Amazon Q ou Copilot : quelle IA d'entreprise sera la meilleure en 2026 ?

Les plans Sprint semblent généralement clairs jusqu'à ce que la première question de production soit posée.

Quelqu'un doit expliquer une erreur déroutante, retracer la logique métier dans plusieurs fichiers et faire vérifier une correction sans ralentir toute l'équipe. C'est là que les assistants de codage IA peuvent vous aider.

Dans une étude contrôlée menée par Microsoft Research, les développeurs utilisant GitHub Copilot ont terminé une tâche de codage 55,8 % plus rapidement que le groupe témoin. C'est là toute la différence que les assistants IA peuvent apporter aux équipes.

Mais avec autant d'outils d'IA sur le marché, le choix dépend généralement de l'environnement de travail de vos équipes et de vos cas d'utilisation.

Dans cet article, nous comparons Amazon Q et Microsoft Copilot à l'aide de critères tels que les sources contextuelles, les contrôles administratifs et les tarifs. Vous découvrirez également en quoi ClickUp peut constituer une alternative pratique lorsque vous recherchez une aide IA qui reste connectée aux tâches et à la livraison.

Amazon Q vs Microsoft Copilot en un coup d'œil

Si vous souhaitez obtenir une version rapide avant de vous plonger dans les fonctionnalités, commencez ici. Cette version montre où chaque outil est le plus adapté et ce qu'il est conçu pour fournir en matière d'assistance.

Zone de comparaison Amazon Q Microsoft Copilot Idéal pour Teams profondément impliquées dans l'écosystème AWS qui souhaitent bénéficier de l'aide de l'IA pour créer et exploiter des logiciels sur AWS. Microsoft Copilot est particulièrement performant dans les applications Microsoft 365 pour les tâches liées au code, telles que les récapitulatifs, les communications de publication et les mises à jour de statut. Le codage natif IDE provient généralement de GitHub Copilot, qui fait l'objet d'une licence distincte. Aide au codage native IDE et assistance au flux de travail des développeurs Plus performant pour le codage natif IDE avec Amazon Q Developer intégré aux IDE courants, ainsi que le chat et les modifications en cours. Plus performant pour le « travail autour du code » dans les applications Microsoft 365 (résumés, récapitulatifs, mises à jour de statut). Pour le codage natif IDE, la plupart des équipes ajoutent GitHub Copilot séparément. Connaissance de l'entreprise et recherche d'entreprise Amazon Q Business fonctionne bien lorsque les connaissances sont réparties entre plusieurs systèmes connectés et que vous souhaitez obtenir des réponses tenant compte des permissions. Particulièrement performant lorsque les connaissances sont déjà stockées dans SharePoint, OneDrive, Teams, Outlook et d'autres sources Microsoft 365. Automatisation des flux de travail et assistants spécialisés Performant lorsque les flux de travail sont déjà intégrés aux services AWS, avec une assistance spécifique aux services. Plus performant pour les agents réutilisables entre les équipes grâce aux agents Copilot pour les flux de travail répétitifs et la standardisation Sécurité, identité et contrôles des données Conforme aux modèles de gouvernance AWS et aux modèles d'accès basés sur AWS IAM. Conforme aux modèles de gouvernance et de permission Microsoft 365 (contrôles Microsoft Entra + Microsoft 365) Analyses et informations opérationnelles Idéal si votre pile BI est QuickSight, en particulier pour les questions-réponses sur les données AWS. Idéal si vos équipes effectuent leurs analyses dans Excel et Power BI, en particulier pour les résumés et les analyses dans les flux de travail Microsoft.

Qu'est-ce qu'Amazon Q ?

via Amazon Q

Si votre équipe développe et opère au sein des services AWS, Amazon Q est l'assistant IA d'AWS qui offre une assistance sécurisée pour les tâches liées au cloud, au développement et les flux de travail de l'entreprise.

Vous pouvez poser des questions en langage simple, obtenir de l'aide pour les tâches de développement liées à AWS et obtenir des réponses à partir des mêmes environnements AWS dont dépendent déjà vos charges de travail. L'objectif est de réduire les changements de contexte, en particulier lorsque la meilleure réponse dépend de l'intégration des services AWS et de votre installation AWS.

Amazon Q est généralement utilisé de deux manières :

Amazon Q Business pour les connaissances et les flux de travail de l'entreprise pour les connaissances et les flux de travail de l'entreprise

Amazon Q Developer (également appelé Q Developer) pour le codage et le travail quotidien sur AWS

Cette distinction est importante pour le déploiement en entreprise, car elle a une incidence sur la gouvernance, les permissions et les principaux utilisateurs.

