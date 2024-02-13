10 modèles d'Elevator Pitch pour les chercheurs d'emploi et les étudiants

Un discours d'ascenseur bien conçu est la clé de voûte qui vous permet de capter l'attention de décideurs très occupés. Que vous soyez entrepreneur, demandeur d'emploi ou simplement désireux de partager vos idées avec éloquence, la maîtrise de l'elevator pitch est indispensable pour réussir.

Bien qu'il puisse être difficile de condenser un message de la taille d'une bouchée, un modèle de présentation d'ascenseur bien conçu facilite le processus. Il vous permet de transmettre votre message en toute confiance et saisir les grandes opportunités qui se présentent.

Découvrez ce qui fait un excellent pitch, et explorez 10 modèles d'elevator pitch que vous pourrez utiliser en 2024 pour faire une impression durable et gagnante. 🌻

Qu'est-ce qu'un modèle d'elevator pitch?

Un modèle d'elevator pitch est un cadre structuré qui vous aide à condenser vos idées ou vos objectifs en un récit succinct et percutant. Son but est de rendre ce discours si simple que vous pouvez le prononcer en l'espace d'un trajet en ascenseur - d'où son nom - qui dure entre 30 secondes et deux minutes.

Le modèle est comme une carte qui vous aide à localiser et à extraire les éléments essentiels de votre information, ce qui vous permet de saisir les grandes idées tout en laissant une impression positive.

L'utilisation d'un modèle d'elevator pitch permet de rationaliser votre communication et d'éliminer les détails inutiles. Votre message devient clair et percutant, que vous fassiez du réseautage, que vous vous adressiez à des clients potentiels ou que vous recherchiez de nouvelles opportunités d'emploi.

Un modèle d'elevator pitch bien structuré est un outil qui vous permet de laisser une trace durable en un temps limité.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'elevator pitch?

Un bon modèle d'elevator pitch doit comporter des zones pour les éléments suivants :

Un début engageant: Un début fort captera l'attention de votre interlocuteur et piquera sa curiosité

Un début fort captera l'attention de votre interlocuteur et piquera sa curiosité Un cadre problème-solution: Le pitch doit identifier un problème ou un défi auquel l'auditeur est confronté et la manière dont vous pouvez le résoudre

Le pitch doit identifier un problème ou un défi auquel l'auditeur est confronté et la manière dont vous pouvez le résoudre A proposition de valeur Cette proposition doit mettre en évidence les avantages et la valeur que votre solution peut apporter au problème

proposition de valeur Cette proposition doit mettre en évidence les avantages et la valeur que votre solution peut apporter au problème Un appel à l'action: Le modèle doit se terminer par un appel à l'action clair et spécifique qui encourage l'auditeur à s'engager davantage

Les elevator pitches doivent également s'adapter à l'auditoire. Vous ne feriez pas le même discours au responsable de la sécurité d'une grande organisation qu'à un club d'investissement de haut niveau. Un bon modèle permet de faire preuve de souplesse, ce qui vous donne un discours mémorable que vous pouvez adapter à votre public et à votre situation, le cas échéant.

10 modèles de discours d'ascenseur à utiliser en 2024

Transformez les interactions en opportunités grâce à ces 10 modèles d'elevator pitch conçus pour vous aider à transmettre votre passion, votre objectif et votre valeur dans n'importe quelle situation.

1. Modèle d'elevator pitch ClickUp

Préparez-vous à tout événement de réseautage grâce à ce modèle simple d'elevator pitch

ClickUp est souvent perçu comme un outil de gestion de projet et d'aide à la décision application de suivi des objectifs mais il peut faire bien plus, grâce à sa solide bibliothèque de modèles gratuits.

Il peut notamment vous aider à rehausser vos introductions grâce à l'application Modèle d'elevator pitch de ClickUp ce modèle est conçu pour vous aider à maximiser votre impact en quelques instants. Ce modèle est idéal comme modèle de présentation générale, que vous ayez besoin d'une présentation pour un entretien d'embauche, une réunion de startup ou une réunion d'affaires, ou que vous ayez besoin d'une présentation pour une réunion d'affaires plan de projet ce modèle vous offre un canevas structuré pour élaborer le discours parfait.

