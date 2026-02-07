10 plateformes d'engagement des fans pour 2026

La question n'est pas « Comment attirer plus de fans ? »

La question est la suivante : « Comment les fidéliser alors qu'ils regardent avec un deuxième écran, ont une capacité d'attention limitée et sont distraits par 10 autres choses ? »

Les fans de cette génération veulent voter, prédire, jouer, réagir, collecter des récompenses et se sentir considérés en temps réel. Et les équipes qui gagnent actuellement sont celles qui transforment les spectateurs passifs en communautés actives.

C'est précisément pour cela que les plateformes d'engagement des fans ont été conçues. Elles permettent d'organiser des sondages en direct, des quiz, des jeux-concours, de discuter, de gérer des programmes de fidélité et des expériences personnalisées qui font de chaque match, spectacle ou sortie un évènement unique.

Dans cet article, nous passons en revue les 10 meilleures plateformes d'engagement des fans, leurs points forts respectifs et comment choisir celle qui convient le mieux à votre public.

Qu'est-ce qu'une plateforme d'engagement des fans ?

Une plateforme d'engagement des fans est un logiciel qui aide les équipes sportives, les marques de divertissement et les créateurs de contenu à établir des relations bidirectionnelles significatives avec leur public. Elle utilise des expériences numériques interactives, la gamification, des programmes de fidélité et des outils de communication en temps réel pour transformer les spectateurs passifs en participants actifs.

Les organisations qui en tirent le plus grand bénéfice sont celles qui cherchent à approfondir leur connexion avec leur public, comme les ligues sportives professionnelles, les services de streaming OTT et les créateurs qui développent des communautés dédiées.

Aperçu des logiciels de plateforme d'engagement des fans

Nom de l'outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp Formulaires à tâches, campagnes et flux de travail de contenu, documents et Révision, IA pour la conceptualisation et les réponses, tableaux de bord et automatisations. Menez des campagnes d'engagement des fans et des flux de travail communautaires dans un environnement de travail alimenté par l'IA. Gratuit pour toujours ; tarification personnalisée pour les entreprises. Salesforce Media Cloud CRM média et modèle de données, gestion du cycle de vie des abonnés, gestion des ventes publicitaires, outils OmniStudio low-code, Einstein IA Entreprises du secteur des médias et du divertissement Les forfaits payants commencent à 325 $ par utilisateur et par mois (facturation annuelle). LiveLike SDK d'engagement, sondages et quiz en direct, pronostics, discuter en direct, hooks analytiques Ajoutez de l'interactivité en temps réel et des éléments ludiques à vos applications destinées aux fans. Tarification personnalisée Genius Sports Activation FANHub, optimisation créative dynamique, jeux gratuits Ligues sportives et engagement intégré aux paris Tarification personnalisée Cortex Plateforme de données sur les fans, activations et parcours, moteur de contenu, parrainage et outils d'inventaire. Connecter les données des fans, le contenu et l'inventaire commercial Tarification personnalisée Monterosa Centres d'évènements, éléments interactifs réutilisables, profils d'audience, synchronisation des flux, convertisseurs pour l'inscription et valeur pour les sponsors. Diffusez et diffusez en continu des expériences interactives Tarification personnalisée Flockler Agrégation sociale et murs UGC, modération, dispositions personnalisées, galeries d'achat Agrégation des réseaux sociaux et affichage du contenu généré par les utilisateurs Les forfaits payants commencent à 129 $ par mois. Sport Buff Superpositions interactives dans le flux, pronostics et quiz en direct, moments sponsorisés, SDK multiplateforme Superpositions d'engagement dans le flux Tarification personnalisée Choicely Créateur d'applications pour fans sans code, votes et battles, notifications push, intégrations web Lancez une application d'engagement des fans sans code Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 16 $/mois. Socios. com Offres de jetons pour fans (FTO), sondages contraignants et non contraignants, récompenses liées à des jetons, chasse aux jetons en réalité augmentée, jeux et quiz sur mobile. Jetsons et influence basée sur la blockchain Tarification personnalisée

Ce qu'il faut rechercher dans une plateforme d'engagement des fans

Voici les principales fonctionnalités à rechercher : 🛠️

Propriété de l'audience et données de première main : profils des fans, obtention du consentement et segmentation pour vous permettre d'interagir directement sans passer par des plateformes tierces.

Outils d'interaction en temps réel : sondages, quiz, pronostics, questions-réponses, questions-réponses en direct et discuter avec d'autres personnes synchronisés avec les diffusions, les streams ou les moments sur place.

Personnalisation et ciblage : flux personnalisés, recommandations et flux personnalisés, recommandations et parcours basés sur le comportement qui s'adaptent à ce que fait chaque fan.

Gamification et récompenses : systèmes de points, badges, niveaux, classements et récompenses échangeables qui favorisent une participation constante.

