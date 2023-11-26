Loom vs. Vidyard: Ki nyeri a videóeszközök csatáját?

Emlékszik még a 70-es évekre, amikor a rádió volt a legnépszerűbb médium? Nos, a videotartalmak nem csak „megölték a rádiósztárokat”, hanem elhódították a képernyőinket és a szívünket is! A 2022-es videomarketing-statisztikák alapján az emberek naponta átlagosan 100 percet töltöttek online videók nézésével. Ez majdnem két óra!

A piacon elérhető videós szoftverek közül a Loom és a Vidyard kiemelkedő megoldások. Az élő közvetítéstől a videokonferenciákig mindkét eszköz a vállalkozások és magánszemélyek számára is elengedhetetlen kommunikációs eszközzé vált. Most az a kérdés, hogy hogyan lehet kideríteni, melyik felel meg leginkább az Ön igényeinek?

A Loom és Vidyard összehasonlításunk segít megérteni ezeknek a videós óriásoknak a bonyolult működését. Elemezzük a legfontosabb funkcióikat, hogy megtalálja a videós kezdeményezéseihez legmegfelelőbb megoldást.

Mi az a Loom?

A Loom egy sokoldalú videokommunikációs eszköz, amely a videóüzenetek készítését és terjesztését zökkenőmentes élménnyé teszi. A célja? A videók rögzítésének és megosztásának egyszerűsítésével zökkenőmentes aszinkron kommunikáció lehetővé tétele.

A Loom segítségével videókat rögzíthet webkameráján, képernyőjén vagy mindkettőn egyszerre! Számos funkcióval rendelkezik, többek között egyedi képernyőfelvétel-méretezéssel, rajzeszközökkel, valós idejű kommenteléssel, emoji reakciókkal és videóüzenetekkel a visszajelzésekhez.

Legyen szó üzleti, oktatási vagy személyes kapcsolatokról, a Loom megbízható választásnak bizonyult a távoli együttműködési feladatok, online prezentációk és vizuális történetmesélés terén. 📖

Ez a platform az egyik legnépszerűbb videóplatformmá vált a vállalkozások számára, akik könnyedén támaszkodhatnak a videó teljesítményére.

A Loom funkciói

A piac tele van Loom alternatívákkal, amelyek linkeket küldenek a videókhoz. Mi adja tehát a Loom előnyét a versenytársaival szemben? Fedezzük fel kiemelkedő funkcióit! 🔍

1. Rögzítés és megosztás

A Loom képességei forradalmi változást hoznak az aszinkron videóüzenetek rögzítése és megosztása terén. Akár a képernyőről, akár a webkameráról, akár mindkettőről egyszerre rögzít, hangalámondással vagy anélkül, a folyamat gyerekjáték.

Vegyen fel videót bármely alkalmazásból a választott eszközén, és a legördülő menüből elérhető opciók segítségével testreszabhatja a kimenetet. Testreszabhatja:

Felvételi mód: Képernyő és kamera, Csak képernyő vagy Csak kamera Méret: Teljes képernyő, Ablak vagy Egyéni méret

A Loom egyszerűsíti a megosztási folyamatot is, megkönnyítve az információk és betekintések terjesztését. Könnyedén terjesztheti tartalmát különböző platformokon és eszközökön, egyszerűen csak létrehozva egy azonnali linket, elküldve azt e-mailben, vagy beágyazva a videót egy weboldalba.

A Loom ingyenes verziója 720p minőségű felvételi funkciót támogat, így garantálva a nézők számára a kristálytiszta képminőséget. Azok számára azonban, akik a legmagasabb vizuális minőséget keresik, HD vagy 4K felbontásra való frissítés csak egy kattintásnyira van.

A Loom segítségével kihasználhatja a videószerkesztés művészetét, hogy pontos oktatóanyagokat és videóüzeneteket készítsen csapatok, diákok és más közönség számára.

