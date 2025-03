Top 11 des générateurs de comptes-rendus de réunions par l'IA

Les réunions peuvent être stressantes, notamment en raison de l'infinité de choses dont il faut se souvenir.

Vous essayez de rester engagé dans la discussion tout en vous efforçant de noter les points importants. Soudain, un détail essentiel vous échappe et, avant même que vous ne vous en rendiez compte, la réunion est terminée.

La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez utiliser les générateurs de comptes rendus de réunions IA pour transcrire chaque mot et l'organiser en résumés structurés afin de pouvoir participer à la discussion.

Utilisation IA pour les notes de réunion vous permet de transformer rapidement de longues discussions en une documentation précise et effacée.

Mon équipe et moi-même avons testé plusieurs outils d'IA pour notes de réunion afin de transcrire les discussions et de générer efficacement des comptes rendus et des résumés de réunion précis.

Dans ce blog, je vous guiderai à travers mon expérience avec les meilleurs générateurs de procès-verbaux de réunion IA, leurs fonctionnalités clés, leurs prix, et plus encore !

Que faut-il rechercher dans un générateur de compte-rendu de réunion IA ?

Choisir le générateur de compte-rendu de réunion IA parfait peut sembler délicat avec tant d'options disponibles. Mais pour trouver le meilleur logiciel de compte-rendu de réunion pour votre équipe, jetons un coup d'œil à certains des composants clés :

Features: Vérifiez si l'outil fait plus que prendre des notes et des minutes de réunion et s'il aide également avec les agendas, la transcription et la documentation

Vérifiez si l'outil fait plus que prendre des notes et des minutes de réunion et s'il aide également avec les agendas, la transcription et la documentation Expérience utilisateur: Assurez-vous que l'outil de compte rendu de réunion IA est simple à apprendre et à utiliser pour vous et votre équipe

Assurez-vous que l'outil de compte rendu de réunion IA est simple à apprendre et à utiliser pour vous et votre équipe Collaboration: Le générateur de comptes rendus de réunion IA doit permettre aux coéquipiers de collaborer sur les comptes rendus et les notes de réunion générés en temps réel

Le générateur de comptes rendus de réunion IA doit permettre aux coéquipiers de collaborer sur les comptes rendus et les notes de réunion générés en temps réel Sécurité: Choisissez un outil de compte-rendu de réunion IA avec des fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise pour garder vos données de réunion sûres et conformes

Choisissez un outil de compte-rendu de réunion IA avec des fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise pour garder vos données de réunion sûres et conformes Intégrations: Le générateur de compte-rendu de réunion IA doit s'intégrer aux plateformes de vidéoconférence, aux outils de gestion des tâches et aux applications de messagerie pour faciliter la transcription et la communication des réunions en temps réel

Le générateur de compte-rendu de réunion IA doit s'intégrer aux plateformes de vidéoconférence, aux outils de gestion des tâches et aux applications de messagerie pour faciliter la transcription et la communication des réunions en temps réel Modèles préconstruits: Recherchez des modèles de procès-verbaux de réunion préconstruits pour démarrer rapidement sans avoir à noter les procès-verbaux à partir de zéro

Chaque équipe a ses propres besoins. Définissez vos objectifs spécifiques, puis utilisez cette checklist des fonctionnalités pour trouver votre l'outil IA idéal pour les réunions et les assistants de réunion .

Les 11 meilleurs outils d'IA pour les comptes-rendus de réunion

Voici notre liste des meilleurs générateurs de comptes rendus de réunion IA qui vous aideront à rester concentré sur la discussion lorsque vous participez à des réunions :

1. ClickUp (le meilleur pour les comptes rendus de réunion et les résumés de notes alimentés par l'IA) ClickUp est une plateforme de gestion de projet tout-en-un qui aide les startups et les Business à améliorer la productivité, la collaboration et la communication entre leurs coéquipiers.

Il est également livré avec un incroyable générateur de minutes de réunion IA intégré qui peut gérer les flux de travail de réunion de bout en bout à l'aide d'une seule plate-forme. En effet, aucun outil ou plug-in supplémentaire n'est nécessaire.

Vous pouvez tirer parti de ClickUp Brain , l'assistant IA intégré de ClickUp, pour générer divers documents de réunion, notamment des agendas, des jeux de diapositives, des comptes rendus de réunion, des notes détaillées et des résumés de réunion.