Fonctionnalités communautaires et modération : groupes, commentaires, groupes, commentaires, contenu généré par les utilisateurs , rapports et contrôles de modération pour garantir des discussions saines et conformes à l'image de marque.

Messagerie et campagnes tout au long du cycle de vie : e-mails, SMS, notifications push et notifications dans l'application avec planification, modèles et tests A/B.

Analyses et attribution : fidélisation, cohortes, entonnoirs et fidélisation, cohortes, entonnoirs et suivi des conversions qui relient l'engagement aux résultats en matière de billetterie, de merchandising et d'abonnements.

Confiance, sécurité et conformité : assistance pour le RGPD/CCPA, cryptage, SSO/2FA, journaux d'audit et options de résidence des données lorsque cela est nécessaire.

Top 10 des plateformes d'engagement des fans

Maintenant, examinons de plus près les 10 meilleures plateformes d'engagement des fans et ce que chacune d'entre elles fait le mieux 👇

1. ClickUp (idéal pour mener des campagnes d'engagement des fans et gérer les flux de travail communautaires dans un seul environnement de travail alimenté par l'IA)

L'engagement des fans implique de s'attaquer à plusieurs aspects à la fois.

Vous avez des campagnes à lancer, du contenu à approuver, des discussions communautaires à modérer, des livrables de créateurs à suivre et un flux constant de commentaires de fans qui peuvent changer le plan du jour au lendemain. 😵‍💫

Lorsque tout cela passe par des chats, des feuilles de calcul et des documents de distribution, vous risquez de perdre le fil de ce qui se passe et de ne plus savoir qui est responsable de la prochaine décision.

Découvrez ClickUp, le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, qui réunit la planification, l'exécution et l'IA dans un seul système afin de garantir que votre travail reste lié au contexte qui l'a créé.

Pour commencer, vous disposez de ClickUp Forms. Les demandes d'engagement des fans proviennent de partout, comme les entrées à des concours, les demandes VIP, les envois de créateurs, les livrables des sponsors et les escalades de la communauté.

Capturez les demandes d'engagement des fans provenant de concours, de VIP, de sponsors et de créateurs grâce aux formulaires ClickUp

Les formulaires vous aident à capturer toutes ces informations de manière transparente, en les convertissant en tâches dans ClickUp !

En d'autres termes, ClickUp Tasks offre à votre équipe chargée de l'engagement un centre de contrôle pour tout gérer. Chaque activation de campagne, livraison du créateur, file d'attente de modération ou engagement de sponsor peut être considéré comme un travail mesurable avec des propriétaires et des étapes.

Transformez chaque activation et chaque livrable en une tâche ClickUp personnalisée et traçable

Et si vous avez besoin d'une vue d'ensemble du « cycle de vie » de vos fans, sponsors ou abonnés, vous n'avez pas besoin de recourir à des outils complexes de création de parcours guidés par des consultants pour y parvenir. Il vous suffit d'utiliser les champs personnalisés de ClickUp! Utilisez ses champs « Relations » pour relier les comptes aux campagnes, ses champs « Progression » pour suivre l'avancement des étapes et ses champs « Formule » pour évaluer la santé de l'engagement.

Elle vous offre une structure de parcours prédéfinis, avec la liberté de modifier les étapes à la volée à mesure que votre stratégie d'engagement évolue.

Suivez la santé de vos campagnes grâce aux champs Relation, Progression et Formule à l'aide des champs personnalisés ClickUp.

Une fois le travail structuré, la question suivante est toujours la même. Où se trouve le guide stratégique et comment l'équipe reste-t-elle alignée lorsque le plan change en cours de campagne ?

La réponse est ClickUp Docs. Docs vous offre une source unique d'informations fiables pour les briefs de campagne, les directives à l'intention des créateurs, les règles de modération, les étapes d'escalade, les notes des sponsors et les modèles de réponse. Vous pouvez structurer un document comme un hub de campagne, puis le diviser en pages imbriquées pour chaque activation, canal ou partenaire afin de vous assurer que le contexte reste facile à localiser et simple à mettre à jour.

Centralisez les briefs, les directives et les modèles dans une source unique et fiable grâce à ClickUp Docs

Et lorsque vous créez des moments d'engagement en temps réel, ClickUp devient le moteur de cette expérience. Utilisez Docs pour rédiger des scripts et des notes de déroulement, puis utilisez ClickUp Révision pour laisser des commentaires directement sur les images de vidéo ou les ressources graphiques pendant que votre équipe finalise les sondages et les créations des sponsors.

Pour obtenir des réponses rapides et cohérentes, utilisez simplement ClickUp Brain, l'assistant IA intégré.

ClickUp Brain vous aide à trouver de nouvelles idées pour susciter l'engagement, rédiger des questions de sondage, mettre au point des mécanismes de cadeaux promotionnels et créer des variantes pour les publications sur les réseaux sociaux et les notifications.

