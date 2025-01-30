les 10 meilleurs logiciels d'expérience client en 2025

"Faites un client, pas une vente" Je ne jure que par cette approche en matière d'expérience client. J'ai pour priorité de favoriser de solides relations avec les clients en instaurant la confiance et la loyauté.

Bien sûr, mon parcours a connu son lot d'écueils - qualité de service client incohérente, lenteur du temps de réponse, données client fragmentées et manque de personnalisation - j'ai tout vu.

Mais ces revers m'ont appris qu'avec les bons outils et la bonne approche, offrir une expérience client exceptionnelle devient une seconde nature.

Dans ce blog, j'ai dressé une liste des 10 meilleurs outils logiciels d'expérience client qui peuvent vous aider à centraliser les données clients, à recueillir des commentaires sur différents canaux et à analyser le comportement des clients afin d'améliorer leur satisfaction globale.

Que faut-il rechercher dans un logiciel d'expérience client ?

Après avoir évalué de nombreuses solutions logicielles de gestion de l'expérience client, j'ai identifié les facteurs clés à prendre en compte pour améliorer les interactions avec les clients et donner à vos agents les moyens de dépasser les attentes des clients :

Flexible et adaptable: Sélectionnez un logiciel d'expérience client (CX) qui s'adapte à chaque type d'entreprise et répond à vos besoins personnalisés, quelles que soient la taille et la nature de votre organisation

Facile à configurer: Recherchez un logiciel CX dont la configuration est transparente. Assurez-vous que vous pouvez facilement configurer le système sans avoir besoin de connaissances approfondies en matière de codage. Vérifiez également si l'outil permet à vos développeurs et concepteurs de logiciels de mettre en œuvre votre programme de sondage

Analyse de l'expérience client: Optez pour un logiciel d'expérience client doté d'une analyse CX omnicanale. Cela vous aidera à collecter et à analyser les données clients provenant de plusieurs canaux, tels que les médias sociaux, les e-mails, les interactions avec les centres d'appels, etc. et à prendre des décisions basées sur les données

Capacités prédictives: Sélectionnez des outils qui offrent des analyses prédictives pour garder une longueur d'avance sur le désabonnement et l'insatisfaction des clients en mesurant l'expérience client à différentes étapes du parcours client

Intégrations: Les entreprises utilisent plusieurs applications pour effectuer leurs opérations. Trouvez donc une plateforme de gestion de l'expérience client capable de s'intégrer à vos applications existantes et de personnaliser votre flux de travail

Automatisation: Recherchez une solution CX capable de recueillir automatiquement les commentaires des clients, de fournir des réponses rapides aux requêtes des clients, d'attribuer des tickets aux agents en fonction des exigences du client, etc.

Les 10 meilleurs logiciels d'expérience client à utiliser

Améliorer l'expérience client est plus que jamais crucial pour votre entreprise aujourd'hui, et choisir le bon logiciel peut faire toute la différence. Donc, sans plus attendre, voici une liste curatée des 10 meilleurs logiciels d'expérience client en fonction de leurs fonctionnalités, de leurs prix, de leurs limites et des avis des clients.

Ceux-ci peuvent vous aider à fournir un service exceptionnel et à construire des relations durables avec les clients.

1. ClickUp (Meilleur pour la communication et la gestion des clients)

A ClickUp en tant qu'entreprise, l'une de nos valeurs fondamentales est la création d'une culture axée sur le client. L'orientation client est à la base de tout ce que nous faisons et c'est pourquoi nous utilisons ClickUp pour nous aider à satisfaire nos clients !

De la communication avec les clients à la gestion des clients, en passant par l'analyse des clients et la gestion des projets, objectifs du service à la clientèle et la collaboration d'équipe - ClickUp permet d'automatiser et de rationaliser l'ensemble du flux de travail du service à la clientèle

Avec l'outil Solution ClickUp CRM grâce à ClickUp, je peux visualiser l'équipe commerciale, suivre les comptes clients et gérer les relations avec les clients. Vous pouvez également constituer l'ensemble de votre base de données clients sur ClickUp et l'utiliser pour accéder à toutes les informations et à tous les documents pertinents.

améliorez la communication avec les clients en garantissant des instructions invitées, grâce au logiciel de gestion de projet ClickUp Customer_

