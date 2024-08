Github Copilot vs. ChatGPT : Quel est le meilleur outil pour les développeurs ?

La révolution de l'IA bouleverse le monde du développement logiciel, amenant avec elle de nombreux outils qui se revendiquent de la le meilleur ami du développeur . De la génération de code à la garantie d'une qualité irréprochable, ces outils d'IA promettent tout.

Mais comme on le dit dans Highlander, "il ne peut y en avoir qu'un seul" Au royaume des développeurs, cela se résume souvent à une épreuve de force entre GitHub Copilot et ChatGPT-une bataille pour déterminer un vainqueur.

Lequel des deux aide le plus dans le processus de codage ? Lequel produit un code de meilleure qualité et ajuste mieux votre style de codage ? Lequel permet une meilleure collaboration sur des tâches plus complexes, et lequel a la meilleure interface utilisateur ?

Mais attendez - pourrait-il y avoir un cheval noir dans cette course ? Y a-t-il un troisième acteur prêt à voler la vedette dans le domaine du développement logiciel ?

Préparez-vous, car nous sommes sur le point de nous plonger dans les détails de GitHub Copilot vs. ChatGPT, alors que nous nous intéressons de près au codage et au développement fondés sur l'IA.

Qu'est-ce que GitHub Copilot ?

Via GitHub Le copilote de GitHub fait partie des meilleurs outils de productivité pour le développement de logiciels pour une bonne raison. C'est un outil puissant qui permet d'écrire du code avec un effort relativement minime. En conséquence, c'est aussi un excellent outil pour aider à améliorer les processus de développement de base .

Comme on peut s'y attendre de la part d'un fournisseur comme GitHub, il s'agit d'un outil de développement de logiciels et d'applications avancé, doté de nombreuses fonctionnalités avancées. Décortiquons les plus pertinentes de ces fonctionnalités.

Fonctionnalités de GitHub Copilot

GitHub a introduit Copilot à la fin de 2021, puis l'a rapidement transformé en ce qu'il prétend maintenant être l'outil de développement de logiciels IA le plus largement adopté. Avec les bonnes instructions, il peut écrire même le code le plus complexe, grâce à sa capacité à créer des fonctions et des classes entières basées sur de simples invites.

1. Génération de code

Via GitHub

Naturellement, toute technologie IA conçue pour le codage doit être évaluée sur sa capacité à aider les développeurs à générer du code en premier lieu. Cela tombe bien, c'est là que le GitHub Copilot brille de mille feux.

Commençons par la polyvalence. Copilot offre une assistance naturelle pour de multiples langages de programmation, y compris certains des plus importants, comme Python, C#, C+ et JavaScript. Son site web va jusqu'à affirmer qu'il est "formé à tous les langages qui apparaissent dans les référentiels publics."

Sa spécialisation dans la capacité à générer du code est un autre avantage crucial. Tout dans l'outil est conçu pour le prochain projet de codage, ce qui permet aux développeurs de trouver des fonctionnalités avancées telles que l'achèvement du code pour les extraits de code existants et même la construction de code à partir des commentaires des développeurs.

En même temps, il est toujours basé sur le traitement du langage naturel, ce qui signifie qu'il peut générer des réponses et des échantillons de code basés sur le langage humain. Le résultat est une expérience de codage et un processus de développement fluides pour tous les développeurs.

2. Collaboration

De nombreux outils de développement logiciel sont conçus pour un projet de développement isolé. Il est plus difficile de trouver des options qui, en plus de vous aider à écrire du code, aident également des équipes plus importantes à accomplir diverses tâches liées au projet le plus important.

L'intégration directe avec divers environnements de développement intégrés (IDE) tels que Visual Studio, JetBrains et Azure Data Studio permet de mettre en place ces fonctionnalités de collaboration. Ainsi, vous pouvez toujours travailler ensemble, passant d'un environnement de code isolé à un puissant système de collaboration dont toute l'équipe peut tirer parti.

3. Interface utilisateur

Via GitHub

Le penchant de Copilot pour la génération d'extraits de code est bien établi, mais comment vous pouvez y arriver importe tout autant. L'amélioration de l'efficacité du code nécessite un outil qui en facilite la gestion à tous les niveaux.

En soi, ce n'est pas un point fort de l'outil. Il devient cependant plus pertinent lorsqu'il s'agit d'envisager des intégrations. La création de code Visual Studio avec l'extension Copilot, par exemple, vous permet de profiter de la convivialité de cet outil sans compromettre les fonctionnalités puissantes que vous obtenez en écrivant du code dans Copilot.