Réfléchissez et rédigez des idées d'engagement, des questions de sondage et des textes pour les réseaux sociaux avec ClickUp Brain

C'est aussi un raccourci vers les réponses et les ressources. Demandez à ClickUp Brain « Quelles campagnes sont encore en attente d'approbation ? » ou « Où se trouve la dernière création du sponsor ? », et il vous fournira le contexte exact dont vous avez besoin en quelques secondes.

Et lorsque vous avez besoin de visuels, Brain peut générer des images pour fournir de l'assistance rapide aux concepts sociaux, créer des graphiques pour les jours de match ou placer des éléments de marque que vous souhaitez examiner avant de passer à la conception.

Créez des visuels et tous types d'images avec ClickUp Brain

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Suivez les campagnes destinées aux fans de bout en bout : surveillez en temps réel les échéanciers de lancement, les pipelines de contenu, les accords de niveau de service (SLA) relatifs aux réponses de la communauté et la charge de travail de l'équipe grâce surveillez en temps réel les échéanciers de lancement, les pipelines de contenu, les accords de niveau de service (SLA) relatifs aux réponses de la communauté et la charge de travail de l'équipe grâce aux tableaux de bord ClickUp

Connectez vos outils d'engagement : synchronisez votre travail avec des outils tels que Slack, Google Drive, GitHub et bien d'autres grâce synchronisez votre travail avec des outils tels que Slack, Google Drive, GitHub et bien d'autres grâce aux intégrations ClickUp , et conservez les ressources des sponsors, les fichiers des créateurs et les mises à jour dans un seul flux.

Utilisez l'assistant IA pour aller plus vite : effectuez des recherches dans votre environnement de travail, vos applications connectées et sur le Web avec effectuez des recherches dans votre environnement de travail, vos applications connectées et sur le Web avec ClickUp BrainGPT , l'application de bureau autonome, puis utilisez Talk-to-Text pour rédiger des réponses, des mises à jour et des notes sans les mains.

Automatisez les flux de travail d'engagement à haut volume : acheminer les envois de formulaires, attribuer des propriétaires, mettre à jour les statuts, déclencher des approbations et lancer automatiquement des suivis avec acheminer les envois de formulaires, attribuer des propriétaires, mettre à jour les statuts, déclencher des approbations et lancer automatiquement des suivis avec ClickUp Automatisations

Limitations de ClickUp

La richesse des options de personnalisation peut sembler intimidante pour les nouveaux utilisateurs.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un critique de G2 déclare :

La grande flexibilité de ClickUp est son principal atout. En tant que responsable d'initiatives interfonctionnelles dans une entreprise SaaS d'IA en pleine croissance, j'apprécie la façon dont cette plateforme regroupe les tâches, les documents, les objectifs, le chat et même des pipelines légers de type CRM en une seule plateforme. La possibilité de passer de la vue Liste à la vue Tableau, Calendrier et Gantt sans dupliquer les données permet de gagner un temps considérable. Les champs personnalisés, les automatisations et les tableaux de bord nous permettent de refléter exactement nos flux de travail en matière de ventes et de produits.

La grande flexibilité de ClickUp est son principal atout. En tant que responsable d'initiatives interfonctionnelles dans une entreprise SaaS d'IA en pleine croissance, j'apprécie la façon dont cette plateforme regroupe les tâches, les documents, les objectifs, le chat et même des pipelines légers de type CRM en une seule plateforme. La possibilité de passer de la vue Liste à la vue Tableau, Calendrier et Gantt sans dupliquer les données permet de gagner un temps considérable. Les champs personnalisés, les automatisations et les tableaux de bord nous permettent de refléter exactement nos flux de travail en matière de ventes et de produits.

🏆 Avantage ClickUp : utilisez les Super Agents ClickUp pour gérer vos opérations d'engagement en arrière-plan. Il s'agit de coéquipiers alimentés par l'IA que vous pouvez créer et personnaliser pour exécuter des flux de travail en plusieurs étapes. Par exemple, configurez un Super Agent pour surveiller une liste de formulaires à remplir pour les nouveaux envois, puis effectuez automatiquement le suivi : Classez les demandes par type, par exemple créateur, cadeau promotionnel, parrainage, escalade.

Résumez les détails clés et ajoutez un bref résumé à la tâche.

Attribuez le bon propriétaire et définissez le bon statut en fonction de vos règles.

Transmettez les éléments urgents au canal approprié pour examen. Et comme les Super Agents sont contrôlables, vous décidez de ce à quoi ils peuvent accéder à l'aide de permissions et d'outils, et vous pouvez vérifier ce qu'ils ont fait lorsque le flux de travail touche à des interactions sensibles.

