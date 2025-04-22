10 modèles gratuits de one-pager pour rédiger des présentations d'entreprise

Avez-vous déjà eu l'impression de courir contre la montre pour rédiger un document d'une qualité exceptionnelle pour votre présentation ou votre proposition ?

En tant que responsable marketing, je comprends ! Mais il est temps de mettre fin à ces inquiétudes ! Les modèles d'une page peuvent rendre la rédaction d'un pitch rapide, sans chichis et fabuleuse. ✨

Je sais que la rédaction d'un pitch d'entreprise peut sembler intimidante. J'ai donc fait le gros du travail pour vous et j'ai compilé une liste de 10 exemples gratuits de présentations d'une page pour vous aider à mettre le pied dans la porte avec des clients ou des investisseurs potentiels.

Qu'est-ce qu'un modèle de one-pager ?

Un modèle de one-pager est un document préformaté et personnalisable d'une seule page que vous pouvez utiliser pour vous guider dans la création d'un résumé professionnel de votre entreprise, de votre produit ou de votre service.

Il existe même des modèles de site web d'une page pour vous aider à créer une page d'atterrissage ou une page web. Le renforcement de votre présence en ligne vous aidera à obtenir les meilleurs résultats sur un moteur de recherche tel que Google !

Le type et le format d'un one-pager varient en fonction de l'usage qui en sera fait et des personnes qui le liront.

Lorsque vous avez besoin de créer une présentation d'entreprise percutante ou d'utiliser un modèle de proposition commerciale les one-pagers fournissent un plan pour vous aider à mettre les bonnes informations dans un format convaincant.

Vous pouvez utiliser les one-pagers pour créer différentes présentations, notamment :

Des résumés annuels

Les résumés de produits

Propositions de projets

Propositions de services

Propositions de programmes

Propositions de partenariat commercial

Résumés exécutifs

Plans d'affaires

Examinez plusieurs modèles de plans d'affaires, comme ceux présentés ci-dessous, avant de choisir celui qui convient le mieux à votre situation.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de page unique ?

Un bon modèle de présentation unique vous aide à présenter des points clés dans un format structuré et facile à lire. Ils présentent des informations détaillées sur votre entreprise, votre programme, votre projet ou votre service sans submerger le lecteur.

Voici cinq éléments à prendre en compte lors du choix d'un one-pager :

Simplicité : Simplicité : crée une présentation claire et facile à lire

: Simplicité : crée une présentation claire et facile à lire Structure : L'information est organisée de façon à ce que le lecteur puisse trouver rapidement ce dont il a besoin

: L'information est organisée de façon à ce que le lecteur puisse trouver rapidement ce dont il a besoin Style : Affiche les points clés dans un format professionnel, attrayant et facile à parcourir

: Affiche les points clés dans un format professionnel, attrayant et facile à parcourir Évolutivité : S'adapte à la taille de n'importe quel projet

: S'adapte à la taille de n'importe quel projet Partageabilité : Exportation dans des formats auxquels votre équipe et vos lecteurs cibles peuvent facilement accéder

Les bons modèles de one pager contiennent également des espaces réservés aux informations standard de l'entreprise et aux détails personnels tels que les numéros de téléphone, les adresses, les courriels, les comptes de médias sociaux et un appel à l'action.

Les meilleurs modèles de one pager vous aident à élaborer une présentation d'entreprise ou une proposition commerciale claire, organisée et facile d'accès pour votre lecteur cible.

Ces one pagers vous aideront à promouvoir les éléments clés de tout argumentaire de vente ou de toute proposition que vous souhaitez présenter.

10 modèles gratuits de one pager

Voici 10 modèles de one pager. Vous pouvez personnaliser chaque modèle pour créer des présentations, des idées principales, des propositions et des résumés pour presque tous les types de projets.

Vous pouvez également modifier les différents modèles pour mettre en évidence une idée principale clé dans vos pages uniques qui sont les plus importantes pour vous. Et le plus beau, c'est qu'ils sont gratuits Ces modèles sont gratuits.

