Les 12 meilleurs logiciels de compte-rendu de réunion pour des notes exploitables et organisées

À la fin d'une réunion, vos notes ne sont qu'un mélange de phrases inachevées, de tâches sans propriétaire et d'un rappel de suivi… à vous-même.

Si vous êtes chargé de veiller à ce que tout soit bien organisé, vous ne connaissez que trop bien cette routine.

C'est pourquoi vous avez besoin d'un logiciel de compte-rendu de réunion.

Dans cet article, nous allons passer en revue les meilleurs logiciels de prise de notes pour les réunions. C'est parti ! 💪🏼

Aperçu des meilleurs logiciels de compte-rendu de réunion

Nous avons sélectionné des outils de gestion de réunions qui transforment vos notes désordonnées en notes organisées, pour que vous n'ayez pas à remettre de l'ordre dans ce chaos plus tard. 🧼

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs ClickUp Prise de notes de réunion et gestion des flux de travail basées sur l'IA Taille de l'équipe : Idéal pour les particuliers, les start-ups et les entreprises Prise de notes par IA, résumés ClickUp Brain, synchronisation du calendrier et des tâches, intégration de Docs, lancement de Zoom et Meet Gratuit à vie ; personnalisation disponible pour les entreprises Fellow Flux de travail de réunion structuré Taille de l'équipe : Idéal pour les managers et les équipes de petite à moyenne taille Suivi des éléments à mener, agenda partagé, analyse des réunions, intégrations d'outils Forfait Free gratuit disponible ; les forfaits payants commencent à 11 $/mois Fireflies.ia Enregistrement précis des discussions Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes à distance et les professionnels axés sur le contenu Transcription, recherche intelligente, extraits audio, assistant IA Ask Fred Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 18 $/mois Avoma Intelligence de discussion pour les appels commerciaux Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes commerciales B2B et les opérations de génération de revenus Informations sur les transactions, notation par IA, extraits, outils de coaching, synchronisation CRM À partir de 29 $/mois par enregistreur tl;dv Moments de réunion partageables Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes produit, assistance et formation Extraits intelligents, transcriptions multilingues, suivi des sujets par IA Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 29 $/mois Otter.ia Participation aux réunions en temps réel Taille de l'équipe : idéal pour les équipes hybrides et les besoins en matière d'accessibilité Transcriptions en direct, Otter Chat, synchronisation des diapositives, OtterPilot multiprésence Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 16,99 $/mois Fathom Automatisation des flux de travail CRM Taille de l'équipe : Idéal pour les agences, les consultants et l'équipe commerciale Résumés générés par l'IA, synchronisation CRM, moments clés des appels, suivi des mots-clés Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 19 $/mois Grain Extraction d'informations sur les clients Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes chargées de la réussite client et de la recherche Moments forts, échéanciers des intervenants, Clips partageables, suppression des mots de remplissage Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 19 $/mois Jamie Équipes soucieuses de la confidentialité Taille de l'équipe : idéal pour les équipes juridiques, financières et de conformité Traitement local, pas de robots cloud, capture d'écran, notes par thème Forfait Free disponible ; tarifs personnalisés pour les forfaits payants MeetGeek Analyse des performances des réunions Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes axées sur les processus et guidées par les données Indicateurs d'engagement, fiches d'évaluation des réunions, tableaux de bord personnalisés Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 19 $/mois Sembly Gestion automatisée des tâches Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes opérationnelles et interfonctionnelles Suivi des éléments à mener, résumés intelligents, automatisation des rappels Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 15 $/mois MeetingKing Normes de documentation formelles Taille de l'équipe : Idéal pour les réunions de gouvernance et de conseil d'administration Flux de travail de validation, modèles officiels, historiques prêts pour les audits, suivi des participants À partir de 9,95 $/mois pour les particuliers

💬 Les réunions vont vite : l'IA vous aide à suivre le rythme. Dans cette vidéo, découvrez comment utiliser l'IA pour enregistrer, résumer et organiser automatiquement les notes de réunion.

Quels sont les critères à prendre en compte pour choisir un logiciel de compte-rendu de réunion ?

Choisir le bon logiciel peut rendre vos réunions plus productives et mieux organisées. Voici les critères à privilégier dans un logiciel de compte-rendu de réunion :

Transcription instantanée : Consignez chaque discussion avec précision grâce à une technologie de transcription en temps réel alimentée par l'IA

Modèles personnalisés : Créez des notes cohérentes et à l'image de votre marque grâce à Créez des notes cohérentes et à l'image de votre marque grâce à des modèles de notes de réunion personnalisables adaptés à différents types de réunions

Intégration des outils : Effectuez une connexion transparente avec des plateformes telles que Zoom, Slack ou Google Agenda pour des flux de travail fluides

Collaboration en direct : permettez aux participants de réaliser des modifications en cours sur les notes lors des réunions pour améliorer le travail d'équipe

Sécurité des données : garantissez la sécurité des informations sensibles grâce à la conformité SOC 2 Type II ou au RGPD

Suivi des tâches : Attribuez et surveillez les actions à mener grâce à des rappels d’automatisation pour garantir la responsabilité de chacun

Archives des notes : stockez et retrouvez facilement stockez et retrouvez facilement les comptes-rendus de réunions passés grâce à des archives organisées et consultables.

🧠 Anecdote : Malgré son nom, le terme « minutes » ne fait pas référence aux minutes d'une horloge. Ce mot vient de l'expression latine minuta scriptura, qui signifie « petites notes » ou « détails ».

