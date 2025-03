10 meilleurs outils logiciels de newsletter en 2025 (gratuits et payants)

Créer une lettre d'information captivante n'est pas une mince tâche.

De l'idéation à la distribution, chaque étape nécessite une planification méticuleuse et des l'exécution du projet .

Un logiciel de lettres d'information efficace est un élément crucial qui peut rationaliser ce processus de manière significative.

À l'ère du numérique, de nombreux logiciels de newsletter répondent aux besoins variés des spécialistes du marketing, des éditeurs de newsletters et des maisons d'édition.

Cependant, choisir le bon logiciel de newsletter peut s'avérer difficile, surtout si l'on considère l'étendue des fonctionnalités et des structures de prix de ces outils.

Nous avons pris le temps de faire des recherches et de compiler une liste des 10 meilleurs outils logiciels de newsletter en 2024, en les classant en fonction de leurs fonctionnalités, de leurs limites, de leurs prix et des avis de sources fiables comme G2 et Capterra.

Que vous recherchiez un outil avec des fonctionnalités de personnalisation étendues, des capacités d'intégration transparentes ou d'excellentes analyses, nous avons tout ce qu'il vous faut.

Qu'est-ce qu'un logiciel de newsletter ?

Un logiciel de newsletter est un outil qui simplifie le processus de création, de conception et de distribution des newsletters.

Il permet de gérer facilement les listes d'abonnés, de suivre les taux d'ouverture et de clics et d'automatiser les calendriers de distribution.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de newsletter ?

Trouver le meilleur logiciel de newsletter dépend principalement de vos besoins et préférences spécifiques.

La convivialité du service d'e-mail marketing est un élément clé à prendre en compte. Un outil d'e-mail marketing doté d'une interface intuitive et facile à utiliser faciles à utiliser vous faciliteront grandement la tâche. Un autre aspect essentiel est la capacité de personnalisation. Vous devez être en mesure d'adapter la conception de votre lettre d'information à l'identité de votre marque.

Les capacités d'intégration sont également importantes pour votre plateforme de marketing par e-mail. Le logiciel de newsletter que vous choisissez doit être compatible avec votre pile technologique existante, ce qui vous permet de travailler de manière transparente sur plusieurs plateformes. Le meilleur logiciel de newsletter offre des outils d'analyse et de rapports robustes, vous donnant un aperçu du comportement des abonnés et des niveaux d'engagement.

Le prix doit également être pris en compte dans votre décision. Recherchez un logiciel de newsletter qui offre les fonctionnalités dont vous avez besoin à un prix adapté à votre budget.

Enfin, tenez compte des avis et évaluations provenant de sources fiables, car ils fournissent des indications précieuses sur les performances globales de chaque logiciel de newsletter et sur la satisfaction des utilisateurs.

Les 10 meilleurs logiciels de newsletter à utiliser en 2024

Voici nos choix pour le meilleur logiciel de newsletter en 2024.

1. ClickUp #### Le meilleur pour le forfait de la lettre d'information

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/AI-Overview-GIF.gif Utilisez ClickUp AI pour écrire plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc /$$img/

Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc

ClickUp brille par ses modèles d'e-mails HTML personnalisables. Au lieu de partir de zéro, vous pouvez utiliser ces modèles conçus par des professionnels, qui peuvent être facilement adaptés à l'apparence de votre marque. ClickUp IA permet de gagner du temps et d'assurer la cohérence de vos communications, par exemple lorsque les abonnés cliquent sur des liens dans votre e-mail campagnes de marketing et visitez l'une de vos pages d'atterrissage.

ClickUp Docs et outils de gestion de projet méritent d'être notés. Grâce à eux, vous pouvez facilement organiser vos lettres d'information, construire des des calendriers de contenu avec les modèles ClickUp, et suivre le processus de création du début à la fin. Ce niveau d'organisation change la donne pour les équipes, car il permet de s'assurer que tout le monde reste sur la même page et que les délais sont respectés.

L'intégration est également l'un des points forts de ClickUp, qui fonctionne parfaitement avec les principaux logiciels d'envoi de lettres d'information par e-mail. Cela signifie que vous pouvez créer votre newsletter dans ClickUp, puis l'exporter facilement vers votre plateforme de marketing préférée pour la distribution. Cette compatibilité peut considérablement rationaliser votre flux de travail.

