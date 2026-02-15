Les 10 meilleures alternatives à Taiga en 2026

La plupart des équipes Agile se heurtent au même obstacle avec Taiga : ce qui commence comme un outil léger et convivial pour les développeurs devient un fardeau en termes de maintenance dès lors que vous avez besoin d'intégrations d'entreprise, d'une visibilité interfonctionnelle ou de flux de travail alimentés par l'IA qui ne nécessitent pas de diplôme en DevOps pour être mis en place, ce qui est particulièrement critique aujourd'hui, alors que 84 % des organisations Agile ont adopté l'IA.

Ce guide présente 10 alternatives à Taiga. Vous y trouverez des plateformes tout-en-un comme ClickUp qui éliminent la prolifération des outils, ainsi que des options spécialisées comme Jira pour des fonctionnalités Scrum avancées. L'objectif est de vous aider à trouver la solution la mieux adaptée aux besoins réels de votre équipe, et pas seulement celle qui fonctionnait lorsque vous étiez cinq ingénieurs dans un garage.

Aperçu des alternatives à Taiga

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs* ClickUp Équipes à la recherche d'un environnement de travail tout-en-un alimenté par l'IA pour remplacer plusieurs outils ClickUp Brain, Sprints, Automatisations, Plus de 15 vues, Documents, Chat Free Forever ; personnalisation disponible pour les entreprises. monday. com Équipes ayant besoin de tableaux visuels et d'une adoption interfonctionnelle rapide Tableaux personnalisables, automatisations sans code, vues multiples Les forfaits commencent à 12 $ par utilisateur et par mois. Jira Équipes de développement logiciel exécutant des sprints Agile structurés Tableaux Scrum/Kanban, JQL, plus de 5 700 applications Marketplace Gratuit ; forfaits payants à partir de 8,15 $ par utilisateur et par mois. Asana Équipes interfonctionnelles ayant besoin d'une visibilité sur le portefeuille et de flux de travail IA Work Graph, AI Studio, Portfolios, Charge de travail Gratuit ; forfaits payants à partir de 10,99 $/utilisateur/mois. Trello Équipes souhaitant disposer de tableaux Kanban simples avec une installation minimale Tableaux glisser-déposer, automatisation Butler, Power-Ups Gratuit ; forfaits payants à partir de 5 $/utilisateur/mois Wrike Équipes d'entreprise nécessitant une gouvernance, des rapports et un contrôle avancé des projets Work Intelligence IA, feuilles de route avancées, révision Les forfaits commencent à 9,80 $ par utilisateur et par mois. Notion Équipes combinant documentation, wikis et suivi des tâches allégé Bases de données relationnelles, Notion IA, modèles flexibles Gratuit ; forfaits payants à partir de 10 $/utilisateur/mois Zoho Projets Équipes utilisant déjà l'écosystème Zoho Diagrammes de Gantt, suivi du temps, intégrations natives Zoho Forfaits payants à partir de 5 $ par utilisateur et par mois. Smartsheet Équipes familiarisées avec les tableurs dans les secteurs réglementés ou complexes Interface basée sur une grille, centre de contrôle, certifications de conformité Les forfaits commencent à 9 $ par utilisateur et par mois. Basecamp Équipes à distance souhaitant une communication asynchrone simple et un suivi du projet léger Tableaux d'affichage, check-ins, diagrammes Hill Les forfaits commencent à 15 $ par utilisateur et par mois.

Pourquoi opter pour des alternatives à Taiga ?

Taiga est un outil de gestion de projet open source conçu pour les équipes Agile qui utilisent les flux de travail Scrum ou Kanban. Il est très apprécié des développeurs qui recherchent une solution auto-hébergée sans frais de licence. Mais à mesure que votre équipe s'agrandit ou que vos projets deviennent plus complexes, vous remarquerez peut-être que certaines failles commencent à apparaître.

Peut-être êtes-vous lassé de la maintenance technique qu'implique un outil auto-hébergé. Ou peut-être vos équipes marketing et conception trouvent-elles l'interface du logiciel Taiga trop rigide et trop axée sur les développeurs pour leurs flux de travail créatifs. Cette friction conduit les équipes à créer leurs propres systèmes dans d'autres outils, ce qui entraîne la création de silos d'informations et rend impossible une vue d'ensemble.

Voici ce qui motive généralement la recherche d'alternatives à Taiga :

Lacunes en matière d'intégration : Taiga ne dispose pas de connexions natives avec de nombreux outils professionnels populaires, ce qui vous oblige à effectuer manuellement les entrées de données et à recourir à des solutions de contournement fastidieuses.

Défis liés à la mise à l'échelle : la responsabilité de l'auto-hébergement nécessite des ressources techniques et une maintenance que de nombreuses équipes en pleine croissance ne peuvent se permettre.

