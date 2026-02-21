Comment mettre en place un système de gestion des connaissances de l'entreprise

Vous savez que la réponse se trouve quelque part. Probablement dans un ancien fil de discussion par e-mail ou dans les outils de collaboration (enfouie dans un document ou dans un fil de discussion du dernier trimestre).

Mais trouver ces informations prend beaucoup plus de temps que la tâche pour laquelle vous en avez besoin.

Découvrez le système de gestion des connaissances de l'entreprise.

Considérez-le comme la base de connaissances de votre organisation, qui stocke des informations, comprend le contexte et fournit des informations pertinentes au moment où elles sont nécessaires.

Ci-dessous, nous vous montrons comment mettre en place votre système de gestion des connaissances de l'entreprise, avec des exemples et des outils qui vous guideront dans cette démarche.

Qu'est-ce que la gestion des connaissances de l'entreprise ?

La gestion des connaissances d'entreprise (EKM) est le processus qui consiste à capturer, organiser, gérer et exploiter de manière systématique les connaissances au sein d'une grande entreprise afin de pouvoir les réutiliser pour prendre des décisions plus rapides et plus efficaces à grande échelle.

L'EKM couvre plusieurs niveaux de l'organisation :

Décisions stratégiques et artefacts de planification

Guides opérationnels et procédures opératoires normalisées

Documentation relative aux produits, à l'ingénierie et aux aspects techniques

Connaissance des clients et apprentissage institutionnel

Conformité, politique et connaissances réglementaires

Types de ressources EKM

De plus, les connaissances de l'entreprise se répartissent en trois catégories :

Connaissances explicites : documentées, structurées et faciles à partager. Exemples : procédures opératoires normalisées, politiques, documents d'architecture et manuels de formation.

Connaissances implicites : connaissances intégrées dans les flux de travail, les outils et les habitudes. Par exemple, l’exemple de la manière dont les équipes résolvent réellement les incidents par rapport à ce que préconise le manuel.

Connaissances tacites : il s'agit de connaissances basées sur l'expérience, acquises au fil du temps et à travers des expériences vécues. Elles incluent le jugement et les cas limites.

Systèmes de documentation traditionnels ou wikis internes vs systèmes de gestion des connaissances d'entreprise

Les principales différences sont les suivantes 👇

Aspect Documentation de base/wikis internes Gestion des connaissances d'entreprise (EKM) Objectif principal Stockez les informations écrites Permettez la réutilisation des connaissances pour prendre de meilleures décisions. Types de connaissances pris en charge Connaissances explicites uniquement Connaissances explicites, implicites et tacites Comment les connaissances sont-elles capturées ? Rédigé et mis à jour manuellement Capturé pendant les flux de travail, les décisions et l'exécution Relation avec le travail Séparé du travail quotidien Intégré directement dans les flux de travail et les systèmes Actualité des connaissances Devient rapidement obsolète Actualisation continue grâce à l'activité Méthode de découverte Navigation par dossiers ou recherche par mots-clés Contextuel, axé sur l'intention, souvent assisté par l'IA Gouvernance Ad hoc et incohérent Basé sur les rôles, structuré et évolutif Gérer l'attrition et l'évolutivité La perte de connaissances est courante Les connaissances institutionnelles sont préservées. Valeur ajoutée pour les équipes Documentation passive Participation active à l'exécution et à la prise de décision Adapté aux équipes distribuées Limité Conçu pour s'adapter et évoluer

Le rôle de l'IA dans les systèmes EKM modernes

À mesure que les connaissances de votre entreprise gagnent en volume et en complexité, les méthodes traditionnelles de navigation et de recherche atteignent leurs limites. En effet, les connaissances sont réparties entre différents documents, tâches, commentaires, réunions et outils.

Les structures de dossiers supposent que les utilisateurs savent exactement où classer les informations. La recherche par mot-clé suppose qu'ils connaissent les termes appropriés à utiliser.

En réalité, les gens connaissent le problème qu'ils essaient de résoudre. Mais ils ne connaissent pas toujours le nom du document, le chemin d'accès au dossier ou la formulation utilisée par quelqu'un il y a plusieurs mois, ce qui crée une confusion à grande échelle. Entrez : la gestion des connaissances alimentée par l'IA.

Les systèmes EKM basés sur l'IA extraient les informations pertinentes de documents, tâches, discussions et notes de réunion, puis génèrent des résumés contextuels pour vos requêtes. Plus besoin de parcourir des dossiers ou de deviner des mots-clés. Posez des questions naturelles et obtenez des réponses contextuelles.

📌 Exemple : dans un environnement de travail connecté tel que ClickUp, la recherche d'entreprise dans ClickUp Brain couvre les tâches, les documents, les commentaires, les pièces jointes et les outils intégrés tels que Google Drive ou GitHub. Au lieu de rechercher outil par outil, les équipes peuvent demander « Quelles décisions ont été prises concernant le déploiement du quatrième trimestre ? » et obtenir une réponse consolidée, tenant compte des permissions, basée sur les données en temps réel de l'environnement de travail, avec des références aux tâches, aux discussions et aux échéanciers. Chaque discussion, action et tâche peut être recherchée grâce à l'IA dans ClickUp.

Pourquoi la gestion des connaissances de l'entreprise est-elle importante ?

Considérez l'EKM comme l'infrastructure qui empêche la fragmentation de la prise de décision, de l'exécution et de l'apprentissage à mesure que l'entreprise se développe. C'est important pour les raisons suivantes :

1. La fragmentation des connaissances ralentit directement l'exécution

Dans les grandes organisations, les décisions sont rarement consignées en un seul endroit. Elles figurent dans les notes de réunion. Les justifications se trouvent dans les fils de discussion, les exceptions dans la mémoire de quelqu'un et les directives officielles dans des documents obsolètes.

Lorsque vous ne disposez pas d'une vue d'ensemble, vous devez effectuer du travail pour compenser le manque de contexte.

L'EKM est important car il :

Reconnectez les décisions, le contexte et les artefacts d'exécution aux actifs de connaissances.

Réduit le temps passé à reconstituer ce qui s'est passé auparavant.

Permet aux équipes d'agir en toute confiance plutôt que sur la base de suppositions.

📌 Exemple : une équipe produit qui planifie une mise à jour de fonctionnalités peut retracer pourquoi une idée similaire a été dépriorisée au trimestre dernier, quels risques ont été signalés et quelles hypothèses ont changé. Pour cela, elle n'a pas besoin de rouvrir le même débat.

2. Préserver les connaissances institutionnelles pendant la phase d'expansion et de réduction des effectifs

À mesure que les organisations se développent, se restructurent ou connaissent des changements, la perte de connaissances devient un coût caché.

EKM vous protège contre cela en :

Transformez l'expertise individuelle en ressources de connaissances partagées grâce à une capture délibérée des connaissances.

