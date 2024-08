Comment gérer une équipe de développement de logiciels à distance

La gestion d'équipes à distance n'est pas une nouveauté pour les équipes de développement. Les développeurs n'ont plus besoin de s'asseoir les uns à côté des autres pour faire le travail terminé. Les équipes de développement de logiciels télétravail sont tout à fait capables non seulement d'être productives, mais de travailler encore plus efficacement qu'une équipe installée dans les locaux de l'entreprise.

Dans ce guide sur la gestion d'une équipe de développement logiciel à distance, nous examinerons de plus près les avantages et les inconvénients de la gestion d'une équipe à distance, la manière de constituer et de gérer votre équipe, ainsi que la meilleure approche à adopter en matière de communication et de sécurité. 💻

L'influence croissante du travail télétravail sur le développement de logiciels

Alors que les équipes de développement de logiciels étaient déjà construites pour travailler à distance avec succès, le changement a été accéléré par la pandémie de COVID-19. Depuis lors, les équipes hybrides et à distance ont maintenu leur popularité pour de nombreuses bonnes raisons.

Avantages et défis du travail télétravail dans le développement de logiciels

Le travail à distance présente de nombreux avantages tant pour les entreprises que pour les employés, surtout si l'on considère la richesse des talents disponibles dans le monde entier.

Voici quelques-uns des principaux avantages du travail télétravail dans le domaine du développement de logiciels :

La possibilité de recruter les meilleurs talents, quel que soit le pays ou le fuseau horaire dans lequel ils travaillent

Achevé dans un intervalle de temps et de travail plus large, pour une assistance produit plus achevée

Adopter une communication asynchrone par défaut, ce qui laisse plus de temps pour un travail approfondi 💡

Le maintien d'un meilleur équilibre entre le travail et la vie privée

Les équipes de développement logiciel à distance ne sont cependant pas sans inconvénients. Voici quelques-uns des défis auxquels les chefs d'équipe peuvent être confrontés :

Impossibilité de prendre des nouvelles des membres de l'équipe en face à face ou en temps réel, plutôt que de manière asynchrone

Mon travail consiste à planifier des réunions et des mises à jour en direct pour l'ensemble du personnel en tenant compte des différents fuseaux horaires 🌍

Difficulté à s'assurer que les paramètres et l'environnement de travail de chacun sont correctement configurés et maintenus

Difficulté à organiser des évènements et des activités de renforcement de l'esprit d'équipe, en particulier si les membres de l'équipe sont à la fois internes et distants

Le rôle du développement logiciel agile, de DevOps et de Scrum dans le développement à distance

Une équipe de développement à distance s'épanouira dans une installation distribuée grâce aux outils et méthodologies de gestion de projet qu'elle pourra adopter. Les startups et les entreprises de développement logiciel qui adoptent Agile, Scrum ou DevOps constatent que ces méthodes de travail s'alignent naturellement sur un modèle de travail hybride ou télétravail.

La méthodologie Agile (y compris Scrum) divise le travail en sprints, demandant aux équipes de concevoir, développer, tester et déployer rapidement des itérations de produits et de services. Ces sprints comprennent des réunions quotidiennes (ou hebdomadaires) de mise au point où Équipe agile les membres de l'équipe agile font le point sur la situation et tentent de lever les obstacles. Tout cela est non seulement possible dans un paramètre à distance, mais est souvent beaucoup plus facile - grâce à moins de distractions et de réunions en personne.

Créer une liste de tâches pour organiser toutes vos réunions et cérémonies de sprint agile dans ClickUp

Les équipes qui adoptent DevOps indépendamment ou parallèlement à Agile bénéficient d'encore plus d'opportunités pour faire tomber les barrières et aller plus vite, grâce à une intégration plus légère entre les équipes de développement et d'exploitation. 🔗

Construire et gérer des équipes de génie logiciel à distance

Le télétravail est une tendance qui est là pour rester, il n'y a donc jamais eu de meilleur moment pour apprendre à gérer une équipe de développement logiciel à distance. Voici nos meilleurs conseils pour constituer, gérer et développer votre équipe afin qu'elle travaille à son meilleur niveau.

1. Embaucher les bons membres de l'équipe à distance 🤝

Diriger la meilleure équipe commence par l'embauche des bonnes personnes en premier lieu. Si vous avez votre mot à dire dans le processus d'embauche, faites-en une priorité pour vous assurer qu'il travaille en votre faveur afin de proposer les meilleurs candidats.