1. Modèle de page unique de gestion de projet ClickUp

Modèle de page unique de gestion de projet ClickUp

Mettez en évidence les points principaux de n'importe quel projet à la vitesse de l'éclair avec le modèle Modèle de One Pager pour la gestion de projet par ClickUp . ⚡

Ce modèle d'une seule page comprend tous les aspects et sections importants dont vous avez besoin pour élaborer une présentation gagnante, notamment les objectifs du projet le calendrier, les principaux produits livrables, les tâches principales et les étapes clés.

Des vues personnalisées et des catégories d'état au sein du document unique vous permettent de rester au fait des informations qui vous importent le plus :

Vue de l'étape de planification: Vous aide à trouver des idées et à mettre en place des tâches

Vous aide à trouver des idées et à mettre en place des tâches Vue du calendrier: Vous aide à planifier la date à laquelle les tâches doivent être accomplies

Vous aide à planifier la date à laquelle les tâches doivent être accomplies **Vue du plan de projet : vous permet de revoir et d'ajuster les tâches

Les statuts : Les statuts "En cours", "A faire" ou "Terminé" indiquent exactement où en sont les tâches dans le pipeline

Le One Pager de gestion de projet est facile à utiliser, personnalisable et peut être partagé avec toutes les personnes qui ont besoin d'être informées sur le projet. Télécharger ce modèle

2. ClickUp Annual One-Pager Template

ClickUp Annual One-Pager Template

Le modèle Modèle de One Pager annuel par ClickUp est un document d'une seule page qui permet de condenser les objectifs annuels de votre entreprise dans une mise en page facile à suivre et qui s'affiche parfaitement sur les appareils mobiles.

Il vous aide à définir vos priorités annuelles et à aligner les tâches individuelles sur les objectifs plus larges. Fini la confusion et les informations éparses ! Ce document d'entreprise gratuit vous donne une vision claire de la stratégie de votre entreprise, de ses valeurs fondamentales, de sa mission et de bien d'autres choses encore.

Il comporte même des sections distinctes pour les priorités globales et départementales, afin que chacun puisse contribuer à la création d'une vue d'ensemble.

De plus, il favorise la transparence et la responsabilité en incluant Objectifs et résultats clés (OKR) pour chaque priorité.

Dites adieu aux rapports écrasants et bonjour à une vue d'ensemble concise et motivante grâce à des modèles gratuits comme celui-ci. 👋

Ce document aide votre équipe à comprendre le "pourquoi" de vos objectifs, ce qui favorise le sentiment d'utilité et l'alignement.

Puisque vous passez déjà en revue les chiffres de vente annuels, c'est peut-être aussi le bon moment pour rafraîchir votre plan d'affaires stratégies de gestion de la marque ou un plan d'affaires pour augmenter vos ventes et vos bénéfices au cours de l'année à venir. Télécharger ce modèle

3. Modèle de briefing produit ClickUp

Modèle de fiche produit ClickUp

Le Modèle de fiche produit par ClickUp vous aide à organiser et à rationaliser la processus de développement de produits afin de mieux réussir le lancement de votre produit.

Il peut également vous aider à accélérer le développement de vos produits !

Si vous devez présenter des produits à des clients potentiels, c'est peut-être aussi le bon moment pour choisir un solide Logiciel de marketing CRM qui vous permet, à vous et aux membres de votre équipe, de recueillir et d'enregistrer des informations sur les clients au fur et à mesure de votre croissance.

Le one-pager gratuit de l'entreprise regroupe en un seul endroit les spécifications de vos produits, vos commentaires et les tâches qui y sont liées. Vous pouvez utiliser des personnalisations de formatage instantanées telles que l'incorporation de liens et les balises de document pour permettre à vos équipes de marketing et de vente de comprendre facilement le produit sur la base de cette seule page.