2. Salesforce Media Cloud (idéal pour les entreprises du secteur des médias et du divertissement)

via Salesforce Media Cloud

Salesforce Media Cloud (désormais appelé Agentforce Media) est un CRM industriel conçu pour les équipes des médias et du divertissement qui doivent gérer la croissance de leur audience, le parcours des abonnés et les ventes publicitaires. Il est conçu pour assurer la connexion des données relatives à l'audience et aux annonceurs, puis pour exploiter ce contexte dans les flux de travail commerciaux et de service, notamment Agentforce Sales et Agentforce Service.

De plus, Media Cloud s'appuie sur les flux de travail du cycle de vie. La gestion du cycle de vie des abonnés (SLM) se concentre sur le cycle « attirer → acquérir → servir → fidéliser », avec des parcours prédéfinis et une vue CSR interne qui rassemble les interactions avec les clients et les produits en un seul endroit.

En matière de monétisation, Advertising Sales Management (ASM) s'articule autour des opérations publicitaires dans les médias, avec pour objectif de réduire le travail administratif manuel et d'offrir une assistance pour l'engagement et la collaboration entre les différents canaux.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce Media Cloud cloud

Modèle commercial spécifique aux médias : utilisez un modèle de données propre au secteur des médias, ainsi que Enterprise Product Catalog et Industries CPQ pour les offres, les forfaits et la vente guidée.

Recommandations basées sur l'IA : tirez parti de l'IA Einstein pour suggérer du contenu, des produits dérivés ou des expériences adaptés aux préférences individuelles des fans.

Créez des expériences guidées pour vos fans et abonnés : créez des flux OmniScript qui favorisent les interactions personnalisées avec les clients sur tous les canaux et appareils grâce à des outils low-code.

Limites de Salesforce Media Cloud

Pour profiter pleinement de l'expérience, il est souvent nécessaire d'associer Media Cloud à d'autres produits et modules complémentaires Salesforce, ce qui augmente la complexité de la mise en œuvre.

Les rapports au niveau du compte peuvent sembler restrictifs. Certains utilisateurs souhaitent davantage de flexibilité pour combiner trois ou quatre types de rapports différents dans une vue unifiée.

Tarifs Salesforce Media Cloud Cloud

Media Cloud Growth : 325 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Media Cloud Advanced : 475 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Media Cloud Einstein 1 pour l'équipe commerciale : 850 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Media Cloud Einstein 1 for Service : 850 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Salesforce Media Cloud

G2 : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Salesforce Media Cloud ?

Un critique de G2 déclare :

Ce que j'apprécie le plus dans la plateforme Salesforce, ce sont ses puissantes fonctionnalités de rapports et de tableau de bord. J'apprécie également beaucoup la disposition des pages de compte et de contact, ainsi que la flexibilité de la plateforme en termes de configuration. La possibilité de personnaliser les champs, les relations et les dispositions en fonction des besoins de l'entreprise est extrêmement précieuse pour moi, car elle nous permet d'adapter Salesforce à différents cas d'utilisation sans développement lourd.

Ce que j'apprécie le plus dans la plateforme Salesforce, ce sont ses puissantes fonctionnalités de rapports et de création de tableaux de bord. J'apprécie également beaucoup la disposition des pages de compte et de contact, ainsi que la flexibilité de la plateforme en termes de configuration. La possibilité de personnaliser les champs, les relations et les dispositions en fonction des besoins de l'entreprise est extrêmement précieuse pour moi, car elle nous permet d'adapter Salesforce à différents cas d'utilisation sans développement lourd.

3. LiveLike (idéal pour ajouter de l'interactivité en temps réel et des éléments ludiques dans les applications destinées aux fans)

via LiveLike

LiveLike est une plateforme d'engagement du public conçue pour les équipes sportives et les médias qui souhaitent que leurs fans participent pendant qu'ils regardent. Au lieu de remplacer votre expérience fan existante, elle s'y connecte grâce à un SDK d'engagement qui ajoute des couches interactives à votre application mobile ou à votre expérience de vidéo sur le web, notamment des sondages, des quiz, des pronostics et la possibilité de discuter en direct.

Comparée à une plateforme axée sur la gestion de la relation client (CRM), LiveLike s'apparente davantage à un moteur d'engagement. Elle met l'accent sur la participation instantanée et les boucles communautaires, puis vous fournit les outils nécessaires pour reproduire ces expériences à l'infini grâce à sa suite Producer Suite et à ses API.

Les meilleures fonctionnalités de LiveLike

Diffusez rapidement des widgets interactifs : lancez des sondages, des quiz, des curseurs, des baromètres d'enthousiasme et des questions-réponses de type AMA sous forme de modules d'engagement prêts à l'emploi.

Suivez l'engagement dans votre pile d'analyse : combinez le tableau de bord analytique de LiveLike avec des hooks SDK qui envoient les évènements côté client vers vos propres outils d'analyse.

Moteur de fidélisation et de récompenses : créez des systèmes à points où les fans gagnent des récompenses pour leur participation.

