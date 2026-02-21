10 modèles de prompts LLM pour les blogs

Vous pouvez avoir la meilleure idée de blog au monde et perdre quand même une heure à cause des mêmes problèmes de démarrage.

Quel angle devons-nous adopter ? Quel plan aura le plus grand flux ? Comment trouver le ton juste ? Quels exemples rendront le tout plus réaliste ? Et comment garantir la cohérence de la rédaction d'un article à l'autre ?

Les modèles de prompts LLM résolvent ce problème. Ils vous fournissent une structure de départ que vous pouvez réutiliser, adapter et améliorer au fil du temps, que vous rédigiez une liste, un guide pratique, un article comparatif ou un guide axé sur les produits.

Dans cet article, nous vous présenterons des modèles de prompts LLM pour blogs, conçus pour accompagner vos briefs, vos plans et vos brouillons, afin que vous puissiez générer de meilleures premières versions, renforcer votre structure plus rapidement et conserver la cohérence de votre contenu sans avoir à réinventer vos invites chaque semaine.

Qu'est-ce qu'un modèle de prompt LLM pour les blogs ?

Un modèle de prompt LLM pour blogs est un prompt réutilisable à remplir que vous fournissez à un outil d'écriture IA afin de générer du contenu de blog cohérent à la demande.

Considérez cela comme une procédure opérationnelle standard pour la création d’invites. Au lieu de taper une invite toute nouvelle à chaque fois, vous utilisez la même structure et remplacez les variables telles que {topic}, {primary keyword}, {audience}, {tone}, {word count}, {angle} et {exemples}.

📌 Exemple : Vous rédigez un article de blog sur le référencement naturel (SEO) au sujet de : {sujet} Public : {audience}

Objectif : {objectif}

Mot-clé principal : {primary_keyword}

Mots-clés secondaires à inclure naturellement : {secondary_keywords}

Intention de recherche : {intention}

Ton et style : {tone_style}

Contraintes : {contraintes} Exigences en matière de résultats : 1) Proposez 5 options de titre (incluez le mot-clé principal dans 3 d'entre elles) 2) Rédigez une introduction brève et captivante (accroche + pourquoi c'est important + ce que le lecteur va apprendre) 3) Créez un plan avec des titres H2 et H3 4) Rédigez l'intégralité de l'article (~{word_count} mots) avec des exemples et des étapes concrètes 5) Ajoutez une courte section FAQ (4 à 6 questions) 6) Terminez par un CTA clair en rapport avec {product_or_next_step}

Les 10 meilleurs modèles de prompts LLM pour la rédaction de blogs

Soit vous fixez une page blanche, soit vous passez au crible des milliers de modèles génériques qui ne correspondent pas au flux de travail de votre blog. Cette paralysie analytique conduit à des modèles médiocres et à une perte de temps.

La solution consiste en un ensemble de modèles qui couvrent l'ensemble du flux de travail de contenu, de la conception à l'optimisation. La liste suivante combine des collections de modèles prêts à l'emploi avec des modèles ClickUp intégrés qui associent des modèles à une structure complète de gestion de projet, vous offrant ainsi un point de départ concret pour toute tâche de blogging.

1. Guide ClickUp AI Prompt & Note pour les articles de blog Modèle

Obtenez un modèle gratuit Transformez vos notes thématiques en plan de blog grâce au modèle ClickUp AI Prompt & Note Guide for Blog Posts.

Le modèle ClickUp AI Prompt & Note Guide for Blog Posts est un kit d'écriture basé sur ClickUp Docs qui transforme un sujet désordonné en un plan de blog sur lequel vous pouvez vous appuyer. Vous commencez par déposer votre sujet et vos notes de brainstorming dans le document, puis vous suivez les blocs d'invites pour façonner une structure de brouillon soignée sans perdre votre pensée originale.

Lorsque vous souhaitez une première révision plus rapide ou une deuxième révision plus propre, ClickUp Brain s'intègre directement dans le document pour vous aider à effectuer des modifications en cours, à développer, à simplifier ou à continuer à écrire sans changer d'outil.