Üzeneteinek rövidítése, frissítése és tökéletesítése néhány kattintással egyszerűen elvégezhető. Használja a rajzeszközt, hogy megtalálja a fontos videó részletek kiemelésének lehetőségeit, egy kis szórakozást csempésszen a videóba, és személyes szinten lépjen kapcsolatba a nézőkkel.

Via Loom

Vágja össze vagy illessze össze a klipeket, hogy egy vonzó, hibátlan Loom-videót állítson össze. Ha oktatóvideót készít, lehetőség van külső linkek hozzáadására a tanulási forrásokhoz.

És ha egy videó nem elég, akkor könnyedén összeillesztheti több Loom videót , hogy megosztható üzenetet hozzon létre egyszerű és könnyen emészthető formátumban. Összességében a videószerkesztés ereje a kezében van, és nem kell filmművészeti diplomája ahhoz, hogy működjön! 🎥

3. Valós idejű reakciók

A Loom segítségével a közönség nem csak nézni tudja a videókat! Aktívan részt vehetnek és valós időben reagálhatnak a tartalmakra! 😍

Via Loom

A időbélyeggel ellátott megjegyzések és emoji reakciók közzétételével a nézők nem csak passzív megfigyelők lehetnek. Pontosan tudhatja, mikor izgatott, kíváncsi vagy talán még zavart is a közönsége – pont abban a pillanatban, amikor ez megtörténik.

A válaszok és megjegyzések valós idejű eszközként szolgálnak a visszajelzések gyűjtéséhez és az üzeneteid javításához. De ez nem csak egyirányú folyamat. A Loom képernyőfelvevő szoftvere új szintre emeli a videós interakciót, mivel a megjegyzésekre való válaszadást ugyanolyan szórakoztatóvá és vonzóvá teszi!

Loom árak

Starter : Ingyenes

Üzleti : 12,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot a céggel

Mi az a Vidyard?

Gondolt már arra, hogy egy megbízható videós társra van szüksége marketing- és értékesítési tevékenységének fejlesztéséhez? A Vidyard pontosan ezt kínálja! Lehetővé teszi interaktív videók készítését, a tartalom személyre szabását és az üzenetek javítását az elemzések mélyreható vizsgálatával.

A Vidyard Chrome-bővítményen vagy asztali alkalmazáson keresztül érhető el, amelyek mindegyike kényelmes, beépített videószerkesztővel és videóüzenetküldő funkciókkal rendelkezik.

A platform lehetővé teszi munkáid azonnali megosztását globális közönséggel, sőt valós idejű értesítéseket is küld, ha valaki reagál a tartalmadra. Ez egy komplett videomarketing-csomag, amely professzionális előnyt biztosít számodra. 💼

A Vidyard funkciói

Fókuszáljunk a Vidyardot a piacon található hasonló eszközöktől megkülönböztető főbb funkciókra. 👇

1. Beépített videószerkesztő azonnali megosztási lehetőséggel

Szeretnéd, hogy értékesítési tevékenységed óriási sikert arasson? Akár első bemutatkozásról, bemutatóról, lenyűgöző prezentációról vagy meggyőző ajánlatról van szó, a Vidyard mindenre megoldást kínál.

Ezzel hozzáférést kap előre elkészített videó szkriptekhez, amelyek célja, hogy hatékony tartalmat hozzanak létre az értékesítési ciklus minden szakaszához. 🎞️

De itt jön a Vidyard előnye: AI funkciója személyre szabott videó szkripteket készít, így biztosítva, hogy üzenete visszhangra találjon a célközönségében.

Ráadásul zökkenőmentes integrációt tesz lehetővé, így ezeket a videókat közvetlenül olyan platformokról oszthatja meg, mint a Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, LinkedIn és mások. Ott találkozik potenciális ügyfeleivel, ahol ők vannak, így számukra gyerekjáték lesz a tartalmával való interakció!

