Comment créer un portfolio de créateur de contenu généré par les utilisateurs (UGC) qui fait la différence

Avec des dépenses publicitaires destinées aux créateurs qui devraient atteindre 37 milliards de dollars aux États-Unis, les marques investissent plus que jamais dans le contenu des créateurs. Mais de nombreux créateurs passent encore à côté de contrats parce qu'ils ne disposent pas d'un portfolio clair et professionnel qui montre exactement aux marques ce dont ils sont capables.

Ce guide vous explique comment créer un portfolio de créateur de contenu généré par les utilisateurs, ce qu'il faut y inclure, où l'héberger et comment le mettre à jour au fur et à mesure de votre évolution. Nous abordons également la manière dont ClickUp peut vous aider à organiser votre contenu, vos propositions et les éléments de votre portfolio en un seul endroit. 📚

Qu'est-ce qu'un portfolio de créateur de contenu généré par les utilisateurs ?

Un portfolio de créateur de contenu généré par les utilisateurs (UGC) est une sélection de contenus que vous avez créés pour des marques ou à titre de travail spéculatif afin de montrer le type de contenu que vous êtes capable de produire. Il peut inclure des démonstrations de produits, des vidéos de type témoignage, des photos lifestyle et des clips prêts à l'emploi pour la publicité. Plus qu'une simple galerie, c'est un outil de vente qui aide les marques à évaluer rapidement la qualité de votre contenu, votre adéquation avec leur niche, votre style et votre professionnalisme.

Un portfolio de créateur de contenu généré par les utilisateurs (UGC) est une sélection de contenus que vous avez créés pour des marques ou à titre de travail spéculatif afin de montrer le type de contenu que vous êtes capable de produire. Il peut inclure des démonstrations de produits, des vidéos de type témoignage, des photos lifestyle et des clips prêts à l'emploi pour la publicité. Plus qu'une simple galerie, c'est un outil de vente qui aide les marques à évaluer rapidement la qualité de votre contenu, votre adéquation avec leur niche, votre style et votre professionnalisme.

Vous n'avez pas besoin de collaborations rémunérées avec des marques pour en créer un. Si vous débutez, du travail de démonstration de qualité peut tout de même montrer aux marques ce dont vous êtes capable.

En quoi cela diffère-t-il d'un profil sur les réseaux sociaux ?

Votre grille Instagram n'est pas votre portfolio. Votre page TikTok non plus. Un portfolio est un document soigneusement sélectionné et pensé pour montrer aux marques exactement ce qu'elles ont besoin de voir pour dire oui.

Aspect Profil sur les réseaux sociaux Portfolio de créateur de contenu généré par les utilisateurs Objectif Construisez-vous une audience Dénichez des partenariats avec des marques Contenu Tout ce que vous publiez Votre meilleur travail, le plus pertinent Mettre en forme Dépend de la plateforme Flexible et partageable Public Abonnés Responsables de marque et spécialistes du marketing Contrôle Offre limitée Vous avez tout en main

Que mettre dans votre portfolio de contenu généré par les utilisateurs

Inutile de présenter tout à une marque. Il suffit d'avoir les bons éléments, présentés clairement. Un portfolio encombré fait plus de mal que de bien. Les marques sont très occupées, et si elles doivent faire du travail pour trouver ce qui compte, elles passeront à autre chose. Voici ce que tout bon portfolio de contenu généré par les utilisateurs (UGC) devrait contenir.

Une brève biographie et votre domaine de prédilection

Limitez-vous à deux ou trois lignes : qui vous êtes, quel type de contenu vous créez et pour qui vous le créez. Les marques doivent savoir en quelques secondes si vous correspondez à leurs attentes.

Considérez-le comme votre argumentaire éclair sous forme écrite : clair, précis et gratuit.

Vos meilleurs échantillons de contenu

Sélectionnez trois à six créations qui représentent le mieux votre travail. Privilégiez la diversité des formats (vidéo, photo, unboxing, témoignage), mais veillez à ce qu'elles restent en lien avec le créneau que vous visez.

Si vous visez une marque de soins de la peau, mettez en avant du contenu sur les soins de la peau, et non votre vidéo de voyage datant d'il y a six mois.

