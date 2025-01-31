Les 15 meilleurs logiciels de helpdesk pour les équipes informatiques en 2025

Répondre aux questions et aux préoccupations des clients est un élément essentiel de la réussite d'une entreprise. Qu'il s'agisse de répondre aux questions sur les produits en tant que représentant commercial ou de fournir des solutions en tant que gestionnaire de cas informatiques, il existe des dizaines de façons différentes d'assister vos clients. L'une des options les plus efficaces consiste à mettre en œuvre un logiciel de service d'assistance.

Nous allons ici approfondir ce que vous devez rechercher dans un logiciel de helpdesk et mettre en avant 15 des meilleures solutions. Que vous recherchiez un logiciel de helpdesk payant ou gratuit, vous trouverez l'outil idéal pour assister vos clients et créer une expérience utilisateur mémorable. ✨

Que faut-il rechercher dans un logiciel de helpdesk ?

Les logiciels d'assistance sont essentiels pour les services informatiques, les équipes de service à la clientèle et les gestionnaires qui gèrent des projets avec un retour d'information de la part des utilisateurs. Mais tous les outils ne se valent pas, surtout si vous dirigez une grande entreprise qui a besoin de fonctions personnalisées ou une petite équipe qui doit équilibrer son budget et ses besoins en logiciels. 🛠️

Voici quelques caractéristiques d'un bon logiciel de service d'assistance :

Rapports et suivi des tickets : Recherchez des outils de helpdesk qui offrent des fonctionnalités de suivi des problèmes afin que vous puissiez suivre l'expérience du client à partir du moment où il émet un signal d'alarme jusqu'à la minute où le problème est résolu avec succès

Recherchez des outils de helpdesk qui offrent des fonctionnalités de suivi des problèmes afin que vous puissiez suivre l'expérience du client à partir du moment où il émet un signal d'alarme jusqu'à la minute où le problème est résolu avec succès Omnichannel assistance: Rien n'est pire que de passer par des dizaines de plateformes différentes pour répondre aux questions des clients. Choisissez un logiciel d'assistance qui offre une assistance multicanal sur une seule plateforme

Rien n'est pire que de passer par des dizaines de plateformes différentes pour répondre aux questions des clients. Choisissez un logiciel d'assistance qui offre une assistance multicanal sur une seule plateforme Base de connaissances : une base de données centralisée des questions les plus fréquemment posées et des solutions pour permettre aux clients de s'aider eux-mêmes sans attendre les agents d'assistance

Collaborez sur des idées et créez de superbes documents ou wikis avec des pages imbriquées et des options de mise en forme personnalisée pour les feuilles de route, les bases de connaissances, etc

Automatisation: Eliminez l'obstacle des tâches récurrentes en laissant le logiciel de helpdesk s'en charger pour vous

Eliminez l'obstacle des tâches récurrentes en laissant le logiciel de helpdesk s'en charger pour vous Intégration: Sélectionnez un logiciel de service d'assistance qui travaille avec d'autres outils que vous utilisez régulièrement pour améliorer l'expérience client

Sélectionnez un logiciel de service d'assistance qui travaille avec d'autres outils que vous utilisez régulièrement pour améliorer l'expérience client Personnalisation: Les meilleurs outils sont ceux qui répondent à vos besoins spécifiques. Optez pour un logiciel qui s'intègre à vos flux de travail

Les 15 meilleurs logiciels de helpdesk à utiliser en 2024

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher dans votre logiciel de service d'assistance, il est temps de vérifier quelques-uns des meilleurs exemples du secteur. Des outils CRM tout-en-un payants conçus pour les grandes entreprises aux options épurées mais efficaces pour les petites entreprises et les personnes qui optent pour un logiciel gratuit, voici 15 des meilleures options de logiciels de helpdesk à essayer. 👀

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Conditional-Logic-in-ClickUp-Forms-to-Streamline-Internal-Requests.gif Logique conditionnelle dans les formulaires ClickUp pour rationaliser les demandes internes /$$$img/

Rationaliser les demandes internes pour les équipes de conception ou d'informatique afin de collecter les informations exactes nécessaires dans vos formulaires

ClickUp est peut-être plus connu en tant qu'outil de gestion de projet, mais notre logiciel de helpdesk et nos outils de gestion du service client sont tout aussi efficaces. Si vous avez besoin de recueillir les commentaires de vos clients, tournez-vous vers la section Affichage du formulaire par ClickUp .