Les meilleurs logiciels de prise de notes pour les réunions

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur des recherches et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Voici un tour d'horizon des meilleurs outils qui vous aident à prendre des notes, à organiser et à donner suite à chaque discussion. 💬

1. ClickUp (Idéal pour la prise de notes de réunion assistée par IA et la gestion des flux de travail)

Prenez des notes plus intelligemment avec l'outil de prise de notes IA de ClickUp Utilisez l'outil AI Notetaker de ClickUp pour noter les clés et générer des éléments d'action en temps réel

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, transforme chaque réunion en une étape claire et traçable de votre flux de travail, afin que les décisions ne tombent pas dans l'oubli et que les prochaines étapes ne restent pas cantonnées dans le carnet de notes de quelqu'un.

Tout commence avec ClickUp Réunions, qui regroupe des outils vous aidant à prendre des notes, à organiser et à assurer le suivi.

Transformez chaque discussion en action

🎥 Vous aimeriez avoir un assistant pour vos réunions ? Avec Notetaker de ClickUp, vous pouvez dire adieu à la prise de notes frénétique : il vous suffit de vous présenter, de discuter et de laisser votre nouvel assistant IA s'occuper des détails ! Découvrez comment.

Commençons par ClickUp AI Notetaker. Il participe à vos réunions, enregistre la discussion et génère des résumés clairs et structurés.

Imaginons que vos équipes produit et marketing se réunissent pour finaliser l'échéancier de lancement. L'IA transcrira la discussion, mettra en évidence les décisions telles que « le texte final de la publicité doit être relu d'ici mercredi » et suggérera automatiquement d'attribuer cette tâche au responsable du contenu.

Le ClickUp AI Notetaker va au-delà de la simple transcription. Il capture les éléments clés, identifie les décisions et les actions à mener, et peut même les transformer en tâches pour les personnes concernées. Ainsi, les réunions débouchent directement sur des actions concrètes, et ne se limitent pas à une simple documentation.

Créez des éléments à mener et configurez des rappels directement à partir des notes

Il fonctionne également sur des plateformes telles que Zoom, Google Meet et Microsoft Teams, vous permettant de prendre, de résumer et d'organiser vos notes, quel que soit le lieu où votre équipe se réunit.

Demandez à ClickUp Brain de retrouver instantanément les notes de réunion précédentes ou les détails du projet correspondant

Après la réunion, vous pouvez utiliser ClickUp Brain, l'assistant IA intégré, pour effectuer une recherche instantanée dans toutes les notes de réunion, tâches et documents passés en utilisant le langage naturel. Retrouvez rapidement les décisions passées, les engagements ou le contexte des projets en cours : plus besoin de fouiller dans les dossiers ou de faire défiler sans fin.

Par exemple, si quelqu'un fait référence à une réclamation client discutée il y a deux semaines, vous pouvez demander à ClickUp Brain de retrouver la dernière note où elle a été mentionnée, ou de localiser la tâche créée pour la résoudre.

Consultez les notes de réunion générées par l'IA dans ClickUp Docs

Les résultats des réunions générés par AI Notetaker sont enregistrés dans un document ClickUp Docs privé. Vous pouvez ouvrir ce document, regrouper les éléments connexes, ajouter des étiquettes à vos collègues, ajuster les dates d'échéance ou lier des tâches à vos listes et espaces.

Par exemple, si le compte-rendu mentionne « Planifier le lancement avec le client », vous pouvez déplacer cette information dans une section du document intitulée « Tâches de lancement client », apposer une étiquette sur le responsable client à côté et vous assurer qu'elle figure bien dans votre liste « Projets clients ».

Contrairement aux outils de réunion autonomes, ClickUp relie nativement les notes de réunion, les actions à mener et les suivis à vos projets, tâches et flux de travail existants. Plus besoin de copier des notes ou des rappels dans votre liste de tâches : tout est déjà lié et traçable.

Simplifiez la synchronisation récurrente grâce au modèle de compte-rendu de réunion

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos réunions grâce au modèle de compte-rendu de réunion ClickUp

Pour vous faciliter encore plus la tâche, le modèle de compte-rendu de réunion ClickUp vous offre une disposition prête à l'emploi, spécialement conçue pour les réunions d'équipe récurrentes. Il comprend des sections pour les participants, l'agenda, les décisions clés et les éléments à mener.

Par exemple, si vous organisez des réunions de coordination interfonctionnelles toutes les deux semaines, vous pouvez dupliquer le modèle à chaque fois et y ajouter des mises à jour au fur et à mesure que la réunion avance. Chaque élément que vous consignez peut être lié à une tâche ou attribué à un membre de l'équipe, ce qui facilite le suivi des points convenus et des responsabilités de chacun.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Gérez toute votre journée depuis un seul endroit : synchronisez vos réunions et vos tâches dans synchronisez vos réunions et vos tâches dans ClickUp Calendrier , planifiez efficacement votre emploi du temps et bénéficiez de suggestions intelligentes pour vos suivis

Écrivez moins et agissez plus vite : invitez ClickUp Brain à résumer les tâches, à remplir les descriptions et à rédiger des mises à jour en fonction du contexte de la réunion

Participez à des réunions sans changer d'outil : lancez des appels Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams depuis n'importe où dans votre environnement de travail ClickUp

Gardez le lien entre les discussions et le travail : utilisez utilisez ClickUp Chat pour partager des mises à jour, prendre des décisions et collaborer sans perdre le contexte

Enregistrez et partagez rapidement le contexte : Réalisez de courts enregistrements d'écran pour des présentations, des mises à jour ou des suivis qui ne nécessitent pas une réunion complète avec Réalisez de courts enregistrements d'écran pour des présentations, des mises à jour ou des suivis qui ne nécessitent pas une réunion complète avec ClickUp Clips

Transformez vos enregistrements en transcriptions consultables : Laissez ClickUp Brain transcrire vos Clips et vos enregistrements de réunion afin que vous puissiez revoir les discussions sans avoir à les réécouter

Limites de ClickUp

La courbe d'apprentissage peut être raide, surtout si vous découvrez la hiérarchie des tâches et les fonctionnalités de ClickUp.