Modifiez, développez ou continuez à écrire dans Docs avec ClickUp Brain.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Accélérez vos opérations de contenu grâce aux capacités d'IA de ClickUp Brain lorsque vous avez besoin de réécritures rapides ou de nettoyer les étapes suivantes.

Rédigez plus rapidement grâce à un flux de prompt intégré qui vous guide à travers les sections Titre, Méta-description, Introduction et Contenu principal dans un seul document.

Peaufinez votre brouillon à l'aide des actions ClickUp Brain telles que « Améliorer la rédaction », « Corriger l'orthographe et la grammaire », « Allonger », « Raccourcir » et « Simplifier la rédaction ».

✅ Idéal pour : les spécialistes du marketing du contenu SEO qui rédigent des articles de blog hebdomadaires et les rédacteurs indépendants qui fournissent des brouillons longs à leurs clients.

🧠 Fait amusant : 51 % des spécialistes du marketing utilisent des outils d'IA pour optimiser leur contenu, des campagnes par e-mail à l'optimisation pour les moteurs de recherche. Et 50 % créent du contenu à l'aide de l'intelligence artificielle.

2. Modèle ClickUp ChatGPT Prompts pour l'écriture

Obtenez un modèle gratuit Commencez à écrire grâce à une bibliothèque de modèles à la demande en utilisant les modèles ClickUp ChatGPT Prompts for Writing Template.

Lorsque vous fixez une page blanche et que votre cerveau est occupé à faire autre chose que d'écrire, le modèle ClickUp ChatGPT Prompts for Writing vous offre une bibliothèque de modèles prêts à l'emploi que vous pouvez ouvrir et utiliser à la demande.

Il est configuré dans Docs avec des sections que vous pouvez développer et réduire pour accéder directement à l'ensemble d'invites et d'instructions dont vous avez besoin, sans avoir à fouiller dans vos notes enregistrées.

Et comme ils sont intégrés à ClickUp, vous pouvez conserver les invitations à côté de vos briefs, brouillons et commentaires, puis utiliser ClickUp Brain pour réécrire, développer, résumer ou générer de nouveaux angles sans quitter le document.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Trouvez rapidement les bonnes instructions grâce à des sections regroupées et repliables telles que la rédaction de blogs, les biographies, les livres, etc. Vous n'êtes ainsi qu'à un clic de votre prochain brouillon.

Conservez votre système d'écriture au même endroit en liant le document à des tâches ou à d'autres documents, afin que les invitations restent connectées au travail.

Améliorez la qualité du résultat grâce aux instructions d'utilisation intégrées, puis utilisez ClickUp Brain pour peaufiner certaines sections, continuer à écrire ou transformer des paragraphes en éléments à mener.

✅ Idéal pour : les rédacteurs de contenu qui créent une bibliothèque de modèles réutilisables ou les rédacteurs indépendants qui jonglent entre plusieurs styles d'écriture pour différents clients.

3. Modèle de blog ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Rédigez des articles de blog dans une disposition de style publication avec le modèle de blog ClickUp.

Si vos articles de blog doivent ressembler à une véritable page de publication avant que vous ne les publiiez, le modèle de blog ClickUp vous offre cette disposition directement dans ClickUp. Vous obtenez un document clair, de style lecteur, avec une image principale, du contenu sectionné et un panneau de navigation intégré qui facilite la lecture et la consultation des longs articles.

Contrairement aux documents de prompt autonomes, ce modèle établit la connexion entre vos prompts LLM et les délais, les personnes assignées et les flux de travail d'approbation, transformant ainsi les instructions en un plan de projet réalisable.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Rédigez votre contenu dans une disposition soignée, de style blog, avec une image de couverture, des en-têtes de section et une table des matières de type barre latérale qui facilite le flux de lecture.

Transformez chaque publication en un flux de travail traçable grâce aux statuts personnalisés ClickUp pour chaque étape, de la rédaction à la révision, en passant par la planification et la publication.

Utilisez ClickUp Brain MAX lorsque vous avez besoin de récupérer des références dans votre environnement de travail et sur le Web, puis générez rapidement des éléments tels que des introductions, des plans de section, des FAQ et des idées de légendes pendant que vous écrivez.