Créez des agendas de réunion efficaces et menez des discussions fructueuses avec ClickUp Brain

Minutes de réunion

Une fois la réunion terminée, tirez parti de la fonctionnalité de ClickUp Brain capacités de transcription de l'IA pour analyser la transcription et résumer le compte rendu de la réunion.

Vous pouvez également synchroniser ClickUp avec votre Google Agenda et tirer parti de l'expérience de l'entreprise ClickUp Affichage du Calendrier pour gérer les réunions et garder le contrôle de votre emploi du temps. Le plus intéressant, c'est que vous pouvez basculer entre les affichages quotidiens, hebdomadaires et mensuels des réunions avec des filtres avancés pour mettre en évidence les réunions importantes.

Si vous souhaitez éliminer complètement les réunions pour les démonstrations de produits ou les sessions de feedback, enregistrez votre écran à l'aide de la fonction ClickUp Clips et partagez le lien avec votre équipe ou même à l'extérieur.

💡Pro Tip: Vous n'avez pas le temps de regarder un long Clip ? Utilisez ClickUp Brain pour le transcrire. Vous pouvez ensuite lui poser des questions sur les informations contenues dans le Clip, et il vous fournira instantanément des réponses pertinentes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Schedule-and-manage-all-your-meetings-in-one-place-using-ClickUp-Calendrier-View-1.png Planifiez et gérez toutes vos réunions en un seul endroit en utilisant ClickUp Calendrier View /$$img/

Planifiez et gérez toutes vos réunions en un seul endroit en affichant le Calendrier ClickUp

Rappels et notifications

Paramétrez des alertes à l'aide de Rappels ClickUp et recevez des notifications sur les réunions importantes sur tous les appareils.

Vous pouvez également transformer les commentaires et les tâches en rappels, ce qui facilite le suivi des tâches importantes. L'onglet " Gestion des rappels " sur votre écran d'Accueil vous permet de désactiver, de reporter ou de reprogrammer les rappels en fonction des besoins du moment.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Set-up-reminders-and-say-hello-to-on-time-meetings-with-ClickUp-Reminders-.png Configurez des rappels et dites bonjour aux réunions à l'heure avec ClickUp Reminders /$$img/

Paramétrez des rappels et dites bonjour aux réunions à temps avec ClickUp Reminders

🌈 Étude de cas: Vida Health, une société de soins de santé virtuels, gagne 8 heures lors des réunions hebdomadaires entre toutes les parties prenantes de l'évènement et économise 1 heure par semaine à rechercher des documents en utilisant la plateforme centralisée de ClickUp. ClickUp ici pour en savoir plus.

Modèles prêts à l'emploi

ClickUp offre une bibliothèque de modèles prêts à l'emploi pour plus de réunions plus productives .

Par exemple, le Modèle de compte rendu de réunion ClickUp fournit un cadre structuré pour organiser les résumés des réunions et les notes individuelles.

Modèle de compte rendu de réunion ClickUp

Il vous permet d'inclure tous les détails essentiels, tels que les objectifs, l'agenda, les participants, les liens, les éléments d'action, les annonces, et plus encore. Vous pouvez suivre les points clés et les résultats pour tenir les parties prenantes informées et assigner des tâches aux coéquipiers en fonction de leurs éléments d'action.

Il vous suffit de personnaliser, de modifier et de partager ce document d'une page avec vos coéquipiers pour n'importe quel type de réunion .

💈Bonus: 16 Exemples d'agenda de réunion et modèles gratuits

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Obtenez des résumés de réunion instantanés avec l'agenda de la réunion, les éléments d'action, les moments clés et les décisions à l'aide de ClickUp Brain

Utiliser ClickUp Documents pour créer, consulter et stocker tous vos documents de réunion dans un emplacement centralisé

Transformez les tâches de la réunion en éléments d'action et assignez-les à vos coéquipiers à l'aide de Tâches ClickUp Utilisez les tâches préformatées,modèles de notes de réunion gratuits pour organiser et catégoriser rapidement les informations clés

Intégrez ClickUp à vos outils d'entreprise, notamment Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Slack, Hubspot, Salesforce et bien plus encore, pour automatiser les tâches et rationaliser vos flux de travail après les réunions

Limites de ClickUp

La version mobile de ClickUp peut ne pas inclure le large intervalle de fonctionnalités disponibles sur l'application de bureau

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 7 $ par membre de l'espace de travail et par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Fireflies.IA (Meilleur pour les notes de réunion automatiques et les éléments d'action)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Fireflies.ai-dashboard.png Tableau de bord de Fireflies.ai : Générateur IA de compte-rendu de réunion /$$$img/

via Lucioles.IA Fireflies.IA transcrit automatiquement les réunions vidéo et génère des comptes rendus de réunion, ce qui permet de passer en revue les points clés, les éléments d'action, les tâches et les indicateurs en un seul clic.