Conserver le contexte opérationnel et historique lorsque des personnes quittent l'entreprise

Évitez aux équipes de réapprendre sans cesse les mêmes leçons grâce à un transfert de connaissances standardisé.

3. L'évolutivité révèle les dépendances cachées entre les personnes

De nombreuses entreprises fonctionnent grâce à l'expertise non documentée détenue par quelques individus. Que se passe-t-il lorsque ces personnes ne sont pas disponibles, sont surchargées ou quittent l'entreprise ?

À ce stade, l'exécution ralentit et vous réalisez à quel point les connaissances n'ont jamais été systématisées.

L'EKM est important car il :

Extrayez les informations contextuelles essentielles des individus vers des systèmes partagés.

Réduit les points de défaillance uniques

Rend l'exécution moins dépendante des réseaux informels.

🔔 Petit rappel : si un processus critique ne fonctionne que parce que « quelqu'un sait comment le faire », cela représente déjà un risque.

4. Amélioration du partage des connaissances entre les équipes

Sans système structuré, le partage des connaissances dépend des réunions, des messages Slack ou de la connaissance de la bonne personne à qui s'adresser.

EKM permet :

Accès asynchrone aux connaissances organisationnelles pour les équipes distribuées

Une visibilité claire sur les décisions, les processus et les enseignements tirés

Alignement interfonctionnel sans transferts constants

Voici un exemple de gestion des connaissances de l'entreprise assistée par l'IA :

5. Une organisation plus intelligente du contenu à mesure que les connaissances s'enrichissent

L'organisation manuelle s'effondre à mesure que le volume de contenu augmente. Les structures de dossiers dérivent, les conventions de nommage se détériorent et la duplication devient inévitable, rendant même les actifs de connaissances précieux difficiles à trouver.

Les systèmes EKM introduisent :

Structure standardisée sans hiérarchie rigide

Définissez clairement la propriété et la gestion du cycle de vie pour la capture et la mise à jour des connaissances.

Alignement continu entre la manière dont le travail est effectué et la manière dont les connaissances sont organisées

👀 Le saviez-vous ? Le facteur bus est un indicateur de risque bien établi dans le domaine de l'ingénierie logicielle et de la gestion de projet. Il mesure le nombre de collaborateurs clés qui devraient soudainement être indisponibles avant qu'un projet ou un processus ne soit bloqué en raison de la concentration des connaissances et des capacités organisationnelles.

Composantes essentielles d'un système de gestion des connaissances d'entreprise performant

Vous trouverez ci-dessous une comparaison détaillée entre les exigences actuelles en matière de gestion des connaissances de l'entreprise et les difficultés souvent rencontrées par les outils traditionnels.

1. Connaissances intégrées dans les flux de travail

Outils traditionnels : la documentation est stockée dans des pages et des dossiers. Le travail s'effectue ailleurs. Les équipes relient manuellement les documents aux projets ou copient les informations dans les tâches.

Exigences modernes en matière d'EKM : les connaissances doivent s'inscrire dans le cadre de l'exécution. Les procédures opératoires normalisées sont liées aux tâches. Les décisions sont liées aux échéanciers des projets. Les mises à jour reflètent les changements en temps réel dans le flux de travail.

Par exemple, dans ClickUp, vos tâches sont directement reliées aux documents, et l'option « Demander à l'IA » est également disponible directement dans la tâche.

Restez connecté à votre contexte grâce aux tâches ClickUp, aux documents, à l'IA et aux commentaires de tâches en fil de discussion de ClickUp !

2. Recherche contextuelle inter-systèmes

Outils traditionnels : la recherche est limitée à la plateforme elle-même. Si le contexte se trouve dans des commentaires, des tâches, des fils de discussion Slack ou des disques externes, les équipes doivent effectuer des recherches séparément dans chaque système.

Exigences modernes en matière d'EKM : la recherche à l'échelle de l'entreprise couvre les documents, les tâches, les commentaires, les pièces jointes et les outils connectés. Elle fournit des réponses synthétisées et adaptées à l'intention.

3. Capture continue des connaissances

Outils traditionnels : la documentation doit être rédigée et mise à jour manuellement. Les réunions, les décisions et les exceptions ne sont pas consignées, sauf si quelqu'un les enregistre.

Exigences modernes en matière d'EKM : les connaissances sont capturées au cours des flux de travail à travers les notes de réunion, les mises à jour des tâches, les rétrospectives et les déclencheurs d'automatisation.

4. Gouvernance à grande échelle

Outils traditionnels : les permissions et la structure sont disponibles, mais deviennent incohérentes au fil du temps. La prolifération et la duplication des pages sont courantes à mesure que les équipes s'agrandissent.

Exigences modernes en matière d'EKM : le contrôle d'accès basé sur les rôles, les pistes d'audit, l'historique des versions, la clarté des droits de propriété et la gouvernance du cycle de vie sont intégrés à l'architecture du système.

5. Gestion de la fraîcheur et du cycle de vie des connaissances

Outils traditionnels : les documents restent disponibles jusqu'à leur mise à jour ou leur archivage manuel. L'application des cycles de révision est limitée.

Exigences modernes en matière d'EKM : le système de connaissances comprend des propriétaires, des cadences de révision, des rappels automatisés et des processus d'archivage structurés.

6. Intelligence des connaissances alimentée par l'IA

Outils traditionnels : principalement des plateformes de stockage et de collaboration. Les capacités d'IA, lorsqu'elles sont présentes, se limitent à la résumation ou à l'assistance au niveau des pages.

Exigences modernes en matière d'EKM : l'IA peut synthétiser les informations provenant de documents, de flux de travail, de discussions et d'activités historiques. Elle fournit des réponses contextuelles fondées sur des données d'exécution en temps réel.

📮 ClickUp Insight : Plus de la moitié des personnes interrogées utilisent quotidiennement trois applications ou plus, luttant contre la « prolifération des applications » et la dispersion des flux de travail. Même si vous avez l'impression d'être productif et occupé, votre contexte se perd simplement entre les différentes applications, sans parler de l'énergie dépensée à taper au clavier. Brain MAX rassemble tout cela : parlez une seule fois, et vos mises à jour, tâches et notes se retrouvent exactement là où elles doivent être dans ClickUp.

Les défis de la gestion des connaissances de l'entreprise

À mesure que votre organisation se développe, la gestion des connaissances collectives devient de plus en plus complexe. Les défis que vous êtes susceptible de rencontrer sont les suivants :

À mesure que les organisations se développent, les connaissances se répartissent sur plusieurs plateformes, services et flux de travail. Les équipes produit documentent leurs activités dans un outil, le service informatique gère un autre système, les opérations conservent leurs propres référentiels et les décisions critiques sont prises dans des fils de discussion.