✅ Idéal pour : les spécialistes du marketing du contenu qui publient des articles de blog hebdomadaires ou les fondateurs indépendants qui rédigent des mises à jour sur leurs produits et des articles de réflexion.

4. Modèle de calendrier éditorial pour blog ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez vos articles de blog dans un pipeline par étapes grâce au modèle de calendrier éditorial ClickUp Blog.

La planification d'un blog devient beaucoup plus facile lorsque chaque article est regroupé dans un seul pipeline visuel. Le modèle de calendrier éditorial pour blog ClickUp vous offre un tableau par étapes pour votre moteur de contenu, afin que vous puissiez voir d'un seul coup d'œil ce qui est en cours d'idéation, de recherche de mots-clés, de rédaction, de conception et de promotion. Et lorsque vous souhaitez prendre du recul, la vue calendrier ClickUp vous aide à visualiser les dates de publication tout au long du mois en un clin d'œil.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Faites passer chaque publication par des étapes claires telles que l'idée, la recherche de mots-clés, la rédaction du contenu, la conception et la promotion à l'aide d'un tableau de flux de travail.

Conservez les détails clés de chaque publication en effectuant le suivi de l'étape du blog, des dates de publication, des graphiques, des canaux et de l'approbation des textes directement sur chaque carte.

Ajoutez des sous-tâches pour les livrables tels que les plans, les brouillons, les visuels, les mises à jour SEO et le contrôle qualité final.

✅ Idéal pour : les responsables des opérations de contenu qui coordonnent la rédaction, la conception et la promotion de chaque publication.

⭐️ Bonus : calendrier de contenu B2B

5. Modèle de rédaction de contenu ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Rédigez des communiqués de presse avec une disposition guidée à l'aide du modèle de rédaction de contenu ClickUp.

Lorsque vous devez publier rapidement un communiqué de presse, le modèle de rédaction de contenu ClickUp vous fournit un brouillon prêt à l'emploi que vous pouvez utiliser immédiatement. Il commence par un espace pour votre logo, puis vous guide à travers les éléments essentiels d'un communiqué de presse dans l'ordre auquel s'attend votre lecteur : l'information du communiqué de presse en haut, un titre et un sous-titre clairs, et une section guidée qui vous aide à commencer par une date appropriée et à faire avancer l'histoire.

Et comme la rédaction ne représente que la moitié du travail, les commentaires assignés de ClickUp vous aident à envoyer des modifications spécifiques au bon réviseur sans va-et-vient fastidieux, tandis que les automatisations de ClickUp permettent de maintenir un flux constant pour faire passer le brouillon par les différentes étapes de révision grâce à des rappels et des transferts opportuns.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Saisissez les informations essentielles dès le départ grâce à des champs dédiés aux coordonnées et à la date de publication, afin que chaque brouillon soit immédiatement prêt à être partagé.

Rédigez avec moins de lacunes en utilisant les invitations intégrées pour les titres, les sous-titres et le corps du texte, y compris la façon de mettre en forme la date directement dans le document.

Assurez la cohérence de votre marque en ajoutant votre logo en haut du document.

✅ Idéal pour : les responsables des relations publiques qui rédigent et transmettent des communiqués de presse pour révision et approbation.

💡 Conseil de pro : le contenu ne semble « lent » que lorsqu'il est dispersé. En d'autres termes, vous avez le brief dans un outil, les commentaires dans un autre, tandis que les validations se font dans les messages privés. ClickUp rassemble l'ensemble de votre pipeline de contenu en un seul endroit, ce qui vous permet de passer du brief → au brouillon → à la révision → à la version finale sans avoir à rechercher des liens ou à jouer au détective dans les commentaires. Regardez cette vidéo pour découvrir comment les équipes utilisent ClickUp pour rationaliser la production de contenu de bout en bout, des commentaires aux ressources finales :

6. Modèle de base de données pour blog ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez chaque article de blog, de la rédaction à la publication, grâce au modèle de base de données de blog ClickUp.

Si votre blog accumule de plus en plus d'articles en attente, le modèle de base de données de blog ClickUp vous permet de suivre chaque publication, de la rédaction à la publication et au-delà, en un seul endroit.