ClickUp offre des outils d'analyse et de rapports avancés. Vous pouvez suivre les taux d'ouverture, les taux de clics, les formulaires d'inscription et bien plus encore, ce qui vous donne une image claire des performances de vos newsletters. Ces informations sont cruciales pour affiner votre stratégie et créer un contenu qui trouve un écho auprès de votre public.

ClickUp meilleures fonctionnalités

S'intègre parfaitement à plus de 1 000 applications et outils, ce qui vous permet de rationaliser votre travail et d'éviter les changements de contexte

Combine la gestion des tâches, des documents et des projets avec des outils de collaboration en ligne, offrant un emplacement prestataire pour tous vos besoins de travail

Modèles de forfaits marketing commemodèles de lettres d'information permettent de démarrer rapidement et facilement n'importe quel projet

Flux de travail automatiséspermettent de gagner du temps sur les tâches de routine et augmentent la productivité

Permet de personnaliserla gestion de la charge de travail et les interfaces en fonction de vos besoins

Un forfait gratuit généreux vous permet de découvrir les capacités de ClickUp avant de vous engager

Les limites de ClickUp

Avec toutes les fonctionnalités, les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'un peu de temps pour explorer et comprendre toutes les fonctions

Toutes les fonctions ne sont pas disponibles hors ligne

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2 : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

: 4.7/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Newsletter-Template.png Modèle de lettre d'information ClickUp /$img/

Créez une lettre d'information attrayante et informative avec le modèle de newsletter Modèle de Tableau blanc pour la lettre d'information ClickUpTélécharger ce modèle

2. Moosend

Le meilleur pour les lettres d'information par glisser-déposer

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/6d37a667-b3fc-462f-b5ce-f1ccce34796c-1400x733.png Tableau de bord Moosend /$$$img/

via Moosend Pour ceux qui cherchent à créer des newsletters impressionnantes en toute simplicité, Moosend monte au créneau.

Cette plateforme propose des fonctionnalités de marketing par e-mail, comme un éditeur par glisser-déposer qui simplifie le processus de conception. Avec une bibliothèque de modèles pré-conçus époustouflants, vous pouvez créer une newsletter attrayante en un rien de temps.

Mais la commodité ne s'arrête pas là : l'analyse en temps réel de Moosend vous permet d'analyser les performances de votre campagne à la volée. Vous disposerez de toutes les données nécessaires pour optimiser vos newsletters et établir une connexion avec votre public, des taux d'ouverture aux taux de clics.

Les meilleures fonctionnalités de Moosend

Une interface utilisateur simple et intuitive permet une navigation et une utilisation faciles, même pour les débutants

Une vaste collection de modèles magnifiques et un éditeur par glisser-déposer simplifient la conception des newsletters

De puissantes fonctionnalités d'automatisation et des outils de segmentation permettent des campagnes personnalisées et ciblées

Les tests A/B garantissent que vos newsletters sont optimisées pour un meilleur engagement

Limites de Moosend

Bien que sa simplicité soit un atout, les utilisateurs avancés pourraient trouver ses fonctionnalités quelque peu limitées

À ne fait pas de système de gestion de la relation client (CRM) natif

Prix de Moosend

**Free : gratuit jusqu'à 1000 abonnés

Pro: à partir de 8$/mois

à partir de 8$/mois Enterprise:Tarification personnalisée

G2 : 4.6/5 (100+ commentaires)

: 4.6/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (200+ commentaires)

3. Moniteur de campagne

Le meilleur pour les petites entreprises

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/smarter-screen1@2x-1400x1136.jpg Tableau de bord de Campaign Monitor /$$img/

via Moniteur de campagne Avec Campaign Monitor, nous trouvons l'un de ces outils de marketing qui excelle dans la simplicité sans sacrifier la fonction.

Cette plateforme s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux spécialistes du marketing chevronnés, en rendant la création, l'envoi et l'optimisation des campagnes d'e-mail d'une simplicité rafraîchissante.

Le point fort de Campaign Monitor est son automatisation intuitive.

Grâce à la possibilité de paramétrer des déclencheurs basés sur les actions des abonnés ou sur des paramètres prédéfinis, vous pouvez vous assurer que vos lettres d'information atteignent le bon public au bon moment.