Le résultat ? Vous devrez reconstruire manuellement le contexte entre les systèmes, ce qui ralentit l'exécution.

💡 Conseil de pro : si répondre à une seule question opérationnelle nécessite d'effectuer des recherches dans plus de deux systèmes, vous avez probablement un problème de découvrabilité, et non un problème de documentation.

⚠️ Obsolescence du contenu et actualité des connaissances

Les processus évoluent, les réglementations changent et les décisions relatives aux produits changent, mais les bases de connaissances restent souvent statiques. Sans une propriété claire et des cycles de révision structurés, le contenu devient obsolète et peu fiable.

Une fois que la confiance dans le système diminue, son adoption chute rapidement, transformant la base de connaissances en une archive passive plutôt qu'en un atout décisionnel actif.

👀 Le saviez-vous ? La moitié de ce que vous apprenez aujourd'hui pourrait disparaître de votre mémoire en une heure, à moins que vous ne le révisiez. Tant pis pour cette importante session de formation !

⚠️ Problèmes de gouvernance

Pour bénéficier d'une sécurité de niveau entreprise, vous avez besoin de contrôles d'accès robustes, de pistes d'audit et d'une conformité réglementaire. Cependant, une gouvernance trop centralisée peut ralentir la collaboration.

Est-il possible de concevoir un système qui applique des permissions basées sur les rôles et des normes de conformité sans créer de friction ?

Oui, mais uniquement si la gouvernance est intégrée à l'architecture, et non ajoutée après coup.

⚠️ Capturer les connaissances tacites et basées sur les flux de travail

Certaines des connaissances les plus précieuses de l'entreprise ne sont jamais consignées dans des documents officiels. Elles se trouvent dans les résolutions d'incidents et l'expérience des membres seniors de l'équipe. Cela crée une dépendance vis-à-vis de certaines personnes et augmente le risque opérationnel en cas de rotation du personnel ou de restructuration.

Comment commencer à documenter toutes ces connaissances tacites ? Commencez par normaliser la manière dont les connaissances sont saisies. Utilisez des modèles cohérents pour la documentation des processus, les analyses d'incidents, les guides d'intégration et les FAQ.

Le modèle de base de connaissances ClickUp vous offre une structure prête à l'emploi pour organiser les processus, les politiques et les connaissances partagées en un seul endroit fiable. Comme il se trouve dans votre environnement de travail, votre documentation reste connectée au travail qu'elle soutient. Les mises à jour s'effectuent dans leur contexte et les équipes savent exactement où les trouver.

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle de base de connaissances de ClickUp pour faciliter le transfert de connaissances et créer et organiser une bibliothèque numérique d'informations.

⚠️ Faible adoption et résistance culturelle

Même le système de connaissances le mieux conçu échouera s'il n'est pas adopté. Si la documentation semble déconnectée des flux de travail quotidiens ou si les expériences de recherche ne sont pas fiables, les employés reviendront à des canaux informels.

La gestion des connaissances de l'entreprise doit être intégrée dans le processus de travail afin que la capture et la récupération des connaissances soient considérées comme faisant partie intégrante de l'exécution et non comme une charge supplémentaire.

💡 Conseil de pro : suivez les indicateurs de contribution et de récupération des connaissances. Une faible utilisation est souvent le signe d'une friction dans l'intégration du flux de travail, et non d'un manque de besoin.

Surcharge d'informations sans intelligence

À mesure que les entreprises se développent, le volume de connaissances augmente de manière exponentielle. Sans recherche contextuelle et récupération intelligente, les équipes sont submergées par les documents, les mises à jour et les décisions historiques. Le défi consiste donc à rendre les bonnes connaissances accessibles au bon moment pour accélérer la prise de décision.

👀 Le saviez-vous ? La surcharge d'informations augmente la fatigue décisionnelle, ce qui peut avoir un impact direct sur la rapidité opérationnelle et la clarté stratégique.

Comment mettre en place un système de gestion des connaissances de l'entreprise

Passant de la théorie à la mise en œuvre pratique, voici comment mettre en place un système efficace de gestion des connaissances de l'entreprise 👇

Étape 1 : Définissez les domaines de connaissances et leur propriété

Identifiez des domaines de connaissances clairs. Il s'agit de catégories de haut niveau qui regroupent les informations en fonction de leur fonction et de leur objectif.

Ensuite, attribuez la propriété au niveau du domaine. Elle doit inclure la responsabilité de l'exactitude, des mises à jour, des cycles de révision et de l'alignement avec la gouvernance.

La propriété réduit également les doublons. Lorsque les équipes savent qui gère un domaine, elles y contribuent au lieu de créer des systèmes parallèles.

📌 Exemple : Une entreprise SaaS en pleine croissance définit quatre domaines clés : produit, ingénierie, opérations et conformité.

Le vice-président des produits est responsable du domaine des connaissances sur les produits, y compris la documentation des fonctionnalités, les décisions relatives à la feuille de route et les notes de mise à jour.

Le responsable de l'ingénierie est chargé des normes d'architecture et des enseignements tirés des incidents.

La documentation relative à la conformité est gérée par l'équipe juridique et sécurité, avec des cadences de révision trimestrielles intégrées.

Étape 2 : Créez une couche de documentation connectée

Créez une couche de documentation directement liée au déroulement du travail. Loin d'être un wiki autonome, elle doit prendre en charge la documentation, le contrôle des versions, les permissions et la modification en cours. Tout cela tout en restant intégrée aux tâches, aux projets et aux flux de travail.

Mais comment faire ? La clé réside dans la connexion.

La documentation doit faire référence à des artefacts d'exécution en temps réel tels que les tâches, les échéanciers, les tableaux de sprint et les mises à jour de statut. Lorsque les spécifications du produit sont mises à jour, les tâches liées doivent refléter ces changements. Lorsque les enseignements tirés des incidents sont documentés, ils doivent faire référence aux tickets ou aux rétrospectives de sprint pertinents.

📌 Exemple : dans une entreprise SaaS, l'équipe produit documente les spécifications des fonctionnalités dans un système centralisé qui permet d'intégrer directement les tâches dans la documentation. Lorsqu'une décision relative à la feuille de route est finalisée, les tâches de mise en œuvre associées sont liées dans le document.

Étape 3 : Mettre en œuvre la recherche d'entreprise dans tous les systèmes

À l'échelle de l'entreprise, les connaissances ne se trouvent pas toutes au même endroit.

Même avec des domaines définis et des documents connectés, des informations contextuelles essentielles peuvent encore se trouver dans les commentaires de tâches, les pièces jointes, les tableaux de sprint ou des outils intégrés tels que Google Drive ou GitHub. Si différentes équipes doivent effectuer des recherches séparément dans chaque système, la fragmentation persiste.