Cette fonctionnalité offre une personnalisation permettant de collecter les informations exactes dont vous avez besoin pour servir vos utilisateurs.

Vous souhaitez offrir à vos clients un moyen rapide et facile de soumettre une demande d'aide ? Modèle de ticket du service d'assistance de ClickUp vous couvre. Avec six statuts, vous pouvez suivre la progression d'un ticket d'assistance depuis sa réception jusqu'à sa résolution. Des affichages personnalisés vous permettent de classer les tickets par ordre de priorité et de les faire remonter au niveau supérieur si nécessaire.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Un large intervalle de types de champs de gestion de projet (cases à cocher, libellés, textes courts et longs) facilite la collecte de tous types d'informations dans les formulaires

Crée automatiquement des tâches à partir des formulaires, rationalisant ainsi vos flux de travail

Créez des libellés personnalisés pour organiser les tickets du service d'assistance et ajoutez une étiquette de priorité pour traiter les tickets urgents

Une extension de la personnalisation signifie que vos formulaires sont vraiment uniques et reflètent exactement les informations dont vous avez besoin

Les fonctionnalités de sécurité et de confidentialité assurent la sécurité de vos données et répondent aux réglementations de conformité GDPR, PCI DSS Service Provider Level 1, et CCPA

Limites de ClickUp

L'affichage des formulaires n'est pas disponible dans le forfait Free

Certaines personnes ont estimé que la courbe d'apprentissage pour son grand nombre de fonctionnalités était élevée

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (8,200+ reviews)

4.7/5 (8,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. TeamSupport

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/TeamSupport.jpg Logiciel d'assistance : TeamSupport /$$img/

via TeamSupport TeamSupport propose des outils logiciels de service client pour mieux comprendre vos clients et leur offrir l'assistance dont ils ont besoin. Leurs solutions comprennent un système de discussion en direct pour les équipes commerciales et marketing, ainsi que des analyses de données personnalisées. 👩‍💻

Les meilleures fonctionnalités de TeamSupport

Les outils intégrés d'indice de détresse des clients aident à surveiller et à prévenir le désabonnement

S'intègre aux outils d'assistance client et d'équipe, notamment Slack, Salesforce, JIRA, HubSpot et Azure DevOps

Les fonctionnalités clés de la base de données des produits permettent de suivre les données et les produits des clients au niveau du ticket pour une résolution plus rapide et un suivi éclairé des problèmes pour les équipes d'assistance

Limites de TeamSupport

Il n'y a pas d'essai gratuit

Les règles d'automatisation des tickets ne s'appliquent qu'une seule fois à un ticket afin d'éviter les boucles, mais cela signifie qu'il faut écrire manuellement plusieurs règles pour traiter des tickets d'assistance plus compliqués

Les solutions de gestion de projet ne sont pas aussi robustes que celles d'autres outils de bureau

Prix de TeamSupport

Assistance essentielle: 49 $/mois par agent

49 $/mois par agent Assistance Enterprise: 69 $/mois par agent

69 $/mois par agent Achevé Assistance client Suite: $119/mois par agent

G2: 4.4/5 (840+ commentaires)

4.4/5 (840+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (830+ commentaires)

3. Deskpro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Deskpro.jpg Logiciel d'assistance : Deskpro /$$$img/

via Deskpro Deskpro est un logiciel d'assistance tout-en-un qui centralise les données de vos clients et les demandes d'aide en un seul endroit - quel que soit l'endroit où un client soumet un problème. Les fonctions intégrées de discussion en direct et d'assistance omnicanale réduisent le temps nécessaire pour résoudre les problèmes et répondre aux questions. De plus, vous pouvez automatiser l'acheminement des tickets et les protocoles de gestion des incidents pour traiter les problèmes des clients et rationaliser vos processus de travail internes.