Pour le contrôle d'accès, de nombreuses organisations se connectent via AWS IAM et IAM Identity Center. Si vous souhaitez simplement l'essayer rapidement, AWS Builder ID peut vous aider à vous connecter sans avoir à configurer un compte AWS d'entreprise complet, mais il ne reflétera pas les mêmes contrôles d'administrateur que ceux que vous utiliseriez en production.

📖 À lire également : Comment devenir un meilleur programmeur

Fonctionnalités d'Amazon Q

Les fonctionnalités d'Amazon Q dépendent de la manière dont vous l'utilisez. Amazon Q Business se concentre sur les connaissances et les flux de travail de l'entreprise, tandis qu'Amazon Q Developer se concentre sur le codage et les tâches de développement liées à AWS au sein de vos environnements de développement.

Fonctionnalité n° 1 : Amazon Q Developer pour le codage dans l'IDE

Via Amazon Q

Amazon Q Developer est l'outil avec lequel la plupart des développeurs interagissent au quotidien. Il fonctionne dans des environnements de développement courants tels que Visual Studio Code, Visual Studio et JetBrains IDE, ce qui vous permet de rester dans l'éditeur pendant que vous travaillez.

Vous pouvez utiliser une interface de chat pour poser vos questions ou un chat intégré directement dans l'éditeur. Mettez le code en surbrillance, donnez une instruction, puis examinez le résultat sous forme de diff afin d'accepter ou de rejeter les modifications. Vous verrez également des suggestions de code apparaître au fur et à mesure que vous tapez. Il peut s'agir de petites modifications, mais elles peuvent également fournir de l'assistance pour générer des fonctions entières lorsque le contexte est clair.

Il prend en charge plusieurs langages de programmation, ce qui est important si votre équipe travaille sur plusieurs piles.

Fonctionnalité n° 2 : Amazon Q Business pour des réponses tenant compte des permissions

Via Amazon Q

Si vous avez déjà vu un ingénieur passer 30 minutes à chercher un manuel d'utilisation ou la version « actuelle » d'un document, Amazon Q Business est fait pour vous.

Vous effectuez la connexion avec les systèmes que vos équipes utilisent déjà, puis celles-ci peuvent poser des requêtes en langage naturel et recevoir des réponses provenant de sources approuvées. Cet outil est destiné à réduire les échanges incessants lors de la discussion et les changements d'onglets qui ralentissent votre processus de développement.

L'accès est un élément favorable aux entreprises. Amazon Q Business est conçu pour fournir des réponses tenant compte des permissions et du contexte, ce qui permet aux utilisateurs de ne voir que ce que leur identité leur permet de voir.

Fonctionnalité n° 3 : Amazon Q dans QuickSight pour une BI générative

Via Amazon Q

Si votre équipe BI passe plus de temps à créer des tableaux de bord qu'à répondre à des questions, Amazon Q dans QuickSight peut vous soulager d'une partie de cette charge. Vous posez des questions sur ce que vous souhaitez comprendre, et cet outil vous aide à transformer ces questions en visuels et en explications que vous pouvez partager avec les parties prenantes.

Cet aspect est utile lorsqu'un développeur ou un responsable des opérations a besoin d'un aperçu rapide des changements apportés. Au lieu d'attendre un rapport personnalisé, vous pouvez explorer les données, en tirer les conclusions clés et générer un récit simple qui facilite la prise de décision.

Sous le capot, il est alimenté par Amazon Bedrock, ce qui explique également pourquoi AWS le positionne pour les charges de travail de niveau entreprise où la gouvernance est importante.

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées dans des chats, des e-mails et des feuilles de calcul. Sans un système unifié pour enregistrer et suivre les décisions, le bruit numérique peut obscurcir les informations essentielles de l'entreprise. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous n'aurez plus jamais à vous soucier de cela. Créez des tâches à partir de chats, de commentaires sur des tâches, de documents et d'e-mails en un seul clic.

Fonctionnalité n° 4 : Amazon Q dans Amazon Connect pour une assistance en temps réel des agents

Via Amazon Q

Si vos équipes opérationnelles fournissent l'assistance aux clients via Amazon Connect, Amazon Q dans Connect est la version qui vous intéresse. Elle écoute ce qui se passe lors d'un appel, d'un chat ou d'un e-mail, puis recommande la prochaine étape à l'agent. Il peut s'agir d'une réponse suggérée, d'une prochaine étape ou de l'article approprié à ouvrir.

Ce type de logiciel est utile lorsque votre « base de connaissances » est répartie entre des documents internes et des pages Web. Au lieu de mettre les clients en attente pendant que quelqu'un effectue une recherche, l'agent obtient le contexte immédiatement.

Cela facilite également la standardisation des procédures entre les équipes, car les recommandations s'appuient sur les mêmes sources approuvées.