Les équipes peuvent collaborer de manière transparente en ajoutant des commentaires, des épingles et des réactions. Ce générateur de comptes rendus de réunion alimenté par l'IA crée également des tâches dans Asana, Trello et Monday.com par le biais de commandes vocales pendant les réunions.

Fireflies meilleures fonctionnalités

Obtenez des comptes rendus de réunion automatiques et capturez les moments clés de vos réunions

Organisez les comptes rendus de réunion par service et découvrez des informations à l'aide d'une recherche alimentée par l'IA

Paramétrez des contrôles de confidentialité personnalisés pour les comptes rendus de réunion générés par l'IA

Gardez vos coéquipiers sur la même page en partageant les comptes rendus de réunion vers vos applications de collaboration telles que Slack, Notion et Google Docs

Limites de Fireflies

La fonctionnalité "tâches" de Fireflies.IA manque fréquemment de capturer les tâches importantes des réunions

Certains utilisateurs signalent des problèmes de précision et des erreurs lors de la transcription de réunions avec des termes techniques ou des accents prononcés

Prix de Fireflies

Free Forever pour toujours

Pro: 18 $/mois par utilisateur

18 $/mois par utilisateur Business: $29/mois par utilisateur

$29/mois par utilisateur Enterprise: 39$/mois par utilisateur

39$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (490+ commentaires)

4.8/5 (490+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

3. Otter.ai (Le meilleur pour générer des réponses et du contenu avec l'IA)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Otter.ai-Dashboard-1400x788.png Tableau de bord d'Otter.ai : Générateur de compte-rendu de réunion avec IA /$$$img/

via IA Otter.ai, un site de Application IA de prise de notes , rejoint automatiquement les réunions Zoom, Google Meet et Microsoft Teams pour générer des comptes rendus de réunion et des éléments d'action.

Elle vous permet de poser des questions à l'IA, de localiser rapidement les détails clés, et de rédiger des e-mails de suivi et des mises à jour en fonction de vos réunions. Il colle tous les éléments d'action des réunions passées dans un emplacement centralisé, ce qui facilite l'organisation et la prise de décisions éclairées.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter.IA

Analyse les enregistrements des réunions et extrait les points clés automatiquement

Partage les comptes rendus et les résumés des réunions automatiquement par e-mail et sur le canal Slack de l'équipe

S'intègre de manière transparente avec Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Hubspot, Salesforce, Egnyte et Snowflake

Limites de l'IA

Il n'y a aucun moyen d'identifier les différents intervenants puisqu'il les nomme Speaker 1 et Speaker 2

Prix d'Otter.ai

Basic: Gratuit

Gratuit Pro: $16.99/mois par utilisateur

$16.99/mois par utilisateur Business: 30$/mois par utilisateur

30$/mois par utilisateur Enterprise: Prix personnalisé

Otter.IA évaluations et critiques

G2: 4.3/5 (200+ avis)

4.3/5 (200+ avis) Capterra: 4.5/5 (80+ avis)

4. Fathom (Meilleur pour les comptes-rendus de réunion instantanés)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Fathom-Dashboard.png Tableau de bord Fathom : Générateur de compte-rendu de réunion IA /$$$img/

via Fathom Fathom génère des comptes rendus de réunion complets dans les 30 secondes qui suivent la fin de chaque réunion et synchronise en toute transparence les tâches avec les outils de gestion de la relation client. Chaque résumé de réunion comprend les points clés, les éléments d'action et les tâches de suivi, ce qui vous permet de rationaliser les flux de travail après la réunion.

En outre, Fathom respecte les normes HIPAA, SOC-2 et GDPR pour garantir que les informations sensibles sont protégées et gérées conformément aux exigences réglementaires.