2. Fejlett videóelemzés

A Vidyard segítségével egy kristálygömböt kap, amely lehetővé teszi, hogy bepillanthasson videotartalmának teljesítményébe. Mélyreható betekintést és videóelemzéseket kínál, amelyek elengedhetetlenek a marketing- és értékesítési stratégiákhoz. 🔮

Például a nézők elkötelezettségét a legapróbb részletekig nyomon követheti, pontosan meghatározva, mikor lépnek ki a nézők, vagy mikor nézik meg újra bizonyos részeket. Ezek az adatok aranybánya ahhoz, hogy megértsük, mi vonzza a közönséget, és mi az, amin esetleg kicsit módosítani kell.

A Vidyard segítségével még a videó nézőinek személyazonosságát is felfedheti, megtudhatja, milyen tartalmak érdeklik őket, és mérheti, mennyi ideig nézik a videókat.

3. Marketing és SEO támogatás

A legtöbb Vidyard alternatíva nem a marketing igényeket szolgálja. A Vidyard segítségével azonban nemcsak kiváló minőségű marketing tartalmakat hozhat létre, hanem meggyőzőbb konverziós stratégiák révén tartós ügyfélkapcsolatokat is építhet.

A videohoszting-kezeléssel minden marketingtartalmát, például promóciós anyagokat, bemutató videókat és ügyfél-történeteket tartalmazó klipeket feltölthet egy központi helyre, a Video Hub-ra. Válassza ki a elrendezéseket, és adjon hozzá vállalati márkajelzéseket, hogy ügyfélnek szánt videotartalom-gyűjteményt hozzon létre. Ez a videoplatform személyre szabott videóüzeneteivel, testreszabási és alapszintű szerkesztési lehetőségeivel tűnik ki.

Ezenkívül kihasználhatja az egyéni interakció előnyeit, és személyesebb szinten vonzhatja a nézőket azáltal, hogy cselekvésre ösztönző (CTA) videókat ágyaz be e-mailekbe vagy a web bármely pontjára. A hub általános beállításaiban bekapcsolhatja a SEO metatagek funkciót is, amely lehetővé teszi a keresőmotorok indexelését, így videói jobban láthatóak lesznek.

Vidyard árak

Ingyenes

Pro : 19 USD/hó felhasználónként

Plusz : 59 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Vegye fel a kapcsolatot a céggel

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Loom és Vidyard: funkciók összehasonlítása

Térjünk vissza a Loom és a Vidyard összehasonlításához. Mindkettő kiváló videóeszköz, saját egyedi funkciókkal és sajátosságokkal a videók személyre szabásához. A Loom egyszerűségével és gyors videóalkotási képességeivel tűnik ki, ezért kedvelt eszköz képernyőfelvételek készítéséhez, videók megosztásához és gyors videóüzenetek küldéséhez. A Vidyard viszont robusztus videómarketing-képességeiről ismert, tökéletes azoknak a vállalkozásoknak, amelyek személyre szabott videotartalmakkal szeretnék megnyerni és megtartani ügyfeleiket.

A célzott döntéshozatal érdekében nézzük meg közelebbről, hogyan teljesítenek ezek az eszközök három alapvető területen: videofelvétel, együttműködési szerkesztőeszközök és elemzés. 👀

Videofelvétel specifikációk

A Loom és a Vidyard egyaránt kényelmes felvételi lehetőséget kínál böngészőbővítmények és asztali alkalmazások révén, így a videók készítése gyerekjáték. De vannak köztük jelentős különbségek.

A Vidyard vezet azzal, hogy minden csomagban 1080p felvételi minőséget biztosít, és azok számára, akik a legmagasabb minőséget keresik, asztali alkalmazása még a 4K varázsát is elérhetővé teszi. Másrészt a Loom kizárólag fizetős csomagjaiban kínál 4K minőséget, a ingyenes fiókoknál a még mindig tiszteletre méltó 720p-t biztosítva.