Deskpro meilleures fonctionnalités

Prenez le contrôle avec les fonctionnalités sur site et hébergez vos données sur votre propre infrastructure de serveur, ou choisissez leur option cloud pour stocker dans l'un de leurs centres de données

La plateforme en libre-service facilite la création d'un centre d'aide une base de connaissances pour que les clients obtiennent des réponses aux FAQ et résolvent les problèmes les plus courants

Entièrement personnalisé pour développer un système de billetterie qui rationalise l'expérience client et améliore la satisfaction des clients

Limites du Deskpro

Il existe une courbe d'apprentissage pour les utilisateurs novices en matière de serveurs, ce qui signifie que les nouvelles recrues en informatique peuvent avoir besoin d'une assistance supplémentaire pour le mettre en service

Le système Logiciel de gestion de la relation client (CRM) était parfois bogué, mais le centre d'aide est rapide à répondre

Prix du Deskpro

Teams: $29/mois par agent Professionnel: $59/mois par agent

$29/mois par agent $59/mois par agent Enterprise: $99/mois par agent

G2: 4.3/5 (20+ reviews)

4.3/5 (20+ reviews) Capterra: 4.6/5 (30+ avis)

4. Zoho Desk

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Zoho-desk-knowledge-base-example-1400x817.jpeg Exemple de base de connaissances Zoho desk /$$$img/

via Bureau Zoho Zoho Desk vise à faciliter le service client tout en stimulant la productivité et en établissant des connexions mémorables avec vos utilisateurs finaux. Que vous dirigiez de grandes équipes d'assistance ou une petite entreprise, cette solution de service d'assistance gère les tickets et les demandes d'assistance client sur différents canaux de communication.

La fonction multi-département est particulièrement utile pour les équipes qui ont besoin d'une aide informatique propre à chaque département ou à différentes marques. 🌻

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Desk

L'interface conviviale et intuitive signifie qu'il est facile pour tous les membres de l'équipe de se mettre au diapason et d'adresser les tickets d'assistance

Intégré Outils d'IA y compris un chatbot, une analyse des sentiments et un assistant de réponse offrent un aperçu aux membres de l'équipe pour fournir la meilleure aide possible

Les notifications instantanées des changements dans l'activité des tickets et les modes de travail personnalisables améliorent la productivité du service d'assistance informatique

Limites de Zoho Desk

Le nombre de fonctionnalités implique de consacrer du temps et des efforts à l'apprentissage de la meilleure façon d'exploiter l'outil pour répondre aux besoins de votre entreprise

Les tickets créés via l'API sont limités, ce qui peut représenter un défi pour les grandes entreprises

Prix de Zoho Desk

Standard: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Professionnel: 35$/mois par utilisateur Enterprise: $50/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (4,700+ reviews)

4.4/5 (4,700+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,000+ reviews)

5. Aide Scout

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Help-Scout.png Logiciel de Helpdesk : Help Scout CX View /$$img/

via Aide Scout Help Scout offre une approche simplifiée des solutions logicielles de helpdesk. Ses fonctionnalités sont les suivantes l'automatisation du flux de travail les centres de connaissances et les boîtes de réception partagées, il est plus facile que jamais de se connecter avec les utilisateurs et d'améliorer les interactions avec les clients.

Help Scout meilleures fonctionnalités

Le logiciel de gestion du service d'assistance en temps réel vous permet de résoudre les problèmes des clients en quelques minutes

Affichez facilement les profils des utilisateurs dans la section base de données personnalisée y compris les discussions précédentes et l'historique du site Web, afin que votre équipe d'assistance informatique puisse répondre de manière exhaustive aux demandes de service

Utilisez les fonctionnalités de rapports pour suivre les indicateurs de l'équipe et le bonheur des clients avec un portail en libre-service simple

Limites de Help Scout

L'API de la boîte aux lettres est limitée en fréquence, et tous les utilisateurs comptent pour le maximum, ce qui signifie que vous devez gérer l'utilisation plus étroitement qu'avec d'autres outils

Certains utilisateurs estiment que la disposition de la plateforme de connaissances pourrait être plus intuitive pour les demandes de service

Prix de Help Scout

Standard: 20 $/mois par utilisateur

20 $/mois par utilisateur Plus: 40 $/mois par utilisateur

40 $/mois par utilisateur Pro: 65$/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (390+ avis)

4.4/5 (390+ avis) Capterra: 4.6/5 (200+ avis)