L'une des fonctionnalités les plus remarquables de notre plateforme est la suivante ClickUp Brain . C'est un assistant IA qui améliore la gestion des clients en :

Résumant les appels des clients et les commentaires sur les produits

Générant des sondages auprès des clients

Créer des campagnes personnalisées

Générant des réponses personnalisées aux clients

Créant des guides de service à la clientèle

Personnalisez l'interaction avec le client et améliorez son expérience avec ClickUp Brain

Les modèles ClickUp sont parfaits pour rationaliser toutes vos interactions avec les clients sur différents canaux. Vous pouvez facilement gérer les interactions avec les clients et améliorer les relations avec ces derniers grâce à Modèle ClickUp de gestion d'engagements multiples . Il permet de suivre les tâches et les échéances de divers projets personnalisés, de surveiller la progression et de hiérarchiser les charges de travail. Vous pouvez également l'utiliser pour organiser les tâches, gérer les ressources et collaborer avec votre équipe.

Modèle de gestion d'engagements multiples de ClickUp

Le Modèle de plan de communication par ClickUp a aidé mon équipe à mettre en place une stratégie de messagerie efficace pour assurer une communication claire et cohérente avec les clients. Essayez-le si vous cherchez à cibler le public que vous souhaitez, à identifier les meilleurs canaux de communication et à mesurer la réussite des efforts de communication.

Le forfait de communication de ClickUp

Le Modèle de sondage sur la satisfaction de la clientèle est excellent pour mesurer la satisfaction des clients. Il vous aide à comprendre ce que les clients pensent de votre produit. Vous pouvez également l'utiliser pour créer des sondages auprès des clients, capturer les réponses, évaluer les résultats des sondages et identifier les possibilités d'amélioration de l'expérience client.

Modèle de sondage sur la satisfaction des clients de ClickUp

ClickUp meilleures fonctionnalités

Visualisez les incidents clients et les tendances de risque: Obtenez un aperçu des segments de clients les plus risqués, identifiez les raisons de l'attrition des clients et faites des prévisions de revenus avec Tableaux de bord ClickUp /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Dashboards-6-1400x842.png Tableaux de bord ClickUp /$$img/

Identifier les tendances dans les différents segments de clientèle et prévoir le chiffre d'affaires avec les tableaux de bord ClickUp

Intégration d'e-mails: Automatisez la communication avec les clients et envoyez-leur des e-mails d'intégration ou des mises à jour sur les projets Intégration de l'e-mail de ClickUp /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-2.png Intégration de l'e-mail de ClickUp /$$$img/

envoyez et recevez des e-mails de clients directement dans ClickUp_

Générer un contenu personnalisé: Améliorer l'expérience du client en personnalisant la communication avec ClickUp Brain Collecter des données pertinentes: Obtenez les commentaires des clients et convertissez-les en éléments exploitables avec.. ClickUp Formulaires Automatisation du flux de travail: Assurez une réponse rapide aux clients en automatisant les tâches grâce à ClickUp Automatisations Limites de ClickUp

Certains utilisateurs trouvent que l'installation initiale et le processus de personnalisation prennent du temps en raison du vaste éventail d'options et de fonctionnalités

L'application mobile n'offre pas toutes les fonctions disponibles sur la version bureau

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ par mois et par utilisateur

: 7 $ par mois et par utilisateur Business: 12 $ par mois et par utilisateur

12 $ par mois et par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre de l'espace de travail et par mois

G2: 4.7/5 (9,500+ reviews)

4.7/5 (9,500+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,100+ reviews)

2. HubSpot (Meilleur pour l'automatisation du service client)

le logiciel d'expérience client Podium est un logiciel de gestion de l'expérience client Podium Podium est un outil d'interaction avec les clients qui aide les entreprises à gérer les informations relatives aux clients, les témoignages des clients des avis en ligne et des messages de clients. La fonctionnalité Profils de contact simplifie le suivi des interactions avec les clients sur différents canaux, ce qui vous permet de créer une expérience personnalisée pour chaque client.

La meilleure partie du logiciel de gestion de l'expérience client de Podium est que vous pouvez ajouter des étiquettes à chaque profil de client, comme Client VIP, Fondateur et Magasins de détail, pour adapter vos messages aux attributs du client.

