brain szolgáltatást blogbejegyzések létrehozásához

Beépített helyesírás-ellenőrző, szerkesztő és összefoglaló eszköz: Ellenőrizze a dokumentumok és feladatok helyesírását, szerkessze azokat AI segítségével, és néhány perc alatt összefoglalja a tartalmat manuális beavatkozás nélkül. Nincs többé kínos elírás vagy nyelvtani hiba!

Kezdje el használni a ClickUp Brain-t Használja a ClickUp Brain alkalmazást a tartalom szerkesztéséhez és összefoglalásához a Docs alkalmazásban.

E-mail szövegírás: Kérje meg az AI írót, hogy készítsen tartalmat hideg megkereső e-mailekhez, meleg válaszokhoz, egy soros értesítésekhez stb. A ClickUp Brain segítségével nem kell mesterkurzusokat végeznie Kérje meg az AI írót, hogy készítsen tartalmat hideg megkereső e-mailekhez, meleg válaszokhoz, egy soros értesítésekhez stb. A ClickUp Brain segítségével nem kell mesterkurzusokat végeznie az AI szövegírásban való használatáról ; igen, ennyire intuitív.

Kezdje el használni a ClickUp Brain-t Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.

Sablonok létrehozása: Azonnal hozzon létre sablonokat feladatokhoz, dokumentumokhoz és projektekhez, bármilyen felhasználási esethez igazítva.

Kezdje el használni a ClickUp Brain-t Sablonok létrehozása másodpercek alatt a ClickUp Brain segítségével

Felejtse el az oldalak hosszú utasításait: A ClickUp AI íróeszközzel nem kell többé aggódnia a részletes utasítások miatt. Az eszköz megérti az egyszerű nyelvet, és kiváló minőségű tartalmat hoz létre annak alapján, hogy mennyire érti a szervezetét, anélkül, hogy minden részletet aprólékosan el kellene magyaráznia.

Kezdje el használni a ClickUp Brain-t Ismételje meg a kérést anélkül, hogy túl sokat magyarázna, a ClickUp Brain segítségével.

Fordítson anélkül, hogy ismerné a nyelvet: Használja az eszközt AI által generált tartalom vagy ember által írt szöveg fordítására a ClickUp ökoszisztémán belül.

Kezdje el használni a ClickUp Brain-t Fordítsa le szövegét másodpercek alatt a ClickUp Brain segítségével

Hatékony dokumentumkezelés

A ClickUp Docs egy sokoldalú funkció, amely lehetővé teszi dokumentumok létrehozását, szerkesztését és megosztását a munkafolyamaton belül. Digitális jegyzetfüzete mindig rendezett és integrálva van a projektjeibe.

Hogyan javítja a ClickUp Docs a tartalomkészítést?

Képzelje el, hogy csapatával közösen megírnak egy blogbejegyzést, összekapcsolják azt a tartalomnaptárral, grafikákat és SEO-optimalizálási feladatokat rendelnek hozzá, és nyomon követik a haladást – mindezt ugyanazon a platformon. A ClickUp Docs ezt lehetővé teszi, így nem kell több eszköz között váltogatni, és minden egy helyen marad.

A ClickUp Docs számos előnyt kínál:

Központosított dokumentáció : Tartsa az összes tartalmát, a blogvázlatoktól a marketingstratégiákig, egy helyen, hogy ne kelljen végtelen mappákban vagy alkalmazásokban keresgélnie.

Valós idejű együttműködés: Dolgozzon egyidejűleg csapatával a dokumentumokon, végezzen szerkesztéseket és ossza meg visszajelzéseit azonnal a jobb tartalomkészítés érdekében.

Együttműködés a ClickUp Docs élő szerkesztésében a ClickUp Instant és Live Collaboration funkcióival

Integráció a munkafolyamatokkal: Kapcsolja dokumentumait közvetlenül a ClickUp-on belüli feladatokhoz, projektekhez és egyéb munkafolyamatokhoz, és gondoskodjon arról, hogy tartalomkészítése összhangban legyen az általános projektmenedzsmenttel.

Csatlakoztassa a ClickUp Docs alkalmazást a munkafolyamataihoz, hogy hatékonyabbá tegye a dokumentumkezelést.

Testreszabás és formázás : Használja a gazdag formázási lehetőségeket, sablonokat és stílusokat, hogy dokumentumai informatívak és vizuálisan vonzóak legyenek.

Biztonságos megosztás: Adatvédelmi beállításokkal szabályozhatja, hogy ki tekintheti meg vagy szerkesztheti dokumentumait.

Ossza meg a ClickUp Docs-ot nyilvános vagy privát linkkel

Marketing szoftver

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform is, amely marketingcsapatok számára kínál lehetőséget ötleteléshez, tervezéshez és programok végrehajtásához. A többcsatornás kampányoktól a globális eseményekig a ClickUp Marketing Project Management Software rugalmas munkaterületet biztosít, amely alkalmazkodik csapata igényeihez.