Fonctionnalité n° 5 : Amazon Q dans AWS Supply Chain pour des réponses opérationnelles et de l'assistance à la planification

Via Amazon Q

Les équipes chargées de la chaîne d'approvisionnement n'ont pas besoin d'un nouveau tableau de bord. Elles ont besoin de réponses rapides lorsque quelque chose change, comme un retard de livraison ou une augmentation soudaine de la demande. Amazon Q dans AWS Supply Chain est conçu pour ces moments-là, afin que les équipes puissent poser des requêtes en langage naturel et obtenir des réponses contextuelles basées sur les données de leur chaîne d'approvisionnement.

Dans la pratique, cela vous aide à passer plus rapidement de « que s'est-il passé ? » à « que devons-nous faire ensuite ? ». Cela est pertinent pour les charges de travail de niveau entreprise où les décisions ont des coûts en aval.

Cet outil permet également de réduire les échanges manuels entre les services opérationnels, les achats et la direction, car tout le monde travaille avec les mêmes données et les mêmes recommandations.

🤔 Le saviez-vous ? Amazon Q Business peut appliquer des réponses basées sur des permissions jusqu'à la source connectée. Dans la documentation AWS, Amazon note que la récupération de contenu pertinent via Amazon Q permet de « maintenir la sécurité et les contrôles d'accès », de sorte que les utilisateurs ne voient que ce à quoi ils sont autorisés à accéder.

Tarifs Amazon Q

Amazon Q Business Lite : 3 $/mois par utilisateur

Amazon Q Business Pro : 20 $/mois par utilisateur

Prix de consommation Amazon Q pour les entreprises : 200 $ pour 30 000 unités/mois

Amazon Q Developer Free Tier : 0 $/mois par utilisateur

Amazon Q Developer Pro Tier : 19 $/mois par utilisateur

📖 À lire également : Mesurer la productivité des développeurs : conseils d'amélioration pour les équipes de développement logiciel

Qu'est-ce que Microsoft Copilot ?

via Microsoft

Microsoft Copilot est la marque ombrelle de Microsoft pour les assistants IA dans l'ensemble de ses produits et services. Dans la pratique, les équipes d'entreprise le découvrent généralement d'abord via Copilot Chat, puis passent à Microsoft 365 Copilot lorsqu'elles souhaitent que l'assistant fonctionne dans les applications Microsoft 365 en utilisant le contexte organisationnel.

Microsoft Copilot Chat : chat IA d'entreprise basé sur le Web public et disponible pour les utilisateurs de comptes Microsoft Entra disposant d'un abonnement Microsoft 365 éligible.

Microsoft 365 Copilot : module complémentaire payant qui permet d'utiliser le contenu de l'organisation via Microsoft Graph, comme les e-mails, les discussions, les réunions et les documents, tout en respectant les autorisations d'accès de chaque utilisateur.

Pour l'informatique de l'entreprise, cette distinction est importante. Copilot Chat peut être un point de départ facile à mettre en œuvre. Mais Microsoft 365 Copilot vous permet d'obtenir une intégration plus poussée des flux de travail dans Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams. Il modifie également vos discussions en matière de gouvernance, car il peut accéder aux données de travail et aux systèmes connectés via des chemins approuvés.

Note : pour l'aide au codage basée sur un IDE, la plupart des équipes évaluent GitHub Copilot, qui est concédé sous licence dans le cadre des forfaits GitHub et n'est pas inclus dans la tarification de Microsoft 365 Copilot.

Fonctionnalités de Microsoft Copilot

Microsoft 365 Copilot rassemble des fonctionnalités essentielles telles que le chat, la recherche, les agents et les blocs-notes en un seul point d'accès. Pour les équipes logicielles, la véritable question est de savoir où cela facilite le flux de travail de développement et où vous devez encore compter sur GitHub Copilot pour les tâches de codage.

Fonctionnalité n° 1 : Microsoft 365 Copilot dans Teams, Outlook, Word, Excel et PowerPoint

via Microsoft

C'est ce qu'on appelle l'expérience « in the flow ». Copilot peut fonctionner directement dans des applications telles que Teams, Outlook, Word, Excel, PowerPoint et OneNote, en utilisant le contenu que vous avez ouvert et le contexte de travail dans lequel vous évoluez déjà.

Les développeurs et les équipes opérationnelles utilisent généralement ce type de fonctionnalité pour des tâches de coordination, et pas seulement pour l'écriture. Citons par exemple les résumés d'incidents issus des fils de discussion Teams, les résumés des changements pour les parties prenantes et les mises à jour de statut qui correspondent à ce qui s'est réellement passé pendant le sprint.