Limites de LiveLike

Les retards dans la diffusion du contenu peuvent réduire l'impression de temps réel lors des moments d'engagement en direct.

Les retards dans les messages des utilisateurs peuvent perturber le flux des discussions lors d'évènements à fort trafic.

Tarifs LiveLike

Tarification personnalisée

Évaluations et avis LiveLike

G2 : 4,4/5

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de LiveLike ?

Un critique de G2 déclare :

Livelike est un outil interactif qui contribue à renforcer l'engagement des spectateurs et leur permet de partager des interactions en temps réel. Il fournit des widgets personnalisés et des options d'intégration que les diffuseurs peuvent adapter à leur marque.

Livelike est un outil interactif qui contribue à renforcer l'engagement des spectateurs et leur permet de partager des interactions en temps réel. Il propose des widgets personnalisés et des options d'intégration que les diffuseurs peuvent adapter à leur marque.

🧠 Anecdote amusante : Pokémon GO a changé la façon dont les gens percevaient la gamification. Une étude majeure a estimé que ce jeu avait ajouté 144 milliards de pas à l'activité physique des Américains en peu de temps, et que les utilisateurs engagés marchaient environ 1 473 pas de plus par jour.

4. Genius Sports (idéal pour les ligues sportives et l'engagement intégré aux paris)

via Genius Sports

Genius Sports est conçu pour les moments avant, pendant et après le match, où l'attention des fans se transforme en action sur tous les canaux.

Grâce à sa plateforme FANHub, Genius Sports agit comme une couche d'activation omnicanale. En d'autres termes, FANHub rassemble l'achat programmatique et sur les réseaux sociaux, l'activation du public et la personnalisation créative au sein d'une plateforme dédiée au sport, conçue autour du comportement des fans sur tous les écrans.

Et si vous souhaitez créer des boucles de participation répétables, Genius propose également des formats gratuits via la suite de jeux FanHub, notamment des quiz, des défis à élimination directe, des pronostics et des sondages.

Les meilleures fonctionnalités de Genius Sports

Identification des fans : utilisez FANHub:ID pour regrouper les identités des fans dans un profil unique afin de cibler et d'évaluer l'audience sur tous les canaux.

Personnalisation déclenchée par le sport : utilisez l'optimisation dynamique des créations pour adapter les créations display et vidéo en fonction du contexte sportif et des signaux émis par les fans.

Expériences sur deuxième écran : proposez des statistiques synchronisées et des éléments interactifs qui améliorent le visionnage en direct.

Limites de Genius Sports

Une pile d'activation des fans axée sur les campagnes et les médias peut être moins facile à utiliser pour les équipes qui souhaitent principalement des modules d'interaction dans l'application, tels que des sondages en direct et des chats.

La mise en œuvre est généralement orientée vers l'entreprise et nécessite une coordination entre les flux de travail liés aux données, aux médias et aux processus de mesure avant que les équipes ne constatent une augmentation constante.

Tarifs Genius Sports

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Genius Sports

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

👀 Le saviez-vous ? L'utilisation de ClickUp AI a explosé, passant de 665 000 à plus de 2 millions de clients. Cela signifie que le nombre d'environnements de travail utilisant l'IA a plus que triplé en seulement un an.

5. Cortex (idéal pour l'optimisation du contenu et l'engagement social basés sur l'IA)

via Cortex

Cortex est une plateforme technologique de marketing et d'engagement des fans spécialement conçue pour le sport. Elle assure la connexion entre le contenu, les données sur les fans et l'inventaire commercial. Au lieu d'utiliser des outils distincts pour gérer les activations, stocker les profils des fans et effectuer le suivi des résultats des parrainages, Cortex intègre toutes ces fonctionnalités en une seule.

L'un des principaux facteurs de différenciation réside dans la manière dont elle associe une plateforme de données sur les fans axée sur le sport à des outils d'engagement, tels que des activations numériques et des flux de travail de contenu en direct.

Cela signifie qu'un quiz, un concours ou un formulaire peut être directement intégré à un dossier fan unifié, ce qui est utile lorsque vous souhaitez personnaliser vos suivis et prouver votre valeur à vos partenaires.

Les meilleures fonctionnalités de Cortex

Base de données sur les fans : utilisez la plateforme Fan Data Platform pour regrouper les sources de données sur les fans dispersées en une utilisez la plateforme Fan Data Platform pour regrouper les sources de données sur les fans dispersées en une source centralisée fiable, afin de personnaliser et de cibler vos actions sur plusieurs canaux.

Moteur de contenu pour les moments forts des jours de match : publiez et gérez du contenu à l'aide d'outils tels qu'un CMS sportif, un système de gestion des ressources numériques et un blog en direct conçu pour une couverture en temps réel.

Boîte à outils d'activation numérique : créez des formulaires, des questions-réponses et des concours avec des options logiques telles que des menus déroulants et des sélections multiples, conçues pour recueillir les données des fans lors des moments d'engagement.