Lorsque vous recrutez des développeurs à distance pour votre équipe virtuelle mon travail consiste à travailler avec votre service des ressources humaines et de recrutement pour l'orienter vers ce que vous recherchez. Rédigez une description de poste et définissez des tâches d'entretien qui correspondent à vos besoins. Proposez des valeurs importantes, telles que le travail d'équipe ou la résilience, et cherchez des moyens de les découvrir dans le cadre du processus d'entretien.

Si vous n'obtenez pas de candidats de qualité, essayez de comprendre où se situe le problème. Demandez-vous si le salaire est approprié, surtout si vous essayez d'attirer des talents de qualité dans des régions où les coûts sont élevés. Veillez à ce que vos listes d'offres d'emploi couvrent tous les avantages clés, mentionnez votre la culture de l'entreprise et donnez aux membres potentiels l'occasion de s'imaginer au sein de votre équipe.

2. Améliorez votre processus d'intégration 🎉

Le voyage n'est pas terminé une fois que vous avez trouvé les bons membres de l'équipe de développement. Affinez votre processus d'intégration afin que les nouveaux arrivants puissent découvrir qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous travaillez.

Même si une personne travaille à distance depuis un certain temps, il est probable que votre entreprise fonctionne différemment de la précédente. Préparez un parcours d'intégration que vous pouvez personnaliser pour chaque nouvel employé, qui reflète son expérience, répond à vos exigences et lui permet de s'intégrer en douceur dans votre organisation.

Lorsque vous gérez des équipes à distance, offrez la possibilité de planifier des réunions en ligne avec des membres de l'équipe ou des collègues d'autres services. Invitez les nouveaux embauchés à des réunions générales et à des évènements axés sur la culture de l'entreprise. Assurez-vous qu'ils disposent de tout ce dont ils ont besoin pour démarrer dans les meilleures conditions.

3. Fixer des objectifs réalistes 🎯

Le fait d'avoir un objectif à atteindre contribue à motiver les membres de votre équipe et à fixer des paramètres clairs sur ce qu'ils doivent faire ensuite. Fixez des objectifs clairs avec des échéances et des paramètres réalistes afin d'accroître votre motivation et de faire avancer votre projet.

Établir des objectifs mesurables pour les tâches et les projets avec une progression automatique pour atteindre plus efficacement les objets avec des échéanciers définis et des cibles quantifiables

Pour une meilleure façon de définir et de suivre la progression par rapport aux paramètres, utilisez Objectifs ClickUp . ClickUp Objectifs est structuré de manière à permettre à votre équipe de développement d'atteindre plus facilement ses objets grâce à des échéanciers clairs, des KPI et des cibles mesurables, et un suivi automatique de la progression.

Fixez des cibles de sprint encore plus rapidement en transformant vos tâches actives en objectifs réalisables. Suivez votre progression d'une manière qui a du sens pour votre équipe, que ce soit avec des drapeaux vrai/faux ou des valeurs numériques. Vous pouvez consulter tous les objectifs au même endroit ou consulter des dossiers personnalisés pour vous concentrer uniquement sur les cibles qui vous intéressent.

4. Utilisez les meilleurs outils de leur catégorie ⚒️

Les équipes de développement de logiciels à distance les plus performantes ne s'efforcent pas de faire les choses terminées avec des outils logiciels archaïques qui ne sont pas à la hauteur de la tâche. Au contraire, elles utilisent les meilleurs outils logiciels de leur catégorie, tels que La plateforme de gestion de projet ClickUp .

ClickUp a tout ce dont votre équipe distribuée a besoin pour travailler de manière efficace, productive et avec succès. Il combine un logiciel de gestion de projet avec des outils ciblés pour développement de logiciels , la collaboration, et le travail télétravail .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-AI-Product-Requirements-Document-Example.gif Comment gérer une équipe de développement de logiciels à distance : rédaction d'un document sur les exigences du produit à l'aide de l'outil IA de ClickUp /$$img/

Utilisez des invites avec ClickUp IA pour rédiger rapidement des documents d'exigences produit (PDR) en un clin d'œil.