Collaborations passées avec des marques

Si vous avez déjà travaillé avec des marques, montrez-le. Même les petites collaborations comptent. Ajoutez leurs logos ou mentionnez-les par leur nom pour gagner rapidement en crédibilité.

Statistiques et indicateurs de performance

Le nombre de vues, le taux d'engagement, les clics, le temps de visionnage, les enregistrements ou les conversions peuvent tous contribuer à renforcer votre portfolio. Tous les créateurs n'ont pas accès à l'ensemble des données de performance, en particulier pour les travaux non rémunérés ou en phase de démarrage ; partagez donc les chiffres les plus probants dont vous disposez. Les indicateurs de performance renforcent la crédibilité de votre argumentaire et fournissent aux marques des éléments concrets à évaluer.

Vos tarifs et vos services

Une présentation claire de vos services et de vos tarifs de base vous fait gagner du temps et vous positionne comme un professionnel. Vous pouvez établir une liste des prestations proposées, par exemple une courte vidéo, trois photos de produits ou un pack de contenu mensuel.

Vous n'êtes pas obligé d'indiquer tout votre tarif. Il suffit d'indiquer un tarif de départ ou de préciser que les tarifs sont disponibles sur demande pour entamer la discussion.

Un appel à l'action clair

Terminez en indiquant clairement ce que vous attendez qu'ils fassent. Qu'ils vous envoient un e-mail, prennent rendez-vous par téléphone ou remplissent un formulaire. Prévoyez une seule étape, pas cinq. Plus vous leur facilitez la tâche pour vous contacter, plus ils seront enclins à le faire.

📮 ClickUp Insight : Seuls 39 % des personnes interrogées dans notre sondage déclarent que leurs fichiers, notes et documents sont parfaitement organisés. Pour tout le monde, les informations sont souvent stockées un peu partout : sur une application de messagerie, dans des e-mails, sur un disque dur et dans des outils de gestion des données. L'effort mental nécessaire pour se souvenir de l'emplacement d'un document peut être tout aussi épuisant que la tâche elle-même. La recherche d'entreprise dans ClickUp vous offre une barre de recherche unique qui vous permet d'accéder aux tâches, aux documents et aux discussions à partir d'un seul point d'entrée. Vous avez besoin d'informations spécifiques ? Demandez à ClickUp Brain, qui rassemblera rapidement les détails les plus pertinents. Au lieu de reconstituer le contexte de mémoire, les utilisateurs peuvent se replonger dans leur travail en conservant toute la clarté et l'élan nécessaires.

Comment choisir les bons échantillons pour votre portfolio UGC

C'est la sélection qui distingue un portfolio efficace de celui qui donne simplement l'impression d'être surchargé. L'objectif est de montrer votre diversité sans perdre en pertinence. Voici comment choisir les bons échantillons pour votre portfolio de créateur de contenu généré par les utilisateurs:

C'est le fait de faire une sélection qui distingue un portfolio efficace de celui qui donne simplement l'impression d'être surchargé. L'objectif est de montrer votre diversité sans perdre en pertinence. Voici comment choisir les bons échantillons pour votre portfolio de créateur de contenu généré par les utilisateurs:

Mettez en avant votre meilleure création, et non la plus récente, car la première impression compte plus que l'ordre chronologique.

Adaptez vos échantillons au secteur ou au type de marque que vous démarchez : une marque de fitness n'a pas besoin de voir vos contenus de contenu culinaire.

Incluez différents formats lorsque c'est possible : les vidéos, les photos et les contenus écrits démontrent votre polyvalence et la diversité de vos talents.

Créez deux ou trois projets sur mesure pour des marques que vous appréciez sincèrement et que vous utilisez, surtout si vous débutez.

Si vous travaillez dans plusieurs domaines, il peut également être utile de conserver un portfolio principal et de créer des versions plus courtes et adaptées à des catégories de marques spécifiques.

Où héberger votre portfolio

Le choix de la bonne plateforme pour héberger votre portfolio est plus important que ne le pensent la plupart des créateurs. Le meilleur portfolio au monde ne sert à rien s'il est enfoui dans un dossier Google Drive encombré ou s'il faut trois clics pour l'ouvrir.