Ami az ingyenes fiókkal létrehozható videók számát illeti, a Vidyard és a Loom egymás mellett állnak, felhasználónként legfeljebb 25 videót engedélyezve. Sajnáljuk, de sem a Vidyard, sem a Loom ingyenes verziójával nem lehet korlátlan számú videót rögzíteni!

Azonban a Vidyard és a Loom között – és itt kezdődik a bonyodalom – a Loom ingyenes fiókja minden videót 5 perces hosszúságra korlátoz. A Vidyard viszont lenyűgöző 30 perces felvételi korlátjával bővíti a videókönyvtárában elhelyezhető történeteinek terjedelmét. ⏲️

Videószerkesztés és együttműködés

A videofelvételek készítése lehet, hogy egy kis hátrány a Loom számára, de ezt ellensúlyozzák a figyelemre méltó szerkesztőeszközök. Kiváló vizuális együttműködési platformként működik, amely a következő lehetőségeket kínálja:

Összeillesztheti a több együttműködő által létrehozott Loomokat Integrálja a mobil és asztali Loomokat Adjon hozzá újrafelhasználható tartalmat (például CTA klipet) az újonnan létrehozott videókhoz Helyezzen be egy klipet a Loomba (például valamiről, amit elfelejtett megemlíteni)

A Vidyard erőssége a videószerkesztés és a miniatűrök testreszabása terén rejlik, és szilárd funkciókészletet kínál. A közös szerkesztés kategóriában azonban a Loom viszi a pálmát. 👑

Elemzések és betekintés

Tegyük fel, hogy Ön egy növekvő technológiai vállalat marketingvezetője, és épp most hozott létre egy sor promóciós videót. Csapata mind a Vidyardot, mind a Loomot használja, hogy megossza ezeket a videókat a potenciális ügyfelekkel. Most milyen videó-elkötelezettségi elemzéseket várhat?

A Loom alapvető elemzési funkciókat kínál, amelyekkel megtudhatja, ki és mikor nézte meg a videókat. Például: „Termékbemutató videója egy hét alatt 100 megtekintést kapott. ”

A Vidyard használatával azonban mélyebb betekintést nyerhet. Nemcsak azt mutatja meg, hogy kik nézték meg a videót, hanem azt is, hogy pontosan mennyi ideig nézték. Megállapíthatja, hogy míg 100 ember nézte meg a bemutatót, közülük 60 nézte meg a teljes videót, ami erős érdeklődést jelez.

Összefoglalva: ha adat alapú döntéseket szeretne hozni, gazdagabb elemzésekkel, a Vidyard a legjobb választás. 🥇

Loom vs. Vidyard a Redditen

A Reddit felhasználói híresek őszinte és szenvedélyes vitáikról különböző témákban, és a videós szoftverek sem kivételek. A Loom és a Vidyard egyaránt nagy port kavart a videós eszközök világában, arra ösztönözve a Reddit felhasználókat, hogy hangot adjanak véleményüknek, megosszák tapasztalataikat és megosszák észrevételeiket. 📢

Általános vélemény, hogy a Loom népszerűbb eszköz, mint a Vidyard, de ez utóbbi jobb felhasználói élményt nyújt a tájékoztatási célokra, bár felülete nem feltétlenül a legjobb videómegosztásra.

Íme, mit mondott egy felhasználó, aki mindkét terméket kipróbálta:

„Mert én határozottan azt látom, hogy a Loomot sokkal gyakrabban használják. Egy ideje kipróbáltam a Vidyardot, de hibásnak/következetlennek találtam, ezért abbahagytam. ’’

A Vidyardnak mégis sok támogatója van az értékesítésre épülő funkciói miatt – egy felhasználó így fogalmazott:

„Gyakran használom a Chrome-bővítményt (vidyard go) az értékesítéshez – ezek a 30-60 másodperces videóüzenetek nagyon hatékonyak számunkra. A pro verzióban még nem próbáltam ki a CTA-kat, de hallottam, hogy nagyon jól működnek – attól függően, hogy hogyan használja őket. ’’

Ugyanebben a szálban egy felhasználó úgy vélte, hogy a Vidyard csak kisvállalkozások számára lehet megfelelő:

„Kis- és középvállalkozásoknál jól működik, de a középvállalkozások és nagyvállalatok esetében az IT-tűzfalak miatt nem annyira. ”

Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb alternatívát a Loom és a Vidyard között

Ossza meg képernyőfelvételeit, hogy pontosan közvetítse üzenetét, anélkül, hogy e-mail láncot kellene indítania vagy személyes találkozót kellene szerveznie a Clip by ClickUp segítségével.