Fonctionnalité n° 2 : Copilot Chat pour des conversations IA sécurisées au travail

Via Microsoft

Copilot Chat est souvent la première solution adoptée par les équipes, car elle leur est familière et facile d'accès. Microsoft le positionne comme un chat IA sécurisé pour le travail et note qu'il peut être inclus pour les utilisateurs de comptes Microsoft Entra disposant d'un abonnement Microsoft 365 éligible.

Un détail important à prendre en compte dans votre évaluation est l'ancrage. Par défaut, Copilot Chat est ancré dans le web, et non dans les fichiers ou les chats de votre organisation.

Si les équipes souhaitent utiliser le contenu organisationnel, Microsoft propose plusieurs options, telles que l'utiliser dans certaines applications Microsoft 365 avec contenu ouvert ou utiliser des agents ayant accès aux données professionnelles.

Fonctionnalité n° 3 : Copilot Search et connecteurs pour rechercher des informations dans Microsoft 365 et les sources liées

Via Microsoft

Copilot Search de Microsoft offre une expérience de recherche universelle dans Microsoft 365 et des sources tierces via des connecteurs configurés. Cela s'avère particulièrement utile lorsque vos connaissances sont réparties entre SharePoint, Teams, Outlook et des systèmes connectés.

C'est également là que les connecteurs Copilot peuvent faire la différence. Ils intègrent du contenu externe dans Microsoft Graph et l'index sémantique, afin qu'il soit détectable dans les expériences Microsoft 365 qui utilisent la recherche.

Fonctionnalité n° 4 : agents Copilot créés avec Copilot Studio pour des flux de travail reproductibles

Via Microsoft

Les agents Copilot sont destinés à des tâches trop spécifiques pour être traitées par une invite de chat générale. Au lieu de poser sans cesse les mêmes questions, vous configurez un agent pour gérer un flux de travail récurrent, comme répondre à des questions sur la politique RH, guider les étapes de l'assistance informatique ou aider les équipes commerciales à préparer des briefs de compte.

Vous pouvez créer des agents personnalisés avec Copilot Studio, les publier dans Microsoft 365 Copilot et les ancrer dans des sources de données approuvées.

Du point de vue de l'administrateur, le prix et la mise en œuvre peuvent avoir une incidence sur le déploiement. Microsoft note qu'un abonnement Azure est nécessaire pour utiliser les agents et que des packs de capacité Copilot Studio peuvent s'appliquer.

Fonctionnalité n° 5 : carnets et pages pour organiser et réutiliser les résultats de Copilot

Via Microsoft

Copilot est facile à utiliser pour le moment. Le plus difficile est de trouver les résultats de l'IA pour une utilisation ultérieure ou de les transformer en quelque chose que votre équipe peut réutiliser. Les blocs-notes sont le moyen utilisé par Microsoft pour regrouper le travail de Copilot en un seul endroit, afin que vos discussions, vos notes et vos fichiers d'accompagnement restent connectés.

Pour les équipes logicielles, cette fonctionnalité est utile lorsque vous recherchez un emplacement stable pour des éléments tels que des notes de déploiement ou un projet de manuel d'utilisation interne en constante amélioration.

🤔 Le saviez-vous ? La couche de récupération Copilot de Microsoft est conçue pour respecter les contrôles d'accès et de gouvernance existants de votre organisation. Microsoft explique que la récupération Copilot fonctionne dans le cadre du modèle de permissions de votre organisation, de sorte que les utilisateurs ne peuvent accéder qu'au contenu qu'ils sont déjà autorisés à voir, ce qui est pertinent pour les équipes informatiques des entreprises qui évaluent une « assistance IA sécurisée » plutôt que de simples « réponses IA intelligentes ».

Tarifs de Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot Entreprise : 18,00 $/mois par utilisateur (paiement annuel)

Microsoft 365 Copilot (pour les entreprises) : 30,00 $/mois par utilisateur (paiement annuel)

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Microsoft Copilot pour vous faciliter la vie et simplifier vos flux de travail

Amazon Q vs Microsoft Copilot : comparaison des fonctionnalités

Vous avez vu les points forts de chaque outil. Amazon Q est basé sur AWS et les utilisateurs AWS, tandis que Microsoft Copilot est basé sur les flux de travail Microsoft 365. Vous allez maintenant comparer les fonctionnalités de M365 Copilot et d'Amazon Q afin d'identifier les principales différences.

Fonctionnalité n° 1 : aide au codage native IDE (environnement de développement intégré) et assistance pour le flux de travail des développeurs

Développeur Amazon Q

Si vos équipes s'appuient sur l'infrastructure cloud AWS, Amazon Q Developer est conçu pour rester proche des tâches de développement liées à AWS. Il fonctionne dans des environnements de développement courants et prend en charge à la fois une interface de chat et un chat en ligne. Le chat en ligne est particulièrement utile pour les modifications révisables, car il affiche les changements sous forme de différences que vous pouvez accepter ou rejeter.