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 250 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 470 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

Cet avis sur Reddit résume bien la situation :

Leur système Docs a discrètement remplacé la plupart de notre travail sur Google Docs. Tout se passe mieux lorsque notre documentation se trouve au même endroit que nos projets. […] J’étais sceptique au sujet de ClickUp Brain au début, cela me semblait être un simple gadget IA de plus. Mais cela m’a évité certaines tâches de rédaction fastidieuses, en particulier lorsque je dois résumer de longs e-mails de clients ou commencer un brouillon. Ce n’est pas parfait, mais c’est utile lorsque je suis débordé. La fonctionnalité de prise de notes par IA a été la vraie surprise. Avant, nous perdions tellement d'éléments d'action après les réunions, mais maintenant, elle capture tout et attribue automatiquement les tâches. Le suivi s'est nettement amélioré.

Leur système Docs a discrètement remplacé la plupart de notre travail sur Google Docs. Tout se passe mieux lorsque notre documentation se trouve au même endroit que nos projets. […] J’étais sceptique au sujet de ClickUp Brain au début, cela me semblait être un simple gadget IA de plus. Mais cela m’a évité certaines tâches de rédaction fastidieuses, en particulier lorsque je dois résumer de longs e-mails de clients ou commencer un brouillon. Ce n’est pas parfait, mais c’est utile lorsque je suis débordé. La fonctionnalité de prise de notes par IA a été la vraie surprise. Avant, nous perdions tellement d'éléments d'action après les réunions, mais maintenant, elle capture tout et attribue automatiquement les tâches. Le suivi s'est nettement amélioré.

📮ClickUp Insight : Selon notre sondage sur l'efficacité des réunions, 12 % des personnes interrogées trouvent que les réunions sont surchargées, 17 % estiment qu'elles durent trop longtemps et 10 % pensent qu'elles sont pour la plupart inutiles. Dans un autre sondage ClickUp, 70 % des personnes interrogées ont avoué qu'elles enverraient volontiers un remplaçant ou un représentant aux réunions si elles le pouvaient. L'outil AI Notetaker intégré à ClickUp peut être votre assistant de réunion idéal ! Laissez l'IA saisir chaque point clé, décision et élément à mener pendant que vous vous concentrez sur du travail à plus forte valeur ajoutée. Grâce aux résumés de réunion automatiques et à la création de tâches assistée par ClickUp Brain, vous ne manquerez jamais aucune information cruciale, même lorsque vous ne pouvez pas assister à une réunion. 💫 Résultats concrets : Les équipes qui utilisent les fonctionnalités de gestion des réunions de ClickUp font état d'une réduction impressionnante de 50 % des discussions et réunions inutiles !

2. Fellow (Idéal pour les flux de travail de réunion structurés)

via Fellow

Fellow est conçu pour les équipes qui souhaitent organiser des réunions structurées et à haute productivité du début à la fin.

Ce qui le rend particulièrement utile, c'est sa capacité au suivi des éléments à mener sur plusieurs réunions. Lorsqu'une personne valide la remise d'une proposition de budget avant vendredi, Fellow s'en souvient et peut envoyer des rappels discrets.

Vous pouvez également utiliser l'IA pour analyser les notes de réunion afin d'identifier les tendances dans les habitudes de réunion de votre équipe, par exemple les discussions qui s'éternisent systématiquement ou les décisions qui nécessitent plusieurs réunions avant d'être finalisées.

Les meilleures fonctionnalités de Fellow

Accédez à l'historique des réunions de votre équipe pour identifier les tendances en matière de sujets de discussion, de rapidité de prise de décision et de suivi

Créez des espaces de préparation partagés où les participants peuvent ajouter des éléments à l'agenda et du contexte avant le début de la réunion

Connectez Fellow à vos outils existants pour que les résultats des réunions soient automatiquement intégrés à vos systèmes de gestion de projet et de communication

Autres limites

L'interface peut sembler un peu trop complexe si vous préférez prendre des notes de manière simple ; il y a beaucoup de fonctionnalités et d'options à explorer

Les options de mise en forme des notes sont plus limitées

Tarifs de Fellow

Particuliers

Free

Solo : 29 $/mois par utilisateur

Entreprises et Teams

Free

Équipe : 11 $/mois par utilisateur

Entreprise : 23 $/mois par utilisateur

Enterprise : 25 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Entreprises et équipes

Équipe : 11 $/mois par utilisateur

Business : 23 $/mois par utilisateur

Enterprise : 25 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Particuliers

Solo : 29 $/mois

Évaluations et avis des utilisateurs

G2 : 4,7/5 (plus de 2 210 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 35 avis)

Que disent les utilisateurs de Fellow dans la vie réelle ?

Selon un critique de Capterra:

Fellow est un outil facile à utiliser et très utile que tout responsable devrait avoir ! Je dois jongler entre les clients et différentes tâches, et c'est tellement pratique d'avoir accès à toutes mes actions à faire et à toutes mes tâches en un seul endroit. J'apprécie également beaucoup la section des notes privées, que j'utilise très souvent pendant les appels. La possibilité de personnaliser les flux (modèles) est également un énorme avantage, car toutes les réunions n'ont pas la même structure.

Fellow est un outil facile à utiliser et très utile que tout responsable devrait avoir ! Je dois jongler entre les clients et différentes tâches, et c'est tellement pratique d'avoir accès à tous les éléments à faire et à toutes les tâches en un seul endroit. J'apprécie également beaucoup la section des notes privées, que j'utilise très souvent pendant les appels. La possibilité de personnaliser les flux (modèles) est également un énorme avantage, car toutes les réunions n'ont pas la même structure.

3. Fireflies.ia (Idéal pour une transcription précise des discussions)

via Fireflies.ai

Fireflies.ai excelle dans un domaine : la création de transcriptions précises de vos réunions grâce à l'IA. Il se connecte à vos visioconférences sous la forme d'un bot et enregistre tout ce qui est dit.