A Vidyard és a Loom is kiváló önálló képernyőfelvevő eszköz, de mindkettőnek vannak hátrányai. Például a Loom kiváló eszköz oktatók számára, de korlátozott ingyenes csomagja miatt sokan nem tudják kihasználni előnyeit. A Vidyard viszont rendelkezik a szükséges funkciókkal, de használhatóságát tekintve sok hiányossága van.

Szerencsére van egy másik ingyenes képernyőfelvevő, amellyel a videók rögzítése és megosztása gyerekjáték: a ClickUp! 🤩

A ClickUp egy all-in-one munkamegoldás, amelyet minden típusú vállalkozás számára terveztek, legyen az oktatási vagy marketing területen. Zökkenőmentes platformot kínál videóprodukcióhoz, dedikált funkciókkal a klipek kezeléséhez, valós idejű együttműködéshez, értékesítési folyamatok támogatásához és feladatkezeléshez.

Fedezze fel, hogyan hoz új perspektívát a ClickUp a videóüzenetek, a videókészítés, a megosztás és az együttműködés területére!

1. Használja a Clip by ClickUp alkalmazást, hogy zökkenőmentesen megoszthassa a képernyőn megjelenő videókat ügyfeleivel és alkalmazottaival.

Ossza meg videóüzenetét egy közvetlen böngésző linkkel, amely nem igényel letöltést, és rögtön megtekinthető a felvétel után.

A Clip by ClickUp egy funkciókban gazdag, alkalmazáson belüli képernyőfelvevő, amely mindenki számára elérhető, aki regisztrál a platformra! És amikor azt mondjuk, hogy nagylelkű, akkor azt értjük:

Nincs időkorlát a felvételeknél – akár ügyfeleknek szánt bemutatót, akár hosszabb oktatóvideót rögzít, a Clip mindig a segítségére lesz!

Vízjel nélküli felvételek , még az ingyenes csomagban is

Kristálytiszta hangrögzítés

A platform lehetővé teszi a teljes képernyő, az alkalmazás ablak vagy a böngésző lapok rögzítését. A felvételt biztonságos e-mail, nyilvános vagy privát linkek segítségével azonnal megoszthatja csapattársaival, ügyfeleivel vagy külső nézőkkel. Nincs szükség további letöltésekre, feltöltésekre vagy exportálásokra – a videó közvetlenül a böngészőben lejátszható! A felvételek mellett a ClickUp Chrome-bővítményével weboldalakat is kivághat és képernyőképeket készíthet.

Ami a használhatóságot illeti, néhány másodperc alatt elindulhat. Csak el kell indítania a ClickUp alkalmazást, és a Record Clip (Klip rögzítése) opciót kell kiválasztania a képernyő jobb alsó sarkában található tálcáról. 📹

Az összes rögzített klip kiváló minőségű és beágyazható a ClickUp Embed nézetével. De az igazi varázsa az, hogy videóit cselekvésre ösztönző feladatokká alakíthatja, kontextust adhat a következő lépésekhez, és hozzárendelheti őket a nézőknek. Ez olyan, mintha minden üzenetet barátságos cselekvésre ösztönző felhívássá alakítana!

Összességében ez egy praktikus eszköz, ha a találkozókat vagy a hosszú e-mail-váltásokat gazdag videókkal szeretné helyettesíteni. A ClickUp több mint 1000 szoftverrel integrálható, többek között a Zoommal, a Microsoft Teams-szel és a Slackkel, ami még könnyebbé teszi a tartalom megosztását!