La recherche d'entreprise élimine ces frictions.

Au lieu de s'appuyer sur la navigation dans les dossiers ou des mots-clés précis, votre système permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches par intention.

Des requêtes telles que « Pourquoi le déploiement de la fonctionnalité Q4 a-t-il été retardé ? » ou « Quels changements ont été apportés dans la dernière mise à jour de conformité ? » renverront des résultats consolidés et contextuels provenant de documents, de tâches, de discussions et de systèmes connectés.

Étape 4 : Introduisez la recherche contextuelle alimentée par l'IA

À grande échelle, il ne suffit pas de renvoyer une liste de documents. Vous aurez toujours besoin de réponses synthétiques qui établissent la connexion entre les décisions, les échéanciers, les mises à jour des tâches et le contexte historique.

La recherche basée sur l'IA analyse à la fois les données structurées, telles que les tâches et les statuts, et les données non structurées, telles que les documents, les commentaires et les notes de réunion. Sur cette base, vous obtenez des informations pertinentes sur le contenu et l'exécution.

Étape 5 : Ajoutez des contrôles de gouvernance, de permissions et de conformité

La gouvernance comprend des permissions basées sur les rôles, alignées sur vos domaines de connaissances définis.

Vous devez également vous assurer que cela ne crée pas de friction.

Pour cela, les permissions doivent être héritées de manière logique des équipes et des rôles. Il n'est pas nécessaire de procéder à une configuration manuelle pour chaque ressource.

Les pistes d'audit doivent s'exécuter automatiquement, en enregistrant les modifications et l'historique des versions sans interrompre les flux de travail. Intégrez des contrôles de conformité dans les modèles et les processus afin que les équipes respectent les normes par défaut.

🎷 L'avantage de ClickUp : Si vous recherchez un outil de gestion des connaissances d'entreprise dont la sécurité est au cœur même du système, ClickUp est là pour vous aider. ClickUp offre des permissions granulaires basées sur les rôles, des contrôles d'accès au niveau de l'environnement de travail et des journaux d'audit détaillés pour une sécurité de niveau entreprise.

Étape 6 : Automatisez la mise à jour des connaissances et les revues du cycle de vie

Voici ce qu'il en est des connaissances de l'entreprise : les processus évoluent, les exigences de conformité changent et les produits sont constamment mis à jour. En l'absence d'un cycle de vie structuré, la base de connaissances devient obsolète.

Pour éviter cela, vous devez envisager d'ajouter des automatisations au processus.

Commencez par attribuer des cadences de révision à chaque domaine de connaissances en fonction des besoins de l'entreprise. Les politiques de conformité critiques peuvent nécessiter des révisions trimestrielles, tandis que la documentation des produits peut suivre les cycles de publication.

Définissez ce qui constitue une information obsolète pour votre organisation et intégrez ces seuils dans votre système.

Ensuite, automatisez les flux de travail du cycle de vie. Configurez des rappels pour les propriétaires de domaines avant les dates limites de révision. Signalez le contenu qui n'a pas été mis à jour dans un délai défini. De plus, transférez les documents obsolètes vers un état d'archivage.

🎷 ClickUp One Up : utilisez les automatisations ClickUp pour créer des déclencheurs basés sur des règles sans intervention manuelle. Vous pouvez automatiser les rappels, la création de tâches pour les révisions, les changements de statut pour les documents obsolètes et les notifications inter-environnements de travail en fonction des conditions que vous définissez. Il peut s'agir du temps écoulé depuis la dernière mise à jour, le statut d'achèvement de la tâche ou les champs personnalisés. Automatisez le travail fastidieux grâce aux automatisations ClickUp.

Étape 7 : Mesurez l'adoption et la vitesse de transmission des connaissances

L'adoption mesure dans quelle mesure les équipes contribuent activement au système et s'appuient sur celui-ci.

Cela comprend :

Afficher les documents

Requêtes

Contributions

Mises à jour

Modèles d'accès interdomaines.

Si l'utilisation est faible, cela est probablement dû à des frictions au niveau de la recherche, de l'intégration des flux de travail ou de la gouvernance. La vitesse de connaissance mesure la rapidité avec laquelle les équipes peuvent passer de la question à la réponse, puis à l'action.

Petit test : vous faut-il plusieurs heures pour reconstituer le contexte d'une décision ? Si oui, le système présente des lacunes. Si les réponses apparaissent en quelques minutes, les connaissances fonctionnent comme une infrastructure.

🎷 ClickUp One Up : les tableaux de bord ClickUp vous permettent de suivre en temps réel l'adoption des connaissances et les performances tout au long du cycle de vie. Ajoutez des cartes IA pour visualiser les flux de travail de révision à l'aide de diagrammes à barres ou circulaires, mesurez les goulots d'étranglement à l'aide de cartes de calcul et utilisez StandUp par l'IA pour résumer les tendances d'activité. Mesurez l'adoption et la vitesse de transmission des connaissances à l'aide des tableaux de bord ClickUp.

Exemples de gestion des connaissances d'entreprise

Voyons comment l'EKM peut être appliqué à des scénarios réels ⭐

Alignement des produits et de l'ingénierie

Défi : les décisions relatives aux produits, les rétrospectives de sprint, les discussions sur l'architecture et les notes de mise à jour sont réparties sur plusieurs systèmes. Lors de la planification de nouvelles fonctionnalités, les équipes perdent du temps à reconstituer les décisions passées.

EKM en action : un système EKM connecté lie les documents de feuille de route aux tâches de sprint, fait office de pièce jointe pour les analyses rétrospectives des incidents et permet d'effectuer des recherches à l'échelle de l'entreprise parmi les décisions historiques.

🏆 Résultat : lorsqu'une fonctionnalité similaire est à nouveau proposée, les équipes comprennent immédiatement pourquoi elle n'avait pas été retenue auparavant, quels risques avaient été signalés et ce qui a changé depuis. Les décisions s'appuient sur le contexte plutôt que de relancer le débat.

Conformité et gestion des risques

Défi : la documentation réglementaire devient obsolète et la préparation des audits nécessite une vérification manuelle des versions des politiques et des journaux de modifications.

EKM en action : les politiques de conformité sont contrôlées par version, soumises à des restrictions de permission et liées à des flux de travail de révision automatisés. Les pistes d'audit enregistrent automatiquement les modifications.

🏆 Résultat : lorsque la réglementation change, les mises à jour déclenchent des révisions structurées et des notifications aux parties prenantes.

Service client et opérations

Défi : les équipes d'assistance résolvent les problèmes récurrents de manière informelle, mais les solutions ne sont pas systématiquement documentées, ce qui entraîne des escalades répétées.

EKM en action : les guides de résolution sont directement liés aux tickets et peuvent être recherchés dans tous les cas. Les schémas récurrents sont capturés pendant l'exécution du flux de travail.