Így segíthet Önnek a ClickUp Marketing:

Kampánytervezés és -végrehajtás: Gyorsítsa fel marketingkampányait és tartalomkészítését a ClickUp Brain segítségével. Készítsen kampányötleteket, tartalmi összefoglalókat, blogbejegyzéseket, esettanulmányokat, e-maileket és még sok mást.

Írjon marketing esettanulmányt a ClickUp Brain segítségével

Többcsapatos együttműködés: A ClickUp Docs, Whiteboards és Proofing eszközök segítségével biztosíthatja, hogy csapata tagjai mindig ugyanazon az oldalon álljanak a marketing területén való együttműködés során, így minden csapattag minden lépésnél szinkronban lesz.

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást a felhasználók és feladatok hozzárendeléséhez.

Vizuális projektmenedzsment: A ClickUp Gantt-diagramok , ütemtervek és naptárak segítségével vizualizálhatja a célok felé tett előrelépéseket, átláthatóvá téve azokat a csapat számára, így könnyebben áttekintheti az ütemterveket és magabiztosan hajthatja végre a feladatokat, javítva a termelékenységet és kiküszöbölve a szűk keresztmetszeteket.

Használja a ClickUp Gantt View-t a feladatok és függőségek vizualizálásához.

Adatelemzés és jelentések: A ClickUp Dashboards segítségével részletesen nyomon követheti és elemezheti marketingcéljai elérésének előrehaladását, mivel a rendszer kontextusba helyezi a roadmapjához és piacra lépési terveihez kapcsolódó feladatokat.

Kövesse nyomon projektjeinek előrehaladását a ClickUp Dashboards segítségével.

Integráció kedvenc eszközökkel: Növelje marketingcsapatának teljesítményét azáltal, hogy a ClickUp-ot több mint 1000 natív kétirányú integrációhoz csatlakoztatja, többek között a HubSpot, a Zoom, a G Suite, a Slack és másokhoz.

Ezen eszközök mellett a ClickUp tartalomnaptár-sablonjait is használhatja, hogy ne kelljen mindent nulláról kezdenie. Nézzünk meg néhányat közülük!

A ClickUp tartalomnaptár-sablon egy azonnal használható, teljes mértékben testreszabható sablon, amely segít a tartalom egész éves tervezésében, szervezésében és nyomon követésében. Használja a következetes közzétételi ütemterv fenntartásához és a csapatával való együttműködéshez.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon, szervezze és ossza ki a feladatokat a ClickUp tartalomnaptár sablonjával.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Vizualizálja tartalmi tervét a saját módján – tekintse meg a határidőket a naptárban, kezelje a munkafolyamatokat egy Kanban-stílusú táblával, vagy kövesse nyomon az előrehaladást egy részletes ütemterv segítségével, hogy gyorsan felismerje a hiányosságokat vagy a szűk keresztmetszeteket a menetrendjében.

Kövesse nyomon, hogy az egyes tartalmak hol tartanak a gyártási folyamatban, hogy tudni lehessen, van-e valami, ami elakadt a jóváhagyási folyamatban, vagy készen áll a közzétételre.

Adjon feladatokat a csapatának, kapjon közvetlen visszajelzést a feladatról, és gondoskodjon arról, hogy mindenki összhangban legyen, anélkül, hogy végtelen e-mail-váltásokra lenne szükség.

Automatizálja az emlékeztetőket, hogy minden óramű pontossággal működjön

Figyelje a legfontosabb mutatókat, például a publikációs ütemtervet és az elkötelezettségi arányokat, mindezt egy helyen.

Egy másik fantasztikus tervező a ClickUp Content Production Scaling Template. Strukturált munkafolyamatot kínál, amely tükrözi a ClickUp belső tartalomskálázási folyamatát, lehetővé téve a tartalomtermelés növelését a minőség romlása nélkül.

A sablon alkalmazásával javíthatja tartalomgyártását, csökkentheti a közzététel idejét és fenntarthatja a magas minőségi színvonalat, ami elengedhetetlen a hatékony tartalommarketing-stratégiákhoz.

Töltse le ezt a sablont Növelje tartalomtermelését a ClickUp tartalomtermelési skálázási sablonjával.

A sablon legfontosabb jellemzői:

Tartsa rendezett állapotban tartalom-pipeline-ját, biztosítva az ötletek folyamatos áramlását, amelyek készen állnak a fejlesztésre.

Tisztán láthatóvá teszi a munkafolyamatot, segít azonosítani a szűk keresztmetszeteket és kezelni a határidőket.

Lehetővé teszi a csapat egyedi folyamataival összhangban lévő, testreszabott munkafolyamatokat, elősegítve a termelékenységet és az átláthatóságot.

Javítsa a csapat kommunikációját, és gondoskodjon arról, hogy az összes érdekelt fél összhangban legyen a tartalomkészítési folyamat során.

Lehetővé teszi csapatának, hogy bővítse tartalomkészítési tevékenységét, növelve ezzel az organikus forgalmat és az elkötelezettséget.