Les meilleures fonctionnalités de Podium

Envoyez des sondages rapides par le biais de messages texte et obtenez des informations en temps réel de la part des clients

Comprenez où en sont les clients dans leur parcours d'étape et personnalisez leurs expériences

Créez des messages personnalisés avec l'IA pour les campagnes de marketing par texte

Exploiter l'IA pour les ventes, la programmation des appels et l'automatisation de la communication avec les clients

Limites de Podium

Il dispose d'options de personnalisation limitées pour la messagerie

Vous devrez payer des frais de traitement importants en plus des coûts existants pour prendre les paiements des clients

Prix de Podium

Core : 399 $ par mois

: 399 $ par mois Pro : 599 $ par mois

: 599 $ par mois Signature : Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (1 500+ commentaires)

4.5/5 (1 500+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (500+ commentaires)

4. Zendesk (le meilleur pour gérer les interactions avec les clients sur plusieurs canaux)

le logiciel d'expérience client Birdeye /%img/ est un logiciel de gestion de la relation client le site web de l'association est en anglais, mais il n'est pas disponible en français Birdeye est un logiciel d'expérience client alimenté par l'IA qui recueille et analyse les commentaires des clients en temps réel, vous aidant ainsi à identifier les opportunités d'amélioration de l'expérience client. Sa fonctionnalité de messagerie IA vous permet de vous connecter, de convertir et d'engager les clients sur différents canaux.

La meilleure partie de cet outil est que vous pouvez classer les avis des clients par rapport aux concurrents locaux pour identifier les forces et les faiblesses de votre entreprise. Il vous aide également à identifier les tendances en matière d'engagement des clients et à optimiser les efforts en conséquence.

Birdeye meilleures fonctionnalités

Convertir les réponses aux sondages et les avis des clients en tickets d'assistance

Recueillir les paiements, envoyer des rappels de rendez-vous et solliciter des avis et des recommandations, le tout via une seule et même plateforme

Utilisez l'application mobile Birdeye pour vous connecter avec vos clients en déplacement

Lancez des campagnes de sondage automatisées pour obtenir un retour d'information instantané de la part des clients

Limites de Birdeye

Les options d'assistance multilingue sont limitées

Il ne fait pas d'assistance pour le filtrage ou la segmentation avancée des données clients

Prix de Birdeye

Tarification personnalisée en fonction de la taille de l'entreprise et du secteur d'activité

G2: 4.8/5 (2,000+ reviews)

4.8/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (600+ commentaires)

6. Zoho Desk (Meilleur pour un service client alimenté par l'IA)

le site web de Qualtrics est disponible en anglais et en français Qualtrics Qualtrics utilise une approche axée sur les données pour améliorer l'expérience client. Il recueille et analyse les commentaires non structurés et structurés des clients sur différents canaux tout au long du parcours client, ce qui vous permet d'analyser les interactions avec les clients et de peser les points de contact avec les clients qui comptent le plus.

La fonctionnalité d'automatisation de Qualtrics attribue automatiquement des actions aux équipes appropriées pour une réponse rapide aux requêtes des clients. Elle permet également de constituer des segments et des profils de clients pour personnaliser les interactions avec les clients.

Les meilleures fonctionnalités de Qualtrics

Recevez des alertes en temps réel lorsque des mots ou des termes déclencheurs spécifiques sont détectés dans les commentaires des clients

Accédez à des modèles de sondages personnalisés pour répondre aux besoins des différents clients

Centralisez toutes les interactions et tous les commentaires des clients en un seul endroit pour créer des profils de clients riches et personnaliser l'expérience client

Automatisation des flux de travail pour fournir des solutions rapides aux clients et prédire leur comportement

Limites de Qualtrics

Vous devez avoir quelques compétences en matière de code pour personnaliser les sondages au-delà des options de base disponibles

À ne fait pas suffisamment d'outils pour la manipulation de données en masse

Prix de Qualtrics

Tarifs personnalisés en fonction de la taille de l'entreprise et du secteur d'activité

G2: 4.4/5 (500+ reviews)

4.4/5 (500+ reviews) Capterra: N/A

9. Live Agent (Meilleur pour offrir un service d'assistance multicanal)

le logiciel de l'expérience client de Liveagent /%img/ est en cours d'élaboration Agent vivant Live Agent est une plateforme d'expérience client entièrement personnalisée avec des fonctionnalités avancées de help desk, de self-service et de gestion des tickets. Son widget de discussion en direct permet aux agents de répondre rapidement aux demandes des clients. Vous pouvez l'intégrer à n'importe quel site web et application pour un service client rapide.