Pour les équipes qui souhaitent effectuer des tests rapidement, Q Developer prend également en charge la connexion gratuite avec un identifiant AWS Builder, sans avoir besoin d'un compte AWS.

Du côté d'AWS, il s'intègre également à l'écosystème AWS plus large grâce à des outils et des documents, ce qui permet aux ingénieurs de conserver le contexte en un seul endroit lorsqu'ils écrivent du code ou dépannent.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot est conçu pour fonctionner avec les applications Microsoft 365 telles que Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams. Il aide à rédiger, résumer, analyser et communiquer le travail, mais il n'est pas positionné comme un assistant de codage natif IDE comme Amazon Q Developer.

Pour les équipes de développeurs, cela signifie généralement que Microsoft Copilot prend en charge le « code de contournement », comme le fait de résumer un long fil de discussion Teams sur un incident, le nettoyage des notes de mise à jour ou la rédaction de mises à jour destinées aux parties prenantes. Les suggestions de code dans l'éditeur proviennent toujours d'un outil distinct.

🏆 Gagnant : Amazon Q Developer. Si l'exigence est réelle, une aide au codage native IDE, Amazon Q Developer est la solution la plus directe. Note rapide pour les lecteurs qui souhaitent un assistant IDE Microsoft : l'assistant de codage axé sur l'IDE de Microsoft est GitHub Copilot, et il est concédé sous licence séparément de Microsoft 365 Copilot.

📖 À lire également : Les meilleurs éditeurs de code pour les développeurs

Fonctionnalité n° 2 : connaissances de l'entreprise et recherche d'entreprise

Amazon Q Business

Amazon Q Business est conçu pour effectuer des recherches d'entreprise tenant compte des permissions dans des sources de connaissances connectées. Le point essentiel pour les données sensibles est que les contrôles d'accès des systèmes sources restent applicables, de sorte que les réponses respectent ce que l'utilisateur est autorisé à voir.

Si vous déployez cette solution auprès de nombreux utilisateurs AWS, le modèle « sensible aux autorisations par défaut » réduit la pression liée à la création d'une base de connaissances distincte dédiée à l'IA dans le seul but de rendre l'assistant utile.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot est particulièrement efficace lorsque vos connaissances internes sont déjà concentrées dans SharePoint, OneDrive, Teams, Outlook et le reste de l'écosystème Microsoft. Copilot fonctionne également dans le cadre de votre modèle de permissions existant, de sorte que les utilisateurs ne voient que le contenu auquel ils ont déjà accès.

Pour de nombreuses organisations, Copilot Chat devient la porte d'entrée, car il offre un fil de discussion familier « demander et suivre » qui reste en connexion avec le contexte Microsoft 365.

🏆 Vainqueur : ex æquo. Tout dépend de vos connaissances actuelles : Si votre organisation utilise déjà Microsoft 365 pour son travail intellectuel, Microsoft Copilot est généralement plus rapide à adopter. Si votre système de connaissances est centré sur AWS ou réparti sur plusieurs outils, et que vous prévoyez de réaliser une connexion à Q, Amazon Q Business est la solution la plus adaptée.

📖 À lire également : Pourquoi les équipes passent à GitHub Copilot IA Fast

Fonctionnalité n° 3 : automatisation des flux de travail et assistants spécialisés

Amazon Q

La valeur « spécialisée » d'Amazon Q apparaît lorsque le travail est déjà intégré aux services AWS. Dans l'IDE, Q Developer fournit l'assistance pour les flux de travail de développement tels que la génération de code et la refactorisation, et présente les modifications sous forme de différences, ce qui facilite la révision et le contrôle.

Pour les équipes qui s'appuient sur l'infrastructure AWS, ce type d'assistant peut sembler naturel, car il reste proche des environnements AWS et des questions d'intégration des services AWS.

Microsoft Copilot avec agents

L'approche de Microsoft s'appuie sur des assistants reproductibles via des agents, afin que les équipes puissent standardiser la logique métier et réduire la prolifération des prompt engineering. D'un point de vue pratique, Microsoft note que les agents peuvent impliquer la mesure Azure et nécessiter un abonnement Azure en fonction de ce que vous construisez, ce qui est important pour la planification du déploiement en entreprise.

Microsoft propose également plusieurs options de « modèles de base multiples » dans certaines parties de son expérience Copilot, ce qui peut s'avérer utile lorsque différentes tâches nécessitent différentes forces.

🏆 Gagnant : Microsoft 365 Copilot. Les agents Copilot facilitent la standardisation des flux de travail entre les équipes. Mais si vos besoins en matière d'automatisation sont étroitement liés aux services AWS, Amazon Q peut encore présenter des avantages distincts.