Fonctionnalités limitées : vous avez besoin de plus que de simples tableaux de base. Les fonctionnalités avancées pour les rapports, vous avez besoin de plus que de simples tableaux de base. Les fonctionnalités avancées pour les rapports, la gestion des ressources et l'IA deviennent indispensables, et le modèle open source de Taiga est à la traîne.

Mauvaise collaboration entre les équipes: lorsque les équipes non développeurs ne peuvent pas utiliser facilement l'outil principal du projet, elles cessent de l'utiliser. Cela pousse la communication vers d'autres applications et rend la véritable harmonisation difficile. lorsque les équipes non développeurs ne peuvent pas utiliser facilement l'outil principal du projet, elles cessent de l'utiliser. Cela pousse la communication vers d'autres applications et rend la véritable harmonisation difficile.

Le choix de l'alternative appropriée dépend de la taille de votre équipe et de son niveau de confort technique. Il dépend également de votre volonté d'échapper à la prolifération des outils (la fragmentation du travail entre plusieurs outils déconnectés qui touche aujourd'hui les entreprises déployant 101 applications SaaS différentes ) grâce à un environnement de travail tout-en-un, ou simplement de votre besoin d'un outil spécialisé plus convivial.

1 employé sur 4 utilise au moins quatre outils différents pour créer un contexte de travail. Un détail important peut être enfoui dans un e-mail, développé dans un fil de discussion Slack et documenté dans un outil distinct, ce qui oblige les équipes à perdre du temps à rechercher des informations au lieu de se concentrer sur leur travail.

Les meilleures alternatives à Taiga

Chaque outil ci-dessous répond à des problèmes spécifiques qui poussent les équipes à abandonner Taiga. io. Nous les avons classés en fonction de leurs principaux atouts afin que vous puissiez rapidement trouver celui qui correspond à vos besoins.

Obtenez une vue d'ensemble de vos plans de développement avec ClickUp.

Vous quittez Taiga parce que vous en avez assez de voir votre travail dispersé entre différentes applications ? Vos tâches sont à un endroit, vos documents à un autre et les discussions de votre équipe à un troisième. Cette dispersion contextuelle, qui oblige les équipes à passer des heures à rechercher des informations dans des applications déconnectées, signifie que vous passez plus de temps à chercher des informations qu'à travailler réellement. Cela nuit considérablement à la productivité, 70 % des employés passant plus d'une heure à rechercher une seule information.

Éliminez ce chaos et regroupez la gestion de vos projets, vos documents et la communication de votre équipe sur une seule plateforme avec ClickUp, le premier espace de travail convergent basé sur l'IA au monde, une plateforme unifiée où les projets, les documents et les discussions cohabitent avec une IA contextuelle intégrée comme couche d'intelligence. Il est conçu pour remplacer plusieurs outils en regroupant la gestion de projet, vos documents et la communication de votre équipe sur une seule et même plateforme. Au lieu de payer et de gérer des applications distinctes, vous bénéficiez d'un environnement unifié où tout votre travail est regroupé et connecté.

Passez de la prolifération du travail à la convergence avec ClickUp.

Ne perdez plus de temps à mettre à jour manuellement les statuts et à parcourir les fils de commentaires. Bénéficiez d'un assistant IA qui comprend l'ensemble de votre environnement de travail grâce à ClickUp Brain. Vous pouvez lui demander de résumer l'activité des tâches, de générer des résumés de projet ou de répondre à des questions sur les obstacles. Comme il est intégré partout, il vous suffit de @mentionner Brain dans une tâche ou un message de chat pour obtenir une réponse instantanée et contextuelle tirée de vos projets réels.

@Brain publiera une réponse à votre commentaire ou message dans un fil de discussion.

Pour les équipes qui ont besoin de fonctionnalités Agile robustes, gérez l'ensemble de votre cycle de développement avec ClickUp Sprints. Vous pouvez créer des dossiers de sprints dédiés, gérer votre backlog et utiliser les points de sprint pour estimer l'effort nécessaire. Visualisez les progrès de votre équipe grâce à des diagrammes de vélocité qui suivent la moyenne du travail achevé sur plusieurs sprints, vous aidant ainsi à planifier avec plus de précision.

Gérez les sprints de développement et les backlogs avec ClickUp Sprints.

Les Super Agents ClickUp opèrent au niveau de l'environnement de travail, surveillant en permanence les projets, les activités et les signaux dans l'ensemble de votre environnement. Dans cette vue, un Super Agent analyse les données de sprint, détecte les risques tels que les priorités en retard et fait ressortir des informations exploitables sans suivi manuel. Au lieu de se contenter de faire des rapports, il suggère de manière proactive les prochaines étapes, telles que la création d'agendas ou la concentration des équipes sur les tâches ayant le plus d'impact.