6. Salesforce Service Cloud

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Salesforce-Service-Cloud.jpg Logiciel d'assistance : Salesforce Service Cloud /$$img/

via Salesforce Salesforce est un CRM de renommée mondiale et sa plateforme de service d'assistance connue sous le nom de Service Cloud vise à rationaliser l'assistance client pour les entreprises. Les fonctionnalités clés comprennent l'automatisation intelligente pour réduire les coûts et améliorer les flux de travail, ainsi que la gestion des incidents pour suivre les risques majeurs liés à la relation client. ✍️

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce Service Cloud

L'IA générative intégrée permet de diminuer le temps de résolution et d'augmenter les performances et les indicateurs clés de performance de l'équipe

Le système de billetterie du service d'assistance omnicanal concentre toutes les demandes des clients sur une seule plateforme facile à gérer, quel que soit l'endroit où le client a demandé de l'aide, que ce soit par l'intermédiaire d'un centre d'appels, d'un message sur les médias sociaux ou d'un canal de commerce électronique

Les outils d'assistance à distance et d'escalade permettent de répondre rapidement aux demandes à n'importe quel niveau de service dans le portail en libre-service

Limites de Salesforce Service Cloud

De nombreuses fonctionnalités du logiciel de bureau sont des modules complémentaires ou s'accompagnent de limites, ce qui augmente le coût de l'outil en fonction des besoins de votre organisation

La navigation peut être plus complexe par rapport à d'autres outils d'assistance client, ce qui résulte en une courbe d'apprentissage plus élevée

Prix de Salesforce Service Cloud

Démarrage: 25 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

25 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) Professionnel : 75 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

75 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) **Enterprise : 150 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

Unlimited: $300/mois par utilisateur (facturé annuellement)

G2: 4.2/5 (2,200+ reviews)

4.2/5 (2,200+ reviews) Capterra: 4.4/5 (700+ avis)

7. ServiceNow

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ServiceNow.jpg Logiciel d'assistance : ServiceNow /$$img/

via ServiceNowServiceNow est un outil de gestion des services informatiques (ITSM) qui aide les entreprises à suivre les tickets et à créer des solutions qui résolvent les points de douleur des clients et atteignent les objectifs de l'entreprise. C'est l'une des meilleures options de logiciel de service d'assistance avec un service d'assistance basé sur le cloud, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier de la maintenance des serveurs ou de la gestion de problèmes d'hébergement complexes.

L'outil offre un service d'assistance l'automatisation pour réduire le temps nécessaire à votre équipe pour effectuer les tâches récurrentes et des informations sur la gestion des actifs informatiques. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur le service à vos clients.

Les meilleures fonctionnalités de ServiceNow

Les rapports et tableaux de bord en temps réel vous permettent de gérer les stocks, de répondre aux questions des clients et de rationaliser votre système de tickets entre les différents services pour améliorer l'assistance client

La hiérarchisation automatique et l'affectation des tâches réduisent le nombre d'étapes de votre flux de travail afin d'accélérer le temps de réponse

Le tableau de bord de la plateforme informatique stocke toutes vos données et connaissances en un seul endroit pour stimuler la collaboration et la promotion l'engagement des employés Utilisez les rappels et notifications de gestion des accords de niveau de service (SLA), très pratiques, pour ne pas perdre de vue la satisfaction de vos clients



Limites de ServiceNow

Il ne s'agit pas d'un système complet de CRM et outil de gestion de projet vous devrez donc l'utiliser en combinaison avec d'autres outils

Certains utilisateurs estiment que les fonctionnalités de rapports pourraient être plus robustes pour l'assistance client

Prix de ServiceNow

Contactez-nous pour une tarification personnalisée adaptée aux besoins de votre entreprise

G2: 4.4/5 (1,500+ reviews)

4.4/5 (1,500+ reviews) Capterra: 4.5/5 (190+ avis)

8. Zendesk

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/zendesk-crm.png Exemple de plateforme CRM Zendesk /$$$img/

via Zendesk Zendesk est l'un des plus grands noms en matière d'assistance au service client. Conçue pour personnaliser les interactions avec les clients, cette plateforme combine des fonctions IA, une messagerie humaine réelle et.. des outils de productivité pour vous aider gérer votre personnel et s'engager auprès des clients. 🤩