Une fois que vous l'avez formé aux termes propres à votre secteur d'activité, le logiciel de compte-rendu de réunion maîtrise bien le vocabulaire technique. Il peut également partager automatiquement les notes de réunion avec certains membres de l'équipe en fonction des participants ou des sujets abordés.

Les meilleures fonctionnalités de Fireflies.ai

Utilisez la recherche intelligente pour trouver des sujets, des éléments à mener ou des mots-clés spécifiques dans les transcriptions, et passez en revue des réunions d'une heure en moins de temps

Créez des extraits audio partageables en enregistrant les moments importants dans Soundbites pour les partager facilement avec votre équipe

Posez des questions en temps réel à l'assistant IA Ask Fred pour obtenir des détails sur la réunion ou générer des e-mails et du contenu de suivi

Limites de Fireflies.ai

La précision de la transcription diminue lors de discussions très techniques ou lorsque plusieurs personnes parlent en même temps

Les capacités d'enregistrement de vidéos sont limitées, ce qui fait que vous perdez le contexte visuel qui pourrait s'avérer important

Le traitement des réunions plus longues peut prendre du temps, ce qui retarde l'accès aux transcriptions

Tarifs de Fireflies.ai

Free

Pro : 18 $/mois par utilisateur

Entreprise : 29 $/mois par utilisateur

Enterprise : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Fireflies.ai

G2 : 4,8/5 (plus de 700 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Fireflies.ia ?

Cette analyse de Capterra propose une présentation détaillée très utile :

J'ai trouvé ce logiciel simple à utiliser et facile d'accès. Les comptes-rendus sont aussi bons que ceux rédigés par une personne, avec en prime l'enregistrement audio/vidéo, la transcription et quelques fonctionnalités supplémentaires très pratiques.

J'ai trouvé ce logiciel simple à utiliser et facile d'accès. Les comptes-rendus sont aussi bons que ceux rédigés par une personne, avec en prime l'enregistrement audio/vidéo, la transcription et quelques fonctionnalités supplémentaires très pratiques.

💡 Conseil de pro : Oui, une section « 🌀 Encore flou ». Elle oblige l'équipe à revenir sur les points en suspens au lieu de faire comme s'ils n'avaient jamais existé.

4. Avoma (Idéal pour l'analyse des discussions avec l'équipe commerciale)

via Avoma

Avoma est spécialement conçu pour les équipes commerciales qui souhaitent comprendre ce qui se passe lors de leurs discussions avec des prospects. Au-delà de la simple transcription, il analyse les niveaux d'engagement, effectue le suivi des mentions des concurrents et identifie les tendances qui indiquent si les transactions sont susceptibles d'aboutir.

Le générateur de comptes-rendus de réunion basé sur l'IA évalue chaque discussion en fonction d'indicateurs tels que le nombre de questions posées par les prospects et leur sentiment général.

Les meilleures fonctionnalités d'Avoma

Créez et partagez des extraits de réunion en signant les moments clés pour les consulter rapidement ou collaborer avec votre équipe

Organisez vos réunions en toute simplicité grâce aux options de planification en tête-à-tête, en groupe ou par rotation, ainsi qu'aux rappels automatiques pour réduire les absences.

Accompagnez efficacement vos équipes grâce à l'évaluation des appels basée sur l'IA, aux retours personnalisés et aux outils de gestion du pipeline pour booster les ventes

Limites d'Avoma

Les coûts peuvent s'avérer élevés pour les équipes commerciales de grande taille

Les fonctionnalités sont axées sur l’équipe commerciale, ce qui limite leur valeur pour les autres services

Les limitations d'intégration avec certains systèmes CRM nécessitent une entrée manuelle des données

Tarifs d'Avoma

Startup : 29 $/mois par enregistreur

Organisation : 39 $/mois par enregistreur

Enterprise : 39 $/mois par enregistreur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Avoma

G2 : 4,6/5 (plus de 1 335 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs d'Avoma dans la vie réelle ?

Extrait d'un avis publié sur G2 concernant ce logiciel de compte-rendu de réunion :

Ce que je trouve le plus utile dans avoma, ce sont les retours d'information après mes appels. Par exemple, le temps de parole que j'ai eu par rapport à celui du client pendant les appels. J'ai tendance à trop parler lors de certains appels, ce qui me permet de les revoir et de constater à quel point j'ai tendance à le faire. Cela m'apporte donc une meilleure compréhension. Une autre fonctionnalité que j'utilise pour chaque appel est la fiche d'évaluation. À elle seule, elle m'a aidé à améliorer la qualité de mes appels.

Ce que je trouve le plus utile dans avoma, ce sont les retours d'information après mes appels. Par exemple, le temps de parole que j'ai eu par rapport à celui du client pendant les appels. J'ai tendance à trop parler lors de certains appels, ce qui me permet de les revoir et de constater à quel point j'ai tendance à le faire. Cela m'apporte donc une meilleure compréhension. Une autre fonctionnalité que j'utilise pour chaque appel est la fiche d'évaluation. À elle seule, elle m'a aidé à améliorer la qualité de mes appels.

5. tl;dv (Idéal pour partager les moments forts d'une réunion)

via tl;dv

tl;dv est spécialisé dans la synthèse d'enregistrements de réunions longues en clips vidéo concis et partageables qui mettent en avant les points clés. Au lieu de demander à votre équipe produit de regarder une session d'une heure consacrée aux retours clients, vous pouvez leur envoyer un clip de deux minutes montrant la réaction réelle du client face à la démonstration de votre nouvelle fonctionnalité.