Les meilleures fonctionnalités de Fathom

Rejoint les réunions en tant que participant pour prendre des notes et créer des comptes rendus de réunion automatiquement

Partage les comptes rendus de réunion et envoie les éléments d'action vers des outils de productivité comme Asana, Slack et Todoist

Limites de Fathom

La structure tarifaire et la répartition des fonctionnalités sont assez complexes

Prix de Fathom

Free

Standard: $29/mois par utilisateur

$29/mois par utilisateur Pro: 39 $/mois par utilisateur

G2: 5/5 (3000+ avis)

5/5 (3000+ avis) Capterra: 5/5 (450+ avis)

5. tl;dv (Meilleur pour obtenir des informations à partir de plusieurs réunions)

via Ami Avec cette logiciel de gestion des réunions grâce au logiciel de gestion des réunions, vous pouvez collaborer de manière transparente avec les parties prenantes en partageant les notes de réunion pour tenir tout le monde informé. Les membres de l'équipe peuvent également connecter leur application de calendrier pour accéder aux comptes rendus des réunions précédentes, garantissant ainsi un accès facile à des enregistrements précis des décisions et discussions passées.

Les meilleures fonctionnalités de Fellow

Gagnez du temps avec les modèles de réunion pré-construits de Fellow pour les réunions du Tableau, les réunions formelles et les réunions internes

Assignez des éléments d'action à vos coéquipiers avec des dates d'échéance spécifiques

Verrouillez les minutes de la réunion après la fin de celle-ci afin d'éviter toute modification ultérieure

Limites de Fellow

Certains utilisateurs signalent l'impossibilité d'attribuer des étiquettes et un suivi à plusieurs personnes à la fois

Ne s'intègre pas bien avec d'autres outils de gestion de projet

Prix de Fellow

Free

Pro: 11$/mois par utilisateur

11$/mois par utilisateur Business: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (2000+ commentaires)

4.7/5 (2000+ commentaires) Capterra: 4.9/5 (30+ avis)

7. Read.IA (Meilleur pour les résumés concis)

via Lire.IA Read.ai automatise le processus de prise de notes manuelle et fournit des comptes rendus de réunion avec les points clés, les décisions et les points à retenir. L'une des fonctionnalités marquantes est que l'assistant de réunion IA offre des transcriptions achevées en capturant les réactions et les sentiments des participants en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Read.IA

Générer des comptes rendus de réunion et capturer les points clés automatiquement

Isolez et rapportez les sujets clés en tendance à travers vos réunions en utilisant l'IA générative

S'intégrer à Slack, Zapier et Webhooks pour envoyer automatiquement les comptes rendus de réunion à ces plateformes

Limites de Read.IA

La plateforme manque de politiques de confidentialité avancées et de paramètres pour les réunions confidentielles

Prix de Read.ai

Version gratuite

Pro: $19.75/mois par utilisateur

$19.75/mois par utilisateur Enterprise: $29.75/mois par utilisateur

$29.75/mois par utilisateur Enterprise+: $39.75/mois par utilisateur

8. Avoma (Meilleur pour les notes générées par l'IA)

via Avoma Avoma est votre assistant de réunion tout-en-un qui enregistre, transcrit et analyse les réunions virtuelles, vous donnant automatiquement des comptes rendus de réunion utiles. Il vous suffit de taper '@' pour sélectionner rapidement les participants et de travailler ensemble sur les notes générées par l'IA. Avoma se distingue par sa fonctionnalité notes privées, qui vous permet d'enregistrer des notes personnelles, des choses à faire et d'autres détails qui ne sont accessibles qu'à vous.

Les meilleures fonctionnalités d'Avoma

Créez des catégories personnalisées en fonction des besoins de votre entreprise et organisez les notes de réunion plus efficacement

Intégrez la plateforme de manière transparente à vos outils de visioconférence, de numérotation, de calendrier et de gestion de la relation client propres à votre entreprise

Limites d'Avoma

La recherche d'une réunion ou d'un extrait spécifique peut prendre trop de temps

Prix d'Avoma

Basic: Gratuit

Gratuit Starter: $24/mois par utilisateur

$24/mois par utilisateur Plus: 59 $/mois par utilisateur

59 $/mois par utilisateur Business: 99$/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (1300+ commentaires)

4.6/5 (1300+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

9. Krisp (Meilleur pour l'annulation du bruit par l'IA pendant les réunions)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Krisp-Dashboard.png Tableau de bord de Krisp /$$img/

via Krisp Krisp est très pratique pour garder une trace de tout ce qui s'est passé lors de vos réunions, qu'il s'agisse des procès-verbaux, des points clés, des éléments d'action ou des discussions. De plus, vous pouvez facilement accéder aux transcriptions des réunions chaque fois que vous en avez besoin pour une référence rapide ou des ajustements.