Ezenkívül a következő sablonok megkönnyítik a tartalomkészítési folyamatot.

A ClickUp tartalomnaptár sablon

Készítsen heti tartalomterveket és gondoskodjon a terjesztésről a ClickUp tartalomnaptár-sablonjával. Ez ideális megoldás annak meghatározásához, hogy pontosan hol, mikor és hogyan jelenik meg a tartalom a célközönség számára. És a legjobb rész? Lehetővé teszi az ügyfelek jóváhagyásainak és a tartalmi eszközöknek egy helyen történő központosítását, így minimalizálható a oda-vissza levelezés, és a tartalom gyorsabban kerülhet közzétételre.

A ClickUp tartalomterv-sablon

Fejlessze tartalomstratégiáját a ClickUp tartalomterv-sablonjával, amely strukturált megközelítést kínál tartalmi kezdeményezéseinek szervezéséhez. Tartalmaz egyéni állapotokat a különböző szakaszok előrehaladásának nyomon követéséhez, egyéni mezőket a fontos információk (például tartalomtípus, cél stb.) rögzítéséhez, valamint dinamikus nézeteket (tábla, naptár) az átfogó felügyelethez. Ez a sablon elősegíti a csapat tagjai közötti együttműködést, biztosítva, hogy minden feladat egyértelműen legyen kiosztva és a határidők hatékonyan betartásra kerüljenek.

A ClickUp tartalomkezelési sablon

Egyszerűsítse tartalomkezelési műveleteit a ClickUp tartalomkezelési sablonjával, amely kifejezetten azoknak a csapatoknak készült, akik optimalizálni szeretnék munkafolyamatukat. Ez a sablon egyedi állapotokkal rendelkezik, amelyekkel a tartalom létrehozásától a közzétételig nyomon követhető. Emellett olyan projektkezelési funkciókat is kap, mint az időkövetés és a feladatok függőségei, amelyekkel nagy mennyiségű tartalom is könnyen kezelhető.

A ClickUp ügyfele, Sid B abla, a Dartmouth College – Student Wellness Center jóléti programkoordinátora megosztotta gondolatait a ClickUp használatáról tartalomkészítéshez:

A ClickUp alkalmazást használjuk a közösségi és digitális média tartalomkészítési folyamatunk kezelésére és nyomon követésére. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy lássuk az egyes tartalmak állapotát (folyamatban, szerkesztésre szorul, ütemezett stb.), valamint azt, hogy ki a vezető tervező. Emellett kiküszöböli az e-mailes levelezést, mivel az egyes feladatokhoz tartozó megjegyzések részben meg lehet vitatni és kioszthatók a feladatok/következő lépések (ezzel kielégítve a tartalomkészítési ciklus nyomon követésének és nyomon követésének igényét).

A ClickUp alkalmazást használjuk a közösségi és digitális média tartalomkészítési folyamatunk kezelésére és nyomon követésére. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy lássuk az egyes tartalmak állapotát (folyamatban, szerkesztésre szorul, ütemezett stb.), valamint azt, hogy ki a vezető tervező. Emellett kiküszöböli az e-mailes levelezést, mivel az egyes feladatokhoz tartozó megjegyzések részben meg lehet vitatni és kioszthatók a feladatok/következő lépések (ezzel kielégítve a tartalomkészítési ciklus nyomon követésének és nyomon követésének igényét).

Olvassa el még: 7 ingyenes tartalomírási sablon a gyorsabb tartalomkészítéshez

Készíts tartalmat könnyedén a ClickUp segítségével

A ChatGPT gyors, kreatív és segíthet az ötletelésben.

De legyünk őszinték: nem tökéletes.

Az ingyenes verzió karakterkorlátozással rendelkezik, ezért folyamatosan rövid utasításokat kell írnia, amelyek nem a legalkalmasabbak a megfelelő eredmény eléréséhez. Emellett tévedhet a tényekkel kapcsolatban, és potenciális plágiumveszélyt is jelent. Használata során rendkívül óvatosnak kell lennie, és minden egyes dolgot ellenőriznie kell. Ráadásul a kontextus megadásához szükséges részletes utasítások írása nagyon időigényes.

A ClickUp Brain megoldja ezeket a kihívásokat az Ön szerepének, projektjének és csapatának követelményeinek kontextusban történő megértésével. Nincs szüksége hosszú utasításokra, mert a ClickUp munkaterületéből tudja lekérni a megfelelő részleteket, és írásstílusát könnyedén az Önéhez igazítja.

Kiegészítik sablonok, automatizálások és dokumentumkezelés, amelyek segítségével az egész tartalomgyártási folyamatot és munkafolyamatot egy helyen kezelheti.

Akár segítségre van szüksége a határidők nyomon követésében, a csapatával való együttműködésben, vagy a tartalomstratégiájának megfelelőségének biztosításában, a ClickUp segít abban, hogy magabiztosan olyan munkát végezzen, amelyre büszke lehet.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és próbálja ki saját maga!