Fonctionnalité n° 4 : sécurité, identité et contrôles des données

Amazon Q (gouvernance AWS-first)

Amazon Q s'appuie sur les modèles d'identité et d'accès AWS. Pour Amazon Q Business, AWS indique que IAM est utilisé pour contrôler l'authentification et l'autorisation des ressources Amazon Q, ce qui correspond parfaitement à la manière dont de nombreuses équipes gèrent déjà les environnements AWS.

Si vous vous inquiétez des informations partagées lors de l'utilisation de l'IDE, AWS propose également des contrôles de désactivation pour le partage de données dans les environnements IDE et en ligne de commande, et explique comment la désactivation contribue à l'amélioration du service.

Microsoft Copilot (modèle de limites et de permissions Microsoft 365)

Microsoft positionne Copilot comme fonctionnant dans le cadre de votre modèle de permissions Microsoft 365 existant, de sorte que les utilisateurs ne voient que le contenu auquel ils ont déjà accès.

Microsoft note également que Microsoft 365 Copilot utilise les services Azure OpenAI pour le traitement, et non les services publics d'OpenAI, et que le contenu des clients n'est pas utilisé pour former les modèles de base utilisés par Microsoft 365 Copilot.

🏆 Vainqueur : Égalité (en fonction de votre base de gouvernance) Optez pour Microsoft Copilot si votre modèle de gouvernance et d'accès fonctionne déjà avec Microsoft 365 et Microsoft Entra. Choisissez Amazon Q si votre identité et vos contrôles sont centrés sur les environnements AWS et AWS IAM.

Fonctionnalité n° 5 : analyses et informations opérationnelles

Amazon Q (BI générative dans QuickSight)

Si vos rapports sont déjà générés à l'aide des outils d'analyse AWS, Amazon Q dans QuickSight est conçu pour les flux de travail de type « questions-réponses ». AWS indique que le chat QuickSight fournit l'assistance pour la création de BI générative, les résumés exécutifs, les questions-réponses sur vos données et les récits de données.

AWS note également que cette expérience est optimisée par Amazon Bedrock, ce qui est pertinent si votre organisation se soucie de la gouvernance des modèles et des fonctionnalités d'entreprise liées aux services d'IA.

Microsoft Copilot (Excel et Power BI)

Du côté de Microsoft, Copilot dans Excel est destiné au travail quotidien d'analyse et peut aider à créer et à comprendre des formules, à analyser des données pour en tirer des informations, et bien plus encore.

Pour les organisations qui utilisent Power BI ou Fabric, la documentation Microsoft décrit Copilot dans Power BI comme une expérience autonome qui peut aider les utilisateurs à trouver et à analyser les rapports et les données Fabric auxquels ils ont accès. Il fournit également de l’assistance pour les résumés narratifs pour les rapports.

🏆 Gagnant : ex æquo (choisissez en fonction de votre pile BI et de l'environnement de travail de vos équipes) Si vos équipes analysent déjà des données dans Excel et Power BI, Microsoft 365 Copilot s'intègre plus naturellement dans les modèles existants de l'écosystème Microsoft. Si vos analyses sont hébergées sur AWS et QuickSight, Amazon Q est la solution la plus adaptée pour obtenir des informations opérationnelles sans quitter l'écosystème AWS.

Amazon Q contre Microsoft Copilot sur Reddit

Les utilisateurs de Reddit ne considèrent pas ces outils comme interchangeables.

Le schéma est assez cohérent : Amazon Q est jugé sur sa capacité à gérer le travail AWS dans des environnements AWS réels, tandis que Copilot est jugé sur son adéquation avec l'écosystème Microsoft (et son utilité une fois l'effet de nouveauté passé).

Pour Amazon Q, certains utilisateurs apprécient les fonctionnalités de codage et les réponses instantanées :

✅ « J'ai été impressionné par Amazon Q Developer, qui m'a aidé à écrire du code Terraform et CDK très précis... »

✅ « J'ai été impressionné par Amazon Q Developer, qui m'a aidé à écrire du code Terraform et CDK très précis... »

✅ « Plutôt que de simplement vous dire comment faire les choses, il vous donne immédiatement des réponses. »

✅ « Plutôt que de simplement vous dire comment faire les choses, il vous donne immédiatement des réponses. »

Mais un utilisateur a également souligné qu'Amazon Q n'était pas capable d'effectuer des tâches complexes :

🚩 « Je m'attendais à mieux comme un véritable copilote qui a accès à votre environnement AWS et peut vous aider dans des tâches complexes. Un tel outil serait formidable, mais ce n'est pas le cas d'Amazon Q. »

🚩 « Je m'attendais à mieux comme un véritable copilote qui a accès à votre environnement AWS et peut vous aider dans des tâches complexes. Un tel outil serait formidable, mais ce n'est pas Amazon Q. »