Limites de Cortex

Ses fonctionnalités (comme le « Fandom Engine ») sont codées en dur avec une logique spécifique au sport, ce qui rend difficile son adaptation à des évènements non compétitifs.

L'architecture MACH, API-first et headless augmente la complexité de la mise en œuvre, et les équipes peuvent avoir besoin de ressources techniques pour les intégrations, les flux de données et la conception de la pile.

Tarifs Cortex

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Cortex

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

6. Monterosa (Idéal pour les expériences interactives de diffusion et de streaming)

via Monterosa

Monterosa, grâce à sa plateforme Interaction Cloud, est conçue pour les équipes qui souhaitent que l'engagement des fans soit considéré comme une couche produit.

Elle vous offre une vaste bibliothèque d'« éléments » interactifs prêts à l'emploi qui peuvent être combinés pour créer des expériences personnalisées, puis déployés sur différents écrans, flux, stades et diffusions sans avoir à les recréer à chaque fois.

Les centres événementiels constituent un exemple d'utilisation utile. Ils servent de destination unique les jours de match, où se côtoient contenu en direct, moments interactifs et commerce. Imaginez des commentaires en direct, des clips exclusifs, des données sportives et des modules interactifs tels que des pronostics de scores, des quiz et des sondages, le tout regroupé dans un seul échéancier.

Les meilleures fonctionnalités de Monterosa

Identité et collecte de données de première partie : utilisez les profils d'audience pour collecter des données sur les comportements et les préférences à partir des interactions, puis transférez-les vers votre CRM, votre CDP ou votre plateforme marketing afin d'améliorer la segmentation et les résultats en matière de parrainage.

Votes et sondages à grande échelle : traitez des millions de votes simultanés pendant les diffusions en direct avec une fiabilité éprouvée.

Outils d'accès et de conversion : utilisez des convertisseurs tels que Access Gate, des sponsors, des liens en vedette et des bannières promotionnelles pour transformer la participation en inscription, en valeur pour les partenaires et en résultats mesurables.

Limites de Monterosa

Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter l'intervention du fournisseur (par exemple, les documents vous indiquent de « créer un ticket » pour activer Identify), ce qui ajoute une dépendance à l'assistance pour les échéanciers de déploiement.

Offre une API de contrôle côté serveur pour la gestion programmatique du contenu et les automatisations, ce qui signifie que vous aurez peut-être besoin de temps de développement pour des intégrations plus approfondies.

Tarifs Monterosa

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Monterosa

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🧠 Anecdote amusante : Reddit a déjà transformé Internet en une gigantesque fresque collaborative. Dans r/place 2022, Reddit indique que les utilisateurs ont placé plus de 160 millions de carreaux et que plus de 10,4 millions d'utilisateurs ont placé au moins un carreau.

7. Flockler (idéal pour l'agrégation des réseaux sociaux et l'affichage de contenu généré par les utilisateurs)

via Flockler

Flockler est une plateforme d'agrégation de réseaux sociaux et d'affichage de contenu généré par les utilisateurs qui aide les équipes à extraire du contenu de plus de 13 sources, à le sélectionner et à le publier sous forme de murs, de grilles, de carrousels et de diaporamas personnalisés sur des sites web et des écrans numériques.

Cette solution est idéale lorsque l'engagement des fans nécessite une mise en avant, comme un hub dédié aux jours de match, une page d'accueil pour une campagne, une page sponsor ou un écran dans le stade où le contenu des fans fait partie intégrante de l'expérience.

Au-delà des flux sociaux, Flockler prend également en charge la collecte de contenu en dehors des réseaux sociaux grâce à du contenu personnalisé et des avis, associés à des contrôles de modération permettant d'approuver les publications avant leur mise en ligne et de masquer à tout moment le contenu indésirable.

Les meilleures fonctionnalités de Flockler

Agrégation sociale automatisée : collectez du contenu provenant d'Instagram, Twitter/X, TikTok et YouTube en fonction de hashtags, de mentions ou de comptes spécifiques.

Dispositions personnalisables : créez des murs sociaux, des carrousels et des grilles qui correspondent aux directives de votre marque et s'intègrent parfaitement.

Galeries de fans achetables : associez les contenus générés par les utilisateurs à des produits pour créer des flux achetables qui relient la preuve sociale aux pages de produits dérivés et de commerce.

Limites de Flockler

Le réordonnancement des vignettes est limité après la publication, ce qui peut rendre plus difficile la sélection manuelle de l'ordre d'affichage à l'écran une fois que l'affichage est en ligne.

La fraîcheur organique dépend du volume de contenu des fans, et les murs peuvent sembler statiques si la marque ou la communauté ne publie pas fréquemment.

Tarifs Flockler

Basique : 129 $/mois

Entreprise : 229 $/mois

Pro : 379 $/mois

Premium : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Flockler

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Flockler ?