Les équipes de développement de logiciels disposent de tout ce dont elles ont besoin en termes de fonctions au sein de ClickUp. Rationalisez l'ensemble du cycle de développement du début à la fin avec des flux de travail automatisés, des carnets de sprint, un suivi des problèmes, des feuilles de route et des tableaux de bord Agile. Vous pouvez utiliser ClickUp AI pour créer plus rapidement des idées de produits et des feuilles de route.

Parcourez les applications et intégrations disponibles dans ClickUp pour faire le travail terminé dans une plateforme centralisée

Votre équipe n'a pas besoin de disperser son attention entre plusieurs outils, grâce à Aux intégrations de ClickUp avec plus de 1 000 autres outils. Rassemblez tout à l'intérieur de l'application meilleur outil de développement logiciel pour un flux de travail encore plus ciblé qui permet à votre équipe d'atteindre son meilleur niveau de performance.

5. Check in regularly 💬

Les gens pensent souvent que les télétravailleurs sont livrés à leurs appareils et travaillent de manière indépendante. Bien que cela puisse être vrai, les meilleurs chefs d'équipe de logiciels à distance s'efforcent de prendre régulièrement des nouvelles des membres de leur équipe.

Les contrôles réguliers aident les membres de votre équipe à se sentir plus connectés et sont une partie nécessaire du développement de logiciels - en particulier si vous utilisez le cadre Agile. Les réunions régulières, comme les comptes rendus quotidiens, vous permettent de traiter les problèmes avant qu'ils ne deviennent importants.

Rassemblez les communications de l'équipe dans un seul espace avec ClickUp Chat, partagez les mises à jour, liez les ressources et collaborez sans effort.

En dehors des préoccupations pratiques liées au développement de produits et de logiciels, prendre régulièrement des nouvelles est un impératif pour les bons dirigeants. Prenez le temps de planifier des réunions individuelles avec les membres de l'équipe pour leur demander comment ils vont, voir s'il y a quelque chose que vous pouvez aider et discuter de leurs forfaits de croissance - vous pouvez ainsi obtenir un retour d'information précieux et assister leurs objectifs de développement de carrière.

6. Utiliser un cadre de gestion de projet 🧰

Partir de zéro avec votre approche de la gestion de projet est généralement une mauvaise idée. Bien que vous puissiez parvenir à un flux de travail ultra personnalisé, adopter une méthodologie éprouvée et la personnaliser en fonction de vos besoins est plus judicieux.

La plupart des équipes de développement de logiciels travaillent en mode Agile, car cette méthodologie est logique, en particulier pour les équipes hybrides ou télétravail. Ce cadre vous permet de livrer rapidement, de tester efficacement et de progresser rapidement vers votre objectif final. Il comprend également beaucoup de comptes rendus et de communication, ce qui est essentiel pour toute équipe de développement de logiciels à distance.

Ne commencez pas votre travail à partir de zéro - choisissez des options prédéfinies dans le centre de modèles ou créez votre propre modèle que votre équipe pourra utiliser

ClickUp est construit avec Ingénierie agile à l'esprit des équipes agiles. Vous n'aurez pas besoin de passer des semaines à créer vos propres flux de travail à partir de zéro à l'intérieur de l'outil de gestion de l'environnement l'outil de gestion de projet (bien que vous puissiez le faire si vous le souhaitez). Au lieu de cela, vous pouvez utiliser l'outil de gestion de projet intégré les modèles de développement de logiciels intégrés et modèles d'ingénierie pour être opérationnel en quelques instants.

7. Cultiver la bonne culture d'entreprise ✨

Les meilleures équipes de logiciels à distance n'existent pas par hasard. Elles sont assistées par une culture d'entreprise solide et accueillante qui promeut les valeurs, les bonnes pratiques, les flux de travail et les qualités qui s'alignent sur les objectifs et les besoins de l'équipe.

Une bonne culture d'entreprise et d'équipe est indispensable dans tout environnement de travail télétravail. Un bon équilibre entre l'esprit d'équipe et un retour d'information honnête se combine souvent de la meilleure façon pour créer un environnement où les gens se sentent accueillis, assistés, responsabilisés et mis au défi de faire leur meilleur travail.

Les dirigeants individuels n'ont pas toujours beaucoup d'influence sur la culture d'entreprise, mais assurez-vous d'utiliser l'influence que vous avez pour apporter des changements qui profitent à votre équipe. Encouragez une communication ouverte, une prise de décision plus rapide, l'adoption d'un système de gestion des ressources humaines et d'un système de gestion de la qualité applications de team building et toute autre fonctionnalité facilitant le travail de votre équipe télétravail.