Pour Copilot, les utilisateurs de Reddit ont souligné les avantages suivants :

✅ « Cela vaut la peine en tant qu'outil GenAI pour l'utilisateur lambda, bien intégré aux applications Office. »

✅ « Je n'ai presque plus jamais besoin de demander à quelqu'un de me rappeler quelque chose que j'ai manqué ou oublié, je demande simplement à Copilot. »

✅ « Je n'ai presque plus jamais besoin de demander à quelqu'un de me rappeler quelque chose que j'ai manqué ou oublié, je demande simplement à Copilot. »

Cependant, les utilisateurs ont également souligné le problème suivant avec Copilot :

🚩 « Au moins la moitié du temps, il ne suit pas les instructions... »

🚩 « Au moins la moitié du temps, il ne suit pas les instructions... »

📖 À lire également : GitHub Copilot ou ChatGPT : quel est le meilleur outil pour les développeurs ?

Découvrez ClickUp : la meilleure alternative à Amazon Q et Copilot.

Si vous avez déjà essayé d'envoyer une correction pendant un incident, vous savez déjà que le véritable goulot d'étranglement n'est pas « d'obtenir une réponse de l'IA ». C'est la prolifération des tâches. Les exigences se trouvent dans un document, la décision est prise dans un chat, le dernier statut est enfoui dans un commentaire de ticket et le transfert pour révision se fait dans un autre outil.

L'expansion de l'IA rend ensuite les choses encore plus compliquées. Une équipe utilise Amazon Q dans AWS. Une autre utilise Copilot dans Microsoft 365. Les invites sont réécrites, les résultats sont copiés dans des tâches et il devient plus difficile de retracer la raison d'un changement.

ClickUp est un espace de travail convergent basé sur l'IA, conçu pour réduire ces deux aspects. Les tâches, les documents et les discussions restent connectés en un seul endroit, et l'IA s'appuie sur ce contexte partagé. Ainsi, lorsque l'IA génère une réponse, il est plus facile de la transformer en travail traçable et de conserver une trace claire pour les révisions.

📖 À lire également : Débloquez la puissance de ClickUp AI pour les équipes logicielles

ClickUp's One Up #1 : ClickUp Brain

Si vous évaluez l'IA d'entreprise, la question clé est simple : l'assistant peut-il répondre avec le bon contexte et aider les équipes à agir en conséquence ? ClickUp Brain apporte l'assistance IA directement dans l'environnement de travail où les équipes logicielles planifient, documentent et exécutent.

Au lieu de parcourir plusieurs fils de discussion et onglets, les équipes peuvent poser des questions sur ce qui existe déjà dans ClickUp, puis passer directement aux étapes suivantes. Cela est particulièrement utile lorsque vous avez besoin d'une réponse liée au contexte réel du projet, comme les changements de portée, la propriété ou les blocages.

Les domaines dans lesquels ClickUp Brain aide le plus les équipes logicielles :

Clarifiez rapidement le travail en posant des questions telles que « Qu'avons-nous décidé concernant la modification de l'API ? » ou « Quelles tâches sont bloquées par cette dépendance ? » sans avoir à recréer le contexte dans un nouvel outil.

Assurez la connexion de l'exécution en transformant les résultats en suivis qui s'intègrent directement dans l'environnement de travail de l'équipe.

Offrez l'assistance nécessaire à l'entreprise grâce à des contrôles de sécurité et de confidentialité conçus pour le travail sensible.

💡 Conseil de pro : transformez les résultats de l'IA en une source d'informations vérifiable grâce à ClickUp Docs et Hub Documents. Rédigez et stockez tous vos documents et décisions dans ClickUp Docs Utilisez ClickUp Docs pour rassembler en un seul endroit les exigences, les décisions, les runbooks et les résumés générés par l'IA. Associez ensuite ces documents aux tâches concernées afin que les réviseurs puissent voir le « pourquoi » à côté du « quoi ». Lorsque vous avez besoin de retrouver ce contexte ultérieurement, Hub Documents vous permet d'organiser et d'effectuer des recherches plus facilement dans les documents et les wikis à partir d'un emplacement centralisé. C'est une solution pratique au problème « nous l'avons quelque part » qui ralentit la réponse aux incidents et les révisions de code.

ClickUp's One Up #2 : ClickUp Super Agents et ClickUp Codegen

Générez et mettez à jour du code à partir d'un contexte de tâche réel avec ClickUp Codegen

Lorsque vous utilisez Amazon Q ou Copilot, vous obtenez souvent une bonne réponse. Le plus difficile reste à faire. Quelqu'un doit encore transformer cette réponse en tâches, en suivis et en transferts clairs.