Mieux encore ? Vous pouvez créer une bibliothèque consultable contenant les commentaires importants des clients, les démonstrations de produits ou les moments de formation auxquels votre équipe pourra se référer ultérieurement.

tl;dv : les meilleures fonctionnalités

Programmez des rapports récurrents générés par l'IA pour suivre les tendances, les commentaires des clients ou les mentions des concurrents au fil des réunions

Traduisez les transcriptions de réunions dans plus de 40 langues, pour fournir de l'assistance aux équipes internationales grâce à une reconnaissance précise des dialectes.

Suivez dans quelle mesure votre équipe commerciale respecte les guides de vente, grâce à l'IA qui fournit des informations sur le respect des consignes et les domaines nécessitant un accompagnement

tl;dv limitations

La transcription pose des difficultés lors de discussions techniques complexes et nécessite des corrections manuelles

Le traitement de la vidéo peut être lent lors de réunions longues, surtout avec une connexion Internet peu rapide

Le forfait gratuit limite considérablement le nombre d'enregistrements et les fonctionnalités avancées d'IA

tl;dv tarifs

Free Forever

Pro : 29 $/mois par utilisateur

Business : 65 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

tl;dv : évaluations et avis

G2 : 4,7/5 (plus de 390 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de tl;dv dans la vie réelle ?

Cette critique de G2 offre un point de vue intéressant :

J'apprécie la façon dont il identifie les sujets pertinents, ainsi que la possibilité de simplement copier-coller (via le bloc-notes) la transcription — aucun téléchargement supplémentaire n'est nécessaire. L'e-mail envoyé à la fin de la réunion est très soigné (meilleur que celui des autres alternatives). Dans le cadre du forfait Business, vous avez également accès à son API et à l'aperçu du serveur MCP.

J'apprécie la façon dont il identifie les sujets pertinents, ainsi que la possibilité de simplement copier-coller (via le bloc-notes) la transcription — aucun téléchargement supplémentaire n'est nécessaire. L'e-mail envoyé à la fin de la réunion est très soigné (meilleur que celui des autres alternatives). Dans le cadre du forfait Business, vous avez également accès à son API et à l'aperçu du serveur MCP.

🧠 Anecdote : Au Japon, il existe un mot pour désigner la fatigue liée aux réunions. Il s'agit du terme « kaigi-zumari » (会議詰まり), qui désigne le stress causé par les réunions qui s'enchaînent sans interruption.

6. Otter.ia (Idéal pour participer à des réunions en temps réel)

via Otter.ai

Otter.ai transforme les réunions en expériences collaboratives où les participants peuvent ajouter des notes en temps réel. Ce logiciel de compte-rendu de réunion permet aux membres de l'équipe d'ajouter des commentaires, de mettre en évidence les points importants et d'attribuer des éléments à accomplir au fur et à mesure que la réunion avance.

L'inconvénient ? Parfois, les réunions finissent par être davantage consacrées à la modification en cours des notes qu'à la discussion elle-même, ce qui peut être à la fois utile et source de distraction selon les priorités de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter.ai

Accédez à des sous-titres en direct pendant les visioconférences pour aider les participants à suivre la conversation et garantir l'accessibilité à ceux qui ont besoin d'un support visuel pour le texte.

Utilisez Otter AI Chat pendant les réunions pour poser des questions sur les discussions, générer des listes d’éléments à faire ou créer instantanément des e-mails de suivi

Utilisez OtterPilot pour assister à plusieurs réunions et les transcrire simultanément, afin de ne manquer aucune discussion, même avec un agenda chargé.

Limites d'Otter.ai

Otter.ai Pas d'intégration CRM, ce qui limite son utilité pour les équipes commerciales et en contact avec la clientèle par rapport aux alternatives

Les options de mise en forme limitées rendent difficile la création de documents d'aspect professionnel

Les problèmes de qualité audio ont un impact significatif sur la précision de la transcription

Tarifs d'Otter.ai / IA

Free

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 30 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter.ai

G2 : 4,3/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 95 avis)

Que disent les utilisateurs d'Otter.ai dans la vie de tous les jours ?

Voici ce qu'un utilisateur de Reddit a déclaré à propos de son expérience avec ce logiciel de compte-rendu de réunion :

J'adore. C'est mon outil quotidien pour les réunions. Les transcriptions nécessitent quelques retouches après l'enregistrement pour corriger le jargon, les murmures et certaines fautes de prononciation, mais une fois que c'est fait, Otter bot est génial. Je lui demande de résumer les points pour moi, de créer des brouillons d'e-mails pour les suivis, et même d'analyser les conversations pour identifier les causes profondes et autres.

J'adore. C'est mon outil quotidien pour les réunions. Les transcriptions nécessitent quelques retouches après l'enregistrement pour corriger le jargon, les murmures et certaines fautes de prononciation, mais une fois que c'est fait, Otter bot est génial. Je lui demande de résumer les points pour moi, de créer des brouillons d'e-mails pour les suivis, et même d'analyser les conversations pour identifier les causes profondes et autres.

🔍 Le saviez-vous ? « Procès-verbal approuvé après lecture » est une garantie juridique. Cette phrase que vous entendez lors des réunions officielles ? Elle protège formellement l'organisation contre d'éventuelles réclamations pour inexactitude ultérieures. Si vous ne les corrigez pas pendant la réunion, elles sont considérées comme valides.

7. Fathom (Idéal pour l'automatisation des flux de travail CRM)

via Fathom

Fathom résout le problème que tous les commerciaux font semblant d'ignorer : la mise à jour de votre CRM après les réunions.

Vous connaissez le scénario : vous recevez un appel d'un client, vous vous promettez de noter les détails plus tard, puis trois semaines s'écoulent et vous vous souvenez à peine de ce qui a été discuté. Fathom se charge automatiquement de la fastidieuse entrée de données. Il écoute vos appels, détermine ce qui doit être ajouté à votre CRM et le saisit automatiquement sans aucune intervention manuelle.