Et vous pouvez enfin vous débarrasser des tâches manuelles fastidieuses. Créez des règles de flux de travail sans code avec des déclencheurs et des actions simples à l'aide de ClickUp Automations. Par exemple, vous pouvez définir une règle pour modifier automatiquement le statut d'une tâche à la date d'échéance ou attribuer une nouvelle tâche à une personne spécifique lors de sa création.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp Brain : obtenez des résumés de tâches alimentés par l'IA, générez des rapports et répondez à des questions en vous basant sur le contexte de vos tâches, documents et discussions à l'aide de cet assistant IA intégré à l'ensemble de votre environnement de travail.

ClickUp Sprints : planifiez et exécutez des sprints grâce à des fonctionnalités dédiées à la gestion du backlog, à la planification des sprints et au suivi de la vélocité. Utilisez également les points de sprint pour estimer l'effort nécessaire et surveiller la capacité de l'équipe.

ClickUp Automatisations : automatisez le travail routinier tel que la modification des statuts, l'attribution de tâches ou la publication de commentaires pour gagner du temps à l'aide d'un générateur simple de déclencheurs et d'actions sans code.

Plus de 15 vues : allez au-delà des tableaux de base. Visualisez votre travail grâce à plus de 15 options différentes, notamment allez au-delà des tableaux de base. Visualisez votre travail grâce à plus de 15 options différentes, notamment la vue Kanban la vue Gantt , la vue Liste, la vue Calendrier et l’échéancier, toutes utilisant les mêmes données sous-jacentes.

ClickUp Docs: gardez vos briefs de projet, notes de réunion et wikis connectés au travail auquel ils font référence en créant, modifiant et collaborant sur des documents directement liés à vos tâches. gardez vos briefs de projet, notes de réunion et wikis connectés au travail auquel ils font référence en créant, modifiant et collaborant sur des documents directement liés à vos tâches.

ClickUp Chat: centralisez les discussions liées aux projets dans un seul endroit consultable, plutôt que dans des fils de discussion dispersés, grâce à des discussions en temps réel dans des canaux ou des messages directs, directement à côté de votre travail. centralisez les discussions liées aux projets dans un seul endroit consultable, plutôt que dans des fils de discussion dispersés, grâce à des discussions en temps réel dans des canaux ou des messages directs, directement à côté de votre travail.

Avantages et inconvénients de ClickUp

Avantages :

Une véritable plateforme tout-en-un: elle remplace les outils distincts de gestion de projet, de documentation et de communication, réduisant ainsi la prolifération des outils et les coûts d'abonnement. elle remplace les outils distincts de gestion de projet, de documentation et de communication, réduisant ainsi la prolifération des outils et les coûts d'abonnement.

IA contextuelle : obtenez des réponses et des résumés basés sur les données spécifiques de votre environnement de travail avec ClickUp Brain, ce qui le rend bien plus utile que les chatbots IA génériques.

Une flexibilité inégalée : la plateforme s'adapte à toutes les méthodologies, du Scrum strict au Kanban, en passant par la gestion de projet traditionnelle, sans vous imposer un flux de travail unique.

Inconvénients :

Le nombre impressionnant de fonctionnalités peut représenter une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs habitués à des outils plus simples.

L'application mobile est fonctionnelle, mais n'offre pas encore toute la puissance de l'expérience sur ordinateur de bureau.

Pour tirer le meilleur parti de la plateforme, il est nécessaire de mettre en place un processus d'installation et d'intégration intentionnel.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 4 000 avis)

2. monday. com (Idéal pour les tableaux de projet visuels et intuitifs, rapidement adoptés par les équipes)

Si vos collègues non techniciens trouvent l'interface de Taiga confuse, monday.com est une bouffée d'air frais. Il est connu pour son design coloré, visuel et intuitif qui rend la gestion de projet moins fastidieuse. Les tableaux glisser-déposer sont faciles à prendre en main pour tout le monde, ce qui signifie une adoption plus rapide dans toute votre organisation.

La plateforme est conçue autour du concept de « Work OS » (système d'exploitation de travail), qui vous permet de personnaliser des tableaux pour presque tous les flux de travail, des campagnes marketing au développement de logiciels. Vous pouvez ajouter plus de 20 types de colonnes différents pour suivre tout, du statut et des personnes assignées aux formules et au suivi du temps. Cette clarté visuelle aide tout le monde à voir ce qui est en cours, ce qui est bloqué et ce qui est terminé sans avoir besoin de connaissances techniques.

monday. com propose également des fonctionnalités d'IA pour aider à générer des tâches, résumer les mises à jour et rédiger du contenu. Son générateur d'automatisation utilise une logique simple « si ceci, alors cela », vous permettant de créer des règles sans écrire de code.

monday. com meilleures fonctionnalités

Tableaux personnalisables : adaptez vos tableaux de projet à votre flux de travail spécifique grâce à plus de 20 types de colonnes.