Vous recherchez un format épuré, facile à partager et encore plus facile à mettre à jour. Voici un bref aperçu des options de partage qui s'offrent à vous.

Plateforme Idéal pour Avantages Inconvénients ClickUp Débutants et créateurs organisés Disposition épurée, facile à mettre à jour, lien partageable, accès gratuit, aspect professionnel Une petite courbe d'apprentissage si vous débutez Site web personnel Créateurs confirmés Contrôle total, hautement personnalisable La mise en place demande plus de temps et d'argent PDF Présentations rapides Facile à envoyer, fonctionne hors ligne Difficile à mettre à jour, aucune interactivité Google Sites Débutants Gratuit, simple, aucun codage requis Aspect basique, contrôle limité sur le design

Pour les créateurs qui recherchent un outil facile à créer, à mettre à jour et à partager, ClickUp est une excellente option. Il vous fournit un lien partageable que vous pouvez insérer dans un e-mail de présentation, une disposition épurée qui ne nécessite aucune compétence en design, et un moyen simple de mettre à jour votre portfolio à mesure que votre travail évolue.

Comment présenter votre portfolio lors d'un pitch

Vous avez constitué votre portfolio. Il vous faut maintenant le présenter aux bonnes personnes de manière claire et professionnelle. La façon dont vous le présentez est tout aussi importante que son contenu. Un argumentaire convaincant est court, précis et permet à la marque de comprendre facilement pourquoi vous êtes le candidat idéal.

Commencez par expliquer pourquoi vous êtes la personne idéale

Ne commencez pas votre e-mail de présentation par « Bonjour, je suis un créateur de contenu UGC à la recherche de collaborations. » Tout le monde dit ça. Mentionnez plutôt quelque chose de spécifique concernant la marque, un produit que vous avez utilisé, une campagne qui a retenu votre attention ou une valeur qu’elle défend.

Deux phrases qui replacent le contenu dans son contexte ont un impact considérable avant même que vous ne partagiez le lien.

Rédigez un e-mail concis

Les responsables de marque reçoivent des dizaines de propositions chaque semaine. Votre e-mail n'a pas besoin de tout expliquer, c'est à cela que sert le portfolio.

Présentez-vous, partagez une ou deux statistiques ou échantillons pertinents, ajoutez le lien vers votre portfolio et dites-leur ce que vous attendez d'eux à faire ensuite. C'est tout.

Faites en sorte que le lien soit impossible à manquer

Ne cachez pas le lien vers votre portfolio au bas d'un long paragraphe. Mettez-le bien en évidence, avec un libellé clair tel que « Voici mon portfolio » ou « Découvrez mon dernier travail ».

Moins il faut de clics pour y accéder, mieux c'est.

Faites un suivi une fois

Si vous n'avez pas de réponse dans les cinq à sept jours, envoyez un message de relance. Soyez bref, aimable et allez droit au but. Faites référence à votre e-mail initial, demandez s'ils ont eu l'occasion de consulter votre travail et laissez la porte ouverte.

Ensuite, passez à autre chose. Courir après une marque plus de deux fois ne mène que rarement à quelque chose de positif.

🚀 L'avantage ClickUp : Ne manquez jamais un suivi grâce aux automatisations ClickUp. Créez une tâche pour chaque marque que vous contactez et fixez la date d'échéance à sept jours. Utilisez ensuite le générateur d'automatisations pour déclencher un changement de statut ou une notification dans votre boîte de réception lorsque cette date d'échéance arrive, ce qui revient à un rappel intégré pour vous inciter à envoyer votre suivi. Laissez ClickUp Automatisations s'occuper des rappels pour que vous restiez constant sans vous surmener mentalement

Gardez une trace des marques que vous avez contactées

Cette étape est souvent négligée, mais elle fait toute la différence. Garder une trace de vos démarches vous aide à éviter de contacter deux fois la même marque, d'oublier de faire le suivi ou de perdre l'élan dans des discussions qui allaient quelque part. Au fil du temps, cela vous aide également à repérer des tendances, comme les niches qui répondent le plus souvent ou les versions de votre portfolio qui donnent de meilleurs résultats.