🏆 Résultat : les agents récupèrent instantanément des solutions structurées, ce qui réduit le temps de résolution et améliore la cohérence des interactions d'assistance.

Intégration et transfert des connaissances dans l'entreprise

Défi : les nouvelles recrues sont fortement dépendantes du mentorat informel, car le contexte historique et les flux de travail sont fragmentés.

EKM en action : des domaines de connaissances spécifiques à chaque rôle centralisent les supports de formation, la documentation des processus et l'historique des décisions dans un système connecté.

🏆 Résultat : l'intégration s'accélère, la dépendance vis-à-vis des détenteurs de connaissances individuels diminue et la mémoire institutionnelle reste intacte pendant la croissance et l'attrition.

👀 Le saviez-vous ? Le champ de la santé a été l'un des premiers à expérimenter les agents basés sur la connaissance. Dans les années 1970, MYCIN, développé à l'université de Stanford, utilisait des connaissances basées sur des règles pour diagnostiquer les infections bactériennes et recommander des traitements. Malgré sa grande précision, des préoccupations liées à la responsabilité et à l'éthique ont limité son adoption dans le monde réel.

Examinons quelques outils qui facilitent la gestion des connaissances de l'entreprise entre les équipes et les services.

Confluence (idéal pour les équipes profondément intégrées à l'écosystème Atlassian)

via Confluence

Confluence vous offre un espace partagé pour capturer et développer les connaissances de l'entreprise au fur et à mesure que le travail avance. Au lieu de gérer des fichiers, vous travaillez avec des pages que les équipes modifient, commentent et affinent ensemble au fil du temps.

Vous pouvez intégrer directement les problèmes Jira et les mises à jour de projet dans les pages, afin que la documentation reflète ce qui se passe plutôt que d'en être déconnectée. L'arborescence des pages vous aide à organiser les connaissances dans une structure claire, et les liens entre les pages facilitent le passage d'un sujet à l'autre sans perdre le contexte.

Confluence réduit également les efforts nécessaires pour documenter les connaissances de l'entreprise grâce à des fonctionnalités basées sur l'IA. Vous pouvez commencer avec des modèles prêts à l'emploi pour les comptes rendus de réunion et les plans de projet, ou utiliser la création assistée par l'IA pour rédiger du contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Confluence

Créez une documentation collaborative avec des modifications en cours et des commentaires intégrés.

Déployez des agents IA pour générer des résumés et répondre à des questions contextuelles.

Effectuez la connexion d'outils externes à l'aide des connecteurs Rovo pour un accès unifié aux connaissances.

Limites de Confluence

À mesure que la documentation s'étoffe, les pages peuvent parfois sembler encombrées, et le maintien d'une structure claire nécessite un effort manuel.

Tarifs Confluence

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Confluence

G2 : 4,1/5 (plus de 4 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Confluence ?

Voici ce qu'en dit un critique sur G2:

Jusqu'à présent, j'adore Confluence, mais si je devais faire une remarque, je dirais que j'aimerais disposer de plus d'options dans le générateur de pages afin de pouvoir améliorer les informations partagées. J'ai besoin de pouvoir ajouter davantage de polices de caractère, de styles et de couleurs au texte et aux blocs de texte. Confluence dans son ensemble nécessite un certain temps d'apprentissage avant de pouvoir être utilisé, mais une fois que vous maîtrisez les bases, vous êtes sur la voie de la réussite.

Jusqu'à présent, j'adore Confluence, mais si je devais faire une remarque, je dirais que j'aimerais disposer de plus d'options dans le générateur de pages afin de pouvoir améliorer les informations partagées. J'ai besoin de pouvoir ajouter davantage de polices de caractère, de styles et de couleurs au texte et aux blocs de texte. Confluence dans son ensemble nécessite un certain temps d'apprentissage avant de pouvoir être utilisé, mais une fois que vous maîtrisez les bases, vous êtes sur la voie de la réussite.

SharePoint (idéal pour les entreprises centrées sur Microsoft 365 et ayant des besoins stricts en matière de gouvernance documentaire)

via SharePoint

SharePoint vous permet de définir des types de contenu et des modèles afin que les documents tels que les politiques, les procédures opératoires normalisées ou les manuels respectent le même format et contiennent les mêmes informations obligatoires. Au fil du temps, cela facilite la gestion des connaissances et réduit les variations causées par les différentes équipes qui créent du contenu de différentes manières.

À mesure que votre base de connaissances interne s'enrichit, SharePoint vous aide à l'organiser au-delà des dossiers. Les métadonnées et taxonomies gérées vous permettent de classer le contenu à l'aide de termes partagés, tandis que les sites hub et les pages axées sur la recherche regroupent le contenu associé provenant de plusieurs sites.

De plus, vous pouvez faire appel à des agents pour accéder aux connaissances existantes. Ils vous aident à trouver des documents dispersés dans de grands environnements et à répondre à des questions à l'aide de documents que vous avez déjà la permission d'afficher.

Meilleures fonctionnalités de SharePoint

Combine une gestion rigoureuse des documents, une intégration approfondie avec Microsoft 365 et fournit l'assistance pour l'activation des processus.

Documentez et effectuez la modification en cours en temps réel ; l'enregistrement automatique et l'historique des versions ajoutent beaucoup de sécurité, et les commentaires ou les mentions rendent les révisions plus naturelles.

La recherche sur plusieurs sites, associée à la possibilité d'épingler des tableaux de bord et des pages, offre aux équipes une base pour leurs projets et leur documentation.

Limites de SharePoint

L'interface semble quelque peu dépassée et n'est pas toujours intuitive pour les nouveaux utilisateurs.

Tarifs SharePoint

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur SharePoint

G2 : 9/5 (plus de 8 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 5 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de SharePoint ?

Voici ce qu'en dit un critique sur G2:

SharePoint est bien plus qu'un simple outil de partage de fichiers ; il s'agit d'une plateforme complète de contenu d'entreprise. Lorsque les utilisateurs s'en servent uniquement comme un disque partagé dans le cloud, cela entraîne souvent confusion et désorganisation.

SharePoint est bien plus qu'un simple outil de partage de fichiers ; il s'agit d'une plateforme complète de contenu d'entreprise. Lorsque les utilisateurs l'utilisent uniquement comme un disque partagé dans le cloud, cela entraîne souvent confusion et désorganisation.

Notion Enterprise (idéal pour les systèmes de connaissances flexibles, basés sur des bases de données, couvrant plusieurs services)

via Notion Enterprise

Notion Enterprise vous permet de structurer les connaissances autour de bases de données connectées et de schémas flexibles. Les informations stockées à un endroit peuvent être référencées ailleurs, ce qui évite d'avoir à répéter les mises à jour dans plusieurs documents.