Automatisations sans code : définissez des règles simples pour automatiser les tâches répétitives telles que la notification des membres de l'équipe ou la modification du statut d'une tâche.

Plusieurs vues : passez facilement d'un mode de visualisation à l'autre, notamment les vues Tableau, Kanban, Échéancier et Calendrier.

Avantages et inconvénients de monday.com

Avantages :

Interface très intuitive : les nouveaux utilisateurs peuvent se lancer en quelques minutes avec une formation minimale.

Flexible pour différents services : la plateforme propose des produits spécialisés pour la gestion de la relation client (CRM), le développement et les services, permettant une standardisation à l'échelle de l'entreprise.

Vaste bibliothèque de modèles : une large gamme de modèles prédéfinis vous aide à vous installer rapidement.

Inconvénients :

La tarification peut être complexe, avec un nombre minimum de places et des niveaux de prix qui peuvent s'avérer coûteux pour les petites équipes.

L'accès des invités est facturé, ce qui peut entraîner des coûts imprévus.

Certaines fonctionnalités clés, telles que le suivi du temps, ne sont disponibles que dans les forfaits supérieurs.

Tarifs monday.com

Basique : 12 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Standard : 17 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Pro : 28 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Enterprise : personnalisé

monday. com évaluations et avis

G2 : 4,7/5 (plus de 12 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 800 avis)

3. Jira (idéal pour les équipes de développement logiciel qui utilisent les sprints Agile)

via Jira

Lorsque vous comparez Taiga à un outil d'entreprise, Jira est souvent le premier nom qui vient à l'esprit. Les deux sont conçus pour les flux de travail Agile, mais Jira offre un niveau de profondeur, de configurabilité et d'intégration que Taiga, en tant qu'outil open source, ne peut égaler. Ce n'est pas sans raison qu'il s'agit de la norme dans le secteur.

Jira est spécialement conçu pour les équipes logicielles. Il excelle dans les tableaux Scrum et Kanban grâce à ses fonctionnalités de planification de sprints, de gestion du backlog et de suivi de la vélocité. Pour les utilisateurs avancés, JQL (Jira Query Language) permet la création de filtres et de rapports personnalisés très spécifiques. La véritable puissance de la plateforme est débloquée à travers son écosystème, avec plus de 5 700 applications sur l'Atlassian Marketplace et une intégration transparente avec des outils tels que Confluence et Bitbucket.

Cette puissance s'accompagne d'un compromis : la complexité. L'interface peut être intimidante pour les utilisateurs non techniciens, et une installation adéquate nécessite beaucoup de temps et d'expertise.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Tableaux Scrum et Kanban : gérez les sprints grâce à des fonctionnalités détaillées telles que la gestion du backlog, les diagrammes burndown et les limites de travail en cours (WIP).

JQL (Jira Query Language) : créez des requêtes personnalisées puissantes pour générer des filtres et des rapports précis pour vos tableaux de bord.

Plus de 5 700 applications sur le Marketplace : étendez les capacités de Jira grâce à une vaste bibliothèque d'intégrations tierces répondant à presque tous les besoins.

Avantages et inconvénients de Jira

Avantages :

Fonctionnalités Deep Agile : ses fonctionnalités de planification de sprints, de suivi de la vélocité et de gestion des versions sont éprouvées et ont gagné la confiance de milliers d'équipes de développement.

Flux de travail hautement personnalisable : vous pouvez définir le cheminement exact de vos problèmes à l'aide de conditions, de validateurs et de fonctions personnalisées.

Écosystème Atlassian solide : les intégrations natives avec Confluence, Bitbucket et Trello créent un environnement puissant et unifié pour le développement logiciel.

Inconvénients :

La courbe d'apprentissage est raide, en particulier pour les membres de l'équipe qui ne sont pas techniciens ou qui découvrent les méthodologies Agile.

La complexité de la configuration peut entraîner au fil du temps des instances lourdes et difficiles à maintenir.

Les fonctionnalités de sécurité clés telles que SSO/SCIM font partie d'un abonnement supplémentaire distinct.

Tarifs Jira

Free

Standard : à partir de 8,15 $/utilisateur/mois

Premium : à partir de 16 $/utilisateur/mois

Enterprise : personnalisé

Évaluations et avis sur Jira

G2 : 4,3/5 (plus de 5 900 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 14 000 avis)

4. Asana (idéal pour les équipes interfonctionnelles qui ont besoin d'une visibilité sur leur portefeuille et de flux de travail basés sur l'IA)

via Asana

Si votre organisation a dépassé l'orientation centrée sur les développeurs de Taiga, Asana offre une solution plus attrayante. Il s'agit d'une plateforme de gestion du travail d'entreprise qui met l'accent sur l'automatisation alimentée par l'IA et qui est conçue pour fonctionner pour les équipes de marketing, d'exploitation et de produits, et pas seulement pour les ingénieurs.