Les meilleures fonctionnalités de Zendesk

Le routage intelligent automatise les tâches, en envoyant les utilisateurs à l'agent du service client approprié au sein de votre équipe ou en les guidant vers un portail en libre-service où ils obtiennent des réponses rapides aux questions les plus courantes

Obtenez des informations sur votre système de gestion des connaissances grâce aux rapports et aux outils d'analyse intégrés

Les intégrations avec les applications mobiles sur iOS et Android, ainsi qu'avec les outils web, signifient que vous pouvez utiliser le portail en libre-service partout où vous allez et avec vos autres outils de productivité

Utilisez le widget web pour intégrer la messagerie dans les outils directement sur vos pages de destination, ou utilisez l'environnement de travail de l'agent pour traiter un seul ticket sur l'ensemble des canaux

Le système de notation largement utilisé facilite la formation

Les limites de Zendesk

Les affichages personnalisés ne peuvent pas être exportés d'un utilisateur à l'autre, ce qui signifie que vous devrez les recréer manuellement pour chaque utilisateur

Certains utilisateurs ont trouvé qu'obtenir de l'aide prenait plus de temps ou était plus compliqué que ce à quoi ils s'attendaient par rapport à d'autres logiciels de bureau

Prix de Zendesk

Teams: 49 $/mois par agent

49 $/mois par agent Suite Growth: $79/mois par agent

$79/mois par agent Suite Professional: $99/mois par agent

$99/mois par agent Suite Enterprise: Contacter pour une tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (5,600+ reviews)

4.3/5 (5,600+ reviews) Capterra: 4.4/5 (3,600+ reviews)

9. Spiceworks

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Spiceworks.jpg Spiceworks /$$img/

via Spiceworks Spiceworks fournit une solution de service d'assistance hébergée dans le cloud, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de passer du temps à construire ou à maintenir des serveurs. Utilisez les moniteurs, les notifications et les options de tickets personnalisés pour adapter cette solution à vos objectifs de gestion des clients.

Augmentez la satisfaction de vos clients avec un système de tickets intuitif et une solution de service d'assistance dans Spiceworks.

Les meilleures fonctionnalités de Spiceworks

La pile technologique personnalisée décompose votre organisation en un système de tickets de service d'assistance facile à gérer, que vous ayez deux agents de service clientèle ou des centaines

L'interface d'assistance client simple vous permet d'aider les clients sans avoir à suivre une courbe d'apprentissage abrupte

Utilisez l'outil de suivi pour obtenir des informations et les intégrer à votre expérience de service pour un système d'assistance client plus fluide

Limites de Spiceworks

Certains utilisateurs de grandes entreprises ont estimé que l'outil était sous-développé et bénéficierait de fonctionnalités supplémentaires

L'environnement de travail offre des rôles limités, ce qui complique la tâche des équipes plus importantes et plus dispersées

Prix de Spiceworks

Free pour tous les utilisateurs

Evaluations et critiques de Spiceworks

G2: 4.3/5 (300+ commentaires)

4.3/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (540+ avis)

10. LiveAgent

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/LiveAgent.jpg LiveAgent /$$$img/

via LiveAgent LiveAgent est un logiciel de helpdesk qui vise à rendre les interactions avec les clients sans effort. Avec des tonnes de fonctionnalités et de capacités de suivi, il est facile de répondre aux demandes des clients, de faire remonter les problèmes et de fournir des solutions.

Le système de billetterie avancé envoie toutes les demandes à une boîte de réception universelle afin que vous puissiez les afficher et y répondre sans changer de plateforme. 📥

LiveAgent meilleures fonctionnalités

Plus de 200 intégrations, y compris Zapier, Magento, WordPress et Mailchimp

Possède 130 fonctionnalités de billetterie, telles que les forums, le chat en direct et les articles de la base de connaissances

L'interface utilisateur est adaptable, alors personnalisez-la pour l'adapter à votre Business en ajoutant des champs personnalisés pour les réponses ou en filtrant par statut, source, étiquettes ou affectations

Limites de LiveAgent

Certains utilisateurs ont trouvé que les réponses automatiques pouvaient être développées davantage dans leur système de billetterie