Les meilleures fonctionnalités de Krisp

Automatisation de la création des comptes-rendus de réunion en connectant Krisp à votre calendrier

Utilisez des modèles facilement disponibles pour partager les comptes rendus de réunion et les éléments d'action avec les autres participants

Connectez-vous à vos applications de vidéoconférence telles que Google Meet, Microsoft Teams et Zoom sans avoir besoin d'extensions

Limites de Krisp

La corruption fréquente des fichiers nécessite une désinstallation et une réinstallation constantes de l'application

Prix de Krisp

Free

Pro: 16 $/mois par utilisateur

16 $/mois par utilisateur Business: 30$/mois par utilisateur

G2: 4.7/5(550+ commentaires)

4.7/5(550+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

10. Sembly IA (Meilleur pour les notes de réunion et les tâches automatiques)

via IA de Sembly Sembly IA permet aux utilisateurs de se concentrer sur la discussion tandis qu'il gère les comptes rendus de réunion. Il suffit de télécharger l'audio ou la vidéo pour les réunions préenregistrées, et il génère instantanément des comptes rendus et des insights. La fonctionnalité de discussion IA de Sembly extrait des détails clés des réunions passées, fournissant des réponses rapides et des étapes suivantes exploitables en réponse à vos questions.

Les meilleures fonctionnalités de Sembly IA

Générez des comptes rendus de réunion dans plus de 40 langues et personnalisez-les à l'aide d'un riche ensemble de paramètres

Partagez les comptes rendus de réunion avec vos clients et vos coéquipiers en toute sécurité et permettez-leur de les afficher ou de les modifier

Limites de Sembly IA

La liste des tâches à faire n'inclut pas les dates d'échéance des tâches mentionnées lors de la réunion

Les intégrations peuvent être délicates et complexes

Prix de Sembly IA

Personnel: Gratuit

Gratuit Professionnel: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Teams: 29$/mois par utilisateur

29$/mois par utilisateur Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (30+ reviews)

4.6/5 (30+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

11. Jamie (Meilleur pour une documentation complète des discussions de réunion)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/MeetJamie-Dashboard.png Tableau de bord MeetJamie /$$img/

via RencontrerJamie Jamie est un générateur de comptes rendus de réunion IA qui produit des résumés de réunion de haute qualité, comme ceux d'un humain pour Zoom, Google Meet, Microsoft Teams et même les réunions hors ligne, le tout sans interrompre les appels avec un bot virtuel. Pour obtenir des informations rapides, il suffit de demander à Jamie, et il fournit des réponses instantanées ainsi que des références de réunion pertinentes.

Meilleures fonctionnalités de MeetJamie

Créez des modèles personnalisés de compte-rendu de réunion que Jamie remplira pour vous en fonction de vos besoins

Apprendre des mots et des acronymes personnalisés pour augmenter la précision de la transcription de votre réunion

Limites de MeetJamie

L'assistance à l'analyse des enregistrements vidéo n'est pas possible pour des raisons de confidentialité

Prix de MeetJamie

Forfait Free

Standard: $25.76/mois

$25.76/mois Pro: $50.44/mois

$50.44/mois Exécutif: $106.28/mois

Gagnez du temps et concentrez-vous sur vos réunions avec les générateurs de comptes-rendus de réunions IA

Avec un large intervalle d'outils IA disponibles pour générer des comptes rendus de réunion, trouver le bon se résume au format de votre réunion, à sa durée et à ses objectifs spécifiques. Après avoir passé en revue ces 11 options, il est clair que chacune offre des fonctionnalités uniques - des résumés instantanés et des éléments d'action automatisés aux insights de réunion et aux intégrations transparentes.

Si vous choisissez parmi cette liste, ClickUp s'impose comme un choix de premier ordre. Son interface conviviale, ses fonctionnalités avancées, ses modèles de réunion personnalisables, ses informations basées sur l'IA et sa forte interopérabilité le distinguent des générateurs de minutes de réunion standard.

C'est le moment idéal pour rationaliser vos flux de travail de réunion avec le bon outil IA. Essayer ClickUp gratuitement et obtenez des notes et des résumés de réunion en quelques secondes.