Un portfolio n'est pas quelque chose que l'on crée une fois pour toutes. Les créateurs qui décrochent régulièrement des contrats considèrent leur portfolio comme un document évolutif, qui grandit et s'améliore au fur et à mesure qu'ils progressent. Le laisser vieillir est l'un des moyens les plus faciles de perdre un contrat que vous étiez presque sûr de remporter.

Actualiser vos échantillons

Passez en revue votre portfolio tous les un à deux mois pour vous assurer qu'il reflète toujours vos meilleures réalisations et votre orientation actuelle. Si vous avez créé quelque chose de plus percutant que ce qui s'y trouve déjà, remplacez-le. Si un échantillon ne correspond plus au créneau pour lequel vous souhaitez être reconnu, supprimez-le. Vous devriez également mettre à jour votre portfolio chaque fois que :

Concluez une nouvelle collaboration avec une marque

Franchissez un jalon important en matière d'engagement ou de performance

Changez de niche ou de type de contenu

Redéfinissez votre identité personnelle en tant que créateur

🚀 L'avantage ClickUp : En organisant vos ressources de contenu dans ClickUp Documents, vous savez toujours ce dont vous disposez et pouvez effectuer des mises à jour en quelques minutes sans avoir à fouiller dans des dossiers ou d'anciens disques durs. Créez un seul document qui servira de hub pour votre portfolio UGC, avec des sections classées par type de contenu, comme les soins de la peau, l'alimentation, le lifestyle ou les unboxings. Créez un document ClickUp qui servira de hub pour votre portfolio de contenu généré par les utilisateurs Dans chaque section, créez une liste de vos échantillons accompagnés d'une brève note sur la marque, le type de contenu (vidéo, photo, carrousel) et la plateforme pour laquelle il a été créé. Ainsi, lorsqu'une marque vous demande des exemples pertinents, vous pouvez trouver en quelques secondes exactement ce qui correspond à son brief.

Racontez votre parcours

Votre portfolio doit refléter votre progression en tant que créateur. À mesure que vous décrochez de nouveaux contrats, améliorez la qualité de votre travail et affinez votre niche, ces progrès doivent apparaître clairement dans les créations que vous choisissez de mettre en avant.

Remplacez votre premier travail, mettez à jour votre biographie lorsque votre domaine d'activité évolue et ajustez vos tarifs pour refléter votre valeur actuelle. Un portfolio qui témoigne d'une croissance réfléchie montre aux marques que vous n'êtes pas un créateur éphémère, mais quelqu'un dans qui il vaut la peine d'investir sur le long terme.

Suivi de ce qui fonctionne

Soyez attentif aux versions de votre portfolio qui suscitent des réponses et à celles qui n'en suscitent pas. Si vous proposez régulièrement vos services, de petits ajustements, comme commencer par un autre échantillon ou réécrire votre biographie, peuvent faire une différence notable.

💡 Conseil de pro : Utilisez les tâches ClickUp avec des champs personnalisés pour suivre vos propositions parallèlement aux mises à jour de votre portfolio, afin de pouvoir établir un lien entre ce qui a changé et ce qui a commencé à générer des conversions. Configurez des tâches ClickUp avec des champs personnalisés pour mieux organiser votre portfolio de contenu généré par les utilisateurs

Comment organiser le flux de travail de votre portfolio UGC

Les créateurs de contenu généré par les utilisateurs doivent gérer plusieurs tâches simultanément.

Les briefs des marques arrivent par e-mail, les retours se font par messages privés, les modifications sont enregistrées dans des dossiers cloud et les fichiers finaux sont dispersés sur différentes plateformes. Cette installation rend difficile le suivi de ce qui a été approuvé, de ce qui doit être révisé et de ce qui doit figurer dans votre portfolio.

ClickUp for Creative Teams résout ce problème grâce à un environnement de travail IA convergent où la planification du contenu, les commentaires, les révisions et les ressources finales restent interconnectés. Cela réduit la prolifération des outils SaaS et limite les changements de contexte, car chaque ressource, commentaire et mise à jour reste lié à la même tâche.

Voici donc comment utiliser ClickUp pour la gestion de contenu généré par les utilisateurs.

Créez et organisez votre contenu plus rapidement

Les flux de travail de création de contenu généré par les utilisateurs (UGC) commencent souvent par des idées éparses, des briefs sommaires et de multiples livrables. ClickUp Brain vous aide à transformer ces données brutes en contenu structuré et en étapes concrètes.