Les super agents ClickUp aident les équipes à standardiser le suivi au sein d'un même environnement de travail. Vous pouvez configurer les agents pour qu'ils agissent lorsque le travail change, afin que l'exécution ne soit pas dépendante de quelqu'un qui se souvienne de copier une réponse de l'IA au bon endroit.

Pour les équipes d'ingénieurs, le cas d'utilisation le plus remarquable est l'agent Codegen de ClickUp. Codegen est conçu pour lire le contexte des tâches et générer du code conforme aux critères d'acceptation. Avec les intégrations et les flux de travail appropriés, les équipes peuvent l'utiliser pour accélérer la création de PR et maintenir les mises à jour d'exécution liées à la tâche.

Où cela s'avère utile dans les flux de travail réels :

Triage des bogues qui se transforme en étapes claires, avec conservation du contexte dans la tâche.

Génération de code conforme aux critères d'acceptation et à la logique métier définis dans votre environnement de travail

Exécution interfonctionnelle où les équipes d'assistance, d'assurance qualité et de produit peuvent déclencher le travail de codage sans perdre le contexte lors des transferts.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Brain MAX pour accélérer le triage et conserver les décisions dans un moteur de recherche. Utilisez votre voix pour prendre des notes et rechercher des fichiers avec la fonction Talk to Text de ClickUp Brain MAX ClickUp Brain MAX offre à vos équipes de développement et d'exploitation un moyen rapide de saisir le contexte, d'identifier l'emplacement de la bonne source et de faire avancer le travail sans avoir à réécrire les mêmes instructions dans différents outils. Voici comment procéder : Capturez les notes d'incident et les étapes suivantes avec Talk to Text afin de pouvoir dicter le résumé et le convertir en texte sans les mains dans ClickUp Brain MAX ou n'importe quel champ de texte.

Demandez rapidement du contexte à l'aide de la recherche d'entreprise afin que ClickUp Brain puisse extraire les réponses de votre contenu ClickUp et des applications connectées, puis vous renvoyer vers la source dont vous avez besoin.

Changez de modèle lorsque vous avez besoin d'un autre type d'aide, car ClickUp Brain MAX vous permet de choisir entre ChatGPT, Claude ou Gemini pour votre expérience de chat.

ClickUp's One Up #3 : Automatisations ClickUp

Les automatisations ClickUp permettent d'acheminer les problèmes et d'éviter les corrections de dernière minute

L'IA aide les équipes à prendre des décisions plus rapidement. Les automatisations ClickUp aident les équipes à agir plus rapidement.

Les automatisations sont utiles lorsque votre processus est cohérent, mais que son suivi ne l'est pas. Vous pouvez créer des règles qui se déclenchent lorsqu'une tâche change de statut, lorsque des champs sont mis à jour ou lorsque la priorité change. À partir de là, ClickUp peut attribuer des propriétaires, mettre à jour les statuts, ajouter des observateurs, publier des commentaires ou appliquer des modèles.

Exemples qui correspondent bien à la livraison de logiciels :

Lorsqu'une tâche passe à l'état « Prêt pour révision », attribuez un réviseur et ajoutez une checklist d'assurance qualité.

Lorsqu'un incident est créé, appliquez un modèle de réponse et créez des sous-tâches pour la communication, l'atténuation et l'analyse rétrospective.

Lorsqu'un bug signalé par un client est enregistré, définissez des règles de priorité et informez le canal approprié.

📽️ Regardez : ClickUp peut faire bien plus qu'automatiser votre travail. Si vous souhaitez utiliser efficacement l'IA dans la gestion de projet, regardez cette vidéo pour comprendre les stratégies internes et les astuces méconnues qui vous permettront d'optimiser votre flux de travail :

📖 À lire également : Modèles gratuits de plans de développement logiciel à utiliser

ClickUp AI : obtenez des réponses, puis accomplissez votre travail

Si vos développeurs passent la plupart de leur temps sur les services AWS, Amazon Q vous semblera plus adapté. Il est conçu pour les environnements AWS et les tâches de développement liées à AWS, de sorte que l'aide reste proche du travail.

Si vous travaillez quotidiennement avec Microsoft 365, Microsoft Copilot vous semblera plus naturel. Il s'intègre parfaitement à l'écosystème Microsoft et fournit l'assistance nécessaire pour la manière dont les équipes écrivent, recherchent et collaborent déjà.

Si votre plus gros problème est le suivi, concentrez-vous sur ce qui se passe après la réponse. ClickUp peut être une alternative pratique lorsque vous souhaitez que les résultats de l'IA se transforment en travaux assignés, en contexte lié et en flux de travail reproductibles en un seul endroit.

Inscrivez-vous à ClickUp et gérez vos travaux de développement, vos documents et vos suivis IA à partir d'un seul environnement de travail.