Et puis il y a le chat de GitHub Copilot, une fonctionnalité récemment lancée qui facilite encore plus la création de citations. Basée sur une capacité innée à comprendre le langage humain, la fonction de discussion permet une conversation plus naturelle pour répondre aux requêtes et créer des réponses de type humain. Vous pouvez même fournir des échantillons d'extraits de code et demander une évaluation ou des exemples réels du code que vous essayez de créer.

4. Intégrations de flux de travail

Copilot tente de s'intégrer dans un intervalle plus large de fonctionnalités au-delà de la génération de code. En plus des intégrations IDE, il s'intègre naturellement dans la suite plus étendue d'outils GitHub - y compris GitHub Codespace, l'un des outils les plus importants de GitHub meilleurs éditeurs de code sur le marché.

Soyons clairs : Copilot ne fait pas partie des outils qui visent à aider à l'ensemble du processus de développement logiciel. Il n'inclut pas de fonctionnalités telles que la gestion des tâches ou des bases de données sécurisées pour protéger les données sensibles. Mais il fait au moins l'effort de créer un écosystème d'outils de codage pour optimiser votre processus dès ses premières étapes.

Prix de GitHub Copilot

Copilot Individual: 10 $ par mois

10 $ par mois Copilot Business: 19 $/mois par utilisateur

Qu'est-ce que ChatGPT ?

Via ChatGPT Vous connaissez peut-être ChatGPT comme l'outil qui a fait entrer l'IA dans le courant dominant. Mais au-delà de sa capacité à fournir des réponses étonnamment humaines à presque toutes les requêtes, les réponses de ChatGPT sont également suffisamment bonnes pour lui valoir une place dans la liste des meilleurs.. Outils d'IA code .

Comme son nom l'indique, il s'agit d'une interface entièrement basée sur la discussion. Les performances de ChatGPT dépendent entièrement des requêtes, des instructions et des questions de suivi que vous pouvez poser. Cette approche volontairement large fait des réponses de ChatGPT un outil parfait pour tout ce qui concerne la rédaction d'articles ou de code source.

Fonctionnalités de ChatGPT

En raison de sa liste étendue d'applications potentielles, et contrairement à Copilot, les fonctionnalités de ChatGPT vont bien au-delà du codage. Cela lui confère certains avantages et inconvénients par rapport à d'autres outils plus spécifiques au code. Pour ce guide, nous nous concentrerons spécifiquement sur les fonctionnalités pertinentes pour comparer Copilot et ChatGPT.

1. Génération de code

Via ChatGPT

Pour un outil qui n'est pas dédié à la génération de code ou à l'achevé de code, ChatGPT est étonnamment puissant dans ces deux domaines. Il fournit des réponses dans divers langages de programmation, notamment Python, Java et JavaScript.

De manière cruciale, et grâce à sa compréhension du langage naturel, ChatGPT permet également d'approfondir les explications derrière son code. Contrairement à de nombreux autres outils de codage, vous pouvez simplement lui demander ce que signifie n'importe quel extrait de code, et vous obtiendrez instantanément des informations de fond. Si vous lui fournissez des extraits de code, cet outil peut également vous aider à mettre en évidence toute erreur ou inefficacité susceptible d'entraver le bon fonctionnement de l'application.

Ce qui ne veut pas dire que l'on peut toujours se fier au code. Les réponses incorrectes de ChatGPT sont devenues une sorte de mème des programmeurs, principalement parce que l'outil ne vérifie pas la qualité de ses réponses. Un autre regard humain sera toujours nécessaire après la génération d'un code.

2. Collaboration

ChatGPT s'intègre de manière transparente dans n'importe quelle plateforme logicielle externe grâce à son API ouverte. Nous prévoyons également des intégrations personnalisées avec des outils de collaboration tels que Slack, qui contribueront à faciliter le travail avec les autres.

Mais à la base, il s'agit toujours d'un simple chatbot face à un puissant moteur d'IA.

Seul, il ne dispose d'aucune capacité de collaboration. Cela peut également devenir un problème dans ses intégrations, car ChatGPT a tendance à s'adapter à vos requêtes au fil du temps - en devenant plus habitué à votre style de codage et en modifiant ses sorties en conséquence. Les entrées provenant de plusieurs utilisateurs ou les changements fréquents de style de codage peuvent perturber l'outil.