Meilleures fonctionnalités de Campaign Monitor

Le générateur d'e-mails par glisser-déposer et les magnifiques modèles offrent une excellente flexibilité de conception

Fonctionnalités robustes de test A/B pour l'optimisation de vos campagnes

Des analyses complètes fournissent des informations précieuses sur les performances des campagnes

Les fonctionnalités de personnalisation avancées vous permettent dede créer des lettres d'information et des annonces très ciblées Limites de Campaign Monitor

Options limitées pour l'automatisation des e-mails par rapport à certains concurrents

Certains utilisateurs le trouvent légèrement plus cher que d'autres outils similaires

Prix de Campaign Monitor

Basique: À partir de 9 $/mois

À partir de 9 $/mois Unlimited: À partir de 29 $/mois

À partir de 29 $/mois Premium: À partir de 149 $/mois

G2 : 4.1/5 (200+ commentaires)

: 4.1/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (500+ commentaires)

4. Omnisend

Le meilleur pour les sites de commerce électronique

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/1-1400x732.jpg Tableau de bord Omnisend /$$img/

via Omnisend Omnisend offre plus qu'un simple logiciel de newsletter. Il s'agit d'une plateforme tout-en-un pour les entreprises de commerce électronique, mêlant le marketing par e-mail à d'autres canaux tels que les SMS et les médias sociaux.

Cette approche vous permet de créer des campagnes unifiées et cross-canal qui améliorent l'expérience client et favorisent les discussions. En mettant l'accent sur la segmentation et la personnalisation, les fonctionnalités du logiciel de newsletter par e-mail d'Omnisend permettent d'adapter facilement votre contenu au comportement et aux préférences de chaque client.

Les meilleures fonctionnalités d'Omnisend

Un éditeur de newsletter avec des blocs de contenu dynamiques et des modèles vous aide à créer des newsletters personnalisées

Un constructeur d'automatisation d'e-mail flexible et des fonctionnalités de segmentation pour un meilleur ciblage des abonnés à l'e-mail

Une plateforme de newsletter qui s'intègre bien avec les plateformes de commerce électronique comme Shopify, Bigcommerce et WooCommerce

Des outils de rapports avancés pour obtenir des informations précieuses sur les campagnes

Limites d'Omnisend

Bien que son accent sur le commerce électronique soit une force, il pourrait ne pas être le meilleur choix pour les entreprises qui n'ont pas de boutique de commerce électronique

Certains utilisateurs mentionnent une courbe d'apprentissage plus prononcée que celle d'autres outils de newsletter

Prix d'Omnisend

Version gratuite

Standard: À partir de 16 $/mois

À partir de 16 $/mois Pro: À partir de 99 $/mois

À partir de 99 $/mois Enterprise:Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (50+ commentaires)

: 4.5/5 (50+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (50+ commentaires)

5. Brevo

Le meilleur pour les sites de commerce électronique

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Brevo-formerly-seninblue.png Tableau de bord Brevo /$$img/

via Brevo Ensuite, nous avons Brevo, qui se distingue parmi les outils de marketing par e-mail par son approche innovante du design.

Brevo propose un éditeur de design riche et interactif qui facilite la création de newsletters visuellement attrayantes. La plateforme convient parfaitement aux équipes, en leur fournissant une collaboration en temps réel des fonctionnalités qui permettent à plusieurs utilisateurs de travailler ensemble sur des efforts d'e-mail marketing.

Grâce à une l'automatisation du flux de travail et des fonctionnalités d'attribution de tâches, Brevo assure une collaboration fluide au sein de votre équipe, accélérant ainsi le processus de création de la newsletter.

Les meilleures fonctionnalités de Brevo

Interface conviviale avec un éditeur intuitif par glisser-déposer

Un intervalle étendu de modèles personnalisables pour des besoins variés

Rapports et analyses robustes pour un aperçu des performances de la campagne

Inclut des fonctionnalités d'automatisation et de segmentation du marketing

Limites de Brevo

Comme il s'agit d'un logiciel de newsletter récent, il peut manquer certaines fonctionnalités avancées

Options d'intégration limitées par rapport à d'autres outils

Prix de Brevo

Prix disponibles sur demande

G2 : 4.2/5 (20+ commentaires)

: 4.2/5 (20+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (10+ commentaires)

6. ConvertKit

Le meilleur pour les blogueurs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/image-asset-1400x947.png Tableau de bord ConvertKit /$$img/

via ConvertKit Avec ConvertKit, vous disposez d'un logiciel de newsletter explicitement conçu pour les créateurs.