Notion prend en charge les blocs de contenu et les références réutilisables. Une seule page ou entrée de base de données peut être intégrée à plusieurs emplacements sans duplication. Cette approche réduit les doublons et facilite la maintenance continue, en particulier pour les informations qui s'appliquent à plusieurs services.

Au niveau de l'organisation, Notion Enterprise comprend des contrôles administratifs pour gérer l'accès et la visibilité. Vous pouvez définir des permissions, surveiller l'activité grâce à des journaux d'audit et gérer le partage dans les environnements de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Notion Enterprise

Générez et affinez le contenu à l'aide de l'IA pour la rédaction, la résumation et la conceptualisation.

Créez des bases de données interconnectées et affichez les mêmes données sous forme de tableau, de tableau Kanban, de Calendrier ou d’échéancier.

Combinez du texte, des bases de données et des éléments intégrés pour créer des systèmes personnalisés adaptés à tous les cas d'utilisation.

Commencez rapidement grâce à des modèles pour les wikis, les documents et les systèmes internes.

Limitations de Notion Enterprise

Les performances peuvent ralentir avec des bases de données très volumineuses.

Tarifs Notion

Free

Plus : 12 $/utilisateur/mois

Entreprise : 24 $/utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,6/5 (plus de 9 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion ?

Voici ce qu'en dit un avis mitigé publié sur Capterra:

Ce que je préfère dans Notion, c'est sans aucun doute sa facilité d'utilisation, même pour les débutants... Cependant, les fonctionnalités d'IA laissent beaucoup à désirer. L'IA de Notion est nettement moins performante que celle de ChatGPT, avec des fonctionnalités peu convaincantes. L'IA est lente et, lorsqu'elle est utilisée sur des pages contenant de nombreuses données, elle souffre d'une latence importante, se bloquant souvent pendant plusieurs minutes.

Ce que je préfère dans Notion, c'est sans aucun doute sa facilité d'utilisation, même pour les débutants... Cependant, les fonctionnalités d'IA laissent beaucoup à désirer. L'IA de Notion est nettement moins performante que celle de ChatGPT, avec des fonctionnalités peu convaincantes. L'IA est lente et, lorsqu'elle est utilisée sur des pages contenant de nombreuses données, elle souffre d'une latence importante, se bloquant souvent pendant plusieurs minutes.

Guru (idéal pour les équipes dynamiques qui ont besoin de connaissances vérifiées et concises dans leur flux de travail)

via Guru

Guru est un système de gestion des connaissances qui stocke les informations sous forme de cartes individuelles plutôt que de longs documents. La structure basée sur des cartes permet également d'effectuer des modifications fréquentes sans avoir à réécrire entièrement les documents.

La plateforme offre des contrôles intégrés pour la propriété et la vérification des connaissances. Chaque carte peut être liée à un expert en la matière et intégrée à un calendrier de révision, l'état actuel de la vérification étant visible par les utilisateurs. Cela facilite le suivi des responsabilités et l'identification du contenu à réviser.

Vous pouvez organiser et présenter les connaissances par rôle et par équipe. Vous pouvez également limiter la visibilité aux groupes concernés afin que les utilisateurs voient les informations liées à leur travail sans avoir à naviguer dans des contenus sans rapport avec celui-ci.

Les meilleures fonctionnalités de Guru

Récupère des réponses vérifiées provenant de la base de connaissances de votre entreprise.

Intégrez Slack, Microsoft Teams, Google Workspace et d'autres outils populaires afin que vos employés n'aient pas à interrompre leur flux de travail pour rechercher ce dont ils ont besoin.

Décomposez les informations en cartes de connaissances afin que les employés obtiennent des réponses rapides et structurées au lieu d'ouvrir un fichier volumineux.

Limites du gourou

Pour une documentation plus détaillée ou plus longue, le format des cartes Guru peut également sembler un peu restrictif par rapport à des outils tels que Confluence ou Notion.

Tarification Guru

Essai gratuit

Tout-en-un : 25 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis des experts

G2 : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Guru ?

Voici ce qu'en dit un critique sur G2:

La plus grande force de Guru réside dans sa capacité à fournir les bonnes informations exactement au moment et à l'endroit où vous en avez besoin. Chaque fois que nous avons une question, nous pouvons rapidement consulter Guru et trouver des réponses fiables. Tout reste léger, convivial et facile à rechercher. Grâce à la nouvelle fonctionnalité qui nous permet de poser directement des questions à Guru, il est encore plus facile d'obtenir des informations détaillées. C'est extrêmement utile pour les flux de travail liés aux déplacements, les mises à jour des politiques et la sauvegarde des informations sur les fournisseurs. Dans l'ensemble, c'est un excellent outil qui rend notre travail plus rapide et plus efficace.

La plus grande force de Guru réside dans sa capacité à fournir les bonnes informations exactement au moment et à l'endroit où vous en avez besoin. Chaque fois que nous avons une question, nous pouvons rapidement consulter Guru et trouver des réponses fiables. Tout reste léger, convivial et facile à rechercher. Grâce à la nouvelle fonctionnalité qui nous permet de poser directement des questions à Guru, il est encore plus facile d'obtenir des informations détaillées. C'est extrêmement utile pour les flux de travail liés aux déplacements, les mises à jour des politiques et la sauvegarde des informations sur les fournisseurs. Dans l'ensemble, c'est un excellent outil qui rend notre travail plus rapide et plus efficace.

Slab (idéal pour les équipes qui recherchent une documentation simple et claire, sans structure lourde)

via Slab

Slab est conçu pour faciliter l'organisation et la navigation dans les connaissances de l'entreprise. Il limite les hiérarchies profondes et les arborescences de pages complexes, ce qui permet de conserver des informations plus plates et plus faciles à parcourir à mesure que le contenu s'enrichit. Cela réduit le temps que vous passez à décider où placer chaque élément et diminue les efforts de maintenance au fil du temps.

L'éditeur de Slab encourage l'utilisation de titres clairs et d'une mise en forme épurée, aidant ainsi les équipes à documenter les informations de manière cohérente. La propriété fonctionne au niveau du sujet plutôt qu'au niveau de la page, de sorte que la responsabilité incombe à des domaines de connaissances plus larges plutôt qu'à des documents individuels qui changent fréquemment.

Ce logiciel de gestion des connaissances s'intègre à des outils tels que Slack, GitHub et Google Drive afin de faire ressortir les informations utiles dans le cadre du travail quotidien et des discussions. La fonction de recherche prend en charge les requêtes naturelles, sous forme de questions, et les indicateurs de fraîcheur permettent de mettre en évidence les contenus obsolètes sans imposer de flux de travail de révision stricts.