3. Interface utilisateur

Comme beaucoup d'outils conçus pour un seul type d'utilisation (dans ce cas, la fonction de discussion), l'interface utilisateur de ChatGPT est simple. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où l'on peut se tromper lors de la saisie d'une invite, d'une instruction de code.

Le mode sombre par défaut est agréable à l'œil et immédiatement familier aux codeurs. De plus, il est facile à utiliser sur les appareils mobiles, créant une expérience naturelle lorsque vous écrivez, modifiez, revérifiez ou achevez un code.

4. Intégrations de flux de travail

La seule façon pour ChatGPT de s'intégrer à des flux de travail plus importants est par le biais de son API, bien qu'il s'agisse d'une option certes puissante. Certaines des plus grandes marques au monde, de Microsoft à Salesforce, tirent parti de cette intégration pour améliorer la fonction de leurs propres outils.

À lui seul, ChatGPT ne fait pas naturellement partie de votre flux de travail. Toute connexion doit être établie manuellement, ce qui rend ce puissant outil de codage un peu plus difficile à intégrer dans le processus plus large de développement de logiciels.

Prix de ChatGPT

Free

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

GitHub Copilot vs. ChatGPT : Comparaison des fonctionnalités

Les deux sont des outils puissants qui peuvent assister plusieurs langages de programmation. Voyons donc comment GitHub Copilot et ChatGPT se comparent en termes de fonctionnalités spécifiques telles que la création de code, la collaboration, l'interface utilisateur et les intégrations de flux de travail.

1. Génération de code

Via GitHub

Dans ce qui pourrait être la catégorie la plus importante de cette liste, il est difficile de comparer un gagnant. Les deux solutions potentielles ont leurs avantages, d'une assistance linguistique plus large pour Copilot à plus de contexte et au style de langage articulé de ChatGPT.

Copilot se démarque dans le domaine de la personnalisation. L'outil offre d'excellentes options de personnalisation pour le code, ce qui rend sa capacité à assister des projets complexes plus fiable que ChatGPT.

En fin de compte, ChatGPT et Copilot sont au même niveau en ce qui concerne leur capacité de codage de base.

2. Collaboration

Copilot l'emporte dans ce domaine grâce à ses intégrations étendues avec les IDE les plus populaires. La possibilité de personnaliser les invitations, les instructions et les réponses est également utile pour les projets collaboratifs plus complexes. Contrairement à Copilot, ChatGPT est plus spécifiquement conçu pour des exercices de code isolés qui ne nécessitent pas d'apports de sources multiples.

3. Interface utilisateur

Via ChatGPT

Il est difficile de contester la convivialité de ChatGPT dans cet espace. Copilot s'efforce de garder ses fonctionnalités simples, mais n'est pas à la hauteur de l'interface utilisateur simple de ChatCPT, qui peut gérer tous les éléments, des nouveaux extraits de code aux tests unitaires et même la possibilité de trouver des bugs dans le code existant.

4. Intégrations de flux de travail

Si vous êtes à l'aise pour rester dans l'écosystème plus large de GitHub, vous serez satisfait de l'intégration du flux de travail de Copilot. Pour le reste, l'API ouverte et directe de ChatGPT est probablement le meilleur choix et le plus fiable par rapport au système fermé de GitHub.

GitHub Copilot vs. ChatGPT sur Reddit

Il est temps de s'adresser aux utilisateurs réels pour comparer ces deux outils de code IA. Recherche ChatGPT vs. GitHub Copilot sur Reddit, et vous trouverez des utilisateurs adoptant une approche nuancée où le gagnant dépend de vos besoins :

"Github Copilot fonctionne très bien si vous l'utilisez dès le début du projet, il peut rapidement remplir des fonctions, attribuer des noms de variables, prendre des algorithmes de tri et de sélection et avoir une idée générale de la façon dont vous codez... ChatGPT est plus comme un assistant IA où vous pouvez lui fournir un morceau de code et lui demander de l'optimiser. "

Un utilisateur a souligné que l'utilisation des deux n'est pas nécessairement redondante :

"Je pense que ChatGPT et Copilot se complètent. Lorsque vous écrivez du code, vous n'avez pas envie de faire des allers-retours entre votre IDE et ChatGPT. Mais lorsque vous avez des idées et que vous explorez différentes implémentations ou architectures possibles, ChatGPT est une bien meilleure interface qui émule le type de discussions que vous auriez avec un collègue, avec l'avantage supplémentaire d'obtenir des blocs de code d'exemple, à utiliser comme point de départ pour le développement réel."