Vous pouvez rapidement voir ce qui est « Publié », ce qui nécessite une « Mise à jour requise » ou ce qui est « En cours », ainsi que la catégorie à laquelle il appartient et sa date d'échéance.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Regroupez les publications par statut pour garder une visibilité sur votre pipeline de publication (Publié, Mise à jour requise, En cours).

Appliquez une étiquette au titre de chaque publication avec le statut de la base de données et la catégorie du blog afin de garder votre bibliothèque organisée à mesure qu'elle s'agrandit.

Ajoutez des responsables assignés, des dates d'échéance et des priorités pour que le bon article soit publié au bon moment.

✅ Idéal pour : les responsables du marketing de contenu qui effectuent la maintenance d’un backlog et d’un cycle de mise à jour de blog multi-catégories.

📮 ClickUp Insight : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, y compris la rédaction, la modification en cours et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, comme un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une aide à la rédaction alimentée par l'IA dans tout l'environnement de travail, y compris les e-mails, les commentaires, les chats, les documents, etc., tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre environnement de travail.

7. Modèle de directives de rédaction ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Standardisez les règles de rédaction et de style pour tous les rédacteurs grâce au modèle de directives de rédaction ClickUp.

Lorsque plusieurs personnes écrivent, vous avez besoin d'un format standardisé pour vous assurer que tout ce qui est publié a la même voix, le même ton et la même structure rédactionnelle.

Le modèle de directives de rédaction ClickUp offre à votre équipe un référentiel unique et facile à suivre pour les règles qui façonnent votre contenu, de la voix et du style de votre marque aux décisions grammaticales que vous souhaitez que tout le monde respecte.

Les nouveaux rédacteurs, qu'ils soient humains ou IA, peuvent produire du contenu conforme à la marque dès le premier jour, car les règles sont directement intégrées au système.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Documentez la personnalité de votre marque et vos principes de communication afin que les rédacteurs puissent s'y référer rapidement lors de la rédaction.

Standardisez la grammaire et la mécanique, y compris les choix tels que la voix active ou passive, afin que les révisions soient plus faciles à effectuer.

Utilisez les sections intégrées pour développer un guide de style vivant que votre équipe peut mettre à jour au fur et à mesure que votre contenu évolue.

✅ Idéal pour : les responsables de contenu qui gèrent une équipe de rédacteurs publiant sous une seule et même voix de marque.

🧠 Fait amusant : 45 % des spécialistes du marketing utilisent des outils d'IA pour trouver des concepts et des idées de contenu.

8. Invites HubSpot pour le marketing et la productivité

via HubSot

Vous avez besoin d'une invite, de instructions pour une tâche marketing très spécifique, mais vous ne savez pas par où commencer.

Cette immense bibliothèque issue des plus de 1 000 modèles de marketing et de productivité de HubSpot constitue une référence complète pour presque tous les cas d'utilisation en matière de marketing, de vente ou de productivité, et comprend une large section consacrée au contenu des blogs.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Choisissez parmi plus de 1 000 invitations couvrant à la fois le travail de marketing et la productivité quotidienne, afin d'avoir toujours une invitation prête pour la tâche à accomplir.

Personnalisez les invites en fonction de vos objectifs, de votre canal et de votre public, au lieu de tout réécrire à chaque fois.

Utilisez-les comme une « banque de modèles » réutilisables pour une exécution plus rapide de votre travail de référencement, de gestion des réseaux sociaux, de stratégie de marque, de génération de prospects et de planification.

✅ Idéal pour : les responsables marketing qui souhaitent disposer d'une bibliothèque de modèles unique et réutilisable pour planifier et produire du contenu sur plusieurs canaux.

9. Cadre CO-STAR pour les instructions LLM

via Medium

Le cadre CO-STAR pour les instructions LLM est un système structuré permettant de rédiger des instructions efficaces. Il signifie « Contexte, Objectif, Style, Ton, Audience et façon de mettre en forme les instructions ».

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Créez des invitations avec un contexte et un objectif afin que le modèle comprenne la situation et la tâche exacte à faire avant de commencer à écrire.