Un critique de G2 déclare :

J'apprécie la simplicité d'utilisation et les nombreuses options de configuration de Flockler. Le mur social offre une grande visibilité sur les sites web individuels de nos clients, ce qui est un avantage considérable. J'apprécie particulièrement le fait que tous les réseaux sociaux que nous utilisons soient regroupés dans un seul outil, et la fonction d'attribution automatique est une fonctionnalité exceptionnelle. L'interface de Flockler est clairement conçue, ce qui rend son utilisation très agréable. De plus, l'installation initiale a été très facile.

J'apprécie la simplicité d'utilisation et les nombreuses options de configuration de Flockler. Le mur social offre une grande visibilité sur les sites web individuels de nos clients, ce qui est un avantage considérable. J'apprécie particulièrement le fait que tous les réseaux sociaux que nous utilisons soient regroupés dans un seul outil, et la fonctionnalité d'attribution automatique est vraiment géniale. L'interface de Flockler est clairement conçue, ce qui rend son utilisation très agréable. De plus, l'installation initiale a été très facile.

8. Sport Buff (idéal pour les superpositions d'engagement en streaming)

via Sport Buff

Sport Buff est une plateforme interactive qui s'affiche directement sur les vidéos sportives en direct, transformant ainsi les flux passifs en une expérience interactive en temps réel pour les fans. Elle intègre des moments d'engagement chronométrés à l'expérience de diffusion elle-même, tels que des sondages en direct, des pronostics, des quiz et des invitations interactives qui s'affichent parallèlement à l'action.

Sport Buff étant fourni sous forme de SDK, les diffuseurs et les détenteurs de droits peuvent l'intégrer à leurs propres applications OTT et environnements vidéo. Cela permet de conserver l'expérience native de votre produit, tout en vous offrant un format reproductible pour l'engagement sur les contenus en direct, à la demande et archivés.

Elle favorise également la monétisation et la collecte de données. La superposition prend en charge le commerce et les moments sponsorisés pendant le streaming, aidant les équipes chargées de l'engagement à créer de nouveaux inventaires tout en collectant des signaux d'interaction qui peuvent servir de base à de futures campagnes.

Les meilleures fonctionnalités de Sport Buff

Conception superposée non intrusive : des cartes interactives « buff » apparaissent sur le bord des flux, engageant les fans sans bloquer le contenu principal.

Jeux de pronostics et quiz : permettez aux fans de pronostiquer les résultats des matchs et de se mesurer les uns aux autres dans des classements pendant les retransmissions en direct.

Diffusion multiplateforme : utilisez la même couche d'engagement sur les plateformes Web OTT, iOS, Android et autres plateformes partenaires.

Limitations de Sport Buff

Certaines notes sur l'expérience utilisateur indiquent que les instructions d'inscription peuvent bloquer le flux et nuire au visionnage.

Les moments en direct peuvent s'éloigner du flux de vidéo si la latence du flux varie, il est donc nécessaire d'effectuer une installation soigneuse du timing.

Tarifs Sport Buff

Tarification personnalisée

Évaluations et avis des amateurs de sport

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

9. Choicely (idéal pour lancer des applications d'engagement des fans sans code)

via Choicely

Choicely est une plateforme d'applications mobiles sans code utilisée par les équipes sportives et de divertissement pour créer une application dédiée à leurs fans, puis la maintenir à jour grâce à des activations interactives qui se déroulent pendant et entre les évènements.

Elle est conçue pour les équipes chargées de l'engagement qui souhaitent publier du contenu, diffuser des mises à jour et organiser des moments de participation en un seul endroit.

La rapidité est l'un des principaux atouts de cette plateforme. L'éditeur visuel de Choicely prend en charge la modification en cours d'applications en temps réel, et sa boîte à outils d'engagement des fans couvre les formats d'activation courants tels que les votes, les sondages, les évaluations, les sondages et les battles. Elle peut également être intégrée à un site web lorsque vous souhaitez que ces moments dépassent le cadre de l'application.

Les meilleures fonctionnalités de Choicely

Créateur de campagnes de vote : créez des concours à plusieurs tours, des tournois par élimination directe et des campagnes de récompenses.

Mesures d'intégrité du vote : protections intégrées contre la manipulation des votes, notamment des options de limite de fréquence et de vérification.

Déploiement en marque blanche : proposez des expériences de vote sous votre propre marque avec des options de conception et de domaine personnalisables.

Limitations de Choicely

Le téléchargement de contenu peut parfois être problématique, ce qui ralentit la publication lorsque vous essayez d'aller vite.

La personnalisation a des limites évidentes par rapport aux applications entièrement personnalisées, ce qui peut être contraignant pour les équipes ayant des exigences spécifiques en matière d'interface utilisateur ou de fonctionnalités.