Le principal facteur de différenciation d'Asana est son modèle de données Work Graph, qui cartographie les relations entre les tâches, les projets, les personnes et les objectifs. Cela permet de mieux comprendre les connexions entre les différentes tâches au sein de l'organisation, ce que les outils cloisonnés ne peuvent pas offrir. Son AI Studio vous permet de créer des flux de travail IA personnalisés et sans code pour automatiser des tâches telles que l'acheminement du travail, l'envoi de mises à jour de statut et le rappel des échéances aux membres de l'équipe.

Avec des vues telles que les listes, les tableaux et un échéancier de type diagramme de Gantt, Asana offre plusieurs façons de visualiser le travail. Pour les dirigeants, les Portfolios offrent un aperçu du statut des projets dans toute l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Modèle de données Work Graph : découvrez comment le travail est connecté au sein de votre organisation, en mettant automatiquement en évidence les dépendances et les obstacles.

AI Studio : créez des flux de travail IA sans code pour automatiser les tâches répétitives et rationaliser les processus.

Portfolios et charge de travail : bénéficiez d'une visibilité de haut niveau sur la santé des projets et gérez la capacité des équipes pour éviter le surmenage.

Avantages et inconvénients d'Asana

Avantages :

Une forte reconnaissance dans le secteur : Asana est leader dans les rapports d'analystes de Gartner et Forrester, ce qui confirme ses capacités en matière d'entreprise.

Flexible pour tous les services : il fonctionne aussi bien pour les campagnes marketing et les lancements de produits que pour le développement de logiciels.

Intégrations robustes : il effectue la connexion avec plus de 200 applications populaires, notamment Microsoft, Google, Slack et HubSpot.

Inconvénients :

Les forfaits payants ont un nombre minimum de places, ce qui peut être un défi pour les petites équipes.

Certains utilisateurs ont exprimé leur frustration à l'égard des politiques de facturation et de renouvellement automatique de la plateforme.

Les fonctionnalités avancées telles que les Portfolios sont réservées aux forfaits plus coûteux.

Tarifs Asana

Personnel : Gratuit

Starter : 10,99 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Avancé : 24,99 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Enterprise : personnalisé

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 10 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 12 800 avis)

88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent l'IA pour leurs tâches personnelles, mais plus de 50 % hésitent à l'utiliser au travail. Les trois principaux obstacles ? Le manque d'intégration transparente, le manque de connaissances ou les préoccupations en matière de sécurité.

5. Trello (idéal pour les tableaux Kanban simples avec une installation minimale)

via Trello

Trello est la définition même de la simplicité, et c'est son principal argument de vente. Si Taiga vous semble trop compliqué pour les besoins réels de votre équipe, Trello offre une alternative simple : des tableaux, des listes et des cartes. Il s'agit d'un système visuel que vous pouvez comprendre en quelques minutes : il suffit de faire glisser les tâches entre les colonnes pour afficher la progression.

En tant que produit Atlassian, Trello s'intègre parfaitement à Jira et Confluence, ce qui est idéal pour les équipes qui ont besoin à la fois d'un outil simple pour certains projets et d'un outil plus puissant pour d'autres. Sa fonctionnalité d'automatisation Butler peut gérer des actions répétitives telles que le déplacement de cartes ou la définition de dates d'échéance, tandis que les Power-Ups vous permettent d'ajouter des intégrations et des champs personnalisés.

La principale limite de Trello est qu'il ne cherche pas à être une solution tout-en-un. Pour les équipes qui ont simplement besoin d'un moyen visuel pour suivre les tâches sans les frais généraux liés à la planification des sprints ou aux rapports avancés, Trello est la solution idéale.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Tableaux Kanban glisser-déposer : l'interface est incroyablement intuitive, ce qui permet à tout le monde de commencer à l'utiliser immédiatement.

Automatisation Butler : automatisez les actions simples et répétitives à l'aide de déclencheurs basés sur des règles afin de maintenir vos tableaux à jour.

Power-Ups : étendez les fonctionnalités de Trello en ajoutant des intégrations, des champs personnalisés et différentes vues à vos tableaux.

Avantages et inconvénients de Trello

Avantages :

Courbe d'apprentissage extrêmement faible : la métaphore visuelle des tableaux et des cartes est universellement comprise, il n'y a donc pratiquement pas besoin de formation.

Intégration facile : la métaphore visuelle des tableaux et des cartes ne nécessite pratiquement aucune formation pour les nouveaux membres de l'équipe.

Partie intégrante de l'écosystème Atlassian : il offre une connexion native avec Jira et Confluence, ce qui permet d'accéder à des outils plus puissants lorsque cela est nécessaire.