Grâce aux commentaires et à l'attribution de commentaires, votre équipe peut traiter cette page unique comme un QG tout au long du processus de développement du produit. Augmentez la productivité, améliorez la collaboration et accélérez votre processus de développement de produits avec le document de présentation du produit de ClickUp.

Commencez dès aujourd'hui et découvrez la puissance d'un travail d'équipe organisé !

Vous avez besoin d'améliorer l'ensemble de votre processus d'élaboration de rapports sur les produits ? Essayez d'utiliser le document d'affaires en conjonction avec Modèles de rapports de vente pour une approche globale visant à aider les membres de votre équipe à organiser les détails clés de votre produit. Télécharger ce modèle

4. Modèle de mémoire de projet de marketing ClickUp

Modèle de dossier de projet marketing ClickUp

Le Modèle de dossier de projet de marketing par ClickUp fonctionne comme un one-pager d'entreprise qui vous aide à présenter les informations clés pour faire de votre projet de marketing un succès.

Il est utilisé pour communiquer les buts et les objectifs du projet, ainsi que les détails concernant le public cible. Il permet également de suivre les tâches et les sous-tâches.

Créez un one-pager pour les briefs de projets marketing grâce à ce plan polyvalent qui permet à chacun de se concentrer sur des objectifs communs.

Ce modèle comprend des champs personnalisés pour les services, les produits à livrer, le public cible et toute documentation supplémentaire, ce qui vous permet de le modifier facilement pour l'adapter à vos besoins.

Si vous aimez ce modèle, jetez un coup d'œil à nos autres modèles modèles de dossier de projet ces modèles vous aideront à faire de votre prochain document d'affaires ou de votre prochaine description de projet un succès. Télécharger ce modèle

5. Modèle de proposition de services ClickUp

Modèle de proposition de services ClickUp

Renforcez la qualité et la compétence de vos services avec le modèle de proposition de services ClickUp Modèle de proposition de services par ClickUp . Ce modèle est gratuit et vous aidera à gagner la confiance de vos clients.

Par exemple, les one-pagers comme ce modèle vous donnent des espaces désignés pour inclure des détails tels que les informations de contact, l'historique de l'entreprise, la description du projet, la portée du projet, les livrables, les dépendances et le paiement.

L'outil gratuit de proposition de services vous permet également de personnaliser la mise en forme avec des images intégrées et des changements de police.

L'utilisation du modèle de proposition de services ClickUp vous aide à rédiger rapidement une proposition claire, concise et convaincante, afin que vous puissiez décrocher plus de contrats ! 🎉 Télécharger ce modèle

6. Modèle de proposition de programme ClickUp

le modèle de proposition de programme de ClickUp vous aide à présenter un bref argumentaire pour pratiquement n'importe quel type de programme

Le Modèle de proposition de programme par ClickUp vous aide à résumer les informations et les exigences dont vous avez besoin pour présenter votre prochain programme.

Vous pouvez l'utiliser pour créer un lettre d'information commerciale qui explique votre programme, vos objectifs et votre budget, et partagez des images de matériel promotionnel comme des dépliants, des T-shirts ou des publicités.

Utilisez cette pour écrire un résumé bien planifié, bien doté en ressources et bien exécuté, à partager avec des investisseurs ou des parties prenantes potentiels. Les one-pagers n'ont jamais été aussi simples. Télécharger ce modèle

7. Modèle de proposition commerciale ClickUp

Modèle de proposition commerciale ClickUp

Vous souhaitez proposer des partenariats à d'autres entreprises ? Le Modèle de proposition commerciale par ClickUp peut vous aider à y parvenir grâce à sa mise en page simple, mais efficace, pour tous vos one-pagers.

Ce modèle gratuit vous aide à créer un aperçu professionnel de votre entreprise que vous pouvez utiliser pour présenter des partenariats. Utilisez-le pour mettre en valeur vos atouts ! Faites savoir aux autres entreprises pourquoi vous et votre équipe valez l'investissement.