Tarification Choicely

Free ( maximum 50 utilisateurs actifs par mois)

Premium : à partir de 16 $/mois

Évaluations et avis Choicely

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Choicely ?

Un critique de Capterra déclare :

Dans l'ensemble, je suis très heureux de travailler avec Choicely. C'est une entreprise formidable qui propose les meilleurs outils pour les applications.

Dans l'ensemble, je suis très heureux de travailler avec Choicely. C'est une excellente entreprise qui propose les meilleurs outils pour les applications.

📖 En savoir plus : Stratégies expertes de fidélisation des clients pour développer votre entreprise

10. Socios. com (Idéal pour les jetons de fans et l'influence basée sur la blockchain)

Socios.com est la principale plateforme d'engagement des fans basée sur la technologie blockchain. Elle est spécialement conçue pour les entités sportives et de divertissement qui souhaitent offrir à leurs fans un niveau plus profond de « propriété » et d'influence.

Contrairement aux applications de fidélisation traditionnelles, Socios utilise des Fan Tokens, des actifs numériques que les fans achètent pour obtenir des droits de vote sur les décisions officielles de l'équipe, telles que la conception des maillots, les fresques murales du stade ou même les chansons d'entrée des joueurs.

Elle est conçue pour les marques mondiales qui souhaitent monétiser leur base internationale de fans qui ne mettront peut-être jamais les pieds dans leur stade. En détenant des jetons, les fans entrent dans un écosystème ludique où leur participation est suivie dans des classements, ce qui leur permet d'obtenir des récompenses « inestimables » telles que des expériences VIP, des souvenirs dédicacés et des rencontres avec les joueurs.

Socios. com : les meilleures fonctionnalités

Offres de jetons pour fans (FTO) : créez des actifs numériques de marque qui offrent aux fans une « adhésion » permanente et une place à la table pour les sondages approuvés par le club.

Récompenses et expériences accessibles via des jetons : utilisez la propriété numérique pour débloquer du contenu exclusif, des billets en avant-première et des récompenses dans le monde réel en fonction du niveau d'activité des fans.

Chasse aux jetons en réalité augmentée (RA) : stimulez l'engagement physique et numérique en permettant aux fans de « collecter » des jetons et des récompenses dans des emplacements spécifiques à l'aide de l'appareil photo de leur téléphone portable.

Limitations de Socios.com

L'utilisation de la cryptomonnaie et de la blockchain peut constituer un obstacle pour les fans moins familiarisés avec les technologies et nécessite un contenu éducatif important.

La volatilité financière des jetons peut parfois entraîner un sentiment négatif chez les fans si la valeur de l'actif baisse, détournant ainsi l'attention de l'engagement.

Tarifs de Socios.com

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Socios.com

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Créez un moteur d'engagement des fans que votre équipe peut exploiter avec ClickUp.

Choisir une plateforme d'engagement des fans est passionnant. La gérer semaine après semaine est plus difficile. Les idées fusent, les validations s'enchevêtrent, les ressources se perdent et les enseignements finissent par se noyer dans les discussions.

ClickUp rassemble tout cela en un seul endroit.

Utilisez ClickUp Forms pour recueillir les demandes et les contributions aux campagnes de manière claire et cohérente. Créez vos guides, échéanciers et documents de présentation dans ClickUp Docs. Ensuite, laissez ClickUp Brain vous aider à aller plus vite grâce à un meilleur contexte, de la rédaction de textes à la résumation des commentaires en passant par la définition des prochaines étapes.

Lorsque tout est réuni, votre équipe peut consacrer moins de temps à la coordination et plus de temps à créer des moments que les fans ressentent.

Commencez gratuitement avec ClickUp! ✅

Foire aux questions

Un CRM suit les données clients et gère les relations à travers les interactions de l'équipe commerciale et les services. Une plateforme d'engagement des fans se concentre spécifiquement sur les expériences interactives telles que les sondages, les pronostics et la gamification qui transforment un public passif en participants actifs.

Tout à fait. De nombreuses plateformes d'engagement des fans sont au service des services de streaming, des artistes musicaux et des créateurs de contenu qui ont besoin d'établir des relations interactives avec leur public grâce à des mécanismes similaires tels que le vote, les récompenses et l'interaction en temps réel.

La plupart des plateformes proposent des API et des intégrations natives avec des outils de marketing automatisé, des CRM et des plateformes d'analyse. Pour gérer les campagnes elles-mêmes, les équipes utilisent souvent des outils de gestion de projet tels que ClickUp afin de coordonner la création de contenu, suivre les échéanciers et centraliser les commentaires.

Privilégiez les expériences mobiles, les capacités d'interaction en temps réel qui fonctionnent dans tous les fuseaux horaires et des analyses robustes pour comprendre le comportement d'un public dispersé. Recherchez également une flexibilité d'intégration pour établir des connexions avec les plateformes de streaming et les réseaux sociaux où vos fans numériques passent déjà leur temps.