L'un des avantages de ce modèle est qu'il s'intègre de manière transparente à L'assistant d'écriture IA de ClickUp . L'IA de ClickUp outils d'écriture sont très simples à utiliser et sont parfaits pour rédiger des exemples d'elevator pitch et rendre votre message plus concis.

Utilisez-les pour générer un exemple d'elevator pitch, écrire un elevator pitch pour différentes situations, ou même relire le pitch final pour un produit final plus soigné et plus professionnel. Ils peuvent même vous aider à à rédiger les grandes lignes de votre argumentaire de vente .

2. Modèle d'argumentaire de vente ClickUp

Exemples d'elevator pitches pour tester ce qui fonctionne dans un Doc ClickUp

Le Modèle d'argumentaire de vente ClickUp est une boîte à outils permettant d'élaborer et de présenter des argumentaires de vente persuasifs et sûrs d'eux, qui trouvent un écho auprès de votre public. Il propose une approche structurée pour comprendre les besoins des clients et vous aider à réfléchir de manière créative à la façon dont vos produits ou services les résolvent. Il peut vous aider à rationaliser vos présentations aux clients et à communiquer plus efficacement avec eux.

Le modèle propose des statuts, des champs et des vues personnalisables pour organiser votre recherche, votre brainstorming, votre planification et votre rédaction. Et si vous êtes bloqué, la plateforme Outils d'écriture AI peuvent vous aider à rédiger un exemple d'elevator pitch. Utilisez ce modèle avec d'autres modèles de plan de communication pour créer un message qui vous aidera à conclure l'affaire et à maximiser vos ventes.

3. Modèle de plan de vente ClickUp

Organiser un exemple d'elevator pitch par secteur d'activité ou par catégorie sur une vue ClickUp Board

Rédiger un elevator pitch efficace sans avoir au préalable établi un bon plan de vente relève de la gageure. Compléter le Modèle de plan de vente ClickUp le plan de vente peut constituer une première étape essentielle pour une entreprise qui souhaite définir sa stratégie de vente. Ce modèle peut vous aider à créer un plan de vente complet, comprenant les éléments suivants les objectifs de vente pour propulser vos résultats et vous donner un meilleur cadre pour construire votre discours d'ascenseur. Vous pouvez commencer par fixer des objectifs SMART et des objectifs de projet et développez ensuite des stratégies pour les atteindre plus rapidement.

Conservez vos informations commerciales dans un emplacement central (ou intégrez-les à d'autres applications de vente) pour les mettre à la disposition de toute l'équipe. Ainsi, au moment de rédiger votre argumentaire, tout le monde est sur la même longueur d'onde et vous pouvez travailler ensemble à l'élaboration de l'argumentaire parfait.

Check out these Modèles de plan de vente !

4. Modèle de guide de stratégie de vente ClickUp

Rationalisez votre stratégie avec le modèle de guide de stratégie de vente

Le Modèle de guide de stratégie de vente ClickUp est une ressource complète conçue pour vous aider à élaborer et à mettre en œuvre des plans de vente gagnants. Le modèle s'intègre à toutes les fonctions avancées de ClickUp, vous permettant de définir votre marché cible, de développer des processus de vente stratégiques, de fixer des objectifs réalisables et de suivre les progrès pour une optimisation continue.

Au fur et à mesure que vous adaptez votre stratégie de vente pour attirer des clients potentiels, ce modèle devient une feuille de route vers le succès. Que vous ayez besoin de peaufiner votre message pour la salle du conseil d'administration ou de créer une présentation client percutante, le modèle de stratégie de vente vous donne les outils pour garder l'attention de votre public et aligner votre message sur ses besoins.