La fonctionnalité de reconnaissance intelligente de ce logiciel de transcription vocale détecte même lorsque les participants mentionnent des entreprises ou des contacts spécifiques et lie correctement toutes ces informations.

Les meilleures fonctionnalités de Fathom

Mark met en évidence les passages importants en direct pendant les appels et permet à Fathom de capturer rétrospectivement l'intégralité du passage concerné, afin que vous disposiez toujours du contexte complet.

Configurez des alertes par mot-clé pour être averti lorsque des sujets spécifiques sont abordés pendant un appel

Créez des listes de lecture à partir des moments forts des appels pour intégrer de nouveaux membres de l'équipe ou passer en revue les transactions

Comprendre les limites

Il manque toutefois des informations plus approfondies sur les réunions, telles que l'analyse des tendances inter-appels, les statistiques sur le temps de parole ou les indicateurs de sentiment.

Des problèmes d'enregistrement ou de retard dans les notifications de connexion des bots ont été signalés, en particulier avec Teams

Tarifs de Fathom

Free

Formule Premium : 20 $/mois par utilisateur

Équipe : 18 $/mois par utilisateur

Business : 28 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Fathom

G2 : 5/5 (plus de 5 370 avis)

Capterra : 5/5 (plus de 790 avis)

Que disent les utilisateurs de Fathom dans la vie réelle ?

Un utilisateur de Reddit le formule ainsi :

En tant qu'agence, nous sommes de grands fans de Fathom. L'interface est d'une simplicité enfantine, ce qui nous permet d'extraire rapidement des rapports sur le trafic, les conversions ou le comportement des utilisateurs sans avoir à nous perdre dans un fouillis d'informations. De plus, il est facile de partager des liens avec des freelances, ce qui évite tout travail supplémentaire pour les mettre au courant.

En tant qu'agence, nous sommes de grands fans de Fathom. L'interface est d'une simplicité enfantine, ce qui nous permet d'extraire rapidement des rapports sur le trafic, les conversions ou le comportement des utilisateurs sans avoir à nous perdre dans un fouillis d'informations. De plus, il est facile de partager des liens avec des freelances, ce qui évite tout travail supplémentaire pour les mettre au courant.

8. Grain (Idéal pour l'extraction d'informations sur les clients)

via Grain IA

Les appels de retour d'expérience client sont de véritables mines d'or en matière d'informations, mais la majeure partie de cet or reste enfouie dans des enregistrements d'une heure que personne n'a le temps d'écouter.

Grain agit comme votre « fouilleur d'informations ».

Il crée des Clips partageables qui capturent ces moments parfaits où les clients expliquent exactement ce qu'ils aiment ou n'aiment pas dans votre produit. Ces Clips servent de support de formation pour les nouveaux membres de l'équipe commerciale, de preuves pour les équipes produit et d'arguments pour les campagnes marketing.

Les meilleures fonctionnalités de Grain

Suivez le rapport entre temps de parole et temps d'écoute ainsi que l'échéancier de parole de chaque intervenant pour évaluer l'équilibre de vos réunions

Supprimez automatiquement les mots de remplissage et ajoutez des termes personnalisés pour améliorer la précision des transcriptions

Effectuez la modification en cours des transcriptions, corrigez les libellés des intervenants, ajoutez des commentaires et transformez le texte en vidéos partageables

Limites de Grain

Les informations sont limitées à chaque réunion ; il n'y a pas de synthèse ni d'analyse des tendances entre les sessions.

Le forfait de base est limité à 20 réunions par mois ; au-delà, vous devez passer à un forfait supérieur.

Certains utilisateurs signalent des dysfonctionnements au niveau des invitations aux réunions et des fonctionnalités de prise de notes manuelle limitées en dehors de Zoom

Tarification des céréales

Free

Offre de lancement : 19 $/mois par utilisateur

Entreprise : 39 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Grain

G2 : 4,6/5 (plus de 295 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Grain dans la vie réelle ?

Selon un avis publié sur G2:

J'apprécie la simplicité d'utilisation et la polyvalence de Grain. Il est suffisamment simple pour que tout le monde puisse s'en servir, mais il offre également de nombreuses fonctionnalités avancées pour les utilisateurs plus expérimentés

J'apprécie la simplicité d'utilisation et la polyvalence de Grain. Il est suffisamment simple pour que tout le monde puisse s'en servir, mais il offre également de nombreuses fonctionnalités avancées pour les utilisateurs plus expérimentés

🧠 Anecdote : Les sénateurs de la Rome antique tenaient des « acta diurna », les premiers procès-verbaux publics. Traduits par « actes quotidiens », ces documents étaient affichés dans des espaces publics sur des supports en pierre ou en métal.

9. Jamie (Idéal pour les équipes soucieuses de la confidentialité)

via Jamie

Alors que d'autres logiciels de compte-rendu de réunion envoient vos discussions vers le cloud pour traitement, Jamie gère tout localement sur votre appareil. Cela en fait l'outil idéal pour les équipes traitant des informations sensibles, des discussions juridiques ou tout autre sujet susceptible de faire transpirer à grosses gouttes votre équipe chargée de la conformité.

Aucun bot ne se joint aux appels et aucune donnée n'est transmise vers des serveurs mystérieux.

Le compromis ? Vous perdez certaines des fonctionnalités de collaboration et des intégrations qui rendent les autres outils de réunion basés sur l'IA si pratiques.

Les meilleures fonctionnalités de Jamie

Posez vos questions à Jamie à tout moment à l'aide de la barre latérale de l'assistant exécutif (Ctrl/Commande + J) pour obtenir instantanément des réponses ou consulter les décisions passées dans l'historique de vos réunions

Capturez automatiquement le contenu à l'écran, comme des diapositives ou des graphiques, lors d'appels virtuels afin d'enrichir votre transcription et votre résumé

Identifiez et mémorisez les intervenants au fil du temps, puis utilisez ces informations pour attribuer automatiquement des libellés indiquant qui a dit quoi, afin d'améliorer la clarté et la responsabilité.