Créez des scripts et des plans de contenu à l'aide de ClickUp Brain

Imaginons que vous receviez un brief de marque pour une campagne sur un produit de soin de la peau. Le brief comprend les messages clés, les détails sur le public cible et les livrables, mais ne contient pas de script clair. Vous demandez à ClickUp Brain : Créez un script de vidéo UGC de 30 secondes pour un produit de soin de la peau destiné aux peaux à tendance acnéique, en vous basant sur ce brief.

L'IA contextuelle génère un script structuré comprenant un accroche, une démonstration du produit et un appel à l'action. Vous pouvez peaufiner le script au sein de la même tâche et commencer le tournage.

ClickUp Brain prend en charge plusieurs étapes du flux de travail de création de contenu généré par les utilisateurs :

Résumez les longs briefs des clients en points d'action clairs

Créez des checklists de tâches ClickUp pour le tournage, la modification en cours et la livraison

Réécrivez les légendes pour différentes plateformes telles que TikTok et Instagram

Extrayez les points clés des commentaires des clients

Si vous avez besoin d'aide pour structurer et présenter votre travail plus efficacement, cette vidéo explique comment les générateurs de portfolios basés sur l'IA peuvent vous aider :

Vérifiez et peaufinez vos ressources visuelles à l'aide de ClickUp Révision

Une fois que le contenu du portfolio prend forme, la qualité des ressources devient la priorité suivante. Les portfolios UGC s'appuient fortement sur des images telles que des photos de produits, du contenu lifestyle et des créations de campagne.

ClickUp Révision vous permet de réviser et d'affiner ces ressources directement.

Examinez et annotez les images de votre portfolio à l'aide de ClickUp Révision

Imaginons que vous prépariez des photos de produits pour la section « Portfolio » d'une marque de mode et que vous téléchargiez des ébauches d'images dans une tâche ClickUp liée à ce projet.

Vous pouvez examiner chaque image et laisser des commentaires précis :

Mettez en évidence les incohérences d'éclairage sur une photo de produit

Marquez les zones où un nettoyage de l'arrière-plan est nécessaire

Suggérez des ajustements de recadrage pour les formats spécifiques à chaque plateforme

Chaque commentaire est directement associé à l'image, ce qui permet de garder une vision claire et exploitable des modifications. Votre équipe et vos collaborateurs intègrent également ce même flux de travail et ajoutent leurs commentaires en contexte. Les annotations et les commentaires sur les images contribuent à réduire la confusion lors des révisions.

Un utilisateur a partagé:

ClickUp s'est révélé être un excellent outil pour assurer l'organisation et la coordination de notre équipe. Il facilite la gestion des projets, l'attribution des tâches et le suivi des progrès, le tout en un seul endroit. J'apprécie particulièrement sa flexibilité : on peut personnaliser les flux de travail, créer des modèles et adapter la plateforme aux différents processus de l'équipe. Cela nous a été très utile pour mettre en place des systèmes reproductibles pour des éléments tels que les procédures opératoires normalisées, les évaluations de performance et le suivi des projets. Le fait que les tâches, les documents et la communication soient en connexion permet de réduire les allers-retours et de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde.

ClickUp s'est révélé être un excellent outil pour assurer l'organisation et la coordination de notre équipe. Il facilite la gestion des projets, l'attribution des tâches et le suivi de la progression, le tout en un seul endroit. J'apprécie particulièrement sa flexibilité : on peut personnaliser les flux de travail, créer des modèles et adapter la plateforme aux différents processus de l'équipe. Cela nous a été très utile pour mettre en place des systèmes reproductibles pour des éléments tels que les procédures opératoires normalisées, les évaluations de performance et le suivi des projets. Le fait que les tâches, les documents et la communication soient en connexion permet de réduire les allers-retours et de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde.

Erreurs courantes commises par les créateurs

Même les créateurs proposant un contenu de qualité passent à côté d'opportunités à cause d'erreurs évitables dans leur portfolio. La plupart d'entre elles sont faciles à corriger une fois que l'on sait ce qu'il faut rechercher.