Inconvénients :

Il manque des fonctionnalités avancées de gestion de projet telles que les diagrammes de Gantt, les dépendances et la gestion des ressources.

Les fonctionnalités de rapports et d'analyse sont très basiques par rapport à des plateformes plus complètes.

Cela peut devenir désorganisé et difficile à gérer pour les projets complexes comportant de nombreuses tâches.

Tarifs Trello

Free

Standard : 5 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Premium : 10 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Enterprise : à partir de 17,50 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 000 avis)

6. Wrike (idéal pour les équipes d'entreprise ayant des besoins complexes en matière de portfolio et de gouvernance)

via Wrike

Wrike est conçu pour les moyennes et grandes entreprises qui ont besoin d'une gouvernance avancée, d'une gestion de portefeuille et d'une visibilité interdépartementale. Si vous abandonnez Taiga parce que votre organisation a dépassé les capacités d'un outil Agile pour une seule équipe, Wrike vous fournit l'infrastructure nécessaire pour gérer le travail dans l'ensemble de l'entreprise.

Sa couche d'IA, Work Intelligence, offre des fonctionnalités telles qu'un copilote pour répondre aux questions, la prédiction des risques pour les projets et des résumés automatisés. Pour les équipes créatives, la fonctionnalité de révision de Wrike prend en charge plus de 30 formats de fichiers, ce qui permet une révision et une approbation collaboratives directement au sein de la plateforme.

La puissance de Wrike est également son principal défi. Il nécessite un investissement important dans l'installation et la configuration, et la courbe d'apprentissage est plus raide que celle de nombreuses alternatives.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Work Intelligence IA : utilisez l'IA pour obtenir des résumés de projet, prévoir les risques et réaliser l'automatisation des tâches routinières.

Roadmaps avancées : planifiez le travail entre plusieurs équipes grâce à la cartographie des dépendances et à la planification des capacités.

Révision pour plus de 30 formats de fichiers : rationalisez le processus de révision créative grâce à des outils de marquage intégrés et au contrôle des versions.

Avantages et inconvénients de Wrike

Avantages :

Sécurité de niveau entreprise : Wrike offre les certifications SOC 2 et ISO, ainsi que l’assistance HIPAA, ce qui le rend adapté aux secteurs réglementés.

Évaluations élevées des analystes : reconnu comme leader par Gartner, ce qui confirme sa position de plateforme adaptée aux entreprises.

Gestion de portefeuille puissante : le centre de contrôle offre aux PMO la visibilité et la gouvernance dont ils ont besoin pour gérer des programmes à grande échelle.

Inconvénients :

La plateforme présente une courbe d'apprentissage abrupte et nécessite une installation complexe.

La plupart des fonctionnalités les plus puissantes ne sont disponibles que sous forme de modules complémentaires payants, ce qui peut augmenter considérablement le coût total.

L'interface peut sembler intimidante pour les petites équipes ou celles qui ont des besoins plus simples.

Tarifs Wrike

Free

Équipe : 9,80 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Entreprise : 24,80 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Enterprise : personnalisé

Pinnacle : personnalisé

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (plus de 3 700 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 2 600 avis)

7. Notion (idéal pour les équipes combinant documents, wikis et suivi de projet léger)

via Notion

Notion n'est pas un outil de gestion de projet traditionnel ; il s'agit d'un environnement de travail modulaire dans lequel vous pouvez créer vos propres systèmes à l'aide de pages, de bases de données et de blocs. C'est un choix idéal pour les équipes qui ont besoin de solides capacités de documentation en plus du suivi des tâches, car il combine wikis, documents et projets dans un environnement flexible.

Le cœur de Notion est son système de base de données relationnelle. Vous pouvez créer des tableaux qui se relient les uns aux autres, ce qui vous permet de regrouper les données de différents projets et de créer des vues personnalisées telles que Kanban, Calendrier et Liste à partir de la même source de données. Notion IA améliore cette fonctionnalité en fournissant des capacités de résumé, de génération de contenu et de recherche dans l'ensemble de votre environnement de travail.

Cette flexibilité est à la fois une force et une faiblesse. Si vous pouvez créer presque tous les flux de travail imaginables, vous devez toutefois les créer vous-même.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Bases de données relationnelles : créez des tables liées qui relient les tâches, les projets et les membres de l'équipe, avec des regroupements automatiques de données.

Notion IA : résumez des pages, générez du contenu et effectuez des recherches dans l'ensemble de votre environnement de travail à l'aide du langage naturel.

Blocs et modèles flexibles : créez des pages à partir de zéro ou utilisez l'un des plus de 5 000 modèles pour démarrer rapidement.

Avantages et inconvénients de Notion

Avantages :

Excellent pour la documentation : gardez vos wikis, vos spécifications et vos notes de réunion connectés à vos tâches sans changer d'outil.