D'autres utilisateurs sont du même avis en ce qui concerne la capacité à générer du code :

ils sont complémentaires et ne s'excluent pas l'un l'autre. L'un travaille dans votre IDE avec votre code existant comme contexte, et l'autre vous permet de poser des questions en anglais et de poser des questions d'abonné. C'est totalement différent. "**_

Rencontre avec ClickUp - La meilleure alternative à GitHub Copilot et ChatGPT

Le logiciel de gestion de projet tout-en-un de ClickUp est un complément utile à tout logiciel de codage

Et si vos besoins en matière de code IA n'étaient pas limités par Copilot ou ChatGPT ?

Et si une plateforme de productivité complète pouvait rivaliser et surpasser les deux ?

ClickUp est l'un des meilleurs logiciels d'assurance qualité et l'une des meilleures plateformes de gestion de projet disponibles - nous y reviendrons plus tard. Il s'agit également d'une plateforme IA robuste qui pourrait être parfaite pour vos besoins en matière de code.

$$$ Un outil IA complet pour développer des logiciels

Les organisations peuvent utiliser ClickUp AI pour modifier, résumer, simplifier ou paraphraser des documents pour n'importe quel projet

Il s'articule autour de ClickUp Brain clickUp Brain est une fonctionnalité IA qui permet de connecter les tâches, les documents, les personnes et les connaissances de l'entreprise. Mieux encore, cette fonctionnalité peut vous aider à chaque étape du développement d'un logiciel, de l'écriture d'un nouveau code à la collaboration au sein de votre équipe, en passant par le maintien du projet sur la bonne voie. Vous pouvez créer des modèles automatiquement pour simplifier les projets et les processus les plus complexes.

De l'écriture du code à l'intégration du flux de travail

ClickUp Docs offre des fonctionnalités dynamiques pour créer des documents, des listes, des calendriers et de la documentation sur le code

Avec cette plateforme, vous n'avez pas besoin de vous arrêter au code. Au lieu de cela, Documents ClickUp est le point de départ idéal pour intégrer ce code dans votre flux de travail plus large, en créant n'importe quoi, des procédures normatoires aux wikis, qui aident votre équipe à rester sur la même page tout au long du processus.

Et ce, avant même de commencer à parler de Modèles informatiques conçus pour rationaliser ce flux de travail au fil du temps. En ajoutant le tout, vous obtenez une plateforme de développement complète qui vous aide à chaque étape du processus.

Intégrations avancées, y compris GitHub

Vous êtes à la recherche d'une plateforme de code plus dédiée ? Vous n'avez pas besoin de quitter ClickUp pour cela. L'intervalle de Intégrations ClickUp inclut GitHub, ce qui vous permet de tirer parti de la capacité de Copilot à générer du code dans votre logiciel de productivité favori.

GitHub, après tout, est immensément populaire parmi les développeurs et les programmeurs pour une raison. Combiner le meilleur des deux mondes est une autre raison de passer à ClickUp pour votre processus de développement.

Gestion de projet avancée pour les équipes agiles

Dernier point, mais certainement pas le moindre, nous ne pouvons pas parler de ClickUp sans au moins mentionner ses puissantes capacités de gestion de projet. La gestion de projet agile de ClickUp est taillée sur mesure pour les équipes de développement qui cherchent à améliorer leurs processus et leur flux de travail.

Des rapports de sprint aux tableaux Kanban, du flux automatisé au chat interne intégré, tout dans ClickUp est conçu pour l'efficacité. Ajouter modèles de développement de logiciels et modèles d'ingénierie dans le cadre de l'offre standard, et vous bénéficiez d'un démarrage encore plus rapide pour commencer à optimiser votre processus.

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre de l'environnement de travail et par mois

Améliorez votre développement logiciel avec ClickUp

Il y a de fortes chances que vous ayez besoin de plus qu'une simple interface de discussion comme GitHub Copilot et ChatGPT pour construire quelques lignes de code. Si vous êtes à la recherche d'une plateforme d'optimisation du codage et du développement plus complète, ClickUp pourrait être le bon choix. Créez votre compte gratuit dès aujourd'hui et commencez à tester le logiciel qui pourrait révolutionner la façon dont vous construisez des logiciels.