5. Modèle de proposition d'emploi ClickUp

Stockez vos informations importantes pour votre prochaine recherche d'emploi ou vos événements de réseautage dans un document ClickUp

Vous voulez épater un employeur potentiel ? Une proposition d'emploi est en quelque sorte le résumé de votre CV. C'est l'occasion pour vous de présenter vos qualifications et de démontrer comment vous pouvez avoir un impact positif sur leur organisation.

Rédiger une proposition d'emploi convaincante peut s'avérer difficile, mais la Modèle de proposition d'emploi ClickUp peut vous aider à articuler vos compétences et votre valeur, vous permettant ainsi de créer un message qui attire l'attention d'un employeur potentiel.

Utilisez le modèle pour présenter vos services, vos qualifications et votre profil professionnel de manière concise et organisée. Le modèle vous permet d'illustrer la mesure de votre valeur et la manière dont vous pouvez aider les personnes suivantes aligner les objectifs d'un projet avec les objectifs des parties prenantes. Au final, vous disposerez d'une proposition d'emploi qui vous permettra de vous démarquer en tant que candidat de premier plan.

Ce modèle s'intègre à l'écosystème ClickUp, y compris à ses fonctions avancées. Vous disposerez de statuts, de champs et de vues personnalisés pour vous aider à saisir des informations sur vous-même et sur l'emploi de vos rêves. Améliorez votre stratégie de candidature et ouvrez la voie à un emploi de rêve grâce à une proposition créative, succincte et puissante.

Utilisez ce modèle et d'autres ressources gratuites sur la plateforme ClickUp pour créer votre planification de la vie le moyeu !

6. Modèle de proposition commerciale ClickUp

Suivre des exemples d'elevator pitch dans une liste ClickUp

Vous avez une idée d'entreprise ? Dans ce cas, vous avez probablement besoin d'investisseurs pour vous aider à faire de cette idée une réalité lucrative. Un "elevator pitch" peut vous aider à aborder en toute confiance les investisseurs potentiels avec votre concept, en leur présentant la proposition de valeur de votre organisation d'une manière qui les incite à en savoir plus. Ce discours d'ascenseur est directement tiré des pages de votre proposition d'entreprise.

Le succès d'une proposition commerciale dépend de ses détails. C'est là que le Modèle de proposition commerciale ClickUp se distingue en vous offrant une série d'outils pour vous aider à élaborer des propositions convaincantes avec une narration convaincante. Vous pouvez présenter des étapes importantes, établir des calendriers et mettre en évidence votre adéquation avec le marché. Que vous soyez un travailleur indépendant proposant des services ou une entreprise présentant un nouveau projet, ce modèle vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour faire part de vos aspirations et de vos mérites.

7. ClickUp Proposition de projet Modèle de tableau blanc

Réfléchissez à des idées pour un elevator pitch réussi sur un tableau blanc ClickUp

Vous avez besoin de proposer une idée pour votre prochain projet ? Le Modèle de tableau blanc de proposition de projet ClickUp peut vous aider à obtenir le feu vert. Ce modèle gratuit sert de tableau blanc pour vous aider à organiser vos idées, à identifier les points clés et à établir un plan d'action les objectifs du projet . Il devient une plaque tournante qui facilite la collaboration avec les parties prenantes.

Commencez à utiliser le modèle en identifiant l'objectif et la portée de votre projet. Le modèle vous permet ensuite d'attribuer des budgets, des rôles et des objectifs. Vous pouvez revoir et ajuster toutes vos informations sans vous soucier du contrôle des versions, car tout est mis à jour en temps réel pour l'ensemble de l'équipe.

Une fois que vous avez votre proposition, il est beaucoup plus facile de rédiger l'argumentaire de votre projet. Utilisez les fonctions d'intelligence artificielle de ClickUp pour vous aider à résumer les objectifs de votre projet et à expliquer comment il apportera de la valeur à vos parties prenantes. En quelques clics, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour votre réunion de projet.