Les meilleures fonctionnalités de Slab

Contrôlez l'accès aux informations sensibles grâce à des permissions granulaires et des contrôles d'accès basés sur les rôles.

Surveillez les tendances en matière de contenu et les modèles d'engagement grâce à des tableaux de bord analytiques.

Tirez parti des outils d'IA tels que AI Autofix (pour la correction des erreurs), AI Predict (pour des suggestions intelligentes) et AI Ask (pour des réponses instantanées à partir de votre base de connaissances).

Limitations des dalles

Un écosystème d'intégration limité par rapport aux logiciels de base de connaissances destinés aux entreprises.

Tarification forfaitaire

Free

Démarrage : 8 $/mois par utilisateur

Entreprise : 15 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur les dalles

G2 : 4,6/5 (300 avis)

Capterra : pas assez d'évaluations et d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Slab ?

Un avis publié sur G2 le formule ainsi :

Ce que j'apprécie le plus chez Slab, c'est la facilité avec laquelle il permet le partage des connaissances et la collaboration. Son interface épurée et sa puissante fonctionnalité de recherche permettent aux équipes de trouver rapidement du contenu et d'y contribuer... Ce que j'aime moins chez Slab, c'est qu'il peut sembler un peu intimidant pour les nouveaux utilisateurs, surtout si l'équipe dispose déjà d'une grande quantité de contenu. Il faut parfois un certain temps pour s'habituer à la structure et à la disposition, et une organisation préalable peut être nécessaire pour faciliter la navigation. Mais une fois que vous avez pris le coup de main, tout devient beaucoup plus fluide !

Ce que j'apprécie le plus chez Slab, c'est la facilité avec laquelle il permet le partage des connaissances et la collaboration. Son interface épurée et sa puissante fonctionnalité de recherche permettent aux équipes de trouver rapidement du contenu et d'y contribuer... Ce que j'aime moins chez Slab, c'est qu'il peut sembler un peu intimidant pour les nouveaux utilisateurs, surtout si l'équipe dispose déjà d'une grande quantité de contenu. Il faut parfois un certain temps pour s'habituer à la structure et à la disposition, et cela peut nécessiter une organisation préalable pour que tout reste facile à naviguer. Mais une fois que vous avez pris le coup de main, tout devient beaucoup plus fluide !

Pourquoi ClickUp est une alternative solide pour la gestion des connaissances de l'entreprise

Les outils traditionnels de gestion des connaissances d'entreprise stockent des informations. Vous documentez les processus et les décisions, mais ceux-ci sont séparés du travail qu'ils sont censés guider.

ClickUp, le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, élimine la dispersion des tâches dans l'architecture de gestion des connaissances de l'entreprise. Il regroupe la documentation, les tâches, les discussions et les informations dans un seul système, réduisant ainsi la fragmentation entre les équipes.

Découvrez comment le logiciel de gestion des connaissances ClickUp transforme les connaissances de l'entreprise en un système opérationnel couvrant la documentation, la recherche, l'automatisation et la gouvernance.

Créez de la documentation et transformez-la en travail exploitable.

Créez et conservez la documentation nécessaire à votre travail avec ClickUp Docs.

La raison la plus courante pour laquelle la documentation d'entreprise échoue est qu'elle est créée en dehors du flux de travail. Les équipes rédigent des documents de processus, des procédures opératoires normalisées et des directives dans un logiciel de gestion des connaissances, mais l'exécution se fait ailleurs.

Au fil du temps, la documentation s'éloigne de la réalité et la propriété devient floue.

ClickUp Docs vous aide à créer des documents qui restent en connexion avec l'exécution et la collaboration.

Avec ClickUp Docs, vous pouvez :

Créez des documents directement dans votre environnement de travail, que ce soit à partir d'un espace, d'un dossier, d'une liste ou de la barre latérale.

Structurez les connaissances complexes à l'aide de pages imbriquées et facilitez l'organisation des procédures opératoires normalisées, des politiques et des wikis internes sans tout aplatir en longues pages.

Intégrez des tâches dans Docs pour transformer les étapes documentées en travaux assignés et traçables, avec des propriétaires clairement identifiés.

Utilisez des formats riches et des commandes slash pour ajouter des tableaux, des checklists, des légendes et des séparateurs sans ralentir la rédaction.

Collaborez en temps réel, grâce aux commentaires, aux mentions et à la modification en cours, afin que la documentation reflète les contributions de l'équipe plutôt que les efforts individuels.

Contrôlez l'accès grâce à des permissions granulaires, afin de garantir que les bonnes équipes puissent afficher, commenter ou modifier les documents sensibles.

Les documents étant directement liés aux tâches et aux flux de travail, les mises à jour s'effectuent dans le cadre de l'exécution quotidienne. Cela permet de garantir l'exactitude et la propriété claire de la documentation, même lorsque les processus évoluent d'une équipe à l'autre.

💡 Conseil de pro : utilisez le Hub Documents pour filtrer et organiser rapidement vos documents à l'aide d'étiquettes, de favoris, de fichiers récents et de la fonction de recherche. Cela permet aux équipes de trouver plus rapidement les documents faisant autorité sans avoir à parcourir les espaces ou les dossiers. Vous pouvez également encourager vos employés à collaborer dans Docs sans les ralentir avec des validations ou la peur de faire des erreurs. L'historique des pages vous offre une visibilité totale sur les modifications et vous permet de restaurer instantanément les versions précédentes si nécessaire. Ouvrez n'importe quel document

Cliquez sur les points de suspension (...) en haut à droite.

Sélectionnez l'historique de la page pour prévisualiser les modifications par utilisateur, heure et date.

Restaurez une version précédente en un seul clic sans retouche manuelle. Suivez les modifications et restaurez facilement les versions précédentes grâce à l'historique des pages dans ClickUp Docs.

Capturez automatiquement les connaissances issues des réunions grâce à IA Notetaker.

Lorsque des décisions sont prises lors de réunions, vous ne devriez pas avoir à vous fier à votre mémoire ou à des notes éparses. ClickUp AI Notetaker capture automatiquement les notes de réunion, les décisions, les éléments à prendre et les transcriptions consultables.

Capturez automatiquement les notes de réunion, les décisions et les transcriptions grâce à ClickUp AI Notetaker.

Vous pouvez rechercher des discussions passées, relier directement les décisions aux tâches et aux propriétaires, et passer de la discussion à l'exécution sans suivi manuel. Cela garantit que le contexte essentiel reste accessible longtemps après la fin de la réunion, tout en réduisant l'effort de documentation pour vos équipes.

Trouvez instantanément les informations dont vous avez besoin grâce à Enterprise Search.

ClickUp Enterprise Search vous permet d'effectuer des recherches dans les documents, les tâches, les commentaires et les pièces jointes à partir d'un seul point d'entrée, afin que vous puissiez trouver les informations dont vous avez besoin sans changer d'outil ni naviguer dans les dossiers.