Que vous soyez blogueur, YouTuber ou podcasteur, ConvertKit offre les outils nécessaires pour vous aider à développer votre audience et à gagner votre vie en ligne. Il est principalement connu pour sa forte automatisation et son système d'étiquettes, permettant une messagerie ciblée.

ConvertKit donne la priorité à la délivrabilité, en employant une équipe dédiée à s'assurer que vos e-mails atterrissent dans les boîtes de réception de vos abonnés.

Les meilleures fonctionnalités de ConvertKit

Interface facile à utiliser et puissant constructeur visuel d'automatisation

Outils de segmentation et d'étiquette pour des communications personnalisées

Fonctionnalités robustes de stratégie de marketing par e-mail, y compris la diffusion et les séquences

Intégration avec des plateformes populaires telles que WordPress, Shopify et WooCommerce

Limites de ConvertKit

Options de conception et de personnalisation limitées par rapport à d'autres logiciels de newsletter

Pas de fonctionnalité native de test A/B

Prix de ConvertKit

Free

Creator: $15/mois

$15/mois Créateur Pro: 29$/mois

G2 : 4.4/5 (100+ commentaires)

: 4.4/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (100+ commentaires)

7. AWeber

Le meilleur pour les blogueurs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/aweber-screenshot-1024x640-1.jpg Tableau de bord AWeber /$$img/

via AWeber AWeber, l'un des piliers de l'industrie des services d'e-mail marketing, continue d'être apprécié pour ses fonctionnalités robustes d'autorépondeur et sa large sélection de modèles préétablis.

Ce logiciel de newsletter affiche un outil d'analyse intégré, qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble des performances de vos newsletters. Mais ce qui distingue AWeber, c'est l'excellence de son assistance client.

Disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par le biais de différents canaux, son équipe est là pour vous aider à chaque étape.

Les meilleures fonctionnalités d'AWeber

Grande sélection de modèles préétablis et éditeur convivial de type "glisser-déposer

Fonctionnalités d'autorépondeur pour une automatisation efficace des e-mails

Analyse intégrée pour le suivi des performances de la campagne

assistance client 24/7 par e-mail, téléphone et discussion en direct

Limites d'AWeber

L'interface peut sembler dépassée par rapport à des logiciels de newsletter plus modernes

Certains utilisateurs signalent des options de segmentation et de personnalisation limitées

Prix d'AWeber

Free

Lite: 12,50 $/mois

12,50 $/mois Plus: 20$/mois

20$/mois Unlimited: $899/mois

G2 : 4.2/5 (600+ commentaires)

: 4.2/5 (600+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (200+ commentaires)

Le meilleur pour les entreprises de services

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/dashboard.png Tableau de bord de Constant Contact /$$img/

via Contact permanent Les fonctionnalités du logiciel de marketing par e-mail de Constant Contact, spécialement conçues pour les petites entreprises et les organisations à but non lucratif, se démarquent.

Cette plateforme offre une interface utilisateur sans effort avec plus de 100 modèles d'e-mails personnalisables. Son outils de gestion des évènements et les intégrations avec des plateformes comme Shopify et WordPress le rendent polyvalent pour différents besoins des entreprises.

Plus de 100 modèles d'e-mails personnalisables et un puissant éditeur par glisser-déposer

Des rapports détaillés sur les ouvertures, les clics et les partages

Outils de gestion des évènements et intégrations avec des plateformes populaires telles que Shopify et WordPress

Excellente assistance client, y compris un service de discussion en direct, une assistance téléphonique et une vaste bibliothèque de ressources

L'automatisation peut être limitée pour les campagnes plus complexes

Certains utilisateurs trouvent que la structure tarifaire est un peu élevée pour les entreprises en croissance

Lite: 12 $/mois

12 $/mois Standard: 35 $/mois

35 $/mois Premium: 80 $/mois

G2 : 4.0/5 (5 000+ commentaires)

: 4.0/5 (5 000+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (2 000+ commentaires)

9. Keap

Le meilleur pour les entreprises de services

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/dashboard ClickUp_large.webp Tableau de bord du Keap /$$$img/

via Clapet Keap, anciennement Infusionsoft, combine une puissante gestion de la relation client (CRM) avec des capacités de logiciel de marketing par e-mail.