Limites de Jamie

Le traitement local peut affecter les performances sur les appareils plus anciens ou lors de réunions très longues

Aucune intégration avec des outils de productivité, des systèmes CRM ou des plateformes de gestion de projet

Son ensemble de fonctionnalités plus restreint pourrait ne pas convenir aux équipes qui ont besoin d'analyses avancées ou de flux de travail automatisés

Tarifs de Jamie

Free

Avantage : Tarification personnalisée

En plus : Tarification personnalisée

Équipe : Tarification personnalisée

Executive : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jamie

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Jamie dans la vie réelle ?

Un avis publié sur G2 le formule ainsi :

L'une des choses qui me frappe le plus chez Jamie, c'est qu'il ne repose pas sur des bots pour se connecter à mes appels. Étant donné que je passe très souvent d'une plateforme de réunion à l'autre, la capacité de Jamie à fonctionner de manière transparente sans aucun plugin est un atout majeur. C'est formidable de savoir que même lors de réunions en présentiel avec des clients, Jamie est là pour m'aider.

L'une des choses qui me frappe le plus chez Jamie, c'est qu'il ne repose pas sur des bots pour se connecter à mes appels. Étant donné que je passe très souvent d'une plateforme de réunion à l'autre, la capacité de Jamie à fonctionner de manière transparente sans aucun plugin est un atout majeur. C'est formidable de savoir que même lors de réunions en présentiel avec des clients, Jamie est là pour m'aider.

🔍 Le saviez-vous ? Dans des entreprises comme Amazon, les équipes organisent parfois des réunions silencieuses, au cours desquelles les participants lisent des documents préparés à l'avance pendant les 20 premières minutes. Ce document sert alors à la fois de briefing et de compte-rendu de réunion.

10. MeetGeek (Idéal pour l'analyse des performances des réunions)

via MeetGeek

MeetGeek vous offre une visibilité sur la manière dont votre équipe communique. Il suit le temps de parole, la durée des réunions et les tendances en matière d'engagement, et met automatiquement en évidence les moments où les discussions débouchent sur des décisions ou des actions à mener.

Certaines équipes apprécient cette approche axée sur les données pour améliorer la communication, tandis que d'autres trouvent que cette analyse constante donne aux réunions un caractère trop formel. Ce type d'outil s'adresse sans aucun doute aux équipes qui souhaitent optimiser leur collaboration en s'appuyant sur des chiffres concrets plutôt que sur des intuitions.

Les meilleures fonctionnalités de MeetGeek

Générez des informations issues de l'analyse des discussions qui identifient les schémas de communication et suggèrent des améliorations spécifiques

Créez des tableaux de bord analytiques personnalisés qui permettent de suivre l'évolution des performances des réunions au fil du temps

Accédez à des rapports de feedback automatisés qui évaluent la qualité des réunions en fonction des niveaux d'engagement, de la rapidité de la prise de décision et des taux de suivi

Limites de MeetGeek

Les utilisateurs ont constaté des coupures dans les enregistrements et une assistance lente ou qui ne répondait pas.

Contrairement aux alternatives à MeetGeek , l'authentification est limitée aux comptes externes (Google/Microsoft).

Le prix peut ne pas justifier les coûts pour les petites équipes qui ont besoin de notes de réunion basiques

Tarifs de MeetGeek

Free

Pro : 19 $/mois par utilisateur

Business : 39 $/mois par utilisateur

Enterprise : 59 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur MeetGeek

G2 : 4,6/5 (plus de 450 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de MeetGeek ?

Un utilisateur de Reddit a partagé ce commentaire :

Si vous recherchez un outil capable de résumer et de créer des comptes-rendus de réunion qui reprennent les détails les plus pertinents de vos réunions, essayez MeetGeek. Il vous permet même de personnaliser des modèles pour générer des comptes-rendus qui reprennent les informations spécifiques dont vous avez besoin. Vous pouvez ensuite simplement rechercher des mots-clés pour les retrouver ou les synchroniser automatiquement avec d'autres outils que vous utilisez (par exemple, Notion, Slack, etc.)

Si vous recherchez un outil capable de résumer et de créer des comptes-rendus de réunion qui reprennent les détails les plus pertinents de vos réunions, essayez MeetGeek. Il vous permet même de personnaliser des modèles pour générer des comptes-rendus qui reprennent les informations spécifiques dont vous avez besoin. Vous pouvez ensuite simplement rechercher des mots-clés pour les retrouver ou les synchroniser automatiquement avec d'autres outils que vous utilisez (par exemple, Notion, Slack, etc.)

11. Sembly (Idéal pour la gestion automatisée des tâches)

via Sembly IA

Sembly excelle dans la capture des engagements verbaux pris lors des réunions et leur conversion en tâches concrètes dans votre système de gestion de projet. Lorsqu’un participant déclare : « Je ferai le point avec le client sur les tarifs la semaine prochaine », le logiciel de compte-rendu de réunion identifie cela comme un engagement et le rend traçable.

Il est étonnamment efficace pour faire la distinction entre les mentions informelles et les engagements réels.

La fonctionnalité d'intelligence artificielle conversationnelle vous permet de poser des questions sur les réunions passées, ce qui est très pratique lorsque vous avez besoin de vous rappeler ce qui a été décidé il y a trois mois, mais que vous ne trouvez pas les bonnes notes.

Les meilleures fonctionnalités de Sembly

Reliez directement les résultats des réunions aux flux de travail de projet existants afin que les décisions et les engagements se traduisent immédiatement en éléments concrets d'action

Générez des résumés de réunion intelligents qui mettent l'accent sur les informations exploitables, les prochaines étapes et les décisions.