2. Forradalmasítsa a csapatmunkát a ClickUp valós idejű együttműködési funkcióival

A ClickUp Whiteboards egy központi, vizuális központ, ahol a csapat ötleteit együttműködve koordinált cselekvésekbe alakíthatja.

A ClickUp új szintre emeli a valós idejű együttműködést, függetlenül az iparágtól vagy a céloktól. 💖

Tegyük fel, hogy egy közösségi projektben dolgozik – csak használja ki a ClickUp sokoldalú funkcióit az együttműködéshez és a sikeres eredmények eléréséhez.

A rendkívül interaktív ClickUp Whiteboards új szintű együttműködési hatékonyságot hoz videoprojektjeibe. Használjon post-it cetliket, összekötőket és szövegeket, hogy valós időben ossza meg véleményét csapatával. Ami még jobb, hogy egy sor Whiteboard sablon áll rendelkezésére, amelyek segítenek olyan feladatokban, mint marketingötletek kidolgozása, folyamatok feltérképezése vagy videó vázlatok írása.

Videós projektmenedzsment együttműködést keres? A ClickUp segítségével:

A ClickUp jelentős segítséget nyújthat azoknak az értékesítési csapatoknak, amelyek szeretnék racionalizálni folyamatokat és több potenciális ügyfelet vonzani. A legfontosabb érdekelt felek nyomon követésére szolgáló többféle nézet segítségével gyorsan azonosíthatja a személyre szabott ügyfélkommunikáció és -megkeresés lehetőségeit!

3. Irányítsd a munkafolyamatokat és teljesítsd a feladatokat a ClickUp segítségével!

Kezelje feladatait és projektjeit, és működjön együtt hatékonyan csapatával a ClickUp segítségével.

A ClickUp feladatkezelő rendszere minden vállalkozás számára igazi erőforrás – akár videoprojektet kezel, akár agilis csapatot vezet, testreszabhatja a munkafolyamatokat bármely projekthez!

Több mint 35 ClickApp áll rendelkezésére, amelyekkel automatizálhatja a manuális feladatokat, futtathat Sprint ciklusokat, és egy kattintással elindíthat képernyőfelvételeket! Hozzon létre feladatokat egyéni azonosítókkal, és rendelje azokat egy vagy több megbízotthoz. Használjon egyéni mezőket a feladatokhoz attribútumok hozzáadásához – például hozzáadhat egy Clip oktatóanyag linket egy egyéni mezőhöz, hogy a megbízott könnyedén elvégezze a feladatot.

A megjegyzéseket akár cselekvési tételként is hozzárendelheti, így biztosan semmi sem marad el! 🤠

A komplex videoprojektek kezeléséhez használja a Feladatok függőségének funkciót, amellyel logikusan felbonthatja a feladatokat alfeladatokra, például Szkriptek áttekintése vagy Közönség tesztelése. Különböző szögekből megtekintheti őket, és a Tömeges műveletek eszköztár segítségével tömegesen szerkesztheti őket. Az ismétlődő feladatok és emlékeztetők segítségével pedig soha nem fogja lekésni a fontos produkciós határidőket!

A ClickUp több, mint egy videóeszköz!

A Loom és a Vidyard is kiváló videostratégiai eszközök, de sok csapat számára ezeknek a korlátozott funkcionalitású termékeknek a használata megterhelheti a költségvetést. A ClickUp gazdaságosabb megoldás lehet, különösen azoknak a kis- és közepes méretű csapatoknak, amelyeknek egy eszközben kell megkapniuk a képernyőfelvétel és a projektmenedzsment funkciókat.

A ClickUp ingyenes fiókjának regisztrációjával egy egyszerűsített, korlátlan videó oktatóanyagok és együttműködési feladatkezelő eszközök világát nyitja meg – ez mind Önnek, mind csapatának előnyös! 🏆