Hautement personnalisable : vous pouvez créer le système dont votre équipe a exactement besoin sans être encombré par des fonctionnalités que vous n'utilisez pas.

Écosystème de modèles solide : une vaste communauté d'utilisateurs est un fournisseur de modèles pour presque tous les cas d'utilisation.

Inconvénients :

La configuration de bases de données complexes et de formules avancées nécessite un apprentissage fastidieux.

Les performances peuvent ralentir lorsque vous traitez des bases de données très volumineuses.

Les fonctionnalités traditionnelles de gestion de projet, telles que les diagrammes de Gantt et les dépendances, nécessitent souvent des solutions de contournement créatives.

Tarifs Notion

Free

De plus : 10 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Entreprise : 18 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Enterprise : personnalisé

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 5 800 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 200 avis)

va Zoho Projets

Zoho Projects est un outil de gestion de projet pratique qui offre le plus de valeur aux équipes déjà investies dans l'écosystème Zoho. Il s'intègre parfaitement à d'autres applications Zoho telles que Zoho CRM, Zoho Desk et Zoho Analytics, créant ainsi une plateforme unifiée pour vos opérations d'entreprise.

Ses fonctionnalités comprennent des diagrammes de Gantt avec dépendances, des tableaux Kanban, le suivi du temps et le suivi des problèmes. Pour les entreprises de services, l'intégration avec Zoho Invoice permet une gestion facile des relevés de temps et de la facturation des clients. Bien que l'interface puisse sembler un peu dépassée par rapport à certains concurrents, elle est simple et efficace.

Zoho Projects est une option fiable et compétitive, ce qui en fait un choix naturel pour les équipes de petite et moyenne taille qui utilisent déjà d'autres produits Zoho.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Projects

Diagrammes de Gantt avec dépendances : visualisez les échéanciers des projets et identifiez le chemin critique pour maintenir vos projets sur la bonne voie.

Suivi du temps et relevés de temps : enregistrez le temps consacré à chaque tâche et générez des relevés de temps pour la facturation ou les rapports internes.

Intégration de l'écosystème Zoho : effectuez la connexion à d'autres applications Zoho sans avoir besoin d'outils tiers, garantissant ainsi un flux de données fluide dans toute votre entreprise.

Avantages et inconvénients de Zoho Projects pour la gestion des projets

Avantages :

Une valeur ajoutée solide pour l'écosystème : les équipes qui utilisent déjà les produits Zoho bénéficient d'un flux de données transparent entre leurs différents outils professionnels de l'entreprise.

Intégration native Zoho : si vous êtes déjà utilisateur de Zoho, cet outil s'intègre parfaitement à votre ensemble d'outils existant.

Fonctionnalités de base solides : il couvre tous les besoins essentiels en matière de gestion de projet, y compris les diagrammes de Gantt, les tableaux Kanban et le suivi du temps.

Inconvénients :

L'interface utilisateur semble moins moderne que celle de certains de ses concurrents.

Il manque de fonctionnalités avancées telles que l'IA, l'automatisation sophistiquée et la gestion de portefeuille.

Les modèles de conception peuvent être moins intuitifs pour les utilisateurs qui ne sont pas déjà familiarisés avec les produits Zoho.

Tarifs de Zoho Projects pour les projets

Free

Premium : 5 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Enterprise : 10 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Zoho Projects

G2 : 4,3/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 500 avis)

9. Smartsheet (idéal pour les équipes familiarisées avec les tableurs dans les secteurs réglementés)

via Smartsheet

Smartsheet est conçu pour les équipes qui sont à l'aise avec les feuilles de calcul, mais qui ont besoin de plus de puissance en matière de gestion de projet. Son interface basée sur une grille ressemble à celle d'Excel, mais elle ajoute des fonctionnalités telles que des diagrammes de Gantt, des automatisations et des outils de collaboration. Cela facilite la transition pour les équipes habituées à travailler avec des lignes et des colonnes.

La plateforme est un choix judicieux pour les secteurs réglementés, car elle offre une autorisation FedRAMP Moderate pour le travail gouvernemental et une conformité HIPAA pour les soins de santé. Son centre de contrôle fournit une gouvernance de niveau PMO, permettant aux organisations de normaliser les modèles de projet et de maintenir la cohérence à grande échelle.

De nombreuses fonctionnalités premium de Smartsheet sont disponibles sous forme de modules complémentaires payants. Cependant, sa combinaison unique entre la familiarité des feuilles de calcul et les certifications de conformité en fait un outil précieux pour un public spécifique.

Meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Interface basée sur une grille : la disposition familière en lignes et colonnes permet aux utilisateurs d'Excel de se familiariser facilement avec l'outil.

Centre de contrôle : standardisez les modèles de projet et la gouvernance dans toute votre organisation pour une plus grande cohérence.