Surcharge de contenu de contenu

La quantité ne fait pas la qualité. Un portfolio contenant 20 échantillons ne vous donne pas l'air expérimenté ; cela donne plutôt l'impression que vous ne savez pas faire la modification en cours. Les marques veulent voir vos meilleures réalisations, pas l'ensemble de votre travail.

Limitez-vous à trois à six pièces phares et laissez-les parler d'elles-mêmes. Si vous disposez d'un contenu de qualité dans plusieurs domaines, envisagez de créer des versions distinctes de votre portfolio pour chacun d'entre eux plutôt que de tout regrouper dans un seul document.

Pas de niche bien définie

Si votre portfolio regroupe à la fois du contenu beauté, des vlogs de voyage, des critiques culinaires et des unboxings de produits technologiques, une marque de soins de la peau ne saura pas quoi faire de vous. Plus votre portfolio est ciblé, plus il sera facile pour la bonne marque de vous dire oui.

La clarté de votre niche montre que vous comprenez votre public, et les marques sont prêtes à payer pour ce genre de précision.

C'est étonnamment courant. Une marque adore votre travail, souhaite vous contacter, mais ne trouve aucun moyen de le faire. Indiquez toujours :

Votre e-mail ou votre moyen de contact préféré

Une note indiquant que les tarifs sont disponibles sur demande

Un appel à l'action clair pour qu'ils sachent exactement quoi faire ensuite

Ne faites pas trop de travail aux marques intéressées qui souhaitent vous engager.

Utiliser le même portfolio pour chaque proposition

Un portfolio générique peut sembler soigné tout en passant à côté de l'essentiel. Si vous démarchez des marques dans différents secteurs, adaptez l'ordre de vos échantillons ou vos travaux présentés afin que le portfolio soit plus pertinent pour chacune d'entre elles. Même de petits ajustements peuvent donner à votre présentation un aspect plus réfléchi et augmenter vos chances d'obtenir une réponse.

Votre travail qui mérite d'être cliqué rencontre ClickUp

Un bon portfolio UGC remplit parfaitement une fonction : il facilite la décision des marques. Un positionnement clair, des échantillons pertinents et une structure simple aident les décideurs à comprendre rapidement votre valeur sans avoir à fouiller dans un contenu encombré.

Mais de nombreux créateurs ont encore du mal à garder leur portfolio organisé, à jour et prêt à être envoyé dans un format professionnel. C'est souvent ce manque qui détermine si un contrat aboutit ou s'il est ignoré.

C'est là que ClickUp fait toute la différence. Vous pouvez créer, gérer et mettre à jour votre portfolio dans Docs, organiser votre contenu, suivre vos démarches auprès des marques dans Tasks et gérer les retours sans perdre le contexte grâce à ClickUp Brain.

Tout est en connexion, ce qui vous permet de passer moins de temps à rechercher des ressources et plus de temps à présenter vos projets, à créer et à conclure des contrats.

Votre portfolio doit travailler aussi dur que vous. Inscrivez-vous sur ClickUp et créez un système de portfolio plus facile à gérer, à mettre à jour et à partager.

Foire aux questions

Mettez à jour votre portfolio chaque fois que vous achevez un projet plus abouti que votre échantillon le moins réussi, ou au moins une fois par mois. Un portfolio obsolète donne l'impression aux marques que vous êtes inactif ou que vous ne développez pas activement vos compétences.

2. Peut-on créer un portfolio de contenu généré par les utilisateurs (UGC) sans avoir réalisé de travail rémunéré pour des marques ?

Oui, vous pouvez facilement créer des échantillons de travail en utilisant des produits que vous avez déjà chez vous. Les marques évaluent la qualité de votre réalisation et votre style, et non pas le fait qu'une entreprise vous ait ou non rémunéré pour réaliser la vidéo.

3. Quelle est la différence entre un portfolio de contenu généré par les utilisateurs (UGC) et un dossier de presse ?

Un portfolio UGC présente des échantillons de votre contenu et vos compétences en matière de production, tandis qu'un dossier de presse met principalement l'accent sur les données démographiques de votre audience, votre portée et votre fréquence de publication. Les créateurs qui réalisent ces deux types de travail ont souvent besoin des deux, mais un créateur UGC peut se contenter de son portfolio.