Live Agent vous fournit également le logiciel nécessaire à la mise en place d'un centre d'appels pour traiter les requêtes complexes des clients et fournir une assistance personnalisée. Cela permet de renforcer la confiance et la fidélité des clients.

Ce qui distingue ce logiciel des autres solutions logicielles d'expérience client, c'est l'intégration des applications de médias sociaux. Vous pouvez connecter avec les clients via les applications de médias sociaux directement depuis le système de billetterie.

Live Agent meilleures fonctionnalités

Gérez les messages des clients sur différentes plateformes sociales en un seul endroit, ce qui réduit le risque de perdre la trace des commentaires, des messages directs et des mentions de vos clients

Aidez les agents à suivre les problèmes des clients qui ne peuvent pas être résolus immédiatement à l'aide de son logiciel de billetterie

Suivre le parcours de résolution du ticket du client dans un fil grâce à sa fonctionnalité de flux de tickets hybrides

Limites de Live Agent

Certains utilisateurs considèrent que la fonction de rapports peut être améliorée

Il n'est pas possible d'afficher les étiquettes des tickets sur la page principale

Prix de Live Agent

Free : Essai de 30 jours

: Essai de 30 jours Petit : 15 $ par mois et par utilisateur

: 15 $ par mois et par utilisateur Moyenne : 35 $ par mois et par utilisateur

: 35 $ par mois et par utilisateur Large : 59 $ par mois et par utilisateur

: 59 $ par mois et par utilisateur Enterprise : 85 $ par mois et par utilisateur

G2: 4.5/5 (1,400+ reviews)

4.5/5 (1,400+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,500+ reviews)

10. Medallia (Meilleur pour la gestion complète du feedback)

le logiciel de l'expérience client Medallia /%img/ est un logiciel de gestion de l'expérience client Medallia Medallia permet de capturer, de surveiller et d'agir sur le retour d'information des clients en temps réel. L'une de ses fonctionnalités remarquables est qu'elle analyse les retours d'information provenant de nombreuses sources pour prévoir les besoins et le comportement des clients existants et potentiels. La plateforme permet également d'identifier les clients qui risquent de changer de fournisseur et suggère le meilleur plan d'action en fonction de ces résultats.

J'aime la façon dont Medallia offre des perspectives sur le comportement numérique des clients. Elle suit automatiquement l'engagement des clients sur le site web et l'application, et suggère des idées pour personnaliser les interactions avec les clients.

Les meilleures fonctionnalités de Medallia

Obtenez des commentaires clients précis à travers les zones géographiques en traduisant la parole en texte dans plus de 30 langues à l'aide de l'IA

Suivez automatiquement le comportement des clients, y compris le temps de suivi, et le nombre de clics

Obtenez des informations détaillées sur les commentaires vidéo des clients grâce à la technologie de reconnaissance d'objets

Apprenez des benchmarks concurrentiels et analysez les parcours clients

Limites de Medallia

Le processus de mise en œuvre est long et nécessite beaucoup de ressources

Il manque une fonctionnalité d'analyse prédictive

Prix de Medallia

Tarification personnalisée en fonction de la taille de l'entreprise et du secteur d'activité

G2: 4.5/5 (100+ commentaires)

4.5/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (30+ commentaires)

Améliorer l'expérience client avec ClickUp

Améliorer l'efficacité du service client, analyser les informations en temps réel, offrir une expérience personnalisée et traiter les réclamations des clients nécessite une approche systématique. C'est exactement la raison pour laquelle vous avez besoin d'une solution logicielle d'expérience client tout-en-un comme ClickUp.

ClickUp vous aide à afficher toutes les relations clients en un coup d'œil, à centraliser les données clients, à personnaliser la prise de contact avec les clients, et bien plus encore. De plus, il automatise les tâches pour améliorer l'efficacité du service client. S'inscrire gratuitement sur ClickUp pour faire passer votre expérience client au niveau supérieur !