Certifications de conformité : il répond à un large éventail d'exigences réglementaires, notamment FedRAMP, DoD IL4 et HIPAA.

Avantages et inconvénients de Smartsheet

Avantages :

Interface familière : la courbe d'apprentissage est minime pour toute personne ayant déjà utilisé un tableur.

Une conformité stricte : c'est une option viable pour les organismes gouvernementaux et les établissements de santé soumis à des exigences réglementaires strictes.

Puissant pour les flux de travail riches en données : il peut gérer des scénarios de données complexes grâce à des formules inter-feuilles et des fonctionnalités d'importation de données.

Inconvénients :

La plupart des fonctionnalités les plus puissantes ne sont disponibles que sous forme de modules complémentaires coûteux.

Au-delà de la grille de base, les formules et fonctionnalités avancées ont une courbe d'apprentissage abrupte.

L'interface peut sembler encombrée pour les équipes ayant des besoins simples en matière de gestion des tâches.

Tarifs Smartsheet

Pro : 9 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Entreprise : 19 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Enterprise : personnalisé

Évaluations et avis sur Smartsheet

G2 : 4,5/5 (plus de 16 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 200 avis)

10. Basecamp (idéal pour les équipes à distance qui recherchent une communication simple et efficace autour de leurs projets)

via Basecamp

Basecamp repose sur une philosophie « moins c'est mieux ». Il évite délibérément la surcharge de fonctionnalités, privilégiant plutôt la simplicité et la clarté de la communication. Il est conçu pour les équipes à distance qui apprécient le travail asynchrone. Des fonctionnalités telles que les forums de discussion remplacent les fils de discussion par e-mail, et les check-ins automatiques permettent d'obtenir des mises à jour de l'équipe sans réunion.

L'une de ses fonctionnalités les plus uniques est Hill Charts. Celle-ci offre une manière différente de visualiser l'avancement d'un projet en indiquant si le travail en est encore à l'étape de la « réflexion » ou s'il est passé à l'étape de la « réalisation ». Cela permet d'avoir une vision plus honnête de l'état d'avancement réel des projets.

Le tarif forfaitaire de Basecamp est un autre facteur de différenciation. Vous payez un prix unique pour toute votre équipe, ce qui peut être très rentable pour les grandes organisations.

Les meilleures fonctionnalités de Basecamp

Forums : organisez les discussions par thème et facilitez la recherche au sein de chaque projet.

Check-ins automatiques : programmez des questions récurrentes pour obtenir des mises à jour régulières de votre équipe sans avoir à organiser de réunion.

Hill Charts : une façon unique de visualiser la progression d'un projet qui montre le niveau d'incertitude restant dans un projet.

Avantages et inconvénients de Basecamp

Avantages :

Interface simple et ciblée : elle accomplit très bien quelques tâches, sans la complexité des plateformes tout-en-un.

Nombre illimité de membres dans l'équipe : ajoutez l'ensemble de votre organisation sans vous soucier de la mise à l'échelle par place.

Prise en charge solide de la communication asynchrone : il est conçu dès le départ pour les équipes distantes et distribuées.

Inconvénients :

Il manque des fonctionnalités avancées de gestion de projet telles que les diagrammes de Gantt, les dépendances et les rapports détaillés.

Il n'est pas adapté aux flux de travail Agile complexes ou aux processus de développement logiciel.

Les options de personnalisation sont très limitées par rapport à celles de concurrents plus flexibles.

Tarifs Basecamp

Basecamp : 15 $/utilisateur/mois

Basecamp Pro Unlimited : 299 $/mois

Évaluations et avis sur Basecamp

G2 : 4,1/5 (plus de 5 300 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 14 400 avis)

Choisissez l'alternative Taiga adaptée à votre équipe ✨

Pour trouver la bonne alternative à Taiga, il faut comprendre les besoins réels de votre équipe, et pas seulement ce qui semble impressionnant sur une page de fonctionnalités. Si vous êtes une équipe de développement qui a besoin d'une solution Agile d'entreprise, la profondeur de Jira est difficile à battre. Si la simplicité est la priorité, Trello ou Basecamp éliminent toute complexité.

Mais si vous en avez assez de jongler entre plusieurs outils pour les tâches, les documents et la communication, ClickUp rassemble tout cela en un seul endroit. Et vous bénéficiez d'une IA qui comprend réellement votre travail. Fini la dispersion contextuelle, fini de parcourir cinq applications pour trouver ce dont vous avez besoin. Le meilleur outil est celui que votre équipe utilisera réellement de manière cohérente.

Commencez par votre plus grand point faible, trouvez la solution qui y répond directement, puis partez de là. Commencez gratuitement avec ClickUp et découvrez comment un environnement de travail convergent peut changer la façon dont votre équipe travaille.