Idéale pour les petites entreprises, cette plateforme de vente et de marketing tout-en-un est dotée de fonctionnalités d'automatisation avancées, notamment de déclencheurs comportementaux.

Avec Keap, vous pouvez créer des abonnements personnalisés et suivre des indicateurs pertinents pour des campagnes d'e-mailing bien conçues.

Les meilleures fonctionnalités de Keap

CRM puissant intégré à son outil d'e-mail marketing

Fonctionnalités d'automatisation robustes, y compris un créateur de campagne et des déclencheurs comportementaux

Campagnes d'e-mail personnalisées avec séquençage

Rapports complets pour le suivi et l'analyse des campagnes d'e-mailing

Limites de Keap

Plus cher que d'autres outils d'e-mail marketing

Courbe d'apprentissage plus prononcée en raison de ses nombreuses fonctionnalités avancées

Prix de Keap

Pro: 199$ par mois

199$ par mois Max: 289$/mois

Evaluations et critiques du Keap

G2 : 4.2/5 (1 000+ commentaires)

: 4.2/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (1 000+ commentaires)

10. HubSpot

Le meilleur pour les entreprises de services

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/reporting-dashboards-hero.webp Tableau de bord de HubSpot /$$img/

via HubSpot HubSpot, un mastodonte dans le monde de la vente et de la gestion de la relation client outils de gestion des ressources marketing le logiciel de gestion de campagnes d'e-mailing de la Commission européenne est un logiciel de gestion de campagnes d'e-mailing avancé, doté de nombreuses fonctionnalités. Ses outils de personnalisation vous permettent d'adapter le contenu à chaque destinataire, tandis que des analyses détaillées offrent de précieuses indications sur les performances des campagnes.

Ce logiciel Logiciel de marketing CRM offre une intégration transparente avec d'autres plateformes d'e-mail marketing, ce qui en fait un choix formidable pour les entreprises à la recherche d'une solution de marketing holistique.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Les fonctionnalités de personnalisation permettent d'adapter le contenu à chaque destinataire

Des analyses détaillées permettent de mieux comprendre les campagnes d'e-mailing

Un excellent outil polyvalentoutil de gestion des médias sociauxpour les équipes à la recherche d'un logiciel de marketing à guichet unique

Des fonctionnalités d'automatisation avancées rationalisent votre processus d'e-mail marketing

Sans failleparfaite avec HubSpot CRM et autres outils HubSpot

les limites de HubSpot

Prix plus élevé que les autres outils

Il peut être écrasant en raison de l'étendue des fonctionnalités avancées

Prix de HubSpot

Contactez HubSpot pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (10 000+ commentaires)

: 4.4/5 (10 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (3 000+ avis)

Essayez les outils IA et marketing de ClickUp pour votre prochaine newsletter

Chaque plateforme d'e-mail marketing possède des atouts uniques ; le meilleur choix dépend de vos besoins spécifiques. Qu'il s'agisse de fonctionnalités d'automatisation avancées, de modèles de conception élégants ou d'outils d'analyse robustes, les logiciels peuvent aider à élever vos newsletters.

Cependant, n'oubliez pas que la magie de la création efficace d'une newsletter réside dans le bon logiciel ainsi que dans la planification et l'exécution stratégiques.

ClickUp est là pour vous aider. Nous vous encourageons à consulter Le modèle de Tableau blanc de ClickUp pour les lettres d'information pour voir comment nos formes prêtes à l'emploi peuvent faciliter la création rapide de contenu de newsletter. Et vous pouvez créer votre calendrier marketing en un clin d'œil avec L'affichage du Calendrier de ClickUp .

Ces ressources peuvent simplifier davantage le processus de planification de votre lettre d'information, en fournissant une disposition visuelle permettant de suivre la progression, de fixer des paramètres et de s'assurer que vos lettres d'information atteignent toujours leur but.

Découvrez ClickUp dès aujourd'hui et constatez la différence qu'il peut faire dans le processus de votre lettre d'information électronique ! Créer un compte gratuit