8. Modèle de charte de projet pour le salon de l'emploi ClickUp

Réussissez votre prochain salon de l'emploi grâce à ce modèle facile à utiliser

Vous vous rendez à un salon de l'emploi pour trouver votre prochaine grande opportunité ? Il n'y a pas de meilleur endroit pour utiliser un "elevator pitch". Lors de ces événements, les recruteurs rencontrent des centaines, voire des milliers, de candidats qualifiés. Mais avec le bon discours d'ascenseur, vous pouvez vous démarquer dans la foule comme le candidat qu'ils veulent embaucher.

La réussite de votre participation à un salon de l'emploi commence par une bonne planification. Les Modèle de charte de projet pour le salon de l'emploi ClickUp est l'endroit idéal pour commencer. Ce modèle gratuit vous permet de fixer des objectifs clairs pour le temps que vous passerez au salon de l'emploi, de noter les échéances essentielles et de suivre les personnes que vous souhaitez rencontrer et auxquelles vous voulez parler.

Il est également très utile pour les organisateurs du salon. Le modèle comporte des espaces pour vous aider à planifier l'installation de votre stand, à créer des listes de contrôle pour le matériel et à assigner des tâches aux membres de l'équipe.

Vous pouvez dresser une liste de tous les candidats que vous avez rencontrés et élaborer des systèmes de classement pour déterminer ceux que vous souhaitez rencontrer après le salon de l'emploi. Vous pouvez également rédiger votre présentation de votre entreprise ou du poste à pourvoir. Vous devrez transmettre beaucoup d'informations à des candidats submergés. Faites en sorte que votre organisation se démarque et attire les meilleurs talents de la journée grâce à un argumentaire bien conçu. Après tout, l'entretien est une voie à double sens !

9. Diapositives de présentation Powerpoint Elevator Pitch

via SlideTeam

Vous avez besoin de traduire votre elevator pitch en un jeu de diapositives ? Ce modèle de présentation d'elevator pitch de SlideTeam est l'endroit idéal pour commencer.

Avec 59 diapositives, ce modèle modifiable peut vous aider à présenter votre sujet d'une manière claire et agréable à l'œil. Modifiez les diapositives pour partager votre agenda, votre narration problème-solution, vos plans marketing, etc. Vous disposerez d'un jeu de diapositives prêt à l'emploi chaque fois que vous devrez vous adresser à des investisseurs ou à des employeurs potentiels, en leur fournissant rapidement des informations essentielles qui les inciteront à en savoir plus.

10. Diapositives de la présentation Powerpoint du pitch d'affaires

via SlideTeam

Êtes-vous prêt à créer votre propre organisation ? Les diapositives de la présentation Powerpoint Business Pitch de SlideTeam peuvent vous aider à créer un elevator pitch personnel pour des investisseurs potentiels qui fournit toutes les informations dont ils ont besoin et qui les laisse sur leur faim.

Les diapositives personnalisables vous donnent un point de départ pour discuter de la stratégie de croissance de votre organisation, des modèles de revenus, des plans de marketing, et plus encore. Les diapositives sont suffisamment souples pour être utilisées lors de présentations plus longues et pour créer des présentations de 30 secondes sur votre organisation. Il s'agit d'un cadre visuel idéal pour commencer à affiner la façon dont vous parlerez de votre prochaine grande idée aux investisseurs.

Restez parfaits avec ClickUp

Il est essentiel de rédiger un bon discours d'ascenseur pour ouvrir la porte à de nouvelles opportunités. Il faut condenser une grande idée en un instantané captivant qui résonne avec l'auditeur. ✨

Commencez par identifier un problème, puis expliquez à votre interlocuteur comment vous allez le résoudre de manière unique. En adaptant votre discours à votre public, vous pouvez susciter l'intérêt pour votre idée d'entreprise ou votre projet plan de projet ou même d'obtenir une offre d'emploi.

ClickUp propose une série de modèles de discours d'ascenseur adaptés à vos besoins spécifiques. Qu'il s'agisse d'un projet, d'une stratégie de vente, d'une proposition d'emploi ou d'une nouvelle entreprise, vous pouvez personnaliser ces modèles grâce aux capacités de ClickUp alimentées par l'IA afin de clarifier votre message. Créez un compte ClickUp gratuit et créez un excellent argumentaire !