Communication et collaboration dans les équipes à distance

Il n'est pas possible de diriger une équipe forte et efficace sans une communication intentionnelle. Les meilleurs leaders savent ce qu'il faut communiquer, quand et à quelle fréquence, afin de trouver le juste équilibre entre trop et pas assez.

Communication excessive ou communication claire : Trouver un équilibre

Une communication claire et efficace est essentielle lorsque l'on dirige une équipe de développement de logiciels à distance. Certains Teams vont trop loin dans une direction, submergeant les membres de l'équipe existants et nouveaux avec trop de détails. C'est ce qu'on appelle la surcommunication. 🗨️

Pour trouver le bon équilibre, les responsables d'équipes de développement doivent.. :

Promouvoir une communication ouverte et partager toutes les mises à jour pertinentes dans les canaux de l'équipe plutôt que dans des messages privés

Définir des paramètres sur ce qu'il convient de fairecommunication au sein de l'équipe à quoi ressemble une bonne communication d'équipe

Évitez la microgestion et donnez aux membres de l'équipe les moyens de s'attaquer aux problèmes de manière autonome, avec de l'assistance

Choisissez une plateforme de vidéo conférence comme Zoom ou Google Meet, et utilisez-la de manière cohérente

Définissez des paramètres clairs sur la manière de communiquer efficacement lors de la discussion et de la gestion des demandes de tirage dans des outils de développement tels que GitHub

Utilisez la communication asynchrone pour communiquer de manière claire et concise, sans que les gens aient besoin d'attendre pour avoir plus de détails

Introduiredes outils de collaboration à distance et des outils de communication qui complètent le style de travail et les préférences de l'équipe, comme Slack ou Microsoft Teams

Utiliser le retour d'information pour améliorer les processus existants, les flux de travail et les habitudes de communication

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Task-view-Github-integration.png Utiliser l'intégration de GitHub dans ClickUp /$$img/

Évitez de sauter d'une plateforme à l'autre et créez une branche ou une nouvelle demande de tirage au sein d'une tâche en utilisant l'intégration GitHub

Vous ne parviendrez pas toujours à un équilibre parfait, mais il s'agit d'adopter des principes et de les démontrer au quotidien. Offrez des conseils clairs, donnez le ton et travaillez avec votre équipe pour développer une approche de la communication qui ait du sens pour tout le monde.

Sécurité et conformité dans le développement de logiciels à distance

La sécurité et la conformité sont des priorités pour les équipes de développement de logiciels, et l'accent est encore plus important si vous gérez une équipe à distance. 🔐

Avec une équipe interne, il est plus facile pour votre service informatique de surveiller de près et de se prémunir contre les utilisations abusives ou les non-conformités accidentelles. Si votre logiciel met en œuvre une correction de bug ou un correctif crucial, l'équipe informatique peut s'assurer personnellement que tous les appareils ont été mis à jour.

Dans un paramètre distant, vous n'aurez pas d'accès physique à tout le matériel ou à tous les logiciels utilisés par votre équipe. Ce que vous pouvez faire, en revanche, c'est sécuriser les appareils à distance, ce qui vous permet d'être proactif dans la mise en place d'un environnement sûr et sécurisé et de jouer le rôle de garde-fou en cas de problème.

Les équipes à distance doivent également prendre en compte d'autres questions de conformité, en particulier si elles recrutent dans le monde entier. Si vos équipes RH et juridiques doivent assumer la majeure partie des responsabilités en la matière, les chefs d'équipe proactifs voudront savoir ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire en matière d'externalisation des talents, de gestion des comportements et de licenciement des membres de l'équipe.

Donnez à votre équipe les moyens de donner le meilleur d'elle-même dans son travail

Savoir comment gérer une équipe de développement logiciel à distance sera toujours utile, d'autant plus que les équipes hybrides et à distance sont là pour rester. Utilisez ce guide pour assister votre croissance en tant que manager et leader afin que vous puissiez assister et donner à votre équipe de développement les moyens de faire ce qu'elle fait le mieux.

Si vous cherchez une plateforme qui vous permet de gérer des projets et des flux de travail de développement de logiciels et qui est conçue avec des équipes Agile à l'esprit, essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui . Rien ne le bat pour la gestion d'équipe de logiciels. 🤖