Trouvez plus rapidement les informations pertinentes dans vos documents et vos travaux grâce à ClickUp Enterprise Search.

Les résultats de recherche tiennent compte des permissions et sont classés par pertinence et par date. Par exemple, lorsque vous recherchez un processus d'approbation, vous pouvez voir le dernier document des procédures opératoires normalisées, la date de sa dernière mise à jour et le fil de commentaires expliquant pourquoi la modification a été apportée, le tout affiché dans une seule vue.

Vous pouvez ouvrir le document pour examiner le processus ou passer directement à la tâche à accomplir, transformant ainsi la recherche en une étape d'exécution immédiate plutôt qu'en un simple exercice de consultation.

📮 ClickUp Insight : 28 % des employés préfèrent garder leurs pensées pour eux ou ne se sentent pas à l'aise pour partager leurs opinions lors des réunions. Mais toutes les bonnes idées ne sont pas forcément exprimées à voix haute lors des réunions. Parfois, les véritables idées géniales se cachent dans un commentaire sur une tâche ou dans un fichier oublié. Imaginez qu'un membre de votre équipe suggère discrètement une amélioration de processus dans un commentaire il y a plusieurs mois, ou partage une solution unique dans un document qui n'a jamais été présenté en réunion. Grâce à la recherche d'entreprise de ClickUp Brain, vous pouvez instantanément faire remonter ces contributions, quel que soit leur emplacement dans votre environnement de travail. Cela signifie que chaque idée, qu'elle soit exprimée oralement ou par écrit, est accessible et exploitable, ce qui garantit que votre équipe ne passe jamais à côté de ses meilleures idées. Pour en savoir plus sur la recherche d'entreprise, regardez cette vidéo 👇

Obtenez des réponses depuis votre environnement de travail avec ClickUp Brain.

Trouver des informations n'est que la moitié du problème. Vous devez également les comprendre rapidement et les appliquer correctement. ClickUp Brain transforme votre environnement de travail en une couche de connaissances alimentée par l'IA qui répond à vos questions à l'aide de vos données de travail.

Obtenez des réponses claires à partir des données de votre environnement de travail avec ClickUp Brain.

Cette IA contextuelle vous fournit des réponses directes à partir de votre environnement de travail en utilisant vos documents, tâches, commentaires et données de projet. Vous posez des questions en langage naturel et obtenez des réponses fondées sur vos processus réels et vos pratiques de gestion des connaissances.

Par exemple, vous pouvez inviter cette IA connectée à résumer le processus d'escalade actuel et à afficher toutes les tâches ouvertes qui l'utilisent. »

Brain extrait les procédures opératoires normalisées approuvées, met en évidence les modifications récentes et lie les tâches actives auxquelles le processus s'applique. Cela vous permet de vérifier le processus et de prendre immédiatement des mesures sans avoir à effectuer de recherches dans les documents ou les projets.

💟 Bonus : permettez aux agents de répondre de manière autonome aux flux de travail de connaissances. Pendant la migration, les questions se multiplient. Où se trouve ce document maintenant ? Qui est responsable de cette tâche ? Qu'a-t-on décidé la semaine dernière ? Sans assistance, ces questions deviennent des interruptions constantes. Des outils tels que Super Agents dans ClickUp changent cette dynamique en servant de point de référence commun. Au lieu de demander autour d'eux, les utilisateurs obtiennent des réponses directement du système, fondées sur le travail réel et la documentation. Cela réduit la dépendance vis-à-vis de quelques « détenteurs de connaissances » et aide les nouveaux utilisateurs à prendre confiance sans ralentir les autres. Personnalisez les agents ClickUp AI en fonction de flux de travail très spécifiques et confiez-leur la gestion des opérations de bout en bout.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement des agents IA, regardez cette vidéo 👇

Réunissez la gestion des connaissances de l'entreprise avec ClickUp

À mesure que les entreprises se développent, la connaissance cesse d'être un problème de documentation et devient un problème de coordination.

La gestion des connaissances de l'entreprise ne fonctionne que lorsque la documentation, les discussions, les tâches, les rapports et la gouvernance cohabitent dans le même système. Sinon, les informations restent enfermées dans des dossiers statiques tandis que l'exécution se fait ailleurs.

ClickUp rassemble toutes ces couches. Vos documents sont directement liés aux tâches. Les décisions prises lors des réunions deviennent des tâches suivies. La recherche d'entreprise couvre les projets, les discussions et les outils connectés. Les tableaux de bord reflètent l'avancement en temps réel. L'IA comprend le contexte dans son ensemble au lieu de résumer des fichiers isolés.

Les connaissances cessent d'être une simple archive et commencent à fonctionner comme une intelligence opérationnelle.

Essayez ClickUp gratuitement et transformez les connaissances en connexion en une exécution coordonnée.

FAQ

La gestion des connaissances (KM) est l'approche globale que vous utilisez pour capturer, organiser, partager et maintenir les connaissances au sein de votre organisation. L'objectif est de vous aider à prendre des décisions fondées sur des données et à réduire les silos de connaissances. Une base de connaissances fait partie de cette approche. Il s'agit d'un référentiel centralisé pour le contenu documenté, notamment les articles, les FAQ et les procédures. La base de connaissances donne accès à l'information, tandis que la KM favorise l'utilisation de ces connaissances dans toute l'organisation.

Vos ressources de connaissances doivent être mises à jour chaque fois qu'un changement intervient dans les processus, les politiques ou les réglementations. Pour les contenus à fort impact, tels que les procédures opératoires normalisées (SOP) et les documents de conformité, une révision programmée tous les 6 à 12 mois permet d'éviter que les informations ne deviennent obsolètes. Pour une gestion efficace des connaissances, les mises à jour quotidiennes des contenus opérationnels doivent être effectuées dès que votre équipe constate des inexactitudes ou des informations manquantes. Une propriété claire des responsabilités et des révisions régulières vous aident à garantir la fiabilité des documents sans avoir à les maintenir de manière excessive.

Une stratégie de gestion des connaissances doit être clairement attribuée au niveau de la direction, avec un responsable KM dédié ou une équipe centrale chargée des opérations ou de l'informatique. Dans le même temps, la propriété ne repose pas sur une seule équipe. Les experts en la matière de tous les services jouent un rôle clé en apportant leur expertise et en garantissant l'exactitude du contenu dans leurs domaines respectifs.

Le choix de l'outil qui vous convient dépend de facteurs tels que l'échelle, les intégrations, les exigences en matière de gouvernance et le niveau de structure que vous souhaitez. Cependant, ClickUp est un choix judicieux pour la gestion des connaissances de l'entreprise, car il vous permet de créer des documents structurés et de lier les connaissances au travail.