D'autres utilisateurs ont estimé qu'ils auraient besoin d'un didacticiel décrivant les nombreuses fonctionnalités de LiveAgent

Prix de LiveAgent

Petit: $9/mois par agent (facturé annuellement)

$9/mois par agent (facturé annuellement) Moyen: 29 $/mois par agent (facturé annuellement)

29 $/mois par agent (facturé annuellement) Large: 49$/mois par agent (facturé annuellement)

49$/mois par agent (facturé annuellement) Enterprise: 69 $/mois par agent (facturation annuelle)

G2: 4.5/5 (1,400+ reviews)

4.5/5 (1,400+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,300+ reviews)

11. Jira

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Jira-Issue-Tracking-Feature-Example-1400x922.png Exemple de fonctionnalité de suivi des problèmes de Jira /$$$img/

via Jira Jira est populaire logiciel de gestion de projet qui est principalement utilisé pour le suivi des bugs, le suivi des problèmes et la gestion de projet agile. Au fil du temps, de nombreuses entreprises ont commencé à utiliser Jira comme outil d'assistance client en raison de sa flexibilité et de la facilité avec laquelle il s'intègre à d'autres applications.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Flux de travail personnalisables permettant d'adapter le logiciel aux besoins de votre équipe

Fonction de recherche puissante permettant aux utilisateurs de trouver rapidement et facilement n'importe quel ticket récent ou historique

De nombreux modules complémentaires sont disponibles pour améliorer les fonctions du service desk de Jira

S'intègre facilement avec d'autres produits Atlassian pour une productivité sans faille

Limites de Jira

La complexité de l'outil peut nécessiter un certain temps d'apprentissage et d'adaptation

Plus cher que d'autres alternatives lorsque des plugins supplémentaires sont pris en compte

Prix de Jira

Free

Standard: $7.75/mois par utilisateur

$7.75/mois par utilisateur Premium: $15.25/mois par utilisateur

$15.25/mois par utilisateur Enterprise: Appelez Jira pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (5,270+ reviews)

4.3/5 (5,270+ reviews) Capterra: 4.4/5 (13,200+ reviews)

12. ProProfs Helpdesk

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/ProProfs-Knowledge-Base-Example.png Exemple de base de connaissances ProProfs /$$$img/

via ProProfs Le service d'assistance ProProfs est un outil d'assistance client doté de nombreuses fonctionnalités qui s'est développé pour devenir une solution de service client complète. Il est doté d'une boîte de réception partagée qui rassemble les requêtes des clients provenant de différents canaux en un seul endroit, ce qui simplifie le processus d'assistance.

Les meilleures fonctionnalités de ProProfs Help Desk

Boîte de réception partagée permettant aux équipes de collaborer et de résoudre les requêtes des clients de manière transparente

Base de connaissances intégrée qui réduit le nombre de tickets entrants et améliore le libre-service pour les clients

Rapports et suivi faciles aidant les superviseurs à surveiller les performances de l'équipe

Intégration avec un intervalle d'autres outils logiciels pour une utilisation facile dans différents flux de travail

ProProfs Help Desk \N limitations

Les applications mobiles ne sont pas aussi robustes que les versions de bureau

Les utilisateurs peuvent avoir besoin d'un peu de temps pour se familiariser avec l'interface

Prix du service d'assistance ProProfs

Free

Payant: 20$/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (15+ commentaires)

4.7/5 (15+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (10+ avis)

13. SAP

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/SAP.png Affichage du service d'assistance client SAP /$$$img/

via SAP SAP Customer Experience (anciennement SAP C/4HANA) est un logiciel qui intègre diverses solutions d'expérience client, ce qui le rend adapté à la gestion du service client. SAP propose des options personnalisables pour différents secteurs et tailles d'entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de SAP

Fournit des informations en temps réel sur les clients pour mieux les comprendre et leur offrir un service personnalisé

Plate-forme CRM (Customer Relationship Management) complète intégrant des solutions de vente, de service et de marketing

Offre une expérience de service client omnicanal, incluant l'e-mail, le téléphone, le chat et les médias sociaux