Définissez le style, le ton et le public lorsque vous avez besoin que le résultat soit cohérent entre les articles, les pages ou les parties prenantes.

Spécifiez le format de réponse afin d'obtenir des résultats sous la forme dont vous avez besoin, comme un plan, un tableau, une checklist ou un fichier JSON.

✅ Idéal pour : les stratèges de contenu qui rédigent des instructions reproductibles pour les briefs de blog et les brouillons prêts à être publiés.

Conseils pour rédiger des invitations LLM efficaces pour les blogs

Même le meilleur modèle peut échouer si vous ne savez pas comment le personnaliser efficacement. Suivez ces conseils pour obtenir des résultats cohérents et de haute qualité à partir de n'importe quel modèle d'ingénierie d'invite.

Définissez à l'avance l'objectif, les contraintes et le public : chaque invite, chaque instruction doit répondre à trois questions avant de demander du contenu : quel est l'objectif de cet article ? Que ne doit-il pas inclure ? Qui le lit ?

Fournissez du contexte, des sources et des exemples : donnez à l'IA des documents de référence, tels que des publications de concurrents à différencier, des documents sources à citer ou des exemples de publications qui reflètent le ton que vous souhaitez adopter. Extrayez le contexte des documents et tâches ClickUp liés à l'aide de ClickUp Brain, afin que vos invitations incluent automatiquement les informations pertinentes.

Spécifiez la structure, le style et la longueur du résultat : indiquez précisément à l'IA à quoi vous souhaitez que le produit final ressemble. Par exemple : « Rédigez un article de blog de 1 200 mots avec un titre H1, quatre sections H2 et des puces sous chaque section H2. » Ajoutez également des instructions stylistiques telles que « Écrivez à la deuxième personne, dans un ton conversationnel, sans jargon, à un niveau de lecture équivalent à celui d'un élève de quatrième. »

Testez, évaluez et itérez : votre première tentative de prompt produit rarement des résultats parfaits. Exécutez-le, évaluez le résultat, identifiez ce qui manque ou ce qui est incorrect, puis votre première tentative de prompt produit rarement des résultats parfaits. Exécutez-le, évaluez le résultat, identifiez ce qui manque ou ce qui est incorrect, puis affinez le prompt . Conservez un journal des versions de vos prompts et de leurs résultats afin de suivre ce qui fonctionne pour vos scénarios de test LLM spécifiques.

Transformez les instructions en un système de blog reproductible avec ClickUp

Le véritable avantage réside dans la création d'une bibliothèque de modèles que votre équipe peut réutiliser, améliorer et utiliser en toute confiance pour tous les blogs que vous publiez.

ClickUp vous facilite la tâche. Stockez vos instructions là où se trouvent vos contenus, à côté des briefs, des plans, des brouillons et des commentaires. Transformez chaque modèle en un flux de travail cohérent, clarifiez la propriété et utilisez l'IA dans l'environnement de travail pour rédiger, affiner, résumer les modifications et définir les étapes suivantes sans perdre le contexte.

Lorsque les instructions et le processus cohabitent, la rédaction est plus rapide et la qualité reste constante.

Créez votre système d'invites et d'instructions dans ClickUp. ✅

Foire aux questions

Une invite est une instruction unique que vous donnez à un modèle d'IA pour une tâche spécifique. Un modèle d'invite est une structure d'invite réutilisable avec des variables que vous pouvez personnaliser pour chaque utilisation. Vous l'écrivez une seule fois et pouvez l'utiliser à plusieurs reprises avec différentes entrées.

Commencez par documenter la voix de votre marque, votre public cible et vos normes de contenu dans un document central. Ensuite, intégrez-les comme instructions par défaut dans vos modèles. Liez votre guide de style Doc aux tâches de contenu afin que ClickUp Brain s'y réfère automatiquement lors de la génération de brouillons.

Non, les modèles sont conçus pour accélérer la rédaction et réduire les tâches répétitives, mais le jugement humain reste essentiel pour la stratégie, la vérification des faits, l'ajout d'idées originales et la modification en cours. Considérez l'IA comme un outil de première ébauche, et non comme un substitut complet à la supervision éditoriale.