Ce document d'une page contient tout ce dont vous avez besoin pour élaborer une proposition commerciale convaincante, impressionner vos clients et conclure des partenariats importants. Télécharger ce modèle

8. ClickUp Proposition de projet Tableau blanc

Modèle de tableau blanc de proposition de projet ClickUp

Élaborez des propositions en toute simplicité grâce au modèle de tableau blanc ClickUp Modèle de tableau blanc de proposition de projet par ClickUp .

Ce modèle de tableau blanc est conçu pour vous aider à préparer une nouvelle proposition de projet qui résout un problème ou répond à un besoin organisationnel.

Mettez en évidence vos principaux points et présentez les réalisations de l'ensemble de l'équipe sous la forme d'un tableau blanc numérique d'une page d'affaires.

Ce format de tableau blanc permet aux parties prenantes et aux membres de l'équipe de poser des questions et d'y répondre dans le document. De plus, vous apprécierez l'aspect note autocollante qui rend les détails du programme et la collaboration amusants !

Les entreprises peuvent envisager Outils de collaboration d'entreprise qui peuvent gérer les entrées et les communications d'équipes beaucoup plus importantes.

Les one-pagers de ce type offrent à votre équipe l'espace dont elle a besoin pour élaborer des propositions de premier ordre. Il comprend également des fonctions super cool qui vous permettent de suivre la planification des sprints, de réfléchir à des concepts, de collaborer et de travailler avec l'ensemble de l'équipe.

Préparez-vous à impressionner votre public avec des documents bien conçus qui mettent en valeur votre expertise et démontrent comment vous répondrez aux besoins de l'organisation. Télécharger ce modèle

9. Word One Page Business Case Template

créez une page de résumé personnalisée avec le modèle d'analyse de rentabilisation One-Pager de Word

Publiez un beau résumé exécutif en utilisant le modèle Word One-Pager Business Case Template de Template.net.

Vous pouvez imprimer ce one-pager ou télécharger vos documents sous forme de Word doc, Google doc ou Apple page.

En ce qui concerne les modèles de one-pager de Template.net, celui-ci n'est disponible que pour les membres Pro. Télécharger ce modèle

10. Modèle Powerpoint One Pager par SlideModel

Via SlideModel

Simplifiez l'introduction de votre startup avec le modèle PowerPoint One Pager de SlideModel.

Lorsque vous vous adressez à des investisseurs potentiels chaque seconde compte. En élaborant un one-pager clair et concis, vous leur montrez que vous respectez leur temps. Vous augmentez également les chances qu'ils vous prennent au sérieux.

Ce one-pager PowerPoint, conçu pour les startups, comprend un format en trois parties pour vous aider à créer des résumés des informations clés de votre startup. Ce one-pager rassemble le tout dans une présentation attrayante, facile à lire et professionnelle.

Parmi les modèles de one-pager, celui-ci comprend plusieurs sections pour vous aider à présenter tous les points principaux liés à votre startup, y compris la présentation de l'équipe, la vue d'ensemble de l'entreprise, la mission, le marché cible, les finances, les produits et les réalisations.

Vous pouvez même combiner le modèle PowerPoint avec des modèles de lancement de produit pour couvrir tous vos besoins. Télécharger ce modèle

Modèles de one-pager, quelqu'un ?

Dans un monde où le temps est compté, les modèles d'une page viennent à la rescousse.

Les modèles d'une page guident, structurent et rationalisent vos présentations et vos propositions. Qu'il s'agisse de résumés exécutifs concis, de présentations de produits ou d'objectifs annuels, nous espérons que ces exemples pratiques de one-pager vous faciliteront la tâche.

Choisissez les modèles qui vous aideront à créer les one-pagers dont vous avez besoin en fonction de ce que vous prévoyez de présenter et de la personne à qui vous le présenterez. Gardez à l'esprit que les meilleurs modèles de one-pager sont simples, structurés et faciles à partager.

Il ne vous reste plus qu'à créer un modèle pour réussir votre prochain pitch d'une page. Pourquoi attendre ? Préparez-vous et commencez avec Modèles ClickUp aujourd'hui !