S'intègre facilement aux autres outils de la suite SAP

Limites de SAP

Assez coûteux par rapport à d'autres solutions de helpdesk

La mise en œuvre et la maîtrise du système nécessitent une certaine expertise technique et un temps d'apprentissage

Prix de SAP

Contactez SAP pour connaître les tarifs

G2: 4.2/5 (800+ commentaires)

4.2/5 (800+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (1,840+ reviews)

14. SuuportBee

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/SupportBee.png Affichage de SupportBee CS /$$$img/

via SupportBee AssistanceBee est un logiciel simplifié de service d'assistance par e-mail qui aide les entreprises à gérer plus efficacement leurs e-mails d'assistance. Il met l'accent sur un système de boîte de réception partagée, où tous les membres de l'équipe peuvent accéder et répondre aux requêtes des clients.

Meilleures fonctionnalités de SupportBee

Le système de billetterie permet d'organiser et d'attribuer facilement les demandes des clients

Intégration avec les systèmes de gestion de la relation client (CRM) et les systèmes de gestion de la relation client (GRC) outils de gestion de projet améliorent votre flux de travail d'assistance

Trie automatiquement les e-mails en fonction des éléments déclencheurs que vous avez spécifiés, de l'expéditeur à l'objet du message

Les fonctionnalités de collaboration permettent à plusieurs membres de l'équipe de travailler sur la même demande du client

Limites de SupportBee

Certains utilisateurs signalent que la fonctionnalité de recherche est lente et parfois peu intuitive

Bien que des statistiques de base soient fournies, il manque des fonctionnalités de rapports plus robustes pour l'analyse des données

Prix de SupportBee

Démarrage: 13 $/mois par utilisateur

13 $/mois par utilisateur Enterprise: 17 $/mois par utilisateur

G2: 4.1/5 (5+ commentaires)

4.1/5 (5+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (25+)

15. HiverHQ

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/HiverHQ-Dashboard.png HiverHQ Tableau de bord /$$$img/

via Hiver HiverHQ est un outil de service à la clientèle robuste qui fonctionne directement à partir de votre compte Gmail. Il fonctionne comme un outil sans effort gestion des e-mails qui simplifie la gestion et le suivi des e-mails d'assistance par les équipes. HiverHQ permet aux utilisateurs de déléguer, suivre et prioriser les e-mails des clients sans jamais quitter l'interface Gmail.

Les meilleures fonctionnalités d'HiverHQ

Étiquette et catégorisation des e-mails pour une meilleure organisation et un meilleur suivi des requêtes des clients

Fonctionnalité de détection des collisions pour éviter que plusieurs membres ne répondent à la même requête

Flux de travail automatisés pour une gestion efficace des e-mails

Fonctionnalité d'analyse et de rapports détaillés pour suivre les performances de l'équipe

Intégration avec d'autres outils populaires tels que Slack, Trello et Google Workspace

Limites d'HiverHQ

Limité à l'utilisation de Gmail, ce qui n'est pas forcément la solution idéale pour les équipes utilisant d'autres clients e-mail.

Ne dispose pas de fonctionnalités natives de discussion en direct ou d'appel téléphonique

Prix d'HiverHQ

Essai gratuit disponible

disponible Lite: 15 $ par mois

15 $ par mois Pro: 39 $ par mois

39 $ par mois Elite: 59 $ par mois

59 $ par mois Tarification personnalisée disponible sur demande pour les entreprises de plus de 50 utilisateurs

Évaluations et critiques d'HiverHQ

G2: 4.6/5(800+ commentaires)

4.6/5(800+ commentaires) Capterra: 4.6/5(150+ avis)

Répondre aux demandes des clients et aider les équipes d'assistance avec ClickUp

Les logiciels d'assistance sont l'un des meilleurs outils pour rationaliser le processus de réponse aux questions des clients et les aider à résoudre les problèmes. Qu'il s'agisse d'automatiser la création de tâches pour les demandes de tickets des clients, de suivre l'expérience d'un utilisateur spécifique ou d'obtenir des informations sur votre approche globale de l'assistance, ces outils sont d'une valeur inestimable. Essayez ClickUp dès aujourd'hui pour mieux aider vos clients et pour créer des flux de travail permettant aux membres de votre équipe de ne pas perdre de vue leurs tâches.