Mettez en place des systèmes de rappel automatisés qui informent les membres de l'équipe des échéances à venir et des engagements en suspens mentionnés lors des appels

Limites de Sembly

L'automatisation des tâches peut générer des entrées doublées si elle n'est pas correctement configurée avec les systèmes existants

Personnalisation limitée pour la création automatisée de flux de travail

Des problèmes occasionnels de synchronisation du Calendrier font que Sembly manque complètement certaines réunions

Tarifs de Sembly

Free

Professionnel : 15 $/mois

Équipe : 29 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sembly

G2 : 4,6/5 (plus de 40 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Sembly dans la vie réelle ?

Voici ce qu'un utilisateur de Reddit a dit à propos de ce logiciel de compte-rendu de réunion :

Sembly permet de créer des notes de réunion, des tâches et des éléments clés, et me permet de revoir la transcription. J'avais du mal avant, et cela m'a permis de respirer un peu mieux. Ajout : appels hebdomadaires de suivi limités à 3 jours par semaine, parfois 4 si je n'ai pas le choix. Entretiens individuels le vendredi et réunions d'urgence. Le vendredi est consacré au rattrapage.

Sembly permet de créer des notes de réunion, des tâches et des éléments clés, et me permet de revoir la transcription. J'avais du mal avant, et cela m'a permis de respirer un peu mieux. Ajout : appels hebdomadaires de suivi limités à 3 jours par semaine, parfois 4 si je n'ai pas le choix. Entretiens individuels le vendredi et réunions d'urgence. Le vendredi est consacré au rattrapage.

🔍 Le saviez-vous ? Les « Robert’s Rules of Order » ont élevé la rédaction des comptes-rendus de réunion au rang d’art. Publiées pour la première fois en 1876, ces règles sont encore utilisées aujourd’hui par les conseils d’administration, les associations à but non lucratif et les gouvernements. Elles détaillent précisément comment mettre en forme les comptes-rendus, jusqu’à préciser quand il faut écrire « Motion » en majuscules.

12. MeetingKing (Idéal pour les normes de documentation formelles)

via MeetingKing

MeetingKing crée des comptes-rendus de réunion qui feraient la fierté de votre service juridique : mise en forme irréprochable, listes officielles des participants, décisions clairement documentées et tout le raffinement administratif exigé par les réunions du conseil d'administration et les audits de conformité.

Ces outils sont conçus pour les organisations où les « notes informelles » ne suffisent pas et où tout doit être documenté selon des normes spécifiques. Parfaits pour les environnements formels, mais probablement superflus si vos réunions d'équipe se déroulent autour d'une pizza et consistent en une résolution de problèmes décontractée.

Les meilleures fonctionnalités de MeetingKing

Utilisez des modèles de prise de notes prédéfinis, conçus pour différents types de réunions, qui garantissent une documentation cohérente

Mettez en place un processus de validation permettant aux participants désignés de relire, effectuer des modifications en cours et valider les comptes-rendus de réunion

Conservez un historique complet de vos réunions grâce à des comptes rendus détaillés qui répondent aux exigences d'audit et aux obligations en matière de conservation des documents

Générez des listes de participants, des comptes rendus des décisions et des résumés des éléments à mener pour les procédures officielles et la conformité réglementaire

Limites de MeetingKing

Plusieurs utilisateurs soulignent que la configuration des réunions peut être un processus long et fastidieux

Certains font état de dysfonctionnements, tels que des fenêtres contextuelles qui ne s'ouvrent pas lors de l'ajout de libellés ou de ressources, ou des petits problèmes d'interface utilisateur.

La plateforme ne dispose pas de fonctionnalités de niveau entreprise telles que l'authentification unique (SSO), les permissions d'utilisateur ou une API pour développeurs.

Tarifs de MeetingKing

Essai gratuit disponible

Pro Single : 9,95 $/mois

Pro Small : 39,95 $/mois (pour cinq utilisateurs)

Pro Medium : 64,95 $/mois (pour 10 utilisateurs)

Pro Large : 124,95 $/mois (pour 25 utilisateurs)

Évaluations et avis sur MeetingKing

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de MeetingKing ?

Extrait d'un avis publié sur G2 concernant ce logiciel de compte-rendu de réunion :

Le fait qu'il automatise le processus d'enregistrement et de rédaction des comptes-rendus de réunion, ce qui résume en fait précisément les aspects les plus importants de mon travail. Cela réduit mes tracas quotidiens liés à l'installation d'un agenda et le service client est rapide et efficace : il suffit d'ajouter l'application au compte de l'environnement de travail ou à la réunion, et elle s'occupe de tout le reste [sic]

Le fait qu'il automatise le processus d'enregistrement et de rédaction des comptes-rendus de réunion, ce qui résume en fait précisément les aspects les plus importants de mon travail. Cela réduit mes tracas quotidiens liés à l'installation d'un agenda et le service client est rapide et efficace : il suffit d'ajouter l'application au compte de l'environnement de travail ou à la réunion, et elle s'occupe de tout le reste [sic]

📖 À lire également : Modèles gratuits de listes de tâches dans Excel et ClickUp

Ajoutez ClickUp à vos réunions

Vous ne devriez pas avoir à rechercher des notes, à réécrire les éléments à mener ou à passer au crible trois outils différents simplement pour vous souvenir de ce qui a été décidé lors d'une réunion. C'est précisément ce que les logiciels de compte-rendu de réunion sont censés gérer, sans alourdir votre charge de travail.

ClickUp prend cela très au sérieux.

Il enregistre vos réunions, les transcrit, résume les points importants et lie les tâches à votre flux de travail. Vous obtenez des notes claires, une traçabilité et tout est lié à vos projets sans avoir à passer d'un onglet à l'autre.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp! ✅